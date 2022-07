Wer im Süden der Ukraine in den Boden greift, hat einen dunklen, fast schwarzen, krüme­ligen, leicht form­baren Erdklumpen in der Hand. Seit Jahr­tau­senden wussten Menschen davon, dass dieser extrem humus­hal­tige Boden beste Voraus­set­zungen für Land­wirt­schaft bietet, insbe­son­dere für den Anbau von Getreide. Die frucht­bare Schwarz­erde (cher­nozëm) ermög­lichte jenen Getrei­de­über­schuss, der zu Bevöl­ke­rungs­wachstum und wirt­schaft­li­chem Wohl­stand führte. Die Menge an Getreide, das hier wuchs, über­stieg den Bedarf der lokalen Bevöl­ke­rung bei Weitem. Wer von diesem Über­schuss profi­tierte und wohin er gelangte, das sind zwei Grund­fragen der ukrai­ni­schen (und der russ­län­di­schen) Wirt­schafts­ge­schichte. Diesem Reichtum des Schwarz­er­de­ge­bietes hatte die Handels­me­tro­pole Odessa am Nord­ufer des Schwarzen Meeres ihren Aufstieg zu verdanken: Die Stadt entwi­ckelte sich seit dem frühen 19. Jahr­hun­dert zur wich­tigsten Dreh­scheibe für den Umschlag von Getreide aus dem Russ­län­di­schen Impe­rium. Odessa ist bis heute einer der wich­tigsten Export­häfen der Welt und eine kriti­sche Infra­struktur für die globale Nahrungs­mit­tel­ver­sor­gung. Die Ukraine war 2021 der sechst­grösste Weizen­ex­por­teur der Welt mit einem Anteil von 10% am globalen Weizen­handel. Die Blockade des Hafens von Odessa durch die russi­sche Schwarz­meer­flotte, die Vermi­nung der Küste im Zuge des russ­län­di­schen Angriffs­kriegs gegen die Ukraine und die daraus folgenden ausblei­benden Getrei­de­lie­fe­rungen machten die Abhän­gig­keit vieler Volks­wirt­schaften von der ukrai­ni­schen Schwarz­erde deutlich.

Odessa als Tor zur Welt

Als die Truppen Katha­rinas II. in den 1780er Jahren die Nord­küste des Schwarzen Meeres eroberten, lag am Ort des heutigen Odessas eine kleine Sied­lung namens Chad­schibej. 1794, wenige Jahre später, befahl Katha­rina die Grün­dung von Stadt und Hafen. Odessa sollte Haupt­stadt der neuen Provinz Neuruss­land und Tor zum Süden werden. Katha­rinas Herr­schaft war geprägt von den Ideen der fran­zö­si­schen Physio­kraten, die davon ausgingen, dass allein die Natur einen Mehr­wert hervor­bringe und der Reichtum eines Landes auf der Land­wirt­schaft, Forst­wirt­schaft und dem Bergbau gründe. Die Physio­kraten plädierten dafür, den Wohl­stand des Landes insbe­son­dere durch die Maxi­mie­rung land­wirt­schaft­li­cher Erträge und deren Export zu mehren. Diesem Ziel dienten auch Katha­rinas Erobe­rungs­züge und die nach­ge­la­gerten Stadt­grün­dungen von Taganrog, Cherson und Niko­laev (Myko­lajiw), die mit der Grün­dung eines Hafens versuchten, das Volu­mens des expor­tierten Getreides zu verviel­fa­chen – mit gemischten Erfolgen. Erst Odessa sollte sich als jener Hafen erweisen, der das Russ­län­di­sche Reich zum welt­weit führenden Getrei­de­ex­por­teur werden liess.

Diese Ausrich­tung auf den Export weist bereits daraufhin, dass die Frage nach dem Wohin weit über die Landes­grenzen hinaus­führt. Von Odessa aus strömte das Getreide über die Ozeane in die verschie­denen Erdteile und liess den Hafen im frühen 19. Jahr­hun­dert zu einem Umschlag­platz von globaler Bedeu­tung werden. Dies spie­gelt sich auch in der Struktur des Hafens wider. Er verfügte nicht nur über einen so genannten Prak­ti­schen Hafen für die Binnen­schiff­fahrt entlang der nörd­li­chen Schwarz­meer­küste, sondern auch über einen Quarantäne-Hafen für die (inter­na­tio­nale) Hoch­see­schiff­fahrt. Zum Quarantäne-Hafen gehörten auch ein Zoll­haus, eine Quaran­tä­ne­sta­tion und ein erster Leucht­turm auf der südli­chen Land­zunge, der den einfah­renden Schiffen den Weg leuch­tete. All dies wurde binnen weniger Jahre unter der Aufsicht des General-Gouverneurs Armand du Plessis, Duc de Riche­lieu, von den Bewoh­nern von Odessa errichtet. Diese Struk­turen sollten im folgenden Jahr­hun­dert über erfolg­rei­chen Waren­um­schlag, Profite, Fehl­schläge und Rück­schritte entscheiden.

