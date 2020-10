Von Pande­mien, gesell­schaft­li­chen Umbrü­chen, poli­ti­schen Gewalt­maß­nahmen gehen physi­sche und psychi­sche Bedro­hungen aus, die zu unvor­her­seh­baren Verän­de­rungen im Zusam­men­leben der Betrof­fenen, in der Selbst­wahr­neh­mung des Einzelnen und, zuge­spitzt, zu Fragen nach dem Verhalten des Menschen in Extrem­si­tua­tionen führen. Fragen, die, indem sie sprach­lich gefasst werden, Kontur gewinnen. Dies gilt exem­pla­risch für Texte der Lager­li­te­ratur des 20. Jahr­hun­derts, deren Verfasser und Verfas­se­rinnen nicht nur von Zwangs­ar­beit, Hunger und Kälte berichten, sondern auch die Bedro­hung des Mensch­seins als zentrales Thema behan­deln.

Wann hört der Mensch auf, Mensch zu sein? Was ist Entmensch­li­chung? Wie stark sind Physis und Psyche von der Zwangs­welt betroffen? Mit Formu­lie­rungen wie „Nicht-Mehr-Menschsein“, „Entmensch­li­chung“ und „Selbst­ver­lust“ haben Autor:innen der Gulag- und der Holo­caust­li­te­ratur eine gemein­same Topik im Erleben der – Physis und Psyche betref­fenden – Entmensch­li­chung und Entwür­di­gung gefunden. Eine Stufe zur Entmensch­li­chung ist die Desin­te­gra­tion der Persön­lich­keit, die Gustaw Herling-Grudziński in seinem Gulag-Bericht Die Andere Welt im folter­ar­tigen Erpressen eines Geständ­nisses erkennt, durch das der Häft­ling „gebro­chen“ werden soll. Julius Margolin erlebt Entmensch­li­chung als Verlust seiner Iden­tität. Mit der Bezeich­nung dieses Vorgangs – „razče­lovečenie“: als „Zermensch­li­chung“ über­setzbar – versucht er, diese das Ich betref­fende Zerset­zung, den Angriff auf die Selbst­wahr­neh­mung zu fassen. Zermensch­li­chung, die Leit­vo­kabel in seinem großen Lager­be­richt Reise in das Land der Lager, könnte als Über­be­griff für alle Lager­texte gelten.

Das Verschwinden in der Welt des Lagers

In Lager­texten wird bereits das Verschwinden in der Lager­welt als Bruch mit der Zivi­li­sa­tion, mit dem Mensch­li­chen beschrieben, als Beginn von etwas Unvor­stell­barem, als Ende alles Bishe­rigen und als Erfah­rung, die aus der Konfron­ta­tion mit einer Alter­na­tiv­welt entsteht, in der die vertraute Welt und ihre Tradi­tion kein Gewicht mehr haben. Der Eintritt ins Lager wird wie eine Verwand­lung erfahren, die an der eigenen Person ebenso wie an den Mitge­fan­genen als eine Meta­mor­phose wahr­ge­nommen wird. Die Verwand­lung tritt nahezu abrupt ein. Varlam Scha­l­amov konsta­tiert in einer seiner Erzäh­lungen aus Kolyma:

Die außer­or­dent­liche Fragi­lität der mensch­li­chen Kultur und Zivi­li­sa­tion. Der Mensch wurde inner­halb von drei Wochen zur Bestie – unter Schwer­ar­beit, Kälte, Hunger und Schlägen.

Die auto­bio­gra­phi­schen Erzähler und Erzäh­le­rinnen nähern sich dem Phänomen der Verwand­lung – dieser absolut präze­denz­losen Lagerer­fah­rung – mit nüch­terner Beschrei­bung, grund­sätz­li­cher Refle­xion oder mit Abscheu und gren­zen­losem Erstaunen. Dinge geschehen, die nicht in den Hori­zont der Lager-Neuankömmlinge passen. Sie zwingen zu einer anderen Wahr­neh­mung von Hand­lungs­ab­läufen, Kommu­ni­ka­tion, Personen. So eröffnet sich eine dem Begriff­li­chen entzo­gene Welt, die erst in der Beschrei­bung eine gewisse Kontur gewinnt. Evgenia Gins­burg schreibt in Grat­wan­de­rung vom Staunen („izum­lenie“) und Marga­rete Buber-Neumann in Gefan­gene unter Stalin und Hitler von „Entgeis­te­rung“. In beidem ist Bestür­zung mitzu­lesen. Aus dem, was sie bestürzt, versu­chen beide Autorinnen durch ein Verfahren des Wegschie­bens einen Rückzug anzu­treten, der ihnen ermög­licht, die Gescheh­nisse in ihrer Fremd­heit zu taxieren und sich selbst letzt­lich wieder urteils­fähig zu machen. Wanda Brońska-Pampuch hat diese Distanz in ihrem 1993 als Roman verfasstem Bericht Ohne Maß und Ende durch Fiktio­na­li­sie­rung umge­setzt und so Selbst­er­lebtes als Fremdes darge­stellt.

