Bis Mitte letzten Jahres lag das ehema­lige Lager­ge­lände des Konzen­tra­ti­ons­la­gers Staro Sajmište unscheinbar in Nähe des Sava-Ufers und größ­ten­teils verborgen hinter grünen Baum­kronen. Jetzt ziehen die sicht­lich umfang­rei­chen Reno­vie­rungs­ar­beiten des ehema­ligen Wach­turms der KZ-Lagerleitung die Aufmerk­sam­keit der Öffent­lich­keit auf sich. Im Juli 2022 wurde die Gedenk­stätte eröffnet und geplant ist nun ein totaler Umbau des Geländes, bei dem die Mehr­zahl noch exis­tie­render Lager­über­reste (Gebäude) abge­rissen werden soll. Doch proble­ma­tisch ist nicht nur, dass die serbi­sche Regie­rung auf Neubau statt auf Erhalt setzt, sondern dass sich Anzei­chen für die Instru­men­ta­li­sie­rung von Erin­ne­rungs­po­litik im Dienste einer natio­na­lis­ti­schen Geschichts­schrei­bung beob­achten lassen. An die Stelle einer ange­nom­menen Dicho­tomie zwischen dem Wider­stand und dem Natio­nal­so­zia­lismus, die für eine Erin­ne­rungs­kultur an die Opfer der Shoah und alle Opfer­gruppen wichtig wäre, rückt die Unter­schei­dung in serbi­sche Opfer und kroa­ti­sche Täter.

Das Lager­ge­lände „Staro Sajmište“ von 1941 bis 1943 und seine Nutzung bis heute

Das ehema­lige Lager befindet sich auf dem Gelände des heutigen Block 17, am linken Ufer der Sava in Neubel­grad. Ursprüng­lich diente es ab 1937 als Messe­ge­lände, bevor im Winter 1941 hier ein Konzen­tra­ti­ons­lager von der Gestapo instal­liert wurde. Das Bestehen des Lagers glie­dert sich in zwei Phasen: Zuerst war es ein Konzen­tra­ti­ons­lager („Juden­lager Zemun“), in dem ca. 7.000 Jüd:innen – haupt­säch­lich Mütter und Kinder, da die männ­liche jüdi­sche Bevöl­ke­rung Ende 1941 bereits syste­ma­tisch hinge­richtet worden war – und etwa 600 Roma inhaf­tiert waren. Die bis Früh­jahr 1942 etwa 5500 noch über­le­benden jüdi­schen Frauen und Kinder wurden inner­halb von sechs Wochen von SS-Offizieren in Last­kraft­wagen der Marke „Saurer“, auf dem Balkan als „Seelen­mörder“ (serbisch: „duše­gupka“) bekannt, durch Kohlen­mon­oxid aus dem Auspuff­rohr im Innen­raum des Wagens syste­ma­tisch getötet. In der zweiten Phase diente das Lager ab Mitte 1942 unter dem nun neuen Namen „Anhal­te­lager Semlin“ als sog. Auffang­lager für sog. poli­ti­sche „uner­wünschte Elemente“, wie Partisan:innen aus Serbien. In diesem „Anhal­te­lager Semlin“ waren insge­samt etwa 32.000 Menschen inhaf­tiert, von denen nach Angaben des Histo­ri­kers Milan Koljanin 10.636 nicht über­lebten. Entspre­chend der zwei Lager­phasen lassen sich auch die Opfer­gruppen benennen, nämlich Jüd:innen sowie Roma und Wider­stands­kämpfer und Partisan:innen.

In den Anfangs­jahren der Nach­kriegs­zeit wurden die Pavil­lons und andere Lager­ge­bäude entweder von der Zivil­be­völ­ke­rung bewohnt (teil­weise bis heute), von Künstler:innen als Ateliers oder von Baube­hörden als Büros genutzt. Parallel zu dieser alltäg­li­chen Nutzung wurden sukzes­sive über die Jahr­zehnte Gedenk­ta­feln und Mahn­male von verschie­denen Akteur:innen errichtet: Eine erste Gedenk­tafel wurde 1974 aufge­stellt, 1995 folgte eine zehn Meter hohe Statue am Ufer, auf deren Gedenk­tafel aller­dings nicht jüdi­scher Opfer gedacht wird. Auch gab es nicht­staat­liche Initia­tiven wie die umfang­reich ange­legte Website „Staro Sajmiste“, das daraus entstan­dene Buch der deut­schen und seit den 1990er Jahren in Belgrad lebenden Künst­lerin und Akti­vistin Rena Rädle und des serbi­schen Histo­ri­kers Milovan Pisarri „Orte des Schre­ckens und des anti­fa­schis­ti­schen Kampfes in Belgrad 1941-44. Ein Hand­buch für die Stadt“ und das 2015 im renom­mierten Bitef-Theater in Belgrad aufge­führte Doku­men­tar­thea­ter­stück „Unsicht­bare Mahnmale“.