Die globale Vernet­zung Odessas schlug sich auch im kosmo­po­li­ti­schen Charakter der Hafen­stadt nieder. Der Duc de Riche­lieu und sein Nach­folger, Michail Woronzow, sorgten dafür, dass auslän­di­sche Kolo­nisten seit Beginn des 19. Jahr­hun­derts im Odes­saer Gebiet beste Bedin­gungen vorfanden, um in grossem Stil Getreide anzu­bauen und Land­wirt­schaft zu betreiben. Odessa selbst wurde zum Anzie­hungs­punkt für inter­na­tio­nale Kauf­leute, die als „Korn­gi­ganten“ ein euro­pa­weites Netz­werk von Hafen­städten beherrschten. Zu Beginn waren es vor allem die grie­chi­schen, italie­ni­schen, deut­schen Kauf­manns­fa­mi­lien, die vom Getrei­de­handel profi­tierten. Sie stiegen nicht nur zur ökono­mi­schen Elite der Stadt auf, sondern nahmen auch wich­tige Posi­tionen in der Stadt- und Hafen­ver­wal­tung, der Duma und im Gouver­ne­ment Neuruss­land und Bessa­ra­bien ein.

Die ökono­mi­sche Anzie­hungs­kraft Odessas ging nicht nur von den frucht­baren Bedin­gungen für den Getrei­de­anbau in den südli­chen Provinzen des russ­län­di­schen Reiches aus, sondern hatte auch mit der Verla­ge­rung der globalen Handels­ströme zu tun. Als beispiels­weise Napo­leon die Konti­nen­tal­sperre verhängte, um Gross­bri­tan­nien vom euro­päi­schen Markt auszu­schliessen, verlegten sich die Handels­ströme zuneh­mend in den Schwarz­meer­raum. Für Odessa war dies ein Glücks­fall, denn die Gebiete „Südruss­lands“ (Mitte und Süden der heutigen Ukraine) wurden so zum führenden Getrei­de­lie­fe­ranten für den euro­päi­schen und mitunter auch globalen Markt. Was sich zu Beginn des 19. Jahr­hun­derts noch günstig auf den Aufstieg Odessas ausge­wirkt hatte, wurde der Hafen­stadt ab 1860 zum Verhängnis. Der im Bau begrif­fene Suez-Kanal lenkte globale Waren­ströme erneut um. Nach dem Ende des Ameri­ka­ni­schen Bürger­kriegs wurden die USA zu einem zunächst eben­bür­tigen, dann über­mäch­tigen Konkurrenten.

Um sich im globalen Konkur­renz­kampf behaupten zu können, durfte Odessa jedoch den Anschluss an die Moder­ni­sie­rung nicht verpassen. Lange Zeit kam das Getreide ausschliess­lich auf Ochsen­karren über stau­bige Land­strassen, auf Last­kähnen entlang der Flüsse oder klei­neren Schiffen entlang der Nord­schwarz­meer­küste in den Hafen von Odessa – nun brauchte es Eisen­bahn­wag­gons. Zugleich fuhren auf den Welt­meeren nun grosse Dampf­schiffe, die nicht nur grös­sere Ladungen trans­por­tieren konnten, sondern auch neue Anfor­de­rungen an Wasser­wege und Häfen stellten. All dies war auch in Odessa zu spüren, wo nach dem Ende des Krim­krieges (1853–1856) fieber­haft um Pläne für die Reno­vie­rung des Hafens gestritten wurde. Dem Reform­stau setzte das Peters­burger Minis­te­rium für Trans­port­wege eigen­mächtig ein Ende, indem es 1865 einen Wett­be­werb lancierte. Enttäuscht von der mangelnden Entschlos­sen­heit der Odes­saer Kauf­leute rief das Minis­te­rium auslän­di­sche Inge­nieure zur Teil­nahme am Wett­be­werb auf und stellte auch die für die Reno­vie­rung notwen­digen Mittel zur Verfü­gung. Den Zuschlag erhielt der briti­sche Inge­nieur Charles A. Hartley, der sich bereits auf der Baustelle des Suez-Kanals verdient gemacht hatte und nun seine Exper­tise in die Erwei­te­rung eines der wich­tigsten Häfen welt­weit einbrachte. Ein weiteres wich­tiges Novum für den Getrei­de­handel war der Anschluss Odessas an das Tele­gra­fen­system. Durch die Synchro­ni­sa­tion der lokalen Preise für Weizen und Roggen mit den Börsen von London, New York und an anderen Orten wurden Lebens­mittel zu einem Speku­la­ti­onsgut und das Wetten auf die Zukunft möglich und lohnenswert.

