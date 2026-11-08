Vor ein paar Wochen wurde mein belarusischer Verleger vom russischen Innenministerium zur Fahndung ausgeschrieben. Er lebt nicht in Belarus, auch nicht in Russland, sondern in der litauischen Hauptstadt Vilnius im Exil. Belarus hat er schon 2014 verlassen, ein Jahr zuvor wurde seinem im Jahr 2000 gegründeten Verlag die staatliche Publikationslizenz, die selbst schon ein Kontrollinstrument ist, entzogen. Damals unterstellte man ihm, extremistisches Material zu verbreiten. Er hatte 2011 wie jedes Jahr den Katalog Belarus Press Photo herausgegeben, doch diesmal wurden einzelne Fotos von einem Gericht auf Antrag des KGB als extremistisch eingestuft, darunter die Aufnahme eines blutenden Demonstranten, der bei Protesten gegen den belarusischen Präsidenten Lukaschenka von der Polizei verletzt worden war.
Im März 2026 wurden drei belarusische Verlage, darunter auch der meines Verlegers, Lohvinaŭ Publishing House, als Mitglied einer sogenannten „extremistischen Vereinigung“ gelistet. Die Einstufung erfolgte gemeinsam mit den Verlagen Andrei Yanushkevich Publishing und Fund Kamunikat.org. Auch Yanushkevich und Jarosław Iwaniuk, die ihren Verlagssitz in Polen haben, sind nun zur Fahndung ausgeschrieben. Alle drei Verleger drucken belarusischsprachige Bücher, darunter viele Texte regimekritischer Autor:innen. Ihre Verlage gehören zu den wichtigsten intellektuellen Adressen belarusischer Literatur und Philosophie.
Wozu Listen?
Eine Ausschreibung zur Fahndung ist kein Routineakt, in einem Rechtsstaat setzt sie einen konkreten Straftatverdacht oder Haftbefehl voraus. Die meisten aktuell von Interpol zur Fahndung ausgeschriebenen Personen sind international agierende Drogenhändler oder Mörder; politisch motivierte Fahndungsersuche werden ausdrücklich ausgeschlossen. In Diktaturen wie Belarus und Russland hingegen sind Fahndungslisten auch ein Instrument der (transnationalen) politischen Repression.
Menschen, Institutionen oder Bücher öffentlich auf Listen zu setzen, ist eine typische Massnahme autokratischer Systeme. Sie dient der Stigmatisierung, Zurschaustellung, Isolierung, Einschüchterung und Kriminalisierung von Personen sowie der Lahmlegung oder Blockierung von Institutionen. Diese Listen werden nicht einfach von Polizei oder Geheimdienst genutzt, um Verbrecher ausfindig zu machen, vielmehr verändern sie den rechtlichen und gesellschaftlichen Status von Personen und rufen kalkulierte Effekte hervor, die dazu bestimmt sind, sich auch auf das Verhalten Dritter auszuwirken.
Historisch betrachtet gibt es sehr unterschiedliche Typen und Funktionen von öffentlichen Listen. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie der Markierung und Ausgrenzung von Personen dienten, die als Feinde oder Bedrohung dargstellt werden sollten. Viele der Listen, die wir heute kennen, waren jedoch zu ihrer Zeit nicht öffentlich zugänglich, so z.B. die Listen verfemter Literatur in Nazideutschland oder die KGB-Fahndungsliste geflüchteter Sowjetbürger.
Öffentlich waren hingegen die Ausbürgerungslisten des NS-Regimes. Die erste Fassung, 1933 auf der Titelseite des Deutschen Reichsanzeigers veröffentlicht, enthielt 33 Namen, darunter Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Ruth Fischer und Alfred Kerr. Zwischen August 1933 und April 1945 erschienen insgesamt 359 Ausbürgerungslisten, durch die rund 39.000 Menschen ihre deutsche Staatsangehörigkeit verloren. Halböffentlich bzw. institutionell öffentlich war auch die Schwarze Liste verfemter Schriftsteller von 1933, öffentlich waren die Listen jüdischer Geschäfte und Rechtsanwälte, die 1933 in Berliner Zeitungen veröffentlicht wurden. Sie ermöglichten die Identifizierung jüdischer Geschäfte und bereiteten den nationalsozialistischen Boykott sowie die Jagd auf die jüdische Bevölkerung vor.
