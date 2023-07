Im Januar 2023 kündigte der israe­li­sche Justiz­mi­nis­ters Yariv Levin eine Reform des Rechts­we­sens an. Dieses stellt bis jetzt faktisch die einzige Kontroll­in­stanz gegen­über einer das Parla­ment (Knesset) beherr­schenden Regie­rung dar. Die Regie­rung strebt deshalb danach, die Recht­spre­chung der Politik unter­zu­ordnen. Auf den danach spontan ausbre­chenden und sich in der Folge rapide auswei­tenden Demons­tra­tionen waren immer wieder auch Trans­pa­rente zu sehen, auf denen die Jahres­zahl 1933 stand. Der Analo­gie­schluss ist gerade in Israel, wo das Jahr 1933 als Einlei­tung des Prozesses, der einige Jahre später in die Shoah mündete, beson­ders brisant. Er lag aber nicht zuletzt deshalb nahe, weil der Protest im zeit­li­chen Kontext des 90. Gedenk­jahrs an die Macht­über­nahme vom 30. Januar 1933 ausbrach. Doch ein Rück­blick in den öffent­li­chen Diskurs Israels der vorher­ge­henden Jahre zeigt, dass solche Analo­gie­schlüsse durchaus nicht einfach spontan aufkamen, als eine gezielte Aushöh­lung des Rechts­staats offen zum Regie­rungs­pro­gramm erklärt wurde, sondern dass sie als Warn­sze­nario schon seit längerem präsent sind.

Es soll hier anhand von einigen Beispielen aus den vergan­genen knapp zehn Jahren versucht werden zu zeigen, wie die Wahr­neh­mung der Gefahren, die der Weimarer Repu­blik und insbe­son­dere ihren letzten Jahren und Monaten inne­wohnten, im israe­li­schen Diskurs eine zuneh­mend wich­tige Rolle spielt. Die Beispiele erscheinen auch deshalb inter­es­sant, weil sie unter­schied­liche Aspekte einer Umwand­lung von Gesell­schaften und Systemen in den Blick nehmen: menta­li­täts­mäßig, poli­tisch und juristisch.

Zerstö­rung der Demokratie

Am 4. Mai 2016 hielt der dama­lige Vize-Generalstabschef der israe­li­schen Armee Yair Golan eine öffent­liche Gedenk­rede anläss­lich des natio­nalen Shoah-Gedenktages. Ob diese Rede maßgeb­lich dazu beitrug, dass er zwei Jahre danach nicht zum Gene­ral­stabs­chef beför­dert wurde, wie danach viele einschließ­lich Golan selbst vermutet haben, lässt sich nicht endgültig beur­teilen. In seiner Rede warnte Golan vor der Verführ­bar­keit durch Frem­den­hass, Anpas­sung und Heuchelei. Sei der Versöh­nungstag Jom Kippur der zentrale Tag für die innere Prüfung des Einzelnen, so sei der Shoah-Gedenktag der Tag für die natio­nale Selbst­prü­fung. Was der Rede jedoch ihren histo­ri­schen Wider­hall – sowohl in Rich­tung der Vergan­gen­heit als auch der Zukunft – bescherte, waren folgende Sätze:

Die Shoah muss uns zum Nach­denken über unser öffent­li­ches Leben führen, und mehr noch muss sie jeden, der kann, und nicht nur den, der dazu willens ist, dazu führen, öffent­liche Verant­wor­tung zu über­nehmen. Denn wenn es etwas gibt, was mich in Erin­ne­rung an die Shoah in Angst versetzt, ist es das Iden­ti­sche von verab­scheu­ungs­wür­digen Prozessen, die sich in Europa insge­samt und in Deutsch­land im Beson­deren damals vor 70, 80 oder 90 Jahren abspielten und die sich heute in unserer Mitte im Jahr 2016 wieder­erkennen lassen.

Golans Rede knüpfte an ein Ereignis an, das sechs Wochen früher scharfe Debatten ausge­löst hatte. Der Sani­täts­soldat Elor Asaria hatte in Hebron einen schon über­wäl­tigten und schwer verletzten paläs­ti­nen­si­schen Atten­täter durch einen Kopf­schuss getötet. Die Tat hatte vor allem deshalb immense Aufmerk­sam­keit erregt, weil ein Vertreter der Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tion B’tselem sie gefilmt und den Film wenige Stunden später ins Netz gestellt hatte.

