„#East­s­plai­ners“ hat die Univer­sity of New Europe ironisch eine Vorle­sungs­reihe genannt, die „ein Gegen­ge­wicht zum ‚West­s­plai­ning‘ – der Gewohn­heit, die Entwick­lungen in Mittel- und Osteu­ropa durch die west­liche Brille zu betrachten“, geben soll. Auch der Band Alles ist teurer als ukrai­ni­sches Leben, gerade im Verlag foto­ta­peta erschienen, trägt den Unter­titel: Texte über West­s­plai­ning und den Krieg.

Die Heraus­ge­be­rinnen Alek­sandra Konar­zewska, Schamma Schahadat und Nina Weller beziehen sich im Vorwort auf den polni­schen Autor Szczepan Twar­doch, der im April 2022 in der NZZ den Artikel „Schluss mit West­s­plai­ning“ veröf­fent­lichte und dabei einzelne west­eu­ro­päi­sche Intel­lek­tu­elle direkt adressierte:

Ihr habt keine Ahnung von Russ­land. Niemand im Westen kann verstehen, was es heisst, im russi­schen Macht­be­reich leben zu müssen.

Twar­doch reagierte u.a. auf Äuße­rungen von Noam Chomsky und Naomi Klein, die schon 2014 die russi­sche Beset­zung ukrai­ni­scher Terri­to­rien mit russi­schen „Sicher­heits­in­ter­essen“ recht­fer­tigen wollten. Als Twar­doch den Artikel schrieb, konnte er noch nicht wissen, dass auch in deut­schen Medien reihen­weise Promi­nente mit keinerlei Osteu­ro­pa­ex­per­tise auftau­chen werden, die ihre Kritik, völlig egal, wie brutal Russ­land gegen die Ukraine vorgeht, stets auf den Westen richten – die Nato und die CIA.

Ich muss zugeben, dass mich der Begriff ‚West­s­plai­ning‘ aus genau diesem Grund irri­tiert. Denn Noam Chomsky, Naomi Klein – und aus deutsch­spra­chiger Perspek­tive auch Sahra Wagen­knecht, Alice Schwarzer oder Roger Köppel und andere typi­sche ‚West­s­plainer‘ – betreiben im Grunde kein West­s­plai­ning, sondern über­nehmen die Perspek­tive der russi­schen Propa­ganda und proji­zieren sie auf Ostmit­tel­eu­ropa. Dabei igno­rieren sie ostmit­tel­eu­ro­päi­sche Inter­essen und Erfah­rungen sowie auch die Forschung aus Osteu­ropa über Diktatur und Post­kom­mu­nismus. Ihr West­s­plai­ning ist – so gesehen – tatsäch­li­ches East­s­plai­ning, aller­dings nicht dasje­nige, worauf die eingangs genannte Univer­sity of New Europe anspielt.

Ein poli­ti­scher Begriff

Es lohnt sich, sich die Geschichte des Begriffs noch einmal zu verge­gen­wär­tigen, um #West­s­plai­ning als poli­ti­schen Begriff zu verstehen, der mehr will, als Westen versus Osten zu denken und dennoch dazu beiträgt, in über­holten und schiefen Oppo­si­tionen verhaftet zu bleiben.

Schon 2019 schrieb der briti­sche poli­ti­sche Analyst Edward Lucas: „My new favo­rite word is ‚West­s­plai­ning‘:

Menschen aus dem ‚alten Westen’‘ – den Ländern, die den Kommu­nismus nie erlebt haben – belehren Menschen aus dem ‚neuen Westen‘ – die ehema­ligen Block­staaten (former captive nations) – über Geschichte, Geografie und andere Themen.

Zu den tradi­tio­nellen West­s­plai­nern zählte Lucas erstens rechte Westler:innen, die ‚insge­heim‘ russi­sche Mili­tär­in­ter­ven­tionen bewun­derten, zwei­tens linke Westler:innen, die in der NATO, den Verei­nigten Staaten und den Vertei­di­gungs­aus­gaben ‚den wahren Feind‘ sähen, und eine dritte Gruppe, die ‚einfach nur gierig‘ sei. Und dann entdeckt er noch eine vierte, neue Gruppe, die meine, nach 2014, nach der Okku­pa­tion der Krym, habe sich plötz­lich alles geän­dert. Hätte er den Artikel 2022 geschrieben, dann hätte er noch die ‚Zeiten­wender‘ dazu zählen können, die völlig über­rascht davon waren, dass russi­sche Truppen 2022 in die Ukraine einmar­schierten, obwohl sie seit 2014 bereits da waren.

