Wir kennen das Problem: Ist Schenken an Weih­nachten nicht… out? Zu konsu­mis­tisch, zu konven­tio­nell, zu – was auch immer? Und falls dennoch: Was dann? Scho­ko­lade? Socken? Oder etwas „Sinn­volles“? Bücher viel­leicht? Wir finden: selbst­ver­ständ­lich! Bücher gehen immer, und ab und an auch ein Game. Doch schauen Sie selbst: Hier kommen unsere Empfeh­lungen für Ihre Last Minute-Weihnachtsgeschenke!

Und, ach ja, danke, wir finden unser KI-Titelbild auch sehr schön 🙂



Ostap Slyvynsky, Wörter im Krieg, aus dem Ukrai­ni­schen von Maria Weis­sen­böck, edition.fotoTAPETA, Berlin 2023, 112 S.

Viel­leicht ist es etwas unge­wöhn­lich, als Weih­nachts­lek­türe oder -geschenk ein Buch über den Krieg zu empfehlen, aber weil viele Menschen in diesem Jahr sich zur Zeit von Weih­nachten im Krieg befinden, liegt es doch mehr als nahe, dies zu tun.

Ich möchte das Buch des ukrai­ni­schen Dich­ters Wörter im Krieg empfehlen, über­setzt aus dem Ukrai­ni­schen von Maria Weis­sen­böck und erschienen beim Verlag edition.fotoTAPETA.

Die Idee zu diesem Buch hatte Slyvynsky bei der Lektüre eines anderen Buches Die Welt. Naive Gedichte vom polni­schen Dichter Czesław Miłosz. Dieser schrieb 1943 im besetzten Warschau Gedichte, die er als Inter­pre­ta­tionen einfa­cher Wörter wie z. B. „Angst“, „Liebe“, „Hoff­nung“, „Tor“, „Veranda“, „Straße“ verstand. Miłosz, so erzählt es Slyvysky in seiner Vorrede, habe erfasst, dass der Krieg die Bedeu­tung von Wörtern verän­dere: „Manche Bedeu­tungen werden stumpf, man muss sie schärfen wie ein Messer mit einem Schleif­stein. Andere wiederum werden so scharf, dass man sich an ihnen verletzen kann. Manche Wörter sterben und fallen ab wie Blätter. Manche tauchen aus einer halb­ver­ges­senen Vergan­gen­heit auf und bekommen eine neue Bedeu­tung, werden wichtig“.

Slyvynsky wieder­holt diese Idee von Miłosz. Er verän­dert sie aber auch, denn er dichtet nicht selbst, sondern hört zu und schreibt auf. Er sammelt die Erzäh­lungen derje­nigen ein, die aus dem Kriegs­ge­biet kommen. Die meisten hat er am Bahnhof in Lwiw gehört, von Geflüch­teten aus dem Osten der Ukraine, von Sanitäter:innen, Soldat:innen oder Aktivist:innen. Er nennt dieje­nigen, deren Geschichten er notiert, Koautor:innen, nennt sie beim Namen. Zunächst hat er die Erzäh­lungen auf face­book verbreitet, mitt­ler­weile ist das Buch auf Deutsch, Polnisch, Rumä­nisch, Tsche­chisch und Geor­gisch erschienen, eine bela­ru­si­sche Exil­aus­gabe steht unmit­telbar bevor.

„Die Wörter verlassen den Krieg nicht unschuldig“, resü­miert Slyvynsky. Liest man das Buch, beob­achtet man viel genauer, wie auch die Wörter bei uns verän­dert werden, obwohl wir nicht unmit­telbar vom Krieg betroffen sind. Im voran­ge­stellten Gedicht etwa, wenn Slyvynsky schreibt: „Aber können wir das Wort „Frieden“ noch heilen, dass aus ihm keine bis auf die Zähne bewaff­neten Besatzer mehr platzen?“, dann mag man von hier aus ergänzen: oder keine schein­hei­ligen Pazifist:innen. (Sylvia Sasse)

