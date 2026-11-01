Seit der Jahr­tau­send­wende wird welt­weit verstärkt über die recht­liche Zuläs­sig­keit und prak­ti­sche Ausge­stal­tung der Ster­be­hilfe disku­tiert. In zahl­rei­chen Ländern hat sich die Rechts­lage seither libe­ra­li­siert, sei es durch neue gesetz­liche Rege­lungen oder wegwei­sende Gerichts­ent­scheide. Eine wich­tige Rolle in diesen Aushand­lungs­pro­zessen spielen die öffent­lich zirku­lie­renden Geschichten, die indi­vi­du­elle und gesell­schaft­liche Vorstel­lungen von Ster­be­hilfe mitge­stalten. Ausdruck finden sie in nicht­fik­tio­nalen Darstel­lungs­formen wie auto­bio­gra­fi­schen Erfah­rungs­be­richten, Doku­men­tar­filmen und Blogs ebenso wie in fiktio­nalen Erzäh­lungen in Lite­ratur, Spiel­film und Theater. In Gesetz­ge­bungs­ver­fahren werden solche Geschichten immer wieder heran­ge­zogen, um die Notwen­dig­keit einer Lega­li­sie­rung zu begründen oder vor mögli­chen Entwick­lungen zu warnen. Sie sind damit weit mehr als blosse Begleit­erschei­nungen dieser Debatten, sondern prägen sie mit.

Bei aller thema­ti­scher und ästhe­ti­scher Viel­falt weisen diese Erzäh­lungen oft eine ernste, bisweilen bedrü­ckende Grund­stim­mung auf. Dies über­rascht kaum, kreisen sie doch um exis­ten­zi­elle Erfah­rungen wie Leiden und Tod, Abschied und Verlust. Umso bemer­kens­werter ist, dass zahl­reiche Werke einen ganz anderen Ton anschlagen: An die Stelle von Ernst, Tragik und Pathos treten Humor, Komik und Ironie. Wie über­zeu­gend sich das Thema auf diese Weise erzählen lässt, zeigt etwa Lucy Frickes Roman Töchter (2018), den die NZZ am Sonntag 2026 in ihre Liste der „100 Bücher, die Sie zum Lachen bringen‟ aufnahm. Die Frage, was uns in diesen Narra­tiven zum Lachen bringt und welche Funk­tion die Komik erfüllt, ermög­licht Einblicke in kultu­relle Vorstel­lungen von Ster­be­hilfe ebenso wie Rück­schlüsse darauf, wie Gesell­schaften mit dem Thema umgehen.

Humor als Sozi­al­kritik und Abwehrmechanismus

Denys Arcands Spiel­film Les Inva­sions barbares (2003) erzählt die Geschichte des krebs­kranken emeri­tierten Profes­sors Rémy, der sein Leben durch eine ille­gale Form der Ster­be­hilfe beendet. Obwohl fiktional, entwi­ckelte sich der Film in Québec zu einem zentralen kultu­rellen Refe­renz­punkt in der gesell­schaft­li­chen Ster­be­hil­fe­de­batte und wurde wieder­holt in der Assem­blée natio­nale zitiert, die Ster­be­hilfe 2015 lega­li­sierte. Komik zeigt sich im Film unter anderem als schwarzer Humor, wenn Rémy und sein Freun­des­kreis noch im Ster­be­zimmer über sexu­elle, poli­ti­sche oder persön­liche Themen scherzen. Gerade die Diskre­panz zwischen der erwar­teten Ernst­haf­tig­keit und der Unbe­fan­gen­heit der Figuren erfüllt eine wich­tige kultu­relle Funk­tion: Sie entdra­ma­ti­siert den Tod, ohne ihn zu verharm­losen. Das Sterben erscheint nicht länger als etwas, das medi­zi­nisch um jeden Preis bekämpft oder verdrängt werden muss, sondern als alltäg­li­cher Bestand­teil zwischen­mensch­li­cher Beziehungen.

