Vor zwanzig Jahren, am 20. März 2003, eröff­nete eine US-amerikanisch geführte Mili­tär­ko­ali­tion den Krieg gegen den Irak. Die Bilder von Explo­sionen und Feuer­bällen zwischen den nächt­li­chen Gebäu­de­sil­hou­etten Bagdads wurden rasch verdrängt von Sieger­posen und Schul­ter­klopfen: Bereits am 1. Mai erklärte der dama­lige US-Präsident George W. Bush den Krieg für beendet und verkün­dete von einem Flug­zeug­träger aus: „Mission erfüllt“.

Doch der vermeint­lich erfolg­reiche Einmarsch entpuppte sich in den folgenden Jahren als Desaster histo­ri­schen Ausmaßes. Das Land versank in Krieg, Regie­rungs­ver­sagen und Korrup­tion. Es ist schwierig zu bezif­fern, wie viele Opfer die Gewalt im Irak seither gefor­dert hat. Das Projekt „Iraq Body Count“ geht von aktuell über 200’000 zivilen Opfern aus. Eine andere Studie sah bereits Mitte 2006 die Zahl von 600’000 Gewalt­op­fern überschritten.

Die Mär vom „tausend­jäh­rigen Krieg“

Als Grund für die Gewalt wird oft auf die beiden großen isla­mi­schen Konfes­sionen Schia und Sunna verwiesen, die im Irak einen reli­giösen Konflikt austragen würden. Dieser „reiche Jahr­tau­sende zurück“, meinte 2016 der dama­lige US-Präsident Barak Obama. Diese Erklä­rung, so oft und promi­nent sie auch ange­führt wird, ist falsch. Sie gründet auf der Vorstel­lung, dass ein Staat mit einer konfes­sio­nell und ethnisch hete­ro­genen Bevöl­ke­rung zwangs­läufig anfällig für Konflikte ist. Gemäß diesem Bild sind Menschen durch ihre Reli­gion deter­mi­niert: Ein Schiit ist in erster Linie Schiit, und diese Zuge­hö­rig­keit wird alle seine Entschei­dungen bestimmen. Doch die jüngsten Konflikte im Irak wurzeln nicht in jahr­tau­sen­de­alten Feind­schaften. Sie sind ein Produkt der Gegen­wart, des gewal­tigen poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Umbruchs, den das Land seit dem Regime­wechsel von 2003 durch­läuft. Sie sind Teil eines Aushand­lungs­pro­zesses, bei dem verschie­denste Akteure um das poli­ti­sche System ringen – darum, wie der Irak künftig als Staat ausge­staltet sein soll.

Der Irak stand nach dem Sturz Saddam Husseins vor einer doppelten Heraus­for­de­rung: Einen Staat neu aufzu­bauen, ohne dabei auf etablierte Struk­turen zurück­greifen zu können, und die gesell­schaft­li­chen Grund­lagen fest­zu­legen, auf die sich dieser Staat stützen sollte. Denn als nach Jahr­zehnten der Diktatur das alte Regime inner­halb kürzester Zeit zusam­men­brach, gab es im Irak keine funk­tio­nie­rende Zivil­ge­sell­schaft. Die poli­ti­schen Parteien, die aus dem Exil zurück­kehrten, waren in der Bevöl­ke­rung wenig veran­kert. Im Irak waren die global aktu­ellen Fragen um die Legi­ti­ma­tion einer Demo­kratie wie unter dem Brenn­glas zu beobachten.

Demo­kratie für den Irak – aber was für eine?

Eine Demo­kratie zu errichten war für die USA das letzte verblie­bene Argu­ment, um die Inva­sion zu recht­fer­tigen – nachdem sich weder Massen­ver­nich­tungs­waffen noch Hinweise auf Verbin­dungen des alten Regimes zum inter­na­tio­nalen Terro­rismus hatten finden lassen.

Da der Irak in den Augen der US-Verwaltung durch den „ewigen“ Krieg zwischen Schia und Sunna geprägt war, bestand für sie kein Zweifel daran, wie das neue System aufge­baut werden musste: Die poli­ti­sche Macht sollte gerecht zwischen Sunnit:innen, Schiit:innen, Kurd:innen sowie verschie­denen ethni­schen und reli­giösen Minder­heiten verteilt werden, entspre­chend ihren Anteilen in der Bevöl­ke­rung. Nur so könne ein fried­li­ches Zusam­men­leben der verschie­denen Gruppen garan­tiert werden.

