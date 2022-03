Vladimir Putins Reden zu Beginn der russi­schen Aggres­sion gegen die Ukraine haben die Welt geschockt. In zwei Fern­seh­an­spra­chen hat Putin seine Argu­men­ta­tion in einem emotio­nalen, aggres­siven, teil­weise wütenden Ton vorge­tragen: am 21. Februar über die russi­sche Aner­ken­nung der von Kyiv abtrün­nigen „Volks­re­pu­bliken“ Donezk und Luhansk und am 24. Februar am Anfang der soge­nannten „mili­tä­ri­schen Spezi­al­ope­ra­tion“. Nicht wenige haben daraufhin die Vermu­tung geäu­ßert, der russi­sche Präsi­dent sei verrückt geworden. Wie es um die mentale Gesund­heit Vladimir Putins steht, wissen wir nicht. Was wir aber mit Sicher­heit wissen: Putins aggres­sive Sprache der letzten Wochen ist keines­wegs neu, viel­mehr handelt es sich um eine radi­ka­li­sierte Rhetorik, die direkt auf die Affekte der Zuhörer:innen zielt. Diese Affekt­rhe­torik hat Putins Argu­men­ta­tion in Bezug auf die Ukrai­ne­frage von Anfang an charak­te­ri­siert. Das post­so­wje­ti­sche Russ­land model­liert Putin als einen Emoti­ons­raum, der vom Gefühl einer tiefen Krän­kung domi­niert wird. Vom Westen betrogen und gede­mü­tigt, sehne sich Russ­land nach Respekt und Aner­ken­nung seiner geopo­li­ti­schen Inter­essen, in denen die Ukraine eine Schlüs­sel­rolle spielt. Es lohnt sich daher, einen Blick auf diese beson­dere Form der Argu­men­ta­tion in Putins Rhetorik zu werfen und ihre Verschrän­kung mit anderen Argu­men­ta­ti­ons­stra­te­gien zu untersuchen.

Poli­ti­sche Affekte

Dass poli­ti­sche Ordnungen auch affek­tive Ordnungen sind, d.h. dass Affekte – Gefühle in einem weiten Sinne – ein Motor des Poli­ti­schen sind, darauf wurde im Zuge des soge­nannten affec­tive turn in den Geis­tes­wis­sen­schaften in den letzten Jahr­zehnten viel­fach hinge­wiesen. Wenn ich hier aber von Affekt­rhe­torik spreche, meine ich nicht die bloße emotio­nale Färbung poli­ti­scher Rede, sondern eine Form der Argu­men­ta­tion, die nach der aris­to­te­li­schen Rheto­rik­lehre zu den wich­tigsten Über­zeu­gungs­mit­teln des Redners gehört. In der berühmten Triade „Logos“, „Ethos“ und „Pathos“ bezeichnet Letz­teres das auf Affek­ter­re­gung der Zuhörer gerich­tete Argumentieren.

Vladimir Putin ist in dieser Hinsicht ein inter­es­santer Redner, weil er das Spiel mit rheto­ri­schen Mitteln gut beherrscht. Er ist sicher­lich kein sonder­lich begabter Orator, wie beispiels­weise sein poli­ti­scher Zieh­vater Anatolij Sobčak, Bürger­meister von St. Peters­burg in den 1990er Jahren, oder auch Boris El’cin in den ersten Jahren seiner poli­ti­schen Karriere es waren. Putins Rhetorik zeichnet sich eher durch stilis­ti­sche Viel­falt und argu­men­ta­tive Flexi­bi­lität aus. Je nach Situa­tion, Adres­saten und Kontext konkre­ti­siert sich diese rheto­ri­schen Eklektik unter­schied­lich, durch Reden, deren Spann­breite sehr weit ist: vom Tech­no­kra­ti­schen (hier stili­siert sich Putin als kundiger Mann der Tat, der über umfas­sende Kennt­nisse in allen wich­tigen poli­ti­schen Berei­chen verfügt und konkrete Probleme löst), über das ‚Spontan-Arhetorische‘, zum Teil Vulgäre (durch das er seine volks­nahe Entschlos­sen­heit zum Ausdruck bringt, wobei er manchmal die Sprache der orga­ni­sierten Krimi­na­lität verwendet) bis hin zum Historisch-Staatstragenden.

