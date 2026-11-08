Vor ein paar Wochen wurde mein bela­ru­si­scher Verleger vom russi­schen Innen­mi­nis­te­rium zur Fahn­dung ausge­schrieben. Er lebt nicht in Belarus, auch nicht in Russ­land, sondern in der litaui­schen Haupt­stadt Vilnius im Exil. Belarus hat er schon 2014 verlassen, ein Jahr zuvor wurde seinem im Jahr 2000 gegrün­deten Verlag die staat­liche Publi­ka­ti­ons­li­zenz, die selbst schon ein Kontroll­in­stru­ment ist, entzogen. Damals unter­stellte man ihm, extre­mis­ti­sches Mate­rial zu verbreiten. Er hatte 2011 wie jedes Jahr den Katalog Belarus Press Photo heraus­ge­geben, doch diesmal wurden einzelne Fotos von einem Gericht auf Antrag des KGB als extre­mis­tisch einge­stuft, darunter die Aufnahme eines blutenden Demons­tranten, der bei Protesten gegen den bela­ru­si­schen Präsi­denten Lukaschenka von der Polizei verletzt worden war.

Im März 2026 wurden drei bela­ru­si­sche Verlage, darunter auch der meines Verle­gers, Lohvinaŭ Publi­shing House, als Mitglied einer soge­nannten „extre­mis­ti­schen Verei­ni­gung“ gelistet. Die Einstu­fung erfolgte gemeinsam mit den Verlagen Andrei Yanush­ke­vich Publi­shing und Fund Kamunikat.org. Auch Yanush­ke­vich und Jarosław Iwaniuk, die ihren Verlags­sitz in Polen haben, sind nun zur Fahn­dung ausge­schrieben. Alle drei Verleger drucken bela­ru­sisch­spra­chige Bücher, darunter viele Texte regime­kri­ti­scher Autor:innen. Ihre Verlage gehören zu den wich­tigsten intel­lek­tu­ellen Adressen bela­ru­si­scher Lite­ratur und Philosophie.

Wozu Listen?

Eine Ausschrei­bung zur Fahn­dung ist kein Routi­neakt, in einem Rechts­staat setzt sie einen konkreten Straf­tat­ver­dacht oder Haft­be­fehl voraus. Die meisten aktuell von Interpol zur Fahn­dung ausge­schrie­benen Personen sind inter­na­tional agie­rende Drogen­händler oder Mörder; poli­tisch moti­vierte Fahn­dungs­er­suche werden ausdrück­lich ausge­schlossen. In Dikta­turen wie Belarus und Russ­land hingegen sind Fahn­dungs­listen auch ein Instru­ment der (trans­na­tio­nalen) poli­ti­schen Repression.

Menschen, Insti­tu­tionen oder Bücher öffent­lich auf Listen zu setzen, ist eine typi­sche Mass­nahme auto­kra­ti­scher Systeme. Sie dient der Stig­ma­ti­sie­rung, Zurschau­stel­lung, Isolie­rung, Einschüch­te­rung und Krimi­na­li­sie­rung von Personen sowie der Lahm­le­gung oder Blockie­rung von Insti­tu­tionen. Diese Listen werden nicht einfach von Polizei oder Geheim­dienst genutzt, um Verbre­cher ausfindig zu machen, viel­mehr verän­dern sie den recht­li­chen und gesell­schaft­li­chen Status von Personen und rufen kalku­lierte Effekte hervor, die dazu bestimmt sind, sich auch auf das Verhalten Dritter auszuwirken.

Histo­risch betrachtet gibt es sehr unter­schied­liche Typen und Funk­tionen von öffent­li­chen Listen. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie der Markie­rung und Ausgren­zung von Personen dienten, die als Feinde oder Bedro­hung darg­stellt werden sollten. Viele der Listen, die wir heute kennen, waren jedoch zu ihrer Zeit nicht öffent­lich zugäng­lich, so z.B. die Listen verfemter Lite­ratur in Nazi­deutsch­land oder die KGB-Fahndungsliste geflüch­teter Sowjet­bürger.

