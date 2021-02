Geschichte der Gegenwart „Zwei­und­vierzig“. Nazis-Zählen als unsin­niges Ritual der Vergangenheitsbewältigung Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 17:15 Share Share Link Embed ' class="input-embed input-embed-14045"/>

Ein wenig ist es wie bei Deep Thought, dem Super­com­puter aus Douglas Adams Science-Fiction-Roman Per Anhalter durch die Galaxis, der die Antwort auf die „Frage aller Fragen“ bestimmen soll: Da beauf­tragen deut­sche Minis­te­rien, Bundes­be­hörden, Landes­par­la­mente und kommu­nale Einrich­tungen seit geraumer Zeit Historiker:innenkommissionen damit, die „Belas­tung“ der eigenen Insti­tu­tion durch den Natio­nal­so­zia­lismus zu klären, und am Ende steht dann eine Zahl. Zuletzt war es die Univer­sität Hannover, die als Ergebnis einer 2016 begon­nenen Unter­su­chung verkün­dete, rund 70 Prozent aller zwischen 1945 und 1978 beru­fenen Profes­soren „waren Nazis“. Die Univer­si­täts­lei­tung und die Betei­ligten der Unter­su­chung zeigten sich stolz über die geleis­tete Arbeit: Der Histo­riker Wolf­gang Benz nannte die Studie „ein Ruhmes­blatt in der Geschichte der Leibniz Univer­sität“. Rektor und Senats­spre­cher betonten, mit ihr habe sich die Univer­sität Hannover der „Geschichte gestellt“, durch kriti­sche Aufar­bei­tung „für Gegen­wart und Zukunft gelernt“ und einen wich­tigen „Beitrag zur Iden­tität der Leibnitz-Universität Hannover“ geleistet. Anderen Univer­si­täten sei man damit „Vorbild“.

Mit dem Aufar­bei­tungs­pro­jekt aus Hannover erreicht ein Modus der Vergan­gen­heits­be­wäl­ti­gung die Univer­si­täten, der mit den Unter­su­chungen zur „Belas­tungs­ge­schichte“ verschie­dener Bundes­mi­nis­te­rien in den letzten Jahren zum Stan­dard insti­tu­tio­neller Geschichts­auf­klä­rung geworden ist und das Zählen von „Nazis“ inner­halb des Perso­nal­be­standes nach 1945 in den Mittel­punkt stellt. Etwas spöt­tisch haben ihn die Histo­riker Frank Bajohr und Johannes Hürter als ritua­li­siertes Zerti­fi­zie­rungs­un­ter­nehmen beschrieben, in dem beauf­tragte Historiker:innen den unter­suchten Insti­tu­tionen „Zerti­fi­kate für kritisch histo­ri­sche Selbst­ver­stän­di­gung in die Hand“ geben. Die Größe der präsen­tierten Zahlen fungiert dabei als öffent­li­cher Ausweis der Scho­nungs­lo­sig­keit und des Mutes, mit dem sich die Auftrag­geber der eigenen Vergan­gen­heit stellen. Auch im Fall der Univer­sität Hannover gab es für die „erschre­ckenden Zahlen“ Lob auf Twitter und in Zeitungen. Doch was genau bedeuten Zahlen­werte von 66, 70, 77 oder 80 Prozent eigent­lich, die auf den ersten Blick mit so großer Präzi­sion die „Belas­tung“ der unter­suchten Einrich­tungen zu erfassen scheinen? Sagen sie wirk­lich mehr als jene sprich­wört­liche Zwei­und­vierzig, mit der Deep Thought bei seinen Auftrag­ge­bern vor allem Ratlo­sig­keit stiftet? Was ist mit ihnen für das Verständnis der „Belas­tungen“ von Minis­te­rien, Behörden und jetzt: Univer­si­täten gewonnen? Und lässt sich aus ihnen für „Gegen­wart und Zukunft“ lernen?