Inter­es­sens­kon­flikte und soziale Spannungen

Auch im ausge­henden Zaren­reich blieb Odessa das Rück­grat des Getrei­de­ex­ports aus dem Russ­län­di­schen Impe­rium. In der russ­län­di­schen Natio­nal­öko­nomie kam Odessa eine spezi­fi­sche Funk­tion zu: Mit dem massen­haften Export von Weizen sollte jener Export­über­schuss erzielt werden, der es Russ­land erlauben würde, dem Gold­stan­dard beizu­treten. Die Verknüp­fung des Rubels mit einem festen Tausch­kurs in Gold sollte nicht nur den Platz des Russ­län­di­schen Impe­riums unter den führenden Wirt­schafts­mächten der Erde unter­strei­chen, sondern die russ­län­di­sche Ökonomie für inter­na­tio­nale Kredit­geber noch attrak­tiver machen. Insbe­son­dere der Finanz­mi­nister und spätere Premier­mi­nister Sergej Ju. Witte (1849–1915) forcierte dieses währungs­po­li­ti­sche Ziel und voll­endete das bereits von seinen Vorgän­gern ange­stos­sene lang­fris­tige Projekt.

Odessa auf die Rolle als führender Getrei­de­ex­por­teur fest­zu­legen entpuppte sich auf der impe­rialen Ebene als erfolg­rei­ches Vorhaben. Für Odessa bedeu­tete es aller­dings, dass die eigenen Entwick­lungs­mög­lich­keiten empfind­lich einge­schränkt wurden. Der Eisen­bahn­an­schluss verband vor allem die frucht­baren Schwarz­er­de­re­gionen mit Odessa, erst an zweiter Stelle stand die schnelle und direkte Verbin­dung mit dem impe­rialen Zentrum in Peters­burg. Das Inter­esse Peters­burgs lag auf dem Export von Getreide und nicht auf der Etablie­rung von verar­bei­tender Indus­trie, sodass die Ökonomie von Stadt und Region nahezu ausschliess­lich vom Getrei­de­handel abhängig blieb und sich nur schwer eigen­ständig weiter­ent­wi­ckeln konnte.

Vor dem Hinter­grund dieser Entwick­lungen wird deut­lich, dass es eigent­lich zwei Profi­teure des russ­län­di­schen Getrei­de­han­dels gab, die nun in einen internen Konflikt gerieten: Kauf­leute in Odessa begannen in den 1870er Jahren laut und vernehm­lich über die schlechte ökono­mi­sche Situa­tion in Odessa zu klagen. Über Berichte und Eingaben an die Peters­burger Minis­te­rien, Lobbying und promi­nent plat­zierte Artikel in Zeitungen und Zeit­schriften machten sie vehe­ment auf den wenig effi­zi­enten Umschlag von Waren im Hafen und die mangelnde Ansied­lung von Indus­trie in der Region aufmerksam. Mecha­ni­sche Eleva­toren und Förder­bänder sollten ange­schafft werden, um den Waren­trans­port zu verein­fa­chen, die Hafen­be­cken genü­gend Tief­gang für die einfah­renden Schiffe erhalten, und verar­bei­tende Indus­trie sollten den Import von Rohstoffen attraktiv machen. Aus eigener Kraft konnten sich die Kauf­leute Odessas nicht gegen die neuen Schwer­ge­wichte im globalen Getrei­de­handel behaupten. Chicago und der Mitt­lere Westen der USA etwa hatte früh auf die Mecha­ni­sie­rung des Trans­ports gesetzt, der Weizen erreichte Odessa jedoch noch in den 1870er und 1880er Jahren gröss­ten­teils auf vieh­ge­zo­genen Karren und wurde im Hafen umständ­lich von Hand verladen. Ihr Narrativ endete in düsteren Zukunfts­aus­sichten, die einen weiteren Nieder­gang des Handels und ein Zurück­fallen Odessas hinter seinen Konkur­renten prophe­zeiten – seinen regio­nalen (vor allem Myko­lajiw), impe­rialen (Riga an der Ostsee) und globalen (London, New York).

