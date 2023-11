Wissenschaftler:innen, die durch Kriege, huma­ni­täre Kata­stro­phen oder aus poli­ti­schen Gründen vertrieben wurden, stehen vor den glei­chen Heraus­for­de­rungen, die durch erzwun­gene Migra­tion entstehen. Vorlie­genden Daten zufolge waren Frauen bisher in der Regel eine Minder­heit unter den vertrie­benen Wissenschaftler:innen. Nach Angaben des Council for At Risk Acade­mics (CARA), einer in London ansäs­sigen Wohl­tä­tig­keits­or­ga­ni­sa­tion, die Akademiker:innen hilft, ihre Arbeit an einer von 124 Part­ner­uni­ver­si­täten und -insti­tu­tionen im Verei­nigten König­reich oder an einem anderen sicheren Ort fort­zu­setzen, lag das Verhältnis zwischen Männern und Frauen bei den Programmteilnehmer:innen im November 2021 bei 6:1. Dies lässt sich zum Teil durch den geringen Anteil von Wissen­schaft­le­rinnen in Ländern erklären, aus denen Wissenschaftler:innen aus huma­ni­tären oder poli­ti­schen Gründen ausge­reist sind (z.B. Syrien oder Afgha­ni­stan). Der Haupt­un­ter­schied zwischen der Vertrei­bungs­welle aus der Ukraine infolge der russi­schen Inva­sion im Jahr 2022 und den voran­ge­gan­genen Flücht­lings­wellen in die EU-Länder besteht darin, dass sie deut­lich geschlechts­spe­zi­fi­scher ist.

Die Situa­tion von vertrie­benen Wissenschaftler:innen ist im Vergleich zu der von „durch­schnitt­li­chen“ Vertrie­benen besser. Wissenschaftler:innen verfügen über ein höheres Maß an sozialem und kultu­rellem Kapital, z. B. Fremd­spra­chen­kennt­nisse und Erfah­rung mit Reisen/Arbeiten im Ausland, sie können in Netz­werke gegen­sei­tiger Hilfe einge­bunden werden (z. B. Univer­si­täts­ge­mein­schaften). Darüber hinaus kam ein großer Teil von ihnen auf Einla­dung von Univer­si­täten zurück­greifen, die verschie­dene Programme für gefähr­dete Wissenschaftler:innen anboten.

In der Ukraine ist es nach Kriegs­recht den meisten Männern zwischen 18 und 60 Jahren unter­sagt, die Ukraine während des Krieges zu verlassen. Dementspre­chend machen Frauen mindes­tens 85 % der Zwangs­ver­trie­benen aus. Diese Situa­tion der aus der Ukraine vertrie­benen Wissen­schaft­le­rinnen stellt eine neue Heraus­for­de­rung dar und ist zu einer geschlechts­spe­zi­fi­schen Frage geworden. Frauen, die oft von Kindern und/oder anderen Fami­li­en­mit­glie­dern begleitet werden, müssen viele Heraus­for­de­rungen gleich­zeitig bewäl­tigen: sich an das Leben in einem neuen Land anpassen, sich oft allein um nahe­ste­hende Menschen kümmern, schwie­rige Entschei­dungen treffen, Frei­wil­li­gen­ar­beit leisten, arbeiten und sich in die wissen­schaft­liche Gemein­schaft der EU integrieren.

Dieser Artikel ist als auto­eth­no­gra­phi­sche Studie entstanden, da die Autorinnen gewaltsam vertrie­bene Wissen­schaft­le­rinnen sind (eine Sozio­login, die derzeit in Deutsch­land lebt, und eine Kultur­wis­sen­schaft­lerin, die in Italien lebt), und basiert auf einer Reihe von Pilot­in­ter­views und Konsul­ta­tionen mit Kolleg:innen aus der Ukraine, die nach Deutsch­land und Italien vertrieben wurden. Der Beitrag ist Teil eines laufenden Projekts, das die geschlechts­spe­zi­fi­schen Heraus­for­de­rungen für akade­mi­sche Karrieren und die Iden­ti­täten von vertrie­benen Wissen­schaft­le­rinnen analy­sieren soll. Dabei konzen­trieren wir uns auf drei Themen: das Alltags­leben und seine Heraus­for­de­rungen, die Heraus­for­de­rungen für die Forschungs­ar­beit, die Inte­gra­tion in ein neues akademisches/berufliches Umfeld und die Frage der Identität.