Ihre viel­leicht bedeu­tendste Funk­tion entfaltet die Komik im Film als Mittel der Gesellschafts- und System­kritik. Im Fokus steht Québecs chro­nisch unter­fi­nan­ziertes Gesund­heits­wesen, dessen Dysfunk­tio­na­lität er in sati­risch zuge­spitzten Szenen offen­legt. Da Rémy im Spital keine ange­mes­sene Behand­lung erhält, bittet seine Frau ihren Sohn Sébas­tien, einen erfolg­rei­chen Invest­ment­banker in London, nach Montréal zurück­zu­kehren. Trotz ihres schwie­rigen Verhält­nisses setzt Sébas­tien alles daran, seinem Vater die verblei­bende Lebens­zeit zu erleich­tern, und schreckt dabei auch vor frag­wür­digen Mitteln nicht zurück: Um Rémy im über­füllten Kran­ken­haus ein eigenes Zimmer zu verschaffen, das er auch noch reno­vieren lässt, besticht er Gewerk­schafts­führer und Spital­ver­walter. Zudem beschafft er auf dem Schwarz­markt Heroin, zunächst zur Schmerz­the­rapie, schliess­lich für das Sterben des Vaters ausser­halb des Kran­ken­hauses. Eine zentrale ironi­sche Pointe liegt darin, dass Vater und Sohn poli­tisch kaum gegen­sätz­li­cher sein könnten: Ausge­rechnet der kapi­ta­lis­ti­sche Banker verschafft seinem links­in­tel­lek­tu­ellen Vater einen privi­le­gierten Zugang zu einem schmerz­freien und selbst­be­stimmten Lebens­ende, das das soli­da­risch orga­ni­sierte Gesund­heits­wesen eigent­lich allen Bürger*innen gewähr­leisten sollte.

Damit lenkt der Film den Blick auf etwas, was er zugleich ausspart: die Kehr­seite eines neoli­be­ralen Selbst­be­stim­mungs­ideals, das Auto­nomie auf indi­vi­du­elle Wahl­frei­heit verengt und deren soziale und mate­ri­elle Bedin­gungen ausblendet. Mit Rémy steht ein gut situ­ierter Intel­lek­tu­eller im Zentrum, dem die Möglich­keit offen­steht, Zeit­punkt und Umstände seines Todes selbst zu bestimmen. Unter dem im Film thema­ti­sierten Spar­druck im Gesund­heits­wesen können sich jedoch die proble­ma­ti­schen Folgen eines solchen Selbst­be­stim­mungs­nar­ra­tivs zeigen, insbe­son­dere für ältere Menschen und Menschen mit Behin­de­rungen. In Kanada hat diese Kritik zuletzt an Dring­lich­keit gewonnen, gerade vor dem Hinter­grund, dass Québec seit der Lega­li­sie­rung welt­weit die höchste Inan­spruch­nahme von Ster­be­hilfe verzeichnet. Auslöser sind Fälle, in denen Menschen mit Behin­de­rungen Ster­be­hilfe nicht primär aufgrund ihres Leidens wählen, sondern weil sie sich als gesell­schaft­liche Last empfinden oder ihnen die notwen­dige soziale und mate­ri­elle Unter­stüt­zung zum Leben fehlt. Hier gerät denn auch die humor­volle Insze­nie­rung der Ster­be­hilfe an ihre Grenzen: Sie trägt nur so lange, wie Selbst­be­stim­mung als indi­vi­du­elle Wahl erscheint. Proble­ma­tisch wird es, wenn die struk­tu­rell unglei­chen Voraus­set­zungen dieser Wahl sichtbar werden.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Humor ange­sichts solcher Zumu­tungen verstummen müsste. Aus der Perspek­tive der Betrof­fenen kann er viel­mehr dazu beitragen, sie auszu­halten und kritisch sichtbar zu machen. Dies veran­schau­licht Reid Daven­ports Doku­men­tar­film Life After (2025), der sich mit den Risiken der Ster­be­hilfe für Menschen mit Behin­de­rungen ausein­an­der­setzt. In einer eindring­li­chen Szene füllt der US-amerikanische Regis­seur, der mit infan­tiler Zere­bral­pa­rese lebt, probe­halber einen Antrag auf Ster­be­hilfe in Kanada aus. Er kommen­tiert dies zunächst mit selbst­iro­ni­schen Bemer­kungen über seinen Zustand – ein schwarzer Humor, den er in einem Inter­view als Abwehr­me­cha­nismus beschreibt. Als ihm jedoch bewusst wird, dass er die Voraus­set­zungen für Ster­be­hilfe „mit Bravour‟ erfüllen würde, weicht die ironi­sche Distanz tiefer Verun­si­che­rung. Während er sein gegen­wär­tiges Leben als erfüllt beschreibt, fragt er sich, ob er in früheren, schwie­ri­geren Phasen womög­lich darauf zurück­ge­griffen hätte. Gerade das Verstummen des Lachens verleiht der Szene beson­deres Gewicht: Sichtbar wird die Preka­rität einer Lebens­rea­lität, in der Verän­de­rungen der beruf­li­chen und privaten Lebens­um­stände oder des Unter­stüt­zungs­netz­werks exis­ten­zi­elle Folgen haben können.

