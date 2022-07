Das Künst­ler­kol­lektiv Taring Padi wurde nach dem Sturz des indo­ne­si­schen Lang­zeit­herr­schers Haji Suharto im Jahr 1998 gegründet. Es ist ausge­spro­chen radikal, anti­mi­li­ta­ris­tisch, anti­neoli­beral, unter­stützt die Arbeiter-, Bauern- und Frau­en­be­we­gung und setzt sich für Umwelt­schutz ein. Kurz nach seiner Grün­dung im Jahr 2002 schuf das Künst­ler­kol­lektiv als direkte Antwort auf die Diktatur des Suharto-Regimes sein größtes Gemälde: Es trägt den Titel „People’s Justice“ („Volks­justiz“). Das Bild stellt ein Volks­ge­richt dar – an seiner Spitze befinden sich die Richter, zur Linken die Feinde des Volkes. Darunter erblickt die Betrach­terin kari­ka­tu­ris­ti­sche Figuren, die wiederum für die west­li­chen Staaten stehen, die Suhartos Regime unter­stützten. Über 20 Jahre lang wurde „People’s Justice“ auf inter­na­tio­nalen Kunst­messen gezeigt, das erste Mal im südaus­tra­li­schen Adelaide. Die Kurator:innen der docu­menta fifteen entschieden sich dafür, das Bild an den promi­nen­testen Platz der Ausstel­lung zu plat­zieren, um so das Publikum direkt mit der Thematik der Repa­ra­tion des (Neo-)Kolonialismus und des Kapi­ta­lismus zu konfron­tieren. Bis zur docu­menta im Jahr 2022 scheint die anti­se­mi­ti­sche Kari­katur des ortho­doxen Juden inmitten der zahl­rei­chen anderen Figuren auf der über­füllten Lein­wand niemandem aufge­fallen zu sein. Verständ­li­cher­weise jedoch rief das Bild in Deutsch­land einen Sturm der Entrüs­tung hervor; es wurde bald abge­deckt und dann entfernt.

Sollten das Gemälde und seine Hängung auf der docu­menta ursprüng­lich den Westen für seine Unter­stüt­zung des Suharto-Regimes anklagen, fiel es jetzt auf die Künstler:innen, das indo­ne­si­sche Künst­ler­kol­lektiv ruan­grupa, das die docu­menta kura­tiert hatte, die Leitung der docu­menta und die lokalen, regio­nalen und natio­nalen deut­schen Kultur­po­li­ti­ke­rinnen und -poli­tiker zurück. Zahl­reiche Journalist:innen und Politiker:innen aus den Reihen der CDU/CSU bis hin zur AfD ergriffen die Gele­gen­heit, eine Kampagne gegen den von ihnen offenbar erst kürz­lich entdeckten Post­ko­lo­nia­lismus zu lancieren – und dies, obwohl sich Taring Padi mehr als links­ra­di­kale Künstler-Aktivist:innen denn als Teil einer globalen post­ko­lo­nialen Bewe­gung verstehen. Den Kriti­kern diente das Gemälde aber auch dazu, die paläs­ti­nen­si­schen Künstler:innen an der docu­menta des Anti­se­mi­tismus zu bezich­tigen – und schließ­lich, um selbst noch die geringe künst­le­ri­sche Unab­hän­gig­keit in Frage zu stellen, über welche Kultur­in­sti­tu­tionen in Deutsch­land verfügen. Es ist sogar die Rede davon, dass der deut­sche Kultur­sektor sich einem „Selbst­rei­ni­gungs­pro­zess“ unter­ziehen soll, um sich von seiner vermeint­li­chen Sympa­thie für die Menschen­rechte von Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nen­sern zu lösen. Dabei findet niemand, man könne die frag­liche Figur auf dem Gemälde vertei­digen, nicht einmal Taring Padi selbst, die sich entschul­digt und jegliche anti­se­mi­ti­sche Inten­tion abge­stritten haben.

