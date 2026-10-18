Bücherverbote haben sich in den USA als Strategie rechter Literaturpolitik etabliert und viel öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Doch die amerikanische Rechte wendet sich zunehmend der Produktion und Zirkulation von aus ihrer Sicht „adäquater“ Literatur und Lektürepraktiken zu. Daraus ergibt sich ein umfassender Versuch, auch auf dem Gebiet der Literatur kulturelle Hegemonie zu erlangen.

  • Katharina Gerund

    Katharina Gerund ist Professorin für Amerikanische Literatur und Kultur am Englischen Seminar der Universität Zürich. Sie forscht insbesondere zu US-amerikanischer Populärkultur, zu Gender und Race im transatlantischen Kontext sowie zu Militärkultur und Militarisierung.

In den vergan­genen Jahren haben insbe­son­dere die verschie­denen Zensur- und Verbots­be­mü­hungen sowie Initia­tiven zur Einschrän­kung des freien Zugangs zu Büchern in Schulen und öffent­li­chen Biblio­theken in den USA Schlag­zeilen gemacht. Kontro­verse Diskus­sionen und Ausein­an­der­set­zungen um die Inhalte von Schul­bü­chern und Lektüren gibt es in den USA schon lange. Neu sind jedoch die quali­ta­tiven und quan­ti­ta­tiven Ausmaße sowie die orga­ni­sierte Vorge­hens­weise, die durch rechts­extreme Gruppen wie die 2021 gegrün­deten Moms for Liberty (M4L), Medi­en­or­ga­ni­sa­tionen wie PragerU (gegründet 2009) und repu­bli­ka­ni­sche Poli­tiker wie die Gouver­neure von Florida und Texas, Ron de Santis und Greg Abbott, beför­dert wurden und werden.

Ein Rekord an doku­men­tierten Fällen von „book chal­lenges“ und „book bans“ jagte in den vergan­genen Jahren den anderen und PEN America diagnos­ti­ziert inzwi­schen eine Norma­li­sie­rung dieser Verbots­kultur. Orga­ni­sa­tionen wie Moms for Liberty operieren oftmals unter dem Deck­mantel der „parental rights“, also den Rechten von Eltern, die Kontrolle über Bildung und Erzie­hung ihrer Kinder haben wollen. Doch geht es dabei nicht in erster Linie um die Anliegen einzelner besorgter Eltern und Bürger*innen, sondern um konzer­tierte Aktionen, bei denen Disrup­tion und der Kampf um kultu­relle Deutungs­ho­heit von größerem Inter­esse sind als einzelne lite­ra­ri­sche Werke. 92% der Bean­stan­dungen und Verbots­ver­suche im Jahr 2025 lassen sich – so doku­men­tiert die American Library Asso­cia­tion – auf Orga­ni­sa­tionen oder poli­ti­sche Akteur*innen zurück­führen. Auch zeigen die Erhe­bungen, dass diese Zensur- und Verbots­ver­suche sich beson­ders gegen Reprä­sen­ta­tionen der Lebens­rea­li­täten von People of Color und LBGTQIA+ Personen richten. So waren in den vergan­genen Jahren zum Beispiel der rassis­mus­kri­ti­sche Roman The Bluest Eye (1970) der Nobel­preis­trä­gerin Toni Morrison oder die Coming-of-Age Erzäh­lungen The Abso­lutely True Diary of a Part-Time Indian (2007) von Sherman Alexie und Gender Queer: A Memoir (2019) von Maia Kobabe unter den Büchern, welche am häufigsten von Verboten und Verbots­ver­su­chen betroffen waren. Gene­rell stehen Texte verschie­dener Genres, von Belle­tristik über Auto­bio­gra­phien bis hin zum Sach­buch, die sich kritisch mit den USA ausein­an­der­setzen, im Zentrum dieser Bemü­hungen. Die Figur des schüt­zens­werten, unschul­digen (und damit implizit auch weißen) Kindes wird in diesen Diskursen instru­men­ta­li­siert und steht gera­dezu alle­go­risch für eine – aus rechter Sicht – ebenso unschul­dige Version US-amerikanischer Geschichte und Gesell­schaft, die es vor einer vermeint­li­chen ‚woken Verun­glimp­fung’ zu retten und zu bewahren gilt.

