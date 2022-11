Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2008 fordert die Gleich­stel­lung von Menschen mit (geis­tiger) Behin­de­rung auf völker­recht­li­cher Ebene. Doch diese Gleich­heit wird in der Praxis beständig unter­mi­niert. Das betrifft auch die spezi­fi­sche Wissens- und Erfah­rungs­per­spek­tive von Menschen mit geis­tiger Behin­de­rung. Solange sie als epis­te­mi­sche Subjekte nicht ernst genommen werden, bleibt ihre Schlech­ter­stel­lung und Margi­na­li­sie­rung in der Gesell­schaft bestehen. Konkret lässt sich das an Diskri­mi­nie­rungen ablesen – nicht nur im Recht, sondern auch in der Politik, am Arbeits­markt, in Wohn­ein­rich­tungen oder im Bildungswesen.

Dass die Gleich­heit von Menschen mit geis­tiger Behin­de­rung ein unein­ge­löstes Verspre­chen ist, und zwar auch auf einer epis­te­mi­schen, das heißt das Wissen betref­fenden Ebene, zeigte kürz­lich ein Fall, über den die taz berich­tete. Sonja M. (Name geän­dert), eine Frau mit kogni­tiver Beein­träch­ti­gung, arbeitet in einer soge­nannten „Behin­der­ten­werk­statt“. Sie erstat­tete gegen ihren Vorge­setzten Anzeige wegen sexua­li­sierter Gewalt, doch die Berliner Staats­an­walt­schaft verfolgte die Anzeige nicht weiter, weil die Aussa­ge­fä­hig­keit von Sonja M. angeb­lich zwei­fel­haft sei. Sie nahm, mit anderen Worten, das Zeugnis von Sonja M. und damit ihre Wissens­per­spek­tive nicht ernst – über­dies gestützt auf ein mit fach­li­chen Mängeln behaf­teten Gutachten. Die Anwältin der Klägerin hat Verfas­sungs­be­schwerde beim Landes­ver­fas­sungs­ge­richtshof Berlin einge­reicht, die dort noch anhängig ist.

Ableismus und Wissensgerechtigkeit

In mehr­fa­cher Hinsicht illus­triert dieses Beispiel, wie tief­sit­zend der ‚Ableismus‘ (von able=fähig), also die Diskri­mi­nie­rung von Menschen mit Behin­de­rung, in unserer Gesell­schaft ist. Die recht­liche Gleich­stel­lung von Menschen mit Behin­de­rung – wie sie auch die von Deutsch­land rati­fi­zierte Behin­der­ten­rechts­kon­ven­tion fest­schreibt – harrt in der juris­ti­schen Praxis der Verwirk­li­chung. In ihrer Geltungs­kraft beschränkt bleiben im beschrie­benen Fall das Recht auf Rechts­schutz, das Recht auf glei­ches Gehör und über­haupt die Möglich­keit, von grund­le­genden Rechten Gebrauch zu machen.

Jenseits der recht­li­chen Dimen­sion kris­tal­li­siert sich am Beispiel von Sonja M. aber eine umfas­sen­dere Problem­lage und struk­tu­relle Schlech­ter­stel­lung in Sachen Wissens­ge­rech­tig­keit heraus, der Menschen mit kogni­tiven und psychi­schen Beein­träch­ti­gungen ausge­setzt sind. Menschen mit Behin­de­rung sind beson­ders oft von (sexua­li­sierter) Gewalt betroffen. Wenig über­ra­schend wird ebenso oft die Glaub­wür­dig­keit der Aussagen eines vermut­li­chen Opfers ange­zwei­felt, was gemäß der ableis­ti­schen Logik natür­lich konsis­tent ist. Denn Unge­rech­tig­keiten gegen­über sozial margi­na­li­sierten Gruppen sind in aller Regel nicht eindi­men­sional verfasst, sondern wirken auf mehreren verschränkten Achsen. Sie mani­fes­tieren sich zum Beispiel auf ökono­mi­scher Ebene, indem Ange­stellte von Werk­stätten für Menschen mit Behin­de­rung weit unter dem Mindest­lohn verdienen, sie wirken aber auch in Form von erschwerten poli­ti­schen Parti­zi­pa­ti­ons­mög­lich­keiten und zudem über Normen und stereo­ty­pi­sie­rende Denk­bilder, die kultu­rell kursieren und implizit abwer­tende Urteile trans­por­tieren – etwa, wenn Menschen mit Behin­de­rung infan­ti­li­siert oder mit Tieren vergli­chen werden.

