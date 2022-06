Vor kurzem machte in Berlin die Initia­tive des Anti­se­mi­tis­mus­be­auf­tragten Schlag­zeilen, Straßen und Plätze umzu­be­nennen, die histo­ri­schen Personen gewidmet sind, die sich anti­se­mi­tisch geäu­ßert und betä­tigt haben. In eindeu­tigen Fällen soll der Namens­geber voll­ständig getilgt, bei strit­tigen die mögliche histo­ri­sche Verstri­ckung „kontex­tua­li­siert“ werden. Solche Verwal­tungs­akte sind Alter­na­tiven zu „wilden“ Tilgungen einer Erin­ne­rung an verpönte Persön­lich­keiten, oft am Ende von (Bürger-)Kriegen; aber auch sie unter­scheiden zwischen einer kompletten „damnatio memo­riae“, die sie dauer­haft dem Vergessen anheim­gibt, und einer zeit­his­to­risch fundierten Kommen­tie­rung, die ihre Worte und Taten in kriti­scher Absicht für die Urteils­kraft der Nach­welt aufbe­wahrt. Beson­ders in den Blick geraten außer Namen von Straßen und Plätzen dann Statuen, Wohn­häuser, Dienst­stellen und weitere authentisch-auratische Orte.

Inter­es­sant ist nun, dass in jüngster Zeit die Rekon­struk­tion eines den Opfern des 15. Januar 1919 gewid­meten Revo­lu­ti­ons­denk­mals auf dem Berliner Zentral­friedhof Fried­richs­felde in Erwä­gung gezogen wird. Während andern­orts Erin­ne­rungen an den Kommu­nismus getilgt werden, soll das 1926 von Ludwig Mies van der Rohe gestal­tete Denkmal auf dem Friedhof wieder­errichtet werden. Anstöße dazu gab es bereits mehr­fach in jüngerer Vergan­gen­heit, nicht zuletzt von West­ber­liner und west­deut­schen Akteuren. Das Revo­lu­ti­ons­denkmal hat seit der Errich­tung unter Ägide der KPD 1926 eine höchst wech­sel­volle Geschichte hinter sich – nicht nur den Abriss durch die Natio­nal­so­zia­listen im Jahr 1935, die den großen Stern mit Hammer und Sichel wie eine Trophäe im SA-Museum präsen­tierten, sondern auch diverse geschei­terte Anläufe zu seiner Erneue­rung: der provi­so­ri­sche Nachbau 1946, Pläne für den Nachbau an anderer Stelle in Ost-Berlin, ein geschei­terter Plan West­ber­liner Archi­tekten und Studenten 1968 für ein Denkmal am Tatort. Am authen­ti­schen Ort in Fried­richs­felde findet man heute ledig­lich eine Gedenk­tafel und eine Erin­ne­rungs­stele mit „Kontex­tua­li­sie­rung“.

Den Kommu­nismus erinnern?

Ob und wie man an den Kommu­nismus erin­nern soll, diese Frage stellt sich nicht erst seit 1989. Nachdem Josef Stalin schon 1956 persona non grata geworden war und seiner nur noch in wenigen Gegenden öffent­lich gedacht wird (und dort dann eher an den Sieger im „Großen Vater­län­di­schen Sieg“ als an den Partei­führer der KPdSU), fielen mit dem ruhm­losen Unter­gang der Sowjet­union auch Wladimir Iljitsch Lenin und andere Bolsche­wiki dem Denk­mals­sturz anheim; diese Säube­rung griff bisweilen zurück auf die Begründer der marxis­ti­schen Welt­an­schauung und Bewe­gung. Inter­es­sant sind aber Fälle, bei denen man an der Denk­mals­wür­dig­keit bewusst fest­hielt. Auf dem Gebiet der ehema­ligen DDR bestehen nicht nur Dutzende von Straßen und Plätzen fort, die nach Karl Marx und Fried­rich Engels benannt sind und Statuen, die an sie erin­nern (verein­zelt auch in West­deutsch­land); auch Reprä­sen­tanten der KPD wie Ernst Thäl­mann oder der SED wie Otto Grote­wohl haben hier und da ihre Straße behalten dürfen: zur Genug­tuung derje­nigen, die das Schild abge­schraubt oder zur Genug­tuung der anderen, die eine Adresse vertei­digt haben – und zur Gleich­gül­tig­keit der meisten Passanten.

