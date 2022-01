Geschichte der Gegenwart Wie anthro­po­so­phisch waren die Grünen? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 15:07 Share Share Link Embed

Mit Blick auf Protest und grüne Politik in Deutsch­land vermischten sich am Ende des Jahres 2021 zwei Eindrücke, die auf den ersten Blick nur schwer zusam­men­zu­passen scheinen: Erstens, nach andert­halb Jahr­zehnten in der Oppo­si­tion, sind die Grünen im Bund wieder an der Regie­rung, wenn auch nur als zweit­stärkste Kraft in einer sozi­al­de­mo­kra­tisch geführten Ampel­ko­ali­tion. Zwei­tens das derzeit am stärksten disku­tierte Protest­phä­nomen, die Demons­tra­tionen gegen die Corona-Maßnahmen, zeichnet sich durch eine diffuse Band­breite an Teilnehmer*innen aus, von denen einige offenbar dem grün-alternativen Milieu zuzu­rechnen sind. Wissen­schaft­lich bestä­tigt wurde dieser Eindruck durch eine von der baden-württembergischen Heinrich-Böll-Stiftung in Auftrag gege­bene Studie zu den „Quellen des ‚Quer­den­ker­tums‘“. Darin kam ein Team um die Basler Sozialwissenschaftler*innen Oliver Nachtwey und Nadine Frei zu dem Ergebnis, dass sich die Zusam­men­set­zung der Corona-Proteste von Bundes­land zu Bundes­land bisweilen markant unter­scheidet. Während sie im Osten Deutsch­lands stärker von der extremen Rechten geprägt sei und viele AfD-Wähler*innen anspreche, spiele für den deut­schen Südwesten das Alter­na­tiv­mi­lieu sowie das sich damit teils über­schnei­dende anthro­po­so­phi­sche Milieu eine größere Rolle. Ein signi­fi­kanter Anteil von rund 30 Prozent unter den befragten Teilnehmer*innen, so notiert die viel­ge­le­sene Studie, habe früher einmal die Grünen gewählt, teil­weise noch bei der Bundes­tags­wahl 2017. Das mutet umso erstaun­li­cher an, als es im zweiten Corona-Winter vor allem die Grünen sind, die in der noch jungen Bundes­re­gie­rung zu den pronon­cier­testen Befürworter*innen einer Impf­pflicht gehören.

Woraus erklärt sich diese vergan­gene Nähe? Laut den Basler Forscher*innen ist es die im deut­schen Südwesten tradi­tio­nell starke Veran­ke­rung der Anthro­po­so­phie, die eine mögliche Brücke von der verbrei­teten Impf­skepsis in diesem Milieu zur Querdenker*innenbewegung schlägt. Diese Verbin­dung war und ist mögli­cher­weise für manche ehema­lige und nun enttäuschte Grünen-Anhänger*innen tragfähig.

Grund genug, um die histo­ri­schen Verbin­dungen zwischen Anthro­po­so­phie und Grünen genauer zu prüfen und nach den gemein­samen Berüh­rungs­punkten zur brei­teren Alter­na­tiv­be­we­gung zu fragen. Das führt uns zurück in die Grün­dungs­phase der Grünen als Bewe­gung und Partei. Einmal mehr erscheinen dabei die 1970er Jahre als histo­ri­sches Gele­gen­heits­fenster, in dem sich Alter­na­tiv­kultur, Teile der Anthro­po­so­phie und entste­hende grüne Bewe­gung über­schnitten, ohne frei­lich ganz inein­ander aufzu­gehen. Gleich­zeitig war diese Zeit ein Fenster in die Zukunft, das ausschnitt­weise einen Blick auf unsere heutige Gegen­wart preis­gibt. Im Folgenden sollen einige für die Grün­dungs­phase der Grünen rele­vante Protagonist*innen und Netz­werke betrachtet werden, die Über­schnei­dungen zum anthro­po­so­phi­schen Milieu aufwiesen und neben bestimmten Ideen auch Elemente einer gemein­samen politisch-sozialen Praxis mitein­ander teilten. Inwie­fern bildeten sie eine Brücke zur Alter­na­tiv­be­we­gung und zu den entste­henden Grünen? Und wann wurde diese brüchig?

