„Wie viel Iden­tität verträgt die Gesell­schaft?“ fragte Wolf­gang Thierse in einem viel­be­ach­teten Text in der Frank­furter Allge­meinen Zeitung 2021. Eine Frage, die nicht erst seitdem die deut­sche Medi­en­land­schaft umtreibt. 2022 finden sich auf Lexis­Nexis für deutsch­spra­chige Publi­ka­tionen fast 1500 Artikel, die das Wort verwenden. Erst im März dieses Jahres rangen im SWR Demo­kra­tie­forum der Kunst­wis­sen­schaftler Jörg Scheller, CDU-Politikerin Julia Klöckner und die Poli­tik­wis­sen­schaft­lerin Julia Roig unter der Regie Michel Fried­mans um dieselbe Frage.

Der deutsch­spra­chige Diskurs über­nimmt die wich­tigste Eigen­heit des US-amerikanischen: „Iden­ti­täts­po­litik“ machen immer die anderen. Eigent­lich ging es bei der unver­träg­li­chen „Iden­tität“ im „Demo­kra­tie­forum“ um ethni­sche und sexu­elle Minder­heiten. Auch bei Thierse ging es seiner­zeit darum, dass Minder­heiten Fragen „ethni­scher, geschlecht­li­cher und sexu­eller Iden­tität“ „heftiger und aggres­siver“ zur Sprache bringen. Im SWR-Gespräch argu­men­tierte Klöckner zwar, „wenn wir jetzt über ‚alte weiße Männer‘ spre­chen und uns sonst aber über Diskri­mi­nie­rung äußern, ist das genauso so eine Art Diskri­mi­nie­rung, alte weiße Männer abzu­stem­peln.“ Aber, so iden­ti­täts­po­li­tisch diese Klage auch klingen mochte, die Iden­tität der „alten weißen Männer“ schien es nicht zu sein, die die Gruppe eigent­lich zum Thema hatte.

Anzei­chen einer Symptomdebatte

Die Debatte über „Iden­ti­täts­po­litik“ ist zumin­dest in Teilen eine Phan­tom­de­batte. Anders als im Fall der „poli­ti­schen Korrekt­heit“ (oder heut­zu­tage der „Cancel Culture“), gibt es zwar durchaus Personen, Gruppen, und Texte, die affir­mativ sagen: Wir betreiben Iden­ti­täts­po­litik. Welche Philosoph:innen, Politiker:innen oder Aktivist:innen aller­dings unter diesem Begriff gefasst (und norma­ler­weise kriti­siert) werden, kann man trotzdem häufig nur kontex­tuell erschließen; ebenso variabel ist, welche Bewe­gungen dazu­ge­hören und welche von dieser Zuschrei­bung ausge­nommen werden. Selt­sa­mer­weise eini­ger­maßen konstant bleibt nur die Problem­be­schrei­bung selbst.

Das ist deshalb wichtig, weil der so unschuldig daher­kom­mende Begriff „Iden­ti­täts­po­litik“ gemeinhin ein geschicht­li­ches Narrativ impli­ziert. Irgend­wann einmal, so vermit­telt dieses Narrativ, trat die Linke geschlossen auf und war in ihren Ansprü­chen univer­sa­lis­tisch. Dann kam eine iden­ti­täts­po­li­ti­sche Zersplit­te­rung, die die Macht der Linken schwächte, die Gesell­schaft spal­tete, und die es deshalb rück­gängig zu machen gilt.

Wann die angeb­lich fatale Wegga­be­lung statt­fand, ist in diesem Kontext natür­lich äußerst wichtig. Kritiker:innen der Iden­ti­täts­po­litik machen deren Ursprünge in den USA aus – womit sie recht haben. Gerade in den USA aber ist die Erzäh­lung von der Linken als Mehr­stu­fen­ra­kete – zuerst linker Univer­sa­lismus, dann linke Iden­ti­täts­po­litik – eini­ger­maßen frag­würdig. Die wich­tigsten linken Befrei­ungs­be­we­gungen des mid-century, insbe­son­dere die schwarze Bürger­rechts­be­we­gung, basierten ganz natür­lich auf Iden­tität. Auch die großen libe­ralen poli­ti­schen Errun­gen­schaften der Zeit wurden von multi-ethnischen Koali­tionen durchgesetzt.