Zu den vom Denk­mals­sturz Verschonten zählen promi­nent Karl Lieb­knecht und Rosa Luxem­burg. Ersterer ist bekannt als Ausrufer der sozia­lis­ti­schen Repu­blik auf dem Berliner Schloss­platz, letz­tere als auch im Westen geschätzte Kriti­kerin von Kapi­ta­lismus und Impe­ria­lismus. Beide verließen im Ersten Welt­krieg die Sozi­al­de­mo­kratie und kriti­sierten den Burg­frieden; sie gingen dafür ins Gefängnis, initi­ierten den Spar­ta­kus­bund, wurden für vogel­frei erklärt und am 15. Januar 1919 von Ange­hö­rigen der Garde-Kavallerie-Schützen-Division ermordet. Dieses brutalen Mordes wird seit über 100 Jahren gedacht.

Aus der DDR-Zeit, in der die SED in Fried­richs­felde eine alljähr­liche Gedenk­feier mit Demons­tra­tion und Kranz­nie­der­le­gung zu Ehren der beiden Revo­lu­tio­näre ausrich­tete, reicht das Ritual in die heutige Bundes­re­pu­blik hinein. Alljähr­lich versam­melt die Partei Die Linke Anhänger:innen diverser Orga­ni­sa­tionen vor der 1951 errich­teten „Gedenk­stätte der Sozia­listen“. Sie stellt sich damit in die Nach­folge der SED, zu der sie ansonsten auf kriti­sche Distanz gegangen ist. Über diese Mani­fes­ta­tion linker Konti­nuität in einem der von der Linken direkt eroberten Wahl­be­zirke im Osten Berlins wird regel­mäßig in den Haupt­nach­richten der Medien berichtet. Seit 2006 findet man hier auch eine selbst­kri­ti­sche Ausein­an­der­set­zung mit dem sowjet­kom­mu­nis­ti­schen Erbe: ein Gedenk­stein mit der Aufschrift „Den Opfern des Stali­nismus“, der durch den Förder­verein „Erin­ne­rungs­stätte der deut­schen Arbei­ter­be­we­gung“ einge­fügt wurde. Teile der Linken wie die „Kommu­nis­ti­sche Platt­form“ waren damit nicht einver­standen, die Führung der Links­partei besucht diesen Stol­per­stein in „Stillem Gedenken“, links­ra­di­kale Gruppen führen am Ort weiter Porträts von Josef Stalin und Mao Zedong mit sich. Streit­lust, aber auch ideo­lo­gi­scher Graben­kampf und Sektie­rertum sind Marken­zei­chen der kommu­nis­ti­schen Bewegung.

Ob eine Rekon­struk­tion an diesem (übri­gens auf dem Friedhof weit abge­le­genen) Ort oder eine eher museale Aufbe­rei­tung vorzu­ziehen ist, wird gerade intensiv disku­tiert. Architekten:innen und Architekturhistoriker:innen schwanken zwischen der Wert­schät­zung des Oeuvres von Mies van der Rohe über alle Regime (einschließ­lich des „Dritten Reiches“) hinweg und der Zurück­wei­sung eines damit verbun­denen Oppor­tu­nismus. Beim Denkmal ist unklar, wem eigent­lich gedacht werden soll: dem heraus­ra­genden Archi­tekten der Moderne oder der kommu­nis­ti­schen Revolution.

