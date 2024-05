Indien befindet sich aktuell in einer ökolo­gi­schen, sozio­öko­no­mi­schen und poli­ti­schen Krise. Hitze­wellen, Hagel­stürme und Ernte­aus­fälle haben zu mehr Arbeits­lo­sig­keit, Einkom­mens­ver­lusten und Hunger geführt, gerade bei Menschen, die bereits in Armut leben. Zudem gab es 2021 erneut massive Proteste von Bäuer*innen gegen eine weitere Libe­ra­li­sie­rung der Land­wirt­schaft. Schon seit vielen Jahren wider­setzen sich länd­liche Bevöl­ke­rungs­gruppen von Adivasis (Indi­gene), Dalits (Kastenlose/Bahujan) und Minder­heiten dem neoli­be­ralen Wachs­tums­mo­dell, das Land und Wälder enteignet und sozialen Ausschluss entlang von Geschlecht, Kaste und Klasse vertieft. Ange­sichts der Klima­krise ist Ener­gie­trans­for­ma­tion zu einem zentralen Poli­tik­feld der hind­una­tio­na­lis­ti­schen neoli­be­ralen BJP-Regierung geworden. Premier­mi­nister Modi nutzt Forde­rungen nach sauberer bezahl­barer Energie für alle, um sie popu­lis­tisch mit Geschlech­ter­fragen und Armuts­be­kämp­fung zu verbinden. Im Fokus stehen dabei Schutz, Ermäch­ti­gung und Besser­stel­lung von mehr­fach benach­tei­ligten Frauen*, die am stärksten von Ener­gie­mangel betroffen sind. Doch profi­tieren arme Frauen* tatsäch­lich von den poli­ti­schen Projekten?

Ermäch­ti­gung von armen Frauen* durch saubere Energie?

Das 2016 von Modi einge­führte Programm Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) zielt darauf ab, durch Flüs­sig­gas­an­schlüsse Ener­gie­ver­sor­gung, Gesund­heit und harte Lebens­be­din­gungen von 50 Millionen benach­tei­ligten länd­li­chen Frauen* zu verbes­sern. Aktuell verfügen mehr als 100 Millionen Haus­halte unter­halb der staat­lich fest­ge­legten Armuts­grenze (1.286 INR/Monat Stadt und 1.059,42 INR/Monat Land /11,75€) über einen Gaszu­gang. Antrags­be­rech­tigt sind Adivasi- und Dalit-Frauen* sowie Frauen* aus ‚schwa­chen‘ Bevöl­ke­rungs­gruppen‘, die gemäß Sozi­öko­no­mi­schen und Kasten­zensus 2011 als mehr­di­men­sional arm gelten. Ange­sichts hoher Anschaf­fungs­kosten von 3.200 INR (36 €UR), erhalten Empfän­ge­rinnen eine kredit­ge­bun­dene Subven­tion von INR 1.600 (18 €UR) für Instal­la­tion und Kaution; die rest­li­chen INR 1.600 für Herd und Gasfla­sche müssen entweder im Voraus oder durch Darlehen von Ölver­mark­tungs­firmen bezahlt werden. Notwendig ist dafür ein Bank­konto und eine biome­tri­sche Iden­tität, die Aadhar Nummer.