Kinder­bü­cher und Heldenfiguren

Die Lite­ra­tur­po­litik rechter Akteur*innen und Orga­ni­sa­tionen beschränkt sich jedoch nicht nur auf Verbote, sondern beinhaltet ebenso Lese- und Lektü­re­an­ge­bote, die im Einklang mit ihren poli­ti­schen Programmen und ideo­lo­gi­schen Ausrich­tungen stehen. Die Bemü­hungen um Buch­ver­bote der Moms for Liberty werden seit 2022 flan­kiert durch die Moms for Libra­ries, die gezielt mit rechten Verlagen koope­rieren und Kinder- und Jugend­bü­cher empfehlen, bewerben und teils selbst vertreiben.

Die Grün­de­rinnen von Moms for Liberty, Tiffany Justice und Tina Desco­vich, haben mit Libby Justice Goes to Williams­burg 2024 ein eigenes Kinder­buch vorge­legt. Auch Autorin Bethany Mandel hat mit ihrer seit 2021 im Selbst­verlag erschei­nenden und im Abon­ne­ment verfüg­baren Reihe „Heroes of Liberty“ eine vergleichs­weise große Reich­weite erzielt: Zu den promi­nenten Unterstützer*innen gehören neben M4L etwa die Mode­ra­torin und Kommen­ta­torin Megyn Kelly oder der ehema­lige Fox News-Moderator und amtie­rende Vertei­di­gungs­mi­nister Pete Hegseth, der auf der Website der Buch­reihe mit den Worten zitiert wird: „This is the kind of going on the offense we need to do“. Sein State­ment fügt sich rheto­risch und symbo­lisch nahtlos in die mili­ta­ri­sierte Sprache eines vermeint­li­chen Kultur­kampfes ein, die u.a. auch die Moms for Liberty bedienen, wenn sie sich etwa selbst als „Joyful Warriors“ bezeichnen oder ihren jüngsten Haupt­kon­gress unter das Motto „Boots on the Ground“ stellen. Die New York Times beschrieb die Bücher, die sich an Lesende im Alter von 7 bis 12 richten, als wenig subtil. Sie würden sich teil­weise wie ein Essay eines Vertre­ters der Heri­tage Foun­da­tion lesen, also der Denk­fa­brik, die u.a. mit dem Project 2025 den poli­ti­schen „Master­plan“ für eine zweite Trump-Regierung vorlegte und auch mit M4L in enger Verbin­dung steht.

Schon die Auswahl an ‚Helden’ und ‚Heldinnen’ ist aufschluß­reich: Die ersten drei Bände präsen­tieren den ehema­ligen Präsi­denten Ronald Reagan, den Ökonomen und Sozi­al­theo­re­tiker Thomas Sowell und die Rich­terin am Obersten Gerichtshof Amy Coney Barrett. Weitere Ausgaben erzählen die Lebens­ge­schichten von Elon Musk, Rush Limbaugh, Margaret That­cher oder John Wayne. Die einzelnen histo­ri­schen Figuren und ihre Geschichten werden durch stra­te­gi­sche Auslas­sungen und gezieltes (Re-)Framing der ideo­lo­gi­schen Mission ange­passt. In diesem Prozess werden einer­seits konser­va­tive und rechte Figuren kano­ni­siert, ande­rer­seits werden histo­ri­sche Akteur*innen für die eigene Agenda rekla­miert. Amy Coney Barett wird bereits auf dem Cover als (vorle­sende!) Mutter insze­niert, und der Band zele­briert diese aufop­fe­rungs­volle Eltern­rolle, die sich scheinbar völlig reibungslos mit einer heraus­ra­genden Karriere verbinden lässt. Alex­ander Hamilton hatte zuletzt das 2015 urauf­ge­führte Hip-Hop-Musical von Lin-Manuel Miranda, das ihn als Teil einer diversen Gruppe von „Grün­der­vä­tern“ imagi­nierte, zu neuem Ruhm in der Popu­lär­kultur verholfen. Die Heroes of Liberty-Version seiner Biogra­phie würdigt zwar auf eigene Weise auch seine Einwanderungs- und Aufstiegs­ge­schichte, seine unehe­liche Geburt lässt sie aber z.B. – so Bethany Mandel – letzt­lich einfach aus. Die Darstel­lung der Schwarzen Aboli­tio­nistin und Flucht­hel­ferin Harriet Tubman, die zuletzt in popu­lär­kul­tu­rellen Reprä­sen­ta­tionen verstärkt als radi­kale Kämp­ferin für Frei­heit gezeigt wurde, betont schon auf dem Buch­de­ckel ihre Reli­gio­sität (sie ist betend dargestellt).

