Heute, am Tag der Arbeit, erscheint auf GdG kein Beitrag. Das ist kein Streik, wie ihn die Arbei­te­rinnen und Arbeiter seit 1890 an diesem Tag immer wieder bitter nötig hatten, sondern nur ein kurzes Atem­holen. Es gibt uns die Gele­gen­heit, Sie auf unsere inter­es­santen Abos hinzu­weisen. Wobei, so wie das hier kein rich­tiger Streik ist, sind das auch keine rich­tigen Abos, weil Sie alle unsere Texte – zwei Mal pro Woche plus aktuell 827 (!) im frei­zu­gäng­li­chen Archiv – natür­lich auch ganz umsonst lesen können und dürfen. Unsere „Abos“ sind viel­mehr unter­schied­lich preis­werte Unter­stüt­zungs­zu­sagen für unsere Arbeit. Dazu muss man wissen: Zwar schreiben unsere Autor:innen unent­gelt­lich und erhalten auch die Herausgeber:innen selbst­ver­ständ­lich keinen Cent für ihre fort­lau­fende, nimmer­müde Arbeit – aber unsere Redak­ti­ons­stelle, der Betrieb der Webseite, Grafik und Technik, Kunden­be­treuung und Marke­ting sowie ab und an eine profes­sio­nelle Über­set­zung kosten dennoch einiges an Geld. Ganz am Anfang von GdG durften wir auf die finan­zi­elle Hilfe einer Stif­tung zählen; seit ein paar Jahren aber sind es ausschließ­lich unsere Unterstützer:innen, die GdG ermög­li­chen. Dafür gebührt ihnen – nein: Ihnen! – ein großer Dank! ….und wenn Sie noch nicht dabei sind, empfehlen wir sehr gerne unsere, wie gesagt, „Abos“ – den Link zu den Details dazu finden Sie im grünen Kasten hier weiter unten oder ganz oben rechts unter „Unterstützer:innen“. Herz­li­chen Dank – und genießen Sie den arbeits­freien Tag (und vergessen Sie nicht, wie wichtig er war und viel­leicht immer noch ist oder wieder sein wird, wer weiß).