Die Frage nach den Profi­teuren des Getrei­de­han­dels führt jedoch nicht nur zu den Inter­es­sens­kon­flikten zwischen Staat und Kauf­leuten, sondern ist auch ordent­lich mit sozialem Spreng­stoff aufge­laden. Denn hinter den tech­no­kra­ti­schen Fragen um die Hafen­er­neue­rung wurden mit der heran­rü­ckenden Jahr­hun­dert­wende immer stärker soziale und poli­ti­sche Probleme sichtbar. Reiche Händ­ler­dy­nas­tien hatten Odessa nach dem Ende des Krim­kriegs verlassen und in dieses Vakuum stiessen nun jüdi­sche Kauf­leute vor. Der zuneh­mende russi­sche Natio­na­lismus machte dies zu einem Problem: Für den wahr­ge­nom­menen Nieder­gang machten Russ:innen in Odessa und Peters­burg nun Kauf­leute nicht-russischer Herkunft, vor allem Jüd:innen, verant­wort­lich, die ihnen zufolge nur am schnellen Profit inter­es­siert waren. Dieses «blame game» lenkte von der eigenen Verant­wor­tung ab und rich­tete den Zorn auf jene Bevöl­ke­rungs­gruppen, die sich kaum dagegen wehren konnten. Für die verhee­renden Juden­po­grome von 1871, 1881 und 1905 war der sinkende Getrei­de­preis und der Verlust an Anteilen im Getrei­de­handel des Reiches nicht alleine verant­wort­lich. In Kombi­na­tion mit viru­lentem Anti­se­mi­tismus, zuneh­mend engstir­nigem russi­schem Natio­na­lismus und einem ekla­tanten Steue­rungs­ver­sagen durch Polizei und Regie­rung bildete sich aber nun jenes explo­sive Gemisch, das eine ehemals erfolg­reich multi­eth­ni­sche Stadt­zi­vi­li­sa­tion zum Zusam­men­bruch brachte.

Revo­lu­tion, Krieg und Hoffnungen

Der Abwärts­trend setzte sich nach 1900 fort. Die Nieder­lage Russ­lands im Krieg gegen Japan (1904–1905) bedeu­tete für Odessa einen schweren Schlag, von dem sich der Handel bis zur Okto­ber­re­vo­lu­tion nicht mehr erholen sollte. Die Stadt war der wich­tigste Getrei­de­lie­fe­rant für den russi­schen Fernen Osten. Als dieser Markt zusam­men­brach, halbierten sich die Getrei­de­ex­porte aus Odessa nahezu. Durch das Versiegen dieses Waren­stroms geriet nun eine erste Säule ins Wanken und forderte eine Neuori­en­tie­rung bezüg­lich der Frage nach den künf­tigen Desti­na­tionen des Getreides. Doch für Stadt und Hafen brachen nun schwere Zeiten an. Die erste russi­sche Revo­lu­tion von 1905, insbe­son­dere aber die Febru­ar­re­vo­lu­tion von 1917 war Ausdruck einer tief­sit­zenden Unzu­frie­den­heit über die schlechte Lebens­mit­tel­ver­sor­gung in den Haupt­städten Peters­burg (Petro­grad) und Moskau. Die Heeres­ver­wal­tung kaufte die Ernte­er­träge in den west­li­chen Provinzen auf. Der einset­zende Preis­ver­fall machte den Verkauf von Getreide für die Klein­bauern in den Schwarz­er­de­ge­bieten immer unren­ta­bler. Mit den lokalen Akteuren, die den Getrei­de­handel über ein Jahr­hun­dert trugen und auch davon profi­tierten, stürzte nun auch noch eine zweite Säule. Land­wirt­schaft­liche Maschinen wurden immer teurer und kaum erschwing­lich und die Güter­kreis­läufe zwischen Stadt und Land kamen zuneh­mend zum Erliegen. An einen Export von Getreide war nun erst recht nicht mehr zu denken, sodass Odessa 1917 im Chaos versank. Nach der Auflö­sung der alten Ordnung domi­nierten nun krimi­nelle Banden und Massen­auf­läufe die Strassen der Hafen­stadt. Hunger und Arbeits­lo­sig­keit machten sich breit und führten zur Verelen­dung grosser Bevölkerungsgruppen.