NSDAP-Mitgliedschaften und Karrie­re­wege im Nationalsozialismus

Um diese Fragen zu beant­worten, muss man genauer betrachten, was hier eigent­lich gezählt und was von den Zahlen erwartet wird: Insti­tu­tionen wie die Univer­sität Hannover wollen mit ihrer Selbst­er­for­schung etwas über die „Haltung“ ihres Nach­kriegsper­so­nals im Natio­nal­so­zia­lismus erfahren und damit über das „Fort­leben natio­nal­so­zia­lis­ti­scher Ideo­logie nach dem Ende des Zweiten Welt­kriegs“. Haltungen lassen sich aller­dings nicht direkt zählen. Greifbar sind vor allem Mitglied­schaften in NS-Organisationen, die Perso­nal­akten, Mitglie­der­kar­teien und das umfang­reiche Schriftgut der Entna­zi­fi­zie­rung über­lie­fern. Diese Diffe­renz ist wichtig, denn ob Mitglied­schaften das Fort­leben von Ideo­logie auch nach dem Ende der entspre­chenden Orga­ni­sa­tion oder Partei anzeigen, ist schon auf den ersten Blick frag­lich, und zugleich stellen sich mit ihr die hohen Anteils­werte an Mitglie­dern der NSDAP und anderer NS-Organisationen weit weniger über­ra­schend dar, als es deren öffent­liche Präsen­ta­tion vermuten lässt.

Dies liegt nicht nur daran, dass die Konti­nui­täten zwischen Natio­nal­so­zia­lismus und Bundes­re­pu­blik seit Jahr­zehnten gut erforscht sind und ihr beträcht­li­ches Ausmaß unstrittig ist. Es hat vor allem damit zu tun, für welchen Perso­nen­kreis nach NS-Mitgliedschaften gesucht wird: Wie im Fall der Univer­sität Hannover richtet sich der Blick stets auf das leitende Personal der jewei­ligen Insti­tu­tion, das deren Handeln in den 1950er bis 1970er Jahren bestimmte. Mit Minis­tern, Behörden- und Abtei­lungs­lei­tern, Profes­soren und leitenden Ange­stellten stehen damit Mitar­beiter mitt­leren bis höheren Alters im Zentrum, die bereits vor 1945 im öffent­li­chen Dienst gear­beitet haben – einem Sektor, der zwischen 1933 und 1945 über­pro­por­tional stark in den Orga­ni­sa­tionen der NSDAP vertreten gewesen war. Gegen­über ihren Staats­die­nern hatte die NS-Führung von Beginn an beson­ders hohe Loya­li­täts­er­war­tungen formu­liert, wie etwa die zahl­rei­chen Entlas­sungen poli­tisch miss­lie­biger und jüdi­scher Staats­an­ge­stellter am Beginn der NS-Herrschaft demons­trierten. Zugleich wuchs aus der Bewe­gungs­partei, die die NSDAP in der Weimarer Repu­blik gewesen war, nach 1933 ein weit­aus­grei­fendes Netz an Herr­schafts­in­stanzen, das sich parallel zur staat­li­chen Verwal­tung ausdehnte. Partei­stellen und staat­liche Verwal­tung gingen dabei vielerlei Verflech­tungen ein, die sich auch in den beson­ders zahl­rei­chen Mitglied­schaften der Beamten und Ange­stellten des öffent­li­chen Dienstes in der NSDAP oder ihr zuge­hö­rigen Orga­ni­sa­tionen niederschlug.

Die hohe Zahl früherer Partei­mit­glieder inner­halb des leitenden Perso­nals der jungen Bundes­re­pu­blik, die die Aufar­bei­tungs­pro­jekte bezif­fern, verweist inso­fern zurück auf die Umge­stal­tung öffent­li­cher Verwal­tung im Natio­nal­so­zia­lismus, in der Partei­mit­glied­schaften und -ämter zum Bestand­teil von Berufs­lauf­bahnen und Karrie­re­hoff­nungen wurden. Herr­schaft­liche Ansprüche und Verpflich­tungen trieben dies ebenso voran wie der Oppor­tu­nismus, das Karrie­restreben und der Geltungs­drang einzelner Ange­stellter. Mitglied­schaften allein eröffnen somit nicht unbe­dingt und trenn­scharf den Blick auf poli­ti­sche „Haltungen“, sondern auf ein diffuses Feld karrie­ris­ti­scher, oppor­tu­nis­ti­scher und welt­an­schau­li­cher Moti­va­tionen, das sich kaum genauer auflösen lässt, sondern viel­mehr als solches als Teil natio­nal­so­zia­lis­ti­scher Staat­lich­keit verstanden werden muss. Welche „Belas­tungen“ sich aus ihm nach 1945 für die Insti­tu­tionen der Bundes­re­pu­blik ergaben, sagen die Zahlen­werte nicht.

