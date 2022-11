„Für das Leid, das Ihnen angetan wurde, bitte ich Sie im Namen der Landes­re­gie­rung aufrichtig und von ganzem Herzen um Entschul­di­gung.“ Mit diesen Worten rich­tete sich Bundes­rätin Simo­netta Somma­ruga im April 2013 an die Betrof­fenen fürsor­ge­ri­scher Zwangs­maß­nahmen (FSZM). Die Entschul­di­gung erfolgte nach Jahr­zehnten der weit­ge­henden gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen Tabui­sie­rung der Thematik, und mehr als dreißig Jahre nachdem die gesetz­li­chen Bestim­mungen, welche die will­kür­li­chen behörd­li­chen Eingriffe ermög­licht hatten, neuge­staltet wurden.

Seit den 1990er Jahren sind offi­zi­elle Entschul­di­gungen und histo­ri­sche Kommis­sionen zuneh­mend Teil der Erin­ne­rungs­kultur in demo­kra­ti­schen Staaten geworden. Das Gedenken an die Opfer der Shoah hatte einen wegwei­senden Einfluss auf diese Entwick­lung. So kam es in verschie­denen Staaten wie Austra­lien, Kanada, Irland, Deutsch­land und Öster­reich in den letzten Jahr­zehnten zu öffent­li­chen Entschul­di­gungen und Aufar­bei­tungs­be­mü­hungen im Hinblick auf die Geschichte der Heim­erzie­hung und der damit verbun­denen Miss­hand­lung von Kindern.

Als erster Staat führte Austra­lien Mitte der 1990er Jahre Unter­su­chungen zu den syste­ma­ti­schen behörd­li­chen Kinds­weg­nahmen von Abori­gines durch, die sich zwischen 1910 und 1975 ereig­neten. In den meisten anderen Staaten setzte eine offi­zi­elle Aufar­bei­tung erst nach der Jahr­tau­send­wende ein. Die Aufar­bei­tungen zeigten, dass vor allem Kinder und Jugend­liche aus Fami­lien mit tiefem sozio-ökonomischen Status in Heimen und erzie­he­ri­schen Insti­tu­tionen versorgt wurden, und insbe­son­dere sexu­elle Gewalt sehr verbreitet war.

Repres­sive Sozialpolitik

In der Schweiz waren FSZM einge­bettet in die Sozi­al­po­litik des 19. und 20. Jahr­hun­derts. Diese charak­te­ri­sierte sich durch die Verschrän­kung von Hilfe mit sozialer Kontrolle. Inter­na­tio­nale Paral­lelen zeigen sich darin, dass auch in der Schweiz der sozio-ökonomische Status als Legi­ti­ma­tion für die ange­ord­neten Maßnahmen diente. So rich­teten sich FSZM gegen armuts­be­trof­fene Menschen, die den rigiden bürger­li­chen Fami­li­en­vor­stel­lungen nicht entspra­chen, zum Beispiel aufgrund eines als unkon­ven­tio­nell erach­teten Lebens­stils, Bildungs­ferne der Eltern, vorehe­li­cher Schwan­ger­schaft, oder der Verwit­wung eines Eltern­teils. Bis in die 1980er Jahre wurden zahl­lose Kinder und Jugend­liche in streng geführte Heime und Pfle­ge­fa­mi­lien fremd­plat­ziert, sowie auf Bauern­höfen als Arbeits­kräfte einge­setzt (sog. Verdingkinder).

