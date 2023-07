Wenn die Ereig­nisse Fahrt aufnehmen und keine belast­baren Aussagen über die Zukunft möglich sind, dann schlägt die Stunde der histo­ri­schen Analogie. In der jüngeren oder ferneren Vergan­gen­heit wird nach ‚vergleich­baren‘ Situa­tionen gesucht, um zu verstehen, was sich noch nicht deuten lässt. Von der Entde­ckung vermeint­li­cher Ähnlich­keiten zwischen den dyna­mi­schen Verwer­fungen der Gegen­wart und früheren Konstel­la­tionen ist der Weg zum kompe­tent klin­genden ‚hot take‘ auf Social Media nicht weit. Doch tragen solche oft impro­vi­sierten Erklä­rungs­ver­suche oft mehr zur Verwir­rung als zur Erhel­lung bei. Wer der Versu­chung allzu rascher histo­ri­scher Analo­gie­schlüsse erliegt, erhält vor allem eines: verzerrte Bilder, die vorgeben, Ordnung in unüber­sicht­liche Verhält­nisse zu bringen.

Es sind indes keines­wegs nur Analyst:innen in Zeitnot, die sich histo­ri­scher Analo­gien bedienen. Die selek­tive Indienst­nahme histo­ri­scher Ereig­nisse spielt auch in der russi­schen Propa­ganda eine zentrale Rolle, in der poli­ti­sches Handeln in der Gegen­wart mit Verweisen auf die Vergan­gen­heit legi­ti­miert wird. Auch der russi­sche Präsi­dent Vladimir Putin hat sich dieses Verfah­rens unzäh­lige Male bedient. Im Kontext des russisch-ukrainischen Krieges tut der Kreml­herr­scher dies mit stei­gender Frequenz und Vehe­menz. Histo­ri­sche Analo­gien sind gera­dezu zu einem von Putins Marken­zei­chen geworden und stehen im Kern seiner Geschichts­in­stru­men­ta­li­sie­rung und Umdeu­tungs­ver­suche. Ebenso verhält es sich mit der russi­schen Propa­ganda insge­samt, die in Zeiten des Krieges zu einer gigan­ti­schen Geschichts­ver­zer­rungs­ma­schine geworden ist – und inter­na­tio­nale Beobachter:innen glei­cher­maßen in Atem hält und zur Reak­tion herausfordert.

Marsch auf Moskau

So verhielt es sich auch am 23. und 24. Juni 2023, als bewaff­nete Ange­hö­rige der Wagner-Gruppe das Heft des Handelns in die Hand nahmen: In der Millio­nen­stadt Rostow-am-Don besetzten sie zunächst das Haupt­quar­tier der russi­schen Truppen in Südruss­land und rückten dann mit einer Mili­tär­ko­lonne auf Moskau vor. Unklar war, worin die Ziele dieser Einheiten bestanden: Wollten sie tatsäch­lich nur ihre Einglie­de­rung in die regu­lären Streit­kräfte verhin­dern oder wurde die Welt Zeuge eines Mili­tär­put­sches? Alles schien denkbar in diesen turbu­lenten Stunden: Ein Bürger­krieg, das Ende des Putin-Regimes oder gar eine atomare Eska­la­tion. Dann plötz­lich die drama­ti­sche Wende: Der bela­ru­si­sche Präsi­dent Aljaksandr Lukašenka habe, so hieß es, vermit­telnd einge­griffen und den Konflikt befriedet. Wagner-Chef Evgenij Prigožin sollte unbe­hel­ligt nach Belarus ausreisen und seinen Kämp­fern wurde Straf­frei­heit zuge­si­chert. Was an diesem Tag tatsäch­lich geschah, welche Ziele die Prot­ago­nisten verfolgten, warum die Konfron­ta­tion scheinbar unver­mit­telt endete und welche Konse­quenzen sich daraus ergeben, war und ist Gegen­stand von – teils äußerst weit­rei­chenden – Speku­la­tionen und einander wider­spre­chenden Deutungen.