Damit erhielt die Zuge­hö­rig­keit zu einer Bevöl­ke­rungs­gruppe den Vorrang vor anderen Ebenen der Reprä­sen­ta­tion – insbe­son­dere vor konkreten poli­ti­schen Inhalten. Schia und Sunna waren die bestim­menden Kate­go­rien, während poli­ti­sche Ausrich­tungen und Visionen kaum eine Rolle spielten. Dementspre­chend waren im Über­gangsrat, den die US-Verwaltung einsetzte, für die Schia am meisten Sitze reser­viert. Darauf folgten die sunnitisch-arabischen, dann die kurdi­schen Vertreter:innen und schließ­lich verschie­dene Minderheiten.

Auch die neue iraki­sche Verfas­sung, die von diesem Rat erar­beitet wurde, orien­tiert sich an diesen verschie­denen Bevöl­ke­rungs­gruppen. Der Irak wird darin als Einheit seiner verschie­denen „ethni­schen und reli­giösen Teile“ beschrieben, die alle am neuen System Anteil haben sollten. Nie zuvor war im Irak die konfes­sio­nelle oder ethni­sche Zuge­hö­rig­keit derart positiv in Wert gesetzt worden.

Es war aber nicht so, dass sich nur die US-amerikanische Verwal­tung an der Eintei­lung der iraki­schen Bevöl­ke­rung in Schia und Sunna orien­tiert und dem Irak ein entspre­chendes poli­ti­sches System aufge­zwungen hätten. Auch die schii­ti­schen Parteien waren konfes­sio­nell ausge­richtet. Sie bean­spruchten, die schii­ti­sche Bevöl­ke­rungs­mehr­heit zu reprä­sen­tieren und posi­tio­nierten sich auf diese Weise als Zentrum des neuen Systems.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Wider­stand gegen die neue Regierung

Die US-amerikanische Besat­zung und die neue iraki­sche Regie­rung stießen umge­hend auf bewaff­neten Wider­stand. Dieser war unter anderem eine Reak­tion auf einige schwer­wie­gende stra­te­gi­sche Fehler, die die US-Verwaltung nach der Inva­sion beging. Der gravie­rendste war ihr Umgang mit Ange­hö­rigen des früheren Regimes. Die Über­gangs­ver­wal­tung hatte die iraki­sche Armee aufge­löst und damit zahl­reiche, vor allem sunni­ti­sche Soldaten und höhere Kader ihrer Exis­tenz­grund­lage beraubt. Auch die soge­nannte De-Baathifizierung, in deren Rahmen Ange­hö­rige der Baath-Partei aus dem Verwal­tungs­ap­parat entfernt wurden, erlebte die sunni­ti­sche Bevöl­ke­rung als Sieger­justiz der schii­ti­schen Parteien. Der Zulauf zu Wider­stands­gruppen und ultra­is­la­mi­schen Kampf­bünden, unter denen sich al-Qaida im Irak (AQI) bald mit beson­derer Bruta­lität hervortun sollte, war beträcht­lich. Kaum war der Krieg offi­ziell beendet, kam es im August 2003 zu den ersten großen Spreng­stoff­an­schlägen. Es war der Auftakt zum Bomben­terror der kommenden Jahre.

Aber auch längst nicht alle Schiit:innen feierten die Ameri­kaner als Befreier. So wurde etwa der junge Muqtada al-Sadr, Sohn eines 1999 vom Regime ermor­deten einfluss­rei­chen Geist­li­chen, zur prägenden Figur des schii­ti­schen Wider­stands. Er profi­erte von der Popu­la­rität seines Vaters und verfügte mit seiner Mahdi-Armee über eine schlag­kräf­tige para­mi­li­tä­ri­sche Einheit. Sadr war, wie bereits sein Vater, den Ameri­ka­nern gegen­über äußerst kritisch einge­stellt und propa­gierte einen konservativ-religiösen Nationalismus.