Der zwei­fache Schatten der Entnazifizierung

Dass in den Aufar­bei­tungs­pro­jekten dennoch so beständig Mitglied­schaften gezählt werden, liegt inso­fern nicht daran, dass diese ein beson­ders guter Indi­kator für die Frage nach dem Ausmaß der „NS-Belastung“ von Minis­te­rien, Behörden und Univer­si­täten sind. Es erklärt sich vor allem aus der langen Tradi­tion, die diese Perspek­tive besitzt. Ihren Ursprung hat sie in den ersten Nach­kriegs­jahren, als die Alli­ierten im Rahmen der soge­nannten Entna­zi­fi­zie­rung insbe­son­dere die Ange­stellten der öffent­li­chen Verwal­tung syste­ma­tisch auf ihre poli­ti­sche Vergan­gen­heit über­prüften. Zu den Entna­zi­fi­zie­rungs­ver­fahren stehen die heutigen Aufar­bei­tungs­pro­jekte in einer eigen­tüm­li­chen Span­nung: Auf der einen Seite ist das „Schei­tern der Entna­zi­fi­zie­rung“ Antrieb für die aktu­elle Beschäf­ti­gung mit der eigenen Vergan­gen­heit, die, wie es der Autor der Hanno­ve­raner Studie formu­lierte, „eine Arbeit nach­holt, die hätte geleistet werden können, aber nicht geleistet wurde“. Auf der anderen Seite werden dabei eben jene Konzep­tion von „Belas­tung“ heran­ge­zogen, die die Alli­ierten für die Entna­zi­fi­zie­rung entwi­ckelt hatten. Dabei wird aber über­sehen, dass dieses Konzept, das den Mitglied­schaften in NS-Organisationen zentrale Bedeu­tung beimaß, nicht für den Zweck entworfen wurde, für den es heute benutzt wird.

Denn ihrer Konzep­tion nach hatte die Entna­zi­fi­zie­rung über­haupt keine Bewer­tung der NS-Vergangenheit einzelner Personen oder ihrer „Haltung“ treffen sollen. Ihr Ziel war nicht auf Indi­vi­duen, sondern auf die Gesell­schaft gerichtet gewesen, die vor Personen geschützt werden sollte, die den demo­kra­ti­schen Neuan­fang bedrohten. Dafür suchte man vor allem ein prak­ti­ka­bles Krite­rium, mit dem sich poten­ti­elle Gefährder iden­ti­fi­zieren ließen. Dass die Mitglied­schaften in NS-Organisationen hierfür nur eine sehr grobe Annä­he­rung erlaubten, war den alli­ierten Planern der Entna­zi­fi­zie­rung sehr bewusst. Aber dieses Krite­rium ließ sich leicht abfragen und in ein stan­dar­di­siertes Verfahren über­führen, bei dem alle Personen, die etwa zu einzelnen Stich­daten Mitglieder in bestimmten NS-Organisationen gewesen waren, auto­ma­tisch aus ihren leitenden Posi­tionen in der öffent­li­chen Verwal­tung entlassen werden konnten. Hundert­tau­sende „belas­tete“ Ange­stellte und Beamte aus dem öffent­li­chen Dienst, die damit als „belastet“ einge­stuft wurden, verloren so im Herbst 1945 ihren Job.

Dass sich aus diesem sche­ma­ti­schen Vorgehen schließ­lich ein komplexes büro­kra­ti­sches Prüf­ver­fahren entwi­ckelte, in dem die NS-Vergangenheiten einzelner Personen indi­vi­duell geprüft und zahl­lose Entlas­sungen in Abwä­gung der jewei­ligen Umstände des Falles wieder zurück­ge­nommen wurden, lag, wie die Histo­ri­kerin Hanne Leßau in einem neuen Buch zeigt, vor allem an den Deut­schen. Für sie stand mit dem Fokus auf Mitglied­schaften nämlich etwas zur Dispo­si­tion, das die anderen alli­ierten Maßnahmen zur Vergan­gen­heits­be­wäl­ti­gung umgingen: die persön­liche Rolle im Natio­nal­so­zia­lismus, was das Bedürfnis nach Erklä­rungen und Recht­fer­ti­gungen aufwarf. Schon in der Entna­zi­fi­zie­rung trieb der Fokus auf NS-Mitgliedschaften damit die Konkre­ti­sie­rung der abstrakten Debatten um die natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Vergan­gen­heit an und machte die Perso­nal­über­prü­fung zu einem Ort, an dem intensiv über die „Haltung“ einzelner Personen zum Natio­nal­so­zia­lismus gestritten wurde. Glei­ches galt für die folgenden Jahr­zehnte, in denen der Blick auf Mitglied­schaften maßgeb­lich dazu beitrug, die Ausein­an­der­set­zung mit der NS-Vergangenheit im Streit über einzelne Personen zu konkre­ti­sieren. An den Univer­si­täten etwa war es Mitte der 1960er Jahre der Student Rolf Seeliger, der Profes­soren in der ganzen Bundes­re­pu­blik mit ihrer NS-Vergangenheit konfron­tierte und sie zur Stel­lung­nahme zu ihrer eigenen Rolle im Natio­nal­so­zia­lismus herausforderte.