Indo­ne­si­sche Kolonialgeschichte

Auf dem Bild befindet sich noch eine weitere Figur, die anti­se­mi­ti­sche Züge trägt: ein Schwein in Uniform, das den Staat Israel reprä­sen­tiert, was durch die Aufschrift „Mossad“ auf seinem Helm verdeut­licht wird. Das Schwein steht inmitten einer Reihe beinahe iden­ti­scher Figuren anderer Geheim­dienste, darunter jene der Austra­lian Secu­rity Orga­ni­sa­tion (auf dem entspre­chenden Helm findet sich das Akronym ASIO). Als Austra­lier verstehe ich sehr gut, warum auf dem Bild auch „unser“ Geheim­dienst reprä­sen­tiert ist (auch wenn „People’s Justice“ eigent­lich den Austra­lian Secu­rity Intel­li­gence Service [ASIS] zeigen müsste, zu dessen Aufgaben die inter­na­tio­nale Sicher­heit gehört). Wie Israel und die Bundes­re­pu­blik Deutsch­land zählte auch Austra­lien zu den treuen Verbün­deten von Suhartos mörde­ri­scher „Neuer Ordnung“ („Orde Baru“), die in den Jahren 1965-1966 mit der geno­zi­dalen „Säube­rung“ von 500’000 indo­ne­si­schen Kommunist:innen begonnen hatte und bis 1998 mit brutaler mili­tä­ri­scher Unter­drü­ckung – unter anderem auch der Isla­misten – herrschte. In dieser Zeit kam es zwischen 1975 und 1999 auch zu der von manchen als geno­zidal bezeich­neten Beset­zung Ostti­mors. Eine gene­relle Ableh­nung des Westens, darunter des Mossad, gespeist aus der „Enttäu­schung, Frus­tra­tion und Wut poli­ti­sierter Kunst­stu­denten“, wie Taring Padi den Kontext des Bildes erläu­tern, vermag daher kaum zu verwun­dern. Warum jedoch den Mossad mit der anti­se­mi­ti­schen Kari­katur eines ortho­doxen Juden in Verbin­dung bringen? Trotz mehrerer Inter­views mit Taring Padi gibt es auf diese Frage keine eindeu­tige Antwort, und leider ist das Mitglied des Künst­ler­kol­lek­tivs, das die Figur gemalt hat, nicht mehr am Leben.

Der histo­ri­sche Kontext liefert jedoch einige Erklä­rungs­an­sätze. Anti­se­mi­tismus ist der indo­ne­si­schen Kultur nicht fremd, viel­mehr reichen seine Wurzeln in der Geschichte des Landes mindes­tens 100 Jahre zurück. Phan­tas­ma­ti­sche Vorstel­lungen über Juden lassen sich bis in die 1920er Jahre zurück­ver­folgen, als nur wenige Menschen jüdi­schen Glau­bens in Niederländisch-Ostindien lebten. Sie stammten aus den Nieder­landen, Osteu­ropa, Arme­nien, dem Irak und China, trieben Handel, trafen sich in Frei­mau­rer­logen und grün­deten 1927 eine zionis­ti­sche Orga­ni­sa­tion, wie der verstor­bene Histo­riker Jeffrey Hadler von der Univer­sität von Kali­for­nien, Berkeley, schrieb. Er unter­schied 2004 zwischen einem damals in Indo­ne­sien popu­lären „Anti-Israelismus“ und etwas, was er als „wirk­li­chen Anti­se­mi­tismus“ bezeichnet. Letz­terer war, so Hadler, durch die nieder­län­di­sche Nazi-Bewegung und nazi­fi­zierte orts­an­säs­sige Deut­sche aus Europa impor­tiert worden. Schon zuvor hatten nieder­län­di­sche Kolo­ni­al­be­amte chine­si­sche Händler bezich­tigt, sich „wie Juden“ zu benehmen und so die anti­se­mi­ti­sche Saat gesät.