Dieser umge­hende Wider­stand von schii­ti­scher Seite zeigt, dass die Konfes­sionen zu keinem Zeit­punkt geschlos­sene Blöcke darstellten. Indem sich Sadr für einen über­kon­fes­sio­nellen iraki­schen Wider­stand gegen die Besat­zung einsetzte, posi­tio­nierte er sich explizit gegen die iran­nahen schii­ti­schen Parteien, die mit den US-Truppen zusam­men­ar­bei­teten und vom neuen, konfes­sio­nell orien­tierten System profi­tierten. Der inner­schii­ti­sche Macht­kampf zwischen den Sadristen und den schii­ti­schen Parteien prägt den Irak bis heute.

Noch schwie­riger war die Situa­tion auf sunni­ti­scher Seite. Die sunni­ti­schen Parteien hatten nur wenig Rück­halt in der Bevöl­ke­rung. Es gab weder eine explizit sunni­ti­sche Kollek­ti­vi­den­tität noch die gesamte sunni­ti­sche Bevöl­ke­rung umfas­sende Insti­tu­tionen. Die Sunna musste sich als Konfes­sion erst heraus­bilden – ein Prozess, der auch 20 Jahre nach dem Regime­wechsel noch nicht abge­schlossen ist.

Die Zeit der Betonwände

Ab den ersten Wahlen 2005 domi­nierten die schii­ti­schen Parteien die insti­tu­tio­nelle Politik, die mit dem Sturz des Baath-Regimes aus ihrem jahr­zehn­te­langen Exil zurück­ge­kehrt waren. Bald durch­drangen ihre bewaff­neten Flügel die Sicher­heits­kräfte und terro­ri­sierten die sunni­ti­sche Zivil­be­völ­ke­rung mit Verhaf­tungen, Entfüh­rungen und Folter. Sie machten die Sunniten insge­samt verant­wort­lich für die Spreng­stoff­an­schläge von al-Qaida im Irak (AQI) und anderen Kampf­bünden gegen die schii­ti­sche Zivil­be­völ­ke­rung. AQI verfolgte mit diesen Anschlägen erklär­ter­maßen die Stra­tegie, schii­ti­sche Gegen­ge­walt zu provo­zieren und so einen offenen Krieg zwischen Schia und Sunna herbeizuführen.

Dieses Ziel wurde im Februar 2006 erreicht. Der Anschlag auf den Askari-Schrein in Samarra, eine der bedeu­tendsten schii­ti­schen reli­giösen Stätten Iraks, löste eine Welle der Gewalt gegen die sunni­ti­sche Bevöl­ke­rung aus. Was folgte, wurde fortan als „konfes­sio­neller Bürger­krieg“ bezeichnet: 2006 und 2007 forderte die Gewalt jeden Monat hunderte, manchmal tausende Todes­opfer. Sie vertiefte die konfes­sio­nellen Gräben und erzeugte Hass zwischen Menschen, die sich noch wenige Jahre zuvor ihrer konfes­sio­nellen Zuge­hö­rig­keit kaum bewusst gewesen waren. Meter­hohe Beton­wände, die vor Anschlägen schützen sollten, trennten die verschie­denen Stadt­teile Bagdads und wurden zu Symbolen der Spaltung.

Die Sunnit:innen wenden sich ab

2008 ebbte die Gewalt ab. Neben einer massiven Aufsto­ckung der US-Truppen war es vor allem eine neu geschmie­dete Koali­tion aus sunni­ti­schen Stämmen, deren bewaff­nete Einheiten gegen die sunni­ti­schen Extre­misten vorgingen und so die Gewalt eindämmten.

Doch die poli­ti­sche Elite ging fahr­lässig mit der erreichten Stabi­li­sie­rung um. Im konfes­sio­nellen System waren Alli­anzen im Parla­ment kaum an gemein­same poli­ti­sche Inhalte geknüpft. So verkam die Koali­ti­ons­bil­dung nach den Parla­ments­wahlen von 2010 zum Posten­scha­cher, das poli­ti­sche System blieb mona­te­lang blockiert. Hinzu kam, dass Premier­mi­nister Nuri al-Maliki sich zudem zuse­hends auto­ritär gebär­dete. Er instru­men­ta­li­sierte die Justiz, um gegen poli­ti­sche Gegner vorzu­gehen und ließ promi­nente sunni­ti­sche Poli­tiker unter dem Vorwurf früherer Baath-Verbindungen und Terro­ris­mus­un­ter­stüt­zung verhaften.

