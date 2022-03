Geschichte der Gegenwart Mein Körper gehört mir? Body Poli­tics in Zeiten von Corona Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 12:04 Share Share Link Embed

Kaum ein Thema mobi­li­siert in letzter Zeit so starke Argu­mente für ein Recht auf körper­liche Selbst­be­stim­mung wie die Debatte um eine mögliche Impf­pflicht gegen das Corona-Virus. Dabei erstaunt nicht nur, dass der indi­vi­du­elle Körper so vehe­ment gegen eine Maßnahme vertei­digt wird, die sich nicht als Angriff versteht, sondern letzt­lich dem Schutz der Körper im Plural dienen soll. Erstaun­li­cher noch ist dabei die Wieder­kehr der Argu­mente und femi­nis­ti­schen Slogans aus den Debatten um die Reform bzw. Abschaf­fung des deut­schen § 218 von 1871, der Abtrei­bungen grund­sätz­lich unter Strafe stellt. „My Body My choice“ und „Mein Körper gehört mir“ ist auf Plakaten oder T-Shirts derje­nigen zu lesen, die gegen Masken­pflicht und Impfung mobi­li­sieren. Erstaun­lich ist dies auch deshalb, weil mitunter dezi­dierte Abtreibungsgegner:innen im Kontext von Corona für ein Recht auf körper­liche Selbst­be­stim­mung argu­men­tieren. So verur­teilt die AfD-Politikerin Alice Weidel in der Debatte des deut­schen Bundes­tags zum Thema Impf­pflicht vom 26. Februar 2022 die Einfüh­rung einer Impf­pflicht als „Anschlag auf die Frei­heit und Menschen­würde und auf das Grund­recht auf körper­liche Unver­sehrt­heit“ und stellt entsetzt fest: „Wenn der Staat sich anmaßt, über die Körper seiner Bürger zu entscheiden, ist das ein elemen­tarer Zivi­li­sa­ti­ons­bruch.“ Man höre und staune, unter­halb von Zivi­li­sa­ti­ons­bruch ist das Thema nicht zu verhandeln.

Selbst­be­stim­mung für alle – außer für Schwangere?

Aber warum erscheint es beim Thema Abtrei­bung aus Sicht dieser Partei (die in ihrem Wahl­pro­gramm eine rigide Politik gegen Abtrei­bungen vertritt) akzep­tabel, wenn der Staat massiv über die Körper seiner Bürge­rinnen bestimmt? Die Über­nahme ehemals femi­nis­ti­scher Posi­tionen von Menschen, die Impf­pflicht und Masken ablehnen, ist nicht auf Deutsch­land beschränkt und hat inter­na­tional bei verschie­denen Kommen­ta­to­rinnen Kopf­schüt­teln ausge­löst. Während Beate Haus­bichler, Redak­teurin bei der öster­rei­chi­schen Tages­zei­tung Der Stan­dard, in ihrem Beitrag im Stan­dard das ‚Kapern‘ femi­nis­ti­scher Forde­rungen zynisch findet, weil dadurch letzt­lich die tödli­chen Folgen einer restrik­tiven Gesetz­ge­bung zum Schwan­ger­schafts­ab­bruch rela­ti­viert würden, stellt die Jour­na­listin und Autorin Michelle Gold­berg in einer ihrer regel­mä­ßigen Kolumnen in der New York Times fest, dass Rechte in den USA nicht zufällig diese Slogans ‚entwen­deten‘ in einer Zeit, in der die libe­rale Abtrei­bungs­ge­setz­ge­bung wieder vermehrt unter Beschuss ist. „At the very moment that Roe v. Wade could be over­turned”, so Gold­berg in ihrem Kommentar, “the American right has become obsessed with bodily auto­nomy and has adopted the slogan ‘My body, my choice’ about Covid vaccines and mask mandates.”

1973 hatte der Oberste Gerichtshof der Verei­nigten Staaten in der Klage „Roe vs. Wade“ die Grund­satz­ent­schei­dung getroffen, dass eine schwan­gere Frau das Recht hat, in den ersten Monaten der Schwan­ger­schaft über deren Abbruch oder Fort­set­zung selbst entscheiden zu dürfen. In den letzten Jahren wird diese libe­rale Abtrei­bungs­re­ge­lung von immer mehr Bundes­staaten außer Kraft gesetzt. Nach Gold­berg wird die Schein­hei­lig­keit der Abtreibungsgegner:innen jetzt so richtig offen­kundig: Denn das Recht auf körper­liche Inte­grität soll über allem stehen, aber nicht für schwan­gere Frauen gelten.

Die Aneig­nung femi­nis­ti­scher Body Politics

Wie lässt sich die Aneig­nung der zentralen Slogans femi­nis­ti­scher Body Poli­tics durch rechte Impf- und Abtreibungsgegner:innen verstehen? Und was hat es über­haupt mit der Vehe­menz auf sich, mit der einige derzeit den Schutz des eigenen Körpers als höchstes Gut rekla­mieren? Um diese beiden Fragen zu klären, ist es weiter­füh­rend, einen körper­so­zio­lo­gi­schen Blick auf die Entste­hung der femi­nis­ti­schen Body Poli­tics zu werfen.

