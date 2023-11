Im September 2022 wurde Mahsa-Zhina Amini aus der irani­schen Provinz Kurdi­stan in Teheran von der Sitten­po­lizei verhaftet und getötet, weil sie angeb­lich ihren Hidschab nicht korrekt trug. Dieser Vorfall löste eine Welle der Empö­rung aus, die den gesamten Iran erfasste. Es folgten Monate des Aufruhrs, in denen Hunderte von Menschen ums Leben kamen und Tausende inhaf­tiert wurden. Die Inten­sität der Proteste erreichte ein solches Ausmaß, dass viele Menschen darüber speku­lierten, ob die Isla­mi­sche Repu­blik nicht defi­nitiv vor dem Aus stünde, würden die Demons­tra­tionen effektiv orga­ni­siert und von promi­nenten Persön­lich­keiten ange­führt. Das war auch der Moment, in dem bestimmte Rand­gruppen der Oppo­si­tion im Exil plötz­lich Aufwind erhielten.

Die irani­sche Oppo­si­tion in der Diaspora

Da es durch die stän­digen und schweren Repres­sionen in den vergan­genen vier Jahr­zehnten der Isla­mi­schen Repu­blik an Parteien und Orga­ni­sa­tionen sowie an freien und unab­hän­gigen Publi­ka­tionen und Medien im Iran fehlte, begannen Orga­ni­sa­tionen, Parteien und Gruppen im Exil zu arbeiten, die einige ihrer Mitglieder vor den Massen­exe­ku­tionen im ersten Jahr­zehnt der Isla­mi­schen Repu­blik retten konnten. Zu diesen gehört etwa die Farsh­gerd, die sich selbst als eine Orga­ni­sa­tion betrachtet, die die „parla­men­ta­ri­sche konsti­tu­tio­nelle Monar­chie als die würdigste Regie­rungs­form für die Zukunft des Irans vertei­digt“. Deren Mitglieder grün­deten später die Iran-Novin-Partei, die sich selbst als Fort­set­zung der Iran-Novin-Partei aus der Ära des Schahs Pahlavi sieht, welche damals Regie­rungs­partei war. Eine zentrale Rolle in all diesen Gruppen spielen die Monarchist:innen, deren promi­nen­teste poli­ti­sche Aushän­ge­figur kein anderer als Reza Pahlavi ist, der Sohn des ehema­ligen Schahs von Iran.

Irani­sche Exil­me­dien wie BBC Persian, Iran Inter­na­tional, Manoto und VOA widmeten schon seit einiger Zeit einen Teil ihrer Sendungen der Bericht­erstat­tung über Reza Pahlavi und nennen ihn auch regel­mäßig „Prinz“. Gleich­zeitig versuchten viele Twitter- und Instagram-Accounts, von ihm das Bild eines „Leaders“ zu zeichnen; auf change.org läuft zur Zeit gar eine Peti­tion mit dem Titel „Prince Reza Pahlavi is my repre­sen­ta­tive“, mit der Pahlavi um Zustim­mung zu seinem Führungs­an­spruch inner­halb der Oppo­si­tion wirbt. In zahl­rei­chen Inter­views mit persi­schen und nicht-persischen Medien betonte Pahlavi, dass sein Haupt­ziel die Verbes­se­rung der Zustände im Iran sei. Er stellte klar, dass es ihm nicht darum gehe, die Monar­chie wieder einzu­führen oder die künf­tige Staats­form zu diktieren. Viel­mehr sei er der Ansicht, dass die Entschei­dung zwischen Monar­chie oder Repu­blik und dem jewei­ligen Regie­rungs­mo­dell bis nach dem Sturz der Isla­mi­schen Repu­blik aufge­schoben werden sollte; diese Entschei­dungen sollten später, so Pahlavi, durch freie und faire Wahlen getroffen werden.

