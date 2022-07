Geschichte der Gegenwart Prüfungs­kultur und Medi­en­wandel. Was sich ändern muss Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 16:39 Share Share Link Embed

„Sicheres Prüfen im Fern­un­ter­richt“, versprach ein auf Twitter und Linkedin geteilter Beitrag des Gymna­si­al­leh­rers Jürg Widrig im März 2020: Wer die von ihm konzi­pierte Soft­ware isTest2 nutze, könnte die Schüler:innen gleich­zeitig dazu auffor­dern, sich mit ihrem Handy zu filmen. So sei es der Lehr­person über Zoom möglich einzu­sehen, ob Lernende uner­laubte Hilfe­stel­lungen beiziehen.

Widrig unter­stützte mit seinem Beitrag Lehr­kräfte, die Wege suchten, um Prüfungen „sicher“ durch­führen zu können. Sicher­heit bezieht sich dabei auf unter­schied­liche Kompo­nenten: erstens auf das tech­ni­sche Verfahren, das so verläss­lich sein sollte wie schrift­liche Prüfungen auf Papier, zwei­tens auf die Vergleich­bar­keit der Lernenden, die alle indi­vi­duell und ohne Hilfe die Prüfung bewäl­tigen müssen, und drit­tens auf schu­li­sche oder recht­liche Vorgaben, welche die Moda­li­täten einer Prüfung fest­legen, die gegen­über Rekursen „sicher“ ist.

Die Orien­tie­rung an Sicher­heit lässt sich auch auf Hoch­schul­ebene beob­achten: Soge­nannte Proctoring-Systeme bieten verschie­dene Formen von Über­wa­chung an, die verhin­dern sollen, dass Studie­rende bei Online-Prüfungen betrügen können. Eine kriti­sche Prüfung dieser Verfahren, wie sie etwa Lee und Fanguy (2022) vorge­nommen haben, zeigt aller­dings, dass sie eine Reihe von Konse­quenzen haben. So werden über­holte didak­ti­sche Settings, ein „teaching to the test“, bestärkt. Der Fokus auf Betrugs­ver­suche beein­flusst die Bezie­hungen zwischen Studie­renden und Lehrenden negativ. Und schließ­lich kann sich gesell­schaft­liche Ungleich­heit auf das Ergebnis auswirken, denn Proctoring-Verfahren gehen davon aus, dass alle Studie­renden Prüfungen unter idealen Rahmen­be­din­gungen ablegen können. Wer aber mit Menschen zusam­men­lebt, die während Prüfungen laut sind oder im Hinter­grund sichtbar werden, muss damit rechnen, als Betrüger:in ausge­schlossen zu werden.

Ein falscher Prüfungsmodus

Die tech­no­lo­gi­sche Entwick­lung der Prüfungs­kultur beruht nicht nur auf sche­ma­ti­schen und unter­kom­plexen Vorstel­lungen von Lernen und Wissens­ma­nage­ment, sondern steht zudem in einem ekla­tanten Wider­spruch zu den Merk­malen einer Kultur der Digi­ta­lität, wie sie Felix Stalder 2016 umrissen hat: Gemein­schaft­lich­keit, Refe­ren­tia­lität und Algo­rith­mi­zität bedeuten grund­sätz­lich, dass Wissen in einer Kultur, in der das Netz Leit­me­dium ist, durch Zusam­men­ar­beit, Kura­tion von bestehenden Texten und Verwen­dung von Programmen entsteht. Proctoring-Systeme werden hingegen einge­setzt, um gerade diese drei Typen von Verfahren bei Prüfungen zu verhin­dern und Menschen, die sie einsetzen wollen, zu bestrafen. Die Vorstel­lung einer Prüfung, in der Lernende in beschränkter Zeit, ohne Kommu­ni­ka­tion mit anderen Menschen und ohne Beizug von Fach­li­te­ratur Aufgaben bear­beiten, steht in einem krassen Kontrast zur Problem­be­ar­bei­tung in profes­sio­nellen Kontexten. Niemand erbringt heute eine Leis­tung so, wie das bei Prüfungen verlangt wird. Wer vor einer Heraus­for­de­rung steht, begegnet ihr nie in dem Modus, der bei Prüfungen erfor­dert wird.