Auch in der Sowjetunion gab es haufenweise Listen, jedoch waren diese zumeist geheim, sie dienten dem operativen Einsatz des KGB. Die öffentliche Anprangerung vermeintlicher „Volksfeinde“ erfolgte in anderen Formaten, in Zeitungsmeldungen oder auf Wandtafeln. Oft mussten sich die „Volksfeinde“ selbst stigmatisieren, in Selbstkritikritualen und Schauprozessen. Besonders perfide waren die Selbststigmatisierungspraktiken der Nazis in den besetzten sowjetischen Gebieten. Partisanen und Widerstandskämpfer:innen wurden öffentlich gehängt, dabei mussten die Opfer teilweise Schilder tragen mit Aufschriften wie: „Ich bin ein Partisan“ oder „Hier wurden die Agenten der Juden und der Partisanen gehängt“.
In der poststalinistischen Sowjetunion waren es eher die Dissidenten, die Listen von Gefangenen und Verurteilten zusammenstellten: „Gegenlisten“, die an die Existenz der Opfer erinnerten, daran, dass sie oft spurlos, ohne öffentliche Bekanntgabe, ohne Verfahren verschwunden waren. Vorläufer solcher Listen existierten vor dem Krieg bereits in Trotzkis Exilzeitung, in der linke Oppositionelle und ihr Schicksale dokumentiert wurden.
Die aktuellen öffentlichen Listen in Belarus und Russland übernehmen die Funktion des öffentlichen Prangers. Neben den Fahndungslisten gibt es eine ganze Reihe weiterer Listen: In Belarus existiert auch eine „Liste extremistischen Materials“ und eine „Liste der Printpublikationen, deren Verbreitung den nationalen Interessen der Republik Belarus schadet“. Hinzu kommen in beiden Ländern Listen von Personen und Organisationen, die als extremistisch oder terroristisch eingestuft werden. In Russland gibt es ein „Register ausländischer Agenten“, das jeden Freitag aktualisiert wird, und eine „Liste unerwünschter Organisationen“, auf denen u.a. auch universitäre Institutionen stehen. Im Unterschied zu Georgien oder Kirgistan hat Belarus das „Register für ausländische Agenten“ nach russischem Vorbild nicht eingeführt, auch wenn das mehrmals diskutiert worden ist.
Die belarusischen und russischen Listen sind also unterschiedlich, aber die Fahndungsliste ist ein Akt der hegemonialen asymmetrischen „Zusammenarbeit“. Das Innenministerium der Russischen Föderation fahndet z.Z. nach 215’465 Personen (Stand 4.11.2026), darunter sind 6.770 Belarusen und Menschen, die aus Belarus stammen – Journalist:innen, Politiker:innen, Aktivist:innen, Teilnehmer:innen der Proteste von 2020 und viele andere. Mediazona Belarus, ein regimekritisches Medium, das seit 2020 existiert und selbst seit Februar 2025 auf der „Liste extremistischer Vereinigungen“ steht, wertet diese Liste seit 2024 täglich aus. Die russische Redaktion von Mediazona, bereits 2014 von Maria Aljochina und Nadezhda Tolokonnikova (beide Pussy Riot) gegründet, steht ihrerseits seit August 2026 im russischen „Register der ausländischen Agenten“. Nadezhda Tolokonnikova ist seit Dezember 2021 ebenfalls im „Register für Ausländische Agenten“ und seit 2023 ist sie zur Fahndung ausgeschrieben; im Januar 2025 erklärten die russischen Behörden, dass sie auch international gesucht werde, was auch immer das bedeutet. Marija Aljochina ist seit 2022 zur Fahndung ausgeschrieben.
Auf der Suche nach Ihar Lovinaŭ, meinem Verleger, konnte ich bei Mediazona sehen, dass er am 6. Oktober auf die Fahndungsliste gesetzt worden war. Gemäß Mediazona landen die Belarusen auf Ersuchen der belarusischen Regierung auf der Fahndungsliste in Russland. Aber letztlich weiss man nichts über das Zustandekommen dieser Zusammenarbeit, wer sie dominiert und wer von wem profitiert. Ist es im belarusischen oder im russischen Interesse? Oder profitieren beide davon? Ist die Fahndung Teil der massiven imperialen Russifizierung von Belarus? Oder ist es Lukaschenkas eigenes diktatorisches Interesse, diese kritischen Verleger zu kriminalisieren?