Defor­mierte Beob­achter

Die Einstel­lung auf den Beob­ach­tenden war ausschlag­ge­bend für eine kriti­sche Darstel­lung des Gesche­hens. Auch Margolin verfolgt die Wand­lungs­pro­zesse, die sich aus dem Entzug der Norma­lität ergeben, in seiner Schil­de­rung verstörter Wahr­neh­mung, macht aber auch auf die gleich­zei­tige Defor­ma­tion des Beob­ach­ters aufmerksam:

Im Lager waren ausnahmslos alle Menschen und Dinge entstellt. Dieselben russi­schen Wörter, die auch in der Frei­heit gebraucht wurden, hatten hier einen anderen Sinn. Der furcht­bare Einfluss der Lager­ver­hält­nisse defor­miert jeden. Niemand bewahrt seine ursprüng­liche Gestalt. Die Schwie­rig­keit der Beob­ach­tung liegt darin, dass auch der Beob­achter selbst defor­miert ist.“

Als wen erfährt sich der nackte, verschmutzte, mit Furun­keln und Beulen behaf­tete Mensch, der an Typhus leidet? Scha­l­a­movs Typhus­ba­ra­cken­be­richt ist pein­voll detail­liert. Primo Levi klagt über die „obszöne Plage und eine unaus­lösch­liche Schande“ des nächt­li­chen Wasser­las­sens. Solsche­nizyn über­windet Scham und Ekel in der Beschrei­bung von Gestank, Schmutz, kott­rie­fendem Schuh­werk, der völligen Verwahr­lo­sung durch einen sarkas­ti­schen Tonfall. Inhaf­tierte erfahren sich in den verord­neten Entklei­dungs­szenen (Abgabe der Klei­dung zur Desin­fek­tion) erst­mals als nackt unter Nackten. Erin­nert wird eine mit Selbst­ver­ach­tung gepaarte Scham, die den sich Schä­menden zum Objekt macht, eine Abspal­tung des Ich von dem Anderen (im Ich), der Schwäche zeigt, an Typhus leidet, stiehlt, charak­ter­lich verwerf­lich ist.

Die physi­sche und psychi­sche Selbst­auf­gabe, die kampf­lose Hingabe an den Unter­gang führt den Zustand des Nicht-Mehr-Menschseins herbei. Jemand, der diesen Zustand erreicht hat, wird im Lager­jargon doch­od­jaga genannt. Das Verb doch­odit’ meint bis an eine Grenze kommen, den äußersten Punkt errei­chen. Der doch­od­jaga führt die den drohenden Unter­gang anzei­gende Verwand­lung, diese Schwund­stufe des Mensch­seins, für alle Mithäft­linge sichtbar vor; er reprä­sen­tiert das Äußerste des Lager­zu­stands. Das russi­sche doch­od­jaga gehört in dasselbe Bedeu­tungs­feld wie der in Holo­caust­texten benutzte Begriff „Musel­mann“. Die Beschrei­bungen dieses ‚Phäno­mens‘ in Gulag- und Holo­caust­texten scheinen nahezu iden­tisch. Margo­lins Schil­de­rung des auf den Abgrund Zuge­henden gilt denselben zwei Momenten, die auch in Primo Levis „Ist das ein Mensch?“ benannt werden: dem psychi­schen und dem physi­schen. Ange­spro­chen ist hier die Verwand­lung eines ‚heilen‘ Menschen in ein Wrack, dessen physi­scher Verfall aus der Unfä­hig­keit zur Adap­t­ation, aus seinem schwin­denden Lebens­willen, einer psychi­schen Schwäche also, resul­tiert. Auch die Meta­phorik, die Gulag- und Holo­caust­texte hier einsetzen, ist dieselbe: „auf Grund gehen“. Doch­od­jaga und Musel­mann gehen beide zugrunde.