Wer auf diesen Gegen­satz hinweist, wird auf Sach­zwänge verwiesen: Einer­seits würden Gesetze oder schu­li­sche Konven­tionen diese Formen von Prüfungen erzwingen, ande­rer­seits seien Noten für die künf­tige Ausbil­dung nötig. Wie aber ist diese Prüfungs­kultur, die im Grunde in einem Gegen­satz zu konsens­fä­higen Vorstel­lungen von Profes­sio­na­lität und Leis­tung stehen, über­haupt entstanden?

„Span­nungs­reiche Logik“: Prüfungen als pädago­gi­sche Praxis

Prüfungen sind nicht primär aufgrund externer Faktoren ein zentrales Schar­nier im Bildungs­system, viel­mehr entspre­chen sie der sich wandelnden Mach­struktur der pädago­gi­schen Arbeit.

Foucault hat in der Straf­ge­sell­schaft-Vorle­sungs­reihe darauf hinge­wiesen, dass die Logik der Prüfung die Probeabge­löst habe. Wurden an mittel­al­ter­li­chen Univer­si­täten oder in der Erzie­hung von Adligen Menschen erprobt, so wird diese Konzep­tion spätes­tens seit der Einfüh­rung des Abiturs in Deutsch­land am Ende des 18. Jahr­hun­derts von der Vorstel­lung des Bemes­sens und Beur­tei­lens abge­löst. Die Struktur der Probe ist zwei­teilig: Lernende erproben sich in etwas, oft in der Fähig­keit, selbst lehren zu können. Die Prüfung hingegen ist drei­teilig: Lehrende prüfen Lernende hinsicht­lich ihrer Ausein­an­der­set­zung mit einem Lern­ge­gen­stand. Diese Struktur führt zu spezi­fi­schen Fragen und Aufgaben, die drei Funk­tionen erfüllen müssen: Erstens dürfen ihre Antworten nicht offen­sicht­lich oder Resultat einer Beob­ach­tung sein, zwei­tens sollten sie leicht beur­teilbar sein und drit­tens müssen sie vom geprüften Indi­vi­duum selbst hervor­ge­bracht werden. Das zeigt etwa das preu­ßi­sche Abitur-Edikt von 1788, wo explizit fest­ge­halten wird, dass Prüfungs­auf­gaben ohne Hilfe und in beschränkter Zeit zu lösen seien, damit sicher­ge­stellt werden kann, dass Schüler sie eigen­ständig bear­beitet haben und Lehr­per­sonen sie effi­zient korri­gieren können.

Diese Struktur gibt allen drei Bestand­teilen von Prüfungen eine spezi­fi­sche Form: Wissen wird zu Prüfungs­stoff, Lehr­per­sonen zu Prüfenden (die sich aber über die Prüfung auch selbst in ihrer Arbeit bewähren müssen) und die Lernenden zu Prüf­lingen, die nach­weisen, über welche Kennt­nisse und Kompe­tenzen sie verfügen. Die Prüfungs­leis­tung wird dabei zum Symptom eines indi­vi­dua­li­sierten Leis­tungs­ver­mö­gens, das Schüler:innen zuge­schrieben wird.

Noten machen Lernende zu Subjekten ihrer Prüfungs­leis­tung. Sie ermög­li­chen pädago­gisch seit rund zwei­hun­dert Jahren, das Selbst­ver­ständnis von Schüler:innen so zu prägen, dass sie sich anhand von geprüften Fähig­keiten sozial einordnen können. Noten sind ein zentrales Schar­nier in der Schul­so­zia­li­sa­tion, Prüfungen struk­tu­rieren und stan­dar­di­sieren das Bildungs­system. Histo­risch verläuft die Entwick­lung von Univer­si­täten zu Gymna­sien und von da zu den Volks­schulen, wie Helmut Fend gezeigt hat.