Alter­na­tiver Gemischt­wa­ren­laden – die Anthro­po­so­phie in den 1970er Jahren

Ein Charak­te­ris­tikum der frühen grünen Bewe­gung, die sich im Januar 1980 als Bundes­partei grün­dete, war ihre große Hete­ro­ge­nität, die ideo­lo­gisch von „ganz links“ bis „ganz rechts“ reichte. Para­dig­ma­tisch kam dies im Grün­dungs­slogan „nicht rechts, nicht links, sondern vorn“ zum Ausdruck. Teil dieses Spek­trums war die Anthro­po­so­phie, die neben einer an Rudolf Steiner ausge­rich­teten ortho­doxen Rich­tung etliche Spiel­arten kennt. Es sind insbe­son­dere ihre zahl­rei­chen Praxis­felder, von der Waldorf­schule über die Alter­na­tiv­me­dizin bis zur biody­na­mi­schen Land­wirt­schaft, die in den 1970er Jahren eine unge­heure Dynamik entfal­teten und Anschluss­fä­hig­keit in unter­schied­li­chen Milieus ermög­lichten. In Anleh­nung an den Reli­gi­ons­wis­sen­schaftler Helmut Zander, einem der ausge­wie­senen Kenner auf diesem Gebiet, lässt sich von „selek­tiver Nutzung“ sprechen.

Grün­dungs­kon­gress der Grünen in Karls­ruhe 1980; Quelle: badische-zeitung.de

Zu den besten Kund*innen des anthro­po­so­phi­schen Gemischt­wa­ren­la­dens mit Selbst­be­die­nung gehörten seiner­zeit die Vertreter*innen des nach „1968“ entste­henden und für die 1970er und 1980er Jahre so prägenden Alter­na­tiv­mi­lieus, das der Konstanzer Zeit­his­to­riker Sven Reichardt umfas­send analy­siert hat. Es bildete die sozio­kul­tu­relle Basis für die zur selben Zeit entste­hende poli­ti­sche Bewe­gung der Grünen. Ideo­lo­gisch waren die Alter­na­tiven meist im weiten Umfeld der undog­ma­ti­schen Linken nach „1968“ verortet, jenseits der Sozi­al­de­mo­kratie, aber auch auf Distanz zu den kommu­nis­ti­schen Expe­ri­menten der dogma­ti­schen K-Gruppen. Doch welche konkreten Schnitt­stellen lassen sich zwischen Grünen, Alter­na­tiven und der Anthro­po­so­phie ausma­chen? Auf organisatorisch-personeller Ebene sind es drei Zusam­men­hänge, die im Formie­rungs­pro­zess der Grünen von Bedeu­tung waren.

