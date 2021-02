Anläss­lich der Inau­gu­ra­ti­ons­feier von Joe Biden und Kamala Harris trug die 22jährige Lyri­kerin Amanda Gorman ihr Gedicht „vor. Mit ihrem Text und ihrer Perfor­mance berührte sie Milli­arden von Zuschauer:innen auf der ganzen Welt. Am aller­meisten viel­leicht mit diesem Satz, in dem die Bedeu­tung der Lite­ratur für die Politik zur Sprache kommt – und umgekehrt:

We, the succes­sors of a country and a time where a skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of beco­ming presi­dent, only to find herself reci­ting for one.

Lite­ratur ist demnach poli­tisch, weil der Kampf um poli­ti­sche Rechte und poli­ti­sche Teil­habe unmit­telbar mit dem Kampf um einen Zugang zum ästhe­ti­schen Echo- und Expe­ri­men­tier­raum der Kunst zusammenhängt.

Die Stimme erheben als poli­ti­sche Handlung

In einer Perfor­mance mit dem Titel „erklärt Amanda Gorman, wie sie, die als Kind auch noch mit einer Sprech­be­ein­träch­ti­gung zu kämpfen hatte, den Mut fand, ihre Leiden­schaft für die Lite­ratur nicht nur schrei­bend auszu­leben, sondern auch spre­chend vor Publikum. Darin liege der eigent­liche poli­ti­sche Akt: „the choice to be heard is the most poli­tical act of all“. Entschei­dend sei, welche Geschichten wie erzählt werden, um andere Perspek­tiven und Erfah­rungen sichtbar zu machen als jene, die in der Lite­ratur immer schon reprä­sen­tiert sind. Es geht ihr also darum, wer spricht und wie er oder sie eine Geschichte erzählt; um die Art und Weise, wie die Figuren und die Dinge zuein­ander in Bezie­hung gesetzt sind und welche Fäden die Texte aufnehmen und weiter­spinnen. In einem Inter­view mit den New York Times erzählt Gorman, wie sie als Schü­lerin erst durch die Entde­ckung von Toni Morri­sons „The Bluest Eye“(1970) über­haupt den Zugang zu ihrer eigenen Stimme fand:

[…] I’d never seen a book with a dark-skinned, nappy-haired girl on the cover. I was enthralled. […] What’s more, I realized that all of the stories I read, and wrote, featured white or light-skinned charac­ters. I’d been reading books without black heroines, which nearly stripped me of the ability to write in my own voice, black­ness and all. Reading Morrison was almost like retea­ching myself how to write unapo­lo­ge­ti­cally in a black and femi­nist aesthetic that was my own. After that I made a promise to myself: To never stop writing, and to always repre­sent margi­na­lized figures in my work.

Das erin­nert an die Über­le­gungen des fran­zö­si­schen Philo­so­phen Jacques Rancière zur Auftei­lung des Sinn­li­chen und zum eman­zi­pierten Zuschauer. Als er den Brief­wechsel zweier Arbeiter aus den 1830er-Jahren las, in der Erwar­tung, „darin Infor­ma­tionen über die Lebens­be­din­gungen und über das Bewusst­sein der Arbeiter dieser Zeit zu erlangen», erlebte er eine Über­ra­schung. Was er vorfand, war etwas ganz anderes. Die beiden berichten einander in ihren Briefen nicht von Arbeit und Rege­ne­ra­tion, sondern von ihren Musse­stunden; intel­lek­tu­ellen und ästhe­ti­schen Erfah­rungen mit den Künsten und in der Natur.

Der einfache Bericht ihrer Frei­zeit­be­schäf­ti­gungen zwang dazu, die etablierten Bezie­hungen zwischen Sehen, Machen und Spre­chen neu zu formu­lieren. Indem sie sich zu Zuschauern und Besu­chern machten, erschüt­terten sie die Auftei­lung des Sinn­li­chen, die verlangt, dass dieje­nigen, die arbeiten, nicht die Zeit haben, ihre Schritte und Blicke vom Zufall lenken zu lassen.

Rancière zieht daraus die Schluss­fol­ge­rung, dass Eman­zi­pa­tion genau dieses Verwi­schen der Grenze zwischen denen, die handeln, und denen, die zusehen, bedeute. Die Wirkung von Amanda Gormans Perfor­mance besteht viel­leicht gerade darin, dass sie das, was Lite­ratur im Ranciè­re­schen Sinne poli­tisch macht, auf über­zeu­gende Weise verkörpert.