Eine intersektional-feministische Unter­su­chung zu Gender, Kaste und Klasse als Bestim­mungs­fak­toren für Energie kommt zu dem Schluss, dass PMUY zwar Ungleich­heiten zwischen sozialen Gruppen und Geschlech­tern aner­kennt, der zentrale Aspekt jedoch zu wenig Beach­tung erhält, nämlich die Erschwing­lich­keit des Brenn­stoffs, vor allem für Adivasi-, Dalit- und von Frauen* geführte Haus­halte. Der deut­liche Refill-Gap wird zurück­ge­führt auf das Darle­hens­system, das die Tilgung voran­stellt und Verbraucher*innen nötigt, Markt­preise für die ersten acht bis neun Nach­fül­lungen zu zahlen. Im Kontext gestie­gener Gaspreise (von 500 INR (5,54 €) 2019 auf mehr als 1.000 INR/11,07 € 2024) und monat­liche Fami­li­en­ein­kommen von INR 1.065 (11,80 €UR) bei 20% der Land­be­völ­ke­rung sind die Kosten über­teuert und unbe­zahlbar. Schon 2020 äußerten 80% der befragten PMUY-Empfängerinnen, dass sie sich Flüs­siggas schlicht nicht leisten können. Eine andere Studie hebt hervor, dass PMUY aufgrund unzu­rei­chender Syste­matik von Gender-Treibstoffsubvention den ärmsten Frauen* die höchsten Ener­gie­preise aufbürdet. Kriti­siert wird zudem, dass der staat­liche Zuschuss zwar auf das Bank­konto der antrag­stel­lenden Frau* über­wiesen wird, Nach­füll­ent­schei­dungen jedoch oft männ­liche Haus­halts­mit­glieder treffen. Seit langem fordern Entwick­lungs­öko­nom­innen wie Bina Agarwal Macht­ver­hält­nisse inner­halb von Fami­lien zu berück­sich­tigen, um gender­trans­for­mativ zu wirken. Für wirk­lich inklu­sive Ener­gie­sys­teme sind genauere Ziel­vor­gaben in Policy-Formulierungen und Resul­taten elementar, die sowohl Wissens­lü­cken einkom­mens­schwa­cher Frauen* über Gesund­heits­schäden durch Ruß und Qualm ausglei­chen als auch Zugang zu Ausbil­dung, sicheren Jobs und Verfü­gung über eigenes Geld stärken. Ist das Maßnah­men­ziel ein umfas­sendes realis­ti­sches Wohl­ergehen von margi­na­li­sierten Frauen*, sind neben höheren Einkommen für Margi­nal­bäue­rinnen und land­wirt­schaft­li­cher Förde­rung drin­gend infra­struk­tu­relle Inves­ti­tionen in u.a. Wohnungsbau, Elek­tri­zität, Toiletten, medi­zi­ni­sche Versor­gung, Bildung länd­li­cher Bevöl­ke­rungen unab­dingbar. Mit Blick auf vermeid­bare Erkran­kungen (Asthma, Bron­chitis, COPD) bzw. frühe Tode von Frauen* durch häus­liche Luft­ver­schmut­zung werden kosten­lose Nach­fül­lungen, Schul­den­er­lass sowie Aufhe­bung des Kredit­sys­tems gefor­dert. Aktu­elle Forschungen fragen, ob PMUY seinen Nutzen über­lebt hat und fordern entweder eine grund­le­gende fein­ab­ge­stimmte Über­ar­bei­tung oder die Abschaf­fung.