Völki­sche Lebensschützer*innen…

Zunächst gab es Berüh­rungs­punkte der Grünen zu völki­schem und natio­na­lis­ti­schem Denken, wie es in Teilen der tradi­tio­nellen Lebens­schutz­be­we­gung zum Ausdruck kam. Deren Wurzeln reichten vor allem in die Nach­kriegs­zeit und teil­weise bis zur Lebens­re­form­be­we­gung der „langen Jahr­hun­dert­wende“ zurück, etwa im Dunst­kreis des „Welt­bunds zum Schutz des Lebens“ (WSL). Einer ihrer Prot­ago­nisten war der ehema­lige Natio­nal­so­zia­list Werner Georg Haver­beck (1909-1999). Bereits in den 1930er Jahren mit der Anthro­po­so­phie in Berüh­rung gekommen, war er in den 1950er Jahren Pfarrer in der anthro­po­so­phisch inspi­rierten Chris­ten­ge­mein­schaft und stand seit 1974 an der Spitze der deut­schen Sektion des WSL. Mit seiner Frau, Ursula Haverbeck-Wetzel (*1928), die seit den 2000er Jahren mehr­fach wegen Volks­ver­het­zung und Holo­caust­leug­nung verur­teilt wurde, leitete er das „Colle­gium Humanum“ in Vlotho. In den 1970er Jahren ein wich­tiges Forum für unter­schied­liche Gruppen der Umwelt­be­we­gung wie der entste­henden Grünen, entwi­ckelte sich das Colle­gium seit den 1980er Jahren immer stärker zu einer Anlauf­stelle für Rechtsextremist*innen und wurde 2008 vom Verfas­sungs­schutz verboten. Für den völki­schen Ökobauern Baldur Spring­mann (1912-2003) wiederum, der eben­falls eine braune Vergan­gen­heit hatte, war Anthro­po­so­phie weniger als Theorie denn als Praxis von Inter­esse: Bereits Mitte der 1950er Jahre hatte er auf biody­na­mi­sches Wirt­schaften umge­stellt und verstand es, sich bis weit ins linke und alter­na­tive Milieu hinein als Pionier einer ökolo­gisch orien­tierten Land­wirt­schaft zu inszenieren.

Teile der völkisch grun­dierten Lebens­schutz­be­we­gung gelangten in den Grün­dungs­pro­zess der Grünen. Die wich­tigste orga­ni­sa­to­ri­sche Brücke bildete die natio­nal­neu­tra­lis­ti­sche Kleinst­partei der Akti­ons­ge­mein­schaft Unab­hän­giger Deut­scher (AUD) um ihren umtrie­bigen Vorsit­zenden August Hauß­leiter (1905-1989), der nach einem kurzen Enga­ge­ment in der frühen CSU vor allem mit rechten Split­ter­par­teien hervor­ge­treten war. Nach einem miss­lun­genen Annä­he­rungs­ver­such an APO und Studen­ten­be­we­gung gelang es der AUD in den 1970er Jahren, Kontakte zur sich insti­tu­tio­na­li­sie­renden Umwelt­be­we­gung aufzu­nehmen. Dadurch wurden sie zu einer der Grün­dungs­or­ga­ni­sa­tionen der Grünen, in deren Früh­phase sie eine durchaus markante, aber nicht domi­nante Rolle spielte.

…und „anti­au­to­ri­täre Anthroposoph*innen“

Wich­tiger als diese punk­tu­ellen Über­schnei­dungen sind aller­dings zwei andere anthro­po­so­phisch beein­flusste Netz­werke im Entste­hungs­pro­zess der Grünen. Aufgrund ihrer teils ausge­prägten lebens­kul­tu­rellen Schnitt­mengen mit dem Alter­na­tiv­mi­lieu, bezeichne ich sie als „anti­au­to­ri­täre Anthroposoph*innen“. Sie bestanden aus zunächst getrennten Orga­ni­sa­ti­ons­zu­sam­men­hängen, die in den 1970er Jahren zuein­ander fanden: Zunächst der Achberger Kreis, dessen insti­tu­tio­nelles Zentrum sich im äußersten Südosten Baden-Württembergs unweit des Boden­sees befand. Dort entstand an der Wende zu den 1970er Jahren das Inter­na­tio­nale Kultur­zen­trum Achberg, das fortan als Forum radi­kal­de­mo­kra­ti­scher Anthroposoph*innen fungieren und im Grün­dungs­pro­zess der Grünen eine wich­tige Platt­form darstellen sollte. Es formierte sich um die Idee der „sozialen Drei­glie­de­rung“ nach Steiner, die drei vonein­ander getrennte gesell­schaft­liche Bereiche unter­scheidet und sie mit den Idealen der Fran­zö­si­schen Revo­lu­tion zu verknüpfen sucht: Brüder­lich­keit im Wirt­schafts­leben, Gleich­heit im Bereich des öffent­li­chen Rechts und Frei­heit im Geis­tes­leben. Was in den Reihen der ortho­doxen „Mehr­heits­an­thro­po­so­phie“ im Umfeld der Anthro­po­so­phi­schen Gesell­schaft besten­falls auf Desin­ter­esse stieß, wurde von den Achber­gern ins Zentrum ihrer poli­ti­schen Arbeit gestellt. In ihren Augen galt es, die anthro­po­so­phi­sche Lehre, insbe­son­dere deren politisch-gesellschaftliche Aspekte, dem Zeit­geist und den gesell­schaft­li­chen Heraus­for­de­rungen der 1970er Jahre anzupassen.

