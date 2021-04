Geschichte der Gegenwart Wellen, Ströme, Fluten. Zur poli­ti­schen Geschichte aqua­ti­scher Metaphern Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 15:22 Share Share Link Embed

Im rechts­po­pu­lis­ti­schen Milieu ist es ein fest etabliertes rheto­ri­sches Spiel, Flücht­linge als gefähr­li­ches Wasser­er­eignis darzu­stellen. Inmitten der soge­nannten Flücht­lings­krise von 2015 erklärte etwa der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán – gene­rell ein Freund des brachialen Sprach­ge­brauchs –, er sei erst dann zufrieden, „wenn die Flut aufge­halten worden ist.“ Doch auch aus der poli­tisch weniger eindeutig veror­teten Medi­en­be­richt­erstat­tung ist die Vorstel­lung von Flüch­tenden als reißenden Wasser­massen – ob als „Flücht­lings­welle“, „Flücht­lings­strom“ oder eben „Flücht­lings­flut“ – nicht wegzu­denken. Bestimmte Bilder verstärken sie oft visuell: Vermeint­lich migran­ti­sche Menschen­mengen schlän­geln sich mäan­dernd wie Flüsse durch die Land­schaft oder steuern „wellen­rei­tend“ auf Booten über das Mittel­meer auf die Strände von Südeu­ropa zu.

In den letzten Jahren gab es etliche wich­tige Kritiken an der Natu­ra­li­sie­rung und Entpo­li­ti­sie­rung von Flucht und an der Entmensch­li­chung von Geflüch­teten durch eine solche Wort­wahl. Durch ihre sprach­bild­liche Gleich­set­zung mit einer Natur­ka­ta­strophe werden die betrof­fenen Menschen zu einer vagen, emotional aufge­la­denen Bedro­hung. Daher drängt sich die Frage auf, welche Geschichte die Meta­phern­fa­milie der Welle, Flut und Über­schwem­mung hat und woher ihre Präsenz im öffent­li­chen Diskurs kommt?

Flüs­siges und Flie­ßendes im Wissenschaftsdiskurs

In ihrem Diskurs­his­to­ri­schen Wörter­buch zur Einwan­de­rung (2000) loka­li­sieren die Sprachwissenschaftler:innen Matthias Jung, Thomas Nier und Karin Böke den Ursprung der deutsch­spra­chigen Wasser­me­taphorik in der Nach­kriegs­zeit; ab den 1970er Jahren stellen sie eine eindeutig nega­tive Konno­ta­tion von Migra­tion fest, die in der Warnung vor der vermeint­li­chen „Über­flu­tung“ des Arbeits­markts durch die soge­nannten Gast­ar­beiter zum Ausdruck komme. Ab den 1990er Jahren sei dieses Voka­bular zwar kritisch reflek­tiert worden. Doch wie die oben genannten Beispiele zeigen, erfreuen sich die aqua­ti­schen Meta­phern weiterhin großer Beliebtheit.

Hinzu kommt, dass sich dieser Wort­schatz nicht nur im Popu­lär­dis­kurs der im Wörter­buch unter­suchten und kriti­sierten Medien wieder­findet. Auch im akade­mi­schen Spre­chen ist die Wasser­me­taphorik omni­prä­sent; hier reden selbst Ökonom:innen und Soziolog:innen ganz ohne Ironie von „Migra­ti­ons­strömen“ und „Einwan­de­rungs­wellen“. Auch groß ange­legte histo­ri­sche Über­blicks­werke zur Ein- und Auswan­de­rungsgeschichte, die der Kontex­tua­li­sie­rung der aktu­ellen Migra­ti­ons­po­litik dienen sollen, sind von Wellen und Strömen durch­zogen. Und selbst in der eigent­li­chen Migra­ti­ons­for­schung findet sich eine meta­pho­ri­sche Orien­tie­rung am Wasser und dessen physi­ka­li­schen Gesetzen: Die klas­si­sche analy­ti­sche Unter­schei­dung zwischen „pull“- und „push“-Faktoren der Migra­tion, die in den 1960er Jahren durch die Arbeit des ameri­ka­ni­schen Sozio­logen Everett Lee geprägt wurde, ist an die Regel­mä­ßig­keiten der Gezeiten ange­lehnt – bildet doch die Wech­sel­wir­kung von Ebbe und Flut durch die Anzie­hungs­kräfte von Mond und Sonne ein scheinbar univer­selles Modell des Zu- und Abwan­de­rungs­ge­sche­hens. Die damit sugge­rierte Bere­chen­bar­keit erlaubt es auch, Migra­tion mit anderen gesell­schaft­li­chen Prozessen in Rela­tion zu setzen. So zeigte beispiels­weise das ameri­ka­ni­sche Magazin National Geogra­phic 2019 mit einer mehr­tei­ligen, als „Migra­tion Waves“ beti­telten Info­grafik den wellen­för­migen vorge­stellten und damit angeb­lich gesetz­mä­ßigen Zusam­men­hang zwischen wirt­schaft­li­chen Fluk­tua­tionen und Migration.