Die einfluss­reiche ameri­ka­ni­sche Poli­to­login Iris Marion Young hat 1990 zur Erfas­sung der Multi­di­men­sio­na­lität von Diskri­mi­nie­rungs­dy­na­miken das Analy­se­schema der „fünf Gesichter der Unter­drü­ckung“ entwi­ckelt. Darunter fasst sie (1.) mate­ri­elle Ausbeu­tung, (2.) gesell­schaft­liche Margi­na­li­sie­rung, (3.) poli­ti­sche Macht­lo­sig­keit, (4.) kultu­rellen Impe­ria­lismus und (5.) Unter­wer­fung in Form psychi­scher und physi­scher Gewalt. Diese Aufschlüs­se­lung sollte durch dieje­nige der „epis­te­mi­schen Unge­rech­tig­keiten“ ergänzt werden. Es handelt sich dabei um eine Konzep­tion, die Philo­so­phin Miranda Fricker entschei­dend geprägt hat. Sie unter­scheidet zwei Ausprä­gungen dieser Form von Unrecht: „Testi­mo­niale Unge­rech­tig­keiten“ sind dann am Werk, wenn Ange­hö­rige sozial stig­ma­ti­sierter Gruppen in ihrer Glaub­wür­dig­keit ange­zwei­felt werden und ihr Zeugnis syste­ma­tisch weniger ernst genommen wird als dasje­nige von Ange­hö­rigen sozial domi­nanter Gruppen. „Herme­neu­ti­sche Unge­rech­tig­keiten“ benennen indes die Unmög­lich­keit, spezi­fi­sche Diskri­mi­nie­rungs­er­fah­rungen ausdrü­cken zu können, weil die begriff­li­chen Ressourcen oder das Voka­bular dafür fehlen – auf Seiten der Betrof­fenen ebenso wie auf Seiten der Gesellschaft.

Menschen mit kogni­tiven Beein­träch­ti­gungen sind von beiden Formen epis­te­mi­scher Unge­rech­tig­keit betroffen. Sonja M.s Beispiel verdeut­licht, wie ihr Zeugnis aufgrund ihrer Behin­de­rung darin verstellt ist, ange­messen gehört und berück­sich­tigt zu werden. Solche testi­mo­nialen Unge­rech­tig­keiten müssen auf Seiten der Akteure – wie hier der Staats­an­walt­schaft – nicht unbe­dingt beab­sich­tigt sein. Sie können auch unbe­wussten Vorur­teilen und biases geschuldet sein, die unter­gründig einen Einfluss haben und auf struk­tu­rell verwur­zelte Deutungs­sche­mata verweisen. Gleich­zeitig betreffen auch herme­neu­ti­sche Unge­rech­tig­keiten Menschen mit geis­tiger Behin­de­rung, wenn eine ableis­ti­sche Gesell­schafts­ord­nung die Möglich­keit wech­sel­sei­tiger Kommu­ni­ka­tion verhindert.

Die „looping­hafte“ Struktur von epis­te­mi­schen Ungerechtigkeiten

Es ist wichtig, auf die beson­dere epis­te­mi­sche Vulnera­bi­lität von Menschen mit Behin­de­rung genau zu achten, weil dadurch ihre Diskri­mi­nie­rung und Schlech­ter­stel­lung in anderen sozialen Sphären besser verstehbar wird. Sally Haslanger hat für die Wech­sel­wir­kung und gegen­sei­tige Bekräf­ti­gung von – auch stereo­ty­pi­sie­renden – Denk­bil­dern und Normen mit der sozialen Wirk­lich­keit den Begriff der „loopi­ness“ geprägt. Sie schreibt: „Wir reagieren auf die Welt, die so gestaltet wurde, dass sie genau diese Reak­tionen auslöst, ohne dass wir uns dieser Gestal­tung bewusst sind, so dass unsere Reak­tionen durch die Art und Weise, wie die Welt ist, bedingt zu sein scheinen.“ Mit anderen Worten, der Zweifel an den epis­te­mi­schen Fähig­keiten von Menschen mit Behin­de­rungen wurzelt nicht in „natür­li­chen“ Gege­ben­heiten oder inten­dierten Abwer­tungen. Viel­mehr ist er von der Art und Weise geprägt, wie gesell­schaft­liche Barrieren und Struk­turen Menschen mit Behin­de­rung auf eine prekäre Exis­tenz am gesell­schaft­li­chen Rand fest­legen und sie als „behin­dert“ subjek­ti­vieren, statt sie als gleiche Personen im vollen Sinn des Wortes anzuerkennen.

