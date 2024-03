„[A]ber nun sind die fetten Jahre vorbei“, diktierte der dama­lige Bundes­fi­nanz­mi­nister Scholz 2018 in die Mikro­fone der Hauptstadtjournalist_innen. Er meinte damit, dass künftig ange­sichts weniger spru­delnder Steu­er­ein­nahmen der Staat etwas spar­samer werde haus­halten müssen. War kurz zuvor noch die Schwarze Null das zentrale Symbol deut­scher Finanz­po­litik, so markierte Scholz 2018 den Wende­punkt hin zu einem neuen finanz­po­li­ti­schen Pfad: Seitdem geht es nicht mehr um die Vertei­lung von mehr Mitteln im Schatten der Schwarzen Null – sondern die Haus­halts­po­litik in Bund, Ländern und Kommunen ist durch Ausein­an­der­set­zungen um die Verwal­tung des Mangels ange­sichts umfang­rei­cher gesell­schaft­li­cher Bedarfe geprägt.

Scholz hatte 2018 frei­lich keine Ahnung, in welch radi­kaler Form seine tages­po­li­ti­sche Einschät­zung zugleich eine dunkle Prophe­zeiung der damals schon recht nahen (Post-)COVID19-Zukunft sein würde. Seitdem haben sich die Indi­ka­toren der öffent­li­chen Haus­halte deut­lich verän­dert. Spätes­tens mit der Entschei­dung des Bundes­ver­fas­sungs­ge­richts zur Nich­tig­keit des zweiten Nach­trags­haus­halts­ge­setzes 2021 ist die neue Phase der harten haus­halts­po­li­ti­schen Ausein­an­der­set­zungen offen­sicht­lich geworden.

Diesen neuen finanz­po­li­ti­schen Pfad, der sich zwischen Haus­halts­krise und Spar­po­litik aufspannt, nimmt der folgende Text zum Anlass um zu fragen, was ein Blick in die bundes­deut­sche Finanz­ge­schichte zum Verständnis der gegen­wär­tigen Situa­tion beitragen kann. Als Refe­renz­folie für diese Diskus­sion wähle ich eine mehr als 40 Jahre zurück­lie­gende Austeri­täts­epi­sode in der BRD, die soge­nannte Haus­halts­ope­ra­tion ’82. Unter diesem Namen hatte die dama­lige sozi­al­li­be­rale Koali­tion unter Helmut Schmidt versucht, die Staats­fi­nanz­krise in Deutsch­land mittels einer Neuaus­rich­tung der Finanz­po­litik zu lösen: Mittels Sozi­al­abbau sollten die Staats­aus­gaben und Neuver­schul­dung gesenkt werden. Zugleich sollte eine neue Steu­er­po­litik Inno­va­tion und Wett­be­werbs­fä­hig­keit der deut­schen Wirt­schaft erhöhen. In der Lite­ratur wird die Haus­halts­ope­ra­tion ´82 deshalb als Symbol des Endes des sozi­al­de­mo­kra­ti­schen ‚Modell Deutsch­land‘ und zugleich als Anfangs­mo­ment der Neoli­be­ra­li­sie­rung in (West-)Deutschland inter­pre­tiert. Die Haus­halts­ope­ra­tion ´82 bietet sich deshalb als Refe­renz­folie an, um über vier Konti­nui­täten und Neuord­nungen der gegen­wär­tigen Spar­po­litik nachzudenken:

Von der Wirtschafts- zur Viel­fach­krise im Staatshaushalt

Die Haus­halts­ope­ra­tion ’82 sollte die Spät­folgen der soge­nannten Stag­fla­tion bear­beiten. Stag­fla­tion hieß, dass wirt­schaft­liche Stagna­tion mit hoher Infla­tion kombi­niert war; eine Wirt­schafts­krise also, die der heutigen auf den ersten Blick nicht unähn­lich scheint. Unsere gegen­wär­tige Krisen­kon­stel­la­tion ist aber kaum auf eine Wirt­schafts­krise zu redu­zieren, sondern entfaltet sich als komplexe Viel­fach­krise bzw. Poly­krise.