Was diesen Beispielen gemein ist und sie in gewissem Maße von den rechts­po­pu­lis­ti­schen Parolen unter­scheidet, ist nicht, dass der Gebrauch einer Sprache der Liqui­dität die Zerstö­rungs­kraft von Migra­tion versinn­bild­li­chen soll, sondern dass sie das gesell­schaft­liche Phänomen als ein gesetz­mä­ßiges, ja beinahe natur­ge­setz­mä­ßiges inter­pre­tiert. Die Wasser­me­taphorik ist mithin ambi­va­lenter, als es die momen­tanen poli­ti­schen Parolen vermuten lassen. So signa­li­sieren Welle und Flut nicht nur Naturkata­stro­phen, sondern, vor allem im wissen­schaft­li­chen Kontext, (Natur-)Gesetze. Das Wasser hat dabei die Funk­tion einer „epis­te­mi­schen Meta­pher“, die nicht mittels Analogie einen bereits bekannten Gegen­stand poli­tisch deutet, sondern diesen als Wissens­ge­gen­stand erst gene­riert, das heißt erkennbar macht.

Die Welle als Naturgesetz

Diese Grund­an­nahme einer wissen­schaft­lich fest­stell­baren, wellen­för­migen Regel­mä­ßig­keit der Migra­tion knüpft an eine längere Tradi­tion inner­halb der Sozi­al­theorie an, in der soziale Realität als in Wellen­form exis­tie­rend und darstellbar ange­nommen wird. Der ameri­ka­ni­sche Anthro­po­loge Stefan Helm­reich weist in seiner kürz­lich erschie­nenen Skizze der Geschichte der „Wellen­theorie“ darauf hin, dass die Figur der Welle wie viele andere sozi­al­wis­sen­schaft­liche Begriffs­werk­zeuge den Natur­wis­sen­schaften entlehnt ist und bei Sozi­al­theo­re­ti­kern bereits seit dem späten 19. Jahr­hun­dert Konjunktur hatte. In der Tat beschäf­tigten sich um 1900 eine Viel­zahl von wissen­schaft­li­chen Diszi­plinen – von der Lingu­istik über die Ökonomie bis zur Epide­mio­logie – leiden­schaft­lich mit den „stei­genden und fallenden Tendenzen im Sozi­al­körper“. Dabei fungierte die Welle gleich­zeitig als wissen­schaft­li­ches Inter­pre­ta­ti­ons­werk­zeug und als Prophe­zeiung mit Droh­po­ten­tial. In diesem Sinne ist auch die allge­gen­wär­tige „Coro­na­welle“ zumin­dest konzep­tuell mit der „Flücht­lings­welle“ verwandt: Beide „Wellen“ sind sowohl Beschrei­bung einer natür­li­chen, (fast) vorpo­li­ti­schen Regel­mä­ßig­keit als auch impli­zite Handlungsaufforderung.

Mitt­ler­weile hat sich dieses hydrau­li­sche Verständnis von gesell­schaft­li­chen Prozessen auch in der Geschichts­wis­sen­schaft etabliert, wo die (zumeist anglo­phone) Histo­rio­gra­phie mit der Iden­ti­fi­zie­rung von „guten“ Wellen, die nach demselben Schema der ange­nom­menen natür­li­chen Regel­mä­ßig­keit funk­tio­nieren, sozialen Fort­schritt beschreibt. Allein im 20. Jahr­hun­dert begegnen den Leser:innen die „Wellen“ der Frau­en­be­we­gung, der Demo­kra­ti­sie­rung oder der Deko­lo­ni­sa­tion. Obgleich dieses prozess­ori­en­tierte Schema um Komple­xität bemüht ist, gibt es auch hierzu seit einiger Zeit gute und wich­tige Kritik. Diese lässt sich exem­pla­risch an der Geschichte der Frau­en­be­we­gung beschreiben. Hier beruht die Darstel­lung der sozialen Bewe­gung in wellen­för­migen Schüben oft auf einer selek­tiven Wahr­neh­mung von Fort­schritt, die sich an neuer Gesetz­ge­bung und den Errun­gen­schaften für weiße, gut situ­ierte Frauen orien­tiert, aber letzt­lich die konti­nu­ier­liche Arbeit und die Erfah­rungen von nicht-weißen, prole­ta­ri­schen Akti­vis­tinnen marginalisiert.

