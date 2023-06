Am 25. Mai 2023 berich­tete eine junge Frau auf Insta­gram und Twitter, dass sie an einem Rammstein-Konzert unter Drogen gesetzt und Verlet­zungen erlitten habe. Diese Veröf­fent­li­chung löste eine Viel­zahl weiterer Äuße­rungen von Konzert­be­su­che­rinnen und Mitar­bei­tenden aus, die Rammstein-Leadsänger Till Linde­mann der syste­ma­ti­schen Ausnut­zung weib­li­cher Fans und massiver Über­griffe bezich­tigten. Diese #metoo-Situation hat eine bislang unge­klärte juris­ti­sche Seite, die nun voraus­sicht­lich Gegen­stand verschie­dener Verfahren sein wird, umfasst aber auch mora­li­sche und gesellschaftlich-kulturelle Kompo­nenten. Denn nach dem Bekannt­werden der Vorwürfe wurde in den Medien sofort an eine Debatte um einen Text erin­nert, der 2020 in einem Gedicht­band Linde­manns erschien. Das Gedicht mit dem Titel „Wenn du schläfst“ schil­dert aus der Täter­per­spek­tive die Verge­wal­ti­gung einer mit „etwas Rohypnol im Wein“ wehrlos gemachten Person, und zwar explizit positiv konno­tiert: „[…] (so soll das sein so / macht das Spaß)“.

Ange­sichts der in den Medien kolpor­tierten Prak­tiken Linde­manns drängt sich die Lesart des Gedichts als Programm, also eine Iden­tität von Text-Ich und real exis­tie­rendem Autor auf. Die Vertei­diger Linde­manns dagegen deuten die Verge­wal­ti­gungs­fan­tasie als künst­le­ri­sches Spiel mit Tabus, auch wenn sie auf jegliche Refle­xi­ons­ebene verzichtet und die sprach­li­chen Mittel des Gedichts bescheiden sind. Muss nicht jede Äuße­rung des Rammstein-Sängers als Teil einer Perfor­mance begriffen werden – eines (wie auch immer dras­ti­schen) Gesamt­kunst­werks, dessen Narra­tive keines­wegs die Realität beschreiben? Und wer entscheidet, wann ein Text ein Kunst­werk (,Lyrik‘) ist und wann ledig­lich Porno­grafie? Es soll hier nicht darum gehen, mit dem Verweis auf die Kultur­ge­schichte die miso­gynen Struk­turen der Geld- und Macht­ma­schine Ramm­stein zu legi­ti­mieren. Eine solche histo­ri­sche Linie könnte vom Marquis de Sade über die Expres­sio­nisten bis zu Bernardo Berto­luccis Film Der letzte Tango in Paris (zu dem Jahr­zehnte danach der Vorwurf laut wurde, dass während der Dreh­ar­beiten ein realer Über­griff statt­ge­funden habe) oder die HBO-Serie Euphoria reichen, die aufgrund von scho­ckie­renden Darstel­lungen sexua­li­sierter Gewalt oft als ‚Skan­dal­serie‘ bezeichnet wurde. Der Blick in die Kultur­ge­schichte zeigt viel­mehr, welche Argu­men­ta­ti­ons­stra­te­gien und Frage­stel­lungen zu Darstel­lungen gewalt­voller Sexua­lität bereits lange vor Ramm­stein bestehen und wie diese Imagi­na­tionen mögli­cher­weise auch eine kriti­sche und progres­sive Funk­tion über­nehmen können.

Sadismus

1951 veröf­fent­licht die damals bereits sehr promi­nente Philo­so­phin und Femi­nistin Simone de Beau­voir in der Zeit­schrift Les temps modernes Ausschnitte eines langen Essays mit dem Titel „Faut-il brûler Sade?“. Für Beau­voir ist die Frage eine rheto­ri­sche, denn sie möchte die Schriften des Marquis de Sade – den Namens­geber des Sadismus, der zwischen 1740 und 1814 das Ende des fran­zö­si­schen Abso­lu­tismus erlebte und eine Viel­zahl porno­gra­fi­scher Romane vorlegte – nicht etwa verbrennen (oder ,canceln‘). Viel­mehr deutet sie Sades Darstel­lungen von Massen­ver­ge­wal­ti­gungen und Folter­kel­lern in abge­le­genen Schlös­sern oder Klös­tern als obsessiv-verzweifelten Versuch, „die mensch­liche Verein­ze­lung durch eine bewusste Tyrannei aufzu­heben“. Gegen eine „abstrakte Moral“, deren Verkeh­rung in die Terror­herr­schaft Sade während der Fran­zö­si­schen Revo­lu­tion beob­achten konnte, habe er das schran­ken­lose Verbre­chen gesetzt, in dem sich ‚der Mensch‘ selbst erkenne.