Kommunismus-Mythen…

Davon nicht zu trennen ist die Beant­wor­tung der grund­le­genden Frage, wie erinnerungs- und gedenk­würdig die kommu­nis­ti­sche Geschichte über­haupt sein soll. Diese Bewer­tung muss sich erstre­cken über den gesamten Zeit­raum der KP-Geschichte von der Russi­schen Revo­lu­tion und dem Spar­ta­kus­auf­stand bezie­hungs­weise der Grün­dung der KPD über deren anschlie­ßende „Stali­ni­sie­rung“, das tota­li­täre Regime Stalins, dessen Terror die Verfol­gung deut­scher Kommunist:innen einschloss, und die Pflege des Märtyrer-Erbes durch das SED-Regime in der DDR bis hin zu aktu­ellen neo-kommunistischen Initia­tiven. Eine engere Bewer­tung fokus­siert auf die beiden 1919 ermor­deten Persön­lich­keiten und ihre Einord­nung in die Geschichte des Sozia­lismus bis zu diesem Zeit­punkt. Eine brei­tere Perspek­tive schließt die postume Deutung der Revo­lu­ti­ons­führer im real­exis­tie­renden Sozia­lismus sowie ihren Stel­len­wert in post­kom­mu­nis­ti­schen Parteien und Bewe­gungen ein. Zu unter­scheiden ist dabei das Paar Liebknecht/Luxemburg als Rebellen gegen das auto­ri­täre System des Wilhel­mi­ni­schen Reiches und den deut­schen Mili­ta­rismus von ihrer späteren Instru­men­ta­li­sie­rung durch auto­ri­täre Regime des Sozia­lismus an der Macht. Für deren Defor­ma­tion sind sie natür­lich nicht verant­wort­lich, aller­dings ist auch in ihrem Denken und Wirken kritisch zu durch­leuchten, wo sie even­tuell Vorgaben für eine solche Defor­ma­tion gemacht haben, die Kritiker des Kommu­nismus a priori in seinen „reinen“ Ideen ange­legt sehen.

Dass die SED den seit 1924 durch Lenin ange­rei­cherten Liebknecht-Luxemburg-Mythos für Herr­schafts­zwecke instru­men­ta­li­siert hat, verstellt nicht den Blick auf die Abscheu­lich­keit ihrer Ermor­dung, ein barba­ri­scher Akt, den man als Keim­zelle des Nazi­ter­rors gegen die Linke wie gene­rell gegen Anders­den­kende ansehen darf. Inso­fern ist das Gedenken an Lieb­knecht und Luxem­burg zual­ler­erst ein Trau­erakt, und er bleibt es, wie auch immer ihn eine Indienst­nahme durch spätere Kommu­nisten beein­träch­tigt und beschä­digt haben mögen. Und eine solche Indienst­nahme muss als solche bezeichnet werden, wie sie übri­gens bereits das von Mies van der Rohe geschaf­fene Revo­lu­ti­ons­denkmal darstellte, das schon mitten in der Phase der Stali­ni­sie­rung der KPD deren Kampf­my­thos in Back­stein­quader formte, welcher zum Schei­tern der Weimarer Repu­blik erheb­lich beigetragen hat.

… und Kommunismus-Deutungen

Über den Kommu­nismus, den selbst einer seiner Mani­fes­toren, Karl Marx, nicht so nennen wollte, wurde von Beginn an gestritten. Vier Deutungs­muster der histo­ri­schen Einord­nung kann man grob unter­scheiden: Kommu­nismus als Ausdruck eines gegen die libe­rale Demo­kratie gerich­teten Extre­mismus oder Tota­li­ta­rismus, ein frontal gegen die Ideo­logie per se gerich­teter Anti­kom­mu­nismus und eine antis­ta­li­nis­ti­sche Kritik, die der Ursprungs­idee eine huma­nis­ti­sche Inten­tion nicht abspricht und den Real­so­zia­lismus als deren Perver­sion verur­teilt. Und dann gibt es immer wieder margi­nale neokom­mu­nis­ti­sche Initia­tiven, die an der Wertig­keit der Idee und ihrer prak­ti­schen Umsetz­bar­keit festhalten.