In dieser höchst unüber­sicht­li­chen Situa­tion suchten profes­sio­nelle Beobachter:innen und Journalist:innen, aber auch Kreml­as­tro­logen und Social-Media-Nutzer:innen ihr analy­ti­sches Heil in der russi­schen Geschichte. Denn scheinbar wies das Geschehen Paral­lelen zu vergan­genen Revolten, Revo­lu­tionen und Putsch­si­tua­tionen auf. Und auch Putin selbst griff auf bewährte Instru­mente der Einord­nung und Sinn­ge­bung zurück, als er in seiner morgend­li­chen Reak­tion den Putsch­ver­such der Wagner­truppe mit histo­ri­schen Analo­gien versah. Er verglich die Ereig­nisse mit „1917“ und sprach von einem „Stoß in den Rücken unseres Landes“.

1917 oder „smuta with nukes“?

Insbe­son­dere Verweise auf das Revo­lu­ti­ons­jahr wurden im weiteren Verlauf des Tages in sozialen Netz­werken und Nach­rich­ten­mel­dungen immer wieder heran­ge­zogen, um die Dramatik der Lage zu illus­trieren. Denn „1917“ hielt offenbar eine ganze Reihe mehr oder minder plau­si­bler Vergleichs­mög­lich­keiten bereit, die von unter­schied­lichsten Seiten ins Spiel gebracht wurden, um das unbe­greif­liche Geschehen in Moskau und in den Regionen südlich der Haupt­stadt zu kontex­tua­li­sieren. Einige verwiesen dabei auf den Okto­ber­coup der Bolsche­wiki um Lenin, während andere Stimmen eher das Ende der Zaren­herr­schaft im Februar 1917 als mögli­chen Bezugs­punkt ausmachten. Manchen Historiker:innen kam hingegen der „Kornilov-Putsch“ vom Sommer 1917 als – wenn­gleich – lose Analogie in den Sinn: Der russi­sche Ober­be­fehls­haber Lavr Kornilov marschierte mit seinen Truppen auf Petro­grad, weil er die Zukunft des Landes in Gefahr sah.

Doch die Analo­gie­schlüsse beschränkten sich nicht auf das Epochen­jahr 1917. Wer etwa den hekti­schen Debatten auf Twitter und anderswo folgte, die den Wagner-Aufstand in Echt­zeit kommen­tierten, konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, Zeug:in eines bizarren Über­bie­tungs­wett­be­werbs zu werden, bei dem so ziem­lich alle Aufstände und Umsturz­ver­suche der russi­schen und sowje­ti­schen Geschichte als Erklä­rungs­mo­dell herhalten mussten. Großer Beliebt­heit erfreuten sich dabei insbe­son­dere Hinweise auf die Frühe Neuzeit. So vergli­chen einige Prigoschins Marsch auf Moskau mit der „Zeit der Wirren“ („smuta“) zwischen 1598 bis 1613, durch wech­selnde Herr­scher und rück­sichts­lose Ausein­an­der­set­zungen um die Macht geprägt war. Der Histo­riker Sergey Radchenko brachte die damit verbun­denen Gefahren in einem Tweet auf die grif­fige Formel „Smuta with nukes“.

Andere meinen in Prigožin einen Wieder­gänger des Kosa­kena­ta­manen Sten’ka Razin zu erkennen, der 1670/71 einen Aufstand anführte und eben­falls vom Süden Russ­lands aus operierte, oder ziehen Paral­lelen zum Pugačev-Aufstand in den 1770er Jahren, der sich auf eine breite Anhän­ger­schaft stützen konnte. Mit Blick auf den vorläu­figen Ausgang des Dramas und die Auswei­sung Prigožins nach Belarus verwiesen einzelne Stimmen auch auf den Aufstand der Deka­b­risten aus dem Jahr 1825, dessen Anführer hinge­richtet und zahl­reiche Anhänger nach Sibi­rien verbannt wurden.

„Russkij bunt“ und die Kultur der Niederlage

In aller Regel beschränkten sich derar­tige Analo­gie­ver­suche auf die Benen­nung scheinbar offen­kun­diger Ähnlich­keiten, ohne histo­ri­sche Kontexte auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Damit verbunden ist aller­dings stets die impli­zite Annahme, es gäbe in der russi­schen Geschichte über­zeit­liche Muster und Charak­te­ris­tika, die sich in Zeiten der Krise und des Aufstands offen­barten. Dazu gehört insbe­son­dere der Topos der „rück­sichts­losen“ und „sinn­losen“ Gewalt, die sich im „russi­schen Aufruhr“ („russkij bunt“) entlade, wie es in Anleh­nung an eine berühmte Formu­lie­rung in Alek­sandr Puškins Roman Die Haupt­manns­tochter heißt. Auch im Zusam­men­hang mit Prigožins Vormarsch auf Moskau griffen Beobachter:innen auf dieses Motiv zurück. Doch was ist damit eigent­lich gesagt, außer dass Aufstände in Russ­land oft gewaltsam und blutig verliefen? Ähnli­ches lässt sich aus allen Teilen der Welt berichten. Auch der Hinweis, die Russen würden die „Doppel­herr­schaft“ nicht schätzen, erklärt letzt­lich nichts, denn: Wann und wo hat es sich jemals anders verhalten?