Körper­ge­schichte und Körper­so­zio­logie unter­su­chen die Histo­ri­zität und Sozia­lität der mensch­li­chen Körper. Sie versu­chen dabei, eine dualis­ti­sche Perspek­tive auf das Verhältnis von Körper und Geist, von Körper und Gesell­schaft zu vermeiden und damit deter­mi­nie­rende Vorstel­lungen sowie Verding­li­chungen in der Thema­ti­sie­rung der körperlich-leiblichen Dimen­sion mensch­li­cher Exis­tenz zurück­zu­weisen. Deter­mi­nie­rend ist beispiels­weise die Vorstel­lung, der Körper werde einseitig von ‚der‘ Gesell­schaft geprägt oder gar zuge­richtet. Verding­li­chend ist ein Verhältnis zum eigenen Körper, in dem dieser (ausschließ­lich) als Ding oder Instru­ment erscheint. Auch wenn genau dieses Körper-Verhältnis sich in der Moderne entwi­ckelt hat und heute in west­li­chen Gesell­schaften domi­nant ist, so gilt es doch, dieses Verhältnis als gewor­denes sichtbar zu machen. Zentral für eine geistes- und sozi­al­wis­sen­schaft­liche Perspek­tive ist daher die Einsicht in den Wandel von Körper­kon­zepten, Körper­ver­hält­nissen und nicht zuletzt Körper­er­fah­rungen. Die in den 1980er Jahren einset­zende geistes-, kultur- und sozi­al­wis­sen­schaft­liche Beschäf­ti­gung ist selbst Ausdruck eines spezi­fi­schen für die zweite Hälfte des 20. Jahr­hun­derts zu beschrei­benden Wandels: der ‚eigene‘ Körper ist zuneh­mend wich­tiger für die indi­vi­du­elle Iden­tität geworden.

Der indi­vi­du­elle Körper als Anker

In einer unüber­sicht­li­cheren und beschleu­nigten Welt, in der Verän­de­rungen und Verant­wort­lich­keiten immer weniger zure­chenbar erscheinen, fungiert der indi­vi­du­elle Körper als Anker und Ressource, über den (vermeint­lich) indi­vi­duell verfügt werden kann, der kontrol­liert, beob­achtet, gehegt und gepflegt werden kann – und muss. Denn in einer neoli­be­ralen Gesell­schaft ist auch das Verhältnis der einzelnen zu ihren Körpern indi­vi­dua­li­siert: der Körper wird zum Kapital, in ihn muss entspre­chend inves­tiert, er muss opti­miert werden. Er ist glei­cher­maßen Einsatz im Wett­be­werb wie auch Funda­ment der eigenen Handlungsfähigkeit.

Und doch ist die Körper­lich­keit den einzelnen nur bedingt verfügbar, schließ­lich wider­setzen sich die Körper der Kontrolle, werden einfach krank oder brechen erschöpft zusammen. Außerdem ist der eigene Körper nicht autark, er braucht Nahrung, Schutz und Zuwen­dung und ist das Medium für Inter­ak­tion und Kommu­ni­ka­tion. Inso­fern ist die Vorstel­lung, über den eigenen Körper verfügen zu können, wahr und falsch zugleich und Ausdruck einer stark indi­vi­dua­li­sierten Gesell­schaft. Genauso wie die neoli­be­rale Ideo­logie Gesell­schaft als Zusam­men­hang von gegen­seitig Abhän­gigen verleugnet, verleugnet der einzelne die Abhän­gig­keit des Körpers von anderen, dessen Preka­rität und Ange­wie­sen­heit – kurz: dessen Sozialität.

Zwischen Fremd­be­sitz und Selbstbestimmung

Das mit der Moderne entstan­dene Körper­ver­hältnis als eines von Besitz und damit auch die Abstrak­tion von der eigenen Körper­lich­keit stand jedoch zu Beginn nur den männ­li­chen weißen besit­zenden bürger­li­chen Indi­vi­duen zu. Der Ausschluss der anderen Gruppen wurde über deren Natu­ra­li­sie­rung, genauer die Natu­ra­li­sie­rung ihrer Anders­ar­tig­keit (z.B. Frauen = andere = körper­liche Wesen) legi­ti­miert. Gegen diese Ausschlüsse formierten sich soziale Bewe­gungen. Während Frauen in der ersten Frau­en­be­we­gung für poli­ti­sche und ökono­mi­sche Auto­nomie kämpften, ging es in der zweiten Frau­en­be­we­gung auch um körper­liche und sexu­elle Selbst­be­stim­mung. Denn deren Verwei­ge­rung war ja grund­sätz­lich in das Verständnis von Weib­lich­keit einge­schrieben. Erst die Befreiung von Gewalt anderer über den eigenen Körper konnte einen eigenen Subjekt­status begründen.