Sterbehilfe-Krimis und -Roadmovies

Eine andere Form des schwarzen Humors nimmt ältere Menschen in den Blick, die in den Ster­be­hil­fe­de­batten eben­falls als beson­ders vulnerabel gelten. So handeln sowohl der israe­li­sche Film Mita Tova (2014) als auch die briti­sche Fern­seh­serie Truelove (2024) von lang­jäh­rigen Freund­schaften, in denen sich die Figuren gegen­seitig zusi­chern, einander im Fall einer termi­nalen Diagnose und uner­träg­li­chen Leidens beim Sterben zu helfen. In Mita Tova bauen Bewohner eines Alters­heims dafür eine Euthanasie-Maschine. In Truelove legen eine ehema­lige Poli­zei­chefin und ein früherer Geheim­dienst­mit­ar­beiter selbst Hand an ihre Freunde an. Die Komik entspringt in beiden Fällen aus der Span­nung zwischen altru­is­ti­schen Motiven der Figuren und der Ille­ga­lität ihres Handelns: Weil Ster­be­hilfe verboten ist, geraten die Freunde in krimi­nelle Machen­schaften, die im Verlauf der Hand­lung zuneh­mend ausser Kontrolle geraten. Der anfäng­lich leichte, humor­volle Ton weicht im Verlauf der Geschichte bitterem Ernst, etwa wenn sich eine Demenz­dia­gnose als Vorwand für einen Mord erweist. Gerade im Umschlag von Komik in Tragik werden die exis­ten­ti­ellen und mora­li­schen Unauf­lös­bar­keiten der Ster­be­hilfe beson­ders sichtbar.

Ein popu­läres Subgenre bilden Tragi­ko­mö­dien über ungleiche Freund­schaften, die sich als Road­mo­vies in Rich­tung Schweiz entfalten. Die Situa­ti­ons­komik in Filmen wie dem öster­rei­chi­schen 80 Plus (2024) oder dem fran­zö­si­schen On ira (2025) entsteht aus dem Konflikt zwischen dem Wunsch älterer Prot­ago­nis­tinnen nach Ster­be­hilfe und dem Wider­stand ihrer Fami­lien. Um ihre Auto­nomie zu behaupten, müssen die Figuren ihre Ange­hö­rigen austricksen, belügen oder – wie in 80 Plus – in einer Verfol­gungs­jagd abschüt­teln. Auch lite­ra­ri­sche Texte widmen sich dem Schweizer „Ster­be­tou­rismus‟ mit humo­ris­ti­schem Zugriff. Beson­dere Bekannt­heit erlangte Michel Houel­le­becqs Roman La carte et le terri­toire (2010), in dem sich ein umtrie­biger Verein namens Dignitas im ökono­mi­schen Konkur­renz­kampf mit einem benach­barten Bordell als weitaus über­legen erweist. Dignitas-Gründer Ludwig Minelli erklärte damals, Houel­le­becq stünde „bezüg­lich des geschil­derten Vorge­hens von Dignitas auf ekla­tantem Kriegs­fuss mit der Wahr­heit.‟ Sein Versuch, die Veröf­fent­li­chung der deut­schen Über­set­zung gericht­lich zu unter­binden, schei­terte jedoch gerade auch daran, dass die frag­li­chen Passagen als sati­ri­sche Zuspit­zung erkennbar wären.

Die Komik des perfekt geplanten Todes

Gemeinsam ist diesen Werken, dass sie in Kontexten entstanden sind, in denen Ster­be­hilfe recht­lich unter­sagt oder nur unter restrik­tiven Bedin­gungen zulässig ist. Ihre Komik entsteht zumeist aus dem Wider­stand, auf den der Wunsch nach Ster­be­hilfe trifft. Wie aber wird Ster­be­hilfe erzählt, wenn diese Hinder­nisse weit­ge­hend wegfallen? Wie sieht die Komik des assis­tierten Suizids in der Schweiz aus, wo Ster­be­hilfe seit Jahr­zehnten legal prak­ti­ziert wird?

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Hier verla­gert sich die Komik vom Tabu- und Rechts­bruch auf die Planung und Durch­füh­rung des Ster­bens selbst. In Benjamin Kempfs Kurz­film Exit (2002) möchte ein betagtes Ehepaar gemeinsam aus dem Leben scheiden und empfängt dafür eine Ster­be­hel­ferin in seiner Wohnung. Der sorg­fältig geplante Ablauf gerät jedoch ins Wanken, als der gesunde Ehemann plötz­lich erklärt, nicht mehr sterben zu wollen. Ein Streit entbrennt, in dessen Verlauf die krebs­kranke Ehefrau die tödliche Substanz aus Trotz trinkt. Nach einem Moment des Zögerns tut es ihr der Gatte gleich, wobei der Film offen­lässt, ob er aus innerer Über­zeu­gung handelt oder nicht viel­mehr aus Loya­lität. Die Tragi­komik entsteht zum einen aus der Kolli­sion zwischen der minu­tiösen Planung des Suizids, der Unbe­re­chen­bar­keit mensch­li­cher Wünsche ange­sichts des eigenen Ster­bens und der asym­me­tri­sche Bezie­hungs­struktur, in der die Frau ganz offen­sicht­lich das Sagen hat. So macht der Film die Ambi­va­lenzen sichtbar, die zwischen Auto­nomie und Verpflich­tung, zwischen emotio­naler Verbun­den­heit und Abhän­gig­keit bestehen können, ohne die Figuren bloss­zu­stellen. Anders verhält es sich mit der Ster­be­hel­ferin, die der Film durchaus ridi­küli­siert. Sie erweist sich als von der Dynamik des Ehepaares hoff­nungslos über­for­dert und versäumt es, dees­ka­lie­rend einzu­greifen. In ihrem dilet­tan­ti­schen Auftreten verdichtet sich eine Kritik, die zur Entste­hungs­zeit des Films in der öffent­li­chen Debatte präsent war: die Frage nach der Profes­sio­na­lität und Verant­wor­tung von Suizidbegleiter*innen.

