Seit der Jahrtausendwende wird weltweit verstärkt über die rechtliche Zulässigkeit und praktische Ausgestaltung der Sterbehilfe diskutiert. In zahlreichen Ländern hat sich die Rechtslage seither liberalisiert, sei es durch neue gesetzliche Regelungen oder wegweisende Gerichtsentscheide. Eine wichtige Rolle in diesen Aushandlungsprozessen spielen die öffentlich zirkulierenden Geschichten, die individuelle und gesellschaftliche Vorstellungen von Sterbehilfe mitgestalten. Ausdruck finden sie in nichtfiktionalen Darstellungsformen wie autobiografischen Erfahrungsberichten, Dokumentarfilmen und Blogs ebenso wie in fiktionalen Erzählungen in Literatur, Spielfilm und Theater. In Gesetzgebungsverfahren werden solche Geschichten immer wieder herangezogen, um die Notwendigkeit einer Legalisierung zu begründen oder vor möglichen Entwicklungen zu warnen. Sie sind damit weit mehr als blosse Begleiterscheinungen dieser Debatten, sondern prägen sie mit.
Bei aller thematischer und ästhetischer Vielfalt weisen diese Erzählungen oft eine ernste, bisweilen bedrückende Grundstimmung auf. Dies überrascht kaum, kreisen sie doch um existenzielle Erfahrungen wie Leiden und Tod, Abschied und Verlust. Umso bemerkenswerter ist, dass zahlreiche Werke einen ganz anderen Ton anschlagen: An die Stelle von Ernst, Tragik und Pathos treten Humor, Komik und Ironie. Wie überzeugend sich das Thema auf diese Weise erzählen lässt, zeigt etwa Lucy Frickes Roman Töchter (2018), den die NZZ am Sonntag 2026 in ihre Liste der „100 Bücher, die Sie zum Lachen bringen‟ aufnahm. Die Frage, was uns in diesen Narrativen zum Lachen bringt und welche Funktion die Komik erfüllt, ermöglicht Einblicke in kulturelle Vorstellungen von Sterbehilfe ebenso wie Rückschlüsse darauf, wie Gesellschaften mit dem Thema umgehen.
Humor als Sozialkritik und Abwehrmechanismus
Denys Arcands Spielfilm Les Invasions barbares (2003) erzählt die Geschichte des krebskranken emeritierten Professors Rémy, der sein Leben durch eine illegale Form der Sterbehilfe beendet. Obwohl fiktional, entwickelte sich der Film in Québec zu einem zentralen kulturellen Referenzpunkt in der gesellschaftlichen Sterbehilfedebatte und wurde wiederholt in der Assemblée nationale zitiert, die Sterbehilfe 2015 legalisierte. Komik zeigt sich im Film unter anderem als schwarzer Humor, wenn Rémy und sein Freundeskreis noch im Sterbezimmer über sexuelle, politische oder persönliche Themen scherzen. Gerade die Diskrepanz zwischen der erwarteten Ernsthaftigkeit und der Unbefangenheit der Figuren erfüllt eine wichtige kulturelle Funktion: Sie entdramatisiert den Tod, ohne ihn zu verharmlosen. Das Sterben erscheint nicht länger als etwas, das medizinisch um jeden Preis bekämpft oder verdrängt werden muss, sondern als alltäglicher Bestandteil zwischenmenschlicher Beziehungen.