Diese exis­ten­tia­lis­ti­sche Lektüre mag heute befremden, doch Beau­voirs Text ist aus mindes­tens zwei Gründen auch für die Debatte um Ramm­stein wieder lesens­wert. Erstens macht sie darauf aufmerksam, dass Sade die in seinen Werken beschrie­benen Hand­lungen teil­weise auch real ausge­führt hatte, was gesell­schaft­liche Skan­dale auslöste und ihn mehr­fach ins Gefängnis brachte. Zwar bezwei­felt sie, dass der Autor Sade alle sexu­ellen Möglich­keiten, die er beschreibt, „selbst auspro­biert oder auch nur für seinen eigenen Leib erträumt [hat]“, die lite­ra­ri­sche Dürf­tig­keit, der Sche­ma­tismus und die Redun­danz der erzählten Orgien mache es schwer, in ihnen „ein leben­diges Geständnis zu entde­cken.“ Dennoch spricht Beau­voir konse­quent von „Helfers­hel­fern“ und „Opfern“ und verdeut­licht, dass wir es bei der Person Sade mit einem Krimi­nellen und nicht mit einem bewun­derns­werten Libertin zu tun haben. Bereits bei Sade stellt sich also die schwer zu beant­wor­tende Frage, in welchem Verhältnis die Imagi­na­tion zur Umset­zung in der Realität steht.

Zwei­tens verweist die Philo­so­phin auf die Tatsache, dass das mani­sche Begehren von Sades zumeist männ­li­chen Prot­ago­nisten nicht durch „Hingabe“ aufge­löst werden könne. Beau­voir spricht von der fehlenden „Erschüt­te­rung“, denn Sades Helden haben zwar Sex, bleiben dabei aber voll­kommen kalt, führen während des Geschlechts­akts philo­so­phi­sche Diskus­sionen und treten in keiner Weise in Verbin­dung mit ihrem Gegen­über. Dieser Narzissmus ist eine Charak­te­ristik von Sades Prot­ago­nisten. Im Roman Justine erklärt der Lust­mörder Clement zum Beispiel zwischen zwei blutigen Auspeit­schungen: „Der Despo­tismus ist an und für sich eine Quelle der Freude, und wenn man sich daher allein als Herr belus­tigt, genießt man unver­gleich­lich mehr, als wenn man das Vergnügen teilt. […] Der Mann, welcher auf die Wollust des Weibes Rück­sicht nimmt, schmä­lert seine eigene zugunsten einer Schi­märe, ‚Liebe‘ genannt.“ Clement ist Folter­knecht und Philo­soph, wobei seine philo­so­phi­schen Exkurse den Terror recht­fer­tigen, der diese prak­tisch umsetzt.

Auch wenn gegen­über seiten­lang erzählten mega­lo­ma­ni­schen Orgien und den intel­lek­tu­ellen Ausfüh­rungen des Marquis de Sades die Song­texte von Ramm­stein verknappt und banal daher­kommen, gibt es hinsicht­lich des Solip­sismus der Gewalt­fan­ta­sien erstaun­liche Paral­lelen. Der Song „Ich tu dir weh“ auf dem Album Liebe ist für alle da (2009) beginnt beispiels­weise mit den Zeilen „Nur für mich bist du am Leben […] / Du bist mir ganz und gar ergeben / Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht“ und enthält Zeilen wie „Bei dir hab ich die Wahl der Qual / Stachel­draht im Harn­kanal“. Die Lyrics zum Song „Wiener Blut“ auf dem glei­chen Album sind offen­sicht­lich moti­viert vom öster­rei­chi­schen Gewalt­ver­bre­cher Josef Fritzl, der von 1984 bis 2008 seine Tochter in einem Keller gefangen hielt, immer wieder verge­wal­tigte und mit ihr mehrere Kinder zeugte, liest sich jedoch wie eine Kurz­ver­sion einer Sade’schen Ego-Fantasie: „Komm mit mir, komm auf mein Schloss / Da wartet Spaß im Tief­ge­schoss […] Keiner kann hier unten stören/ Niemand, niemand darf uns hören […] Und bist du manchmal auch allein/ Ich pflanze dir ein Schwes­ter­lein / Die Haut so jung, das Fleisch so fest / Unter dem Haus ein Liebesnest“.

