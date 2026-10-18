In den vergan­genen Jahren haben insbe­son­dere die verschie­denen Zensur- und Verbots­be­mü­hungen sowie Initia­tiven zur Einschrän­kung des freien Zugangs zu Büchern in Schulen und öffent­li­chen Biblio­theken in den USA Schlag­zeilen gemacht. Kontro­verse Diskus­sionen und Ausein­an­der­set­zungen um die Inhalte von Schul­bü­chern und Lektüren gibt es in den USA schon lange. Neu sind jedoch die quali­ta­tiven und quan­ti­ta­tiven Ausmaße sowie die orga­ni­sierte Vorge­hens­weise, die durch rechts­extreme Gruppen wie die 2021 gegrün­deten Moms for Liberty (M4L), Medi­en­or­ga­ni­sa­tionen wie PragerU (gegründet 2009) und repu­bli­ka­ni­sche Poli­tiker wie die Gouver­neure von Florida und Texas, Ron de Santis und Greg Abbott, beför­dert wurden und werden.

Ein Rekord an doku­men­tierten Fällen von „book chal­lenges“ und „book bans“ jagte in den vergan­genen Jahren den anderen und PEN America diagnos­ti­ziert inzwi­schen eine Norma­li­sie­rung dieser Verbots­kultur. Orga­ni­sa­tionen wie Moms for Liberty operieren oftmals unter dem Deck­mantel der „parental rights“, also den Rechten von Eltern, die Kontrolle über Bildung und Erzie­hung ihrer Kinder haben wollen. Doch geht es dabei nicht in erster Linie um die Anliegen einzelner besorgter Eltern und Bürger*innen, sondern um konzer­tierte Aktionen, bei denen Disrup­tion und der Kampf um kultu­relle Deutungs­ho­heit von größerem Inter­esse sind als einzelne lite­ra­ri­sche Werke. 92% der Bean­stan­dungen und Verbots­ver­suche im Jahr 2025 lassen sich – so doku­men­tiert die American Library Asso­cia­tion – auf Orga­ni­sa­tionen oder poli­ti­sche Akteur*innen zurück­führen. Auch zeigen die Erhe­bungen, dass diese Zensur- und Verbots­ver­suche sich beson­ders gegen Reprä­sen­ta­tionen der Lebens­rea­li­täten von People of Color und LBGTQIA+ Personen richten. So waren in den vergan­genen Jahren zum Beispiel der rassis­mus­kri­ti­sche Roman The Bluest Eye (1970) der Nobel­preis­trä­gerin Toni Morrison oder die Coming-of-Age Erzäh­lungen The Abso­lutely True Diary of a Part-Time Indian (2007) von Sherman Alexie und Gender Queer: A Memoir (2019) von Maia Kobabe unter den Büchern, welche am häufigsten von Verboten und Verbots­ver­su­chen betroffen waren. Gene­rell stehen Texte verschie­dener Genres, von Belle­tristik über Auto­bio­gra­phien bis hin zum Sach­buch, die sich kritisch mit den USA ausein­an­der­setzen, im Zentrum dieser Bemü­hungen. Die Figur des schüt­zens­werten, unschul­digen (und damit implizit auch weißen) Kindes wird in diesen Diskursen instru­men­ta­li­siert und steht gera­dezu alle­go­risch für eine – aus rechter Sicht – ebenso unschul­dige Version US-amerikanischer Geschichte und Gesell­schaft, die es vor einer vermeint­li­chen ‚woken Verun­glimp­fung’ zu retten und zu bewahren gilt.

Kinder­bü­cher und Heldenfiguren

Die Lite­ra­tur­po­litik rechter Akteur*innen und Orga­ni­sa­tionen beschränkt sich jedoch nicht nur auf Verbote, sondern beinhaltet ebenso Lese- und Lektü­re­an­ge­bote, die im Einklang mit ihren poli­ti­schen Programmen und ideo­lo­gi­schen Ausrich­tungen stehen. Die Bemü­hungen um Buch­ver­bote der Moms for Liberty werden seit 2022 flan­kiert durch die Moms for Libra­ries, die gezielt mit rechten Verlagen koope­rieren und Kinder- und Jugend­bü­cher empfehlen, bewerben und teils selbst vertreiben.

Die Grün­de­rinnen von Moms for Liberty, Tiffany Justice und Tina Desco­vich, haben mit Libby Justice Goes to Williams­burg 2024 ein eigenes Kinder­buch vorge­legt. Auch Autorin Bethany Mandel hat mit ihrer seit 2021 im Selbst­verlag erschei­nenden und im Abon­ne­ment verfüg­baren Reihe „Heroes of Liberty“ eine vergleichs­weise große Reich­weite erzielt: Zu den promi­nenten Unterstützer*innen gehören neben M4L etwa die Mode­ra­torin und Kommen­ta­torin Megyn Kelly oder der ehema­lige Fox News-Moderator und amtie­rende Vertei­di­gungs­mi­nister Pete Hegseth, der auf der Website der Buch­reihe mit den Worten zitiert wird: „This is the kind of going on the offense we need to do“. Sein State­ment fügt sich rheto­risch und symbo­lisch nahtlos in die mili­ta­ri­sierte Sprache eines vermeint­li­chen Kultur­kampfes ein, die u.a. auch die Moms for Liberty bedienen, wenn sie sich etwa selbst als „Joyful Warriors“ bezeichnen oder ihren jüngsten Haupt­kon­gress unter das Motto „Boots on the Ground“ stellen. Die New York Times beschrieb die Bücher, die sich an Lesende im Alter von 7 bis 12 richten, als wenig subtil. Sie würden sich teil­weise wie ein Essay eines Vertre­ters der Heri­tage Foun­da­tion lesen, also der Denk­fa­brik, die u.a. mit dem Project 2025 den poli­ti­schen „Master­plan“ für eine zweite Trump-Regierung vorlegte und auch mit M4L in enger Verbin­dung steht.