„Ich habe keine andere Wahl“: Müdig­keit, Unsi­cher­heit und Über­las­tung im Alltag

So lautet die Geschichte der Zwangs­um­sied­lung einer der Mitau­torinnen dieses Arti­kels, Mariya Shcher­byna, die im März 2022 die Stadt Charkiv, eine Metro­pole im Osten der Ukraine, unter Bomben- und Grana­ten­be­schuss verließ:

„Meine eigene Version der so genannten akade­mi­schen Mobi­lität aus Charkiv sah so aus, was im Vergleich zu anderen ein Privileg war: ein kleines Auto, in das gerade mal zwei Frauen, ich und eine Kollegin von mir, zwei unserer Kinder im Teen­ager­alter und zwei Hunde, darunter unser Hund Nero, mit einem Gewicht von 60 Kilo (er hat unter­wegs wegen des Stresses 5 kg abge­nommen), hinein­passten. Wir hatten genau so viel Zeug dabei, wie im Wagen Platz hatte, und im Koffer­raum befanden sich Benzin­ka­nister, Lebens­mittel, Medi­ka­mente und Hundefutter.“

Wie sieht der Alltag unserer Befragten, die gewaltsam vertrie­bene Stipendiat:innen sind, aus? Eine kurze Beschrei­bung ist Arbeits­be­las­tung, Arbeits­be­las­tung und noch­mals Arbeits­be­las­tung. Für Vertrie­bene mit Kindern klingt der klas­si­sche Zwei­schicht­be­trieb mit bezahlter und unbe­zahlter сare-Arbeit wie ein Traum. Als wir unsere Kolle­ginnen und Kollegen fragten, wie sie das alles schaffen, lauteten die häufigsten Antworten: „Ich schaffe es nicht, irgend­etwas zu tun“, „Ich habe keine Zeit für irgend­etwas“ und „Ich habe keine Wahl“.

Im Alltag von vertrie­benen Akademiker:innen gibt es Heraus­for­de­rungen, die allen Kriegs­flücht­lingen gemeinsam sind, wie z. B. Sprach­bar­rieren, finan­zi­elle Unsi­cher­heit, Wohnungs­suche, Konfron­ta­tion mit einer fremden Kultur und Büro­kratie und ein neuer Flücht­lings­status, der oft mit Einschrän­kungen einiger Rechte verbunden ist, Anpas­sung an neue Lebens­be­din­gungen, fehlende Kontrolle über das Leben und mangelndes Selbst­ver­trauen, soziale Isola­tion, Gefühle der Macht­lo­sig­keit, Störung grund­le­gender sozialer Bindungen, psychi­sche Probleme und kriegs­be­dingte Trau­mata, „Schuld­ge­fühle der Über­le­benden“ und andere Probleme.

Für vertrie­bene Wissenschaftler:innen aus der Ukraine gibt es einige beson­dere Heraus­for­de­rungen: Sie müssen weiter­ar­beiten und forschen und sich um neue Stellen oder Stipen­dien bemühen, da die meisten ihrer akade­mi­schen Stellen befristet und unsi­cher sind. Gleich­zeitig enga­gieren sie sich in verschie­denen Formen der Frei­wil­li­gen­ar­beit: regel­mä­ßige finan­zi­elle Hilfe für Stif­tungen, die die Armee unter­stützen, oder für bestimmte mili­tä­ri­sche und zivile Personen, die sie kennen, oder Bemü­hungen um das Sammeln von Spenden, Hilfe bei Über­set­zungen für verwun­dete Soldaten in Reha­bi­li­ta­ti­ons­pro­grammen und für andere aus der Ukraine Geflüch­tete, Betei­li­gung an Schulen und Projekten der ukrai­ni­schen Diaspora usw.