Dazu zählen auch Einwei­sungen von Jugend­li­chen und Erwach­senen in soge­nannte Zwangs­ar­beits­an­stalten, Erzie­hungs­heime, Jugend­heime, Psych­ia­trien, Straf­an­stalten oder andere, meist geschlos­sene Insti­tu­tionen. Zudem kam es zu Zwangs­me­di­ka­tionen, Zwangs­ste­ri­li­sa­tionen und Zwangs­ad­op­tionen. Zu den FZSM zählen auch die rassis­tisch moti­vierten Kinds­weg­nahmen in jeni­schen Fami­lien durch das Schweizer Jugend­hilfs­werk Pro Juven­tute. Das gesell­schaft­liche Ausmaß der FSZM war beträcht­lich. Schät­zungen zu Folge waren noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahr­hun­derts zehn­tau­sende, wenn nicht sogar weit über hundert­tau­send Kinder und Jugend­liche außer­halb ihrer Fami­lien fremd­plat­ziert. Rechts­staat­lich scho­ckie­rend mutet an, dass gegen die behörd­li­chen Entscheide kein Einspruch bei einem Gericht oder einer Instanz außer­halb der Verwal­tung erhoben werden konnte. Die Neuge­stal­tung des Versor­gungs­rechts erfolgte 1981 auf inter­na­tio­nalen Druck im Zug der Umset­zung der Euro­päi­schen Menschen­rechts­kon­ven­tion (EMRK), welche die Schweiz 1974 rati­fi­ziert hatte. Dank der EMRK standen nun jeder Person in der Schweiz Verfah­rens­rechte zu, welche die Behörden einhalten mussten.

Wie heute klar ist, haben viele Betrof­fene aufgrund der gewalt­vollen staat­li­chen Eingriffe in ihre Grund­rechte Trau­ma­ti­sches erlebt. Statt die Armut zu bekämpfen, bekämpfte der Staat die Armen. In der Fremd­plat­zie­rung wider­fuhr ihnen Abwer­tung in Form körper­li­cher und psychi­scher Gewalt, Lieb­lo­sig­keit und Demü­ti­gung. Sie wurden ausge­beutet, miss­han­delt, sexuell miss­braucht und litten unter der Tren­nung von ihren Familien.

Während ihre Kind­heiten durch eine behördlich-institutionelle Fremd­be­stim­mung geprägt waren, wurden sie nach der Entlas­sung aus den Maßnahmen allein gelassen. Viel­fach zeich­neten sich die weiteren Lebens­wege der Betrof­fenen durch Perspek­tiv­lo­sig­keit, erneute Stig­ma­ti­sie­rung und soziale Isola­tion aus. Sie gerieten in zuneh­mende Armut, weil ihnen eine gute Ausbil­dung verwehrt blieb, und früh gesund­heit­liche Probleme auftraten. Tragende soziale Netze fehlten, und es bestanden kaum Bezie­hungen zu den Eltern und Geschwis­tern. Geprägt durch diese sozialen Brüche und Platz­lo­sig­keiten und dem Bedürfnis nach einem Zuhause, grün­deten viele Betrof­fene früh eine eigene Familie, jedoch ohne die ökono­mi­schen und sozialen Ressourcen, um dieses eigene Zuhause zu gestalten. Deut­lich ist, dass die FSZM zur Aufrecht­erhal­tung der sozialen Ungleich­heiten führten, aus denen die Betrof­fenen kamen.

Gesell­schaft­liche Tabui­sie­rung und Aufarbeitung

Während Jahr­zehnten fand das Thema in einer brei­teren Öffent­lich­keit kaum Beach­tung, obwohl Betrof­fene sich seit den 1930er Jahren immer wieder kritisch zu den FSZM äußerten. Ihre gesell­schaft­liche Posi­tion und die massive soziale Stig­ma­ti­sie­rung begrenzten Möglich­keiten, sich zu einer Bewe­gung zusammen zu schließen und sich wirksam Gehör zu verschaffen. 1972 deckte eine Arti­kel­serie im Beob­achter die Kinds­weg­nahmen in jeni­schen Fami­lien durch die Pro Juven­tute auf. Diese stieß auf Unglauben und Wider­stand, Diffa­mie­rungs­vor­würfe wurden laut, und der Beob­achter verlor tausende Abonnent*innen. Der öffent­liche Druck führte jedoch schließ­lich dazu, dass die Pro Juven­tute das Projekt 1973 auflöste.