Ähnlich verhält es sich dann auch mit der Meta­pher der „Migra­ti­ons­welle“, die versucht, die scheinbar wahl­losen Wande­rungs­be­we­gungen über Jahr­hun­derte hinweg als große Natur­ge­setz­mä­ßig­keiten zu deuten. Dies hat zwar den Vorteil, dass Migra­tion nicht als Ausnah­me­hand­lung in der Mensch­heits­ge­schichte stig­ma­ti­siert wird, – aber die Moti­va­tionen und Erfah­rungen jener Indi­vi­duen, die die jewei­ligen „Wellen“ bilden, werden in diesem Schema zwangs­läufig außen vor gelassen bezie­hungs­weise stereo­ty­pi­siert. Gerade im Bereich der inter­na­tio­nalen Migra­tion wird ihre Bewe­gung entweder zur natür­li­chen Folge des Krieges (Kate­gorie „Flücht­ling“) oder sie ist Resultat der vermeint­lich magne­ti­schen Anzie­hungs­kraft des Arbeits­marktes im Ziel­land (Kate­gorie „Migrant“).

Von der epis­te­mi­schen zur poli­ti­schen Metapher

In den Sozi­al­wis­sen­schaften haben die aqua­ti­schen Meta­phern aller­dings nicht nur eine epis­te­mi­sche, wissens­ge­ne­rie­rende, Funk­tion, sondern können sehr schnell in eine nur noch poli­ti­sche Bedeu­tung umschlagen. Zum Verständnis der außer­or­dent­li­chen Wirk­mäch­tig­keit der Welle als poli­ti­scher Meta­pher lohnt sich ein Blick auf ihre Verwen­dung im Kontext der nord­ame­ri­ka­ni­schen Immi­gra­tion des frühen 20. Jahr­hun­derts. Hier wird deut­lich, dass die Welle, über das sprach­liche Bild hinaus, als graphi­sche Veran­schau­li­chung der histo­ri­schen Immi­gra­ti­ons­sta­tistik diente und in dieser Funk­tion vermeint­lich neutrale, wissen­schaft­liche Daten abbil­dete, aber eben gleich­zeitig auch deren Bedro­hung symbo­li­sierte. Eine ganze Reihe von ameri­ka­ni­schen Wissen­schaft­lern benutzte in den 1910er und 1920er Jahren in diesem Sinne der hydrau­li­schen Sprache. Das berüch­tigte Werk des Histo­ri­kers Lothrop Stod­dard, The Rising Tide of Color: The Threat Against White World-Supremacy, aus dem Jahr 1920 ist ein heraus­ra­gendes Beispiel dafür, dass eine solche Rhetorik eng mit rassis­ti­schen Vorstel­lungen verflochten war.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­bookTwitter

Aber auch das weniger bekannte – obgleich viel­sa­gend beti­telte – Buch The Immi­grant Inva­sion des Ökonomen und Statis­ti­kers Frank Julian Warne von 1913 liefert ein tref­fendes Beispiel dafür, wie wissen­schaft­liche Rhetorik Fanta­sien von Natur­ka­ta­stro­phen herauf­be­schwören konnte. Warnes Diagramme zur Statistik der Einwan­de­rung in die Verei­nigten Staaten zwischen 1860 und 1910 glei­chen optisch einer Abfolge von immer höher schwap­penden Wellen, deren Höhe­punkte in den Jahren 1873, 1882 und 1907 mit Finanz­pa­niken und indus­tri­ellen Depres­sionen zusam­men­fielen, die, nach Warnes Lesart, somit kurzer­hand als deren Ursache inter­pre­tiert werden konnten. „Man beachte den ‚Wellen­ef­fekt‘ der Linie, die die Schwan­kungen des jähr­li­chen Zustroms misst“, betonte Warne dann auch im Begleit­text zur Grafik – als ob die Leser:innen eine weitere Ermu­ti­gung gebraucht hätten, um die Verbin­dung zwischen der vermeint­lich „neutralen“ statis­ti­schen Darstel­lung der Realität und der von Warne beklagten Bedro­hung herzu­stellen, die in dem Sprach­bild der auf die ameri­ka­ni­schen Küsten zurol­lenden „Einwan­de­rungs­wellen“ vermit­telt wurde.