Eine weitere häufig genannte Paral­lele ist die scheinbar immer wieder­keh­rende russi­sche „Kultur der Nieder­lage“, in der auf mili­tä­ri­sche Kata­stro­phen innen­po­li­ti­sche Reformen oder Revo­lu­tionen folgten: Markante Daten sind hier etwa die Nieder­lage im Krym­krieg 1856, auf die ab Beginn der 1860er Jahre die „Großen Reformen“ folgten, der verlo­rene Krieg gegen Japan 1904/5, der in die Revo­lu­tion von 1905 mündete, die mili­tä­ri­schen Verluste im Ersten Welt­krieg, die zu den Revo­lu­tionen des Jahres 1917 führten sowie der Rückzug aus Afgha­ni­stan 1989, der eng mit dem Zerfall der Sowjet­union verbunden war. In dieser Perspek­tive wird die Aktion der Wagner-Söldner als klares Symptom für die russi­schen Nieder­lage im Krieg gegen die Ukraine und daraus resul­tie­rende Verän­de­rungen inter­pre­tiert. Viel­ver­spre­chend schien manchen Beob­ach­tern schließ­lich auch der Hinweis auf den miss­glückten Putsch­ver­such von 1991 zu sein, als Gegner von Gorbačevs Reform­po­litik die Panzer in Moskau auffahren ließen und dann kläg­lich daran schei­terten, die Macht zu über­nehmen. Insbe­son­dere das abrupte Ende der Aktion verlieh solchen Analo­gie­schlüssen zusätz­liche Plausibilität.

Erklä­rungs­si­mu­la­tionen, Komple­xi­täts­re­duk­tion und die Welt­wahr­neh­mung der anderen

Allein anhand dieser unvoll­stän­digen Aufzäh­lung histo­ri­scher Analo­gien wird deut­lich, wie bescheiden es um ihr jewei­liges analy­ti­sches Poten­zial letzt­lich bestellt ist. Im Kern handelt es sich dabei um Erklä­rungs­si­mu­la­tionen, bei denen einzelne Aspekte aus dem Zusam­men­hang gerissen und neben­ein­ander gestellt werden. Der Philo­soph Hans Blumen­berg hat einmal ange­merkt, mit Hilfe von Analo­gie­schlüssen sei es möglich, Komple­xität zu redu­zieren und in unüber­sicht­li­chen Situa­tionen und unter Zeit­druck handlungs- und deutungs­fähig zu bleiben. Analo­gien sind also unver­zichtbar, um Kontin­genz zu bewäl­tigen. Doch mit Geschichts­wis­sen­schaft oder histo­ri­schem Denken hat dies nur wenig zu tun.