Zugleich trug diese Suche nach den Nazis in der bundes­re­pu­bli­ka­ni­schen Gegen­wart aber auch ein Geschichts­bild weiter, das für „den Natio­nal­so­zia­lismus“ eben „die Nazis“ verant­wort­lich machte: Wer kein „Nazi“ gewesen war, hatte sich auch nichts vorzu­werfen. Auch apolo­ge­ti­sche Vergan­gen­heits­deu­tungen der 1950er und 1960er Jahren kreisten so um Erklä­rungen für Mitglied­schaften und Ämter in NS-Organisationen, mit denen soge­nannt „belas­tete“ Personen zu versi­chern suchten, dass sich in ihnen keine poli­ti­sche „Haltung“ ausge­drückt habe. Was jemand im Natio­nal­so­zia­lismus konkret getan hatte, spielte demge­gen­über ebenso wenig eine Rolle wie die insti­tu­tio­nellen Verstri­ckungen von Behörden und anderen Organisationen.

In der aufklä­re­ri­schen Suche nach „den Natio­nal­so­zia­listen“ wieder­holte man damit jene „Indi­vi­dua­li­sie­rung des Faschis­mus­pro­blems“, das der Histo­riker Lutz Niethammer bereits in den 1970er Jahren als Grund­fehler der Entna­zi­fi­zie­rung benannt hat, und die auch heute noch das Zählen von Natio­nal­so­zia­listen prägt. Inso­fern ist es durchaus erstaun­lich, dass Minis­te­rien, Behörden und andere Einrich­tungen glauben, gerade mit den Zahlen zu den NS-Mitgliedschaften ihres Perso­nals kriti­sches histo­ri­sches Bewusst­sein zeigen zu können. Denn ganz in dieser Tradi­tion werden „Belas­tungen“ ausschließ­lich bei einzelnen nomi­nell „natio­nal­so­zia­lis­ti­schen“ Mitar­bei­tern, nicht aber in den Insti­tu­tionen selbst fest­ge­macht. Was sich aus einer solchen Perspek­tive und zu einem Zeit­punkt, da alle „belas­teten“ Personen schon lange nicht mehr auf ihren Posi­tionen arbeiten, heute für „Gegen­wart und Zukunft“ etwa von Univer­si­täten „lernen“ lassen soll, ist nicht zu erkennen.

Klügere Fragen

Dabei weiß es die histo­ri­sche Forschung schon lange besser, gerade durch die inten­siven Forschungen zur Wissen­schafts­ge­schichte des Natio­nal­so­zia­lismus. Vor ihrem Hinter­grund hat der Histo­riker Lutz Raphael bereits vor zwei Jahr­zehnten gefor­dert, den klas­si­schen Inter­pre­ta­ti­ons­rahmen einer ideo­lo­gi­schen Durch­drin­gung des Wissen­schafts­sys­tems durch „die Natio­nal­so­zia­listen“ zu über­denken. Statt­dessen müsste die breite „Selbst­mo­bi­li­sie­rung“ der Wissen­schaft und das „Enga­ge­ment“ zahl­loser Forscher in den Mittel­punkt gestellt werden, mit dem wissen­schaft­liche Forschung und poli­ti­sche Betä­ti­gung, so die Pointe von Raphaels Über­le­gungen, nicht mehr als zwei getrennte Bereiche begriffen werden können. Gerade die Verbrei­tung ideo­lo­gi­scher Kate­go­rien durch das NS-Regime, die älteren Forschungen als Beleg für die Beein­flus­sungen „von oben“ galt, habe tatsäch­lich eine umfas­sende Mobi­li­sie­rung „von unten“, das heißt aus den Wissen­schaften selbst, voran­ge­trieben. Die Verbrei­tung der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Welt­an­schauung habe so ein Diskus­si­ons­feld geöffnet, mit dem wissen­schaft­liche Forschung akti­viert und zum Teil poli­ti­scher Ideo­lo­gie­pro­duk­tion gemacht worden sei – unab­hängig davon, welchen NS-Organisationen einzelne Wissen­schaftler ange­hörten oder nicht.