Histo­ri­sche Figuren werden nach ideo­lo­gi­scher Passung ausge­sucht bzw. passend gemacht. Mit ihrem Fokus auf vermeint­lich „ameri­ka­ni­sche Werte“ und „gute Vorbilder“ sollen die Bücher junge Lesende und deren Eltern anspre­chen, die zwar die Produkte – so das Verkaufs­ver­spre­chen – nicht selbst vorab auf ihren Inhalt über­prüfen müssen, als poten­zi­elle Vor- und Mitle­sende aber eine weitere Ziel­gruppe der Texte darstellen.

Lektü­re­emp­feh­lungen und Lesegemeinschaften

Mit der 2025 gegrün­deten M4L Academy haben die Moms for Liberty inzwi­schen auch eine digi­tale Schu­lungs­platt­form für Eltern geschaffen, die bereits mit dem Namen versucht, sich einen intel­lek­tu­ellen Anstrich zu geben. Ganz ähnlich hat sich auch schon PragerU gezielt als eine Alter­na­tive zum etablierten Bildungs­wesen posi­tio­niert und strebt gleich­zeitig dessen Unter­wan­de­rung an. Die Medi­en­or­ga­ni­sa­tion und ihre Funk­tion als Radi­ka­li­sie­rungs­in­stru­ment für die extreme Rechte in den USA haben Robert Dick­inson und Tom Cowin in ihrem 2022 erschie­nenen Artikel „The Kids Are Alt-Right“ tref­fend beschrieben:

PragerU func­tions as a legi­ti­mi­zing hub for the US far right. It creates for itself a veneer of legi­ti­macy as a seemingly mode­rate, centrist educa­tional orga­niza­tion, even appro­pria­ting the term ,univer­sity’. PragerU then shares that legi­ti­macy, serving as a hub that unites the right, brin­ging toge­ther Reaganite neoli­be­rals, Bush-era neocon­ser­va­tives, Tea Partiers, Trum­pists and the contem­po­rary alt-right under PragerU bran­ding. Combined with its stag­ge­ring reach and the struc­tural features of social media plat­forms (,suggested videos’, recom­men­da­tions), PragerU acts as a gateway to the extreme right, and the first steps on the path to radicalization.

Lite­ratur spielt auch für PragerU eine zentrale Rolle: Sie bieten Buch­messen für Schulen an ebenso wie Unter­richts­ma­te­ria­lien zu verschie­denen Themen, die in einigen Bundestaaten offi­ziell zuge­lassen sind. Zudem betreiben sie ihren eigenen Buch­club. The Book Club wurde 2020 gegründet und wird von dem rechten Kommen­tator und Medi­en­ma­cher Michael Knowles mode­riert. Nach eigener Beschrei­bung geht es dem Format vor allem um die „great lite­ra­ture that has shaped Western Civi­liza­tion“, die Ziel­gruppe sind erwach­sene Lesende, wobei das Port­folio inzwi­schen auch Empfeh­lungen für jugend­liche Lesende umfasst. Die bespro­chenen Werke beinhalten rechte, neoli­be­rale und konser­va­tive Klas­siker (wie Ayn Rand und Thomas Sowell), reli­giöse Texte und Bibel­er­zäh­lungen, politisch-philosophische Texte und Trak­tate (etwa Alexis de Tocque­villes Demo­cracy in America oder Thomas Hobbes’ Levia­than) ebenso wie ,kano­ni­sche’ ameri­ka­ni­sche Lite­ratur (z.B. Natha­niel Hawt­hornes The Scarlet Letter oder Harper Lees To Kill a Mocking­bird).

