Als zu Beginn des letzten Jahres in den euro­päi­schen Medien die ersten Meldungen über das Auftreten eines neuar­tigen Virus in China erschienen, schien dieses Ereignis den meisten Leser:innen noch ähnlich fern wie der sprich­wört­liche Sack Reis. Doch dies änderte sich schnell. Wenig bestimmt die Wahr­neh­mung der gegen­wär­tigen Pandemie so sehr wie der Umstand, dass das Virus nicht an natio­nalen Grenzen halt­macht. Die Gesund­heits­krise ist global und Berichte über die Corona-Lage in verschie­denen Teilen der Welt prägen die öffent­liche Diskus­sion. Mit dem Beginn des Impf­pro­gramms erhält die Diskus­sion um die globale Dimen­sion der Pandemie derzeit eine neue Wendung: In den Blick rückt die ausge­spro­chen ungleiche Vertei­lung von Impf­stoffen zwischen dem Globalen Süden und dem Globalen Norden – und der viel­fach wieder­holte Appell, dass sich die „globale Krank­heit“ auch nur „global“ bekämpfen ließe.

Was aber bedeutet es, wenn eine Krank­heit „global“ ist – für ihre Erfor­schung und für ihre Bekämp­fung? Welche Effekte hat das aktuell beob­acht­bare Zusam­men­wirken globaler Vernet­zung mit sozialer wie poli­ti­scher Ungleich­heit? So sehr uns diese Fragen heute umtreiben, so wenig entstammen sie der aktu­ellen Situa­tion. Corona bildet nur die Spitze einer Reihe pande­mi­scher Infek­ti­ons­krank­heiten und tödli­cher Epide­mien der Vergan­gen­heit, die uns helfen können, die globale Dimen­sion der aktu­ellen Pandemie besser zu verstehen.

Schock und Aufbruch: Euro­päi­sche Wahr­neh­mungen der „Schlaf­krank­heit“

Ein aufschluss­rei­ches Beispiel für die euro­päi­sche Wahr­neh­mung „globaler“ Krank­heit ist die Afri­ka­ni­sche Trypa­no­so­miasis. Als die soge­nannte Schlaf­krank­heit vor allem in Uganda und dem Kongo­be­cken am Beginn des 20. Jahr­hun­derts hundert­tau­sende Tote forderten, waren ihre Schock­wellen auch in Europa zu spüren. Noch waren weder Erreger noch Über­tra­gungs­wege bekannt. Unter den Kolo­ni­al­mächten machte sich die Sorge breit, die Krank­heit könnte sich auf den gesamten Konti­nent ausbreiten, etwa entlang des Nils bis nach Ägypten gelangen – mit kata­stro­phalen wirt­schaft­li­chen Folgen.

In der Wissen­schaft erzeugte die Pandemie hingegen Aufbruchs­stim­mung: Die Schlaf­krank­heit bot mit ihrer medialen wie poli­ti­schen Aufmerk­sam­keit der noch jungen Diszi­plin der Tropen­me­dizin die Gele­gen­heit, die eigene Rele­vanz unter Beweis zu stellen. Robert Koch, David Bruce, Émile Brumpt und andere dama­lige Stars des Feldes machten sich auf den Weg nach Afrika, um die unbe­kannte Krank­heit zu erforschen.

Kolo­niale Krankheit

Es war der Kolo­nia­lismus, der aus der Schlaf­krank­heit eine globale Krank­heit machte. Weil sie durch die Tsetse-Fliege über­tragen wird, die einzig im subsa­ha­ri­schen Afrika vorkommt, bestand zwar nie die reale Gefahr, dass die Schlaf­krank­heit zu Epide­mien in Europa führen könnte. Doch auf dem afri­ka­ni­schen Konti­nent wurde die Eska­la­tion des Infek­ti­ons­ge­sche­hens durch die kolo­niale Erobe­rung ange­trieben; bereits Zeit­ge­nossen sahen in der verstärkten Mobi­lität und der neuen Verkehrs­in­fra­struk­turen, in der Vertrei­bung und Neuan­sied­lung lokaler Bevöl­ke­rung die Gründe für das Ausufern der Epidemie.