Femi­nis­ti­sche Kritiken

Weitere femi­nis­ti­sche Kritiken richten sich gegen die Instru­men­ta­li­sie­rung von Gender im neoli­be­ralem Hindutva Projekt der BJP, die durch Sozi­al­pro­gramme margi­na­li­sierte Frauen als Markt­bür­ge­rinnen stärken will. Amrita Chhachhi zeigt, dass PMUY zwar benach­tei­ligte Frauen* auf dem Land als Haupt­zu­stän­dige für Brenn­holz­sam­meln entlastet, gleich­zeitig werden sie jedoch durch Bank­konto und Aadhar in formale Geld­kreis­läufe einbe­zogen. Dies kann einer­seits zu mehr finan­zi­eller Auto­nomie führen; ande­rer­seits müssen arme Frauen* als Konse­quenz daraus Kosten für Gasnach­fül­lungen erwirt­schaften. Da der Groß­teil indi­scher Frauen* land­wirt­schaft­lich arbeitet und über extrem nied­riges oder gar kein eigenes Geld­ein­kommen verfügt, bringt ihre Finanz­ink­lu­sion neue Heraus­for­de­rungen mit sich. Zudem führten die staat­li­chen Coro­na­maß­nahmen ab 2020 zu enormen Verdienst­aus­fällen bei Klein­bäue­rinnen, Fische­rinnen, Vieh­hir­tinnen und sinkenden Real­ein­kommen. Die Regie­rung war jedoch nicht bereit, Gasfla­schen während des Lock­downs zu subven­tio­nieren, so dass der Groß­teil länd­li­cher Frauen* gezwungen war, wieder Dung, Holz, Kerosin und weitere gesund­heits­schäd­liche Brenn­stoffe zu nutzen. Aus femi­nis­ti­scher Perspek­tive ein abso­luter Rück­schritt. Vor dem Hinter­grund explo­die­render Gaspreise forderte die zivil­ge­sell­schaft­liche Orga­ni­sa­tion Warrior Moms in einem Schreiben an den Finanz­mi­nister die Auswei­tung und Erhö­hung von Ener­gie­sub­ven­tionen für benach­tei­ligte Frauen* im Budget 2023-24. Die finan­zi­elle Inklu­sion armer Frauen* rückt somit nicht nur in weite Ferne, sondern ist durch Darlehen und Markt­preise für Gas gerade für Frauen* unter­halb der Armuts­grenze ambi­va­lent. Frag­würdig ist darüber hinaus die verpflich­tende Nutzung von Bank­konto gekop­pelt an die biome­tri­sche Iden­ti­täts­nummer Aadhar in PMUY, trotz substan­zi­eller Kritik an Betrugs­fällen, Korrup­tion, Verlet­zungen von Privat­heit und Daten­schutz­rechten. Erhöht sich dadurch das Risiko, dass arme Frauen* – ähnlich wie bei flächen­de­ckenden Mikro­kre­diten in Indien – in Verschul­dens­fallen geraten und aufgrund ihrer ‚hohen Rück­zah­lungs­moral‘ als gehor­same Spare­rinnen*zum Wohle von Familie, Gemein­schaft und Nation diszi­pli­niert werden? Auch fehlende Doku­mente und Tech­no­logie sowie büro­kra­ti­sche Hürden für länd­liche Dalit- und Adivasi-Frauen* deuten eher darauf hin, dass femi­ni­sierte Finanz­ver­ant­wort­lich­keit zu weniger Zeit für Familie und mehr wohl­fahrts­staat­li­chen Ausschlüssen führt. Proble­ma­tisch ist eben­falls die von Modi im PMUY-Marketing aktiv beför­derte ressen­ti­ment­ge­la­dene popu­lis­ti­sche Abgren­zung gegen­über Frauen* der Mittel- und Ober­klasse. Sie werden als ‚Feind­bild‘ verant­wort­lich gemacht für einge­schränkten sozialen Aufstieg armer Frauen* und spalten Frauen*anliegen, anti-patriarchale bzw. femi­nis­ti­sche Grup­pie­rungen und die gesamte Gesellschaft.

Subal­terne Frauen* im Wider­stand gegen Ressourcengrabs

Auch der momen­tane Boom bei erneu­er­baren Ener­gien wird von der indi­schen Regie­rung häufig damit begründet, Ener­gie­si­cher­heit für Frauen* im länd­li­chen Raum zu schaffen. Doch ist dem tatsäch­lich so? Eine Unter­su­chung des Gujarat Solar­park, eine der welt­weit größten Photo­vol­ta­ik­an­lagen, demons­triert ganz im Gegen­teil die Entmäch­ti­gung von Vieh­züch­te­rinnen, die das 2.669 Hektar große ehema­lige Allge­meingut zum Sammeln von Brenn­holz nutzten. Infolge der Einzäu­nung von öffent­li­chem „Ödland“ (waste­land) wurde den Frauen*, die von Ressourcen abhängig sind, Zugang zu Weide­land sowie Holz verwehrt und diese Priva­ti­sie­rung von commons verstärkte asym­me­tri­sche soziale Herr­schaft entlang Geschlechter-, Klassen- und Kasten­ver­hält­nissen auf der Dorf­ebene. Macht­volle Mobi­li­sie­rungen finden auch gegen Kohle­minen des trans­na­tio­nalen Adani-Konzerns in Hasdeo, Chhat­tis­garh statt, einem der größten arten­rei­chen intakten Wald­ge­biete Indiens. Es sind über­wie­gend Adivasi-Frauen*, die sich zusammen mit ihren commu­ni­ties seit mehr als zwei Dekaden gegen nega­tive Folgen des Kohle­ab­baus wehren. Sie skan­da­li­sieren und pran­gern an, dass ihre Land- und Wald­rechte miss­achtet, Flüsse, Luft und Böden vergiftet, Gesund­heit, Ernäh­rungs­sou­ve­rä­nität sowie auto­nome Lebens­be­din­gungen einge­schränkt werden. Studien zeigen auch, in welchem Ausmaß Berg­bau­pro­jekte unter Modi syste­ma­tisch Gewalt gegen Frauen* verstärkten (u.a. sexua­li­sierte Angriffe, Verge­wal­ti­gungen, Einschüch­te­rungen) und mit unge­rechten Land­kom­pen­sa­tionen, Repres­sion gegen weib­li­chen Akti­vismus sowie Über­wa­chung von Bewe­gungs­frei­heit und Arbeits­ver­hält­nissen einher­gehen. Auch in Odisha, Jhark­hand und Maha­rashtra, den Staaten mit den größten Kohle­re­serven, stehen indi­gene Frauen* an der Spitze von Protesten und kämpfen gegen Ressour­cen­grabs, Vertrei­bungen, Mili­ta­ri­sie­rung und Aushe­be­lung von u.a. Rechten auf Selbst­ver­wal­tung in regis­trierten Terri­to­rien (Pancha­yats (Exten­sion to Sche­duled Areas) Act 1996) sowie des Wald­ge­setzes(Forest Rights Act 2006). Entgegen den Narra­tiven von sauberer Energie, Klima­schutz und Frau­en­em­power­ment speist sich Indiens ‚Entwicklung-durch-Enteignung‘, voran­ge­trieben von der Modi-Regierung und macht­vollen Konzern­in­ter­essen, aus einer Kombi­na­tion von Patri­ar­chat und Verschmut­zung vor allem auf indi­genen länd­li­chen Gebieten.