Entste­hung und Kritik linker iden­tity politics

„Die“ – angeb­lich mono­li­thi­sche – Linke, die dann in einem weiteren Schritt zerfa­serte, gab es in den USA rechts der Kommu­nisten nie. Viel­mehr waren dies linke Bewe­gungen, die Koali­tionen bildeten und zwischen einem univer­sa­lis­ti­schen Pol und einer Beto­nung parti­ku­larer Anliegen pendelten. Es ist unbe­stritten, dass inner­halb der radi­kalen Linken im Laufe der 1970er Jahre das parti­ku­la­ris­ti­sche Element betont wurde – unter anderem in den sepa­ra­tis­ti­schen Bewe­gungen, etwa der Black Panther Party oder lesbisch-feministischen Gruppen. Man zog sich zurück in Kommunen, WGs, manchmal auch in Sekten.

Vor diesem Hinter­grund entstand das moderne Verständnis von „Iden­ti­täts­po­litik“. Nur eben nicht inner­halb solch sepa­ra­tis­ti­scher Gruppen, sondern im Kontrast zu ihnen. Im Combahee River Coll­ec­tive State­ment vom April 1977 formu­lierte eine Gruppe afro­ame­ri­ka­ni­scher lesbi­scher Frauen das so: „Wir reali­sierten, dass die einzigen Menschen, die sich genug um uns kümmern, um konse­quent an unserer Befreiung zu arbeiten, wir selbst sind.“ Die Politik des Coll­ec­tive sei deshalb „aus der gesunden Liebe für uns selbst entstanden, aber auch für unsere Schwes­tern und unsere commu­nity“. Sich auf die „eigene Unter­drü­ckung zu konzen­trieren“, werde folg­lich am wirkungs­vollsten durch das „Konzept der Iden­ti­täts­po­litik verkör­pert“, denn die „tief­grei­fendste und radi­kalste Politik“ komme direkt „aus unserer Iden­tität heraus“. Gleich­zeitig jedoch betonten die Autorinnen, dass ihre Posi­tion Soli­da­rität z.B. mit „progres­siven Schwarzen Männern“ bedeu­tete, dass ihre poli­ti­sche Arbeit nur „in Koali­tionen mit anderen Gruppen“ vonstat­ten­gehen könne, und dass sie „die Frak­tio­na­li­sie­rung, die jene weißen Frauen, die Sepa­ra­tis­tinnen sind, fordern,“ ablehnten.

Die sepa­ra­tis­ti­sche Welle klang Ende der 1970er Jahre schon wieder ab. Und spätes­tens ab den 1980er Jahren geriet auch die Kate­gorie der „Iden­tität“ stark unter Druck post­mo­derner Kritik. Ob Michel Foucaults Histo­ri­sie­rung der Kate­gorie Sexua­lität, Judith Butlers „Genea­logie der Kate­gorie ‚Frau‘,“ die Queer Theory, oder Kimberlé Crens­haws Begriff der Inter­sek­tio­na­lität: viele Theo­rie­an­sätze jener Jahre waren als Kritik von allzu simpler iden­ti­täts­ba­sierter Politik gedacht. Seit damals war Iden­ti­täts­po­litik kein Wort mehr, das in der Politik der US-amerikanischen Linken noch einen eindeu­tigen und posi­tiven Bezugs­punkt hatte.

