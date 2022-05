Geschichte der Gegenwart Die unge­fähr­liche Rück­kehr eines unzeit­ge­mäßen Genres. Der Offene Brief online Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 17:47 Share Share Link Embed

Briefe sind ein geschütztes Gut – und das nicht etwa, weil sie eine Kultur­technik sind, die vom Aussterben bedroht wäre. Fremde Briefe uner­laubt zu lesen, steht in Deutsch­land und vielen anderen demo­kra­ti­schen Staaten unter Strafe. Das Brief­ge­heimnis sichert sie vor den Augen Dritter, öffnen darf sie recht­mäßig nur derje­nige, an den sie adres­siert sind. Für die verfas­sungs­recht­liche Veran­ke­rung des Brief­ge­heim­nisses war das demo­kra­ti­sche Prinzip der Volks­sou­ve­rä­nität maßge­bend. Auch heute noch zeigt sich an den Diskus­sionen zu Daten­schutz und staat­li­chen Zugriffs­rechten, welchen Anteil die Unver­letz­lich­keit privater Mittei­lungen an der Wahrung der Demo­kratie hat. Was bedeuten vor diesem Hinter­grund dann aber Offene Briefe? Warum werden Briefe persön­lich adres­siert, um sie zugleich in aller Öffent­lich­keit offenzulegen?

In der aktu­ellen öffent­li­chen Debatte um den Krieg gegen die Ukraine sind in den letzten Wochen in Deutsch­land gleich mehrere Offene Briefe erschienen. Zunächst ist da der Brief, der von 28 deut­schen „Intel­lek­tu­ellen“ und Kultur­schaf­fenden am 29. April unter­zeichnet und auf der Webseite der Zeit­schrift Emma veröf­fent­licht worden ist. Darin spre­chen sich die Briefschreiber:innen dagegen aus, Kriegs­waffen aus Deutsch­land an die Ukraine zu liefern, und plädieren dafür, die Regie­rung in Kyjiv zu einer Been­di­gung der mili­tä­ri­schen Vertei­di­gung zu bewegen.

Gerichtet ist die Warnung vor einer Eska­la­tion des Kriegs an den mäch­tigsten Amts­träger Deutsch­lands persön­lich, den derzei­tigen Bundes­kanzler Olaf Scholz. Zu den Erstunterzeichner:innen zählen u.a. Alice Schwarzer, Juli Zeh, Martin Walser, Alex­ander Kluge und Sieg­fried Zielinski – durchweg Personen des öffent­li­chen Lebens, die bis auf wenige Ausnahmen nicht partei­po­li­tisch aktiv waren und sich auf dem Gebiet der Wissen­schaften oder der Kunst und Kultur einen Namen gemacht haben.

Ein Offener Brief unter vielen

Die Reak­tionen auf den Offenen Brief – in FAZ und Hamburger Abend­blatt bereits geschichts­trächtig zum „Brief der 28“ verkürzt – kamen prompt und auf allen medialen Kanälen. Am 4. Mai erscheint in der Zeit als Replik auf den ersten ein zweiter Offener Brief an den Bundes­kanzler. Seine 57 Unterzeichner:innen sind wiederum Promi­nente, die über­wie­gend aus dem Wissenschafts-, Kunst- und Kultur­be­trieb stammen, wie Herta Müller, Maxim Biller, Daniel Kehl­mann, Sascha Lobo und Armin Nassehi. Weit weniger öffent­liche Aufmerk­sam­keit erhielt dagegen noch der Offene Brief, in dem Wolf Bier­mann am 4. Februar 2014 dem heutigen Kyjiver Bürger­meister Vitali Klitschko seine Soli­da­rität anläss­lich der russi­schen Anne­xion der Krim ausdrückte und den mehr als zwei­hun­dert Promi­nente unter­schrieben. Mit der Uner­träg­lich­keit des Angriffs­kriegs, der so viele Menschen­leben kostet, nimmt auch das öffent­liche Inter­esse in Deutsch­land zu – und die Emotio­na­lität der Offenen Briefe.

Bier­mann, der nach seiner Ausbür­ge­rung aus der DDR 1976 selbst Gegen­stand des wohl bekann­testen Offenen Briefs der DDR-Geschichte wurde, hatte Anfang Februar, acht Jahre nach der russi­schen Eska­la­tion zum Angriffs­krieg, zusammen mit seiner Frau Pamela Bier­mann, den Reigen der Offenen Briefe eröffnet. Der von den Bier­manns initi­ierte Appell fand über 350 Unterzeichner:innen und rich­tete sich neben den höchsten Vertreter:innen der Politik nur noch an die Presse, also nicht unmit­telbar an die Öffentlichkeit.