Die Erfin­dung der Noten und die Medi­a­lität der Prüfungen

Die Einfüh­rung der Noten wird gemeinhin den Jesui­ten­schulen zuge­schrieben, deren Prüfungs­kultur darauf ausge­richtet war, Ehrgeiz und Fleiß der Lernenden zu beför­dern. Der Jesui­ten­pro­fessor Joseph Juven­cius hielt gegen Ende des 17. Jahr­hun­derts in seinen Lern- und Lehr­me­thoden fest, es genüge nicht, dass die „jungen Leute“ studieren, „sondern sie müssen studieren wollen, gebildet werden wollen“. Dafür gebe es einen „doppelten Sporn“, nämlich die „Furcht vor Beschä­mung“ sowie der „Wett­eifer“.

Die münd­li­chen Prüfungen sind entspre­chend wett­be­werbs­ori­en­tiert ange­legt, damit die Schüler wahr­nehmen können, wer bessere Leis­tungen erbringt. Juven­cius hält fest, die Fragen sollten so gestellt werden, dass Konkur­renz möglich sei und andere bei Fehlern korri­gieren und verbes­sern können. Diese „Beschä­mung“ ist es, die Lernende fürchten sollen. Die Jesuiten haben auch Preise für die besten Schüler einge­führt und Leis­tungs­klassen unter­halten, welche eben­falls dazu dienten, Anreize für den Wett­kampf zu schaffen.

Das Wett­be­werbs­prinzip wird in der Jesui­ten­schule so stark gelebt, dass Schüler einander kontrol­lieren und über­wa­chen. Prüfungen und Noten bewirken eine soziale Rang­ord­nung, auf die sich die von Juven­cius bezo­gene Moti­va­tion bezieht: Lernen ist direkt mit Konkur­renz und Status verbunden. Noten dienen in dieser Macht­struktur der Vergleich­bar­keit von Lernenden.

Jesui­ten­schulen haben neben Noten und Wett­be­werb einer weiteren Neue­rung in der Prüfungs­kultur den Weg bereitet: die Einfüh­rung schrift­li­cher Prüfungen an den Gymna­sien, die aber erst um 1900 flächen­de­ckend erfolgte. Der Über­gang von einem oralen in ein skrip­to­gra­fi­sches Para­digma in Bezug auf die Prüfungs­kultur hat glei­cher­maßen mediale Bedin­gungen und Konse­quenzen. Die Verfüg­bar­keit von Papier erleich­tert beispiels­weise die Durch­füh­rung schrift­li­cher Prüfungen. Dadurch erhöht sich aber gleich­zeitig der Komple­xi­täts­grad, da Prüfungen aus dem Kommu­ni­ka­ti­ons­kon­text gelöst werden. Proto­kolle von Konventen der Zürcher Handels­schule zeigen, dass dieser Para­dig­men­wechsel für die Lehrer­schaft nicht ohne Probleme vonstat­ten­ging: Erfah­rene Lehr­kräfte wehrten sich gegen schrift­liche Prüfungen, die für sie mit größerem Korrek­tur­auf­wand und der Möglich­keit der Einmi­schung von Eltern oder Behörden verbunden waren. Schrift­liche Prüfungen erfor­derten zudem präziser und umständ­lich formu­lierte Aufgabenstellungen.

Der Über­gang bzw. die Über­la­ge­rung von münd­li­cher und hand­schrift­li­cher Prüfungs­kultur zeigt, wie spät sich in Prüfungen mediale Verschie­bungen in der Wissens­or­ga­ni­sa­tion mani­fes­tieren. Deshalb erstaunt es nicht, dass Typo­grafie und Digi­ta­lität mit deut­li­cher Verzö­ge­rung in Prüfungen aufscheinen. Zuge­spitzt könnte man sagen, dass beide sich heute noch nicht durch­ge­setzt haben, zumal Open-Book-Prüfungen, wie sie das Para­digma der Typo­grafie erfor­dern würde, weiterhin die Ausnahme bleiben. In den 1970er- und 1980er Jahren gab es an Gymna­sien inten­sive Diskus­sionen darüber, wie sinn­voll es sei, Schüler:innen kopierte Prüfungen bear­beiten zu lassen, diktierte Aufgaben hielten sich bis in die 1990er Jahre, obwohl es tech­nisch längst einfach möglich gewesen wäre, getippte Aufga­ben­blätter zu vervielfältigen.