Tatsäch­lich verbreitet hat sich der Begriff West­s­plai­ning erst nach Beginn des Angriffs­krieges in poli­ti­schen und ukrai­ni­schen Debatten, so auch bei den polni­schen Poli­to­logen Jan Smoleński und Jan Dutkie­wicz in ihrem Essay „The American Pundits Who Can’t Resist ‚West­s­plai­ning‘ Ukraine“ vom März 2022 vom März 2022. Beide betonten, dass West­s­plai­ning stets dazu führe, außen­po­li­tisch „die Belange Russ­lands anzu­er­kennen, nicht aber die Ostmit­tel­eu­ropas“. Oder wie es Zosia Brom im März 2023 etwas knal­liger formu­lierte: „Sie wollen mir erklären, dass es sich um einen von der NATO geschaf­fenen Konflikt handelt, oder, wenn sie sich groß­zü­giger fühlen, kommen sie mit einer Art ‚beide Seiten sind schuld‘-Rhetorik daher.“ Auf diese Weise werde Ostmit­tel­eu­ropa eher als Objekt denn als Subjekt der Geschichte behandelt.

Dieser Punkt ist viel­leicht der wich­tigste Aspekt des West­s­plai­nings – ein Punkt, der auch das von Rebecca Solnit 2008 so benannte ‚Mans­plai­ning‘ ausmachte: anderen (bei Solnit Frauen) die eigen­stän­dige Hand­lungs­fä­hig­keit und Perspek­tive abzu­spre­chen. Typisch hierfür ist die Rhetorik des Schweizer Verschwö­rungs­un­ter­neh­mers Daniele Ganser, der den Beitritt der Staaten Ostmit­tel­eu­ropas zur NATO als völlig passiven Prozess erzählt: „Clinton nahm 1990 Polen rein, er nimmt dann Ungarn rein und Tsche­chien. […] Man hat die reingenommen“.

Ostmit­tel­eu­ropa nicht als Akteur und Subjekt von Geschichte zu betrachten, führt in linken Kreisen dazu, den impe­rialen Gestus der USA bzw. den „west­li­chen Expan­sio­nismus“, so Smoleński und Dutkie­wicz, im Hinblick auf die Nato-Osterweiterung zu kriti­sieren, gleich­zeitig jedoch ein anderes impe­riales Unrecht zu igno­rieren: den poli­ti­schen und terri­to­rialen Impe­ria­lismus bzw. Kolo­nia­lismus Russ­lands, von dem Ostmit­tel­eu­ropa wie keine andere Region bis 1990 betroffen war. Letzter ist es, der die Igno­ranz der Eigen­stän­dig­keit ostmit­tel­eu­ro­päi­scher Staaten seit Jahren zu seinem poli­ti­schen Prinzip gemacht hat. Gerade vor ein paar Tagen, am 25. Mai, hat Dmitrij Medvedev vorge­schlagen, Russ­land und Europa könnten sich die Ukraine doch einfach aufteilen. Einige nennen diesen die ostmit­tel­eu­ro­päi­schen Staaten igno­rie­renden Sprech­gestus inzwi­schen Russ­plai­ning, kommt er aller­dings aus dem Westen, so spre­chen Smoleński und Dutkie­wicz von einer „kolo­niale Projek­tion“, die nun ausge­rechnet von jenen komme, die sonst post­ko­lo­niale Perspek­tiven einfordern.

Blick auf den halben oder den ganzen Osten?