Doch zur Einrich­tung einer Gedenk­stätte mit einem Museum und der Ausschil­de­rung aller Orte der Verbre­chen kam es nie. Der Präsi­dent Vučić verschweigt in der Eröff­nungs­rede der Gedenk­stätte im Juli 2022 diese Initia­tiven, um sich als lang­ersehnter Initiator für das Gedenken an diesem Ort zu inszenieren.

Eine Lager-Gedenkstätte, die kein „Lager“ im Namen trägt

Die Anfrage, ob die Leitung der geplanten Gedenk­stätte ein Inter­view geben möchte, blieb bis heute unbe­ant­wortet. Sie soll den Namen „Gedenk­stätte – Altes Messe­ge­lände“ tragen, wodurch die Gedenk­stätte mehr an das Messe­ge­lände von vor 1941 erin­nert und weniger an die Massen­ver­bre­chen danach.

Es gibt viel Kritik an der geplanten Gedenk­stätte und ihrer Leitung, der Philologie-Professorin und lang­jäh­rigen Botschaf­terin in Israel Krinka Vida­ković Petrov. Das unab­hän­gige Belgrader Center for Holo­caust Rese­arch and Educa­tion (CHRE) wirft der Gedenk­stät­ten­lei­tung Falsch­in­for­ma­tion, Intrans­pa­renz und Unpro­fes­sio­na­lität vor. So wurde z.B. ein Foto in der am 22. April 2023 eröff­neten Ausstel­lung der Gedenk­stätte als Photoshop-Bearbeitung entlarvt. Statt einer Foto­grafie eines histo­ri­schen Gaswa­gens der Marke „Saurer“ wurde hier die Abbil­dung eines neueren Last­wa­gens so bear­beitet, dass er einem Origi­nal­wagen gleicht. Neben solchen Bana­li­täten kriti­siert das unab­hän­gige Holocaust-Zentrum zudem in einer Peti­tion die Abtra­gung des origi­nalen Zentral­turms für die Instal­la­tion eines „Panorama-Aufzugs“ mit Blick auf die Festung von Belgrad, den Burg­park (Kalemegdan) und die Belgrader Water­front, ein höchst umstrit­tenes Mega-Investitionsprojekt der serbi­schen Regie­rung. Soll man statt in die Vergan­gen­heit nun in die natio­na­lis­ti­sche und kapi­ta­lis­ti­sche Zukunft blicken, die der Präsi­dent Alek­sander Vučić für Serbien plant?

Noch umstrit­tener ist der Abriss des 1939 gebauten soge­nannten Deut­schen Pavil­lons, der vor der Errich­tung eines deut­schen Konzen­tra­ti­ons­la­gers ab 1941 zum Messe­ge­lände gehörte. Auch wenn nicht nach­ge­wiesen werden kann, dass auch am Ort des Deut­schen Pavil­lons Massen­ver­bre­chen verübt worden sind, so sind doch Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit und Folte­rungen im zwanzig Meter entfernten soge­nannten Sowje­ti­schen Pavillon histo­risch belegt – so argu­men­tiert das Holo­caust­zen­trum unter Beru­fung auf Zeitzeug:innenaussagen und Aussagen von dort ehemals inhaf­tierten Über­le­benden. Foren­si­sche Unter­su­chungen wären demnach nötig gewesen, so das Holo­caust­zen­trum. Der Deut­sche Pavillon wurde dennoch am 9. Juni diesen Jahres komplett abge­tragen, da an dessen Stelle eine Straße gebaut werden soll. Es exis­tieren noch weitere Gebäude auf oder neben dem Lager­ge­lände, für die histo­risch nach­weisbar ist, dass hier Zwangs­ar­beit und Folter statt­fanden und die künftig der profi­ta­blen Moder­ni­sie­rung des Geländes weichen sollen. Einige dieser Gebäude gehören zum Block 18 (Stadt­viertel), der an das Gelände (Block 17) unmit­telbar angrenzt und mit der umstrit­tenen „Belgrade Water­front“ auf der gegen­über­lie­genden Seite des Flusses eine städ­te­bau­liche Einheit bilden soll. So wird nicht nur das eine Fluss­ufer, bekannt für die früher dort ansäs­sigen Künstler:innen, milli­ar­den­schweren Inves­ti­tionen Platz machen, sondern es soll auch der an das Lager angren­zende Block 18 dem schi­cken Neubau­viertel für Wohl­ha­bende weichen. Diesen Bauplänen stehen die alten und unat­trak­tiven Gebäude aus der Lager­zeit im Wege. Sie müssten ohnehin aufwendig saniert und foren­sisch auf Massen­gräber unter­sucht werden.

