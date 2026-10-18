In den vergangenen Jahren haben insbesondere die verschiedenen Zensur- und Verbotsbemühungen sowie Initiativen zur Einschränkung des freien Zugangs zu Büchern in Schulen und öffentlichen Bibliotheken in den USA Schlagzeilen gemacht. Kontroverse Diskussionen und Auseinandersetzungen um die Inhalte von Schulbüchern und Lektüren gibt es in den USA schon lange. Neu sind jedoch die qualitativen und quantitativen Ausmaße sowie die organisierte Vorgehensweise, die durch rechtsextreme Gruppen wie die 2021 gegründeten Moms for Liberty (M4L), Medienorganisationen wie PragerU (gegründet 2009) und republikanische Politiker wie die Gouverneure von Florida und Texas, Ron de Santis und Greg Abbott, befördert wurden und werden.
Ein Rekord an dokumentierten Fällen von „book challenges“ und „book bans“ jagte in den vergangenen Jahren den anderen und PEN America diagnostiziert inzwischen eine Normalisierung dieser Verbotskultur. Organisationen wie Moms for Liberty operieren oftmals unter dem Deckmantel der „parental rights“, also den Rechten von Eltern, die Kontrolle über Bildung und Erziehung ihrer Kinder haben wollen. Doch geht es dabei nicht in erster Linie um die Anliegen einzelner besorgter Eltern und Bürger*innen, sondern um konzertierte Aktionen, bei denen Disruption und der Kampf um kulturelle Deutungshoheit von größerem Interesse sind als einzelne literarische Werke. 92% der Beanstandungen und Verbotsversuche im Jahr 2025 lassen sich – so dokumentiert die American Library Association – auf Organisationen oder politische Akteur*innen zurückführen. Auch zeigen die Erhebungen, dass diese Zensur- und Verbotsversuche sich besonders gegen Repräsentationen der Lebensrealitäten von People of Color und LBGTQIA+ Personen richten. So waren in den vergangenen Jahren zum Beispiel der rassismuskritische Roman The Bluest Eye (1970) der Nobelpreisträgerin Toni Morrison oder die Coming-of-Age Erzählungen The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian (2007) von Sherman Alexie und Gender Queer: A Memoir (2019) von Maia Kobabe unter den Büchern, welche am häufigsten von Verboten und Verbotsversuchen betroffen waren. Generell stehen Texte verschiedener Genres, von Belletristik über Autobiographien bis hin zum Sachbuch, die sich kritisch mit den USA auseinandersetzen, im Zentrum dieser Bemühungen. Die Figur des schützenswerten, unschuldigen (und damit implizit auch weißen) Kindes wird in diesen Diskursen instrumentalisiert und steht geradezu allegorisch für eine – aus rechter Sicht – ebenso unschuldige Version US-amerikanischer Geschichte und Gesellschaft, die es vor einer vermeintlichen ‚woken Verunglimpfung’ zu retten und zu bewahren gilt.
Kinderbücher und Heldenfiguren
Die Literaturpolitik rechter Akteur*innen und Organisationen beschränkt sich jedoch nicht nur auf Verbote, sondern beinhaltet ebenso Lese- und Lektüreangebote, die im Einklang mit ihren politischen Programmen und ideologischen Ausrichtungen stehen. Die Bemühungen um Buchverbote der Moms for Liberty werden seit 2022 flankiert durch die Moms for Libraries, die gezielt mit rechten Verlagen kooperieren und Kinder- und Jugendbücher empfehlen, bewerben und teils selbst vertreiben.