Joy Williams, Stories, aus dem Engli­schen von Brigitte Jako­beit und Melanie Walz, dtv, München 2023, 304 S. (Origi­nal­aus­gabe: The Visi­ting Privi­lege, New York 2015)

Falls Sie sich auf beson­ders stim­mungs­volle Weih­nachten mit Lich­ter­glanz und süßem Gebäck im trauten Fami­li­en­kreis freuen, ist dieses Buch im Moment viel­leicht eher nichts für Sie. Nicht, dass es darin über­haupt um Weih­nachten ginge, aber passender zu den Asso­zia­tionen, die diese Samm­lung von Kurz­ge­schichten auslösen mag, sind jahres­zeit­be­dingt kalte Nächte, verirrte Seelen und triste Vorstädte. Die ameri­ka­ni­sche Autorin Joy Williams (geb. 1944) erzählt in diesen zwischen 1972 und 2014 erst­mals publi­zierten kurzen Skizzen von den leeren Routinen und den kleinen Obses­sionen, vom nagenden, unaus­ge­spro­chenen Unglück und von der Verwirrt­heit erkennbar zufäl­liger Menschen irgendwo in den subur­banen Einöden und der sozialen Ruinen­land­schaft der ameri­ka­ni­schen Mittel­klasse: Ein älteres Ehepaar mit sehr runz­ligen Knien, das zusammen mit seiner noch jungen Nach­barin, die sich fragt, wo denn die Liebe bleibt, in der Abend­däm­me­rung eine ganze Flasche Gin leert; ein Kaffee­kränz­chen von Frauen, deren einzige Gemein­sam­keit es ist, Mütter von Mördern und Amok­läu­fern zu sein, das sich in verzwei­felter, leerer Blödig­keit erschöpft; die vom Leben enttäuschte Frau eines Gerichts­me­di­zi­ners, der sich einen Pfeil ins Auge geschossen hat und seither gerade noch vege­tiert – und die seither mit ihrer aus drei Hufen eines Rehs geformten Lese­lampe spricht; oder die Groß­mutter, die beschlossen hat, nur noch zu lügen … Manchmal blitzt so etwas wie Mensch­lich­keit auf, etwa in Gestalt der Fünf­zehn­jäh­rigen, die dem neun­jäh­rigen Bruder ihres Exfreundes in langen Abend­ge­sprä­chen erklärt, dass sie zur „Letzten Gene­ra­tion“ gehören, weil der Planet zugrunde gehe. Man wundert sich nicht, dass Bret Easton Ellis (American Psycho) über diese Geschichten, die trotz ihrer harten Trocken­heit voller poeti­scher Kraft sind, bemerkte: „Unmög­lich, schon beim ersten Lesen all die dunklen, über­bor­denden Geheim­nisse dieser Lite­ratur zu erfassen … Doch mir fehlt der Mut, die Geschichten ein zweites Mal zu lesen.“ Man kann ihn verstehen. Aber ein erstes Mal sollte man Joy Williams unbe­dingt lesen. (Philipp Sarasin)

Baldur’s Gate 3, Larian Studios, Game of the Year 2023

Die Gaming-Industrie hat die Musik- und Film­branche längst über­flü­gelt. Für Millionen von Menschen gehören Games zum Leben. Dieser Erfolg weckt Begehr­lich­keiten: Grosse Publisher wie Elec­tronic Arts und Ubisoft streben mit kosten­pflich­tigen Erwei­te­rungen und aggres­siven Mikro­trans­ak­tionen nach Gewinn­ma­xi­mie­rung. Darunter leidet die gesamte Branche. Larian Studios stellt sich mit Baldur’s Gate 3 gegen diese Entwick­lung und verzichtet auf Mikro­trans­ak­tionen. Statt­dessen liefert das Spiel nicht nur einen gigan­ti­schen Umfang, sondern besticht durch exzel­lentes Storytel­ling, grosse Frei­heiten sowie wunderbar synchro­ni­sierte Charak­tere. Das unab­hän­gige Entwick­ler­studio mit Sitz in Gent gilt nun als das rebel­li­sche Gallien im Herzen der Publisher-Imperien und setzt neue Mass­stäbe in Sachen gutes Gaming.