Ihre vielleicht bedeutendste Funktion entfaltet die Komik im Film als Mittel der Gesellschafts- und Systemkritik. Im Fokus steht Québecs chronisch unterfinanziertes Gesundheitswesen, dessen Dysfunktionalität er in satirisch zugespitzten Szenen offenlegt. Da Rémy im Spital keine angemessene Behandlung erhält, bittet seine Frau ihren Sohn Sébastien, einen erfolgreichen Investmentbanker in London, nach Montréal zurückzukehren. Trotz ihres schwierigen Verhältnisses setzt Sébastien alles daran, seinem Vater die verbleibende Lebenszeit zu erleichtern, und schreckt dabei auch vor fragwürdigen Mitteln nicht zurück: Um Rémy im überfüllten Krankenhaus ein eigenes Zimmer zu verschaffen, das er auch noch renovieren lässt, besticht er Gewerkschaftsführer und Spitalverwalter. Zudem beschafft er auf dem Schwarzmarkt Heroin, zunächst zur Schmerztherapie, schliesslich für das Sterben des Vaters ausserhalb des Krankenhauses. Eine zentrale ironische Pointe liegt darin, dass Vater und Sohn politisch kaum gegensätzlicher sein könnten: Ausgerechnet der kapitalistische Banker verschafft seinem linksintellektuellen Vater einen privilegierten Zugang zu einem schmerzfreien und selbstbestimmten Lebensende, das das solidarisch organisierte Gesundheitswesen eigentlich allen Bürger*innen gewährleisten sollte.
Damit lenkt der Film den Blick auf etwas, was er zugleich ausspart: die Kehrseite eines neoliberalen Selbstbestimmungsideals, das Autonomie auf individuelle Wahlfreiheit verengt und deren soziale und materielle Bedingungen ausblendet. Mit Rémy steht ein gut situierter Intellektueller im Zentrum, dem die Möglichkeit offensteht, Zeitpunkt und Umstände seines Todes selbst zu bestimmen. Unter dem im Film thematisierten Spardruck im Gesundheitswesen können sich jedoch die problematischen Folgen eines solchen Selbstbestimmungsnarrativs zeigen, insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. In Kanada hat diese Kritik zuletzt an Dringlichkeit gewonnen, gerade vor dem Hintergrund, dass Québec seit der Legalisierung weltweit die höchste Inanspruchnahme von Sterbehilfe verzeichnet. Auslöser sind Fälle, in denen Menschen mit Behinderungen Sterbehilfe nicht primär aufgrund ihres Leidens wählen, sondern weil sie sich als gesellschaftliche Last empfinden oder ihnen die notwendige soziale und materielle Unterstützung zum Leben fehlt. Hier gerät denn auch die humorvolle Inszenierung der Sterbehilfe an ihre Grenzen: Sie trägt nur so lange, wie Selbstbestimmung als individuelle Wahl erscheint. Problematisch wird es, wenn die strukturell ungleichen Voraussetzungen dieser Wahl sichtbar werden.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Humor angesichts solcher Zumutungen verstummen müsste. Aus der Perspektive der Betroffenen kann er vielmehr dazu beitragen, sie auszuhalten und kritisch sichtbar zu machen. Dies veranschaulicht Reid Davenports Dokumentarfilm Life After (2025), der sich mit den Risiken der Sterbehilfe für Menschen mit Behinderungen auseinandersetzt. In einer eindringlichen Szene füllt der US-amerikanische Regisseur, der mit infantiler Zerebralparese lebt, probehalber einen Antrag auf Sterbehilfe in Kanada aus. Er kommentiert dies zunächst mit selbstironischen Bemerkungen über seinen Zustand – ein schwarzer Humor, den er in einem Interview als Abwehrmechanismus beschreibt. Als ihm jedoch bewusst wird, dass er die Voraussetzungen für Sterbehilfe „mit Bravour‟ erfüllen würde, weicht die ironische Distanz tiefer Verunsicherung. Während er sein gegenwärtiges Leben als erfüllt beschreibt, fragt er sich, ob er in früheren, schwierigeren Phasen womöglich darauf zurückgegriffen hätte. Gerade das Verstummen des Lachens verleiht der Szene besonderes Gewicht: Sichtbar wird die Prekarität einer Lebensrealität, in der Veränderungen der beruflichen und privaten Lebensumstände oder des Unterstützungsnetzwerks existenzielle Folgen haben können.