Schon die Debatte zur Staats­fi­nanz­krise in den 1980er Jahren hatte darauf hinge­wiesen, dass unter Bedin­gungen des modernen Inter­ven­ti­ons­staates Austerität nicht eine Politik von allge­meiner Spar­sam­keit, des Rück­zuges des Staates bedeuten könne. Viel­mehr müsse der Staat einen ziel­ge­rich­teten Abbau für die Wirt­schaft hinder­li­cher Ausgaben anstreben, um im Gegenzug die Wett­be­werbs­fä­hig­keit zu verbes­sern. Dies erfolgt insbe­son­dere über die Steu­er­po­litik, indem die steu­er­liche Belas­tung des Kapi­tals redu­ziert werden soll. Austeri­täts­po­litik heißt also nicht einfach nur Kürzen, sondern die finanz­po­li­ti­sche Dimen­sion dessen, was der Staats­theo­re­tiker Joachim Hirsch später den natio­nalen Wett­be­werbs­staat nannte. Heute sehen wir, dass die inter­na­tio­nale Wett­be­werbs­fä­hig­keit eben nicht nur von der Steu­er­be­las­tung des Kapi­tals abhängt, sondern auch z. B. eine funk­tio­nie­rende öffent­liche Infra­struktur mit einem entspre­chenden Inves­ti­ti­ons­ni­veau voraus­setzt. In anderen Worten: Dass sich heute so gewal­tige Finanz­be­darfe in den öffent­li­chen Haus­halten aufdrängen, ist ganz wesent­lich auch Ergebnis der Spar-, Steuersenkungs- und Neoli­be­ra­li­sie­rungs­po­li­tiken der letzten 40 Jahre, wie sie unter anderem mit der Haus­halts­ope­ra­tion ’82 begonnen hat.

Um nur eine Vorstel­lung zu bekommen, welche gigan­ti­schen öffent­li­chen Finanz­be­darfe sich heute in der Viel­fach­krise auftürmen, hilft ein kurzer Blick in einige Poli­tik­felder: Allein zum Schließen der soge­nannten Inves­ti­ti­ons­lücke – also der jahr­zehn­te­lang vernach­läs­sigten Inves­ti­tionen in öffent­liche Infra­struk­turen – wird mit ca. 450 Mrd. Euro im Zeit­raum 2020-30 gerechnet. Für Klima­in­ves­ti­tionen werden für den Zeit­raum 2021-30 460 Mrd. Euro erwartet. Im Bereich der Care- und Pfle­geinfra­struk­turen klafft eine jähr­liche Inves­ti­ti­ons­lücke von 3,4 Mrd. Euro. Die Rück­kehr der Wohnungs­frage erfor­dere 50 Mrd. Euro, um fehlende Sozi­al­woh­nungen zu bauen. Bei diesen Zahlen ist noch nicht die Rede von digi­taler Trans­for­ma­tion, dem fehlenden Personal in der öffent­li­chen Verwal­tungen usw. Es zeigt aber die beson­dere und neue Qualität der aktu­ellen Haus­halts­si­tua­tion: Die Viel­fach­krise stellt sich aus der Sicht des Staats­haus­haltes als Explo­sion der Bedarfe dar, während gleich­zeitig die zur Verfü­gung stehenden Mittel begrenzt sind.