Die größte Heraus­for­de­rung besteht darin, dass viele von ihnen mit Ange­hö­rigen vertrieben werden, die ihre Fürsorge und Unter­stüt­zung benötigen.

Betreu­ungs­ar­beit ist eine beson­dere Herausforderung

Die meisten vertrie­benen Wissen­schaft­le­rinnen mit Kindern sind zwangs­weise allein­er­zie­hend, da ihre Partner in der Ukraine bleiben mussten. Das bedeutet, dass die Frauen die Haupt- und oft auch die allei­nige Verant­wor­tung für das Fami­li­en­leben, für die Kinder und oft auch für die älteren Fami­li­en­mit­glieder tragen, und dass die Belas­tung durch die Betreu­ungs­ar­beit sowohl quan­ti­tativ als auch in Bezug auf die Inten­sität erheb­lich zunimmt. Gleich­zeitig sind die Ressourcen, auf die die Frauen zurück­greifen können, äußerst begrenzt: Es ist oft schwierig, Plätze in Kinder­gärten und Schulen zu finden, die alltäg­liche Logistik der Betreuung ist äußerst kompli­ziert, wenn man die lokale Sprache nicht beherrscht und die übli­chen Unter­stüt­zungs­netze (Verwandte und Freunde) fehlen. Ein einfa­ches Unter­nehmen wie ein Arzt­be­such kann zu einem zeit­rau­benden Problem werden:

„Um einen Haus­arzt kontak­tieren zu dürfen, muss man sich zunächst bei einer büro­kra­ti­schen Einrich­tung anmelden, deren Mitarbeiter:innen kein Englisch spre­chen. Meine Kolleg:innen sind oft beschäf­tigt, und ich möchte sie nicht stören, denn die Warte­schlangen sind lang. Meine persön­liche „quest“ hat 4 Stunden gedauert, aber es ist immer noch schneller, als eine Aufent­halts­ge­neh­mi­gung bei der Polizei zu bekommen“ (Maria, Italien).

Wenn eine Frau mit Kindern und älteren Verwandten vertrieben wird, erhöht sich die Zahl solcher Heraus­for­de­rungen noch.

Auch die emotio­nale Arbeit nimmt zu. Dazu gehören die psycho­lo­gi­sche Betreuung von Fami­li­en­mit­glie­dern, vor allem Kindern und Jugend­li­chen, die Orga­ni­sa­tion von Psychologen- und Arzt­be­su­chen. Gleich­zeitig benö­tigen die Frauen selbst psycho­lo­gi­sche Unter­stüt­zung aufgrund der Tren­nung der Fami­lien durch Krieg und Flucht, der durch Stress verur­sachten fami­liären Probleme und des zuneh­menden Drucks auf die Mütter, der zusätz­lich auch durch die stän­dige Notwen­dig­keit, unter unsi­cheren Bedin­gungen lebens­wich­tige Entschei­dungen zu treffen, entsteht. In einer solchen Situa­tion verlieren die Frauen den Kontakt zu ihrem eigenen Körper und zu ihrem eigenen psychi­schen Wohlbefinden.

All diese Heraus­for­de­rungen können zu einem Konflikt zwischen beruf­li­chen und fami­liären Aufgaben führen und sich negativ auf die Produk­ti­vität und Leis­tung von Wissenschaftler:innen sowie auf die Suche nach neuen Stellen auswirken. Darüber hinaus schränken der Status als Allein­ver­die­nerin und die Belas­tung durch die Betreu­ungs­ar­beit die Teil­nahme an aktiven Netz­werken ein, was zusätz­liche Hinder­nisse für ihre Produk­ti­vität und Sicht­bar­keit in der lokalen und inter­na­tio­nalen Wissen­schaft schafft.