Schon die Auswahl an ‚Helden’ und ‚Heldinnen’ ist aufschluß­reich: Die ersten drei Bände präsen­tieren den ehema­ligen Präsi­denten Ronald Reagan, den Ökonomen und Sozi­al­theo­re­tiker Thomas Sowell und die Rich­terin am Obersten Gerichtshof Amy Coney Barrett. Weitere Ausgaben erzählen die Lebens­ge­schichten von Elon Musk, Rush Limbaugh, Margaret That­cher oder John Wayne. Die einzelnen histo­ri­schen Figuren und ihre Geschichten werden durch stra­te­gi­sche Auslas­sungen und gezieltes (Re-)Framing der ideo­lo­gi­schen Mission ange­passt. In diesem Prozess werden einer­seits konser­va­tive und rechte Figuren kano­ni­siert, ande­rer­seits werden histo­ri­sche Akteur*innen für die eigene Agenda rekla­miert. Amy Coney Barett wird bereits auf dem Cover als (vorle­sende!) Mutter insze­niert, und der Band zele­briert diese aufop­fe­rungs­volle Eltern­rolle, die sich scheinbar völlig reibungslos mit einer heraus­ra­genden Karriere verbinden lässt. Alex­ander Hamilton hatte zuletzt das 2015 urauf­ge­führte Hip-Hop-Musical von Lin-Manuel Miranda, das ihn als Teil einer diversen Gruppe von „Grün­der­vä­tern“ imagi­nierte, zu neuem Ruhm in der Popu­lär­kultur verholfen. Die Heroes of Liberty-Version seiner Biogra­phie würdigt zwar auf eigene Weise auch seine Einwanderungs- und Aufstiegs­ge­schichte, seine unehe­liche Geburt lässt sie aber z.B. – so Bethany Mandel – letzt­lich einfach aus. Die Darstel­lung der Schwarzen Aboli­tio­nistin und Flucht­hel­ferin Harriet Tubman, die zuletzt in popu­lär­kul­tu­rellen Reprä­sen­ta­tionen verstärkt als radi­kale Kämp­ferin für Frei­heit gezeigt wurde, betont schon auf dem Buch­de­ckel ihre Reli­gio­sität (sie ist betend dargestellt).

Histo­ri­sche Figuren werden nach ideo­lo­gi­scher Passung ausge­sucht bzw. passend gemacht. Mit ihrem Fokus auf vermeint­lich „ameri­ka­ni­sche Werte“ und „gute Vorbilder“ sollen die Bücher junge Lesende und deren Eltern anspre­chen, die zwar die Produkte – so das Verkaufs­ver­spre­chen – nicht selbst vorab auf ihren Inhalt über­prüfen müssen, als poten­zi­elle Vor- und Mitle­sende aber eine weitere Ziel­gruppe der Texte darstellen.

Lektü­re­emp­feh­lungen und Lesegemeinschaften

Mit der 2025 gegrün­deten M4L Academy haben die Moms for Liberty inzwi­schen auch eine digi­tale Schu­lungs­platt­form für Eltern geschaffen, die bereits mit dem Namen versucht, sich einen intel­lek­tu­ellen Anstrich zu geben. Ganz ähnlich hat sich auch schon PragerU gezielt als eine Alter­na­tive zum etablierten Bildungs­wesen posi­tio­niert und strebt gleich­zeitig dessen Unter­wan­de­rung an. Die Medi­en­or­ga­ni­sa­tion und ihre Funk­tion als Radi­ka­li­sie­rungs­in­stru­ment für die extreme Rechte in den USA haben Robert Dick­inson und Tom Cowin in ihrem 2022 erschie­nenen Artikel „The Kids Are Alt-Right“ tref­fend beschrieben:

PragerU func­tions as a legi­ti­mi­zing hub for the US far right. It creates for itself a veneer of legi­ti­macy as a seemingly mode­rate, centrist educa­tional orga­niza­tion, even appro­pria­ting the term ,univer­sity’. PragerU then shares that legi­ti­macy, serving as a hub that unites the right, brin­ging toge­ther Reaganite neoli­be­rals, Bush-era neocon­ser­va­tives, Tea Partiers, Trum­pists and the contem­po­rary alt-right under PragerU bran­ding. Combined with its stag­ge­ring reach and the struc­tural features of social media plat­forms (,suggested videos’, recom­men­da­tions), PragerU acts as a gateway to the extreme right, and the first steps on the path to radicalization.