Die Verrecht­li­chung der Haushaltspolitik

Eine heraus­ste­chende Lehre, die sich aus der Haus­halts­ope­ra­tion ´82 für die Gegen­wart ergibt, bildet die Verrecht­li­chung der Haus­halts­po­litik. Deren erster Teil resul­tiert aus der Trans­for­ma­tion poli­ti­scher Forde­rungen in subjek­tive Rechte oder recht­lich kodi­fi­zierte Staats­ziele. Sehr deut­lich sichtbar ist dies anhand der Klima­po­litik: Die Verbin­dung von Pariser Über­ein­kommen und deut­schem Klima­schutz­ge­setz erzwingt, dass der deut­sche Staat zur Errei­chung der Klima­ziele ein Mindest­ni­veau staat­li­cher Ausgaben finan­zieren muss. Unter­lässt er dies, gerät er schnell in den Verdacht, rechts­widrig zu handeln. Das bestä­tigte sich zuletzt vor dem OVG Berlin-Brandenburg, wo Umwelt­ver­bände erfolg­reich das Fehlen eines – notwendig mit Staats­aus­gaben verbun­denen! – Sofort­pro­gramms wegen verfehlter sekto­raler Klima­schutz­ziele beklagt hatten. Solche zurück­lie­genden gesell­schaft­li­chen Bedarfe, die heute in Gestalt des Rechts fort­wirken, lassen sich nicht nur im Bereich der Klima­krise, sondern gene­rell nach­zeichnen. Der erste Teil der Verrecht­li­chung führt daher zu einem Verlust haus­halts­po­li­ti­schen Spiel­raums zur Bear­bei­tung neuer gesell­schaft­li­cher Bedarfe. Diese Tendenz wird deshalb als Verrin­ge­rung fiska­li­scher Demo­kratie bezeichnet und wurde empi­risch für verschie­dene Länder- und Zeit­kon­texte beschrieben.

Hinzu kommt als zweiter Teil die Justi­zia­li­sie­rung von (Haushalts-)Politik. Damit gemeint ist die Aufwer­tung gericht­li­cher Entschei­dungs­macht in (haushalts-)politischen Prozessen. Die Justi­zia­li­sie­rung hat verschie­dene Effekte: Zum einen begreifen poli­ti­sche Akteur_innen das Recht zuneh­mend als Mittel poli­ti­scher Ausein­an­der­set­zungen: Es ermög­licht ihnen, aus ungüns­tigen poli­ti­schen Kräf­te­ver­hält­nissen hinaus­zu­treten und auf güns­ti­gere Möglich­keiten in der Rechts­arena zu hoffen. Das von der CDU-Bundestagsfraktion ange­strengte Verfahren gegen die Kredit­er­mäch­ti­gungen des Klima- und Trans­for­ma­ti­ons­fonds ist beredter Ausdruck solch neuer stra­te­gi­scher Kalküle. Auch in den Bundes­län­dern ist eine Welle stra­te­gi­scher haus­halts­po­li­ti­scher Rechts­kämpfe zu verzeichnen.

Im histo­ri­schen Rück­blick inter­es­sant ist, dass die CDU bereits 1981, also im Umfeld der Haus­halts­ope­ra­tion ’82, gegen den dama­ligen Bundes­haus­halt geklagt hatte, um eine haus­halts­po­li­tisch härtere Politik recht­lich zu erzwingen. Das heißt, die Stra­tegie, Spar­po­litik über stra­te­gi­sche Klagen durch­zu­setzen, ist keines­falls neu. Damals, und das ist der entschei­dende Unter­schied zu heute, war sie aller­dings geschei­tert, denn das dama­lige Finanz­ver­fas­sungs­recht hatte kaum Spar­zwänge beinhaltet. Dies wurde mit der Einfüh­rung der Schul­den­bremsen in Bund und Ländern geän­dert, weswegen heute Rechts­kämpfe für restrik­ti­vere Staats­fi­nanzen wesent­lich Erfolg verspre­chender sind.