Die Bagdader Macht­kämpfe führten zu regie­rungs­kri­ti­schen Protesten in der sunni­ti­schen Provinz Anbar. Als Sicher­heits­kräfte die Demons­tra­tionen gewaltsam unter­drückten, fühlte sich die sunni­ti­sche Bevöl­ke­rung endgültig vom neuen Irak ausge­schlossen. Bezeich­nend dafür waren die Aussagen von Demonstrant:innen, man habe kein grund­sätz­li­ches Problem mit einem schii­ti­schen Premier­mi­nister, aber man habe eines mit diesem spezi­fi­schen, Nuri al-Maliki, der die sunni­ti­sche Bevöl­ke­rung unter­drücke. Die Hoff­nung auf eine Verbes­se­rung des 2003 etablierten Systems waren bitter enttäuscht worden.

„Kalifat“ statt Irak: Der IS

Es war diese Enttäu­schung, die zahl­reiche Sunnit:innen dazu brachte, Anfang 2014 den Vormarsch des ultra­is­la­mi­schen Kampf­bundes „Isla­mi­scher Staat im Irak und der Levante“, (ISIL, später nur noch „Isla­mi­scher Staat“, IS) zu begrüßen. Der IS hatte es sich zum Ziel gesetzt, die bestehenden natio­nal­staat­li­chen Grenzen aufzu­heben und, wie es seine Propaganda-Abteilung nannte, statt­dessen ein „Kalifat“ zu errichten. Es war das bislang radi­kalste Gegen­mo­dell zum poli­ti­schen System nach 2003.

Selbst für den gewalt­ge­plagten Irak stellte das Vorgehen des IS eine neue Dimen­sion der Bruta­lität dar. Der IS insze­nierte seine Gewalt propa­gan­dis­tisch und verbrei­tete Aufnahmen von Enthaup­tungen, Kreu­zi­gungen und gar Verbren­nungen. Gegen die jesi­di­sche Bevöl­ke­rung verübten sie ein Genozid, Frauen und Mädchen gerieten zu Tausenden in die Skla­verei. Doch der Haupt­feind des IS – daran ließ seine Propa­ganda keinen Zweifel – war die Schia. Der IS war ange­treten, um die Muslime in einem welt­weiten Kalifat zu vereinen – doch seine Vorstel­lung von Einheit grün­dete auf konfes­sio­neller Gewalt.

„Volk“ gegen „Staat“

Trotz des Sieges über den IS im Dezember 2017 nahm auch in den schii­ti­schen Gebieten die Unzu­frie­den­heit mit der Regie­rung zu. Der Leis­tungs­aus­weis der schii­ti­schen Parteien in Bagdad war kata­stro­phal. Die Infra­struktur lag am Boden, beson­ders im Süden des Landes funk­tio­nierte nicht einmal mehr die Trink­was­ser­ver­sor­gung. Da die Parteien jenseits der konfes­sio­nellen Reprä­sen­ta­tion kaum Inhalte zu bieten hatten, fehlte es ihnen auch an Stra­te­gien, um mit diesen Heraus­for­de­rungen umzu­gehen. Die gras­sie­rende Korrup­tion erschwerte die Situa­tion zusätzlich.

Im Oktober 2019 begannen in Bagdad und den südli­chen Landes­teilen Massen­pro­teste, die eine grund­le­gende Verän­de­rung des poli­ti­schen Systems forderten. Insbe­son­dere die schii­ti­sche Jugend, darunter viele Frauen, gingen auf die Straße, wütend über ihre wirt­schaft­liche Misere und beruf­liche Perspek­tiv­lo­sig­keit. Die Proteste wurden in allen Landes­teilen und durch alle Bevöl­ke­rungs­schichten hindurch unter­stützt, zivil­ge­sell­schaft­liche Gruppen und einige klei­nere Parteien soli­da­ri­sierten sich mit den Demonstrant:innen und betei­ligten sich an den Protesten.