Unter diesen verschie­denen rheto­ri­schen Rollen, die Putin verkör­pert, hat letz­tere in jüngster Zeit deut­lich die Ober­hand gewonnen: Putin insze­niert sich zum einen als oberster Histo­riker des Landes, der ‚wissen­schaft­liche‘ Artikel publi­ziert, lange und gerne über Geschichte doziert, und zugleich als histo­ri­sche Persön­lich­keit, d.h. als Voll­ender einer „geschicht­li­chen Mission“, die in der Wieder­her­stel­lung der terri­to­rialen Einheit des „histo­ri­schen Russ­lands“ besteht. Wie Putin in alter impe­rialer Tradi­tion viel­fach argu­men­tiert hat, gehört für ihn dazu auch die Ukraine.

Das Gewicht von Putins Reden für den heutigen poli­ti­schen Diskurs in Russ­land kann man kaum hoch genug einschätzen, denn sie haben eine program­ma­ti­sche Funk­tion. Putins Reden, an denen ein großer Stab von Rede­schrei­bern arbeitet, sind zentrale Orte der Formu­lie­rung von poli­ti­schen Ideo­lo­gemen, die dann in allen Staats­me­dien konse­quent propa­giert, d.h. ausbuch­sta­biert und bebil­dert werden. Es handelt sich dabei um eine mono­lo­gi­sche Rhetorik, die keine Wider­rede akzep­tiert und den quasi-sakralen Status der Wahr­heits­ver­kün­dung aufweist.

Die rheto­ri­sche Vorbe­rei­tung des Krieges

Putins Rhetorik ist von zentraler Bedeu­tung für das Verständnis des Krieges in der Ukraine, der – und das wird oft vergessen – bereits 2014 begann. Putin hat diesen Krieg rheto­risch vorbe­reitet, begleitet und eska­lieren lassen. Aus seiner Argu­men­ta­tion ragen drei Ebenen beson­ders deut­lich heraus: Eine sach­lo­gi­sche Ebene, in deren Zentrum vor allem völker­recht­liche Argu­mente stehen; eine histo­ri­sche Ebene, die narra­tiver Natur ist und deshalb, rheto­risch gesehen, weniger zwin­gend als das ratio­nale Argu­men­tieren ist; und eine affekt­rhe­to­ri­sche Ebene, die heftige, akute Emotionen hervor­rufen will.

Diese drei Argu­men­ta­ti­ons­li­nien sind eng mitein­ander verwoben und poten­zieren sich gegen­seitig. Völker­recht­liche Argu­mente haben 2014, im Zuge der Recht­fer­ti­gung der Anne­xion der Krym, eine zentrale Rolle gespielt. In seiner feier­li­chen Rede vom 18. März 2014 beruft sich Putin auf das Selbst­be­stim­mungs­recht der Völker und vergleicht die Situa­tion auf der Krym mit jener im Kosovo im Jahr 1999. Er bildet also seine Argu­men­ta­tion auf Kausal- und Vergleichs­schlüssen. Aber auch für die jetzige Recht­fer­ti­gung des Beginns der mili­tä­ri­schen Opera­tionen in der Ukraine sind völker­recht­liche Argu­mente in Bezug auf einen angeb­li­chen „Genozid“ an der dort lebenden russi­schen Bevöl­ke­rung von zentraler Bedeu­tung. Wesent­lich ist dabei der Vergleich mit der Recht­fer­ti­gung der mili­tä­ri­schen Inter­ven­tion der NATO gegen Jugoslawien.