Inso­fern handelte es sich bei den femi­nis­ti­schen Body Poli­tics der 1970er Jahre gewis­ser­maßen um eine nach­ho­lende Subjekt­wer­dung. Denn da Frauen bereits zu poli­ti­schen und ökono­mi­schen Subjekten geworden waren, blieb nun in der Anglei­chung an das männ­liche Subjekt noch das Ziel der Auto­nomie über den eigenen Körper. Aller­dings schlossen die femi­nis­ti­schen Forde­rungen nach körper­li­cher und sexu­eller Selbst­be­stim­mung zu Beginn auch die Kritik der Verhält­nisse und damit die Bedin­gungen dieser unglei­chen und unge­rechten Geschlech­ter­ord­nung mit ein. Selbst­be­stim­mung über den eigenen Körper und die eigene Sexua­lität ist durch diese Poli­ti­sie­rung zu einem wich­tigen und weiterhin auch zu erkämp­fenden Gut geworden. Mitt­ler­weile lässt sich jedoch beob­achten, dass der starke Fokus auf körper­liche Auto­nomie (dies­seits und jenseits des Femi­nismus) mit einer zuneh­menden Indi­vi­dua­li­sie­rung einher­geht, an deren Ende nicht mehr die Kritik der Verhält­nisse sondern die opti­male Selbst­ver­wer­tung jedes und jeder einzelnen steht. Mit anderen Worten: Der Fokus auf Auto­nomie verstellt den Blick auf Abhän­gig­keiten von und das Ange­wie­sen­sein auf Andere.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Irrwege der Individualisierung

Inso­fern ist es am Ende doch nicht ganz so verwun­der­lich, dass die Slogans der femi­nis­ti­schen Body Poli­tics heute von Corona-Leugner:innen durch die Straßen getragen werden. Zumin­dest mit Blick auf die in diesen ange­legte indi­vi­dua­li­sierte Sicht auf letzt­lich über­in­di­vi­du­elle Probleme und Zusam­men­hänge. Denn eine indi­vi­dua­lis­tisch verengte femi­nis­ti­sche Perspek­tive auf Körper, Sexua­lität und Repro­duk­tion, die mit dem neoli­be­ralen Voka­bular der freien Wahl, Selbst­be­stim­mung und Eigen­ver­ant­wor­tung operiert, leistet der Aneig­nung durch rechte Impfgegner:innen Vorschub, wie auch die US-amerikanische Migrations- und Reli­gi­ons­wis­sen­schaft­lerin Barbara Sostaita in ihrem Beitrag für bitch­media zu diesem Thema fest­hält: „In the end, it’s not so ironic that right-wing anti-vaxxers are using the language of choice; after all, it has been key to their world­view all along.“ Das Problem ist bereits im Slogan selbst ange­legt, so Sostaita: „’My body, my choice’ is highly indi­vi­dua­listic and – in the end – fails to convey the ways we’re bound up with each other.”

Neoli­be­raler Narzissmus

Bleibt noch die Frage, warum Corona die neoli­be­rale Sorge um den eigenen Körper so sehr verstärkt. In den Protesten gegen die Impf­pflicht arti­ku­liert sich – neben vielem anderen – das Wirk­lich­keit gewor­dene neoli­be­rale Subjekt, das sich als verein­zelt und eigen­ver­ant­wort­lich erlebt und seinen Körper zum Terri­to­rium des Abwehr­kampfs verklärt, gegen das Virus, das von außen eindringen will, und gegen die Gesell­schaft, die mit ihren Maßnahmen die Frei­heit des einzelnen zu beschneiden droht. Die Pandemie wirkt hier als narziss­ti­sche Krän­kung: zum einen, weil sie sowohl die Verwund­bar­keit der indi­vi­du­ellen Körper (wenn auch in sozial unglei­cher Weise) und deren Ange­wie­sen­sein auf Hilfe und Unter­stüt­zung offenbar werden lässt. Zum anderen aufgrund des Umstandes, dass es doch so etwas wie Gesell­schaft gibt – die mehr ist als bloß eine Ansamm­lung einzelner über ihre indi­vi­du­ellen Körper verfü­genden Monaden.

So sehr die Sorge um den eigenen Körper als letzte Bastion, über die (vermeint­lich) verfügt werden kann, psycho­lo­gisch zu verstehen ist, so proble­ma­tisch ist sie ange­sichts der Tatsache, dass wir mit und durch unsere Körper soziale Wesen und damit aufein­ander ange­wiesen sind. Die in der Körper­lich­keit ange­legte Sozia­lität sollte statt­dessen eher als Auffor­de­rung zum soli­da­ri­schen Handeln verstanden werden. Denn das auch körper­lich begrün­dete Aufein­an­der­an­ge­wie­sen­sein im Prinzip freier und selbst­be­stimmter Indi­vi­duen ermög­licht Formen der Koope­ra­tion, Verant­wor­tung und Fürsorge. Deut­lich geworden sollte sein, dass die Poli­ti­sie­rung der Körper unter­schied­li­chen Zwecken dient und dass von Fall zu Fall zu entscheiden ist, wo Selbst­be­stim­mung eine legi­time gegen Fremd­be­stim­mung sich wendende Forde­rung ist und wo sie als Ausdruck einer Über­hö­hung indi­vi­du­eller Auto­nomie und des Leug­nens gesell­schaft­li­cher Soli­da­rität zu kriti­sieren bleibt.