Den Vorwurf, israe­li­sche Soldaten mit der Wehr­macht vergli­chen zu haben, wies Golan von sich. Tatsäch­lich zeigt eine genaue Lektüre seiner Rede, dass er sich mit einem Rück­blick, der bis in die Mitte der zwan­ziger Jahre des 20. Jahr­hun­derts zurück­reicht und sich auf Europa im Allge­meinen und nicht nur auf Deutsch­land bezieht, einer sehr viel allge­mei­neren und grund­le­gen­deren Frage ange­nommen hatte. Nämlich derje­nigen der Anfäl­lig­keit jeder Gesell­schaft – also nicht nur solchen unter dikta­to­ri­schen Verhält­nissen – für Haltungen und Prak­tiken, die letzt­lich zu Entmensch­li­chung und Beden­ken­lo­sig­keit im Elimi­nieren will­kür­lich dekla­rierter Feinde führen.

Im Februar 2021 erklärte Golan in einem Inter­view mit der Zeitung Israel Hayom, dass sich an seiner dama­ligen Analyse, gerade hinsicht­lich ihrer Prozess­haf­tig­keit, nichts geän­dert habe. Mit Blick auf überall zerfal­lende Demo­kra­tien verwies er auf Israel und erklärte: „Es ist nicht so, dass wir zu Nazis werden, aber es gibt hier Prozesse von ausgrei­fendem Natio­na­lismus und seiner Zerstö­rung der Demokratie.“

Betrachtet man Golans Inter­ven­tion von heute aus, hatte er durch das Brenn­glas der Asaria-Affäre und insbe­son­dere ihres Wider­halls in der Öffent­lich­keit erkannt, dass die lauwarmen Reak­tionen des dama­ligen poli­ti­schen Estab­lish­ments bei der gleich­zei­tigen Lobprei­sung des Soldaten durch rechts­extreme Expo­nenten ein verhee­rendes Signal aussandten. Dieses berei­tete mit den Boden dafür, das offene Propa­gieren von Hass und Gewalt zu einer legi­timen poli­ti­schen Haltung zu verwan­deln. Die Vertreter natio­na­lis­ti­scher Parteien betrieben damit einige Jahre später erfolg­reich Wahl­kampf und fahren in der Regie­rungs­ver­ant­wor­tung von heute mit dem glei­chen Rezept fort.

Bewegt sich Golans Rede im Kontext allge­meiner Bedenken zur geistig-moralischen Verfas­sung und Entwick­lung der israe­li­schen Gesell­schaft, so sind die anderen Beispiele näher an der konkreten poli­ti­schen, recht­li­chen und lebens­welt­li­chen Realität Israels, bezie­hungs­weise an der Herstel­lung von Analo­gien zur Weimarer Repu­blik und ihrem fatalen Ende orientiert.

Religiös-nationaler Radi­ka­lismus

Einen histo­risch diffe­ren­zierten Bezug zwischen der poli­ti­schen Lage Israels und dem Ende der Weimarer Repu­blik hat 2019 der Jeru­sa­lemer Histo­riker und Holo­caust­for­scher Daniel Blatman herge­stellt. Ange­sichts der nach zwei Wahl­gängen faktisch mehr­heits­losen Knesset verglich Blatman das fort­lau­fende Patt der poli­ti­schen Situa­tion mit der Weimarer Repu­blik, wo die wieder­holten Wahlen vom September 1930, Juli 1932 und dann November 1932 zur Amts­ein­set­zung Hitlers durch Reichs­prä­si­dent Hinden­burg im Januar 1933 geführt hatten, just nachdem die NSDAP in den Novem­ber­wahlen 1932 gegen­über den Juli­wahlen desselben Jahres fast fünf Prozent Wähler­an­teile einge­büßt hatte. Entspre­chend warnte Blatman vor Versu­chen des israe­li­schen Staats­prä­si­denten Rivlin, den aus den Wahlen leicht geschwächt hervor­ge­gan­genen Likud in einer ähnli­chen Konstel­la­tion in einer große Koali­tion mit dem sich sträu­benden poli­ti­schen Gegner Benny Gantz hinein­zu­führen und plädierte für Neuwahlen.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Beson­ders brisant wird Blat­mans histo­ri­scher Bezug bei seinem Vergleich der Weige­rung der gemä­ßigten Parteien, mit der Arabi­schen Verei­nigten Liste, die in der dama­ligen Knesset 13 von 120 Sitzen besaß, zu koalieren, mit der Weige­rung der deut­schen Sozi­al­de­mo­kratie von 1932, mit der Kommu­nis­ti­schen Partei zusammen eine Volks­front zu bilden. Zwar befür­wor­teten, so Blatman, etliche arabi­sche Abge­ord­nete eine funda­men­tale struk­tu­relle Trans­for­ma­tion des israe­li­schen Staates – mithin ein Über­gang von dessen Bekenntnis zu einem primär jüdi­schen Charakter zu einem Staat „all seiner Bürger“. Anders als die sowjet­treue KPD von 1932 seien aber die arabi­schen Abge­ord­neten, so Blatman, weit davon entfernt, die Inter­essen einer fremden Macht zu vertreten.