Sterbehilfe-Krimis und -Roadmovies
Eine andere Form des schwarzen Humors nimmt ältere Menschen in den Blick, die in den Sterbehilfedebatten ebenfalls als besonders vulnerabel gelten. So handeln sowohl der israelische Film Mita Tova (2014) als auch die britische Fernsehserie Truelove (2024) von langjährigen Freundschaften, in denen sich die Figuren gegenseitig zusichern, einander im Fall einer terminalen Diagnose und unerträglichen Leidens beim Sterben zu helfen. In Mita Tova bauen Bewohner eines Altersheims dafür eine Euthanasie-Maschine. In Truelove legen eine ehemalige Polizeichefin und ein früherer Geheimdienstmitarbeiter selbst Hand an ihre Freunde an. Die Komik entspringt in beiden Fällen aus der Spannung zwischen altruistischen Motiven der Figuren und der Illegalität ihres Handelns: Weil Sterbehilfe verboten ist, geraten die Freunde in kriminelle Machenschaften, die im Verlauf der Handlung zunehmend ausser Kontrolle geraten. Der anfänglich leichte, humorvolle Ton weicht im Verlauf der Geschichte bitterem Ernst, etwa wenn sich eine Demenzdiagnose als Vorwand für einen Mord erweist. Gerade im Umschlag von Komik in Tragik werden die existentiellen und moralischen Unauflösbarkeiten der Sterbehilfe besonders sichtbar.
Ein populäres Subgenre bilden Tragikomödien über ungleiche Freundschaften, die sich als Roadmovies in Richtung Schweiz entfalten. Die Situationskomik in Filmen wie dem österreichischen 80 Plus (2024) oder dem französischen On ira (2025) entsteht aus dem Konflikt zwischen dem Wunsch älterer Protagonistinnen nach Sterbehilfe und dem Widerstand ihrer Familien. Um ihre Autonomie zu behaupten, müssen die Figuren ihre Angehörigen austricksen, belügen oder – wie in 80 Plus – in einer Verfolgungsjagd abschütteln. Auch literarische Texte widmen sich dem Schweizer „Sterbetourismus‟ mit humoristischem Zugriff. Besondere Bekanntheit erlangte Michel Houellebecqs Roman La carte et le territoire (2010), in dem sich ein umtriebiger Verein namens Dignitas im ökonomischen Konkurrenzkampf mit einem benachbarten Bordell als weitaus überlegen erweist. Dignitas-Gründer Ludwig Minelli erklärte damals, Houellebecq stünde „bezüglich des geschilderten Vorgehens von Dignitas auf eklatantem Kriegsfuss mit der Wahrheit.‟ Sein Versuch, die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung gerichtlich zu unterbinden, scheiterte jedoch gerade auch daran, dass die fraglichen Passagen als satirische Zuspitzung erkennbar wären.
Die Komik des perfekt geplanten Todes
Gemeinsam ist diesen Werken, dass sie in Kontexten entstanden sind, in denen Sterbehilfe rechtlich untersagt oder nur unter restriktiven Bedingungen zulässig ist. Ihre Komik entsteht zumeist aus dem Widerstand, auf den der Wunsch nach Sterbehilfe trifft. Wie aber wird Sterbehilfe erzählt, wenn diese Hindernisse weitgehend wegfallen? Wie sieht die Komik des assistierten Suizids in der Schweiz aus, wo Sterbehilfe seit Jahrzehnten legal praktiziert wird?
Hier verlagert sich die Komik vom Tabu- und Rechtsbruch auf die Planung und Durchführung des Sterbens selbst. In Benjamin Kempfs Kurzfilm Exit (2002) möchte ein betagtes Ehepaar gemeinsam aus dem Leben scheiden und empfängt dafür eine Sterbehelferin in seiner Wohnung. Der sorgfältig geplante Ablauf gerät jedoch ins Wanken, als der gesunde Ehemann plötzlich erklärt, nicht mehr sterben zu wollen. Ein Streit entbrennt, in dessen Verlauf die krebskranke Ehefrau die tödliche Substanz aus Trotz trinkt. Nach einem Moment des Zögerns tut es ihr der Gatte gleich, wobei der Film offenlässt, ob er aus innerer Überzeugung handelt oder nicht vielmehr aus Loyalität. Die Tragikomik entsteht zum einen aus der Kollision zwischen der minutiösen Planung des Suizids, der Unberechenbarkeit menschlicher Wünsche angesichts des eigenen Sterbens und der asymmetrische Beziehungsstruktur, in der die Frau ganz offensichtlich das Sagen hat. So macht der Film die Ambivalenzen sichtbar, die zwischen Autonomie und Verpflichtung, zwischen emotionaler Verbundenheit und Abhängigkeit bestehen können, ohne die Figuren blosszustellen. Anders verhält es sich mit der Sterbehelferin, die der Film durchaus ridikülisiert. Sie erweist sich als von der Dynamik des Ehepaares hoffnungslos überfordert und versäumt es, deeskalierend einzugreifen. In ihrem dilettantischen Auftreten verdichtet sich eine Kritik, die zur Entstehungszeit des Films in der öffentlichen Debatte präsent war: die Frage nach der Professionalität und Verantwortung von Suizidbegleiter*innen.