Inte­gra­tion in ein neues berufliches/akademisches Umfeld: von der alten prekären Posi­tion zur neuen

Der Anteil der Frauen unter den Forscher:innen in der Ukraine liegt bei 46,3 % und ist damit relativ hoch im Vergleich z. B. zu den Nieder­landen (26,4 %), der Tsche­chi­schen Repu­blik (26,6 %), Deutsch­land (27,9 %), Luxem­burg (28,1 %) und Frank­reich (28,3 %) (UNESCO, 2019). Die Schwan­kungen des Frau­en­an­teils unter den Wissenschaftler:innen und Forscher:innen in der Welt hängen von der Höhe der Löhne in der Wissen­schaft, den Beson­der­heiten des Aufbaus einer akade­mi­schen Karriere, der Einstel­lung und der akade­mi­schen Mobi­lität, der Möglich­keit, Karriere und Kinder­be­treuung zu verein­baren, den Geschlech­ter­ste­reo­typen über Frauen in der Wissen­schaft und den verschie­denen Forschungs­be­rei­chen ab.

Der hohe Anteil von Frauen in der Wissen­schaft in der Ukraine wird oft auf neoli­be­rale Weise als Beweis für den „großen Erfolg von Frauen in einer Gesell­schaft“ und ihre „indi­vi­du­elle Wahl“ inter­pre­tiert. Der typi­sche Diskurs über Frauen in der Wissen­schaft besteht haupt­säch­lich aus „Erfolgs­ge­schichten“ und weniger aus Diskus­sionen über die Heraus­for­de­rungen für Frauen beim Aufbau einer akade­mi­schen Lauf­bahn. Struk­tu­relle Gründe liegen oft jenseits dieser Diskurse: Der hohe Anteil von Frauen in der Wissen­schaft weist auf den nied­rigen Status von Wissen­schaft und Forschungs­tä­tig­keit in der Gesell­schaft hin. Geringe Bezah­lung, oft erzwun­gene Teil­zeit­be­schäf­ti­gung aufgrund von Mittel­kür­zungen, befris­tete Verträge, Eigen­fi­nan­zie­rung wissen­schaft­li­cher Projekte, Reisen zu Konfe­renzen und Veröf­fent­li­chungen, fehlender Zugang zu guten Biblio­theken, über­mä­ßige Arbeits­be­las­tung in Lehre und Verwal­tung, geringes Ansehen von Wissen­schaft und wissen­schaft­li­cher Arbeit: all dies sind Bestand­teile der Realität der Forschungs­tä­tig­keit in der Ukraine, die sich mit dem Beginn des Krieges in vollem Umfang verschärft hat.

Nach dem Beginn des Angriffs­krieges gegen die Ukraine kamen viele ukrai­ni­sche Wissenschaftler:innen auf Einla­dung lokaler Univer­si­täten und Stif­tungen als „Scho­lars at Risk“ in die EU und andere Länder. Für viele von ihnen ist dies eine Chance auf ein menschen­wür­diges Leben und auf die Fort­set­zung ihrer Forschung. Viele Frauen werden jedoch früher oder später vor der Heraus­for­de­rung stehen, sich in den lokalen akade­mi­schen Markt zu inte­grieren und eine akade­mi­sche Lauf­bahn in einem anderen Kontext und mit meist nied­ri­geren Einstiegs­po­si­tionen zu verfolgen, da ihre Möglich­keiten, in der Ukraine zu forschen, sehr begrenzt waren.

Der akade­mi­sche Markt ist in vielen Ländern äußerst wett­be­werbs­in­tensiv, und oft werden die Karrie­re­chancen nicht nur und nicht einmal so sehr durch formale Indi­ka­toren (wie die Anzahl guter Veröf­fent­li­chungen und Zitate) bestimmt, sondern durch die Zuge­hö­rig­keit zu einer bestimmten akade­mi­schen Gemein­schaft, einem Netz­werk und allge­mein durch die „Sicht­bar­keit“ von Wissenschaftler:innen in der akade­mi­schen Welt. In der Regel verfügen ukrai­ni­sche vertrie­bene Wissenschaftler:innen nicht über diese Ressourcen oder sie sind begrenzt, selbst bei denje­nigen, die ein recht „wett­be­werbs­fä­higes“ akade­mi­sches Port­folio haben. Auch begrenzte zeit­liche Ressourcen aufgrund von Über­las­tung mit Betreu­ungs­ar­beit, chro­ni­schem Stress und Angst sowie Unsi­cher­heit über die Zukunft verrin­gern die Produk­ti­vität der wissen­schaft­li­chen Arbeit erheblich.

