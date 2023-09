Bitte verwende das Drucker-Symbol rechts über dem Artikel, um Seiten auszudrucken. Please use the print icon aobe the article to print any page.

Wissen­schafts­si­mu­la­tion

Podiumsgespräch mit Nicola Gess und Katja Berlin. 24. September 2023 Lesezeit ca. 1 Minuten Artikel drucken In Pocket speichern Katja Berlin Katja Berlin wurde 1980 in Berlin geboren. Ihr erstes Buch »Was wir tun, wenn der Aufzug nicht kommt« verkaufte sich so gut, dass sie ihren Job als PR-Referentin kündigen und freiberufliche Autorin werden konnte. 14 Bücher, darunter weitere Bestseller, folgten. Ein Best-of ihrer Grafikkolumne »Torten der Wahrheit« in der »ZEIT« erschien 2023 als Buch (»Wofür Frauen sich rechtfertigen müssen«).

Nicola Gess Nicola Gess lehrt Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Basel und ist dort Leiterin des SNF-Forschungsprojekts „Halbwahrheiten. Wahrheit, Fiktion und Konspiration im ‚postfaktischen Zeitalter‘“ sowie Co-Leiterin des SNF-Sinergia „The Power of Wonder“. Zuletzt erschienen: „Staunen. Eine Poetik“, Wallstein, 2019. Geschichte der Gegenwart Wissen­schafts­si­mu­la­tion Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 1:04:11 Share Share Link Embed Tenden­ziöse oder erfun­dene Umfragen, Pseu­do­fo­rensik, angeb­liche Forschung, stra­te­gi­sche Fehl­in­ter­pre­ta­tionen, endlose Fußnoten ins Nirgendwo…: Wissen­schafts­si­mu­la­tion ist ein probates Mittel der Desin­for­ma­tion bei Verschwö­rungs­theo­re­ti­kern und Quer­den­ke­rinnen. Wie funk­tio­niert sie? Und warum das alles, wenn dieselben Kreise Wissen­schaft doch so verachten…? Am 22. September haben wir „7 ½ Jahre Geschichte der Gegen­wart“ gefeiert und im Cabaret Voltaire mit Nicola Gess, Germa­nistin (Uni Basel), und Katja Berlin, „Spezia­listin für sonder­bare Grafiken“ (Berlin) über Wissen­schaft­si­mu­la­tion gesprochen. Mode­ra­tion: Philipp Sarasin und Sylvia Sasse Δ 2 Kommentare beste Bewertung