Baldur’s Gate 3 ist ein runden­ba­siertes Fantasy-Rollenspiel und versteht sich als Adap­tion des 1974 entwi­ckelten Pen&Paper-Rollenspiel Dungeons and Dragons. Nachdem Sie mit viel Liebe zum Detail Ihren eigenen Spiel­cha­rakter erstellt haben (Achtung Spoiler: Sie müssen zwei Figuren erstellen, nehmen Sie sich also einen Tag frei), beginnt Ihr Aben­teuer auf dem mittel­al­ter­lich ange­hauchten Konti­nent Faerûn. Dort begegnen Sie u. a. Menschen, Orks, Vampiren, Elfen und Goblins. Diese bela­gern Sie gerne mit ihren Problemen. Manche freunden sich mit Ihnen an, andere werden zu erbit­terten Feinden. Bedroht wird die Welt von para­si­tären Larven, die sich in den Gehirnen vieler Wesen fest­ge­setzt haben und sie in gehor­same Untertan:innen einer geheim­nis­vollen Göttin namens „Abso­lute“ verwan­deln. Auch Ihre Figur trägt eine solche Larve im Ober­stüb­chen herum. Dabei bleibt es Ihrer eigenen Fantasie über­lassen, wie Sie Ihre Aben­teuer bestreiten und Ihre Aufgaben lösen. Aber Achtung: Jeder Ihrer Entscheide – ob mutig, zurück­hal­tend, ethisch frag­würdig oder gross­herzig, hat Konse­quenzen und beein­flusst den weiteren Spielverlauf.

Mit Baldur’s Gate 3 legen Sie sich ein Stück Gaming-Geschichte unter den Weih­nachts­baum. Ich empfehle das Spiel allen, welche die Bereit­schaft mitbringen, sich mit der komplexen Spiel­me­chanik vertraut zu machen. Vor allem sollten Sie in der Lage sein, Ihrem inneren Kind die Führung zu über­lassen. Das Spiel macht nämlich dann am meisten Spass, wenn Sie alles (Un)mögliche auspro­bieren. Trauen Sie sich! Falls Sie Hilfe benö­tigen, können Sie sich jeder­zeit an den GdG-Kundendienst wenden. (Nadia Pettan­nice)

Olga Tokar­czuk, Die Jakobs­bü­cher, aus dem Polni­schen von Lisa Palmes und Lothar Quin­ken­stein, Kampa Verlag, Zürich 2019, 1.184 S.

Dieses Buch handelt an der Ober­fläche weder von aktu­ellen Debatten noch reflek­tiert es gegen­wär­tige Krisen. Man kann sich mit seinen knapp 1.200 Seiten aus der Gegen­wart zurück­ziehen und in einem eigenen Universum versinken. Doch Olga Tokar­c­zuks Riesen­wälzer ist keines­wegs nur Unter­hal­tung für Intel­lek­tu­elle, die sich zu gut sind, um Serien zu schauen – es ist auch eine Art ferner Spiegel, in dem wir unsere Welt im Zustand histo­ri­scher Verfrem­dung erbli­cken. Die polni­sche Autorin erhielt 2019 rück­wir­kend den Nobel­preis für 2018, sollte aber unbe­dingt mehr gelesen werden, und dies nicht nur wegen ihrer impli­ziten Kritik am natio­na­lis­ti­schen Auto­ri­ta­rismus in Polen.

Der ganze Titel des Romans ist so lang, dass er die halbe Rezen­sion bereits füllt: Die Jakobs­bü­cher. Oder Eine große Reise über sieben Grenzen, durch fünf Spra­chen und drei große Reli­gionen, die kleinen nicht mitge­rechnet. Eine Reise, erzählt von den Toten und der Autorin ergänzt mit der Methode der Konjektur, aus mancherlei Büchern geschöpft und berei­chert durch Imagi­na­tion, die größte natür­liche Gabe des Menschen. Den Klugen zum Gedächtnis, den Lands­leuten zur Besin­nung, den Laien zur erbau­li­chen Lehre, den Melan­cho­li­kern zur Zerstreuung.