In den letzten Jahren hat das histo­ri­sche Argu­ment der Zuge­hö­rig­keit der Ukraine zur „russi­schen Welt“ in Putins Reden zuneh­mend an Bedeu­tung gewonnen und das völker­recht­liche Argu­ment an den Rand gedrängt. Mithilfe einer äußerst tenden­ziösen histo­ri­schen Erzäh­lung hat Putin dieses Argu­ment im Juli vorigen Jahres in einem langen (und lang­at­migen) Artikel „Über die histo­ri­sche Einheit der Russen und Ukrainer“ erläu­tert. Wieder­holt hat er es seitdem mehr­mals, etwa in den zwei oben genannten Fern­seh­an­spra­chen Ende Februar.

Wie mitt­ler­weile bekannt sein dürfte, postu­liert Putin eine histo­risch gewach­sene Einheit von Russen, Ukrai­nern und Bela­russen, deren Wurzel er im mittel­al­ter­li­chen Staat der sog. Kiever Rus’ (9.-12. Jahr­hun­dert) sieht. Putin knüpft dabei an eine alte Meis­ter­erzäh­lung der russi­schen impe­rialen Geschichts­schrei­bung des 19. Jahr­hun­derts an: Nach dem Zerfall der Kiever Rus’ und der Zeit unter dem „tata­ri­schen Joch“ habe Moskau mit der „Samm­lung der russi­schen Länder“ begonnen, da es, im Sinne einer trans­latio imperii, das neue Zentrum der russi­schen Staat­lich­keit wurde.

Für Putin gibt es zwischen Russen und Ukrai­nern, für die er oft die alte impe­riale Bezeich­nung „Klein­russen“ verwendet, nicht bloß ein gemein­sames Erbe, sondern eine Art natür­liche Einheit, vorge­geben durch ortho­doxen Glauben, sprach­liche Nähe und kultu­relle Gemein­sam­keiten. Aus diesem Grund seien Vorstel­lungen einer von Russ­land unab­hän­gigen ukrai­ni­schen Nation schlichtweg wider­na­tür­lich und bis zum Anfang des 20. Jahr­hun­derts prak­tisch nicht vorhanden gewesen. Dass diese Vorstel­lungen jedoch Realität geworden seien, liege einzig und allein an der Natio­na­li­tä­ten­po­litik der Bolschewiken.

Dazu Putin im Wort­laut: „Es war die sowje­ti­sche Natio­na­li­tä­ten­po­litik, die auf staat­li­cher Ebene die These von drei getrennten slawi­schen Völkern – dem russi­schen, dem ukrai­ni­schen, und dem bela­rus­si­schen – fest­schrieb, statt der großen russi­schen Nation, eines drei­ei­n­igen Volks, bestehend aus Groß­russen, Klein­russen und Bela­russen. […] Die heutige Ukraine [wurde] auf Kosten des histo­ri­schen Russ­lands geschaffen“ (zitiert nach der deut­schen Über­set­zung von Andrea Huterer, in: Osteu­ropa 71/7 [2021]). Nach dem Zerfall der Sowjet­union habe der Westen daran gear­beitet, diese histo­risch gewach­sene Einheit zu zerstören und aus der Ukraine ein „Anti-Russland“ zu machen. Aber die Ukraine könne „echte Souve­rä­nität nur in Part­ner­schaft mit Russ­land erreichen“.

Die große Kränkung

Viel ist über diesen histo­ri­schen Unsinn geschrieben worden, den Putin in seinen Reden und Texten über die Ukraine vertritt. Über­sehen worden ist aller­dings, dass die überzeugen-wollende Wirkung dieser histo­ri­schen Erzäh­lung, genauso wie jene der völker­recht­li­chen Argu­men­ta­tion, durch die Verschrän­kung mit einer bestimmten Affekt­rhe­torik gestei­gert wird. Die pene­trante ‚Bass­linie‘ in Putins Argu­men­ta­tion ist ein starkes Gefühl, und zwar das der Krän­kung. Diese Affekt­rhe­torik wird bereits in der Rede vom 18. März 2014 deut­lich formu­liert und seitdem perma­nent wieder­holt. Es lohnt sich also, auf diese Art von Rhetorik genauer einzu­gehen (im Folgenden zitiert nach der deut­schen Über­set­zung von Olga Radetz­kaja und Volker Weichsel, in: Osteu­ropa 64/5-6 [2014]).