Es gibt aber noch ein anderes Konzept von West­s­plai­ning, das nicht nur auf die Igno­ranz gegen­über Ostmit­tel­eu­ropa zielt, sondern die kultu­relle Abwer­tung des gesamten Ostens meint. 2017 tauchte West­s­plai­ning in einem Artikel von Srđan Garčević mit dem Titel „West­s­plai­ning the Balkans“ auf und bezog sich dabei auf eine andere Debatte, und zwar auf das berühmte Buch der bulga­ri­schen Histo­ri­kerin Maria Todo­rova mit dem Titel Imagi­ning the Balkans (1994). Todo­rova hatte ihr Buch während der Sezes­si­ons­kriege in Jugo­sla­wien veröf­fent­licht und anhand histo­ri­scher Doku­mente und aktu­eller Debatten gezeigt, wie der Westen seit Jahr­hun­derten ein abwer­tendes Bild des Balkans zeich­nete, voll von Exotismen und Ressen­ti­ments. Todo­rova nannte dieses west­eu­ro­päi­sche Narrativ „Balka­nismus“ und spielte dabei auf Edward Saids Orien­ta­lismus (1978) an. Said hatte in diesem Buch beschrieben, wie Wissen­schaftler und Intel­lek­tu­elle aus West­eu­ropa den Orient als Gegen­bild zu sich selbst darstellten – fremd (alien) und unter­legen (infe­rior). Ganz ähnlich argu­men­tierte auch der US-amerikanische Lite­ra­tur­wis­sen­schaftler Larry Wolff, dessen Buch Inven­ting Eastern Europe. The Map of Civi­liza­tion on the Mind of the Enlight­ment (1994) im glei­chen Jahr wie das von Todo­rova erschien. Auch Wolff analy­sierte am Beispiel von Osteu­ropa, wie sich seit dem 18. Jahr­hun­dert, seit der Aufklä­rung, die euro­päi­sche Semantik „entlang der Zivi­li­sa­ti­ons­li­nien“ verän­derte und Osteu­ropa zum eigenen Anderen Europas wurde. Er nannte diese abwer­tende Geste einmal einen „einge­schränkten Orien­ta­lismus“ oder einen „Halb-Orientalismus“ und eine „Halb­wild­heit“:

Länder mit völlig unter­schied­li­chen Regie­rungen, Gesell­schaften und Reli­gionen – das Russi­sche Reich, die Polnisch-Litauische Union, das habs­bur­gi­sche Ungarn und Böhmen sowie die osma­nisch beherrschten Gebiete – wurden mitein­ander verknüpft und zu einem Ganzen zusam­men­ge­schlossen, gemeinsam unter das philo­so­phi­sche Zeichen der Rück­stän­dig­keit gestellt und gemäß einem Stufen­mo­dell erkenn­barer Ähnlich­keiten beschrieben.

Der Osten Europas wird aber nicht nur abge­wertet, sondern seine Hete­ro­ge­nität wird zugleich getilgt. Osteu­ropa wird auf diese Weise zu einem Gebilde, einem Klischee­klumpen, der ausge­rechnet jene Region in Europa betrifft, die die höchste Dichte an sprach­li­cher, kultu­reller und reli­giöser Viel­falt aufweist.

Dass sich die Abwer­tung des Ostens von Europa bis heute erkennen lässt, haben Jannis Panagio­tidis und Hans Chris­tian Petersen in ihrem Artikel auf GdG über Anti­sla­wismus zum Anlass genommen, den verbrei­teten Anti­sla­wismus als weißen Rassismus zu bezeichnen. Sie haben darauf hinge­wiesen, wie die soge­nannte „Ostfor­schung“, die „die wissen­schaft­liche Exper­tise für Kolo­ni­sa­ti­ons­pläne lieferte“ und „im Zusam­men­spiel mit anderen Diskri­mi­nie­rungs­formen gegen­über Bewohner:innen der Groß­re­gion, insbe­son­dere mit Anti­se­mi­tismus (Feind­bilder der ‚Ostjuden‘ und des ‚jüdi­schen Bolsche­wismus‘) und Anti­zi­ga­nismus“ einherging.

Wenn man West­s­pla­ning so denkt, wie Garčević und übri­gens auch Twar­doch dies tun, dann sind West­s­plai­ning und Anti­sla­wismus bzw. Balka­nismus Synonyme. Und in diesem Kontext ergibt West­s­plai­ning auch als Begriff Sinn, denn es ist der west­liche histo­ri­sche Diskurs, der den Osten als Osten konstru­ierte. Aller­dings lässt sich damit nichtgleich­zeitig die Über­nahme russi­scher impe­rialer Perspek­tiven erklären, denn von Anti­sla­wismus oder der abwer­tenden Erfin­dung des Ostens sind alle Länder im Osten Europas glei­cher­maßen betroffen, während der poli­ti­sche Begriff des West­s­plai­ning nur die Igno­ranz gegen­über Ostmit­tel­eu­ropa im Blick hat, das nicht mehr oder nicht schon wieder von Russ­land besetzt werden will. Russ­land selbst wiederum nutzt den Anti­sla­wismus auch für seine eigene Propa­ganda, indem das Regime Kritik an seiner Politik kultu­ra­li­siert und als Russo­phobie zu lesen gibt. Auf diese Weise wird der Anti­sla­wismus, der ja auch Ukrainer:innen und Pol:innen bis heute betrifft, zu einem exklu­siven Opfer­dis­kurs der russi­schen Kultur stili­siert. Und Russ­land hat, wie Hanna Hryt­senko in der Westsplaining-Debatte betont, selbst gegen­über Ukrainer:innen mit einem Othe­ring gear­beitet – sprach­lich, kultu­rell, poli­tisch. Ukrainer:innen galten in Russ­land oftmals als primitiv, ihre Sprache als unschön.