Das Verhalten und die Schriften seiner Anhänger:innen, seiner engsten Vertrauten und seiner Ehefrau deuten jedoch stark darauf hin, dass der Prinz dennoch Ambi­tionen hat, den Thron zurück­zu­er­obern. Pahl­avis Ehefrau pole­mi­siert etwa mit Slogans wie „Tod den drei korrupten Mullahs der Linken (Marxisten und Kommu­nisten) und den Mudscha­heddin“ gegen alle gegne­ri­schen Kräfte der Isla­mi­schen Repu­blik, die keine Monar­chisten sind. 2022 wurde ein Teil der Demons­tra­tionen im Ausland schnell zur Wahl­kampf­zen­trale von Reza Pahlavi. Neben dem eindring­li­chen Ruf „Frau-Leben-Freiheit“ tauchte ein neuer Slogan auf: „Mann-Mutterland-Wohlstand“. Der Spruch wurde ursprüng­lich von einem Fußball­spieler geprägt, der ein Verehrer von Pahlavi ist, und wird nun nicht nur von Pahlavi-Fans verwendet, sondern Pahlavi selbst inte­grierte ihn in sein Twitter-Profil. Frühere Slogans, die die Diktatur verur­teilten, wichen Parolen zur Unter­stüt­zung von Reza Pahlavi: „König Reza Pahlavi“ – ein Slogan, den ich selbst auf Demons­tra­tionen oft gehört habe.

Die Umdeu­tung der Geschichte

Die Revo­lu­tion von 1979, die die dikta­to­ri­sche Monar­chie stürzte, führte letzt­lich zur Bildung einer Regie­rung, die von einem tief­grei­fenden inneren Wider­spruch geprägt war. Während die Bezeich­nung „Repu­blik“ demo­kra­ti­sche Prin­zi­pien sugge­riert, weist die isla­mi­sche Grund­lage auf eine Domi­nanz des Reli­giösen in allen Berei­chen der Regie­rung hin. In den vierzig Jahren Isla­mi­sche Repu­blik ist der repu­bli­ka­ni­sche Aspekt zugunsten der reli­giösen Frak­tion verschwunden und die Reli­gion hat eine zentrale Rolle in der Regie­rung über­nommen, die von einem nicht direkt vom Volk gewählten höchsten Führer geführt wird. Darüber hinaus hat die isla­mi­sche Ausrich­tung der Regie­rung den Menschen reli­giöse Werte für ihr tägli­ches Leben und ihren Lebens­stil aufgzwungen. Außerdem sind die inter­na­tio­nalen Bezie­hungen der Isla­mi­schen Repu­blik aufgrund der anhal­tenden und eska­lie­renden Span­nungen mit den west­li­chen Ländern seit ihrer Grün­dung so belastet wie nie zuvor. Diese Span­nungen wirken sich direkt auf das tägliche Leben der Bevöl­ke­rung aus. Unzäh­lige Sank­tionen, wirt­schaft­liche Insta­bi­lität und die Abwer­tung der irani­schen Währung sind fester Bestand­teil dieser Realität geworden.

Vor diesem Hinter­grund beginnen Menschen, gerade auch junge Menschen, die ihre Gegen­wart als verloren ansehen und für die Zukunft nichts Konkretes mehr erwarten, auf die Vergan­gen­heit zu verweisen. So beginnen poli­ti­sche Bewe­gungen, die einst im Iran eine wich­tige Rolle spielten, wie die Tudeh-Partei, die Volks­fe­da­jieen oder die Volks­mud­scha­hedin und andere, ihre Vergan­gen­heit kritisch zu durch­leuchten. Auf der anderen Seite neigen auch ganz gewöhn­liche Menschen, keine erfah­renen poli­ti­schen Akti­visten, die heute im mitt­leren Alter oder älter sind, zur poli­ti­schen Nost­algie. Und die monar­chis­ti­sche Propa­ganda nutzt die Gele­gen­heit, Aspekte der Vergan­gen­heit selektiv zu beschö­nigen und histo­ri­sche Ereig­nisse im Lichte der aktu­ellen Unzu­frie­den­heit der Menschen zu inter­pre­tieren. Sie heben z. B. die freie Wahl der Klei­dung, den west­li­chen Lebens­stil der früheren Herr­scher und die freund­schaft­li­chen Bezie­hungen zu west­li­chen Ländern hervor. Und anstatt sich mit den histo­ri­schen Ursa­chen der Revo­lu­tion von 1979 zu befassen, unter­zieht diese Propa­ganda die dama­ligen Ereig­nisse einer neuen Lesart: Sie sucht nicht nach den Wurzeln der Revo­lu­tion, sondern kriti­siert deren Akteur:innen und sie macht sie voll­ständig für die Folgen verant­wort­lich. Die Haupt­ur­sache der Revo­lu­tion, das dikta­to­ri­sche Regime des ehema­ligen Schahs, bleibt so im Schatten, während heute die Isla­mi­sche Repu­blik umge­kehrt – und zu Recht – als Auslöser der jüngsten Unruhen genannt wird. In diesem Sinne werden auch alle Personen und Gruppen, die 1979 gegen das Schah-Regime gekämpft haben und dafür gefol­tert und hinge­richtet wurden, von den heutigen Monarchist:innen – und mit wach­sender Unter­stüt­zung in anderen Oppo­si­ti­ons­kreisen – kollektiv als „1979er“ denun­ziert: das Schimpf­wort für alle Linken im Iran.