Para­do­xer­weise jedoch kam in den 1980er Jahren die Rede von der „Iden­ti­täts­po­litik“ über­haupt erst im öffent­li­chen Diskurs der USA an. Sie bezog sich jetzt plötz­lich auf alles Mögliche: auf Studen­ten­wohn­heime, auf in der Cafe­teria zusam­men­sit­zende Studie­rende, auf Diversity-Schulungen in mittel­großen Banken… Was genau das Wort aber bezeich­nete, war eini­ger­maßen unklar. Einer­seits exis­tierte eine linke Kritik am Iden­ti­täts­kon­zept, insbe­son­dere inner­halb der New Left. Diese Kritiker femi­nis­ti­scher, LGBT- und ethni­scher Bewe­gungen meinten, die radi­kale Linke zerfranse in immer klei­nere Inter­es­sen­grüpp­chen und verliere so ihre Schlag­kraft. Ande­rer­seits entstand damals eine viel weiter gespannte Kritik, die linke, libe­rale, oder ander­weitig kosmo­po­li­ti­sche Gruppen mit ethni­schem Fokus, oder mit Fokus auf Geschlecht und Sexua­lität (ob sie nun iden­ti­täts­po­li­tisch auftraten oder nicht) als Teil einer brei­teren Kultur des „Narzissmus“ behan­delte. Diese Kritik kam gemeinhin nicht von der Linken, sondern war entweder implizit oder ganz offen konservativ.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Kultur­kon­ser­va­tive Kritik

Diese kultur­kon­ser­va­tive Kritik der Iden­tität hatte an lang­haa­rigen Studie­renden, an psycho­ana­ly­tisch fixierten Yuppies, an Cele­bri­ties und Wellness-Wahn genauso viel auszu­setzen wie am Femi­nismus oder Black Power. Behaup­teten linke Kritiker, Iden­ti­täts­po­litik sei stra­te­gisch falsch, meinten Autoren wie Philip Rieff, Allan Bloom und Chris­to­pher Lasch, die Beto­nung des Iden­ti­tären stelle eine Gefahr für die US-amerikanische Gesell­schaft dar. Sie wurde zu einem Teil­aspekt dessen umge­deutet, was bei Lasch „die Kultur des Narzissmus“ hieß, bei Rieff „der Triumph des Thera­peu­ti­schen“ und bei Bloom „die Schlie­ßung des ameri­ka­ni­schen Geistes.“ Gleich­zeitig wurde in deren großen Büchern das Phänomen radikal entgrenzt: Rieff deutete die neue Beto­nung der Iden­tität als Teil einer Pseu­do­re­li­gio­sität in einem irreli­giösen Zeit­alter; Bloom als ein Verrat am klas­si­schen Bildungs­ideal; Lasch als eine spezi­fisch US-amerikanische Pathologie.

Der moderne Diskurs, insbe­son­dere in der deut­schen Rezep­tion, ist gekenn­zeichnet durch die wilde Vermi­schung dieser linken und rechten Kritik­tra­di­tionen. Manchmal ist von „Iden­ti­täts­po­litik“ im spezi­fi­schen Sinne ethnisch und sexuell basierter Befrei­ungs­be­we­gungen die Rede, manchmal scheint es ganz gene­rell um die poli­ti­sche Beto­nung von Iden­ti­täts­ka­te­go­rien, des Selbst und der eigenen Posi­tion zu gehen. Oder es geht ganz einfach darum, dass eine trans Person auf Twitter etwas gesagt hat. Manchmal geht es um Aktivist:innen und ob ihr Akti­vismus konstruktiv ist oder nicht. Dann geht es wieder um die narziss­ti­sche Krän­kung, um die angeb­li­chen pseudo-religiösen Dimen­sionen, um das manich­äi­sche Welt­bild der Iden­ti­täts­po­litik – Ideen, die klar bei Autoren wie Lasch, Rieff und Bloom abge­schaut sind.

In zwei Punkten wirkt aber vor allem die konser­va­tive Kritik fort. Erstens: Iden­tität scheint vor allem da ein Problem zu sein, wo sie von gesell­schaft­lich margi­nalen Gruppen betont wird. Schon Bloom schalt eigent­lich einen Groß­teil seiner Zeit­ge­nossen in seiner Phil­ip­pika vom Nieder­gang des ameri­ka­ni­schen Geistes, thema­ti­sierte Rock­musik und Woody Allen, Campus­kultur und die Business-Community; als er aber dann in Fern­seh­sen­dungen saß, ging es plötz­lich vor allem um Afro­ame­ri­kaner und Femi­nis­tinnen. Zwei­tens: die tatsäch­liche iden­ti­täts­po­li­ti­sche Tradi­ti­ons­linie wird komplett ausge­klam­mert. Wenn Francis Fuku­yama z.B. in seinem 2018 erschienen Buch Iden­tity davor warnt, dass west­liche Demo­kra­tien an Iden­ti­täts­po­litik „zerbre­chen“, dann erwähnt er Audre Lorde, Gloria Anzaldua oder das Combahee River Coll­ec­tive mit keinem Wort – Rieff, Lasch und Bloom hingegen schon.