Auch belast­bare Schluss­fol­ge­rungen zur Gegen­warts­deu­tung oder gar Zukunfts­pro­gnosen kann es allein auf einer solchen Grund­lage kaum geben. Viel­mehr erschwert die inten­sive Suche nach histo­ri­schen Paral­lelen mitunter die vorur­teils­freie Analyse der Gegen­wart. Der Grund dafür ist ebenso einfach wie banal: Geschichte wieder­holt sich nicht. Doch die histo­ri­sche Analogie sugge­riert eben dies: Dass aus (vermeint­lich) ähnli­chen Konstel­la­tionen auch ähnliche Folgen resul­tieren. Und weil dies stets im Bereich des Mögli­chen liegt, wird Analo­gie­schlüssen viel­fach der Status einer soliden Heuristik zuge­bil­ligt. Doch worin besteht der Nutzen histo­ri­scher Analo­gien, wenn sie die Gegen­wart nur bedingt zu erklären vermögen? Zunächst einmal kommt ihnen eine instru­men­telle Funk­tion zu; etwa, indem poli­ti­sches Handeln mit dem Verweis auf vergan­gene Ereig­nisse legi­ti­miert wird, wie es in der russi­schen Politik und Öffent­lich­keit exzessiv vorex­er­ziert wird. Dieses Denken und Spre­chen in Konti­nui­täten und „histo­ri­schen Gesetz­mä­ßig­keiten“ hat eine system­sta­bi­li­sie­rende Funk­tion: Der tenden­ziell herme­ti­sche Diskurs­raum dient der Herstel­lung vermeint­li­cher Zukunfts­si­cher­heit und der Abschot­tung gegen kontin­gente Dyna­miken glei­cher­maßen. Diese Praxis funk­tio­niert auch unter umge­kehrten Vorzei­chen in Zeiten der Krise. So lässt sich etwa Vladimir Putins Verweis auf „1917“ als Warnung vor poli­ti­scher Insta­bi­lität verstehen, mit der ein verstärkter Einsatz repres­siver Mittel gerecht­fer­tigt werden kann. Prak­tiken der Macht­si­che­rung in der Gegen­wart werden so mit vergan­genem Chaos begründet.

Histo­ri­sche Analo­gien dienen zudem der unver­hoh­lenen Straf­an­dro­hung. So etwa der Propa­gan­dist Dmitrij Kiselev, der in seiner viel­ge­se­henen TV-Show mit Blick auf Prigožin erklärte, in der russi­schen Geschichte gäbe es viele Beispiele dafür, dass „Helden der Front für began­gene Verbre­chen streng bestraft wurden“. So sei es mit Pugačev gewesen, aber auch mit dem Kosa­ken­hetman Ivan Mazepa (1639-1709) oder mit dem schlimmsten aller Verräter, dem sowje­ti­schen General Andrej Vlasov, der im Zweiten Welt­krieg auf Seiten der Deut­schen kämpfte. Kiselev ließ bei seinen Ausfüh­rungen keinen Zweifel daran, dass auch Prigožin in diese Reihe gehört.

Kurzum: Histo­ri­sche Analo­gien geben Auskunft über Denken und Auffas­sungen ihrer Urheber:innen. Sie zeigen, wie sie sich die Zukunft imagi­nieren und auf welche Weise Geschichte zur Legi­ti­ma­tion dieser Erwar­tungen instru­men­ta­li­siert werden soll. Dabei ist es voll­kommen irrele­vant, ob die behaup­teten Zusam­men­hänge ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ sind. Inter­es­sant ist allein, dass sie über­haupt herge­stellt werden. Um dies noch einmal am Beispiel Putins zu illus­trieren: Sein Spre­chen über 1917 kann auch als Furcht vor den desta­bi­li­sie­renden Effekten innerer Unruhen in Zeiten des Krieges gedeutet werden. Fatale Wirkung könnte ein solcher Diskurs entfalten, wenn er – gleich einer sich selbst erfül­lenden Prophe­zeiung – als eine Art Hand­lungs­auf­for­de­rung begriffen würde. Der Histo­riker Jan C. Behrends erklärte in diesem Zusam­men­hang zurecht, Putins Vergleich sei „gefähr­lich“, da der Präsi­dent ja wisse, „wie es für den letzten Zaren endete“.

Doch auch jene, die den kurz­le­bigen Wagner-Aufstand oder andere Ereig­nisse der jüngsten russi­schen Gegen­wart an der Elle vergan­gener Ereig­nisse maßen, müssen sich fragen lassen, welche Stereo­type ihre Inter­pre­ta­tionen beein­flussten und weshalb es sich so verhielt. Denn die zahl­rei­chen Analo­gie­schlüsse deuten auf eine Essen­tia­li­sie­rung Russ­lands, auf die mehr oder minder expli­zite Exoti­sie­rung des Landes und vor allem auf ein – in anderen Kontexten längst über­wun­denes – Denken in histo­ri­schen Konti­nui­täten und „Konstanten“. Darin liegt jedoch nicht nur ein analy­ti­scher Kurz­schluss, sondern auch eine Gefahr: Unbe­wusst und ohne es zu wollen affir­miert diese Perspek­tive letzt­end­lich, was auch von den Herren im Kreml gedacht und gewollt wird. Doch diesen Gefallen sollten wir ihnen nicht tun.