Eine andere Form der Kritik an der Revo­lu­tion kommt von dem in der irani­schen Gesell­schaft domi­nie­renden neoli­be­ralen Diskurs, der sich über viele Jahre entwi­ckelt hat, insbe­son­dere in den letzten zwei Jahr­zehnten. Er zielt darauf ab, die Revo­lu­tion grund­le­gend in Frage zu stellen, indem sie in einen Gegen­satz zu damals mögli­chen Reformen gestellt wird, was die Anhänger:innen der revo­lu­tio­nären Sache sträf­lich verkannt hätten. Diese Sicht­weise hat sich im Iran so sehr verfes­tigt, dass sie sogar den von der CIA unter­stützten Staats­streich gegen Mohammad Mossa­degh, der sich für die Verstaat­li­chung der irani­schen Ölpro­duk­tion einge­setzt hatte, am 19. August 1953 in Frage stellt – und dies, obwohl die CIA ihre Rolle bei der Planung und Durch­füh­rung dieser Opera­tion durch die Frei­gabe von Doku­menten offi­ziell aner­kannt hat! Doch trotz dieser Enthül­lung gibt es immer noch Stimmen der neoli­be­ralen Oppo­si­tion, die behaupten, dass Mossa­degh mit dem Versuch der Verstaat­li­chung den eigent­li­chen „Putsch“ insze­niert habe.

SAVAK-Agent als „Exil­op­po­si­tion“

Alle Arten von Klassen-, ethni­schen und geschlechts­spe­zi­fi­schen Spal­tungen, die die Isla­mi­sche Repu­blik in der irani­schen Gesell­schaft geschaffen hat, wie auch die neoli­be­ralen Diskurse in der Medi­en­land­schaft des Iran in den letzten zwanzig Jahren haben insge­samt der Propa­ganda der Monarchist:innen den Weg bereitet. Heute kriti­sieren die Monarchist:innen nicht nur laut­stark den revo­lu­tio­nären Wider­stand gegen den Schah in den späten 1970er Jahren, sondern gehen sogar so weit, die dama­lige gefürch­tete „Geheimdienst- und Sicher­heits­or­ga­ni­sa­tion des Landes“ (SAVAK) des Schahs zu vertei­digen. Im Jahr 2022 führte das dazu, dass eine der meist­ge­hassten Figuren des SAVAK, Parviz Sabeti, Leiter der Haupt­ab­tei­lung III (Inlands­auf­klä­rung), der von 1974 bis 1979 für den SAVAK in Teheran zuständig war, auf einer Demons­tra­tion in Florida auftauchte und buch­stäb­lich wieder sein Gesicht zeigen konnte. Viele Jahre lang gab es nur wenige neue Bilder von Sabeti, obwohl er einigen Medien Audio-Interviews gegeben hatte. Nun aber wurde zum ersten Mal ein Foto von ihm veröf­fent­licht. Er wurde mit dem Argu­ment vertei­digt, er hätte als ehren­werter Mann den SAVAK Übel­tä­tern gegen­über­ge­standen. Jemand schrieb auf Twitter: „Laut Machia­velli muss man das Vater­land vertei­digen, entweder mit Ruhm oder mit Schande. Was Parviz Sabeti beim Geheim­dienst tat, war der Schutz des Vater­landes vor Terroristen.“