Zudem wurde die Krank­heit zu einem Expe­ri­men­tier­feld der euro­päi­schen Mächte. Die medi­zi­ni­schen Maßnahmen der Kolo­ni­al­ver­wal­tungen griffen tief in die kolo­ni­sierten Gesell­schaften ein. Ärzte durch­suchten die Kolo­ni­al­ge­biete nach Infi­zierten und brachten auf diese Weise den Kolo­ni­al­staat gleichsam in die Fläche der Kolo­nien. Infi­zierte wurden in Lagern inter­niert, um sie an einer Weiter­ver­brei­tung der Infek­tion zu hindern und um mögliche Thera­pien an ihnen zu testen. Im Zuge der Schlaf­krank­heits­kam­pa­gnen wurden neue, soge­nannte sichere Sied­lungs­ge­biete geschaffen, indem durch Umwelt­ein­griffe wie Rodungen oder Trocken­le­gungen der Lebens­raum der Tsetse-Fliege vernichtet wurde. Die Pande­mie­be­kämp­fung fügte sich nicht nur nahtlos in die brutale Herr­schaft der euro­päi­schen Kolo­ni­al­mächte ein, sie chan­gierte auch zwischen Gewalt, Rassi­fi­zie­rung und Entwicklungsphantasien.

Kolo­niale Forschungen

Für die Wissen­schaft eröff­nete sich mit den neuar­tigen Epide­mien ein hervor­ra­gendes Forschungs­feld. Im kolo­nialen Kontext waren Unter­su­chungen möglich, die in Europa so nicht durch­führbar gewesen wären. Dies betraf insbe­son­dere Menschen­ver­suche mit infi­zierten Afrikaner:innen, die in allen euro­päi­schen Schlaf­kran­ken­la­gern statt­fanden. Wissen­schaftler wie der Nobel­preis­träger Paul Ehrlich sandten ausge­suchte Wirk­stoffe in die Kolo­nien, die hier an einer großen Anzahl Infi­zierter getestet werden konnten. Dabei ging es nicht nur darum, ein Mittel gegen den Erreger der Schlaf­krank­heit zu finden. Die Hoff­nung war, dass sich ein solches auch gegen andere, euro­päi­sche Krank­heiten einsetzen ließe. Ehrlich etwa expe­ri­men­tierte mit Verfahren zur Heilung von Syphilis und suchte nach chemo­the­ra­peu­ti­schen Stra­te­gien gegen Infek­ti­ons­krank­heiten, als er in die kolo­niale Forschung einstieg. Auch dafür lieferten Studien in den Schlaf­kran­ken­la­gern genaue Beschrei­bung der Neben­wir­kungen der getes­teten Substanzen bei unter­schied­li­cher Dosierung.

In euro­päi­schen Laboren wären solche Unter­su­chungen nicht nur aufgrund der mangelnden Anzahl an mögli­chen Test­per­sonen nicht möglich gewesen. Ein Hinde­rungs­grund waren auch die unbe­kannten Effekte der Wirk­stoffe, da zu Beginn des Jahr­hun­derts nach einigen in der Presse wild disku­tierten Skan­dalen in mehreren euro­päi­schen Staaten gesetz­liche Regu­lie­rungen zu Human­ex­pe­ri­menten erlassen worden waren. In den Kolo­nien fühlten sich Ärzte dagegen freier und fern kriti­scher Aufmerk­sam­keit. So gingen die Expe­ri­mente in den Kolo­nien regel­mäßig mit massiven Neben­wir­kungen wie Lähmungen, Erblin­dungen und verein­zelten tödli­chen Vergif­tungen einher, über die auch immer wieder in Fach­zeit­schriften berichtet wurde. Zum Abbruch solcher Expe­ri­mente führten in der Regel jedoch nicht ethi­sche oder juris­ti­sche Über­le­gungen, sondern die hohen Fluch­traten der Internierten.