Darüber kam sie schnell in Kontakt mit einer anderen Gruppe, die ein ganz ähnli­ches Anliegen verfolgte: Die 1973 gegrün­dete Freie Inter­na­tio­nale Univer­sität (FIU) um Joseph Beuys (1921-1986), der als ihr charis­ma­ti­scher spiritus rector das Dreh­ge­lenk zu den Achber­gern wurde. Auf die Prägung des Künst­lers durch das Werk Stei­ners und seine ambi­va­lente poli­ti­sche Einord­nung wurde bereits viel­fach verwiesen, am dezi­dier­testen von Hans Peter Riegel. Im Laufe der 1970er Jahre fand eine zuneh­mende Vernet­zung von Achberger Kreis und FIU um Joseph Beuys statt. Unab­hängig von unter­schied­li­chen Akzent­set­zungen vertraten sie im Grunde dieselben Ideen, die in einem gemein­samen Habitus und einem spezi­fi­schen Poli­tik­stil ihren Ausdruck fanden.

Drei­glie­de­rung, „Dritter Weg“ und direkte Demokratie

Prägend für beide Gruppen blieb die Neudeu­tung von Elementen aus der Anthro­po­so­phie, die sich auf deren politisch-gesellschaftliche Aspekte konzen­trierten. Neben der Idee sozialer Drei­glie­de­rung war das insbe­son­dere die Suche nach einem wirtschafts- und gesell­schafts­po­li­ti­schen „Dritten Weg“, worüber es zum Austausch mit Anhänger*innen des nieder­ge­schla­genen Prager Früh­lings kam. Über den tsche­cho­slo­wa­ki­schen Dissi­denten Milan Horacek entstanden zudem Kontakte zwischen Beuys und Rudi Dutschke, was weitere Brücken zwischen „anti­au­to­ri­tären Anthroposoph*innen“ und der undog­ma­ti­schen Linken inner­halb der sich formie­renden grünen Bewe­gung schlug.

Neben der Anthro­po­so­phie war für Beuys ein weiterer wich­tiger Ideen­fundus die Frei­wirt­schafts­lehre Silvio Gesells, die dieser eben­falls um die vorletzte Jahr­hun­dert­wende entwi­ckelt hatte. Insbe­son­dere dessen Geld­theorie, die die „Zins­wirt­schaft“ ablehnte, erlebte in den 1970er Jahren eine begrenzte Renais­sance. Dazu gehörten Beuys und sein Achberger Umfeld um den Anthro­po­so­phen Wilhelm Schmundt (1898-1992).

Ein letzter zentraler Berüh­rungs­punkt zu Grünen und Alter­na­tiven bildete schließ­lich die Idee der direkten Demo­kratie, welche ein Kern­be­stand­teil im Programm der FIU wie der Achberger war. Sie ging einher mit einer umfas­senden Staats­skepsis, die zudem mit einem radi­kalen Eintreten für mensch­liche Frei­heit und Selbst­be­stim­mung verbunden war. Die viel­fache ideelle Anschluss­fä­hig­keit gegen­über Vorstel­lungen und Über­zeu­gungen, die in der undog­ma­ti­schen Linken kursierten, wurde noch­mals verstärkt auf der Ebene des Habitus und des Verhal­tens­stils. Er erleich­terte die (Selbst-)Verankerung der anti­au­to­ri­tären Anthroposoph*innen im alter­na­tiven Milieu der 1970er Jahre.