Das erste Deutungs­muster, pole­misch auf die primi­tive Formel „rot gleich braun“ verkürzt, sieht in dem keines­wegs unzu­läs­sigen, aber metho­disch voraus­set­zungs­vollen Vergleich der rechts- und links­ra­di­kalen Bewe­gungen Schnitt­flä­chen, vor allem dort, wo faschis­ti­sche und kommu­nis­ti­sche Parteien an die Macht gekommen sind, sie als Einpar­tei­en­sys­teme oppo­si­tio­nelle Kräfte und eine per se viel­stim­mige öffent­liche Meinung unter­drü­cken, die Teilung der Gewalten aufheben und das Privat­leben der Bürger:innen massiv kontrol­lieren. Mit der Willkür von Geheim­diensten, dem Terror gegen Anders­den­kende und einer aggres­siven Politik nach außen können solche Systeme tota­li­täre Züge annehmen. Kommu­nismus und Faschismus sind, was ihre welt­an­schau­li­chen Grund­lagen betrifft, konträr, können sich aber gegen Akteure und Insti­tu­tionen libe­raler Demo­kra­tien partiell und taktisch verbinden. Die beschä­mendste Koope­ra­tion des rechten mit dem linken Tota­li­ta­rismus stellt der Hitler-Stalin-Pakt von 1939 dar, in dessen Konse­quenz eine größere Zahl deut­scher Kommunist:innen dem Terror des NKWD als dem der Gestapo und SS zum Opfer gefallen sind. Nachdem die Tota­li­ta­ris­mus­theorie lange als poli­ti­sches Instru­ment des Kalten Krieges verpönt war, ist sie nicht zuletzt im Rekurs auf Hannah Arendt auch wissen­schaft­lich wieder zu Ansehen gelangt. Der diffe­renz­sen­sible Vergleich tota­li­tärer Systeme, der diese keines­wegs gleich­setzt, sondern auch ihre Unter­schiede heraus­ar­beitet, ist der analy­ti­sche Königsweg.

Unge­achtet mögli­cher Über­ein­stim­mungen haben zwei­tens anti­to­ta­li­täre Autoren in den 1990er Jahren vor allem in Frank­reich in direkter Anspie­lung auf histo­ri­sche Schwarz­bü­cher zum Faschismus ein Schwarz­buch des Kommu­nismus erstellt, das seiner­zeit auf große Reso­nanz und gehar­nischte Kritik gestoßen ist und zahl­reiche Unge­nau­ig­keiten und Über­trei­bungen, aber auch einen wahren Kern enthielt. Im Anschluss an ex-kommunistische Dissi­denten und sog. „Rene­gaten“ schon seit den 1930er und 1940er Jahren wurden Mensch­heits­ver­bre­chen kommu­nis­ti­scher Regime vor allem gegen Kritiker:innen und Gegner:innen ange­pran­gert, die lange aus einem falsch verstan­denen Anti-Antikommunismus, wie man die reflex­hafte Über­sprungre­ak­tion auf den grob­schläch­tigen Anti­kom­mu­nismus west­li­cher Prove­nienz bezeichnen kann, igno­riert, geleugnet oder beschö­nigt worden waren.