Giorgio Agamben hat in seiner Inter­pre­ta­tion von Levis Auschwitz-Schriften das Phänomen des „Musel­mann“ zu einem anthro­po­lo­gi­schen Konzept entwi­ckelt, das so keine Paral­lele in der den Gulag-Texten gewid­meten Diskus­sion hat. Das Aussehen des Musel­manns zwingt zum Wegsehen: Er ist dem, was als Mensch galt, unähn­lich geworden. Diese Entähn­li­chung macht ihn allen fremd und verhin­dert, dass er mitlei­dend wahr­ge­nommen wird. Es ist ihm nicht mehr zu helfen, „er wohnt jenseits der Hilfe“. An den Anblick von Leichen­bergen seien die Lager­in­sassen gewöhnt gewesen, bemerkt Agamben: Aber der Anblick der Musel­männer ist ein ganz neues Szenario, uner­träg­lich für mensch­liche Augen.

Daran schließt er die thana­to­lo­gi­sche These an, dass der Tod, den die Musel­männer sterben, würdelos sei, ihr Sterben den Tod selbst ernied­rige. Herling-Grudzińskis Beschrei­bung der „Verlö­schenden“ lässt keinen Zweifel daran, dass die russi­schen Unter­geher sich von denje­nigen in den KZs nicht unter­schieden, sie wurden – Fast-schon-Skelette – als Abfall, Dreck bezeichnet. Auch Margolin schreibt:

wenn man ihnen sehr nahe kam, spürte man den Leichen­ge­ruch. Tatsäch­lich waren sie tief unglück­liche, hoff­nungslos kaputte Menschen, aber ihre Zerstö­rung hatte sich nach innen gewandt […], von ihnen ging Fäul­nis­ge­ruch aus, das Gift der Zerset­zung. Alles war vergiftet, bis zur extremen Selbst­ver­ach­tung der Vernunft, ›Huma­nität‹ war für diese Unglück­li­chen fast ein Schimpf­wort.

Primo Levi selbst hat auf die Paral­lelen des Phäno­mens in deut­schen und sowje­ti­schen Lagern in Die Unter­ge­gan­genen und die Geret­teten hinge­wiesen:

im Archipel der deut­schen Konzen­tra­ti­ons­lager hatte sich eine spezi­fi­sche Sprache heraus­ge­bildet, der Lager­jargon. Es ist nicht über­ra­schend, daß er Paral­lelen zum Jargon der sowje­ti­schen Arbeits­lager aufweist, aus dem Solsche­nizyn einige Beispiele anführt. In allen Lagern war der Begriff Musel­mann verbreitet, mit dem man die hoff­nungslos erschöpften, ausge­hun­gerten Häft­linge bezeich­nete, die dem Tod nahe waren. Dieser Begriff spie­gelt sich, auch in seiner zyni­schen Ironie, haar­genau im russi­schen doch­od­jaga wider, was wört­lich über­setzt ‚am Ende sein‘, ‚fertig sein‘ bedeutet.

Die Verwand­lung eines Menschen in einen ‚Unmen­schen‘ meint aber auch jene, die aller Moral­vor­stel­lungen ledig, äußerste Bruta­lität und niederste Gemein­heit an den Tag legen: die Krimi­nellen. Es war Scha­l­amov, der auf die Rolle der Krimi­nellen im Lager beson­deres Gewicht legte. Ohne Verständnis der Kriminellen-Welt könne man das Lager nicht verstehen. Das Gift der Gano­ven­welt sei unvor­stellbar scheuß­lich. Die Infek­tion mit diesem Gift führe zur Zerstö­rung alles Mensch­li­chen im Menschen.

Die erträg­liche Form

Die Über­le­benden, die zu Schrei­benden geworden sind, zu Beob­ach­tern der Wand­lungs­vor­gänge und auch gele­gent­lich von ihnen erfasst, haben auf ihrem Ich beharren können. Ihr Schreiben ist ein Um-Schreiben, das das Gese­hene, Gehörte, Gefühlte aus seiner äußeren, direkt erlebten Realität in die innere Realität der Erzäh­lung, Beschrei­bung, Analyse trans­for­miert. Als Lesende nehmen wir sie als dieje­nigen wahr, die dem Nicht-Mehr-Menschsein entge­gen­ge­treten sind und ihre Würde zurück­ge­wonnen haben. Aber wir erfahren auch, dass die Befrei­ungstat des Schrei­bens über mensch­liche Verro­hung ein Wieder­erleben dieser Qual nicht verhin­dern kann. Scha­l­amov klagt:

Wer durch­ge­halten, das Ende der Haft­zeit erlebt hatte, der war zu neuen Wander­schaften verdammt, zu neuen unend­li­chen Qualen.