Russ­plai­ning: „Kollek­tiver Westen“

Um die durch West­s­plai­ning ausge­löste Projek­tion russi­scher Inter­essen durch west­eu­ro­päi­sche besser verstehen zu können, ist ein Blick in die aktu­elle russi­sche poli­ti­sche Rhetorik hilf­reich, die diese Projek­tion initi­iert. Denn das russi­sche Regime erfindet seiner­seits einen Westen, den soge­nannten „kollek­tiven Westen“, und zwar als poli­tisch kultu­relle Fiktion. Auch er, der Westen, wird dabei als homogen und darüber hinaus als aggressiv und kultur­ver­nich­tend darge­stellt. Im russi­schen Wiktio­nary findet sich folgender Beispiel­satz: „Der kollek­tive Westen gibt frei­mütig zu: Das Haupt­ziel ist der Nieder­gang Russlands“.

In diesem Sinne wird „kollek­tiver Westen“ ständig verwendet: Sergej Lavrov betonte im März 2022 nicht nur die angeb­liche Aggres­sion, die vom „kollek­tiven Westen“ ausgehe, sondern er markierte auch das virtu­elle Terri­to­rium: „Nun, ich denke, der kollek­tive Westen kann auf diese Weise charak­te­ri­siert werden – die Verei­nigten Staaten und ihre Satel­liten“. Auto­ma­tisch gehören somit in dieser Perspek­tive alle Länder, die den Krieg bzw. die russi­sche impe­riale Politik kriti­sieren, zum „kollek­tiven Westen“. Der Begriff ist auf diese Weise poli­tisch markiert: Alle, die sich der Kritik anschließen, werden als Vasallen, Satel­liten oder Mario­netten der USA bezeichnet, insbe­son­dere der ukrai­ni­sche Präsi­dent Selenskyj.

Auch Putin bezeichnet den „kollek­tiver Westen“ als Aggressor, um in der übli­chen Verkeh­rung das eigene Tun auf den Gegner zu proji­zieren: Es sei der „kollek­tive Westen“, der einen „hybriden Krieg“ gegen Russ­land führe, der „kollek­tive Westen“ wolle „seine unein­ge­schränkte Macht erhalten“: „Sie wollen nicht, dass wir frei sind, sie wollen uns als Kolonie sehen. Sie wollen keine gleich­be­rech­tigte Zusam­men­ar­beit, sondern Ausbeu­tung. Sie wollen uns nicht als eine freie Gesell­schaft sehen, sondern als einen Haufen seelen­loser Sklaven.“ Das anti­im­pe­riale und anti­ko­lo­niale Voka­bular des durch und durch impe­rialen und kolo­nialen Kriegs­herrn kommt bei vielen gut an, weil sie die Para­doxie zwischen Sagen und Tun konse­quent ausblenden.

Putin geht es jedoch nicht nur um Rhetorik. Viel­mehr ist der „kollek­tive Westen“ das Ziel einer Trans­for­ma­tion, die von Russ­land ausgehen soll. Wie das aussieht, kann man sehr gut in einem Artikel vom Oktober 2022 im Auslands­pro­pa­gada­sender Sputnik Kasach­stan erkennen. In dem program­ma­ti­schen Artikel: Was ist der kollek­tive Westen, warum und wie man ihn bekämpft? erklärt ein Philo­soph der Moskauer Akademie der Wissen­schaften, Vladimir Lepskij, den Kasa­chen die „primi­tive Subjek­ti­vität“ des „kollek­tiven Westens“. Diesem mangele es vor allem an Refle­xi­vität, die durch „die Medien blockiert“ werde. Blockiert werde auch die Kommu­ni­ka­tion, „eine Sozia­lität sei nicht vorhanden, was insbe­son­dere die Pandemie gezeigt habe“. Auch hier proji­ziert der Philo­soph die russi­sche Situa­tion auf den Westen, man könnte sogar von einem umge­kehrten Orien­ta­lismus spre­chen, der einen unzi­vi­li­sierten, rassis­ti­schen, einen obszönen, von LGBTQ-Aktivist:innen und Gender­ideo­lo­gien verdor­benen kollek­tiven Westen zeichnet, der nach Lepskij „eins zu eins dem Modell tota­li­tärer Sekten“ entspricht.