Wenn ihnen dann mit einem pater­na­lis­ti­schen und infan­ti­li­sie­renden Habitus begegnet wird (die verneh­mende Person hat Sonja M. z.B. geduzt), bestä­tigt die Reak­tion auf eine solche Behand­lung scheinbar einfach nur die vorge­prägten Sche­mata. Sonja M. ist nach einer mehr­stün­digen Verneh­mung in Tränen ausge­bro­chen. Eine kultu­rell tradierte und struk­tu­rell verfes­tigte Wahr­neh­mung von Menschen mit Behin­de­rungen als infantil, nicht im vollen Sinn rational oder mani­pu­lierbar und unglaub­würdig schreibt so in einer looping-haften Struktur gesell­schaft­liche Exklu­sionen fort, etwa in Werk­stätten oder Wohn­ein­rich­tungen. Ausgren­zungen und Margi­na­li­sie­rungen im alltäg­li­chen Leben tragen selbst wieder zur Affir­ma­tion der vorur­teils­be­la­denen Denk­bilder bei.

Solche rück­kop­pelnden und konso­li­die­renden loops zwischen struk­tu­rell mani­festen Wahr­neh­mungen davon, wie die Mitglieder bestimmter sozialer Gruppen sind, und entspre­chenden gesell­schaft­li­chen Prak­tiken sowie dem Agieren von Insti­tu­tionen gelten übri­gens nicht nur für ableis­ti­sche Diskri­mi­nie­rungen, sondern auch für geschlechts-, race– oder auf Klasse bezo­gene. Imagi­näre Konstel­la­tionen, also in einer Gesell­schaft wirk­same Deutungen und Inter­pre­ta­tionen über die Mitglieder von vulnerablen Gruppen, hegen einen kollek­tiven Vorstel­lungs­ho­ri­zont ein und machen manches denkbar, klam­mern anderes aber aus dem Raum des Mögli­chen aus. Unvor­stellbar wird dadurch etwa, dass Sonja M. sehr wohl dazu in der Lage ist, die ihr wider­fah­rende sexu­elle Gewalt zum Ausdruck zu bringen, würden sie die Gutachter*innen und Staatsanwält*innen entspre­chend ernst nehmen. Und auch wenn bei manchen Menschen mit geis­tigen Behin­de­rungen tatsäch­lich verbale Arti­ku­la­ti­ons­schwie­rig­keiten bestehen, erfor­dert ein nicht-ableistischer Umgang gerade deswegen einen beson­ders sorg­fäl­tigen Umgang mit ihrem Zeugnis und ihren Kommunikationsmöglichkeiten.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Eine be-hindernde Wirklichkeit

Ableismus ist wohl deswegen so beharr­lich in unserer Gesell­schaft am Werk, weil er in den Köpfen der Menschen (wenn auch oft unbe­wusst) genauso wirkt wie in mate­ri­eller und gesellschaftlich-struktureller Hinsicht, durch kommu­ni­ka­tive Barrieren im Alltag und durch insti­tu­tio­nelle Stig­ma­ti­sie­rung. Ein gegen­seitig sich verstär­kender Effekt im Zusam­men­spiel dieser Elemente konso­li­diert eine Wirk­lich­keit, die manche Menschen tatsäch­lich be-hindert, ausgrenzt, abwertet und unhörbar macht.