Auf der belarusischen Liste, die das belarusische Innenministerium führt, und die nur für Belarus gilt, stehen die drei Verleger nicht. Das heisst aber nicht, dass die Fahndung in Belarus nicht gilt, vielmehr gilt sie auch über Belarus hinaus. Denn die vom russischen Innenministerium geführte Liste betrifft das gesamte GUS-Gebiet (Abkommen von 2010), es ist eine Liste „zwischenstaatlicher Fahndung“. Belarusen, die auf der Liste stehen, müssen entsprechend auch in Zentralasien, Armenien und Aserbaidschan mit einer Festnahme rechnen. So genau weiss man das jedoch nicht, überhaupt ist nicht sicher, wie Mediazona betont, dass alle, nach denen gefahndet wird, auch auf der Liste sind. Die Unzuverlässigkeit der Listen versetzt zusätzlich auch jene in Angst, die nicht auf den Listen stehen, aber stehen könnten. Die GUS ist so gesehen nicht nur eine Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, sondern auch ein Repressionsnetzwerk.
Transnationale Repression
Schaut man sich die aktuellen Fahndungslisten etwas genauer an, sieht man, dass es noch weitere Praktiken transnationaler Repression gibt. Nicht nur werden Exilant:innen kriminalisiert, sondern auch westliche Organisationen und Politiker:innen. Mediazona Belarus schreibt über ihre eigenen Recherchen: „Im Februar 2024 haben wir erstmals die Fahndungsdatenbank des Innenministeriums heruntergeladen und veröffentlicht. Damals stellten wir fest, dass die russischen Sicherheitskräfte massenhaft Ausländer in diese Liste aufnehmen, die sich den ukrainischen Streitkräften angeschlossen haben.“ Die Fahndungsliste zeigt zum Beispiel, dass auf der Krym nach über 1000 Personen gefahndet wird, im besetzten Gebiet von Donezk sind es über 5000. Während also Russland Menschen aus Kenia oder Nordkorea als Kämpfer für den Krieg rekrutiert und missbraucht, führen sie auf der Fahndungsliste genau Buch über freiwillige Söldner in der Ukraine. Ihre Erfassung in der Fahndungsdatenbank kann auch eine weitere Funktion erfüllen, sie kann sie zu potenziellen Verhandlungsobjekten im Austausch gegen russische Spione machen.
„Ausserdem“, so Mediazona, „fanden wir in der Datenbank mehrere europäische Politiker:innen, darunter die ehemalige estnische Premierministerin Kaja Kallas.“ Im Oktober 2026 standen 196 „westliche“ Politiker:innen und Beamte auf dieser Liste. Sie kommen hauptsächlich aus dem Baltikum, aus Polen oder Tschechien und werden alle von Russland aus gesucht. Was wird ihnen vorgeworfen? Der Grund dafür ist simpel, es geht meistens um die Entfernung sowjetischer Denkmäler, die kritische Auseinandersetzung mit der sowjetischen Vergangenheit und die Kritik am Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Zuge der Debatten über die sowjetische Besatzung und die Dekolonisierung von Russland stimmten 2022 in Lettland zahlreiche Abgeordnete für die Aufkündigung des Abkommens mit Russland über den Schutz sowjetischer Denkmäler. Ähnliches passierte auch in Litauen und Estland und genügt offenbar, um auf eine Fahndungsliste zu kommen. Russland will offensichtlich über das Ende der Sowjetunion hinaus weiterhin das Narrativ bestimmen und fahndet nach Politiker:innen, die dem Erbe der imperialen Diktatur kritisch gegenüberstehen.