Putin model­liert hier das post­so­wje­ti­sche Russ­land als ein zutiefst gekränktes Land, das vom „Westen“ wieder­holt belei­digt und betrogen worden sei. In histo­ri­scher Perspek­tive handelt es sich dabei um die letzte Etappe eines alten, von west­li­chen Mächten beharr­lich voran­ge­trie­benen poli­ti­schen Programms der „Eindäm­mung“ Russ­lands. Den „Verlust“ der Krym nach dem Zerfall der Sowjet­union beschreibt Putin mit der emotio­nalen Meta­pher des „Raubs“ („Als die Krym plötz­lich in einem anderen Staat lag, war das für Russ­land so, als wäre es nicht nur bestohlen, sondern regel­recht ausge­raubt worden“), wobei er Russ­land als perso­ni­fi­ziertes Opfer dieser „Unge­rech­tig­keit“ erscheinen lässt.

Dass Russ­land damals die Krym aufge­geben habe, führt Putin auf die Schwäche des Landes in den 1990er Jahren zurück. Sie ist das Schreck­ge­spenst im russi­schen poli­ti­schen Diskurs seit den 2000er Jahren und dient als Recht­fer­ti­gung für den Aufbau eines auto­kra­ti­schen, Stabi­lität verspre­chenden Systems. Die Komple­xität poli­ti­scher Prozesse, die damals statt­fanden, redu­ziert Putin auf einfache Gefühle, wenn er pathe­tisch behauptet: „Wo warst du, Russ­land? Russ­land hat den Kopf sinken lassen und resi­gniert, es hat die Krän­kung heruntergeschluckt“.

Die Krän­kung Russ­lands wird dadurch verstärkt, dass in der Rede eine Oppo­si­tion zwischen einem genuin aufrich­tigen Russ­land einer­seits und einer betrü­ge­ri­schen, vom Westen gesteu­erten Ukraine ander­seits aufge­baut wird. Man sei in den 1990er und 2000er Jahren der Ukraine „nicht nur in Bezug auf die Krym entge­gen­ge­kommen“, doch „die Dinge entwi­ckelten sich anders“.

An dieser Stelle in der Rede vom 18. März 2014 kommt ein verschwö­rungs­theo­re­ti­sches Moment ins Spiel, wenn es um die Gescheh­nisse auf dem Majdan geht: „Die Hinter­männer der jüngsten Ereig­nisse in der Ukraine verfolgten andere Ziele: Sie planten wieder einmal einen Staats­streich […]. Terror, Mord, und Pogrome wurden ange­zet­telt. Die trei­benden Kräfte des Umsturzes waren Natio­na­listen, Neonazis, Russen­hasser und Anti­se­miten“. Putin greift hier zu einer sehr hete­ro­genen Erwei­te­rung (ampli­fi­catio), die durch einen Vergleichs­schluss mit dem „Großen Vater­län­di­schen Krieg“ emotional aufge­laden wird – er dient im heutigen Russ­land oft als Folie für die Deutung gegen­wär­tiger Konflikte.

Die Oppo­si­tion zwischen einem gutgläu­bigen, und deshalb ernied­rigten und belei­digten Russ­land und dem listigen „Westen“ mündet in eine wütende Invek­tive, vorge­tra­genen in einer direkten, emotio­nalen Sprache: „Uns ist klar, was hier abläuft, uns ist klar, dass dieses Vorgehen sowohl gegen die Ukraine als auch gegen Russ­land und gegen eine Inte­gra­tion im eura­si­schen Raum gerichtet war. Und das, während Russ­land sich aufrichtig um einen Dialog mit unseren Kollegen im Westen bemühte. […] Wir wurden ein ums andere Mal betrogen […]. Aber alles hat seine Grenzen. […] Wenn man eine Feder bis zum Anschlag zusam­men­drückt, wird sie irgend­wann mit aller Kraft ausein­ander schnellen. Das sollte man nie vergessen“.