Im Zentrum der viel­fach verfloch­tenen Hand­lungs­fäden steht Jakob Frank, der als vorgeb­li­cher Messias und Wieder­gänger des bibli­schen Jakobs die Jüdinnen und Juden im König­reich Polen im 18. Jahr­hun­dert in die Frei­heit führen wollte und dabei mit seiner treu erge­benen Commu­nity magi­sche Rituale pflegte, zuerst zum Islam und dann zum Katho­li­zismus konver­tierte. Dabei erzählt Tokar­czuk – hinrei­ßend ironisch und voller Freude an bizarren Details – von polni­schen Bischöfen und jüdi­schen Häre­ti­kern, kabba­lis­ti­schen Orgien in litaui­schen oder rumä­ni­schen Schtetlech, von Klös­tern auf grie­chi­schen Inseln, Märkten, Kneipen, Bordellen, Hoch­zeiten oder Debat­tier­clubs im türki­schen Izmir.

Wenn man sich nicht sicher ist, welche Bekannte oder welcher Verwandte denn nun melan­cho­lisch genug ist, dieser Zerstreuung zu bedürfen, kann man sich Die Jakobs­bü­cher auch einfach selbst schenken, jeden Abend einige Seiten darin lesen und sich von Tokar­c­zuks liebe­vollem Erzählen trösten lassen. Zum Staunen ist auch die Leis­tung der beiden Übersetzer:innen. (Caspar Battegay)

Eva Rott­mann, Kurz vor dem Rand, Jacoby&Stuart, Berlin 2023, 192 S.

Jugend­li­chen Bücher unter den Weih­nachts­baum oder auf den Gaben­tisch zu legen ist eine heikle Sache. Immer lauert die Gefahr, dass die Auswahl als pädagogisch-didaktische Geste rüber­kommt, im schlimmsten Fall gleich doppelt: a) Lies endlich mal ein Buch! (du weisst ja, die PISA-Studie…), und b) Dabei lernst du gleich, was du zur Über­win­dung der Klimakrise/zu deiner Selbstoptimierung/(bitte beliebig ergänzen) beitragen kannst. Eigent­lich wäre es klüger, Bücher­gut­scheine zu verschenken und die jungen (Nicht)Leser:innen damit in eine Buch­hand­lung zu locken – wenn sie sich dann die neue Schmon­zette von Colleen Hoover kaufen, auch gut.

Dennoch kann ich mich nicht zurück­halten und möchte Ihnen Eva Rott­manns neuen Jugend­roman drin­gend empfehlen – nicht nur als Geschenk für Jugend­liche, sondern auch für Erwach­sene. Die Zürcher Autorin und Thea­ter­päd­agogin findet einen über­zeu­genden Ton für ihre Ich-Erzählerin. Der Roman beginnt so: „Ich heiße Ari, und dies ist die Geschichte meiner ersten Liebe. Sie geht nicht gut aus, das sag ich euch gleich. Also wenn ihr auf Happy Ends steht, legt ihr das hier lieber weg und geht euch ein Eis kaufen. Es ist mir ehrlich gesagt scheiß­egal.“ Das ironi­sche Spiel mit der Trig­ger­war­nung, das Rott­mann hier treibt, verspricht nicht zu viel, sondern kündigt einen Text an, in dem auf kluge Weise über das – oft stereo­type – Erzählen von den Sorgen und Nöten Jugend­li­cher nach­ge­dacht wird. Gerade wer schon hunderte von Romanen über die erste Liebe gelesen hat und die „tropes“ des Genres kennt, wird das Buch deshalb beson­ders geniessen. Was Rott­manns Roman aber so stark und berüh­rend macht, ist die Art, wie die Figur durch die Um- und Über­schrei­bung der Teenie-Klischees zu ihrer kraft­vollen, wütenden Erzähl­stimme gelangt, wie sie ihre Leser:innen rau und direkt anzu­spre­chen scheint. Als Erzäh­lerin sucht sie die Provo­ka­tion, das Risiko genau wie beim Skaten, um das sich ihr ganzes Leben dreht. Möglichst nicht an die fami­liäre Situa­tion denken, lautet ihre Devise. Bis Tom auftaucht und der ganze Schmerz aufbricht. Und wenn Sie schon beim Bücher­kaufen sind, können Sie auch gleich Mats&Milad oder: Nach­richten vom Arsch der Welt, Eva Rott­manns Jugend­roman von 2021, mitnehmen. Kleiner Spoiler: Bei Mats&Milad geht es gut aus, für den Moment – die beiden tauchen im neuen Roman an einer Party auf und sind immer noch zusammen. (Chris­tine Lötscher)