Eine transnationale Wirkung haben nicht nur Fahndungslisten, sondern in Russland auch die Agentenlisten und das „Register für unerwünschte (neželatel’nye) Organisationen“. Letzteres wird vom russischen Justizministerium geführt. Dieses Register, auf dem am 14. Oktober 2026 423 Namen von Organisationen, Instituten, NGOs, Stiftungen und Vereinen eingetragen waren, schafft einen rechtlichen Rahmen, um deren Tätigkeit in Russland zu unterbinden und zugleich Menschen zu sanktionieren, die weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten. Wie die EUAA (Europäische Asylagentur) mitteilt, führt auch „die Beteiligung an Aktivitäten solcher Organisationen, einschliesslich der Verbreitung ihrer Inhalte oder von Spenden an sie“, zu Ordnungsstrafen oder bei Wiederholung zu Strafverfahren. Wie die Deutsche Welle berichtet, umfasst dies auch das „Verbreiten von Zitaten und Links zu Texten und Videos der betreffenden Organisationen sowie die Teilnahme an ihren öffentlichen Veranstaltungen.“
An diesen Beispielen wird deutlich, wie sehr transnationale Repression auch darauf zielt, auf das Verhalten Dritter einzuwirken (chilling effect): Medien vermeiden möglicherweise Links oder Zitate aus den betroffenen Quellen; Vereine, Universitäten und Kulturinstitutionen können Kooperationen abbrechen, um rechtliche Risiken zu vermeiden; Einzelpersonen verzichten auf Spenden, öffentliche Solidarität oder Kontakte, Plattformen und andere Vermittler könnten Inhalte vorsorglich entfernen.
Auf der „Liste für unerwünschte Organisationen“ sind auch Forschungsinstitute: Das Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOIS) in Berlin seit 2023, die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO) seit 2024, kurze Zeit später auch als „extremistisch“ eingestuft, die Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) seit 2025, das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien seit 2025, das Center for Russian, East European and Eurasian Studies (CREES) der Stanford University und die Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen (FSO) seit 2026. Für die betroffenen Institutionen bedeutet dies sicherlich keinen Reputationsschaden, im Gegenteil, dennoch sind Kontakte, Kooperationen und die Verbreitung von Forschungsergebnissen für Personen in Russland riskant. Forschende in Russland riskieren Geldstrafen und bei wiederholten Verstössen strafrechtliche Verfolgung, wenn sie mit einer gelisteten Institution zusammenarbeiten. Susanne Schattenberg, Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa in Bremen, berichtet, dass mehrere Mitarbeitende mit russischer Staatsangehörigkeit ihre Profile von der Website entfernen ließen, um sich selbst und Angehörige in Russland zu schützen.
Auslöschung durch Auflistung
Listen haben noch weitere Folgen für die Forschung, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Ein Beispiel ist die Liste extremistischen Materials, die vom belarusischen Informationsministerium geführt wird. Die Liste enthält nicht nur einzelne Publikationen, sondern auch Websites, Social-Media-Konten, Telegramkanäle, Videos und andere digitale Inhalte; am 1. Januar 2026 waren es insgesamt 9258 Einträge. Zu finden auf der Liste ist Alhierd Bacharevičs preisgekrönter Roman Hunde Europas (seit 17. Mai 2022), Timothy Snyders On Freedom (seit 26. September 2025) und das Buch 100 Zitate auf Svaboda, eine Sammlung von Zitaten von Swetlana Alexiewitsch (seit 2. Juli 2026). Im Januar 2026 wurden unter anderem Threads-Konten von Nasha Niva, Radio Svaboda, REFORM.news und Budzma belarusami! in die Liste aufgenommen.
Belarusische Forscher:innen haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Markierung von Material als ‚extremistisch‘ dazu führt, dieses Material der Öffentlichkeit und damit auch der Forschung zu entziehen. Der Historiker Aliaksei Bratachkin schreibt, „wer heute online nach Nachrichten aus dem Zeitraum von 2000 bis 2025 sucht – was ebenfalls als Quellenrecherche verstanden werden kann –, landet überwiegend auf zensierten Websites staatlicher Medien, in denen große Informationsbestände fehlen.“ Sie fehlen, weil sie als extremistisch markiert worden sind. Auf diese Weise wird auch die Aufbewahrung, Nutzung oder Verbreitung von Material kriminalisiert. Die Folge ist, dass auch wissenschaftliche Publikationen, die das Material zitieren, als extremistisch eingestuft werden können. Ebenso gilt dies für „Verlagsprojekte, ihre digitalen Darstellungen und ihre Publikationen“.