Die Muster der Deko­lo­ni­sie­rung führten zu einer weiteren Iden­ti­fi­zie­rung von Juden mit Euro­päern und anderen Außen­sei­tern. Einer­seits wurden sie als „Weiße“ markiert, ande­rer­seits jedoch mit der größeren Minder­heit, den Chinesen, in Verbin­dung gebracht. Als die Japaner Niederländisch-Ostindien 1942 eroberten, wurden Jüdinnen und Juden nicht inhaf­tiert, da sie nicht Bürger feind­li­cher Staaten waren. Auf die Frage der Gestapo, wer inhaf­tiert worden sei, erhielt sie die Antwort: „Alle feind­li­chen Staats­an­ge­hö­rigen, außer die beiden weißen Rassen, die Juden und die Arme­nier.“ Die Gestapo forderte die Japaner auf, die Juden aus neutralen Ländern zu inhaf­tieren. Nach dem Krieg, während des Kampfes gegen die indo­ne­si­schen Natio­na­listen, bewachten die briti­schen und die besiegten japa­ni­schen Streit­kräfte die inhaf­tierten Juden, was in der anti­ko­lo­nialen Vorstel­lungs­welt zu ihrer Gleich­set­zung mit den Gegnern der Unab­hän­gig­keit führte. Zudem betei­ligen sich jüdisch-niederländische Soldaten an den nieder­län­di­schen „Poli­zei­ak­tionen“ gegen den indo­ne­si­schen Unab­hän­gig­keits­kampf, unter­stützten zugleich aber den entspre­chenden zionis­ti­schen Kampf in Paläs­tina. Wie (andere) Euro­päer verließen die meisten Juden das künf­tige Indo­ne­sien und handelten somit entspre­chend einem wieder­keh­renden Muster, dem gemäß Juden die Gesell­schaften im Deko­lo­ni­sie­rungs­pro­zess verließen und in die kolo­niale Metro­pole zogen, deren Staats­bür­ger­schaft sie besaßen, oder in andere west­liche Länder – oder in den neu gegrün­deten Staat Israel. Die wenigen nieder­län­di­schen Jüdinnen und Juden, die nach der indo­ne­si­schen Unab­hän­gig­keit im Jahr 1949 noch im Land blieben, entschieden sich meist dazu, die nieder­län­di­sche Staat­an­ge­hö­rig­keit zu behalten, was wiederum den Eindruck verstärkte, sie seien weiße Euro­päer, die mit der früheren Kolo­ni­al­macht unter einer Decke steckten. Erst Sukarnos Natio­na­li­sie­rungs­po­litik erzwang nach 1957 eine Entschei­dung für die lokale Staats­an­ge­hö­rig­keit. Zu diesem Zeit­punkt lebten in Indo­ne­sien nur noch dreißig jüdi­sche Familien.

Sünden­böcke

Diese winzige Gemein­schaft war ein äußerst bequemer Sünden­bock, mit dessen Hilfe sich der anti-chinesische Rassismus kana­li­sieren ließ. Die Chinesen können in zwei­erlei Hinsicht als Beispiel für die – phan­tas­ma­ti­sche – Allge­gen­wär­tig­keit der jüdi­schen Bedro­hung dienen: Sie verkör­pern vermeint­lich „jüdi­sche“ kapi­ta­lis­ti­sche Züge und agieren angeb­lich als Agenten „der Juden“. Zu großen Teilen ist der Anti­se­mi­tismus in Indo­ne­sien eine Abstrak­tion, die durch die Chinesen vermit­telt wird: Die tatsäch­liche Gewalt richtet sich gegen Letz­tere. So wurden zu Beginn der asia­ti­schen Finanz­krise 1998 während Ausschrei­tungen 1’000 Chines:innen getötet. Der anti-chinesische Rassismus besteht noch heute. Zuvor hatten die Natio­na­listen während des Unab­hän­gig­keits­kampfes in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre Chinesen und indo­ne­si­sche Eura­sier wegen ihrer vermeint­li­chen Illoya­lität gegen­über der Unab­hän­gig­keits­be­we­gung ermordet.

Die Juden wiederum werden regel­mäßig mit Israelis gleich­ge­setzt. Kurze Zeit nach seinem Sturz im Jahr 1998 gab Suharto in einem Inter­view mit einer isla­mi­schen Zeit­schrift einer inter­na­tio­nalen zionis­ti­schen Verschwö­rung die Schuld an seinem Schicksal. Sein malay­si­scher Amts­kol­lege, Premier­mi­nister Mahatir Mohamad, machte die Juden als „fins­tere Kräfte“ für die asia­ti­sche Finanz­krise von 1998 verant­wort­lich. Auch Suharto beschwor fins­tere Kräfte, als er behaup­tete, eine zionis­ti­sche Verschwö­rung habe die Unruhen provo­ziert, die nach der Finanz­krise ausbra­chen. Als er gefragt wurde, ob eine Verschwö­rung an seinem Sturz schuld sei, antwor­tete er:

Es war eine zionis­ti­sche Verschwö­rung. Die indo­ne­si­sche Regie­rung ist mit den syste­ma­ti­schen und takti­schen Machen­schaften der Zionisten fahr­lässig umge­gangen. […] Die Zionisten […] befürch­teten, Indo­ne­sien könnte zum Zentrum eines erstar­kenden Islams werden. Deshalb wurde Indo­ne­siens Wachstum ange­griffen, wie die ökono­mi­sche und die mone­täre Krise gezeigt haben. Es gibt nun einige indo­ne­si­sche Poli­tiker, die sich weigern, ihre eigene Geschichte anzu­er­kennen und statt­dessen nach Westen schauen.