Blat­mans Aussage von 2019 nimmt eine spätere Erkenntnis vorweg: In der israe­li­schen Politik von heute sind rechts­staat­lich orien­tierte parla­men­ta­ri­sche Mehr­heiten mögli­cher­weise mittel­fristig nur noch im Zusam­men­gehen mit arabi­schen Parteien zu haben. Dies hat sich gezeigt, als 2021 die erste Koali­tion unter Einbezug einer arabi­schen Partei entstand – und es zeigt sich im Kontra­punkt noch deut­li­cher heute, da diese Koali­tion zerfallen und Ende 2022 einer religiös-rechtsradikalen, ausschließ­lich jüdi­schen Koali­tion gewi­chen ist. Dass die Analogie zu einer Zerstö­rung der Weimarer Repu­blik gerade dann viru­lent wird, wenn Wert auf inner­jü­di­sche Koali­ti­ons­bil­dung gelegt wird, zeichnet einer­seits ein erschre­ckendes Bild der Entwick­lung des jüdi­schen Selbst­ver­ständ­nisses 75 Jahre nach der Staats­grün­dung. Ande­rer­seits signa­li­siert es die Uner­läss­lich­keit einer Norma­li­sie­rung des israe­li­schen Staates im Sinne einer Einbin­dung der Minder­heiten in die Regie­rungs­ver­ant­wor­tung, deren Ausbleiben in den Abgrund führen dürfte.

Bedrohte Grund­lagen der Demokratie

Ein weiteres Beispiel rührt an die Substanz derzei­tiger Verwer­fungen in Israel: Es ist die Frage, ob der Unter­gang der Weimarer Repu­blik durch ein wirkungs­mäch­ti­geres Rechts­wesen hätte aufge­hoben werden können. Im Mai 2015 gab der ehema­lige Präsi­dent des Obersten Gerichts Israels, Aharon Barak, der aus Sicht der poli­ti­schen Rechten die Symbol­figur für eine inter­ven­tio­nis­ti­sche und aus deren Sicht über­grif­fige Praxis des Gerichts als Hüter der Rechts­staat­lich­keit gegen poli­ti­sche Willkür darstellt, ein Inter­view für die Zeitung Jedioth Acha­ronot. Als Titel figu­rierte das Zitat: „Im Deutsch­land der drei­ßiger Jahre konnte das Gericht keine Gesetze kassieren.“

Eine viel­sa­gende Reak­tion auf dieses Inter­view ist ein Text des rechts­ge­rich­teten Histo­ri­kers Yagil Henkin. Henkin versucht zu zeigen, dass die Gerichte mitnichten ein Wall gegen die Diktatur darstellten. Er nimmt die histo­ri­schen Hinter­gründe einer teil­weise rechts unter­wan­derten Gerichts­bar­keit in der Weimarer Repu­blik in den Blick – wobei er gerade dem mit dem Hüten der Verfas­sung betrauten Staats­ge­richtshof keine beson­dere Aufmerk­sam­keit schenkt und die milden Urteile gegen rechte Agita­toren und Atten­täter (einschließ­lich Hitlers selbst nach dem Putsch­ver­such von 1923) in den Vorder­grund rückt. Inter­es­sant ist dabei, dass Henkin am Anfang seines Aufsatzes noch andere Bruch­stücke aus Baraks Inter­view ausführt, nämlich die Aussage, es gebe „keine tiefen demo­kra­ti­schen Wurzeln“ in der israe­li­schen Bevöl­ke­rung, und ihr Groß­teil hätte „einen sehr unzu­rei­chenden Begriff von Demokratie“.

Statt aber diesem Aspekt von Baraks Inter­view und den poten­zi­ellen Impli­ka­tionen seines histo­ri­schen Vergleichs mehr Aufmerk­sam­keit zu schenken, begnügt sich Henkin 2015 damit, seine Argu­men­ta­tion auf die ausge­hende Weimarer Repu­blik zu fokus­sieren. Damit schafft er ironi­scher­weise – acht Jahre vor der durch die auto­ritär agie­rende Regie­rung ausge­lösten Staats­krise von 2023 – den argu­men­ta­tiven Gesamt­rahmen, aus dem heraus Barak nach­träg­lich verstanden werden muss. Denn heute zeigt sich, dass maßgeb­liche Teile der israe­li­schen Bevöl­ke­rung und der Volks­ver­tre­te­rinnen und -vertreter tatsäch­lich ein stark beein­träch­tigtes Demo­kra­tie­ver­ständnis haben. Gemäß einer weit verbrei­teten Ansicht ist eine gewählte Mehr­heit im Parla­ment an so gut wie keinerlei andere Rück­sichten (wie einen Rechts­staat oder das Völker­recht) gebunden, was letzt­lich dem unbe­schränkten Gebrauch von Macht Tür und Tor öffnet.