Öffent­lich waren hingegen die Ausbür­ge­rungs­listen des NS-Regimes. Die erste Fassung, 1933 auf der Titel­seite des Deut­schen Reichs­an­zei­gers veröf­fent­licht, enthielt 33 Namen, darunter Hein­rich Mann, Lion Feucht­wanger, Ruth Fischer und Alfred Kerr. Zwischen August 1933 und April 1945 erschienen insge­samt 359 Ausbür­ge­rungs­listen, durch die rund 39.000 Menschen ihre deut­sche Staats­an­ge­hö­rig­keit verloren. Halb­öf­fent­lich bzw. insti­tu­tio­nell öffent­lich war auch die Schwarze Liste verfemter Schrift­steller von 1933, öffent­lich waren die Listen jüdi­scher Geschäfte und Rechts­an­wälte, die 1933 in Berliner Zeitungen veröf­fent­licht wurden. Sie ermög­lichten die Iden­ti­fi­zie­rung jüdi­scher Geschäfte und berei­teten den natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Boykott sowie die Jagd auf die jüdi­sche Bevöl­ke­rung vor.

Auch in der Sowjet­union gab es haufen­weise Listen, jedoch waren diese zumeist geheim, sie dienten dem opera­tiven Einsatz des KGB. Die öffent­liche Anpran­ge­rung vermeint­li­cher „Volks­feinde“ erfolgte in anderen Formaten, in Zeitungs­mel­dungen oder auf Wand­ta­feln. Oft mussten sich die „Volks­feinde“ selbst stig­ma­ti­sieren, in Selbst­kri­tik­ri­tualen und Schau­pro­zessen. Beson­ders perfide waren die Selbst­stig­ma­ti­sie­rungs­prak­tiken der Nazis in den besetzten sowje­ti­schen Gebieten. Parti­sanen und Widerstandskämpfer:innen wurden öffent­lich gehängt, dabei mussten die Opfer teil­weise Schilder tragen mit Aufschriften wie: „Ich bin ein Partisan“ oder „Hier wurden die Agenten der Juden und der Parti­sanen gehängt“.

In der post­sta­li­nis­ti­schen Sowjet­union waren es eher die Dissi­denten, die Listen von Gefan­genen und Verur­teilten zusam­men­stellten: „Gegen­listen“, die an die Exis­tenz der Opfer erin­nerten, daran, dass sie oft spurlos, ohne öffent­liche Bekannt­gabe, ohne Verfahren verschwunden waren. Vorläufer solcher Listen exis­tierten vor dem Krieg bereits in Trotzkis Exil­zei­tung, in der linke Oppo­si­tio­nelle und ihr Schick­sale doku­men­tiert wurden.

Die aktu­ellen öffent­li­chen Listen in Belarus und Russ­land über­nehmen die Funk­tion des öffent­li­chen Pran­gers. Neben den Fahn­dungs­listen gibt es eine ganze Reihe weiterer Listen: In Belarus exis­tiert auch eine „Liste extre­mis­ti­schen Mate­rials“ und eine „Liste der Print­pu­bli­ka­tionen, deren Verbrei­tung den natio­nalen Inter­essen der Repu­blik Belarus schadet“. Hinzu kommen in beiden Ländern Listen von Personen und Orga­ni­sa­tionen, die als extre­mis­tisch oder terro­ris­tisch einge­stuft werden. In Russ­land gibt es ein „Register auslän­di­scher Agenten“, das jeden Freitag aktua­li­siert wird, und eine „Liste uner­wünschter Orga­ni­sa­tionen“, auf denen u.a. auch univer­si­täre Insti­tu­tionen stehen. Im Unter­schied zu Geor­gien oder Kirgi­stan hat Belarus das „Register für auslän­di­sche Agenten“ nach russi­schem Vorbild nicht einge­führt, auch wenn das mehr­mals disku­tiert worden ist.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Die bela­ru­si­schen und russi­schen Listen sind also unter­schied­lich, aber die Fahn­dungs­liste ist ein Akt der hege­mo­nialen asym­me­tri­schen „Zusam­men­ar­beit“. Das Innen­mi­nis­te­rium der Russi­schen Föde­ra­tion fahndet z.Z. nach 215’465 Personen (Stand 4.11.2026), darunter sind 6.770 Bela­rusen und Menschen, die aus Belarus stammen – Journalist:innen, Politiker:innen, Aktivist:innen, Teilnehmer:innen der Proteste von 2020 und viele andere. Media­zona Belarus, ein regime­kri­ti­sches Medium, das seit 2020 exis­tiert und selbst seit Februar 2025 auf der „Liste extre­mis­ti­scher Verei­ni­gungen“ steht, wertet diese Liste seit 2024 täglich aus. Die russi­sche Redak­tion von Media­zona, bereits 2014 von Maria Aljochina und Nadezhda Tolo­kon­ni­kova (beide Pussy Riot) gegründet, steht ihrer­seits seit August 2026 im russi­schen „Register der auslän­di­schen Agenten“. Nadezhda Tolo­kon­ni­kova ist seit Dezember 2021 eben­falls im „Register für Auslän­di­sche Agenten“ und seit 2023 ist sie zur Fahn­dung ausge­schrieben; im Januar 2025 erklärten die russi­schen Behörden, dass sie auch inter­na­tional gesucht werde, was auch immer das bedeutet. Marija Aljochina ist seit 2022 zur Fahn­dung ausgeschrieben.