Es ist nicht ohne Ironie, dass Suharto Israel als auf der Seite der Kolo­ni­al­mächte, das heißt des Westens stehend iden­ti­fi­zierte und damit als Feind der Indo­ne­sier – obwohl Israel, wie Joseph Croi­toru kürz­lich erläu­terte, Suhartos auto­ri­täres Regime unter­stützt hatte. Solche Behaup­tungen wurden seit den späten 1980er Jahren in Publi­ka­tionen der isla­mis­ti­schen Oppo­si­tion verbreitet, und Suharto erhoffte sich öffent­liche Unter­stüt­zung, wenn er sich auf sie bezog. Verschwö­rungs­theo­rien sind seit den 1980er Jahren in Indo­ne­sien auf dem Vormarsch. Selbst der Rotary Club, die Marxisten, Coca-Cola und Rupert Murdoch sind für viele Indo­ne­sier Teil einer welt­weiten Verschwö­rung, so Adrian Vickers, Indo­ne­si­en­ex­perte an der Univer­sität Sydney.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Anti­ko­lo­nia­lismus und Antisemitismus

Mit anderen Worten: Auch wenn Taring Padi Suharto ableh­nend gegen­über­steht, verwen­dete der für die Figur verant­wort­liche Künstler in seinem anti­ko­lo­nialen, anti­west­li­chen, anti­ka­pi­ta­lis­ti­schen Gestus die gleiche anti­se­mi­ti­sche Bild­sprache wie der ehema­lige Diktator. Die anti­ko­lo­niale Haltung ist ein zentraler Bestand­teil der natio­nalen Iden­tität der Indonesier:innen; die Präambel der indo­ne­si­schen Verfas­sung, die während des erbit­terten Unab­hän­gig­keits­kampfes gegen die Nieder­länder nach der japa­ni­schen Besat­zungs­zeit geschrieben wurde, beginnt sogar mit der Forde­rung, dass „jegli­cher Kolo­nia­lismus in der Welt abge­schafft werden muss, da Kolo­nia­lismus nicht im Einklang mit Mensch­lich­keit und Gerech­tig­keit steht“. Es ist daher auch kein Zufall, dass der erste Präsi­dent des Landes, Ahmed Sukarno, 1955 in Bandung der Gast­geber des berühmten Tref­fens asia­ti­scher und afri­ka­ni­scher Staats- und Regie­rungs­chefs war, die 54% der Welt­be­völ­ke­rung reprä­sen­tierten. Er eröff­nete das Treffen mit einer bewe­genden Rede, in der er eine post­ko­lo­niale Zukunft herauf­be­schwor:

Erin­nern wir uns daran, dass das Ansehen der gesamten Mensch­heit geschmä­lert wird, solange Nationen oder Teile von Nationen noch unfrei sind. Erin­nern wir uns daran, dass das höchste Ziel des Menschen die Befreiung des Menschen von den Fesseln der Angst, den Fesseln der Ernied­ri­gung des Menschen, den Fesseln der Armut ist – die Befreiung des Menschen von den physi­schen, geis­tigen und spiri­tu­ellen Fesseln, die die Entwick­lung der Mehr­heit der Mensch­heit zu lange gehemmt haben.