Während an der hohen Dring­lich­keit des Gegen­stands aktuell kein Zweifel mehr besteht, ruft das Format manches Erstaunen und gewisse Irri­ta­tion hervor. Der Offene Brief scheint auf eine Art über­holt und aus der Zeit gefallen, zurück in eine graue Vorzeit, in der es weder Internet noch Social Media gab und in der die Brisanz einer Nach­richt nicht sekun­den­schnell unter einer Welle weiterer neuer Nach­richten und Reak­tionen, in Posts, Tweets und Retweets, verloren ging. Und doch beweisen die Reak­tionen, dass die Erin­ne­rung daran, was einen Brief formal ausmacht, noch wach ist – persön­liche Anrede, Schluss­formel und Unter­schrift – und sehr viel mehr Text, als einer E-Mail guttäte.

Intel­lek­tu­elle als mora­li­sche Instanz

Genauso über­rascht die konse­quente Geschlos­sen­heit, mit der die jewei­ligen Unterzeichner:innen das Bild der mora­lisch inte­gren Intel­lek­tu­ellen herauf­be­schwören. Als dieje­nigen, die sich in ihrer Beschäf­ti­gung mit ideellen und schön­geis­tigen Dingen gegen­über mate­ri­ellem Gewinn unver­dächtig wähnen, weil sie nicht direkten gesell­schafts­po­li­ti­schen Sach­zwängen unter­worfen sind, legi­ti­mieren die Unterzeichner:innen ihre Posi­tion der öffent­li­chen Instanz. Im Gegen­satz zu den verschie­denen Exper­ten­mei­nungen, etwa von Fach­leuten für Osteu­ropa oder gar aus der Ukraine, die mit dem prak­tisch orien­tierten Handeln in einer konkreten Situa­tion der Gegen­wart asso­zi­iert werden, speist sich die kriti­sche Haltung der Intel­lek­tu­ellen aus der Annahme, sie gründe in der notwen­digen vernünf­tigen Distanz zum poli­ti­schen Geschehen und einem Geschichts­be­wusst­sein. Es ist die Rede von einer „Lösung“, „die auch vor dem Urteil der Geschichte Bestand hat“ oder im gegne­ri­schen Fall von einer Entschei­dung, die „keiner beson­deren Mili­tär­ex­per­tise“ bedürfe.

Die Idee der mora­li­schen Über­le­gen­heit der poli­ti­schen Einmi­schung der Intel­lek­tu­ellen ist schon in der Antike ange­legt. Bei Platon argu­men­tiert die Figur des Sokrates ganz ähnlich, wenn sie den Philo­so­phen zum einzig wahren Herr­scher erhebt, da dieser seinen Macht­an­spruch allein aus der Kompe­tenz beziehe, vernunft­ge­leitet auf „Wohl­ge­ord­netes und sich immer Gleich­blei­bendes“ zu achten.

Legt sich die erste Verwun­de­rung über das etwas anti­quierte Genre, ist den kürz­lich erschie­nenen Offenen Briefen anzu­merken, dass sich ihre Unterzeichner:innen auf eine lange Tradi­tion berufen. Sie stehen ganz am Ende einer neuzeit­li­chen Reihe, die von Émile Zolas J’accuse in der Dreyfus-Affäre über Thomas Manns öffent­li­cher Lossa­gung von Nazi-Deutschland 1936 bis hin zur Protest­erklä­rung der drei­zehn DDR-Künstler:innen gegen Bier­manns Ausbür­ge­rung ange­führt wird.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Nicht immer erfüllen diese Briefe alle formalen Merk­male ihrer Gattung. Wie bei Privat­briefen auch gibt es mitunter leichte Abwei­chungen von der Konven­tion, die sich aber kaum durch die Impul­si­vität eines zwang­losen Schrei­bens an jemanden Vertrauten erklären lassen. Die Unter­schiede zum typi­schen Privat­brief, wie eine zusätz­liche Über­schrift in Manns Brief oder die fehlende Anre­de­zeile im Protest­schreiben für Bier­mann, sind viel­mehr häufig der Einbin­dung des Briefs im Massen­me­dium geschuldet. Unter den heutigen medialen Bedin­gungen ist es sogar denkbar, dass sie eine neue Form des Offenen Briefes hervor­bringen, die – wie z. B. die sieben Forde­rungen der Umweltaktivist:innen um Greta Thun­berg – nur noch entfernt dem tradi­tio­nellen Genre ähnelt.