Erst in jüngerer Zeit gelangten FSZM dank der Initia­tive von Inter­es­sen­gruppen und Einzel­per­sonen wieder vermehrt in die Öffent­lich­keit. Diese Entwick­lung geht mit einer zuneh­menden gesell­schaft­li­chen Aner­ken­nung von Opfer­rechten und einer neuen Bewer­tung von Trau­ma­er­fah­rungen einher. Es entstanden Filme, Repor­tagen und Ausstel­lungen. Auch die Forschung begann sich zuneh­mend mit den Hinter­gründen der FSZM ausein­an­der­zu­setzen. Schließ­lich soli­da­ri­sierten sich einzelne Parlamentarier*innen und setzten sich für eine natio­nale Ausein­an­der­set­zung und Aufar­bei­tung der Thematik ein. Eine Erklä­rung für die im inter­na­tio­nalen Vergleich lang­an­hal­tende gesell­schaft­liche Tabui­sie­rung in der Schweiz wird darin gesehen, dass FSZM eine Geschichte über die Schweiz erzählen, die dem natio­nalen Narrativ des Erfolgs­mo­dells funda­mental wider­spricht. Zur Schweiz des 20. Jahr­hun­derts gehören nicht nur Wohl­stands­zu­wachs und der Ausbau des Wohl­fahrts­staats, sondern je nach sozialer Zuge­hö­rig­keit auch Diskri­mi­nie­rung und Rechtslosigkeit.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Erst die Entschul­di­gung Somma­rugas 2013 markierte einen Wende­punkt. Nun kam die öffent­liche Aufar­bei­tung ins Rollen. Unter der Leitung des Bundes­amtes für Justiz wurde ein „runder Tisch“ einge­setzt, der in anspruchs­vollen Diskus­sionen mit Vertre­tungen von Betrof­fenen, des Bundes, der Kantone, von Gemeinden und weiteren invol­vierten Insti­tu­tionen wie Heimen, Kirchen und des Bauern­ver­bands die öffent­liche Aufar­bei­tung vorbe­rei­tete. Diese wurde in einem Bundes­ge­setz defi­niert, das 2017 in Kraft trat. Parallel erfolgte eine erste wissen­schaft­liche Bear­bei­tung durch die unab­hän­gige Exper­ten­kom­mis­sion UEK (2014-2019). Das Bundes­ge­setz regelt u. a. finan­zi­elle Entschä­di­gungen für Betrof­fene, soge­nannte „Soli­da­ri­täts­bei­träge“. Wird ein entspre­chendes Gesuch gutge­heißen, erhalten sie einmalig 25‘000 Franken.

Vielen Betrof­fenen geht dies zu wenig weit. Diese Ansicht teilt die UEK. In ihrem Schluss­be­richt hält sie fest, dass die Soli­da­ri­täts­bei­träge erst als Anfang der Reha­bi­li­ta­tion betrachtet werden müssten. Sie schlägt weitere Finanz­hilfen vor, wie zum Beispiel die Steu­er­be­freiung bei Steu­er­schulden, oder einen Hilfs­fonds für nicht versi­cherte Gesund­heits­kosten. Der Bund bekräf­tigte, die Empfeh­lungen der UEK zu prüfen, konkrete Schritte blieben bisher aller­dings aus. Wie Schläge ins Gesicht der Betrof­fenen mutet es statt­dessen an, dass die Frist zur Einrei­chung eines Gesuchs ursprüng­lich nur bis März 2018 bestand, und den Betrof­fenen kaum Zeit ließ, sich zu melden. Danach wurde bekannt, dass der Soli­da­ri­täts­bei­trag dazu führen kann, dass Betrof­fenen Ergän­zungs­leis­tungen oder die Sozi­al­hilfe gekürzt wurden. Beides wurde nach­träg­lich gesetz­lich berich­tigt. Das Gesetz sichert Betrof­fenen zudem der einfache Zugang zu ihren Akten zu, und kanto­nale Anlauf­stellen werden für Bera­tung und Unter­stüt­zung ange­boten. Weiter enthält das Gesetz Bestim­mungen zur Öffent­lich­keits­ar­beit sowie zur wissen­schaft­li­chen Aufar­bei­tung. Letz­tere findet momentan im Rahmen des vom Bundesrat einge­setzten Natio­nalen Forschungs­pro­gramms 76 „Fürsorge und Zwang“ (NFP 76) statt.