Viele ukrai­ni­sche Wissenschaftler:innen, die an Univer­si­täten und Forschungs­in­sti­tuten tätig waren, standen vor der Wahl, zu kündigen oder in die Ukraine zurück­zu­kehren, einige behielten jedoch ihre Posi­tionen als Dozent:innen und Professor:innen mit der Möglich­keit der Fern­lehre. Viele von ihnen halten ihre Verbin­dungen zu ukrai­ni­schen Univer­si­täten und Akade­mien aufrecht, weil sie über ihre weiteren Rück­kehr­pläne im Unklaren sind, in einer allge­mein unsi­cheren Posi­tion sind und es für sie wichtig ist, die Verbin­dungen zu ihrem Heimat­land und der ukrai­ni­schen akade­mi­schen Gemein­schaft aufrecht­zu­er­halten. Natalia unter­rich­tete beispiels­weise lange Zeit unent­gelt­lich an einer ukrai­ni­schen Univer­sität im Fern­stu­dium, weil während der langen Phase der akade­mi­schen Mobi­lität das Gehalt am Haupt­ar­beitsort nicht erhalten bleibt, und die Lehr­tä­tig­keit wurde für sie zu einer Möglich­keit, die Verbin­dung zur Ukraine aufrecht­zu­er­halten und zur Arbeit im Land beizu­tragen. Tamara arbeitet auf Voll­zeit­basis an einer ukrai­ni­schen Univer­sität und ist gleich­zeitig an einer deut­schen Univer­sität tätig.

Die meisten Wissenschaftler:innen, die wir kennen, blicken mit Sorge in die Zukunft. Das Fehlen finan­zi­eller „Polster“, die Fort­set­zung des Krieges, manchmal die Unmög­lich­keit der Rück­kehr aufgrund von zerstörten Häusern oder besetzten Gebieten sowie kurz­fris­tige Verträge und Stipen­dien wirken sich negativ auf die wissen­schaft­liche Arbeit aus: Es ist schwierig, auch nur ein mittel­fris­tiges Projekt zu planen, ohne zu wissen, wo man in einem Jahr stehen wird. Die Ausar­bei­tung eines Antrags auf Finan­zie­rung eines wissen­schaft­li­chen Projekts und die Bean­tra­gung der Mittel dauern lange. Das bedeutet, dass man nach dem Erhalt eines sechs­mo­na­tigen Stipen­diums eigent­lich sofort mit der Erstel­lung eines neuen Antrags für den Wett­be­werb beginnen musste, um über­haupt eine Chance auf eine neue Finan­zie­rung zu haben. Wenn wir uns an die ersten Monate als Geflüch­tete mit Familie erin­nere, mit dem enormen Stress und den Heraus­for­de­rungen der ersten Monate der Anpas­sung, war das fast unmöglich.

Darüber hinaus beein­flusste die Realität des Krieges die Neuaus­rich­tung der Forschung von Wissenschaftler:innen in den Sozial- und Geis­tes­wis­sen­schaften: Man kann nicht einfach seine Vorkriegs­pro­jekte fort­setzen, da sich alle Struk­turen, Insti­tu­tionen und Prak­tiken im Kontext des Krieges verän­dert haben. Dies erfor­dert, wenn nicht die Neukon­zi­pie­rung der Forschungs­themen, so doch zumin­dest deren Über­denken und die Erhe­bung neuer Daten. Gleich­zeitig ist die Nach­frage nach Wissen über die Ukraine groß, und dementspre­chend steigt die Belas­tung für ukrai­ni­sche Wissenschaftler:innen insbe­son­dere aus den Sozial- und Geis­tes­wis­sen­schaften. Viele Wissenschaftler:innen sind aus diesen und anderen Gründen über­lastet und erschöpft.