Jurek Becker: Lieber Johnny. Jurek Beckers Post­karten an seinen Sohn Jona­than, Ullstein Verlag, Berlin 2004.

Mitten­hinein in die welt­po­li­ti­schen Umwäl­zungen der Wieder­ver­ei­ni­gung, wurde der Schrift­steller Jurek Becker im Sommer 1990 ein drittes Mal Vater. Den bereits drei­und­fünf­zig­jäh­rigen Becker, dem seine Romane auch schon vor dem Fall der Mauer Wege aus der DDR in die Welt eröffnet hatten, kata­pul­tierte dieser Zusam­men­fall eher über­ra­schend noch einmal zurück in die »Rush­hour des Lebens«: Zahl­reiche Einla­dungen zu Lese­reisen machten ihn in den 1990er Jahren zu einem gefei­erten und viel­be­schäf­tigten Mann, der zugleich daran litt, seinen „Johnny“ dafür wieder und wieder zu Hause zurück­zu­lassen. Aus Sehn­sucht und Sorge, schrieb Becker seinem Sohn Post­karten, die vor ein paar Jahren in einem leider nur noch anti­qua­risch erhält­li­chen Buch veröf­fent­licht wurden. Es ist eines der schönsten, das ich besitze, denn in den kurzen Nach­richten an seinen „alten Katzen­ratz“, die „liebe Toma­ten­gurke“, den „ollen Hasen­mopos“ oder seine „alte Pira­ten­schrippe“ läuft Becker zu großer Form auf. Er steckte Zeit und Mühe in seine Korre­spon­denz (die schier unend­li­chen Anreden etwa sammelte er in langen Listen in seinen Notiz­bü­chern, um nie um eine passende verlegen zu sein) – und Herz­blut. Entspre­chend sprühen die oft keine fünf Sätze langen Nach­richten vor Charm, Sprach­witz, herr­li­chen Blöde­leien und Poesie. Karten­mo­tive und Alltags­mo­mente verwan­delt Becker in fantas­ti­sche Geschichten von Tieren, Feuer­wehr­män­nern, Autos und Piraten. Oder er verdich­tete sie zu schil­lernden Bildern eigener Erleb­nisse, die den Jungen in der Ferne beein­dru­cken oder erhei­tern sollen. Andere Karten spinnen gemein­same Erleb­nisse weiter. Immer suchen sie mit Sehn­sucht und Innig­keit das Gespräch mit dem jungen Adres­saten, von dessen Neugier und Entde­ckungs­lust sich Becker ebenso berührt wie beglückt zeigt. Eine „ganz tolle Sache“, hat er seinen späten Sohn einmal genannt. Ein „Öfchen, an dem man sich dauernd wärmen kann“. Welch großes Glück, sich mit diesem Buch lesend immer wieder mit an den Ofen setzen zu dürfen. (Janosch Steuwer)

Damit wünschen wir allen unseren Lese­rinnen und Lesern frohe Fest­tage und ein glück­li­ches Neues Jahr. Wir machen jetzt eine kleine Pause und nehmen unseren gewohnten Service am 7. Januar 2024 wieder auf. Stay tuned and take care.