Taring Padis „People’s Justice“ und viele andere ihrer Arbeiten sind ein Ausdruck eben dieser Haltung. Leider bedienten sie sich dabei des altbe­kannten Bildes vom „Juden“ als fremdem Ausbeuter der Völker und als Kriegs­treiber: kurz, als inter­na­tio­naler Bedro­hung. Man sehe sich dazu auch die Arbeit „Give Love to All“ von 1999 an, welche jüdi­sche, christ­liche und weitere Symbole verwendet, um so ein Zeichen gegen den Impe­ria­lismus zu setzen: Sie zeigt, dass Taring Padi diese Symbole als Teil ihres visu­ellen Reper­toires verwen­deten, das aller­dings nicht Teil des ursprüng­li­chen Befrei­ungs­kampfs der Indo­ne­sier war, denn der Gegner damals war allzu konkret: die nieder­län­di­schen Streit­kräfte. In ihrer detail­lierten Erör­te­rung von Taring Padi und der indo­ne­si­schen Kunst stellen die in Austra­lien lebenden Kunsthistoriker:innen Wulan Dirgan­toro und Elly Kent dem Kollektiv zu Recht schwie­rige Fragen zu diesen künst­le­ri­schen Entschei­dungen und poli­ti­schen Vorstel­lungen: „Haben Sie diese Symbolik wirk­lich verstanden oder haben Sie sie unkri­tisch aus der Masse der Bilder über­nommen, die in einem öffent­li­chen Diskurs zirku­lierten, der Anti­se­mi­tismus mit Anti­im­pe­ria­lismus und Anti­ka­pi­ta­lismus verband?“

Als er am 6. Juli 2022 vor dem Ausschuss für Kultur und Medien des Deut­schen Bundes­tags über den documenta-Skandal aussagte, gab Ade Darmawan von ruan­grupa zur Herkunft der inkri­mi­nierten Figur eine auswei­chende Antwort, die das Proto­koll des Bundes­tages folgen­der­maßen wieder­gibt: „Die im Bild gele­sene anti­se­mi­ti­sche Bild­sprache sei bereits im 18. Jahr­hun­dert von den nieder­län­di­schen Kolo­ni­al­herren nach Indo­ne­sien gebracht worden und dort vor allem auf die chine­si­sche Bevöl­ke­rungs­min­der­heit über­tragen worden. Die indo­ne­si­sche Bild­sprache sei von völlig anderen histo­ri­schen Erfah­rungen geprägt als in Deutsch­land.“ Das mag sein. Dennoch setzt die hier verwen­dete Bild­sprache Israelis und Juden gleich und stellt sie zusammen mit anderen West­lern in einer globalen Kampagne gegen Indo­ne­sier dar.

Paläs­ti­nen­si­sche Kritik

Es ist für viele verwir­rend, zwischen Juden und dem Staat Israel zu unter­scheiden, dessen Flagge das jüdi­sche reli­giöse Symbol ist, das den Anspruch erhebt, die Gesamt­heit aller jüdi­schen Menschen zu reprä­sen­tieren. Auch Poli­tiker wie US-Präsident Joe Biden lassen verlauten, dass „Israel die ulti­ma­tive Garantie und der Garant für das jüdi­sche Volk [sei], nicht nur in Israel, sondern in der ganzen Welt“ – eine Aussage, die die Selbst­dar­stel­lung des israe­li­schen Staates reflek­tiert. Das Gleiche tun pro-israelische Journalist:innen in Deutsch­land, wenn sie etwa schreiben: „Israe­li­sche Künstler werden nicht einge­laden zu den subven­tio­nierten Groß­ver­an­stal­tungen […]. Anschei­nend hat die Kunst ein Problem mit den Juden.“ Taring Padi spie­gelt somit eine weit verbrei­tete Praxis wider, welche Juden und den Staat Israel gleich­setzt. Das Häss­liche der anti­se­mi­ti­schen Kari­katur in „People’s Justice“ wird durch die Verwen­dung des SS-Symbols noch verschlim­mert, da sie sugge­riert, dass „die Juden“ Nazis seien, und sie über­dies zusammen mit Nazis in eine Reihe mit anderen Volks­feinden stellt. Das ist grober Anti­im­pe­ria­lismus und zugleich ein rassis­ti­sches Stereotyp. Jeffrey Hadlers Unter­schei­dung zwischen Anti-Israelismus und wirk­li­chem Anti­se­mi­tismus funk­tio­niert an diesem Punkt nicht mehr.