Solche Texte wurden manchmal gerne als über­trieben und darum auch als ironisch-kritische Subver­sion der darge­stellten Gewalt beschrieben – eine Inter­pre­ta­tion, die durch die nun bekannten Fakten nicht mehr so leicht aufrecht­zu­er­halten ist. Bei Ramm­stein treffen wir aber auch auf ein Ich, dass es spätes­tens seit Sade in der Kultur­ge­schichte gibt, den tyran­ni­schen Verge­wal­tiger, dessen Lust sich aus der Ernied­ri­gung der Opfer speist. Diese Figur löst neben Abscheu und Ekel auch Faszi­na­tion aus, ohne die Ramm­stein kaum die kommer­ziell erfolg­reichste deut­sche Band geworden wäre.

Über­schrei­tung

Ein Konzept des fran­zö­si­schen Philo­so­phen Georges Bataille mag diese Faszi­na­tion erklären. Wie seine Zeit­ge­nossin Beau­voir beschäf­tigte sich Bataille mit dem Werks Sades. Dessen Bedeu­tung sah er vor allem darin, dass es eine konsti­tu­tive Gewalt­sam­keit mensch­li­cher Exis­tenz offen­legt, die durchaus ‚wirk­lich‘ ist, vor der wir aber norma­ler­weise zurück­schre­cken oder die wir sogar verdrängen. Um dies zu verdeut­li­chen, verfasste Bataille pornografisch-philosophische Erzäh­lungen, in deren Zentrum die so genannte „Über­schrei­tung“ steht. Die „Über­schrei­tung“ verstand er als eksta­ti­sche Momente, in denen kultu­relle Normen, legale Verbote oder gesell­schaft­liche Tabus verletzt werden, ohne sie aufzu­lösen, und die mit Ekel, Schmerz und Gewalt, aber auch mit Lust verbunden sind. Im Vorwort zu seiner Erzäh­lung Madame Edwarda schreibt Bataille, dass es „keine Form des Wider­wil­lens“ gäbe, „bei der ich nicht eine Affi­nität zum Verlangen ausma­chen kann.“ Der Schre­cken kann nach Bataille „das Verlangen erregen“. Und: „Wir errei­chen die Ekstase nicht, wenn wir nicht – und sei es nur von ferne – den Tod, die Vernich­tung vor uns sehen.“

Ramm­stein kommt diesem Verlangen nach „Entgren­zung“ (ein weiterer Begriff Batailles) in vielen ihrer Lyrics nach, unter­stützt vom brachialen Sound. Stell­ver­tre­tend für das Publikum erzählt der Front­sänger von Verlangen und Vernich­tung, wobei ausge­blendet werden muss, dass diese Art von Über­schrei­tung in der Realität immer Opfer produ­ziert. Im bereits erwähnten Song „Wiener Blut“ heißt es in einer Zeile: „Will­kommen in der Wirk­lich­keit“. Aber wie korre­spon­dieren die Song­texte von Ramm­stein und die Wirk­lich­keit mitein­ander? Viel­leicht wirken Linde­manns Texte deshalb so stark auf das Publikum, weil sie schon immer ganz ohne Rollen­spiel die Perspek­tive eines ‚echten‘ Verlan­gens nach „Über­schrei­tung“ offen­baren. Für die Kultur­szene war ein solches Verständnis bis vor Kurzem aller­dings kaum denkbar.