Die Forschung in den Schlaf­kran­ken­la­gern wurde von den führenden phar­ma­ko­lo­gi­schen Unter­nehmen unter­stützt. Sie stellten Wirk­stoffe zu Test­zwe­cken zur Verfü­gung und über­nahmen ihren Trans­port in betrof­fene Gebiete. Bewährte sich ein Mittel, versprach es die Erschlie­ßung eines viel­ver­spre­chenden Marktes. Kolo­ni­al­be­hörden beur­teilten den Erfolg eines Wirk­stoffes dabei unter epide­mio­lo­gi­schen Gesichts­punkten, ohne den Gefahren für den Einzelnen beson­dere Aufmerk­sam­keit zu schenken: Das hoch­toxi­sche Medi­ka­ment Atoxyl etwa besaß zwar keine dauer­hafte Heil­wir­kung, vermochte jedoch kurz­zeitig die Erre­g­er­last im Blut zu verrin­gern und damit Anste­ckungs­ketten zu unter­bre­chen. Das Produkt wurde deshalb bis zum Ersten Welt­krieg stan­dard­mäßig zur Bekämp­fung der Krank­heit einge­setzt. Trotz schwerer Neben­wir­kungen wie Erblin­dungen schufen die kolo­nialen Schlaf­kran­ken­la­gern somit einen Absatz­markt für Atoxyl, der sich für euro­päi­sche Pharma-Unternehmen als ausge­spro­chen profi­tabel erwies.

Post­ko­lo­niale Ungleichheiten

Mit der Deko­lo­ni­sa­tion wendete sich das Blatt: Hatten zuvor die Kolo­ni­al­mächte das Feld der kolo­nialen Gesund­heits­ver­sor­gung nach ihren Inter­essen ausge­richtet, über­ließen sie es nun komplett der Pharma-Industrie. Europa setzte keine Forschungs­an­reize mehr für eine funk­tio­nie­rende Therapie der Schlaf­krank­heit; nicht zuletzt deshalb gehört die Krank­heit heute zu den „neglected tropical dise­ases“. Erst seit 2013 wird versucht die vor allem in der Demo­kra­ti­schen Repu­blik Kongo weiterhin verbrei­tete Krank­heit mithilfe einer Förder­initia­tive von der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO), Bayer und Sanofi einzu­dämmen. Die nötigen Medi­ka­mente werden kosten­frei durch die WHO zur Verfü­gung gestellt. Doch gerade an ihnen zeigt sich nicht nur eine Persis­tenz kolo­nialer Struk­turen, sondern auch, wie sehr sich Exper­tise und Inter­essen im Kampf gegen die Schlaf­krank­heit verschoben haben: Von den fünf Stan­dard­me­di­ka­tionen, die aktuell von der WHO aufge­führt werden, stammen drei Medi­ka­mente (Suramin *1920, Penta­midin *1940, Melars­o­prol *1949) noch aus der Kolo­ni­al­zeit. Trotz erheb­li­cher Nach­teile wie verbrei­teter Resis­tenzen sind sie vieler­orts mangels Alter­na­tiven noch immer in Benutzung.

Bei den anderen beiden Wirk­stoffen Eflor­ni­thin und Fexi­ni­dazol wurde zwar die Wirkung gegen Schlaf­krank­heits­er­reger erst nach der Deko­lo­ni­sa­tion fest­ge­stellt. Doch mangels Wirt­schaft­lich­keit waren die Produkte bald nicht mehr auf dem Markt. Eflor­ni­thin, ein Mittel gegen weib­liche Gesichts­be­haa­rung (Hirs­utismus) ist seit 1990 auch als Schlaf­krank­heits­the­ra­peu­tikum zuge­lassen. Bereits 1995 stellte das Pharma-Unternehmen Sanofi die Produk­tion jedoch aus wirt­schaft­li­chen Gründen ein, auch wenn der Wirk­stoff als Mittel gegen Gesichts­haar auf dem Markt blieb. Erst inten­sive Kampa­gnen­ar­beit der Méde­cins Sans Fron­tières und Verhand­lungen der WHO führten dazu, dass Sanofi 2001 die Produk­tion wiederaufnahm.