Im Schatten zuneh­mender gericht­li­cher Kontrolle müssen die Haus­halts­ver­ant­wort­li­chen in Parla­ment und Exeku­tive ein präven­tives Inter­esse entwi­ckeln, ‚gerichts­feste‘ Entschei­dungen zu treffen. Das wertet nicht nur juris­ti­sche Exper­tise in Haus­halts­pro­zessen auf, was sich in einer neuen Rele­vanz von Rechts­gut­achten zeigt. In einem Staat, in dem 80 % der Wahl­be­rech­tigten großes oder sehr großes Vertrauen in das oberste Gericht haben, kann schon der Anschein rechts­wid­riger Politik nach­teilig an der Wahl­urne wirken. Und schließ­lich führt das Inter­esse an gerichts­fester Haus­halts­po­litik zu einer Benach­tei­li­gung solcher Belange, die keinen Stütz­punkt im Recht haben, wie zum Beispiel öffent­liche Investitionen.

Die Behar­rungs­kräfte der Schul­den­bremse – Zum Schei­tern der Reform

Der schon seit Jahren leise und mitt­ler­weile laut zu verneh­mende Ruf nach Öffnung der Schul­den­bremse ist unbe­dingt unter­stüt­zens­wert, denn mit Blick auf die eingangs beschrie­bene Viel­fach­krise sind in den kommenden Jahren umfang­reiche Bedarfe über den Staats­haus­halt zu finan­zieren. Der Ruf nach Reform unter­schätzt aber, welch enorme Behar­rungs­kräfte die Schul­den­bremse aufgrund ihres Verfas­sungs­rangs hat. Long story short: Um die proble­ma­ti­schen Grund­sätze der Schul­den­bremse zu ändern, bräuchte es eine große Reform. Es ist in der aktu­ellen poli­ti­schen Land­schaft nicht vorstellbar, dass die hierfür nötige verfas­sungs­än­dernde Mehr­heit ohne die Bundes-CDU orga­ni­siert werden könnte. Nur: Warum sollte diese mit der Schul­den­bremse auf einen ihrer größten poli­ti­schen Erfolge seit der Wieder­ver­ei­ni­gung verzichten?

Das einzige Reform­pro­jekt, für das hinrei­chende Kräf­te­ver­hält­nisse orga­ni­sierbar erscheinen, wäre die Einrich­tung eines staat­li­chen Inves­ti­ti­ons­fonds. Er würde als Neben­haus­halt mit eigener Kredit­er­mäch­ti­gung zweck­ge­bunden Inves­ti­ti­ons­mittel für die Ertüch­ti­gung und Neuerrich­tung von Infra­struk­turen bereit­stellen. Verfas­sungs­recht­lich wäre es ein parti­eller Durch­bruch der Schul­den­bremse, wie er bereits für das 100-Mrd.-Euro schwere Sonder­ver­mögen der Bundes­wehr ermög­licht wurde. Wenn man davon ausginge, dass die Bundes-CDU für ein solches verfas­sungs­än­derndes Projekt zu gewinnen wäre, so ist zu erwarten, dass a) ihr Preis dafür hoch sein wird, b) die so mobi­li­sierten Inves­ti­ti­ons­mittel den in diversen Studien formu­lierten Bedarf deut­lich unter­schreiten werden und c) für eine progres­sive Trans­for­ma­ti­ons­po­litik zentrale Fragen des sozialen Ausgleichs darüber nicht finan­ziert werden können. Mit Blick auf andere, struk­tur­ähn­liche Inves­ti­ti­ons­in­itia­tiven in den letzten Jahren wie etwa die Öffentlich-öffentliche-Partnerschaft zur Schul­sa­nie­rung in Hamburg oder den stra­te­gi­schen Inves­ti­ti­ons­plan Euro­pean Green Deal sollte deshalb bedacht werden, dass ein solcher Inves­ti­ti­ons­fonds Gefahr läuft, letzt­lich ein neoli­be­ra­li­sie­rendes Vehikel für die (Teil-)Privatisierung öffent­li­cher Infra­struktur bei mangel­hafter demo­kra­ti­scher Trans­pa­renz und Steue­rung zu werden.