Gormans Auftritt begeis­terte aber längst nicht alle. Die Kritik kam von zwei Seiten. Es wurden Stimmen laut, die monierten, das Gedicht sei zu wenig viel­schichtig in seiner auf Gegen­sätze von hell und dunkel aufbau­enden Bild­sprache, es biete nicht genü­gend Deutungs­an­ge­bote, sei zu pathe­tisch und zu ideo­lo­gisch. Andere ärgerten sich, weil der Auftritt nicht poli­tisch genug gewesen sei; eine verge­bene Chance, um konkrete Miss­stände anzuprangern.

Man könnte hier viel über die notwen­di­ger­weise patrio­tisch gefärbte Text­sorte des Inau­gu­ra­ti­ons­ge­dichtes sagen, die in Gormans Text durchaus reflek­tiert wird, über die klug gestal­tete Bild­sprache und die Form des Gedichts, dem euphorisch-atemlos verket­teten Rhythmus. Denn in dieser Verket­tung präsen­tiert das spre­chende, das wider alle Erwar­tung zur Sprache gekom­mene Ich seine Posi­tion als ein Wir, das in grös­sere Zusam­men­hänge einge­bettet ist, als Teil eines viel­stim­migen Chores. Doch hier soll es nicht um eine Analyse des Gedichts und seiner kriti­schen Lektüren gehen, sondern um die Frage, warum Gormans Einstehen für die eman­zi­pa­to­ri­sche Kraft des ästhe­ti­schen Raumes von einer Diskus­sion um die ausser­li­te­ra­ri­sche Legi­ti­ma­tion von Lite­ratur über­la­gert wird.

Was macht die Lite­ratur mit uns?

Die Reak­tion auf Gormans Auftritt ist kein Einzel­fall. Sie verweist viel­mehr darauf, dass in der öffent­li­chen Diskus­sion über Lite­ratur und ihre gesell­schaft­liche Funk­tion eine ambi­va­lente, gera­dezu wider­sprüch­liche Haltung vorherrscht. Einer­seits wird lite­ra­ri­schen Texten jede Rele­vanz abge­spro­chen, gleich­zeitig werden wir aber vor ihrer mani­pu­la­tiven Macht gewarnt. Im Umgang mit der offenbar schwer zu ertra­genden Offen­heit und Ambi­va­lenz lite­ra­ri­scher Texte lassen sich grund­sätz­lich zwei Tendenzen beob­achten: Kritik an der poli­ti­schen Haltung, die den Texten und ihren Autor:innen unter­stellt wird, und Kontrolle der Leser:innen. In beiden Fällen richtet sich das Miss­trauen gar nicht so sehr gegen lite­ra­ri­sche Texte und ihr Poten­tial, Wider­sprüche zu gestalten, Grenzen aufzu­lösen und Fragen zu provo­zieren. Das Miss­trauen richtet sich vornehm­lich gegen das Lese­pu­blikum. Mit Argu­menten, die bereits im späten 18. Jahr­hun­dert in Anschlag gebracht wurden, um vor allem Frauen und Kinder vor einer bedroh­li­chen „Lesesucht“zu bewahren, wird versucht, den unsicht­baren, wild wuchernden, höchst indi­vi­du­ellen Prozess des Lesens zu kontrollieren.

Kriti­sche Analysen von Gormans Inau­gu­ra­ti­ons­ge­dicht kommen zum Schluss, dass dessen über­zeu­gende rheto­ri­sche Gestal­tung zu suggestiv sei; dem Publikum wird nicht zuge­traut, sich selbst eine Meinung zu bilden. Was bei dieser Betrach­tungs­weise vergessen geht, ist die Eigen­heit von Lite­ratur und Kunst über­haupt, Menschen als physi­sche, emotio­nale und intel­lek­tu­elle Wesen anzu­spre­chen. Es gibt aber auch durchaus gut gemeinte Versuche, Lite­ratur dadurch zu legi­ti­mieren, dass ihr die Ambi­va­lenz ab- und ein ganz konkreter gesell­schaft­li­cher Nutzen zuge­spro­chen wird. Ein Beispiel dafür ist das Projekt Cassandra, unter­stützt vom deut­schen Bundes­mi­nis­te­rium für Vertei­di­gung. Ein Team von Literaturwissenschaftler:innen arbeitet daran, „Lite­ra­tur­aus­wer­tung“ für Krisen­früh­erken­nung einzu­setzen, also lite­ra­ri­sche Texte als Progno­se­instru­mente im Bereich der Gewalt­prä­ven­tion nutzbar zu machen. Dabei stützen sich die Forscher vor allem auf die Themen von Romanen aus Krisen­ge­bieten und deren Rezep­tion – die manchmal nicht mehr sehr viel mit den Texten selbst zu tun hat. Auf der Home­page von Cassandra heißt es dazu:

Erste Fall­stu­dien des Projekts zum Kosovo-Serbien-Konflikt (1998/99), Nigeria und Alge­rien haben gezeigt, dass Lite­ra­tur­be­ob­ach­tung und -auswer­tung früh­zeitig aufzeigen kann, wo und wie sich Wahrnehmungs- und Deutungs­muster verschieben und wo und wie fiktio­nale Texte Einfluss nehmen auf die Inter­pre­ta­ti­ons­rahmen von Gruppen und Gesell­schaften – oft schon Jahre bevor sich diese in konkreten Hand­lungen sichtbar manifestieren.