Es bleibt frag­lich, ob ange­sichts der Belgrader Politik des Neubauens statt des Erhal­tens über­haupt zu erwarten ist, dass alle Orte ehema­liger Verbre­chen gekenn­zeichnet und adäquat restau­riert werden. Dass bis heute die ehema­lige Leichen­halle des KZs als Restau­rant mit dem Namen „Salz und Pfeffer“ und dem Unter­titel „Der Ort, an dem wahrer Hedo­nismus herrscht“ genutzt wird, ist der Höhe­punkt der Geschmacklosigkeit.

Ethni­sche Zuschrei­bungen und igno­rierte Kollaboration

Staats­prä­si­dent Alek­sandar Vučić erwähnt in seiner Eröff­nungs­rede der Gedenk­stätte im Juli 2022 weder die Rolle der deut­schen Wehr­macht für die Einrich­tung dieses Lagers – denn das Lager wurde im Unter­schied zu kroa­ti­schen Konzen­tra­ti­ons­la­gern nicht von der kroa­ti­schen Usta­scha betrieben, einem von Ante Pavelić 1930 in Italien gegrün­deten ultranationalistisch-terroristischen Geheim­bund. Noch kam die Sprache auf die Kolla­bo­ra­tion auf serbi­scher Seite, so wurde beispiels­weise der ehema­lige Chef der Polizei Milo­voje Jova­nović, zuvor verant­wort­lich für die persön­liche Sicher­heit des jugo­sla­wi­schen Prinzen Pavle Karađorđević, zum Chef der deut­schen Spezi­al­po­lizei, die Unter­drü­ckungs­maß­nahmen gegen die jüdi­sche Bevöl­ke­rung in Belgrad durch­setzte. Statt­dessen betonte Vučić die Rolle der kroa­ti­schen Usta­scha und des „Unab­hän­gigen Staates Kroa­tien“, eines Vasal­len­staates der Nazis, im Genozid an den Serb:innen, indem er zwei Mal „die Kroaten“ als Refe­renzen für Unter­drü­ckung erwähnte und zugleich das Dritte Reich gänz­lich ausließ. Über­dies zählt er nicht alle Opfer­gruppen auf, sondern sprach statt­dessen von „fried­li­chen Menschen“, die hier gefol­tert und ermordet worden sind. Man gewinnt aus der präsi­dialen Rede den Eindruck, dass sich ein kroa­ti­scher Genozid an den Serb:innen ereignet habe. Und er schloss mit den Worten „Es lebe Serbien, es leben seine Bürger, es lebe das serbi­sche Volk“. Jüdi­sche und Roma-Opfer werden somit unter dem serbi­schen Leid subsu­miert, auch wenn sie zu Anfang der Rede erwähnt wurden. Aber das ist der ‚Trick‘: es wird gesagt, die Natio­na­li­täten spielen keine Rolle, während doch alles unter serbi­schem Opfer­my­thos abge­han­delt wird. Die eigent­liche Dicho­tomie, um die es gehen sollte, nämlich zwischen dem Wider­stand der Partisan:innen und Kolla­bo­ra­tionen mit dem Natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Regime (z.B. durch Četniki oder die Mario­net­ten­re­gie­rung von Milan Nedić), weicht natio­na­lis­ti­schen Zuschrei­bungen – ein Trend, der sich bereits Ende der 1980er Jahre anbahnte und unter Milošević in Serbien und Franjo Tuđman in Kroa­tien seither in mehr oder weniger dras­ti­scher Form ideo­lo­gisch zur Stär­kung des jewei­ligen Natio­na­lismus aufge­laden wird.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Das ‚Spiel‘ mit den Zahlen: Das kroa­ti­sche Lager Jasenovac