Auf der Suche nach Ihar Lovinaŭ, meinem Verleger, konnte ich bei Media­zona sehen, dass er am 6. Oktober auf die Fahn­dungs­liste gesetzt worden war. Gemäß Media­zona landen die Bela­rusen auf Ersu­chen der bela­ru­si­schen Regie­rung auf der Fahn­dungs­liste in Russ­land. Aber letzt­lich weiss man nichts über das Zustan­de­kommen dieser Zusam­men­ar­beit, wer sie domi­niert und wer von wem profi­tiert. Ist es im bela­ru­si­schen oder im russi­schen Inter­esse? Oder profi­tieren beide davon? Ist die Fahn­dung Teil der massiven impe­rialen Russi­fi­zie­rung von Belarus? Oder ist es Lukaschenkas eigenes dikta­to­ri­sches Inter­esse, diese kriti­schen Verleger zu kriminalisieren?

Auf der bela­ru­si­schen Liste, die das bela­ru­si­sche Innen­mi­nis­te­rium führt, und die nur für Belarus gilt, stehen die drei Verleger nicht. Das heisst aber nicht, dass die Fahn­dung in Belarus nicht gilt, viel­mehr gilt sie auch über Belarus hinaus. Denn die vom russi­schen Innen­mi­nis­te­rium geführte Liste betrifft das gesamte GUS-Gebiet (Abkommen von 2010), es ist eine Liste „zwischen­staat­li­cher Fahn­dung“. Bela­rusen, die auf der Liste stehen, müssen entspre­chend auch in Zentral­asien, Arme­nien und Aser­bai­dschan mit einer Fest­nahme rechnen. So genau weiss man das jedoch nicht, über­haupt ist nicht sicher, wie Media­zona betont, dass alle, nach denen gefahndet wird, auch auf der Liste sind. Die Unzu­ver­läs­sig­keit der Listen versetzt zusätz­lich auch jene in Angst, die nicht auf den Listen stehen, aber stehen könnten. Die GUS ist so gesehen nicht nur eine Gemein­schaft Unab­hän­giger Staaten, sondern auch ein Repressionsnetzwerk.

Trans­na­tio­nale Repression

Schaut man sich die aktu­ellen Fahn­dungs­listen etwas genauer an, sieht man, dass es noch weitere Prak­tiken trans­na­tio­naler Repres­sion gibt. Nicht nur werden Exilant:innen krimi­na­li­siert, sondern auch west­liche Orga­ni­sa­tionen und Politiker:innen. Media­zona Belarus schreibt über ihre eigenen Recher­chen: „Im Februar 2024 haben wir erst­mals die Fahn­dungs­da­ten­bank des Innen­mi­nis­te­riums herun­ter­ge­laden und veröf­fent­licht. Damals stellten wir fest, dass die russi­schen Sicher­heits­kräfte massen­haft Ausländer in diese Liste aufnehmen, die sich den ukrai­ni­schen Streit­kräften ange­schlossen haben.“ Die Fahn­dungs­liste zeigt zum Beispiel, dass auf der Krym nach über 1000 Personen gefahndet wird, im besetzten Gebiet von Donezk sind es über 5000. Während also Russ­land Menschen aus Kenia oder Nord­korea als Kämpfer für den Krieg rekru­tiert und miss­braucht, führen sie auf der Fahn­dungs­liste genau Buch über frei­wil­lige Söldner in der Ukraine. Ihre Erfas­sung in der Fahn­dungs­da­ten­bank kann auch eine weitere Funk­tion erfüllen, sie kann sie zu poten­zi­ellen Verhand­lungs­ob­jekten im Austausch gegen russi­sche Spione machen.