Grüne und Anthro­po­so­phie – was bleibt?

Doch wie sehr und wie anhal­tend prägten diese Netz­werke und ihre anthro­po­so­phisch inspi­rierten Programme die Grünen? Orga­ni­sa­to­risch gehörten sowohl der Achberger Kreis als auch die FIU zu den Grün­dungs­or­ga­ni­sa­tionen der Euro­pa­grünen, die 1979 als Mitte-Rechts-Bündnis bei den ersten Direkt­wahlen zum Euro­päi­schen Parla­ment antraten und dort einen Achtungs­er­folg erzielten. Mit der Erwei­te­rung um Gruppen der dogma­ti­schen und undog­ma­ti­schen Linken in der ein Jahr darauf gegrün­deten Bundes­partei verloren sie aber orga­ni­sa­to­risch an Einfluss. Das betraf zunächst völkisch-nationalistische Grüne wie Baldur Spring­mann, die mit konser­va­tiven Mitstreiter*innen bereits kurz danach die Partei verließen, um die ÖDP zu gründen, die Ökologisch-Demokratische Partei.

Aber auch die Achberger, die FIU und Joseph Beuys selbst verloren im poli­ti­schen Tages­ge­schäft schnell an Reso­nanz. Bei den Euro­pa­wahlen 1979 hatte Beuys für die Grünen kandi­diert, und bei den Bundes­tags­wahlen 1980 war er sogar als ihr nordrhein-westfälischer Spit­zen­kan­didat ins Rennen gegangen. Nur drei Jahre später verwehrte ihm seine Partei jedoch einen aussichts­rei­chen Listen­platz. Obgleich er bis zu seinem Tod Mitglied war, blieb seine große Zeit bei den Grünen eine kurze Episode im Formie­rungs­pro­zess der Partei. Dieses Schicksal teilte er mit den anderen anthro­po­so­phisch inspi­rierten Netz­werken und der Mehr­zahl ihrer Protagonist*innen.

Daraus ein abruptes Ende der Wirkungs­ge­schichte ihrer Ideen und Prak­tiken im Umfeld der Partei abzu­lesen, wäre aller­dings zu kurz gesprungen. Zwar steht es noch aus, diese empi­risch dicht zu erfor­schen, ein Blick auf die Anhänger- und Wähler­schaft der Grünen lässt jedoch auf eine fort­be­stehende Nähe schließen. Das gilt für das weit gefasste Alter­na­tiv­mi­lieu ebenso wie für die Anthro­po­so­phie und ihre Praxis­felder, von der biody­na­mi­schen Land­wirt­schaft über die Waldorf­schulen bis hin zur Alter­na­tiv­me­dizin. Für das Selbst­ver­ständnis der Partei sind diese weiterhin von Bedeu­tung – wenn auch für ihre Anhänger*innen offenbar stärker als für ihre gewählten Repräsentant*innen. Dass hier ein regel­rechtes Span­nungs­ver­hältnis zwischen den Grünen und ihrer Klientel besteht, hat nicht zuletzt die 2019 und 2020 intensiv geführte Debatte um die Rolle von Homöo­pa­thie und Alter­na­tiv­me­dizin gezeigt. Auch wenn sich deren Anhänger*innen bei den Grünen auf einem Rück­zugs­ge­fecht befinden, schlug die Ausein­an­der­set­zung inner- und außer­halb der Partei hohe Wellen, bevor sie seit dem Früh­jahr 2020 bekannt­lich von einem anderen, bestim­men­deren gesund­heits­po­li­ti­schen Thema in den Hinter­grund gedrängt wurde.