Konser­va­tive Wende, Klima­austerität und soziale-ökologische Transformation

Die Haus­halts­ope­ra­tion ’82 erin­nert daran, dass Haus­halts­krisen und Spar­po­li­tiken in Deutsch­land einen Booster für die rechte Seite des poli­ti­schen Spek­trums darstellen. Das so bezeich­nete Spar­paket war eines der letzten Projekte der sozi­al­li­be­ralen Regie­rung, bevor sie im Herbst 1982 zerbrach. Offen­sicht­lich sind auch heute die Flieh­kräfte inner­halb der Ampel-Regierung enorm. Der Mitglie­der­ent­scheid in der FDP wäre so beinahe zum glei­chen Schei­dungs­mo­ment geworden wie das Lambsdorff-Papier 1982, das heute als ein Grün­dungs­ma­ni­fest der (west-)deutschen Neoli­be­ra­li­sie­rung gelesen wird. 1982 folgte die konser­va­tive Wende hin zu 16 Jahren Helmut Kohl. In seiner ersten Regie­rungs­er­klä­rung skiz­zierte derselbe die Rolle der Haus­halts­po­litik in der konser­va­tiven Wende: „Über geord­nete Finanzen zum geord­neten Staat“. Es fällt nicht schwer, diese diskur­sive Verknüp­fung von Sparen und Law and Order auch in aktu­ellen Debatten wiederzufinden.

Ein zentraler Pfeiler dieser mögli­chen konser­va­tiven Wende heute könnte ein poli­ti­sches Projekt sein, dessen Umrisse aktuell bereits erkennbar sind: die Klima­austerität. In diesem Szenario werden ökolo­gisch orien­tierte Trans­for­ma­ti­ons­pro­zesse mit sozial und räum­lich regres­siven Poli­tiken verknüpft. Es handelt sich deswegen um ein poli­ti­sches Gegen­pro­jekt zur sozial-ökologischen Trans­for­ma­tion, welche die ökolo­gisch orien­tierten Neuord­nungen syste­ma­tisch mit einer gerech­tig­keits­ori­en­tierten Politik verbindet. Klima­austerität heißt hinen­t­gegen, dass unter Bedin­gungen einer strikten Begren­zung der Staats­ver­schul­dung die notwen­digen Klima- und Umwelt­kri­sen­aus­gaben durch Austerität in anderen, vor allem sozialen Berei­chen des Staats­bud­gets gegen­fi­nan­ziert werden. Klima­austerität hieße, dass Bedarfe wie Hoch­was­ser­schutz, Wärme­wende, neue Agrar­me­thoden, hitzesen­si­bler Umbau der Städte usw. durch eine neoli­be­ra­li­sie­rende Spar­po­litik zulasten sozial oder räum­lich margi­na­li­sierter Belange finan­ziert werden. Dass die Ampel­re­gie­rung trotz aller Beteue­rungen Schwie­rig­keiten hat, das als soziale Abfe­de­rung konzi­pierte Klima­geld zu finan­zieren, weist auf die Rele­vanz von Klima­austerität schon jetzt hin.

Und nun

Geht man in aller Kürze wie oben davon aus, dass die Schul­den­bremse nicht wesent­lich verän­dert werden kann, so bleibt als einziger Ausweg eine offensiv vorge­tra­gene neue Steu­er­po­litik. Einiges wäre schon gewonnen durch eine funk­tio­nie­rende Über­ge­winn­steuer, ein ernst­haftes Vorgehen gegen Steu­er­hin­ter­zie­hung oder die Wieder­ein­füh­rung der Erbschafts­steuer. Letzt­lich nötig wären inte­grierte Gesamt­kon­zepte wie der Vorschlag einer sozial-ökologischen Steu­er­po­litik. In jedem Falle ist klar, dass ohne eine solche neue Einnah­men­po­litik die Bedarfe im Schnitt­feld von ökolo­gi­scher und sozialer Trans­for­ma­tion nicht gerech­tig­keits­ori­en­tiert finan­ziert werden können.