Die Gründerinnen von Moms for Liberty, Tiffany Justice und Tina Descovich, haben mit Libby Justice Goes to Williamsburg 2024 ein eigenes Kinderbuch vorgelegt. Auch Autorin Bethany Mandel hat mit ihrer seit 2021 im Selbstverlag erscheinenden und im Abonnement verfügbaren Reihe „Heroes of Liberty“ eine vergleichsweise große Reichweite erzielt: Zu den prominenten Unterstützer*innen gehören neben M4L etwa die Moderatorin und Kommentatorin Megyn Kelly oder der ehemalige Fox News-Moderator und amtierende Verteidigungsminister Pete Hegseth, der auf der Website der Buchreihe mit den Worten zitiert wird: „This is the kind of going on the offense we need to do“. Sein Statement fügt sich rhetorisch und symbolisch nahtlos in die militarisierte Sprache eines vermeintlichen Kulturkampfes ein, die u.a. auch die Moms for Liberty bedienen, wenn sie sich etwa selbst als „Joyful Warriors“ bezeichnen oder ihren jüngsten Hauptkongress unter das Motto „Boots on the Ground“ stellen. Die New York Times beschrieb die Bücher, die sich an Lesende im Alter von 7 bis 12 richten, als wenig subtil. Sie würden sich teilweise wie ein Essay eines Vertreters der Heritage Foundation lesen, also der Denkfabrik, die u.a. mit dem Project 2025 den politischen „Masterplan“ für eine zweite Trump-Regierung vorlegte und auch mit M4L in enger Verbindung steht.
Schon die Auswahl an ‚Helden’ und ‚Heldinnen’ ist aufschlußreich: Die ersten drei Bände präsentieren den ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan, den Ökonomen und Sozialtheoretiker Thomas Sowell und die Richterin am Obersten Gerichtshof Amy Coney Barrett. Weitere Ausgaben erzählen die Lebensgeschichten von Elon Musk, Rush Limbaugh, Margaret Thatcher oder John Wayne. Die einzelnen historischen Figuren und ihre Geschichten werden durch strategische Auslassungen und gezieltes (Re-)Framing der ideologischen Mission angepasst. In diesem Prozess werden einerseits konservative und rechte Figuren kanonisiert, andererseits werden historische Akteur*innen für die eigene Agenda reklamiert. Amy Coney Barett wird bereits auf dem Cover als (vorlesende!) Mutter inszeniert, und der Band zelebriert diese aufopferungsvolle Elternrolle, die sich scheinbar völlig reibungslos mit einer herausragenden Karriere verbinden lässt. Alexander Hamilton hatte zuletzt das 2015 uraufgeführte Hip-Hop-Musical von Lin-Manuel Miranda, das ihn als Teil einer diversen Gruppe von „Gründervätern“ imaginierte, zu neuem Ruhm in der Populärkultur verholfen. Die Heroes of Liberty-Version seiner Biographie würdigt zwar auf eigene Weise auch seine Einwanderungs- und Aufstiegsgeschichte, seine uneheliche Geburt lässt sie aber z.B. – so Bethany Mandel – letztlich einfach aus. Die Darstellung der Schwarzen Abolitionistin und Fluchthelferin Harriet Tubman, die zuletzt in populärkulturellen Repräsentationen verstärkt als radikale Kämpferin für Freiheit gezeigt wurde, betont schon auf dem Buchdeckel ihre Religiosität (sie ist betend dargestellt).
Historische Figuren werden nach ideologischer Passung ausgesucht bzw. passend gemacht. Mit ihrem Fokus auf vermeintlich „amerikanische Werte“ und „gute Vorbilder“ sollen die Bücher junge Lesende und deren Eltern ansprechen, die zwar die Produkte – so das Verkaufsversprechen – nicht selbst vorab auf ihren Inhalt überprüfen müssen, als potenzielle Vor- und Mitlesende aber eine weitere Zielgruppe der Texte darstellen.
Lektüreempfehlungen und Lesegemeinschaften
Mit der 2025 gegründeten M4L Academy haben die Moms for Liberty inzwischen auch eine digitale Schulungsplattform für Eltern geschaffen, die bereits mit dem Namen versucht, sich einen intellektuellen Anstrich zu geben. Ganz ähnlich hat sich auch schon PragerU gezielt als eine Alternative zum etablierten Bildungswesen positioniert und strebt gleichzeitig dessen Unterwanderung an. Die Medienorganisation und ihre Funktion als Radikalisierungsinstrument für die extreme Rechte in den USA haben Robert Dickinson und Tom Cowin in ihrem 2022 erschienenen Artikel „The Kids Are Alt-Right“ treffend beschrieben:
PragerU functions as a legitimizing hub for the US far right. It creates for itself a veneer of legitimacy as a seemingly moderate, centrist educational organization, even appropriating the term ,university’. PragerU then shares that legitimacy, serving as a hub that unites the right, bringing together Reaganite neoliberals, Bush-era neoconservatives, Tea Partiers, Trumpists and the contemporary alt-right under PragerU branding. Combined with its staggering reach and the structural features of social media platforms (,suggested videos’, recommendations), PragerU acts as a gateway to the extreme right, and the first steps on the path to radicalization.