Lang­zeit­folgen anerkennen

Der Eindruck lässt sich nicht ganz vermeiden, dass man auf poli­ti­scher Ebene froh wäre, das Thema abzu­haken. Man hat sich bemüht, und nun ist auch mal gut. Wie jetzt bekannt wurde, reicht der Schatten der FSZM aber noch weiter. Bisher rich­tete sich die öffent­liche Aufmerk­sam­keit auf die Direkt-Betroffenen der FSZM. Erkennt­nisse aus der inter­na­tio­nalen Forschung zu Trans­ge­nera­tio­na­lität verweisen jedoch auf die Bedeu­tung der Familie im Hinblick auf die Weiter­gabe von sozialen Ungleich­heiten, also von Status und Kapital, Verhal­tens­mus­tern und Belas­tungen der Eltern an die Kinder. Vor dem Hinter­grund der lebens­langen Folgen für die Betrof­fenen stellt sich daher die Frage nach den Auswir­kungen der FSZM auf deren Kinder.

Wie eine Studie nun erst­mals zeigt, bleibt die Wirk­mäch­tig­keit der FSZM bis in die nächste Genera­tion bestehen. In der Zweit­ge­nera­tion wieder­holten sich ökono­mi­sche Preka­rität, Stig­ma­ti­sie­rungen, Trau­ma­ti­sie­rungen und damit verbun­dene soziale Abwer­tungen erneut, wenn auch in unter­schied­li­chem Ausmaß. Wie die Kind­heiten der Eltern waren auch die der Nach­kommen geprägt von Gewalt – sei es häus­liche Gewalt zwischen den Eltern, aber auch körper­liche, sexu­elle und psychi­sche Gewalt und Vernach­läs­si­gung, die gegen sie selbst gerichtet war. Gerade vor 1981 kam es zudem vor, dass die Nach­kommen mit denselben Begrün­dungen wie schon ihre Eltern selbst wieder fremd­plat­ziert wurden. Gewalt und Armut beein­flussten wiederum die schu­li­schen Leis­tungen und Bildungs­lauf­bahnen der Nach­kommen. So zogen sich Kindes­wohl­ge­fähr­dungen fort, die in der Erst­ge­nera­tion mit der Fremd­plat­zie­rung und manchmal auch in den Herkunfts­fa­mi­lien ihren Anfang genommen hatten.

Da in den Fami­lien viel­fach geschwiegen wurde, erfuhren die Nach­kommen wenn über­haupt erst im Erwach­se­nen­alter, was den Eltern wider­fahren ist. Und erst durch die öffent­liche Thema­ti­sie­rung reali­sieren sie, dass das Schicksal ihrer Familie kein indi­vi­du­elles ist, sondern sie Teil eines trau­ma­ti­schen Kollek­ti­v­ereig­nisses mit verhee­render Trag­weite sind. Selbst­ver­ständ­lich erlebten nicht alle Nach­kommen trau­ma­ti­sche Kind­heiten, so wie nicht alle Betrof­fenen von FSZM Gewalt erlebten. Dennoch zeichnen die wissen­schaft­li­chen Fakten ein frap­pantes Gesamt­bild, das solche Ausflüchte nicht gelten lässt.

FSZM haben nicht nur eine histo­ri­sche Dimen­sion, sondern wirken bis in die Gegen­wart nach. Mit den Nach­kommen haben wir es mit einer zusätz­li­chen Gruppe Betrof­fener zu tun. Trotz der natio­nalen Aufar­bei­tung ist die Thematik also keines­wegs abge­schlossen. Doch in der Schweizer Öffent­lich­keit finden die genera­tio­nen­über­grei­fenden Folgen der FSZM bisher keine Beach­tung. Wegschauen ist aber keine Option mehr, bekannte auch Bundes­rätin Somma­ruga. Die Stimmen der Nach­kommen sollten in die laufende öffent­liche Aufar­bei­tung mitein­be­zogen werden. Nicht zuletzt, um einen Diskurs über die Möglich­keiten der Verhin­de­rung einer betrof­fenen Dritt­ge­nera­tion anzu­stoßen und den unheil­vollen Kreis­lauf endlich zu durchbrechen.