Unab­hängig davon, ob die Anrede explizit vorhanden ist, fehlt dem Offenen Brief aller­dings niemals die charak­te­ris­ti­sche zwei­fache Adres­sie­rung: einmal der persön­liche Appell an die poli­tisch einfluss­reiche Person, zum anderen die indi­rekte Ansprache des Lese­pu­bli­kums, das öffent­lich in den Zeugen­stand gerufen wird. „Und bis zum Grunde meines Gewis­sens bin ich dessen sicher, dass ich vor Mit- und Nach­welt recht getan“, endet Thomas Mann seinen Offenen Brief.

Von der Bitt­schrift zur Petition

Offen­sicht­li­cher als im Print­me­dium rückt der Offene Brief des digi­talen Zeit­al­ters in die Nähe der Peti­tion und macht die Grenz­zie­hung zwischen beiden Gattungen noch schwie­riger. So trägt der „Brief der 28“ auch online zwar alle Züge seiner promi­nenten Vorgänger, sein Umzug auf die Website change.org offen­bart aber seine formale Neuaus­rich­tung und Wand­lungs­fä­hig­keit hin zu einer behörd­li­chen Eingabe, wie sie im deut­schen Grund­ge­setz fest­ge­schrieben ist. Der öffent­liche Appell der Erstunterzeichner:innen, ihre poli­ti­schen Forde­rungen mit einer Online-Signatur zu unter­stützen, ist ein verbrei­tetes Instru­ment demo­kra­ti­scher Einfluss­nahme, dessen Erfolg sich genau messen und in Echt­zeit mitver­folgen lässt.

Bereits im Mittel­alter waren Bitt­ge­suche an den Landes­herren gängige Praxis. Das Gnaden­ge­such oder die Supplik, die sich nicht umsonst ganz bild­haft von supplex, dem Knie­fall, ableitet, wurde in allen gesell­schaft­li­chen Ständen verfasst, meist um eine Entschä­di­gung für ein erlit­tenes Unrecht, Schutz vor dem Einfluss höher gestellter Personen oder gesell­schaft­liche Privi­le­gien zu erbitten. Gemeinsam ist allen Suppliken indessen das eindeu­tige Macht­ge­fälle zwischen Verfasser:in und Adressat:in. Seit der Fran­zö­si­schen Revo­lu­tion und mit der Verschie­bung der gesell­schaft­li­chen Macht­ver­hält­nisse hin zur Demo­kratie wurde die Supplik schließ­lich von der Peti­tion abge­löst, die sich laut Grimm’schem Wörter­buch von ihrem Vorläufer vor allem inso­fern unter­scheidet, als Letz­tere „devot und servil war“.

Das Grund­prinzip der wahr­haf­tigen Rede

Die beson­dere Eindring­lich­keit und Legi­ti­ma­tion, mit der ein Offener Brief auch heute noch operiert, geht auf einen etwas anders gela­gerten geschicht­li­chen Kontext zurück. Auch hier wird bei genauerem Hinsehen ein uner­träg­li­cher persön­li­cher Umstand ange­führt, der aber zugleich mit einem Entschei­dungs­mo­ment von öffent­li­cher Trag­weite verknüpft wird. Die Sorge um das Allge­mein­wohl bemäch­tigt sich der öffent­lich auftre­tenden Person beinahe zwangs­läufig körper­lich, sie steht auf und schweigt nicht länger: Der Topos „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ ist der persön­li­chen Exis­tenz­be­dro­hung geschuldet, die angeb­lich schon Luther als rheto­ri­schen Kunst­griff zu nutzen wusste, als er für die Veröf­fent­li­chung seiner 95 Ablass­thesen staat­lich verfolgt wurde.

Das Grund­prinzip des Offenen Briefs und seine Entste­hungs­ge­schichte gehen aller­dings viel weiter zurück. Seine doppelte Ausrich­tung – persön­lich an bestimmte Entschei­dungs­träger und zum Mitlesen für die Öffent­lich­keit – hat ihren Ursprung in den Anfängen der Demo­kratie und ist entschei­dend für seine eindring­liche Wirkung.

Der erste Hinweis auf der Spuren­suche in der Demo­kra­tie­ge­schichte findet sich hinter der weiteren, abstrak­teren Bedeu­tung des Adjek­tivs „offen“. In der Forschung zum Offenen Brief herrscht Einig­keit darüber, dass sich seine öffent­liche Brisanz aus der eigen­tüm­li­chen, eigent­lich para­doxen Situa­tion ergibt, offen in der Bedeu­tung von „unver­schlossen“, also ohne Umschlag öffent­lich zugäng­lich, und gleich­zeitig offen im Sinn von frei­mütig geäu­ßerter Kritik zu sein, die eigent­lich dem privaten Gespräch auf Augen­höhe vorbe­halten ist.