Vari­iert wird die Komik der Plan­bar­keit des eigenen Ster­bens in Katja Frühs auto­bio­gra­fisch inspi­riertem Debüt­roman Viel­leicht ist die Liebe so (2025). Die betagte Mutter der Ich-Erzählerin beschliesst, Ster­be­hilfe in Anspruch zu nehmen, obwohl sie nicht schwer krank ist. Die Tragi­komik entsteht dabei weniger aus dem Sterben selbst als aus dem Versuch der Mutter, dessen Ablauf minu­tiös zu planen und die Bedenken ihrer Tochter auszu­blenden. Sie orga­ni­siert ihre Beer­di­gung, geht zum Friseur und zum Zahn­arzt und über­lässt nichts dem Zufall – der eigene Tod fügt sich so nahtlos in die Abfolge alltäg­li­cher Termine ein. Gerade dieser Anspruch totaler Kontrolle schafft Raum für Kompli­ka­tionen und Verwick­lungen. So bittet die Mutter ihre Tochter, den Hund noch vor ihrem eigenen Tod einschlä­fern zu lassen, in der festen Über­zeu­gung, er könne ohne sie nicht weiter­leben. Die Tochter bringt dies nicht übers Herz, versteckt den Hund bei ihrem Exfreund und lässt die Mutter im Glauben, das Tier sei tot. Als es schliess­lich von dort entkommt, gerät der sorg­fältig entwor­fene Plan vorüber­ge­hend aus den Fugen. Komisch ist in diesen und anderen Szenen nicht das Schei­tern der Planung, sondern viel­mehr ihre über­stei­gerte Konse­quenz. Das Sterben erscheint als Projekt des neoli­be­ralen Subjekts, das den Impe­rativ des Selbst­ma­nage­ments bis in die letzten Lebens­züge fort­schreiben und, mit Hartmut Rosa formu­liert, selbst das radikal Unver­füg­bare des Todes so weit wie möglich verfügbar machen möchte. In gewisser Weise wird dabei das jiddi­sche Sprich­wort „Der mentsh trakht un Got lakht‟ [„Der Mensch plant und Gott lacht‟) umge­kehrt: Gerade aus der Vorstel­lung, dass wirk­lich nichts, nicht einmal der Tod, dem Zufall über­lassen werden soll, entfaltet der Roman sein komi­sches Potenzial.

Eine satirisch-dystopische Zuspit­zung findet sich in Vincent Gerbers Science-Fiction-Kurzgeschichte SuissID (2016). In einer zukünf­tigen Schweiz erscheint der assis­tierte Suizid als stan­dar­di­siertes Dienst­leis­tungs­an­gebot: Ein Anruf beim titel­ge­benden Ster­be­hil­fe­un­ter­nehmen genügt, um einen Termin zu verein­baren, und die Kund*innen können je nach Bedürfnis und finan­zi­ellen Möglich­keiten zwischen unter­schied­li­chen Suizid­me­thoden wählen, ohne ihren Ster­be­wunsch begründen zu müssen. Die Komik ergibt sich aus der grotesken Norma­li­sie­rung des Ausser­ge­wöhn­li­chen: Die exis­ten­zi­elle Grenz­si­tua­tion des Ster­bens wird voll­ständig einer Mach­bar­keits­logik von Planung und Termi­nie­rung und Wahl­frei­heit unter­worfen, der Staat hat sich in diesem sensi­blen Bereich völlig zurück­ge­zogen und über­lässt den Markt sich selbst. Die Erzäh­lung lässt sich damit als lite­ra­ri­sche Zuspit­zung jenes Warn­ar­gu­ments lesen, das in Gesetz­ge­bungs­ver­fahren gegen eine Libe­ra­li­sie­rung vorge­bracht wird: der Befürch­tung, das Sterben werde zu einer Konsum­entschei­dung unter vielen. Das Lachen, das sie hervor­ruft, steht dem Unbe­hagen näher als der Entlastung.