„Ausserdem“, so Media­zona, „fanden wir in der Daten­bank mehrere euro­päi­sche Politiker:innen, darunter die ehema­lige estni­sche Premier­mi­nis­terin Kaja Kallas.“ Im Oktober 2026 standen 196 „west­liche“ Politiker:innen und Beamte auf dieser Liste. Sie kommen haupt­säch­lich aus dem Baltikum, aus Polen oder Tsche­chien und werden alle von Russ­land aus gesucht. Was wird ihnen vorge­worfen? Der Grund dafür ist simpel, es geht meis­tens um die Entfer­nung sowje­ti­scher Denk­mäler, die kriti­sche Ausein­an­der­set­zung mit der sowje­ti­schen Vergan­gen­heit und die Kritik am Angriffs­krieg gegen die Ukraine. Im Zuge der Debatten über die sowje­ti­sche Besat­zung und die Deko­lo­ni­sie­rung von Russ­land stimmten 2022 in Lett­land zahl­reiche Abge­ord­nete für die Aufkün­di­gung des Abkom­mens mit Russ­land über den Schutz sowje­ti­scher Denk­mäler. Ähnli­ches passierte auch in Litauen und Estland und genügt offenbar, um auf eine Fahn­dungs­liste zu kommen. Russ­land will offen­sicht­lich über das Ende der Sowjet­union hinaus weiterhin das Narrativ bestimmen und fahndet nach Politiker:innen, die dem Erbe der impe­rialen Diktatur kritisch gegenüberstehen.

Eine trans­na­tio­nale Wirkung haben nicht nur Fahn­dungs­listen, sondern in Russ­land auch die Agen­ten­listen und das „Register für uner­wünschte (neželatel’nye) Orga­ni­sa­tionen“. Letz­teres wird vom russi­schen Justiz­mi­nis­te­rium geführt. Dieses Register, auf dem am 14. Oktober 2026 423 Namen von Orga­ni­sa­tionen, Insti­tuten, NGOs, Stif­tungen und Vereinen einge­tragen waren, schafft einen recht­li­chen Rahmen, um deren Tätig­keit in Russ­land zu unter­binden und zugleich Menschen zu sank­tio­nieren, die weiterhin mit ihnen zusam­men­ar­beiten. Wie die EUAA (Euro­päi­sche Asyl­agentur) mitteilt, führt auch „die Betei­li­gung an Akti­vi­täten solcher Orga­ni­sa­tionen, einschliess­lich der Verbrei­tung ihrer Inhalte oder von Spenden an sie“, zu Ordnungs­strafen oder bei Wieder­ho­lung zu Straf­ver­fahren. Wie die Deut­sche Welle berichtet, umfasst dies auch das „Verbreiten von Zitaten und Links zu Texten und Videos der betref­fenden Orga­ni­sa­tionen sowie die Teil­nahme an ihren öffent­li­chen Veranstaltungen.“

An diesen Beispielen wird deut­lich, wie sehr trans­na­tio­nale Repres­sion auch darauf zielt, auf das Verhalten Dritter einzu­wirken (chil­ling effect): Medien vermeiden mögli­cher­weise Links oder Zitate aus den betrof­fenen Quellen; Vereine, Univer­si­täten und Kultur­in­sti­tu­tionen können Koope­ra­tionen abbre­chen, um recht­liche Risiken zu vermeiden; Einzel­per­sonen verzichten auf Spenden, öffent­liche Soli­da­rität oder Kontakte, Platt­formen und andere Vermittler könnten Inhalte vorsorg­lich entfernen.