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Das Format des Buch­clubs konsti­tu­iert eine inter­pre­ta­tive Gemein­schaft über das Lesen und posi­tio­niert nicht nur die ausge­wählten Bücher, sondern liefert zudem expli­zite und impli­zite Lektü­re­an­wei­sungen. Dabei geht es auch um den Versuch, Interpretations- und Diskurs­ho­heit über Texte zu gewinnen und diese für die eigene Agenda zu rekla­mieren. To Kill a Mocking­bird soll man – so sugge­riert das Gespräch von Michael Knowles mit Derryck Green – mit Blick auf seine mora­li­sche Botschaft lesen, statt sich auf eine Kritik der rassis­ti­schen Dimen­sion des Romans zu fokus­sieren. Julie Hartman argu­men­tiert in der Episode zu The Scarlet Letter, der Text sei als Schul­lek­türe poli­ti­siert und auf eine femi­nis­ti­sche Lektüre verengt worden. Tatsäch­lich sei es viel­mehr eine spiri­tu­elle Erzäh­lung als ein Eman­zi­pa­ti­ons­nar­rativ. Es ist kein Zufall, dass eine Frau die femi­nis­ti­sche Lesart negiert und ein afro­ame­ri­ka­ni­scher Kommen­tator den Rassismus in Lees Roman herun­ter­spielt. Primär sind die Gäste nach ideo­lo­gi­scher Passung ausge­wählt. The Book Club betont in der Rhetorik oft den gesunden Menschen­ver­stand und fordert das Publikum zum eigenen und poten­ziell kriti­schen Nach­denken auf. Tatsäch­lich ist aber nicht nur die Auswahl der Texte ideo­lo­gisch geprägt, sondern auch die Interpretations- und Lektü­re­ver­fahren. Den Lesenden wird mit Nach­druck eine präfe­rierte Deutung des Textes ange­tragen und es bleibt kaum Spiel­raum für lite­ra­ri­sche Komple­xität und Ambi­va­lenzen. Eine anti-intellektuelle Haltung gepaart mit Eliten­kritik zeigt sich u.a. in der Ableh­nung lite­ra­tur­wis­sen­schaft­li­cher „Über­ana­lyse“. Lite­ra­ri­sche Texte werden als Beitrag zur mora­li­schen Bildung und Persön­lich­keits­ent­wick­lung, als Werk­zeug der Werte­ver­mitt­lung oder (anachro­nis­tisch) als Kommentar auf die aktu­elle Situa­tion der Lesenden (und der USA) instrumentalisiert.

Heroes for Liberty und The Book Club zeigen exem­pla­risch, wie sich in der Lite­ra­tur­po­litik der US-amerikanischen Rechten neben einer Norma­li­sie­rung der Verbots­kultur verstärkt eigene, gegen­in­sti­tu­tio­nelle Ange­bote in Form von Publi­ka­tionen und Publi­ka­ti­ons­netz­werken, Lektü­re­emp­feh­lungen und Lese­prak­tiken etabliert haben. Bücher sind somit Muni­tion im rechten „Kultur­kampf“. Lite­ratur und Lesen werden als Mittel zum Zweck einer „meta­po­li­ti­schen“ Agenda einge­setzt. Die strenge Auswahl und Inter­pre­ta­ti­ons­kon­trolle dienen nicht nur der Etablie­rung einer Deutungs­ho­heit im lite­ra­ri­schen Feld, sondern beför­dern ein revi­sio­nis­ti­sches Geschichts­ver­ständnis, soziale Pola­ri­sie­rung sowie post­li­be­rale und anti­de­mo­kra­ti­sche Tendenzen.