Hadlers Unter­schei­dung bleibt hingegen für die paläs­ti­nen­si­schen Künstler auf der docu­menta gültig. Mahommed Al Hawajri aus Gaza zeigt eine Bilder­serie mit dem Titel „Guer­nica Gaza“, welche israe­li­sche Streit­kräfte und paläs­ti­nen­si­sche Zivi­listen abbildet und hierzu Motive aus berühmten euro­päi­schen Kunst­werken verwendet. Die Serie beruft sich nicht auf reli­giöse jüdi­sche Symbole, eine jüdi­sche Welt­ver­schwö­rung oder auf Bilder stereo­typer „jüdi­scher“ Figuren, und natür­lich kämpfen in den Israe­li­schen Vertei­di­gungs­streit­kräften auch nicht-jüdische Soldat:innen wie Drusen und Beduinen. Al Hawa­jris Kunst greift weder das jüdi­sche „Wesen“ an noch konzep­tua­li­siert sie es als Abstrak­tion – sie wendet sich allein gegen das israe­li­sche Militär. Während die „jüdi­schen“ Figuren in „People’s Justice“ eine Abstrak­tion darstellen, reprä­sen­tieren die Israelis in der Serie „Guer­nica Gaza“ einen mili­ta­ri­sierten Staat, der paläs­ti­nen­si­sche Gebiete besetzt und die Palästinenser:innen langsam von ihnen vertreibt, sie buch­stäb­lich bombar­diert. Anstatt mit para­no­iden Symbolen, Verein­fa­chungen und jüdi­schen Stereo­typen zu arbeiten, bezieht sich Al Hawa­jris Bilder­serie auf konkrete Inter­ak­tionen zwischen Israelis und Palästinenser:innen. Es gibt keinen Juden­hass in diesen Bildern.

Trotz aller Bestre­bungen, Anti­se­mi­tismus und Anti­zio­nismus mitein­ander zu vermi­schen, ist „Guer­nica Gaza“ also ein Beispiel für Hadlers Anti-Israelismus und kein Ausdruck von Anti­se­mi­tismus. Diese Unter­schei­dung geben selbst die schärfsten Kritiker:innen unwil­lent­lich zu, da sie sie mit der Behaup­tung, die docu­menta sei ein Ort anti­se­mi­ti­scher und anti­is­rae­li­scher Kunst, perma­nent wieder­holen. Sie verur­teilen beides als „anti-israelischen Agit­prop“ und unter­stellen damit, dass es paläs­ti­nen­si­schen Künstler:innen verboten sein müsse, das Leiden der paläs­ti­nen­si­schen Zivi­listen zum Ausdruck zu bringen, da dies bei den Kritiker:innen unbe­hag­liche Gefühle hervor­ruft. Ange­sichts der Lebens­er­fah­rungen der paläs­ti­nen­si­schen Künstler:innen ist es jedoch kaum über­ra­schend, dass sie unbe­queme Kunst schaffen: Sie stellt eine kata­stro­phale Realität dar.

Das Problem „geschlos­sener Welten“

Wie auf der docu­menta ist jede Begeg­nung zwischen Ost und West, Nord und Süd auf Grund gegen­sei­tigen Unver­ständ­nisses mit Risiken behaftet: nicht nur in Bezug auf Symbole, sondern auch in Bezug auf die Frage nach globaler Gerech­tig­keit, nach Recht und Unrecht kolo­nialer Herr­schaft, nach der west­li­chen Unter­stüt­zung von Dikta­toren wie Suharto und der israe­li­schen Beset­zung paläs­ti­nen­si­schen Landes. Im Fall der docu­menta sind wir bislang Zeugen dieses Unver­ständ­nisses. Appelle von Histo­ri­kern wie Jürgen Zimmerer, gleich zu Beginn der Ausein­an­der­set­zung, man sollte die Debatte um „People’s Justice“ und seine anti­se­mi­ti­sche Bild­sprache nutzen, um mit dem Globalen Süden über die Frage ins Gespräch zu kommen, warum das west­liche Tabu bestimmter anti­se­mi­ti­scher Ikono­gra­phien in anderen Teilen der Welt nicht die gleiche Wirk­sam­keit entfalten, verpufften unge­hört. Man war in Deutsch­land am Globalen Süden nicht inter­es­siert. Abge­sehen von einem Inter­view mit dem paläs­ti­nen­si­schen Künstler Yazan Khalili in der Berliner Zeitung und einem Artikel in der Frank­furter Allge­meinen Zeitung (die die docu­menta ansonsten bekämpft), ist mir keinerlei Inter­esse an der Lebens­welt der paläs­ti­nen­si­schen Künstler:innen begegnet, die an der docu­menta ausstellten. Anstatt über ihre Arbeiten und die in ihnen abge­bil­dete grau­same mensch­liche Realität zu spre­chen und über die deut­sche Mitschuld an der Entste­hung des paläs­ti­nen­si­schen Flücht­lings­pro­blems nach­zu­denken, wird einzig der Tabu­bruch laut beklagt. Die Verwen­dung bekannter Motive der euro­päi­schen Kunst in „Guer­nica Gaza“ hingegen zeigt, dass der Künstler es versteht, mit seiner Kunst das deut­sche Publikum zu verun­si­chern – es passiert also genau das, was Kunst tun soll.