Der Erste Welt­krieg und der Bürger­krieg hatten die Land­wirt­schaft in der Ukraine weit­ge­hend zum Erliegen gebracht. Als die Bolsche­wiki die Macht über­nahmen, setzten sie nach einer Verschnauf­pause für die Bauern­schaft in den 1920er Jahren ab Ende des Jahr­zehnts den Krieg gegen die Bauern mit anderen Mitteln fort. Getrei­de­re­qui­si­tionen im Rahmen der Zwangs­kol­lek­ti­vie­rung der Land­wirt­schaft in den 1930er Jahren, die in der Ukraine mit enormer Bruta­lität und verhee­renden Folgen erzwungen wurden, kosteten Hundert­tau­sende das Leben. Stalins Aufbau des «Sozia­lismus in einem Lande» rich­tete den Fokus sowje­ti­scher Wirt­schafts­po­litik nach innen und Odessa konnte an seine Rolle als globaler Getrei­de­ex­por­teur bis zum Zweiten Welt­krieg nicht mehr anknüpfen. Nikita Chruscht­schow favo­ri­sierte exten­sives Wachstum und die Erschlies­sung von land­wirt­schaft­li­chen Gebieten in Sibi­rien – und unter Breschnew wurde die Sowjet­union sogar zum Netto-Importeur von Getreide! Die sowje­ti­sche Politik stand zu vielem im Gegen­satz, was Odessa einst Prospe­rität verliehen hatte: Die Frage nach dem Wohin war in der früher export­ori­en­tierten Stadt nicht mehr länger nach aussen, sondern nach innen gerichtet, wodurch die Welt­of­fen­heit verloren ging, die der Hafen­stadt einst Leben einge­haucht hatte. Auch gab es im sowje­ti­schen Arbeiter- und Bauern­staat keinen Platz mehr für reiche Kauf­leute, die in der städ­ti­schen Archi­tektur ihr stolzes Selbst­be­wusst­sein zum Ausdruck gebracht hatten und so der Stadt ihr einzig­ar­tiges Aussehen gaben.

In all den schwie­rigen Jahr­zehnten war die Erin­ne­rung an das goldene Zeit­alter Odessas nicht vergessen und die Hoff­nung auf eine bessere Zukunft noch nicht erlo­schen. Gerade in der frühen Sowjet­zeit lebte „Odessa“ als kultu­relles Faszi­nosum und als Sehn­suchtsort trotz sinkender ökono­mi­scher Bedeu­tung fort. Lite­raten wie Isaak Babel und das Autorenduo (Ilja) Ilf und (Jewgeni) Petrow liessen in ihren Geschichten das alte Odessa immer wieder neu erstehen. Nach dem Ende des Zweiten Welt­krieges etablierte sich hier ein Schwer­punkt des sowje­ti­schen Tourismus. Vom Zusam­men­bruch der sowje­ti­schen Wirt­schaft in den 1980er Jahren und dem schweren Erbe der kolchos-basierten Produk­ti­ons­weise erholte sich die Land­wirt­schaft in der seit 1991 unab­hän­gigen Ukraine erst um 2000. Nur wenige Jahre später reihte sich die Ukraine wieder in die führenden Getrei­de­pro­du­zenten der Welt ein und Odessa wurde erneut Dreh­scheibe für den globalen Handel von Getreide. Im Gegen­satz zum 19. Jahr­hun­dert nähren die Getrei­de­ex­porte aus Odessa heute weniger Europa, sondern über­wie­gend afri­ka­ni­sche und asia­ti­sche Länder wie Ägypten, Indo­ne­sien, Bangla­desch, Paki­stan, Marokko und die Türkei. Viel­leicht sind es diese neuen, den west­li­chen Staaten entfernten Routen, die die Bedeu­tung des Getrei­de­ex­ports aus Odessa für die Welt­wirt­schaft in der jüngsten Gegen­wart aus dem Blick gerieten liessen. Erst der russ­län­di­sche Angriffs­krieg gegen die Ukraine machte den zentralen Platz von Odessa und seinem Hafen für die Welt­ernäh­rung über­deut­lich – ein Platz, den Odessa aufgrund weit­sich­tiger Entschei­dungen und trans­na­tio­naler Vernet­zungen zu Beginn des 19. Jahr­hun­derts gewonnen und mit beträcht­li­cher Entschlos­sen­heit nach der ukrai­ni­schen Unab­hän­gig­keit wieder gewonnen hatte.