Analoges ließe sich für andere Insti­tu­tionen sagen. Der Blick auf die mobi­li­sie­rende Kraft des Natio­nal­so­zia­lismus und auf die Selbst­mo­bi­li­sie­rung ganz unter­schied­li­cher Teile der deut­schen Gesell­schaft hat in den letzten Jahren stark an Bedeu­tung gewonnen. Mit ihm begreift die histo­ri­sche Forschung die NS-Herrschaft inzwi­schen als „Betei­li­gungs­dik­tatur“, die durch zahl­reiche Akteure, nicht nur „Natio­nal­so­zia­listen“ oder Partei- und Herr­schafts­or­ga­ni­sa­tionen, geprägt und geformt wurde. Vor diesem Hinter­grund lassen sich „Belas­tungen“ nach 1945 nicht mehr sinn­voller als Anzahl der „Nazis“ im leitenden Personal der Bundes­re­pu­blik denken. Zu klären wäre viel­mehr, wie sich etwa die enge Verflech­tung von Forschung und Politik in der akade­mi­schen Praxis von Lehre und Forschung an den Univer­si­täten bis 1945 nieder­schlug und inwie­weit sich diese Praxis auch in der Bundes­re­pu­blik fort­setzte. Wo wurden Forschungs­vor­haben über die Zäsur 1945 fort­ge­setzt? Was passierte in der Bundes­re­pu­blik mit Wissens­be­ständen aus dem Natio­nal­so­zia­lismus, die mit nun proble­ma­ti­schen Kate­go­rien gewonnen worden waren? Welche Kate­go­rien galten nun als „welt­an­schau­lich“, welche weiterhin als „wissen­schaft­lich“? Was fand Eingang in den Wissens­kanon der jungen Bundes­re­pu­blik und wie setzten sich in ihm die Ausschlüsse fort, die etwa durch die Entlas­sungen jüdi­scher Wissen­schaftler geschaffen worden waren? Wie verän­derten sich Lehre und akade­mi­sche Selbst­or­ga­ni­sa­tion in den 1950er Jahren? Und wie die Stra­te­gien der Kommu­ni­ka­tion von Forschungs­er­geb­nissen gegen­über Politik und Öffentlichkeit?

In manchen Aufar­bei­tungs­pro­jekten, die ja stets weitaus mehr Ergeb­nisse produ­ziert haben als die ausge­stellten Zahlen­werte, sind durchaus entspre­chende Perspek­tiven einge­schlagen worden. Doch den Weg in die allge­meine Öffent­lich­keit haben sie kaum gefunden. Dies liegt auch daran, dass Historiker:innen ihren Auftrag­ge­bern immer wieder den Gefallen getan haben, die recher­chierten Zahlen selbst als „uner­wartet“ zu bezeichnen. Besser wäre es, sie von Beginn an als jene unsin­nige Zwei­und­vierzig zu betrachten, mit der Douglas Adams so bild­lich beschrieb, dass sich wissen­schaft­li­ches Arbeiten nicht in exakten Ergeb­nissen erschöpft, sondern mindes­tens ebenso sehr darin besteht, die rich­tigen Fragen zu stellen. Um die exakte Formu­lie­rung der „Frage aller Fragen“ zu finden, müssen die Wissen­schaftler im Roman einen noch besseren Super­com­puter zu Rate ziehen. Die Aufar­bei­tungs­pro­jekte sind hier in einer glück­li­cheren Posi­tion, weil Historiker:innen auch ohne fremde Hilfe klügere Fragen zur Belas­tungs­ge­schichte der jungen Bundes­re­pu­blik stellen können. Mit ihnen ließe sich viel­leicht auch das öffent­liche Inter­esse an der Aufar­bei­tung von Minis­te­rien, Behörden und anderen Insti­tu­tionen dazu nutzen, einen klügeren Modus der insti­tu­tio­nellen Geschichts­auf­klä­rung zu etablieren. Die derzeit an verschie­denen Univer­si­täten laufenden Aufar­bei­tungs­pro­jekte wären dafür eine gute Gelegenheit.