Sabetis Anwe­sen­heit auf der Kund­ge­bung führte dazu, dass die Diskus­sion über Gewalt, Folter und die Verhaf­tung von Aktivist:innen wieder in die Öffent­lich­keit kam. Einige, die mit den aktu­ellen Zuständen in der Isla­mi­schen Repu­blik unzu­frieden sind, loben jegliche Gewalt, wenn sie sich gegen die richtet, die damals gegen den Schah kämpften. Sie werfen der SAVAK sogar vor, nicht gewalt­tätig genug vorge­gangen zu sein, um die Oppo­si­tion auszu­schalten, deren Wider­stand und Kampf den Sturz des Schah-Regimes und die Entste­hung des jetzigen Regimes verur­sacht haben.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Sabeti selbst behauptet, er habe 1979 dem Schah eine Liste mit 1.500 Schriftsteller:innen und poli­ti­schen und reli­giösen Aktivist:innen über­geben und deren Verhaf­tung gefor­dert, doch Mohammad Reza Schah Pahlavi liess nur 300 von ihnen verhaften. Parviz Sabeti glaubt, dass es ein Fehler war, dass der Schah in den letzten Jahren seiner Herr­schaft gegen­über der Oppo­si­tion und den Menschen­rechten nach­giebig geworden sei. Der Hass auf die Isla­mi­sche Repu­blik führt heute schließ­lich dazu, dass tatsäch­lich nicht wenige denken, man hätte heute einen anderen Iran, wenn die 1.500 Personen auf der Liste liqui­diert worden wären.

Keine Zukunfts­vi­sion

Das Haupt­pro­blem, mit dem der Iran derzeit konfron­tiert ist, zeigt sich darin, dass die Infights und wech­selnden Schuld­zu­wei­sungen inner­halb der Oppo­si­tion die irani­sche Gesell­schaft der Möglich­keit beraubt haben, sich effektiv gegen die Regie­rung zu wehren und sich zu orga­ni­sieren. Poli­ti­sche Kandidat:innen werden nicht nach ihren Zukunfts­vi­sionen befragt; es reicht, wenn sie die Gegen­wart ablehnen. In diesem Diskurs wird die „Befreiung von“ der Isla­mi­schen Repu­blik als ausrei­chend ange­sehen, ohne eine wirk­liche Antwort auf das „Befreiung für“ parat zu haben. Die Antwort auf diese Frage bleibt mit einem vagen und allge­meinen Konzept von Demo­kratie verknüpft. Was fehlt, ist zum Beispiel das Bedürfnis zu klären, wie Pahlavi die massiven Ungleich­heiten und Diskri­mi­nie­rungen im Iran bekämpfen will.

Auch wenn die aktu­elle Bewe­gung „Frau-Leben-Freiheit“ zukunfts­ori­en­tiert ist, so domi­nieren in der Oppo­si­tion die rück­wärts­ge­wandten Kräfte, die sich auf die Vergan­gen­heit berufen – eine restau­ra­tive Nost­algie, die jetzt als mögliche Lösung für die aktu­elle Situa­tion wieder auflebt. Das vorherr­schende Gefühl der Verzweif­lung, das im Grunde sowohl von weiten Teilen der Gesell­schaft als auch von der Regie­rung geteilt wird, hat dazu geführt, dass diese Sehn­sucht nach der Vergan­gen­heit als einzig mögliche Lösung für die aktu­elle Situa­tion so attraktiv erscheint. In Teilen der Mittel­schicht gibt es gegen­wärtig sogar eine auffal­lende Begeis­te­rung für die ersten Jahre der Reformen, die unter der Präsi­dent­schaft Khat­amis (1997-2005) begannen – eine Zeit, die tatsäch­lich von einer gewissen poli­ti­schen Offen­heit geprägt war.

Aber auch das Regime erin­nert sich an die Vergan­gen­heit. Chamenei, der oberste Rechts­ge­lehrte der Isla­mi­schen Repu­blik, erin­nerte wenige Tage vor dem großen Aufstand zu Beginn des Sommers an die Geschichte des ersten Jahr­zehnts der Isla­mi­schen Repu­blik und beschwor in seiner Rede den „Gott der 80er Jahre“. Es war ein Jahr­zehnt, in dem die Isla­mi­sche Repu­blik mühelos Tausende von Gegnern hinrich­tete und Tausende von Menschen ins Gefängnis steckte – etwas, was sie heute nicht mehr zu tun wagt, weil sie einen Sturm ernten würde.