Die Protest­camps wurden zu Diskus­si­ons­foren. Poli­ti­sche Fragen, aber auch gesell­schaft­liche Themen und beson­ders die Stel­lung von Frauen in der iraki­schen Gesell­schaft, wurden in eigens dafür gedruckten Zeitungen eifrig debat­tiert. Konser­va­tive Posi­tionen waren dabei ebenso vertreten wie progres­sive. So viel­fältig ihre Ansichten auch waren, in einem waren sich die Menschen einig: Der „Konfes­sio­na­lismus“ und jegliche auf Zuge­hö­rig­keit basie­renden Quoten sollten abge­schafft werden. Der Unter­schei­dung in Schia und Sunna hielten die Demonstrant:innen die Eintei­lung in „Staat“ und „Volk“ entgegen – ein verei­nigtes „Volk“, das den Anspruch auf sein Land erhebt und den „Staat“ auf eine reine Verwal­tungs­funk­tion reduziert.

Doch die Proteste blieben ohne klare Führung und Orga­ni­sa­tion. Gleich­zeitig war die Gewalt gegen die Demons­tra­tionen massiv. Sie ging von den iran­nahen „Haschd“-Milizen aus, einem Konglo­merat aus zeit­weise über sechzig para­mi­li­tä­ri­schen Einheiten, die im Kampf gegen den IS eine bedeu­tende Rolle spielten; ihre Verbände berei­chern sich an Check­points und Grenz­über­gängen und führen gar eigene Gefäng­nisse. Durch die system­kri­ti­schen Proteste sahen die Haschd dieses Erfolgs­mo­dell bedroht, der Iran fürch­tete um seinen Einfluss. Indem sie gegen die Demons­tra­tionen vorgingen und bis heute zivil­ge­sell­schaft­liche Aktivist:innen bedrohen, entführen und ermorden, haben sie klar­ge­macht, dass sie ihre Posi­tion mit Waffen­ge­walt vertei­digen werden.

Die Krise der Reprä­sen­ta­tion und die Suche nach dem Souverän

Bis heute besteht das gemein­same Element der Debatten in der iraki­schen Öffent­lich­keit um die Grund­lagen der Staat­lich­keit darin, dass weit weniger danach gefragt wird, welche poli­ti­schen Werte und Ziele, das heißt „was“ die Grund­lagen des Staates sind, sondern „wer“ diesen reprä­sen­tiert. Umstritten ist, wie dieses „wer“, dieser Souverän, zu beschreiben sei, während „poli­ti­sche“ Inhalte im engeren Sinn und Lösungs­vor­schläge zu konkreten Problemen kaum eine Rolle spielen. Die Suche nach dem „rich­tigen“ Souverän, der „rich­tigen“ Kate­go­ri­sie­rung der Menschen im Irak, ist zum bestim­menden Element der öffent­li­chen Debatte der vergan­genen zwanzig Jahre geworden. Weder die US-amerikanische Verwal­tung noch die verschie­denen iraki­schen Akteure haben seither eine Alter­na­tive dazu gelie­fert. Die Gewalt, die Schwäche des Staates und dessen Ableh­nung in weiten Teilen der Bevöl­ke­rung zeigen: Geschei­tert ist die Idee, Politik entlang der Zuge­hö­rig­keit zu einer Bevöl­ke­rungs­gruppe zu organisieren.

Die Dynamik dieser Entwick­lungen offen­barte sich jüngst im kurdisch verwal­teten Teil des Iraks. Während die eigene Unab­hän­gig­keit jahr­zehn­te­lang als oberstes Ziel der kurdi­schen Bevöl­ke­rungs­gruppe galt, hat eine aktu­elle Umfrage Erstaun­li­ches ergeben: Eine Mehr­heit der Befragten glaubt, es würde den Menschen in Kurdi­stan besser gehen, wenn das Gebiet statt der kurdi­schen Selbst­ver­wal­tung der Regie­rung in Bagdad unter­stellt würde – derart desil­lu­sio­niert ist die Bevöl­ke­rung ange­sichts des auto­ri­tären Geba­rens und der Korrup­tion der kurdi­schen poli­ti­schen Elite. Wie auch in der rest­li­chen iraki­schen Öffent­lich­keit, hat selbst im kurdi­schen Kontext die Orien­tie­rung an ethni­scher Zuge­hö­rig­keit an Glanz verloren. Die Vorstel­lung des Staates als Reprä­sen­ta­tion einer ethnisch oder konfes­sio­nell defi­nierten Nation neigt sich ihrem Ende entgegen.

Dieser Text erscheint in Koope­ra­tion mit dem Blog der Schwei­ze­ri­schen Gesell­schaft Mitt­lerer Osten und Isla­mi­sche Kulturen (SGMOIK).