Besorg­nis­er­re­gend ist die Situa­tion für dieje­nigen, die nach einem Kurz­zeit­sti­pen­dium keine weitere Förde­rung erhielten und ihre wissen­schaft­liche Tätig­keit einstellten oder ihr Profil voll­ständig änderten (der Anteil solcher Wissenschaftler:innen ist schwer zu bezif­fern). Natalia zum Beispiel, die mit einem Forschungs­sti­pen­dium nach Deutsch­land kam, erhielt keine Verlän­ge­rung der Förde­rung und war verun­si­chert. Glück­li­cher­weise gelang es ihr, ein neues Stipen­dium zu finden, aller­dings lebte sie sechs Monate lang von ihren Ersparnissen.

„Flie­hende Professor:innen“: Aufbau einer neuen Identität

Die Iden­tität von „flie­henden Profes­soren“ oder vertrie­benen Akademiker:innen ist ein viel­schich­tiges Konstrukt, das tief in der Dicho­tomie ihrer wissen­schaft­li­chen Rolle und ihres Status als Geflüch­tete verwur­zelt ist. Es umfasst folgende Aspekte: ein komplexes Zuge­hö­rig­keits­ge­fühl an der Grenze zwischen zwei Welten; ein Gefühl der Verant­wor­tung für die Reprä­sen­ta­tion der Ukraine in der Welt („Die Ukraine wird von uns beur­teilt“); Über­le­gungen zur eigenen Hand­lungs­fä­hig­keit als dieje­nigen, die gegen die russi­sche Propa­ganda kämpfen, für die Inter­essen der Ukraine eintreten und ukrai­ni­sche Studien in der inter­na­tio­nalen Akademie fördern; die Schwie­rig­keit, sich als Spezialist:in und Forscher:in und nicht nur als Opfer des Krieges zu positionieren.

Vertrie­bene Akademiker:innen beschreiben ihre Posi­tion oft als „Grenz­fall“, wobei sie aufgrund ihrer beruf­li­chen Iden­tität eine privi­le­gierte Stel­lung unter den Flücht­lingen einnehmen, die es ihnen ermög­licht, ihr intel­lek­tu­elles Selbst zu bewahren, in einigen Fällen aber zu einer Verleug­nung der Flücht­lings­iden­tität führt. Iryna zum Beispiel sagt, dass sie sich als Berufs­mi­grantin betrachtet, die nach Berlin gegangen ist (von Charkiv aus, das ständig unter Rake­ten­be­schuss steht), um Geld zu verdienen, während Tamara sagt, dass sie, wenn die Inva­sion nicht statt­ge­funden hätte, immer noch mit einem Stipen­dium im Fach­be­reich Mathe­matik arbeiten würde, aller­dings für einen kürzeren Zeit­raum, und dass es sich in diesem Fall um eine Art akade­mi­sche Mobi­lität handelt. Gleich­zeitig glaubt sie aber auch, dass sie sich nicht nicht als Geflüch­tete bezeichnen kann, weil sie gleich­zeitig eine Geflüch­tete ist.

Vertrie­bene Akademiker:innen als Zwangs­mi­granten können als „Gelehrte von nirgendwo nach nirgendwo“ (McLaughlin et al., 2020) beschrieben werden, sie befinden sich gewis­ser­maßen in einem Land „zwischen“ der Heimat, die sie zurück­ge­lassen haben, und ihrem derzei­tigen Aufent­haltsort, mit aufge­scho­benen Leben und unklaren Plänen aufgrund der höchst unge­wissen Situa­tion, mit der sie konfron­tiert sind.

Darüber hinaus fühlen sich viele vertrie­bene Akademiker:innen in beson­derer Weise für ihre Hand­lungen während des Krieges verant­wort­lich und empfinden inner­lich, dass sie die Stimmen der Zurück­ge­blie­benen vertreten: Sie haben ihre Fami­lien und Freunde in der Ukraine zurück­ge­lassen, die kämpfen, sich frei­willig enga­gieren, die arbeiten und in einer vom Krieg zerrüt­teten Gesell­schaft leben. Sie, insbe­son­dere dieje­nigen, die derzeit in den ukrai­ni­schen Streit­kräften dienen, sind nicht in der Lage, die euro­päi­sche Gemein­schaft direkt über die ukrai­ni­sche Situa­tion zu infor­mieren. Eine der Solda­tinnen, die den Sani­täts­dienst des Batail­lons leitet, sagte in einem Inter­view für ein anderes Projekt offen, dass sie sich ausschließ­lich auf Wissenschaftler:innen in Europa verlässt, um ihre Stimme zu erheben und über die ukrai­ni­schen Erfah­rungen und das Alltags­leben im Kontext des Krieges zu sprechen.