Leit­me­di­en­wechsel bewirken eine Verän­de­rung der Prüfungs­kultur, aber mit einem großen Rück­stand und sehr langen Phasen der Über­la­ge­rung. Bezogen auf Digi­ta­li­sie­rung, die im Sinne einer digi­talen Trans­for­ma­tion als Über­gang von der Typo­grafie in die Digi­ta­lität gelesen werden kann, könnte aus dieser Perspek­tive zu Geduld gemahnt werden: Verläuft die Entwick­lung entlang histo­ri­scher Muster, dann dürfte Digi­ta­lität mit ihren Merk­malen (Kolla­bo­ra­tion, Refe­ren­zia­lität und Algo­rith­mi­zität) erst relativ spät in Prüfungs­set­tings wahr­nehmbar und sehr lange parallel zu oralen, skrip­to­gra­fi­schen und typo­gra­fi­schen Prüfungs­formen entwi­ckelt werden.

Bewer­tung als Expe­ri­men­tal­an­ord­nung: Der Einfluss der Naturwissenschaften

Prüfungen indi­vi­dua­li­sieren und stan­dar­di­sieren gleich­zeitig: Sie schreiben Einzelnen Leis­tungen zu. Damit diese Leis­tungen aber vergleichbar werden, müssen die Aufgaben, auf die sie sich beziehen, stan­dar­di­siert werden. Im 19. Jahr­hun­dert wurde dieser Zusam­men­hang mit statis­ti­schen und expe­ri­men­tellen Konzepten verbunden. Versteht man Prüfungen als Messungen, dann sind sie Teil einer Expe­ri­men­tal­ord­nung: Mit Instru­menten wird etwas ermit­telt, das der Wahr­neh­mung nicht unmit­telbar zugäng­lich sind. Bei Prüfungen sind das Lern­pro­zesse, und sie müssen so gestaltet werden, dass sie möglichst genau und störungs­frei zeigen, wie gut Schüler:innen etwas gelernt haben.

Diese Expe­ri­men­tal­ord­nung basiert auf einer Reihe von Annahmen, die durchaus kritisch gesehen werden können. Um ein Beispiel zu nennen: Würden Prüfungen wie Instru­mente in idealen Expe­ri­menten funk­tio­nieren, dürfte das Gemes­sene nicht von ihnen abhängen. Tatsäch­lich prägen Prüfungen aber Lernsettings.

Ein naturwissenschaftlich-experimentelles Verständnis von Prüfungen hat Konse­quenzen: Messen Prüfungen natür­liche Gege­ben­heiten, dann sollten ihre Ergeb­nisse statis­tisch normal verteilt sein. Daraus lässt sich die unter Lehr­per­sonen weiterhin verbrei­tete Vorstel­lungen erklären, Noten müssten „gut streuen“, und es sei „natür­lich“, dass nur wenige Werte sehr klein und nur wenige sehr groß seien und viele nahe am Mittel­wert liegen. So lassen sich zwei Phäno­mene erklären, die grund­sätz­lich seltsam sind: Weshalb haben nicht fast alle Schüler:innen gute Noten, wenn sie die Lern­ziele errei­chen? Weshalb teilen Lehr­kräfte Klassen den Durch­schnitt einer Prüfung mit?

Die Vorstel­lung, Prüfungen seien ein Instru­ment in einem expe­ri­men­tellen Mess­ver­fahren, ist enorm wirk­mächtig. Sie beschreibt aber nicht, wie Prüfungen funk­tio­nieren, sondern wie sich Menschen in Analogie zu einer posi­ti­vis­ti­schen Vorstel­lung von Natur­wis­sen­schaften vorstellen, wie sie funk­tio­nieren könnten.

Kontrolle durch Unter­neh­mens­tech­no­logie: Die Zukunft von Prüfungen

In ihrer Kritik der Über­wa­chung an Schulen hat die Bildungs­ak­ti­vistin Audrey Watters darauf hinge­wiesen, dass digi­tale Bildungs­tech­no­logie durch ein grund­sätz­li­ches Miss­trauen gegen­über Lernenden gekenn­zeichnet sei. Das erklärt sie damit, dass EdTech oft eine Über­tra­gung tech­ni­scher Lösungen sei, die in Unter­nehmen zur Kontrolle von Arbeit­neh­menden entwi­ckelt worden sei.