Rachefan­tasie

So argu­men­tierte auch Kiepen­heuer & Witsch-Verleger Verleger Helge Malchow 2020 mit dem Begriff des ‚lyri­schen Ichs‘, um damit Text/Fiktion von realen Hand­lungen abzu­grenzen. Wie die Germa­nistin Andrea Geier in der FAZ fest­hielt, liegt der Sinn dieses ‚lyri­schen Ichs‘ jedoch in der Lite­ra­tur­theorie vor allem darin, „unter­schied­liche Verhält­nis­be­stim­mungen zwischen fiktio­naler und lebens­welt­li­cher Sprech­in­stanz“ zu fassen und nicht dazu, biogra­fi­sche Kontexte einfach zu verneinen. Im Fall von Linde­manns Verge­wal­ti­gungs­ge­dichts nennt Geier den Bezug Malchows und anderer auf das ‚lyri­sche Ich‘ ein „Deckar­gu­ment“. Denn: „Im Vertrauen darauf, dass sich der Autor inner­halb eines bestimmten Werte­sys­tems bewegt, wird das Gedicht als Rollen­spiel gedeutet, mit dem sich der Autor selbst­ver­ständ­lich nicht gemein mache.“

Auch die fran­zö­si­sche Autorin Virginie Despentes machte mit scho­ckie­renden Darstel­lungen sexua­li­sierter Gewalt auf sich aufmerksam, jedoch mit ganz anderen Inten­tionen. Sie beschreibt in all ihren Werken, dass es das gesell­schaft­liche „Werte­system“, das Geier nennt, gar nicht gibt. Despentes Essay King Kong Theorie (2006) geht von der auto­bio­gra­fi­schen Erzäh­lung einer Verge­wal­ti­gung als junger Frau aus und beschreibt, wie sich ihre Wut vor allem auf eine Gesell­schaft richtet, die Männer als das ,starke‘ und Frauen als das ,schwache‘ Geschlecht versteht, während vermeint­lich mora­li­sche ,Werte‘ nur dazu da sind, „damit Männer bei ihren Angriffen auf Frauen garan­tiert und ohne großes Risiko trium­phieren.“ Despentes geht es darum zu zeigen, dass sich die Möglich­keiten, sexua­li­sierte Gewalt auszu­üben und der vermeint­liche Konsens auf Gewalt­lo­sig­keit bedingen. In der Vernei­nung dieses gesell­schaft­li­chen Konsenses und der imagi­nierten Umkehr der erlebten Gewalt – etwa im Rache­plot ihres porno­gra­fi­schen Romans Baise-moi (1994) und des gleich­na­migen Films – liegt für Despentes ein Moment der Ermäch­ti­gung. Despentes’ Texte haben teil­weise eben­falls ein affir­ma­tives Verhältnis zur geschil­derten Gewalt. Dabei weisen sie aber zum einen etwas auf, was Ramm­stein in schmerz­hafter Weise fehlt: Humor. Zum anderen zeigt die Autorin, dass die Darstel­lung der umge­kehrten Gewalt zwar zunächst befreiend und eman­zi­pa­to­risch wirken, jedoch voll­kommen irreal ist. Im Gegen­satz zu Ramm­stein gibt es bei Despentes kaum eine Möglich­keit, sich mit den Tätern zu identifizieren.

Davon erzählt Despentes unter anderem in ihrer Roman­tri­logie Vernon Subutex (2015-2017). Eine Episode handelt davon, dass die zwei jungen Frauen Céleste und Aïsha den mäch­tigen Film­pro­du­zenten Laurent Dopalet, eine Mischung aus Domi­nique Strauss-Kahn und Harvey Wein­stein, über­fallen und ihm die Wörter „Mörder“ und „Verge­wal­tiger“ auf den Körper täto­wieren. Es ist zunächst ausge­spro­chen witzig, wie Dopalet in quälenden Sitzungen im Tattoo-Studio diese Schrift über­schreiben lassen muss. Doch dann rächt sich der mäch­tige Mann wiederum in furcht­barer Weise für diese Rache. Céleste wird von zwei Hand­lan­gern gefangen genommen und in einem Schuppen tage­lang verge­wal­tigt, was quälend genau beschrieben wird. Es fehlt hier jegli­ches trium­phale Element, die Gewalt ist einfach nur elend. Diese Wendung macht darauf aufmerksam, dass Despentes’ eman­zi­pa­to­ri­sche Rachefan­ta­sien die Wirk­lich­keit viel weniger genau abbilden als Linde­manns Lyrics. Das heißt, dass es unmög­lich ist, die Song­texte von Ramm­stein ausschließ­lich als artis­ti­sche Provo­ka­tionen zu lesen. Denn ein solches Verständnis würde verkennen, dass Gewalt­fan­ta­sien immer schon eine Dimen­sion aufweisen, die sich auf eine gesell­schaft­liche und indi­vi­du­elle Wirk­lich­keit bezieht.