Eman­zi­pa­to­ri­sche Trans­for­ma­tionen dieser Realität, die ableis­ti­sche Struk­turen durch­kreuzen, sind auf loops verwiesen, die den Teufels­kreis von epis­te­mi­schen Abwer­tungen, stereo­ty­pi­sierten norma­tiven Denk­bil­dern und ihrer Sedi­men­tie­rung in gesell­schaft­li­chen Prak­tiken aufbre­chen und umkehren. Die Schaf­fung einer anderen, inklu­siven Realität lebt davon, Menschen mit Behin­de­rung nicht in pater­na­lis­ti­scher Manier als passive Fürsorgeempfänger*innen zu sehen, sondern sie als Akteure mit einer spezi­fi­schen Perspek­tive anzu­er­kennen. Damit sie ihre Rechte tatsäch­lich in Anspruch nehmen können (was die UN-BRK explizit fordert), sind insti­tu­tio­nelle Arran­ge­ments vonnöten, die sie nicht von Vorn­herein mit dem Schema des Defi­zi­tären belegen, sondern ihnen epis­te­mi­sche Gerech­tig­keit wider­fahren lassen. Im Fall von Sonja M. würde das bedeuten, dass ein Gutachten mit entspre­chender Exper­tise ange­fer­tigt wird und ihr der Raum eröffnet wird, ihre Aussage ange­messen und mit der nötigen Unter­stüt­zung und den dafür erfor­der­li­chen (kommu­ni­ka­tiven) Ressourcen vorzubringen.

Schritte hin zu epis­te­mi­scher Gerechtigkeit

Die femi­nis­ti­sche Philo­so­phin Louise Antony hat für das Aufbre­chen von struk­tu­rellen epis­te­mi­schen Unge­rech­tig­keiten gegen­über sozial diskri­mi­nierten Gruppen epis­te­mi­sche „affir­ma­tive actions“ gefor­dert. Diese umreißen die Forde­rung, die Aussagen von Ange­hö­rigen stig­ma­ti­sierter Gruppen nicht vorschnell zu beur­teilen, sondern zunächst das eigene Vorver­ständnis und die eigenen biases zu hinter­fragen. Aus Sicht der betei­ligten Personen bei der Berliner Staats­an­walt­schaft könnte das heißen, selbst­kri­tisch darauf zu reflek­tieren, ob nicht ableis­ti­sche Stereo­type die Situa­tion rahmen und Vor-Urteile Einfluss auf Sonja M.s Möglich­keit dafür ausüben, umfas­send und angst­frei Zeugnis ablegen zu können. Die Forde­rung der gesell­schaft­li­chen Gleich­stel­lung für Menschen mit Behin­de­rung ist ohne ein ange­mes­senes epis­te­mi­sches Gehör nicht vorstellbar. Das heißt auch, dass Kommu­ni­ka­tion in leichter Sprache verfügbar sein und andere unter­stüt­zende Kommu­ni­ka­ti­ons­formen ermög­licht werden müssen.

Damit sind aber nur die ersten kleinen Schritte auf dem Weg zu einem radi­kalen Aufbre­chen von Ableismus ange­spro­chen. Denn Menschen mit geis­tiger Behin­de­rung als Gleiche anzu­er­kennen, würde letzten Endes bedeuten, dass wir der Attri­bu­ie­rung „mit geis­tiger Behin­de­rung“ oder einer anderen Benen­nung zur Kenn­zeich­nung der sozialen Stig­ma­ti­sie­rung nicht mehr bedürften. Es würde auch heißen, diese Menschen nicht vornehm­lich als vulnerabel und bedürftig zu sehen, sondern ihre Beiträge und Perspek­tiven als Berei­che­rung und epis­te­mi­schen Gewinn zu schätzen. Denn mit den bestän­digen Diskriminierungs- und Ausgren­zungs­er­fah­rungen geht tragi­scher­weise ein epis­te­mi­sches Privileg einher: Niemand weiß so gut Bescheid über die Probleme und Wirrungen in reha­bi­li­ta­tiven Einrich­tungen oder Behin­der­ten­werk­stätten wie dieje­nigen, die dort einen Groß­teil ihres Lebens verbringen. Und niemand hat so einen diffe­ren­zierten Einblick in die gesell­schaft­liche Wirk­macht von Normen der „Norma­lität“ wie dieje­nigen, die sich jenseits ihres engen Geltungs­be­rei­ches befinden.

Damit aller­dings die (epis­te­mi­schen) Perspek­tiven von Menschen mit geis­tiger Behin­de­rung wirksam werden können, muss das Aufbre­chen von einge­spielten margi­na­li­sie­renden Denk­weisen mit mate­ri­ellen und poli­ti­schen Verän­de­rungen einher­gehen: Mehr und quali­fi­ziertes Personal für Einrich­tungen für Menschen mit Behin­de­rung, eine ange­mes­sene Entloh­nung für Pfle­gende oder die Präven­tion von Gewalt gegen­über Menschen mit Behin­de­rung stehen exem­pla­risch für drin­genden poli­ti­schen Handlungsbedarf.