Nun soll den Tübinger Forscher:innen nicht unter­stellt werden, dass sie der Lite­ratur grund­sätz­lich Viel­deu­tig­keit und Komple­xität abspre­chen – doch der Fokus des Projekt führt dazu, dass das, was Lite­ratur wirk­lich kann, so wie es Amanda Gorman gezeigt hat, aus dem Blick gerät.

Was wir hier vor uns haben, ist im Grunde ein Versuch, der Lite­ratur die Zähne zu ziehen. Sie soll auf eine bestimmte Art bilden und nützen, statt ihre Leser:innen in unkon­trol­lier­bare Lektü­re­pro­zesse zu verwi­ckeln, von denen niemand sagen kann, wohin sie führen. Para­do­xer­weise lassen sich solche Bemü­hungen ausge­rechnet dort beob­achten, wo mit viel Einsatz um junge Leser:innen geworben wird. Auf den zahl­rei­chen Leseförderungs-Datenbanken, zum Beispiel bei der Stif­tung Lesen, werden Lektüren nach Alter, Ziel­gruppe und Thema empfohlen. Man könnte, nicht ganz zu Unrecht, entgegnen, dass es unmög­lich ist, mit stilis­ti­schen oder atmo­sphä­ri­schen Krite­rien zu arbeiten.

In der Diskus­sion um Lektüren für Kinder und Jugend­liche geht es aber allge­mein nur ganz am Rand um lite­ra­ri­sche Krite­rien und um die ästhe­ti­schen Räume, die solche Texte eröffnen könnten. Im Zentrum stehen Fragen nach rele­vanten und anspre­chenden Themen und Geschichten aus der Lebens­welt von Jugend­li­chen, die sie aus ihrem Alltag kennen. Nur so, heisst es, könnten sich die jungen und v.a. auch die bildungs­fernen Leser:innen mit den Texten iden­ti­fi­zieren. Die Fixie­rung aufs Thema­ti­sche wirkt sich auch auf das Angebot der Verlage aus und führt dazu, dass viele Romane für Jugend­liche als Problem­bü­cher daher­kommen. Für die pädago­gi­sche Abhand­lung von Problemen, über die Jugend­liche etwas lernen sollen, etwa Gewalt, Drogen, Social Media oder Konflikte in Patch­work­fa­mi­lien, werden über­zeu­gende Figuren und glaub­wür­dige Geschichten geop­fert. Ziel­füh­rend ist das nicht, denn wer möchte schon lang­wei­lige Bücher lesen, wenn es aufre­gende und aben­teu­er­liche gibt. Ach ja, und wie war das noch einmal mit Rancières Arbei­tern aus dem 19. Jahr­hun­dert? In ihren Briefen spra­chen sie nicht über ihren grauen Alltag, sondern von beson­deren Freuden.

Es gibt aber Verlage und Schriftsteller:innen, die sich nicht an diese Empfeh­lungen halten. Denn sämt­liche Best­steller der letzten Jahre, von Harry Potter bis zu John Greens Liebes­ro­manen, erzählen Geschichten, die mehr mit Träumen und Sehn­süchten, mit der Suche nach Freund­schaft und Liebe und nach künst­le­ri­schen Gestal­tungs­räumen zu tun haben als mit den Heraus­for­de­rungen des Schul- und Arbeitsalltags.

Auch Amanda Gorman hat ihre Stimme nicht nur deshalb entdeckt, weil sie mit Büchern in Kontakt kam, in denen die Prot­ago­nis­tinnen schwarze Mädchen und Frauen waren, die in ähnli­chen Verhält­nissen aufwuchsen wie sie. Entschei­dend war eine ästhe­ti­sche Haltung gegen­über der Welt, von der sie sich intel­lek­tuell und emotional ange­spro­chen fühlte, die sie sich zu eigen machen und trans­for­mieren konnte. Die Frage, wie poli­tisch Lite­ratur sein muss oder darf, ist falsch gestellt. Sie ist, wie die eman­zi­pa­to­ri­sche Geschichte der Lyri­kerin Amanda Gorman exem­pla­risch zeigt, immer schon politisch.