So bezeichnen sich die Wissenschaftler:innen oft als „Botschafter:innen der Ukraine“, was einer­seits bedeutet, die Ukraine und die ukrai­ni­sche Kultur im Alltag zu fördern (vom Kochen natio­naler Gerichte für die Gast­fa­mi­lien bis hin zu Gesprä­chen über die aktu­elle Lage in der Ukraine mit Nach­barn und Kollegen) und ande­rer­seits Fach­kon­fe­renzen und Veran­stal­tungen zu orga­ni­sieren und Orga­ni­sa­ti­ons­ar­beit zu leisten, die auch als akade­mi­sche Betreu­ungs­ar­beit bekannt ist.

Für Sozialwissenschaftler:innen und huma­ni­täre Helfer:innen erfor­dern Krieg und Vertrei­bung einen Wechsel der Themen oder die Aufnahme neuer Themen im Zusam­men­hang mit Krieg und erzwun­gener Migra­tion, die die Geschichten derje­nigen verkör­pern, die nicht gehen konnten oder sich entschieden haben, zu bleiben. Oft spre­chen die Wissenschaftler:innen nicht nur für sich selbst, sondern für eine ganze Gemein­schaft, die vom Krieg betroffen ist, und beleuchten die Lebens­er­fah­rungen ihrer Lands­leute. Sie betonen ihren aktiven Wider­stand gegen Desin­for­ma­tion, Mani­pu­la­tion und Propa­ganda, die die mediale Darstel­lung von Russ­lands Krieg gegen die Ukraine umgibt, und setzen ihre intel­lek­tu­ellen Fähig­keiten und Erfah­rungen aus erster Hand ein, um unbe­grün­dete Erzäh­lungen zu entlarven. Ihre Stimmen spielen eine entschei­dende Rolle bei der Gestal­tung des globalen Verständ­nisses der Situa­tion und damit auch bei der Gestal­tung der poli­ti­schen Reak­tionen. Dieser Teil der Iden­tität von Wissenschaftler:innen bietet die Möglich­keit, einen wesent­li­chen Beitrag zu einer genaueren Darstel­lung der ukrai­ni­schen Situa­tion und des ukrai­ni­schen Volkes zu leisten. Diese Posi­tion ist jedoch mit Heraus­for­de­rungen, der Möglich­keit von Mobbing und Gefahren für ihre prekäre Posi­tion an ihren Gast­uni­ver­si­täten verbunden. Für Wissenschaftler:innen führt sie dazu, dass das Gefühl des Anders­seins verstärkt wird bzw. eine neue Bedeu­tung erlangt. In der akade­mi­schen Gemein­schaft werden sie oft nicht aufgrund ihrer beruf­li­chen Leis­tungen wahr­ge­nommen, sondern als jemand, der Kriegs­er­fah­rungen und Trau­mata hat.

Die Wech­sel­be­zie­hung zwischen den Iden­ti­täten von Wissenschaftler:innen als vertrie­bene Personen und vertrie­bene Wissenschaftler:innen stellt eine Situa­tion dar, die weiter unter­sucht werden muss. Da sich diese spezi­elle Gruppe immer wieder in neuen Umge­bungen zurecht­finden muss, kann durch weitere Forschung das komplexe Zusam­men­spiel dieser Rollen und die mögli­chen Auswir­kungen auf das beruf­liche und persön­liche Leben besser verstanden werden. Dieses Verständnis kann dazu beitragen, Wege zu finden, ukrai­ni­sche Wissen­schaft­le­rinnen in ihren Gast­län­dern und akade­mi­schen Systemen besser zu unter­stützen, syste­mi­sche Probleme anzu­gehen und ihre Inte­gra­tion insge­samt zu erleichtern.