Deut­lich erscheint bereits hier die Moti­va­tion für die seit 2014 laufenden und in den letzten Wochen drama­tisch eska­lierten krie­ge­ri­schen Opera­tionen in der Ukraine: Es ist das Gefühl des Sich-Wehrens gegen die zu lange ertra­gene Krän­kung Russ­lands, ein Gefühl, das Putin durch eine direkte, Authen­ti­zität simu­lie­rende Sprache selbst verkör­pert. In diesem Kontext, in dem das Impe­rium zurück­schlägt, kann Putin zufolge die Ukraine kein selb­ständig agie­rendes poli­ti­sches Subjekt sein, da sie nur als Spiel­ball „west­li­cher Mächte“ infrage kommt. In seinem ins Gewand einer histo­ri­schen Abhand­lung geklei­deten Aufsatz vom letzten Jahr schreibt Putin dazu: „Schritt für Schritt zogen [die west­li­chen Mächte] die Ukraine in ein gefähr­li­ches geopo­li­ti­sches Spiel, dessen Ziel ist es, die Ukraine in einen Puffer zwischen Europa und Russ­land, in ein Aufmarsch­ge­biet gegen Russ­land zu verwandeln“.

Die histo­ri­sche Krän­kung Russ­lands radi­ka­li­siert sich hier bis zur Para­noia, bis zur Verschwö­rungs­theorie. Das west­liche Projekt, aus der Ukraine ein „Anti-Russland“ zu machen, sei nichts anders als die Fort­set­zung einer histo­risch gewach­senen Politik der Eindäm­mung Russ­lands, die als Akteure in der Vergan­gen­heit Polen-Litauen, dann Österreich-Ungarn, und nun die USA, die NATO und die EU kennt.

Dieses verschwö­rungs­theo­re­ti­sche Denken, in dessen Rahmen Russ­land gar nicht als Aggressor auftreten kann, sondern immer nur als Vertei­diger der eigenen natio­nalen Inte­grität, wird in Putins Rhetorik oft emotional aufge­laden durch einen weiteren zentralen Begriff aus dem gegen­wär­tigen russi­schen poli­ti­schen Diskurs, nämlich durch den Begriff der „Russo­phobie“: Jede Form von Kritik an Russ­land, sowohl im Inneren als auch im Ausland, wird zur Erschei­nung eines in der Welt tief veran­kerten Hasses gegen die russi­sche Kultur und die russi­schen Menschen erklärt.

Die Wurzeln dieses angeb­lich welt­weit verbrei­teten patho­lo­gi­schen Zustands werden nur vage erklärt, vermut­lich liegen sie – so die Unter­stel­lung – in einem kollek­tiven Neid auf die Größe und die damit verbun­dene geopo­li­ti­sche Macht Russ­lands, die in Angst und Hass umschlägt. Und so behaup­tete Putin im Dezember 2021, dass „die Russo­phobie im Donbas nur der erste Schritt zum Genozid ist.“ In dieser extremen Stufe von Putins Affekt­rhe­torik schlagen Emotionen ins Patho­lo­gi­sche um. Sie werden im Grunde irra­tional und deshalb umso gefährlicher.

Kann es in dieser Situa­tion Spiel­raum für verbale Abrüs­tung geben? Im Moment scheint die sorg­fältig geplante, affekt­rhe­to­ri­sche Eska­la­tion mit der zuneh­mend brutalen Kriegs­füh­rung der russi­schen Armee auf erschre­ckende Weise einher­zu­gehen. Zugleich aber liegt die ‚verbale Kriegs­füh­rung‘ immer mehr bei Putin allein, während andere wich­tige Funk­ti­ons­träger, wie zum Beispiel Vertei­di­gungs­mi­nister Sergej Šojgu, nicht mehr in Erschei­nung treten. Eine Wende in der Rhetorik wäre also durch einen Spre­cher­wechsel durchaus denkbar.