Lepskij ist am Schluss seines Arti­kels sicher, dass man den „kollek­tiven Westen“ nicht zerstören könne, sondern umwan­deln müsse, „damit er sich auf dem Planeten normal verhält“ und endlich „russi­sche Werte“ über­nehme. Das ist der Grund­tenor der aktu­ellen russi­schen Propa­ganda: Der „kollek­tive Westen“ müsse nach russi­schem Vorbild umge­baut werden.

West­s­plai­ning and Eastsplaining

Der Blick in die russi­sche Propa­ganda zeigt, dass es bei West­s­plai­ning eigent­lich nicht um Ost und West geht. Die Gegen­über­stel­lung von Osten und Westen lenkt nur davon ab, die poli­ti­sche Inter­essen und Macht­tech­niken zu tarnen. Bei den russi­schen „Werten“, die Putins Regime vertritt, und die dieses in Russ­land seit mehr als zwanzig Jahren Schritt für Schritt mit repres­siven Maßnahmen durch­setzt, handelt es sich um einen rechts­kon­ser­va­tiven und christlich-fundamentalistischen kultu­rellen Back­lash, den das Putin­re­gime u.a. von rechten Kreisen aus den USA nach Russ­land impor­tiert hat. Umge­kehrt lässt sich auch sagen, dass Putins ‚russi­sche‘ Werte auch die Werte von Alt-Right oder die von AfD sind, die Werte des Front National und weiterer rechts­na­tio­nalen Parteien.

Wenn nun aber bestimmte west­liche Linke Putins Projek­tionen über­nehmen, dann igno­rieren sie nicht nur dessen impe­riale Macht­po­litik. Sie setzen sich auch nicht mit dem gewalt­vollen Vorgehen gegen Regimekritiker:innen und dem auto­ri­tären mafiösen Kapi­ta­lismus in Russ­land ausein­ander. Ja, sie sind vor allem nicht soli­da­risch mit jenen, die in Russ­land ihre Frei­heit riskieren, um für Werte zu kämpfen, für die auch west­liche Linke auf die Strasse gehen: In Russ­land protes­tieren sie gegen den Krieg, gegen russi­schen Impe­ria­lismus, gegen Diskri­mi­nie­rung von LGBTQ, gegen mafiösen Kapi­ta­lismus und gegen Auto­kratie. Diese Igno­ranz einiger west­li­cher Linker lässt sich nur damit erklären, dass man für die poli­ti­sche Repres­sion in Russ­land nicht den Westen oder die NATO verant­wort­lich machen kann.

Was also machen mit dem Begriff ‚West­s­plai­ning‘? Er taugt und er taugt nicht. Zwar macht er als Begriff auf die Inter­essen Ostmit­tel­eu­ropas aufmerksam, aber auch Ostmit­tel­eu­ropa ist kein einheit­li­ches poli­ti­sches Gebilde: Trotz Dikta­tur­er­fah­rung wählen viele Ungar:innen eine illi­be­rale „Demo­kratie“, die Putin unter­stützt; trotz Dikta­tur­er­fah­rung wählen viele Ostdeut­sche AfD und Die Linke, die eben­falls Putin hofieren; trotz Dikta­tur­er­fah­rung wird auch in Polen Demo­kratie syste­ma­tisch abge­baut – aller­dings ohne dabei Putins Politik zu unter­stützen. Umge­kehrt sieht die Mehr­heit der Bevöl­ke­rung im ‚Westen‘ die poli­ti­schen Inter­essen des russi­schen Regimes durchaus klar und fällt keines­wegs auf die rheto­ri­schen Tricks der russi­schen Propa­ganda rein. Und auch ‚west­liche‘ Intel­lek­tu­elle haben hervor­ra­gende Analysen über den aktu­ellen Krieg gelie­fert, lesen ostmit­tel­eu­ro­päi­sche Autor:innen und verfolgen ihre Analysen. Doch egal, wie komplex die Situa­tion ist: Das Kultur­pa­ra­digma, das im ‚West­s­plai­ning‘ mitspielt – eben ein angeb­lich einheit­li­cher Westen gegen einen angeb­lich einheit­li­chen Osten –, verstellt die poli­ti­sche Dimen­sion der Debatte und das Ziel der russi­schen Desin­for­ma­tion, den kultu­rellen und poli­ti­schen Back­lash weiter zu beför­dern und das Poli­ti­sche zu kulturalisieren.