Variiert wird die Komik der Planbarkeit des eigenen Sterbens in Katja Frühs autobiografisch inspiriertem Debütroman Vielleicht ist die Liebe so (2025). Die betagte Mutter der Ich-Erzählerin beschliesst, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, obwohl sie nicht schwer krank ist. Die Tragikomik entsteht dabei weniger aus dem Sterben selbst als aus dem Versuch der Mutter, dessen Ablauf minutiös zu planen und die Bedenken ihrer Tochter auszublenden. Sie organisiert ihre Beerdigung, geht zum Friseur und zum Zahnarzt und überlässt nichts dem Zufall – der eigene Tod fügt sich so nahtlos in die Abfolge alltäglicher Termine ein. Gerade dieser Anspruch totaler Kontrolle schafft Raum für Komplikationen und Verwicklungen. So bittet die Mutter ihre Tochter, den Hund noch vor ihrem eigenen Tod einschläfern zu lassen, in der festen Überzeugung, er könne ohne sie nicht weiterleben. Die Tochter bringt dies nicht übers Herz, versteckt den Hund bei ihrem Exfreund und lässt die Mutter im Glauben, das Tier sei tot. Als es schliesslich von dort entkommt, gerät der sorgfältig entworfene Plan vorübergehend aus den Fugen. Komisch ist in diesen und anderen Szenen nicht das Scheitern der Planung, sondern vielmehr ihre übersteigerte Konsequenz. Das Sterben erscheint als Projekt des neoliberalen Subjekts, das den Imperativ des Selbstmanagements bis in die letzten Lebenszüge fortschreiben und, mit Hartmut Rosa formuliert, selbst das radikal Unverfügbare des Todes so weit wie möglich verfügbar machen möchte. In gewisser Weise wird dabei das jiddische Sprichwort „Der mentsh trakht un Got lakht‟ [„Der Mensch plant und Gott lacht‟) umgekehrt: Gerade aus der Vorstellung, dass wirklich nichts, nicht einmal der Tod, dem Zufall überlassen werden soll, entfaltet der Roman sein komisches Potenzial.
Eine satirisch-dystopische Zuspitzung findet sich in Vincent Gerbers Science-Fiction-Kurzgeschichte SuissID (2016). In einer zukünftigen Schweiz erscheint der assistierte Suizid als standardisiertes Dienstleistungsangebot: Ein Anruf beim titelgebenden Sterbehilfeunternehmen genügt, um einen Termin zu vereinbaren, und die Kund*innen können je nach Bedürfnis und finanziellen Möglichkeiten zwischen unterschiedlichen Suizidmethoden wählen, ohne ihren Sterbewunsch begründen zu müssen. Die Komik ergibt sich aus der grotesken Normalisierung des Aussergewöhnlichen: Die existenzielle Grenzsituation des Sterbens wird vollständig einer Machbarkeitslogik von Planung und Terminierung und Wahlfreiheit unterworfen, der Staat hat sich in diesem sensiblen Bereich völlig zurückgezogen und überlässt den Markt sich selbst. Die Erzählung lässt sich damit als literarische Zuspitzung jenes Warnarguments lesen, das in Gesetzgebungsverfahren gegen eine Liberalisierung vorgebracht wird: der Befürchtung, das Sterben werde zu einer Konsumentscheidung unter vielen. Das Lachen, das sie hervorruft, steht dem Unbehagen näher als der Entlastung.