Selbst­be­stimmte Kämpfe und sozialökologisch-feministische Visionen

Auch wenn die BJP-Regierung versucht, Premier­mi­nister Modi als Vater und Beschützer von diskri­mi­nierten Frauen* zu profi­lieren, offen­bart die Mehr­zahl von Studien trotz einiger Erfolge, dass PMUY keine tief­grei­fende Verän­de­rung in der Ener­gie­ver­sor­gung für benach­tei­ligte Frauen* erreicht hat. Neben konzep­tio­nellen Schwä­chen in Finan­zie­rung, Subven­ti­ons­höhe, Vertrieb und Digi­ta­li­sie­rung ist auch die hind­una­tio­na­lis­ti­sche neoli­be­rale Grun­die­rung des Programms im Hinblick auf Stär­kung und Befreiung von Frauen* äußerst wider­sprüch­lich und umkämpft. Zugleich formieren sich auf dem Land subal­terne Netz­werke als Teil bzw. Mehr­heit des Volkes gegen neoli­be­rale neo-nationalistische Make India-Poli­tiken der BJP. Oftmals unter Führung mehr­fach benach­tei­ligter Frauen*, bei denen Einkommens- und Ener­gie­armut korre­liert, leisten diese Gras­wur­zel­be­we­gungen Wider­stand gegen exis­tenz­be­dro­hende Folgen von Klima­wandel, die unter anderem aus Auswei­tung indus­tria­li­sierter Land­wirt­schaft mit Vernach­läs­si­gung von Kleinbäuer*innen, geschlechts­spe­zi­fi­schen und Kasten­un­gleich­heiten, internem Kolo­nia­lismus gegen Adivasis sowie unge­rechtem Land­eigentum resul­tieren. Ihnen gelingt es, die von der Modi-Regierung, trans­na­tio­nalen Konzernen und großen Entwick­lungs­or­ga­ni­sa­tionen top down entwi­ckelten Energie- und Klima­schutz­pro­jekte (Solar- und Wind­kraft­parks, Dämme, CO2-Zertifikate für Auffors­tungen, Natur­ba­sierte Ansätze, CO2-Speicherung) als ‚falsche Lösungen‘ zu entlarven, da sie ökolo­gi­sche Schäden verschärfen und zugleich massive Angriffe auf Exis­tenz­grund­lagen, Leben, Rechte und Selbst­be­stim­mung benach­tei­ligter Kollek­tive und v.a. deren Frauen* darstellen. Wie Sagari Ramdas, eine Spre­cherin der sozial-ökologischen anti-patriarchalen Bewe­gung Food Sove­reignty Alli­ance India anführt, genügen die Brosamen nicht, die der Staat durch schlecht gemachte Wohl­fahrts­pro­gramme hinwirft. Gefor­dert wird viel­mehr eine radi­kale poli­ti­sche Neuaus­rich­tung hin zu einer Befreiung von dem kapitalistisch-brahmanischen Patri­ar­chat Indiens, um ausge­hend von demo­kra­ti­schen, gerechten und nach­hal­tigen Ernäh­rungs­sys­temen gerade den am meisten unter­drückten Frauen* und ihren Gemein­schaften ein wirk­lich gutes Leben (buen vivir) zu ermög­li­chen.