Teams, eine von Micro­soft entwi­ckelte Platt­form, ist aktuell das Para­de­bei­spiel für die Verschmel­zung von Unter­neh­mens­tech­no­logie und Über­wa­chung von Lernenden. Für Arbeit­neh­mende bedeutet Teams oft komplette Verfüg­bar­keit: Wer nicht aktiv an einem Termin teil­nimmt, ist über Teams dennoch erreichbar. Vorge­setzte können alle Akti­vi­täten über Teams nach­ver­folgen und unab­hängig vom Arbeitsort über­prüfen, wie aktiv Mitar­bei­tende sind.

In Schulen wird Teams primär für Chats und Aufgaben verwendet: Lehr­per­sonen können Lernenden Aufgaben zuteilen, die in Teams abge­geben werden. So lässt sich nach­ver­folgen, wer die Aufgaben erle­digt hat und eine verspä­tete Abgabe kann verhin­dert oder markiert werden. Lehr­kräfte können Feed­back, Beur­tei­lungen und auch Noten direkt auf Teamserfassen und verwalten. Bei der Einfüh­rung von Teams haben sich Klassen an Gymna­sien zunächst gegen die Nutzung des Tools gewehrt, weil es für sie mit den entspre­chenden Einstel­lungen keine Möglich­keiten mehr gibt, Aufgaben nicht oder verspätet einzu­rei­chen. Seit der Phase des pande­mie­be­dingten Fern­un­ter­richts ist der Wider­stand aller­dings gebro­chen. Da Teams auch auf mobilen Geräten verfügbar ist, sind die Lernenden prak­tisch rund um die Uhr erreichbar.

Teams ist nicht nur eine Platt­form, auf der Prüfungen durch­ge­führt werden können (teil­weise durch Einbin­dung spezi­fi­scher Prüfungs­tools wie IsTest2 oder Clas­stime), die Insight-Funk­tion könnte in Zukunft auch bestimmte Aspekte von Prüfungen ersetzen. Dieses Tool misst die Akti­vität von Lernenden. Sie zeigt Lehr­per­sonen an, wer welche Dateien wie intensiv bear­beitet hat und wie lange jemand Teams genutzt hat. Die in der Arbeits­welt einge­führte Funk­tio­na­lität zu Erfas­sung der Arbeits­zeit kann umge­la­gert auf die Schule zu einer lücken­losen Erfas­sung der Lern­ak­ti­vi­täten führen. So wäre – eine etwas dysto­pi­sche Aussicht – die Abschaf­fung von Prüfungen denkbar: Wird das Lernen lückenlos vermessen, muss es nicht mehr in unge­nauen Prüfungen rekon­stru­iert werden, sondern kann direkt vergli­chen, beur­teilt und klas­si­fi­ziert werden.

Prüfungen sind einge­bunden in die Geschichte der mensch­li­chen Kultur und Gesell­schaft – so weit, so trivial. Als Macht­in­stru­ment funk­tio­nieren sie konser­vativ. Die Vorstel­lung, in künst­li­chen und leicht rück­stän­digen Arbeits­formen vermessen und vergli­chen zu werden, wird norma­li­siert. Das zeigt sich daran, dass die Vorstel­lung von prüfungs- oder noten­freien Lern­um­ge­bungen für viele utopisch wirkt. Sie löst Unsi­cher­heiten aus, wie an Jesui­ten­schulen scheinen Noten als Ansporn alter­na­tivlos. Gleich­zeitig schleicht sich über die Unter­neh­mens­tech­no­logie eine mäch­tige Alter­na­tive ein: Die Mikro­ver­mes­sung von Tätig­keiten (nicht Persön­lich­keits­merk­malen) könnte Prüfungen dann ersetzen, wenn es darum geht, zu kontrol­lieren, wie produktiv Lernende sind. So schließt diese histo­ri­sche Über­le­gung mit einer pessi­mis­ti­schen Prognose: Die aktuell proble­ma­ti­sche Prüfungs­kultur wird sich nicht hin zu einem menschlich-dialogischen Umgang mit Lernen und Entwick­lung wandeln können, weil dafür schlicht die Ressourcen fehlen, sondern tech­no­lo­gisch durch subtile und umfas­sende Formen der Kontrolle und Daten­aus­wer­tung abge­löst werden.