Literatur spielt auch für PragerU eine zentrale Rolle: Sie bieten Buchmessen für Schulen an ebenso wie Unterrichtsmaterialien zu verschiedenen Themen, die in einigen Bundestaaten offiziell zugelassen sind. Zudem betreiben sie ihren eigenen Buchclub. The Book Club wurde 2020 gegründet und wird von dem rechten Kommentator und Medienmacher Michael Knowles moderiert. Nach eigener Beschreibung geht es dem Format vor allem um die „great literature that has shaped Western Civilization“, die Zielgruppe sind erwachsene Lesende, wobei das Portfolio inzwischen auch Empfehlungen für jugendliche Lesende umfasst. Die besprochenen Werke beinhalten rechte, neoliberale und konservative Klassiker (wie Ayn Rand und Thomas Sowell), religiöse Texte und Bibelerzählungen, politisch-philosophische Texte und Traktate (etwa Alexis de Tocquevilles Democracy in America oder Thomas Hobbes’ Leviathan) ebenso wie ,kanonische’ amerikanische Literatur (z.B. Nathaniel Hawthornes The Scarlet Letter oder Harper Lees To Kill a Mockingbird).
Das Format des Buchclubs konstituiert eine interpretative Gemeinschaft über das Lesen und positioniert nicht nur die ausgewählten Bücher, sondern liefert zudem explizite und implizite Lektüreanweisungen. Dabei geht es auch um den Versuch, Interpretations- und Diskurshoheit über Texte zu gewinnen und diese für die eigene Agenda zu reklamieren. To Kill a Mockingbird soll man – so suggeriert das Gespräch von Michael Knowles mit Derryck Green – mit Blick auf seine moralische Botschaft lesen, statt sich auf eine Kritik der rassistischen Dimension des Romans zu fokussieren. Julie Hartman argumentiert in der Episode zu The Scarlet Letter, der Text sei als Schullektüre politisiert und auf eine feministische Lektüre verengt worden. Tatsächlich sei es vielmehr eine spirituelle Erzählung als ein Emanzipationsnarrativ. Es ist kein Zufall, dass eine Frau die feministische Lesart negiert und ein afroamerikanischer Kommentator den Rassismus in Lees Roman herunterspielt. Primär sind die Gäste nach ideologischer Passung ausgewählt. The Book Club betont in der Rhetorik oft den gesunden Menschenverstand und fordert das Publikum zum eigenen und potenziell kritischen Nachdenken auf. Tatsächlich ist aber nicht nur die Auswahl der Texte ideologisch geprägt, sondern auch die Interpretations- und Lektüreverfahren. Den Lesenden wird mit Nachdruck eine präferierte Deutung des Textes angetragen und es bleibt kaum Spielraum für literarische Komplexität und Ambivalenzen. Eine anti-intellektuelle Haltung gepaart mit Elitenkritik zeigt sich u.a. in der Ablehnung literaturwissenschaftlicher „Überanalyse“. Literarische Texte werden als Beitrag zur moralischen Bildung und Persönlichkeitsentwicklung, als Werkzeug der Wertevermittlung oder (anachronistisch) als Kommentar auf die aktuelle Situation der Lesenden (und der USA) instrumentalisiert.
Heroes for Liberty und The Book Club zeigen exemplarisch, wie sich in der Literaturpolitik der US-amerikanischen Rechten neben einer Normalisierung der Verbotskultur verstärkt eigene, gegeninstitutionelle Angebote in Form von Publikationen und Publikationsnetzwerken, Lektüreempfehlungen und Lesepraktiken etabliert haben. Bücher sind somit Munition im rechten „Kulturkampf“. Literatur und Lesen werden als Mittel zum Zweck einer „metapolitischen“ Agenda eingesetzt. Die strenge Auswahl und Interpretationskontrolle dienen nicht nur der Etablierung einer Deutungshoheit im literarischen Feld, sondern befördern ein revisionistisches Geschichtsverständnis, soziale Polarisierung sowie postliberale und antidemokratische Tendenzen.