Auch für Literatur und insgesamt für die Künste sind solche Listen potenziell folgenreich. Der belarusische Schriftsteller Sasha Filipenko, der als Person (noch) nicht als Extremist eingestuft wurde, eines seiner Bücher aber schon, erzählt, welche Konsequenzen die Einstufung für ihn hat: „In einem Interview sprach ich über meinen Roman Die Elefanten, und da er in Belarus nun als „extremistische Literatur“ gilt, drohen mir dort fünf Jahre Gefängnis – weil ich darüber gesprochen habe.“ In Russland gibt es einen Fall, in dem ein Theaterstück auf kritische Weise Material zitiert, das als „terroristisch“ eingestuft worden war. Infolgedessen wurden die Autor:innen beschuldigt, „Terrorismus zu rechtfertigen“. Gemeint ist der Prozess gegen die Dramatikerin Swetlana Petrijtschuk und die Regisseurin und Dichterin Schenja Berkowitsch, die von einem Moskauer Gericht zu 5 Jahren und 7 bzw. 10 Monaten verurteilt worden sind. Beide wurden zudem am 15. April 2024 in die russische „Liste der Terroristen und Extremisten“ von Rosfinmonitoring, dem russischen Föderalen Dienst für Finanzmonitoring, aufgenommen – also bereits während des Strafverfahrens und vor ihrer Verurteilung im Juli 2024. Die Liste fungierte hier gleichzeitig als Instrument, vor Abschluss eines Gerichtsverfahrens das Urteil schon vorwegzunehmen.
An diesen Beispielen kann man einen Mechanismus erkennen, der typisch ist für die Praxis von autokratischen Regimen. Wenn man Material oder Organisationen als ‚extremistisch‘ kennzeichnet, hat man unendliche Möglichkeiten von Folgerepression. Ein als ,extremistisch‘ gekennzeichnetes Foto kann dann ein Buch ,extremistisch’ machen und einen ganzen Verlag lahmlegen. Dann kann Forschung, die sich mit Material auseinandersetzt, das als ,extremistisch’ gilt, selbst als ,extremistisch‘ eingestuft werden. Für die künstlerische Produktion bedeutet dies, dass z.B. dokumentarische Verfahren oder Intertextualität gefährlich werden können, wenn man etwas zitiert oder dokumentiert, dass selbst als ,extremistisch‘ oder ,terroristisch‘ gekennzeichnet wird. Dokumentartheater oder dokumentarische Literatur wird auf diese Weise zu einem Risiko.
Diese Form von Effektsteuerung ist oft auf den ersten Blick nicht sichtbar, sie zeigt sich erst in der Praxis. Sie kann sich jedoch auch gegen den Erfinder richten. In Belarus kamen z.B. auch eine prorussische Propagandainfluencerin und ein Telegramkanal, der sich für eine Union mit Russland einsetzte und die belarusischen Behörden kritisierte, auf die Extremistenliste. Theoretisch könnten sich die von Russland übernommenen Agentengesetze in Georgien und Kirgistan gegen Russland selbst wenden, denn von dort kommen wohl tatsächlich „ausländische Agenten“, die sich in nationale Interessen einmischen.
Was die Aufnahme auf die zwischenstaatliche Fahndungsliste für die drei belarusischen Verleger konkret bedeuten wird, ist ebenfalls noch nicht ausgemacht. Ihar Lohvinaŭ, der nun schon seit über dreizehn Jahren vom Listenterror betroffen ist, beantwortet die Frage so: „Ich verstehe selbst noch nicht vollständig, welche Konsequenzen diese Situation haben wird. Was ich heute weiß: Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das Büro in Minsk wurde geschlossen, Menschen wurden mit brutalen Methoden verhört und eingeschüchtert, das Bankkonto wurde gesperrt, Bargeld, Geräte und Bücher aus allen belarusischen Buchhandlungen und mein Eigentum, mein Haus auf dem Land, wurden beschlagnahmt. Derzeit versuchen wir, eine Lösung für die Form der Zusammenarbeit mit den Autorinnen und Autoren zu finden, die in Belarus geblieben sind und für die die Verbindung zu einer als extremistisch eingestuften Organisation eine Gefahr darstellt.“