Eine sympa­the­ti­sche Vari­ante der Kommu­nis­mus­kritik bietet drit­tens der Antis­ta­li­nismus, der sich von allen Perver­sionen und Gewalt­taten kommu­nis­ti­scher Poten­taten distan­ziert und zum Teil einen unkon­ta­mi­nierten Kern der kommu­nis­ti­schen Idee zu retten versucht. Prot­ago­nisten waren zum einen ehema­lige Trotz­kisten wie Boris Souva­rine und Intel­lek­tu­elle wie Arthur Koestler, Manès Sperber und weitere soge­nannte „Rene­gaten“, die schon der Idee abschworen. Andere versuchten, in der Partei zu über­leben, wie der auf dem Pergo­lenweg in Fried­richs­felde beer­digte Paul Merker. Anfangs ein Prot­ago­nist der Stali­ni­sie­rung der KPD in den 1920er Jahren, wurde er in den 1950er Jahren als West­emi­grant zionis­ti­scher Umtriebe beschul­digt und geriet als „fran­zö­si­scher Agent“ in die Mühlen des Stalin­schen Terrors. Zu acht Jahren Zucht­haus verur­teilt, 1956 nur still­schwei­gend reha­bi­li­tiert und als Lektor im Verlag Volk und Welt aufs Abstell­gleis geschoben, wurde er posthum immerhin auf einer Brief­marke verewigt. In Fried­richs­felde ruht er unweit der dafür verant­wort­li­chen Genossen aus dem Polit­büro (Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck und Konsorten), die bei Liebknecht-Luxemburg-Ritualen stets indi­rekt mitge­ehrt werden.

Frei­heit, Gleich­heit und Solidarität

Dass der Kommu­nismus erin­ne­rungswürdig ist, sollte unbe­stritten sein. Eine Idee, die Millionen Menschen in ihren Bann geschlagen und mobi­li­siert hat, und eine macht­volle Bewe­gung, die zugleich Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, sind schwer­lich zu igno­rieren. Es geht darum, wie man ohne die lange vorherr­schende Hagio­grafie und Mysti­fi­zie­rung auskommt und die von den Gegnern und Feinden betrie­bene Propa­ganda vermeidet. Es bleibt das Span­nungs­ver­hältnis zwischen einem auf huma­nis­ti­schen Kate­go­rien aufbau­enden Menschen­bild und diesen völlig zuwi­der­lau­fenden Prak­tiken, die an jedem Ort eines „real­exis­tie­renden Sozia­lismus“ aufge­treten sind. Gegen­über der mensch­li­chen Mitwelt wie der natür­li­chen Umwelt hält der Kommu­nismus struk­tu­rell eine mindes­tens autoritär-pädagogische, schlimms­ten­falls menschen­ver­ach­tende und natur­zer­stö­re­ri­sche Hier­ar­chie aufrecht, die ihn zu einem histo­ri­schen Relikt des 20. Jahr­hun­derts absinken ließ. Die Kern­ideen von Frei­heit, Gleich­heit und Soli­da­rität, die der Kommu­nismus von den bürger­li­chen Revo­lu­tionen geerbt hat, um sie aus dem Reich der Ideen in die soziale Welt zu über­setzen, sind damit nicht obsolet. Im Sinne einer anti­to­ta­li­tären Lektüre können sie sich mit konvi­via­lis­ti­schen Ideen der Gegen­wart verbinden und einen Teil seiner Aura und Attrak­tion bewahren, die Autoren wie Slavoj Žižek oder Dietmar Dath mit verzwei­feltem Sarkasmus pflegen, während es der Links­partei laut einer jüngsten Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung gelungen ist, ein Sympa­thie­po­ten­zial von mehr als einem Viertel der Deut­schen tief unter die Fünf­pro­zent­hürde zu drücken.

Was ist also „Kommu­nismus“, dieses Gespenst, das einst in Europa und der Welt umging, heute: ein anti­qua­ri­sches Studi­en­ob­jekt, „nur so eine (in Schön­heit gestor­bene) Idee“? Oder das Monster, das für immer mit dem GULag asso­zi­iert bleibt? Ein Untoter, der immer wieder idea­lis­ti­sche Begeis­te­rung hervor­ruft? Oder ein Mutant, der gerade die Gestalt des russi­schen Impe­ria­lismus ange­nommen hat? Von allem etwas wohl. Doch wie sagte Chris­tian Semler, 68er, ex-KPD/AO und graue Eminenz der taz, gerne: Kein Kommu­nismus ist auch keine Lösung.