Baraks Äuße­rungen können also nicht reduktiv histo­ri­sie­rend verstanden werden, sondern nur in dem Kontext, in dem er sie inten­dierte; es handelt sich nicht primär um eine histo­ri­sche Aussage über Deutsch­land 1933, sondern über das Israel der Gegen­wart. Mit einem solchen Verständnis wird klar, dass Gerichte auch von einer kriti­schen Masse zivil­ge­sell­schaft­li­chen Konsenses über die Grund­aus­stat­tung demo­kra­ti­scher Systeme getragen werden müssen, um vor einer Diktatur retten zu können. Gleich­zeitig wird deut­lich, dass gerade diese Maßnahme eigent­lich schon der unter allen Umständen zu verhin­dernde Notfall wäre.

Mehr denn je gilt in der aktu­ellen Situa­tion auch für Israel das Diktum des Staats­recht­lers und Rechts­phi­lo­so­phen Ernst-Wolfgang Böcken­förde: „Der frei­heit­liche, säku­la­ri­sierte Staat lebt von Voraus­set­zungen, die er selbst nicht garan­tieren kann.“ Oder wie der Histo­riker Ernst Piper sagte: „Die in der Verfas­sung veran­kerte Demo­kratie kann sich nicht auf Dauer behaupten, wenn eine Mehr­heit der Bürge­rinnen und Bürger ihr feind­lich gegen­über­steht.“ Diese Erkenntnis gilt noch in weit verschärfter Form, wenn es wie in Israel eine Verfas­sung gar nicht gibt. Aller­dings warnt sie auch davor, eine Verfas­sung, wie sie heute die israe­li­sche Oppo­si­tion anstrebt, ohne flan­kie­rende Mass­nahmen als Heil­mittel gegen die gesell­schaft­li­chen Verwer­fungen zu erhoffen.

Medizin ohne Recht

Die viel­leicht unmit­tel­barste Bezug­nahme auf die Weimarer Repu­blik, bzw. ihr Ende, ist zuletzt gerade aus einer eher uner­war­teten Ecke gekommen, nämlich aus einem Schreiben von rund tausend israe­li­schen Ärztinnen und Ärzten, die den Vorsit­zenden der Ärzte­ge­werk­schaft im Juli 2023 ange­sichts der sich ankün­di­genden ersten Stufe der Geset­zes­re­form auffor­derten, einen Streik des Gesund­heits­per­so­nals auszu­rufen. Sie seien nicht bereit, sich „in die Wissen­schaftler, Ärzte und Intel­lek­tu­elle des Deutsch­lands von 1933 zu verwan­deln,“ erklärten sie – und nahmen dabei Bezug auf konkrete Ängste vor recht­lich nicht mehr aufheb­baren Mass­nahmen, die den medi­zi­ni­schen Alltag prägen könnten. Diese Angst betrifft etwa eine Segre­ga­tion bei der Behand­lung und Unter­brin­gung von Patient:innen gemäss ihrer ethni­schen Zuge­hö­rig­keit, befürch­tete poli­tisch oder welt­an­schau­lich moti­vierte Anord­nungen von „Thera­pien“ für LGBTQ-Menschen oder im Umgang mit Abtrei­bungen oder Trans­plan­ta­tionen, und vieles mehr.

Mit Blick auf die mögli­chen Folgen einer allen­falls nicht mehr auf einklag­bares Recht abge­stützte Wissen­schaft und Medizin wird der Verweis auf 1933 mit dem Umschlag von einem Rechts­staat zu einem auto­ritär geführten Staat womög­lich am greif­barsten. Und mit der Initia­tive des medi­zi­ni­schen Perso­nals, die in ihrer Aussa­ge­kraft weit über die Analyse Einzelner hinaus­geht, wird beson­ders deut­lich, dass die bereits länger kursie­rende Situa­ti­ons­ana­lyse die Lage nicht nur beschreiben und einordnen, sondern auch den zivil­ge­sell­schaft­li­chen Wider­stand dagegen inspi­rieren kann.