Eine solche Verun­si­che­rung eröffnet Möglich­keiten zur kriti­schen Selbst­re­fle­xion. Wie Michael Roth­berg, Monique Ligten­berg und Bern­hard C. Schär in ihrer Ausein­an­der­set­zung mit „People’s Justice“ zeigen, ist die Kunst der Kata­strophe das Produkt einer kata­stro­phalen Geschichte, die den deut­schen Kolo­nia­lismus mit einbe­zieht, da die natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Bild­sprache von den deut­schen Kolo­ni­al­be­amten nach Niederländisch-Ostindien gebracht wurde. Diese Bilder wurden gleichsam indi­ge­ni­siert und in den anti­ko­lo­nialen und prode­mo­kra­ti­schen Kämpfen wieder­ver­wendet, in denen weder die Bundes­re­pu­blik Deutsch­land noch Austra­lien auf der rich­tigen Seite standen. Wenn sich einige radi­kale indo­ne­si­sche Künstler:innen zu einer „verschwö­rungs­theo­re­ti­schen Lesart der Geschichte“ (Achille Mbembe) hinge­zogen fühlten, dann deshalb, weil sie die starren Bina­ri­täten verin­ner­licht hatten, die das poli­ti­sche Feld struk­tu­rierten, inner­halb dessen sie als Opfer von Suhartos Unter­drü­ckung agierten – und diese Bina­ri­täten umkehrten. Wie Achille Mbembe in Kritik der schwarzen Vernunft theo­re­ti­siert, werden solche Befrei­ungs­dramen von den Figuren des Henkers (der Feind) und des (unschul­digen) Opfers bevöl­kert: „Der Feind – oder auch der Henker – verkör­pert das abso­lute Böse. Das tugend­hafte Opfer ist dagegen unfähig zu Gewalt, Terror und Korruption.“

Mbembe kriti­siert diese verein­fa­chende Reak­tion auf Unter­drü­ckung: „In dieser geschlos­senen Welt, in der ‚Geschichte machen‘ sich darauf beschränkt, seine Feinde zu vertreiben und sie nach Möglich­keit zu vernichten, wird jede Meinungs­ver­schie­den­heit als Extrem­si­tua­tion inter­pre­tiert.“ Obwohl in „People’s Justice“ keine exter­mi­na­to­ri­sche Inten­tion erkennbar ist, steht die Verwen­dung stereo­typer Figuren, insbe­son­dere des „Juden“, im Wider­spruch zur anti­ras­sis­ti­schen poli­ti­schen Botschaft der Künstler:innen, wie sie heute selbst fest­stellen. Doch da die west­li­chen Staaten Suhartos Mili­tär­re­gime unter­stützt haben, sind sie an Taring Padis tribu­na­lis­ti­scher Sicht der Welt­po­litik mitschuldig. So betrachtet, kann die in „People’s Justice“ einge­bet­tete histo­ri­sche Erfah­rung dazu beitragen, dass alle Parteien sich über die Grenzen ihrer geschlos­senen Welten hinaus­be­wegen: Über die zerstö­re­ri­sche Dialektik von Anklage und Vertei­di­gung hinaus zu einer Form der Ausein­an­der­set­zung, in der trau­ma­ti­sche Geschichten und die verzerrten Spiegel, die sie hervor­bringen, in die Vergan­gen­heit verbannt werden. Erst dann kann eine auf Menschen­rechten und Soli­da­rität basie­rende Zukunft imagi­niert werden. Doch bisher habe ich nur einen einzigen Artikel in der Presse gelesen, der eine solche Sicht­weise teilt.

Idea­ler­weise sollte das Bild also kein Anlass zu gene­rellen Säube­rungen sein. Genau das beob­achten wir jedoch im Einklang mit der Ableh­nung der histo­ri­schen Verant­wor­tung in Deutsch­land: eine Politik des Verur­tei­lens, die die Verschwö­rungs­theo­rien von Taring Padi umkehrt und sich nun gegen jeden richtet, der mit der Boykott-, Desinvestitions- und Sank­ti­ons­be­we­gung (BDS) in Verbin­dung gebracht werden könnte – der gewalt­freien Kampagne, die die paläs­ti­nen­si­sche Zivil­ge­sell­schaft entwi­ckelt hat, um für gleiche Rechte in ihrem Heimat­land einzutreten.