Auch die Produk­tion des in den 1970er Jahren entwi­ckelten Wirk­stoffes Fexi­ni­dazol hat das Unter­nehmen Hoechst (heute Sanofi) aus markt­stra­te­gi­schen Gründen aufge­geben. Erst durch die Forschungs­för­de­rung der Drugs for Neglected Dise­ases Initia­tive begann Sanofi 2005 mit der Vorbe­rei­tung klini­scher Studien für eine Zulas­sung. Seit 2019 verfügbar erweist sich das Produkt momentan als thera­peu­ti­scher wie logis­ti­scher Segen: Im Gegen­satz zu den bishe­rigen Medi­ka­tionen ist es weit weniger toxisch, wirkt in allen Stadien der Krank­heit, kann oral verab­reicht werden und macht so einen Kran­ken­haus­auf­ent­halt während der Therapie unnötig. Endlich zeichnet sich damit eine Kontrolle der Schlaf­krank­heit ab. Zugleich zeigt die Geschichte der Medi­ka­men­ten­pro­duk­tion aber deut­lich, wie sehr auch nach dem Ende des Kolo­nia­lismus globale Struk­turen der Ungleich­heit die Produk­tion medi­zi­ni­schen Wissens und damit Thera­pie­mög­lich­keiten im Globalen Süden bestimmten.

Medi­zi­ni­sches Wissen und tatsäch­liche Therapiemöglichkeiten

Neben der Frage, welche auf der Welt auftre­tenden Krank­heiten im Blick medi­zi­ni­scher Forschungen stehen, steht die Frage nach dem globalen Zugang zu bestehenden Thera­pie­mög­lich­keiten. Sie ist beson­ders offen­sicht­lich am Beispiel der HIV/AIDS-Pandemie. Obwohl der Umgang mit HIV und AIDS seit den 1980er Jahren von massiver Stig­ma­ti­sie­rung und homo­phober Gewalt begleitet war, erzielten Forscher:innen während der letzten Jahr­zehnte bemer­kens­werte Erfolge: Stellte eine HIV-Infektion bis Mitte der 1990er Jahre ein sicheres Todes­ur­teil dar, war dies mit der Entwick­lung der anti­re­tro­vi­ralen Therapie (ART) vorbei. Mitt­ler­weile haben Infi­zierte bei früh­zei­tiger Diagnose und lang­fris­tiger ärzt­li­cher Beglei­tung eine normale Lebens­er­war­tung bei guter Lebens­qua­lität. Hinzu kommt: Solange unter der Therapie das Virus im Blut nicht nach­weisbar ist, können Infi­zierte es auch nicht weiter­geben. Im Jahr 2019 galt dies etwa für 96% der deut­schen HIV-Patient:innen.

Doch die Entwick­lung der anti­re­tro­vi­ralen Therapie führte keines­wegs dazu, dass das AIDS-Sterben auf der Welt endete. Die welt­weit höchste Zahl von AIDS-Toten verzeich­neten die Vereinten Nationen im Jahr 2005 mit 1,95 Millionen Gestor­benen und damit zu einem Zeit­punkt, als das erfolg­reiche ART-Verfahren bereits über zehn Jahre alt war. Im Globalen Norden war die Krank­heit damals längst zu einer beherrsch­baren Infek­tion geworden. Im Globalen Süden ist HIV/AIDS hingegen noch heute einer der „big three“, der drei „großen Killer“ und verzeichnet weiterhin hohe Neuan­ste­ckungs­raten. Das Wissen zur Bekämp­fung der Krank­heit ist also eigent­lich seit langem vorhanden. Solange es jedoch keinen ausrei­chenden Zugang zu Thera­pien gibt, bleibt HIV ein globales Problem.