Das Problem bei der Welle als Daten­vi­sua­li­sie­rung ist, dass Zahlen, ob groß oder klein, ziem­lich abstrakt erscheinen, wenn sie in einer einfa­chen Tabelle zusam­men­ge­stellt sind. Viel mehr Dring­lich­keit und Alarm wird hingegen sugge­riert, wenn sie als Diagramm darge­stellt werden, wobei durch die Wahl der Maßstäbe auf den jewei­ligen Achsen und die Mani­pu­la­tion ihrer Propor­tionen zuein­ander drama­ti­sche visu­elle Effekte erzeugt werden können. Wie man bei Warne sieht, werden bei der Migra­tion solche Effekte inhalt­lich noch dadurch verstärkt, dass die Akku­mu­la­tion von Daten­sätzen über die Zeit hinweg die Form einer sich aufbäu­menden Welle annimmt und sich der Forschungs­ge­gen­stand “zufällig” genau in solchen Wellen bewegt.

Von Strömen zu Sedimenten

Die über­wie­gend von Sozi­al­wis­sen­schaft­lern verfassten einwan­de­rungs­feind­li­chen Trak­tate des frühen 20. Jahr­hun­derts über­schneiden sich nicht zufällig mit dem Aufstieg der Demo­grafie als akade­mi­scher Diszi­plin. Die Verwen­dung von statis­ti­schem Mate­rial durch Demo­grafen, die um wissen­schaft­liche Aner­ken­nung rangen, sugge­rierte, dass viel­leicht keine komplette Steue­rung oder gar Unter­bin­dung einer „Einwan­de­rungs­welle“ möglich sei, gleich­wohl aber eine auf histo­ri­sche Daten gestützte Vorher­sage. Dieser Zusam­men­hang ist auch inso­fern wichtig, als es in der Demo­grafie in Bezug auf Migra­tion tradi­tio­nell nicht um einzelne, in Bewe­gung gera­tene Indi­vi­duen oder Gruppen geht, sondern um das allum­fas­sende Konstrukt der „Bevöl­ke­rung“ und darum, wie sich Migra­tion auf die Beschaf­fen­heit dieser Bevöl­ke­rung auswirkt. Anders gesagt: Hier wird die Welle nicht als einma­liger Aufprall einer Natur­ge­walt verstanden, sondern es geht darum, was diese Welle angeb­lich auf lange Zeit gesehen „wegs­pült“ bezie­hungs­weise um das „Sedi­ment“, welches sie hinterlässt.

Diese Facette der Wasser­me­taphorik lässt sich in den poli­ti­schen Diskus­sionen des 21. Jahr­hun­derts, in denen es um die Repro­duk­ti­ons­raten von vermeint­lich fremden gegen­über „einhei­mi­schen“ Frauen geht, ohne Probleme wieder­finden. Sowohl in Deutsch­land als auch in Frank­reich wird die Theorie eines „Bevöl­ke­rungs­aus­tauschs“, wonach angeb­lich die vorran­ging weiße euro­päi­sche Bevöl­ke­rung fort­schrei­tend durch nicht-weiße – und beson­ders musli­mi­sche – Einwanderer:innen „ersetzt“ wird, durch Rechts­po­pu­listen wie Thilo Sarrazin und Renaud Camus propa­giert. Der angeb­liche „Unter­gang“ der euro­päi­schen Gesell­schaft in den soge­nannten „Fluten“ der Migranten ist dabei konzep­tio­neller Dreh- und Angel­punkt. Und auch bei der viel­be­spro­chenen „Festung Europa“ geht es eigent­lich darum, einer vermeint­li­chen demo­gra­fi­schen „Sint­flut“ als Damm stand­zu­halten – und dieses imagi­näre Bild findet selbst dann Anwen­dung, wenn es für kriti­sche Zwecke genutzt wird.

Künf­tige Fluten

Das proble­ma­ti­sche Framing der aktu­ellen Geflüch­teten findet natür­lich nicht nur durch Wasser­me­taphorik statt – und umge­kehrt ist die hydrau­li­sche Sprache auch nicht auf die Migra­ti­ons­ge­schichte beschränkt, sondern hat beson­ders in den Human­wis­sen­schaften ein breites Anwen­dungs­feld gefunden. Doch die „Flücht­lings­welle“ ist ein gutes Beispiel dafür, wie solche Meta­phern­fa­mi­lien selbst eine Geschichte haben und nicht ohne histo­ri­schen Kontext verstanden werden können. In einer para­doxen Weise könnte es sich in Zukunft aller­dings erweisen, dass die buch­stäb­liche Bedeu­tung der Flut in neuer Weise ernst genommen werden muss und von bloßen Meta­phern keine Rede mehr sein kann: Dann nämlich, wenn den „Fluten“ der Klima­f­lücht­linge ein durch globale Erwär­mung real stei­gender Wasser­spiegel voraus­geht, der die Begriffe von Flucht und Flut neu zusam­men­fließen lässt.