Lite­ratur spielt auch für PragerU eine zentrale Rolle: Sie bieten Buch­messen für Schulen an ebenso wie Unter­richts­ma­te­ria­lien zu verschie­denen Themen, die in einigen Bundestaaten offi­ziell zuge­lassen sind. Zudem betreiben sie ihren eigenen Buch­club. The Book Club wurde 2020 gegründet und wird von dem rechten Kommen­tator und Medi­en­ma­cher Michael Knowles mode­riert. Nach eigener Beschrei­bung geht es dem Format vor allem um die „great lite­ra­ture that has shaped Western Civi­liza­tion“, die Ziel­gruppe sind erwach­sene Lesende, wobei das Port­folio inzwi­schen auch Empfeh­lungen für jugend­liche Lesende umfasst. Die bespro­chenen Werke beinhalten rechte, neoli­be­rale und konser­va­tive Klas­siker (wie Ayn Rand und Thomas Sowell), reli­giöse Texte und Bibel­er­zäh­lungen, politisch-philosophische Texte und Trak­tate (etwa Alexis de Tocque­villes Demo­cracy in America oder Thomas Hobbes’ Levia­than) ebenso wie ,kano­ni­sche’ ameri­ka­ni­sche Lite­ratur (z.B. Natha­niel Hawt­hornes The Scarlet Letter oder Harper Lees To Kill a Mocking­bird).

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Das Format des Buch­clubs konsti­tu­iert eine inter­pre­ta­tive Gemein­schaft über das Lesen und posi­tio­niert nicht nur die ausge­wählten Bücher, sondern liefert zudem expli­zite und impli­zite Lektü­re­an­wei­sungen. Dabei geht es auch um den Versuch, Interpretations- und Diskurs­ho­heit über Texte zu gewinnen und diese für die eigene Agenda zu rekla­mieren. To Kill a Mocking­bird soll man – so sugge­riert das Gespräch von Michael Knowles mit Derryck Green – mit Blick auf seine mora­li­sche Botschaft lesen, statt sich auf eine Kritik der rassis­ti­schen Dimen­sion des Romans zu fokus­sieren. Julie Hartman argu­men­tiert in der Episode zu The Scarlet Letter, der Text sei als Schul­lek­türe poli­ti­siert und auf eine femi­nis­ti­sche Lektüre verengt worden. Tatsäch­lich sei es viel­mehr eine spiri­tu­elle Erzäh­lung als ein Eman­zi­pa­ti­ons­nar­rativ. Es ist kein Zufall, dass eine Frau die femi­nis­ti­sche Lesart negiert und ein afro­ame­ri­ka­ni­scher Kommen­tator den Rassismus in Lees Roman herun­ter­spielt. Primär sind die Gäste nach ideo­lo­gi­scher Passung ausge­wählt. The Book Club betont in der Rhetorik oft den gesunden Menschen­ver­stand und fordert das Publikum zum eigenen und poten­ziell kriti­schen Nach­denken auf. Tatsäch­lich ist aber nicht nur die Auswahl der Texte ideo­lo­gisch geprägt, sondern auch die Interpretations- und Lektü­re­ver­fahren. Den Lesenden wird mit Nach­druck eine präfe­rierte Deutung des Textes ange­tragen und es bleibt kaum Spiel­raum für lite­ra­ri­sche Komple­xität und Ambi­va­lenzen. Eine anti-intellektuelle Haltung gepaart mit Eliten­kritik zeigt sich u.a. in der Ableh­nung lite­ra­tur­wis­sen­schaft­li­cher „Über­ana­lyse“. Lite­ra­ri­sche Texte werden als Beitrag zur mora­li­schen Bildung und Persön­lich­keits­ent­wick­lung, als Werk­zeug der Werte­ver­mitt­lung oder (anachro­nis­tisch) als Kommentar auf die aktu­elle Situa­tion der Lesenden (und der USA) instrumentalisiert.

Heroes for Liberty und The Book Club zeigen exem­pla­risch, wie sich in der Lite­ra­tur­po­litik der US-amerikanischen Rechten neben einer Norma­li­sie­rung der Verbots­kultur verstärkt eigene, gegen­in­sti­tu­tio­nelle Ange­bote in Form von Publi­ka­tionen und Publi­ka­ti­ons­netz­werken, Lektü­re­emp­feh­lungen und Lese­prak­tiken etabliert haben. Bücher sind somit Muni­tion im rechten „Kultur­kampf“. Lite­ratur und Lesen werden als Mittel zum Zweck einer „meta­po­li­ti­schen“ Agenda einge­setzt. Die strenge Auswahl und Inter­pre­ta­ti­ons­kon­trolle dienen nicht nur der Etablie­rung einer Deutungs­ho­heit im lite­ra­ri­schen Feld, sondern beför­dern ein revi­sio­nis­ti­sches Geschichts­ver­ständnis, soziale Pola­ri­sie­rung sowie post­li­be­rale und anti­de­mo­kra­ti­sche Tendenzen.