Auf der „Liste für uner­wünschte Orga­ni­sa­tionen“ sind auch Forschungs­in­sti­tute: Das Zentrum für Osteuropa- und inter­na­tio­nale Studien (ZOIS) in Berlin seit 2023, die Deut­sche Gesell­schaft für Osteu­ro­pa­kunde (DGO) seit 2024, kurze Zeit später auch als „extre­mis­tisch“ einge­stuft, die Asso­cia­tion for Slavic, East Euro­pean, and Eura­sian Studies (ASEEES) seit 2025, das Institut für die Wissen­schaften vom Menschen (IWM) in Wien seit 2025, das Center for Russian, East Euro­pean and Eura­sian Studies (CREES) der Stan­ford Univer­sity und die Forschungs­stelle Osteu­ropa an der Univer­sität Bremen (FSO) seit 2026. Für die betrof­fenen Insti­tu­tionen bedeutet dies sicher­lich keinen Repu­ta­ti­ons­schaden, im Gegen­teil, dennoch sind Kontakte, Koope­ra­tionen und die Verbrei­tung von Forschungs­er­geb­nissen für Personen in Russ­land riskant. Forschende in Russ­land riskieren Geld­strafen und bei wieder­holten Verstössen straf­recht­liche Verfol­gung, wenn sie mit einer gelis­teten Insti­tu­tion zusam­men­ar­beiten. Susanne Schat­ten­berg, Direk­torin der Forschungs­stelle Osteu­ropa in Bremen, berichtet, dass mehrere Mitar­bei­tende mit russi­scher Staats­an­ge­hö­rig­keit ihre Profile von der Website entfernen ließen, um sich selbst und Ange­hö­rige in Russ­land zu schützen.

Auslö­schung durch Auflistung

Listen haben noch weitere Folgen für die Forschung, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Ein Beispiel ist die Liste extre­mis­ti­schen Mate­rials, die vom bela­ru­si­schen Infor­ma­ti­ons­mi­nis­te­rium geführt wird. Die Liste enthält nicht nur einzelne Publi­ka­tionen, sondern auch Websites, Social-Media-Konten, Tele­gram­ka­näle, Videos und andere digi­tale Inhalte; am 1. Januar 2026 waren es insge­samt 9258 Einträge. Zu finden auf der Liste ist Alhierd Bachare­vičs preis­ge­krönter Roman Hunde Europas (seit 17. Mai 2022), Timothy Snyders On Freedom (seit 26. September 2025) und das Buch 100 Zitate auf Svaboda, eine Samm­lung von Zitaten von Swet­lana Alexie­witsch (seit 2. Juli 2026). Im Januar 2026 wurden unter anderem Threads-Konten von Nasha Niva, Radio Svaboda, REFORM.news und Budzma bela­ru­sami! in die Liste aufgenommen.

Bela­ru­si­sche Forscher:innen haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Markie­rung von Mate­rial als ‚extre­mis­tisch‘ dazu führt, dieses Mate­rial der Öffent­lich­keit und damit auch der Forschung zu entziehen. Der Histo­riker Aliaksei Bratachkin schreibt, „wer heute online nach Nach­richten aus dem Zeit­raum von 2000 bis 2025 sucht – was eben­falls als Quel­len­re­cherche verstanden werden kann –, landet über­wie­gend auf zensierten Websites staat­li­cher Medien, in denen große Infor­ma­ti­ons­be­stände fehlen.“ Sie fehlen, weil sie als extre­mis­tisch markiert worden sind. Auf diese Weise wird auch die Aufbe­wah­rung, Nutzung oder Verbrei­tung von Mate­rial krimi­na­li­siert. Die Folge ist, dass auch wissen­schaft­liche Publi­ka­tionen, die das Mate­rial zitieren, als extre­mis­tisch einge­stuft werden können. Ebenso gilt dies für „Verlags­pro­jekte, ihre digi­talen Darstel­lungen und ihre Publikationen“.