In den anthro­po­lo­gi­schen Fest­stel­lungen der Lager­li­te­ratur erscheint Entmensch­li­chung als das Äußerste, Extreme. Im Schreiben darüber kann die Grenze, die das Extreme markiert, nie erreicht werden. Das Extreme ist Exzess, außer­halb der Ordnung der Dinge. Es ist unver­gleich­lich. Die Unver­gleich­bar­keit mit allem Bekannten macht den Schrei­benden zu schaffen. Es geht aber nicht nur um die Frage, ob die Erfah­rung des „in extremis“ sagbar, aussprechbar ist, sondern auch darum, ob man sie ausspre­chen darf. Mit Blick auf das Gesche­hene sagt Scha­l­amov: „Der Mensch soll es nicht kennen, soll nicht einmal davon hören.“

Herling-Grudziński spricht von Dingen, die man weder sehen noch davon wissen dürfe. Etwas, das entzogen bleiben muss, dem sich keine Sprache nähern sollte. Das Unsag­bare (das anonyme Grauen) erscheint als kryp­tisch. Die sich ans Schreiben wagen, über­schreiten stets eine Grenze. Sie verletzen den Bereich des inef­fa­bile und geben es denen preis, die nicht „dort“ waren.

Das Schreiben und Spre­chen über die eigene Erfah­rung wird so als ein Vergehen an denen betrachtet, die das Ende erlebt haben, den Toten (gewis­ser­maßen ein Schreib­verbot, das sich die Schrei­benden selber geben, um es ständig zu über­treten). Levi und Solsche­nizyn haben das – jeder für sich – so formu­liert: nur die Umge­kom­menen hätten das Recht gehabt zu spre­chen. Schreibs­krupel vs. Schreib­gebot wirkt wie die mora­li­sche Version des Unsag­bar­keits­pa­radox. Die Berichte machen deut­lich, dass diese Erkenntnis über das Mensch­sein den Lesenden nicht vermit­telt werden kann. Über allem liegt die Last der „Unver­ständ­lich­keit des Lagers“. Die Lager­rea­lität kommt einer Sinn­ver­wei­ge­rung gleich. Levi schreibt:

Die Welt, in die man hinein­stürzte, war nicht nur grau­en­voll, sondern darüber hinaus auch noch unent­zif­ferbar. Diese Welt entsprach keinem der bekannten Modelle.

Unver­ständ­lich­keit entzieht sich nicht nur der Logik, sondern vor allem der Sprache. Für viele Schrei­bende stellt sich dabei die Frage: Lite­ratur oder Nicht-Literatur. Das Unge­formte und Unver­ständ­liche der Erfah­rung muss in klärende Form gebracht werden. Nur in der Umset­zung in ein erzäh­le­ri­sches Konti­nuum scheint die Bändi­gung der Affekte möglich – ebenso wie ein die Affekte betref­fender Dialog zwischen Schrei­benden und Lesenden, der den Verste­hens­bruch über­windet. Form erhält so einen doppelten Index von ästhe­tisch und von ethisch.

Scha­l­a­movs Ableh­nung einer „Ästhe­ti­sie­rung des Schre­ckens“, seine Konzep­tion der Fakto­logie und die Kritik an der stilis­ti­schen „Berei­che­rung“ der Sprache, die das Authen­ti­sche einschränke, bedeutet deshalb keines­wegs die Aufgabe der Form:

Eine zeit­ge­nös­si­sche neue Prosa kann nur von Leuten geschaffen werden, die ihr Mate­rial perfekt kennen, für die die Beherr­schung des Mate­rials, seine Umwand­lung in Kunst keine rein lite­ra­ri­sche Aufgabe ist, sondern eine Pflicht, ein sitt­li­cher Impe­rativ.

Scha­l­amov geht es hier um die Trans­po­si­tion in eine erträg­liche Form, um die Bändi­gung ausufernder Erfah­rung, aber auch um den Versuch, ein Wissen über den Menschen aufzu­de­cken, das die Lagerer­fah­rung ‚offen­bart‘ hat. Dazu gehört auch, den Schock über die Erkenntnis zu vermit­teln, dass das, was als mensch­lich galt, in eine Vorla­ger­zeit gehört (oder womög­lich niemals dem Human­wesen entspro­chen hat). So gesehen lassen sich die Auto­bio­gra­phien auch als ‚Anthro­po­gra­phien‘ lesen.