Für einen offenen Dialog

Die Kata­stro­phen des 20. Jahr­hun­derts haben die Deut­schen gelehrt, sich gegen geschlos­sene Welten zu wehren. Sie sind zu Recht wachsam gegen­über anti­se­mi­ti­schen Darstel­lungen und miss­trau­isch gegen­über einer Politik, die mit Abstrak­tionen wie „dem Volk“ hantiert – und insbe­son­dere gegen­über einer Rhetorik der „Volks­justiz“ und ihrer „Gerichte“. Beide deut­schen Dikta­turen übten diese Form von Justiz auf je unter­schied­liche Weise, um „Reini­gungen“ und „Säube­rungen“ mit schreck­li­chen mensch­li­chen Kosten zu verordnen. Die Deut­schen verstehen instinktiv, dass eine solche Sprache mit den libe­ralen Werten des Plura­lismus, der Tole­ranz und der Rechts­staat­lich­keit unver­einbar ist. Die Stärke des deut­schen Rechts­staates wird deut­lich, wenn das Arbeits­ge­richt Bonn die von der Deut­schen Welle gegen eine paläs­ti­nen­si­sche Jour­na­listin ausge­spro­chene Kündi­gung für unwirksam erklärt. Ihre Entlas­sung erfolgte im Rahmen einer allge­meinen Säube­rung von arabi­schen Journalist:innen bei der Deut­schen Welle, die einem beun­ru­hi­genden Muster entsprach, nach dem deut­sche Kultur­ein­rich­tungen paläs­ti­nen­si­sche Journalist:innen, Aktivist:innen und Akademiker:innen entlassen oder ausladen.

Es ist wichtig, zwischen einem völlig inak­zep­ta­blen Anti­se­mi­tismus und legi­timer Israel­kritik zu unter­scheiden. Diese Diffe­renz ist wichtig, weil es hier um die Frage der Kunst­frei­heit ange­sichts unter­schied­li­cher poli­ti­scher Stel­lung­nahmen geht. In dem einen Fall besteht keine Möglich­keit, die Sache aus einer anderen Perspek­tive zu betrachten. Im anderen Fall muss es möglich sein, ein komplexes Phänomen auch aus einer anderen Perspek­tive bzw. aus der Perspek­tive der anderen sehen zu können: den „Schmerz der Anderen begreifen“, wie Char­lotte Wiede­mann es tref­fend ausdrückt.

In Deutsch­land ist ein Dialog über globale Gerech­tig­keit im Gange. Museen geben unrecht­mäßig erwor­bene Arte­fakte zurück. Dieser Dialog, so zaghaft er auch beginnen mag, wird abge­würgt, wenn die Behörden einen tribu­na­li­sierten „Selbst­rei­ni­gungs­pro­zess“ und Aufräum­ak­tionen im Kultur­be­reich durch­setzen. Im Mai 2022 sprach der russi­sche Präsi­dent Vladimir Putin von einer „Selbst­rei­ni­gung der Gesell­schaft“ im Krieg mit der Ukraine und dem Westen. Da die west­li­chen Länder diese Sprache zu Recht kriti­siert haben, ist es umso ironi­scher, dass die Bemü­hungen, den „Post­ko­lo­nia­lismus“ zu unter­drü­cken, indem man ihn als anti­se­mi­tisch verteu­felt, zuneh­mend dem Objekt ähneln, als das er phan­ta­siert wird: als manichä­isch und illi­beral. Es werden Welten geschlossen, anstatt sie zu öffnen. Doch wir brau­chen Selbst­auf­klä­rung, nicht Selbst­rei­ni­gung. Dieser Prozess gestaltet sich natür­lich komplexer, da er von uns verlangt, etwas dazu­zu­lernen. Das Bild „People’s Justice“ wurde gezeigt, dann teil­weise verhängt und schließ­lich abge­baut; jetzt ist der Moment gekommen, es einmal richtig in den Blick zu nehmen – als Einstieg in eine Geschichte, die da in Kassel über uns herein­ge­bro­chen ist.

Über­set­zung: Anne Krier