Auch für Lite­ratur und insge­samt für die Künste sind solche Listen poten­ziell folgen­reich. Der bela­ru­si­sche Schrift­steller Sasha Fili­penko, der als Person (noch) nicht als Extre­mist einge­stuft wurde, eines seiner Bücher aber schon, erzählt, welche Konse­quenzen die Einstu­fung für ihn hat: „In einem Inter­view sprach ich über meinen Roman Die Elefanten, und da er in Belarus nun als „extre­mis­ti­sche Lite­ratur“ gilt, drohen mir dort fünf Jahre Gefängnis – weil ich darüber gespro­chen habe.“ In Russ­land gibt es einen Fall, in dem ein Thea­ter­stück auf kriti­sche Weise Mate­rial zitiert, das als „terro­ris­tisch“ einge­stuft worden war. Infol­ge­dessen wurden die Autor:innen beschul­digt, „Terro­rismus zu recht­fer­tigen“. Gemeint ist der Prozess gegen die Drama­ti­kerin Swet­lana Petrijt­schuk und die Regis­seurin und Dich­terin Schenja Berko­witsch, die von einem Moskauer Gericht zu 5 Jahren und 7 bzw. 10 Monaten verur­teilt worden sind. Beide wurden zudem am 15. April 2024 in die russi­sche „Liste der Terro­risten und Extre­misten“ von Rosfin­mo­ni­to­ring, dem russi­schen Föde­ralen Dienst für Finanz­mo­ni­to­ring, aufge­nommen – also bereits während des Straf­ver­fah­rens und vor ihrer Verur­tei­lung im Juli 2024. Die Liste fungierte hier gleich­zeitig als Instru­ment, vor Abschluss eines Gerichts­ver­fah­rens das Urteil schon vorwegzunehmen.

An diesen Beispielen kann man einen Mecha­nismus erkennen, der typisch ist für die Praxis von auto­kra­ti­schen Regimen. Wenn man Mate­rial oder Orga­ni­sa­tionen als ‚extre­mis­tisch‘ kenn­zeichnet, hat man unend­liche Möglich­keiten von Folge­re­pres­sion. Ein als ,extre­mis­tisch‘ gekenn­zeich­netes Foto kann dann ein Buch ,extre­mis­tisch’ machen und einen ganzen Verlag lahm­legen. Dann kann Forschung, die sich mit Mate­rial ausein­an­der­setzt, das als ,extre­mis­tisch’ gilt, selbst als ,extre­mis­tisch‘ einge­stuft werden. Für die künst­le­ri­sche Produk­tion bedeutet dies, dass z.B. doku­men­ta­ri­sche Verfahren oder Inter­tex­tua­lität gefähr­lich werden können, wenn man etwas zitiert oder doku­men­tiert, dass selbst als ,extre­mis­tisch‘ oder ,terro­ris­tisch‘ gekenn­zeichnet wird. Doku­men­tar­theater oder doku­men­ta­ri­sche Lite­ratur wird auf diese Weise zu einem Risiko.

Diese Form von Effekt­steue­rung ist oft auf den ersten Blick nicht sichtbar, sie zeigt sich erst in der Praxis. Sie kann sich jedoch auch gegen den Erfinder richten. In Belarus kamen z.B. auch eine prorus­si­sche Propa­gan­da­in­fluen­cerin und ein Tele­gram­kanal, der sich für eine Union mit Russ­land einsetzte und die bela­ru­si­schen Behörden kriti­sierte, auf die Extre­mis­ten­liste. Theo­re­tisch könnten sich die von Russ­land über­nom­menen Agen­ten­ge­setze in Geor­gien und Kirgi­stan gegen Russ­land selbst wenden, denn von dort kommen wohl tatsäch­lich „auslän­di­sche Agenten“, die sich in natio­nale Inter­essen einmischen.

Was die Aufnahme auf die zwischen­staat­liche Fahn­dungs­liste für die drei bela­ru­si­schen Verleger konkret bedeuten wird, ist eben­falls noch nicht ausge­macht. Ihar Lohvinaŭ, der nun schon seit über drei­zehn Jahren vom Listen­terror betroffen ist, beant­wortet die Frage so: „Ich verstehe selbst noch nicht voll­ständig, welche Konse­quenzen diese Situa­tion haben wird. Was ich heute weiß: Es wurde ein Straf­ver­fahren einge­leitet, das Büro in Minsk wurde geschlossen, Menschen wurden mit brutalen Methoden verhört und einge­schüch­tert, das Bank­konto wurde gesperrt, Bargeld, Geräte und Bücher aus allen bela­ru­si­schen Buch­hand­lungen und mein Eigentum, mein Haus auf dem Land, wurden beschlag­nahmt. Derzeit versu­chen wir, eine Lösung für die Form der Zusam­men­ar­beit mit den Autorinnen und Autoren zu finden, die in Belarus geblieben sind und für die die Verbin­dung zu einer als extre­mis­tisch einge­stuften Orga­ni­sa­tion eine Gefahr darstellt.“