Das Recht dazu, über­haupt öffent­lich Kritik zu üben und poli­tisch mitzu­be­stimmen, zeich­nete im antiken Grie­chen­land bis etwa zur Mitte des 5. Jahr­hun­derts v. u. Z. den Bürger als solchen aus, also genau­ge­nommen alle männ­li­chen Personen ab 18 Jahren, die keine Sklaven waren und aus Athen stammten. Was heute das Recht auf Rede­frei­heit bedeutet, nannte sich in der atti­schen Demo­kratie Parr­hesie. Je nachdem, wie es gerade um die eben nicht gerad­li­nige Entwick­lung der demo­kra­ti­schen Staats­form stand und ob aus Sicht des poli­tisch enga­gierten Bürgers oder der des kriti­sierten Herr­schers, schwankte die Bedeu­tung der Parr­hesie zwischen der mili­tanten Forde­rung des Rechts auf Rede­frei­heit, dem Einlösen einer bürger­li­chen Pflicht bis hin zum Vorwurf der frechen Rede.

In den unsi­cheren Anfängen der Volks­sou­ve­rä­nität ist die öffent­liche kriti­sche Äuße­rung des Bürgers daher immer auch mit dem Mut verbunden, aus Sorge um das Allge­mein­wohl unbe­queme Wahr­heiten auszu­spre­chen, wie sie sonst nur im Schutz des Privaten unter Gleich­ge­sinnten zur Sprache kommen. In der Öffent­lich­keit könnten sie hingegen Nach­teile oder eine echte Bedro­hung für das eigene Leben mit sich bringen, wenn der Mäch­tige und Adressat der „frechen“ Rede einen Gesichts­ver­lust fürchtet und Strafen verhängt.

Je größer aller­dings das Risiko für den frei­mü­tigen Spre­cher, desto glaub­wür­diger, wahr­haf­tiger und authen­ti­scher wirkt seine kriti­sche Stimme. Das zeigt sich bei den großen „Parr­he­si­asten“ der Geschichte – Michel Foucault nennt in seiner letzten Vorle­sungs­reihe Der Mut zur Wahr­heit 1984 an erster Stelle Sokrates, der für seine Über­zeu­gung den Schier­lings­be­cher austrinkt – als auch bei den Unterzeichner:innen des Protest­schrei­bens für Bier­mann, die in der Folge unter dem DDR-Regime Repres­sa­lien bis hin zu Verhaf­tungen erleiden mussten.

Rede­frei­heit und Rede für die Freiheit

Wenn heute in Deutsch­land das Gefühl der Irri­ta­tion aufkommt, sich selbst der Offene-Brief-Forscher Rolf-Bernhard Essig auf Bayern 2 erstaunt zeigt, dass diese eigent­lich anachro­nis­ti­sche Gattung gerade Konjunktur hat, beweist das einmal mehr, wie mächtig die Geste der frei­mü­tigen Rede noch immer ist. Schließ­lich fand sie bereits in der antiken Rheto­rik­lehre ihre künst­liche Entspre­chung in der rheto­ri­schen Figur der licentia. Schon in der Rheto­rica ad Heren­nium, dem ältesten voll­ständig erhal­tenen Rheto­rik­hand­buch latei­ni­scher Sprache, wird ihre Anwen­dung und affekt­volle Wirkung beim Publikum erklärt, die vor allem durch „ein verstelltes Sich-Annähern“ über­zeugt, „weil es die Frei­mü­tig­keit nachahmt“.

In Russ­land spielt es aktuell keine Rolle, wenn ein Offener Brief, der Kritik an der dortigen Regie­rung und der von ihr zu verant­wor­tenden Zustände übt, rheto­risch kalku­liert ist. Die Gefahr, in der sich seine Unterzeichner:innen begeben würden, ließe keinerlei Verdacht zu, dass es sich bei ihrem Enga­ge­ment für das Allge­mein­wohl um eine bloß künst­liche Nach­ah­mung der frei­mü­tigen Rede handle. Wo die Peti­tion verboten und der mediale Zugang einge­schränkt ist, wird der Offene Brief zum iden­ti­fi­ka­to­ri­schen Akt der Frei­heit. Für die deut­schen Verfasser:innen der Offenen Briefe stellt sich die Sache schon anders dar. Der Vorwurf des bloßen Lippen­be­kennt­nisses könnte hier bereits in der Wahl des Formats begründet sein.