Globa­li­sierte Krank­heiten in einer globa­li­sierten Welt

Manches aus der Geschichte von Schlaf­krank­heit und HIV/AIDS wieder­holt sich in der aktu­ellen Pandemie. Auch ohne den „Möglich­keits­raum“ der Kolo­nien hat die Corona-Pandemie immense Akti­vi­täten der medi­zi­ni­schen Forschung provo­ziert und der Impf­stoff­ent­wick­lung in kürzester Zeit einen rasanten Wissens­sprung ermög­licht. Auch sie erweist sich als Türöffner für neue Tech­no­lo­gien, die erst jetzt in großem Rahmen getestet werden können. Wie Paul Ehrlich die kolo­nialen Schlaf­krank­heits­stu­dien als Erpro­bungs­feld für die Chemo­the­rapie von Infek­ti­ons­krank­heiten nutzte, lassen sich auch an Corona erzielte Erkennt­nisse auf weitere Felder der Medizin über­tragen. Vor allem die soge­nannten mRNA-Impfstoffe, an denen seit über 15 Jahren geforscht wird, verspre­chen völlig neuar­tige Thera­pie­mög­lich­keiten auch für andere Krankheiten.

Kann sich ihr Wirk­prinzip bald auch an Krebs, Alzheimer oder Diabetes bewähren? Die Hoff­nung zumin­dest ist greif­barer geworden. Für Malaria konnte mit der mRNA-Technik bereits zum ersten Mal ein funk­tio­nie­render Impf­stoff entwi­ckelt werden, der schon jetzt als „abso­lute game changer“ gefeiert wird. Ob der Impf­stoff jedoch tatsäch­lich die Welt von dieser Seuche befreien wird, muss sich erst noch erweisen. Auch hier­über werden ökono­mi­sche Inter­essen mitbe­stimmen, wie sie derzeit die Diskus­sion um die Patente der Corona-Impfstoffe prägen. Wie sehr die Gesund­heits­ver­sor­gung im Globalen Süden unter dem Forschungs­boom zum Corona-Virus leiden könnte, lässt die Lepra-Impfstoffentwicklung erahnen. Sie ist gegen­wärtig fast voll­ständig zum Erliegen gekommen, weil die damit beschäf­tigten Labore aufge­kauft und für Corona-Vakzin-Testreihen benutzt werden. Im Gegen­satz zu Corona ist die Lepra-Bekämpfung ein Feld huma­ni­tärer Inter­ven­tionen und damit durch Spenden finanziert.

Inso­fern ist es wichtig, nicht allein auf wissen­schaft­liche Fort­schritte zu vertrauen, sondern in der Pande­mie­be­kämp­fung immer wieder an die Ungleich­heiten zwischen Globalem Norden und Globalem Süden zu erin­nern. Das Beispiel HIV/AIDS zeigt exem­pla­risch, was passieren kann, wenn in einer Pandemie Forschungs­er­geb­nisse nur in den reichen Regionen der Welt verwertbar gemacht werden. Natür­lich ist die Vertei­lung von Impf­stoffen nur bedingt mit der Schaf­fung einer Gesund­heits­in­fra­struktur zu verglei­chen, in der HIV-Infizierte über Jahr­zehnte täglich Medi­ka­mente erhalten könnten. Dennoch rufen ange­sichts der aktu­ellen globalen Vertei­lung der Corona-Impfstoffe insbe­son­dere AIDS-Expert:innen dazu auf, mit der neuen Pandemie nicht die Fehler der Vergan­gen­heit zu wiederholen.

Nach­drück­lich wird gemahnt, dass eine dauer­hafte Verbrei­tung von Corona-Infektionen in anderen Teilen der Welt zwangs­läufig zu Muta­tionen und absehbar auch zu Resis­tenzen führen werde, vor denen sich auch Europa nicht wird schützen können. Doch ob mit diesem Argu­ment, dass die globale Bekämp­fung der Pandemie zu einem Inter­esse des Nordens erklärt, tatsäch­lich vergan­gene Fehler vermieden werden, scheint frag­lich. Wich­tiger wäre es anzu­er­kennen, dass der Umgang mit der Pandemie nicht von den noch immer bestehenden Ungleich­heiten zwischen dem Globalen Süden und dem Globalen Norden zu trennen ist. Globale Krank­heiten treffen eben weder die ganze Welt glei­cher­maßen, noch erweisen sie sich als die großen Gleich­ma­cher. Viel­mehr liegt die Globa­lität von Krank­heiten oftmals gerade in der Unter­schied­lich­keit, mit der sie verschie­dene Welt­re­gionen prägen.