Genau diese Sicht­weise, ihres im US-Kontext offen­sicht­li­chen Neokon­ser­va­tismus teil­weise entle­digt, kommt seit den 1990er Jahren immer wieder in Europa und gerade auch in Deutsch­land an. In einer ersten Welle in den 1990er Jahren handelte es sich vor allem um eine Beschrei­bung angeb­li­cher Verhält­nisse inner­halb der US-amerikanischer Gesell­schaft (und genauer gesagt ihrer Uni-Campusse) – man denke an die Rezep­tion von David Mamets Oleanna oder Philip Roths Der mensch­liche Makel im deutsch­spra­chigen Feuil­leton. Die neue Rezep­ti­ons­welle scheint durch #MeToo und Black Lives Matter losge­treten worden zu sein.

Als Kritik bestimmter intel­lek­tu­eller Bestre­bungen taugt eine dermaßen breit gefasste Kultur­kritik nur bedingt. Alles, was irgendwie von Minder­heiten ausgeht, kann mit dem Label „Iden­ti­täts­po­litik“ belegt werden, egal ob es als Kritik oder Gegen­ent­wurf zu iden­ti­täts­po­li­ti­schen Ansätzen auftritt, egal ob es dezi­diert von Links kommt, oder doch eher dem Repu­ta­tion Manage­ment der Groß­kon­zerne entspringt. Aus dem kultur­pes­si­mis­ti­schen Gene­ral­bass dieses Diskurses dürfte sich auch die Tatsache ergeben, dass die Diagnose „Iden­ti­täts­po­litik“ im Normal­fall eher ein gene­relles Unwohl­sein mit einer sich ändernden Gesell­schaft ausdrückt, als dass sie auf spezi­fi­sche poli­ti­sche Projekte abzielt.

Der Verdacht drängt sich auf, dass die Sorge um Iden­ti­täts­po­litik nie wirk­lich die Schiene der 1980er Jahre verlassen hat: Sie ist ein probates Sprach­spiel, vermit­tels dessen sich eine kultur­kon­ser­va­tive Kehre voll­ziehen lässt, ohne dass der Kritiker sein Selbst­ver­ständnis als Linker aufgeben müsste. Aber mehr noch, man wird das Gefühl nicht los, dass dieses ritua­li­sierte Schimpfen auf Iden­tität seiner­seits als iden­ti­täts­stif­tend empfunden wird.

Anti-Identitäts-Identitätspolitik

Der Sozio­loge Joshua Paul hat dies 2018 als „Anti-Identitäts-Identitätspolitik“ bezeichnet: diese „geht von einer univer­sellen Iden­tität aus und lehnt die Aner­ken­nung von parti­ku­larer Erfah­rung entlang gesell­schaft­li­cher Bruch­li­nien ab.“ Paul macht dies vor allem am Hashtag #AllLi­ve­s­Matter fest, der 2020 als Totschlag­ent­geg­nung auf Black Lives Matter zirku­lierte. Aber in gewisser Weise besteht diese Subjekt­po­si­tion spätes­tens seit den 1980er Jahren: eine, die jegliche parti­ku­lare Selbst­be­schrei­bung entrüstet von sich weist, die ihre eigenen Inter­essen eigent­lich immer als die „der Gesell­schaft“ beschreibt. „Es handelt sich um eine Iden­ti­täts­po­litik,“ so Paul, „aber ohne ‚Gruppen‘-Ansprüche.“ Was Paul nicht sagt: Was wäre iden­ti­tärer, als sich unter der Hand zum univer­sellen Subjekt zu deklarieren?