Wie so oft, wenn es um Geschichts­auf­ar­bei­tung und Erin­ne­rungs­po­litik auf dem Balkan geht, ist es schwierig, bei einer Seite Geschichts­re­vi­sio­nismus zu kriti­sieren, ohne dessen Pendent im Nach­bar­land zu erwähnen. Im Falle Serbiens ist das vor allem Kroa­tien. Die serbi­sche Regie­rung hat letztes Jahr eine neue Gedenk­tafel am Ort des Lagers ange­bracht, auf der behauptet wird, Staro Sajmište sei seit dem Sommer 1942 Teil des Jasenovac-Lagerkomplexes, betrieben von der kroa­ti­schen Usta­scha, gewesen. Diese Aussage ist laut des Leiters des Holocaust-Zentrums Nikola Radić nicht richtig bzw. ungenau: „Die Gedenk­tafel ist den Opfern von Jasen­ovac und nicht denen in Sajmište gewidmet. Die Behaup­tung, das Lager Staro Sajmište sei ein Außen­lager von Jasen­ovac gewesen, ist unwahr. Die deut­lich kürzere Zeit, in der das deut­sche Lager der kroa­ti­schen Verwal­tung zuge­spro­chen wurde, dauerte von Mitte Mai bis Mitte Juli 1944. Die wenigen verblie­benen Häft­linge des bereits umge­sie­delten Lagers waren noch offi­ziell deut­sche Häft­linge und wurden dem Unab­hän­gigen Staat Kroa­tien zur Über­wa­chung über­geben.“ Es sind auf den ersten Blick Details, die aller­dings folgen­reich sind. Denn für die aktu­elle serbi­sche Erin­ne­rungs­po­litik scheint das Betonen des serbi­schen Leids, hier anhand des kroa­ti­schen Lager Jasen­ovac, zentral zu sein. Dieses Bestreben verfolgt u.a. das Buch „Jasen­ovac – Das Ausch­witz des Balkans“ des bekannten und umstrit­tenen israe­li­schen Holocaust-Forschers Gideon Greif, der über­dies für seine Leug­nung des Geno­zids von Srebre­nica öffent­lich verur­teilt wird, aller­dings in Serbien gern gese­hener Gast ist (sein Buch ist titel­ge­bend für die gleich­na­mige Konfe­renz im Serbi­schen Natio­nal­par­la­ment im April 2023). Nicht zuletzt zog Frank Walter Stein­meier eine ange­ord­nete Verlei­hung des Bundes­ver­dienst­kreuzes an ihn wegen dieser skan­da­lösen Genozid-Leugnung zurück.

Gideon Greif war Leiter einer vom serbisch-nationalistischen Präsi­denten der Entität „Repu­blika srpska“ in Bosnien, Milorad Dodik, initi­ierten Kommis­sion zur Unter­su­chung des Völker­mords an den Bosniaken in Srebre­nica, die behaup­tete, dass die Mehr­zahl der Opfer (8.000) in und um Srebre­nica nicht von serbi­schen Milizen erschossen worden seien, weswegen die von Ratko Mladić und anderen bosnisch-serbischen Kriegs­ver­bre­chern began­genen Massaker nicht als Völker­mord einzu­stufen seien. Dies steht in ekla­tantem Wider­spruch zu bereits durch­ge­führten Analysen des Inter­na­tio­nalen Gerichts­hofes für das frühere Jugoslawien.

In seinen Reden spricht Gideon Greif von 700.000 Opfern in Jasen­ovac (siehe Link ab min. 13), was eine offen­kun­dige Lüge ist. Seriöse Schät­zungen gehen indes von ca. 83.000 Ermor­deten aus. Die Jasenovac-Gedenkstätte führt eine Liste der Ermor­deten, deren Zahl über die Jahre steigt, von 83.145 nament­lich bekannten Opfern, die sich nach ethni­scher Zuge­hö­rig­keit wie folgt aufteilen: 47.627 Serb:innen, 16.173 Rom:nja, 13.116 Jüd:innen, 4.255 Kroat:innen, 1.974 Andere.

Obgleich Greif geschichts­re­vi­sio­nis­tisch ist, agiert er in kritisch-aufgeklärter Atti­tüde als offi­zi­eller Leiter der Gruppe „GH7 Stop Revi­ziji“ („Stop Revi­sion“). Während es also Versuche auf serbi­scher Seite und sich in ihren Dienst stel­lenden Wissenschaftler:innen gibt, die Bedeu­tung des Vernich­tungs­la­gers zu über­höhen, gibt es auf Seite kroa­ti­scher Natio­na­listen die Tendenz, das Arbeits­lager ‚klein­zu­reden‘ – das Buch „Das Arbeits­lager Jasen­ovac“ des kroa­ti­schen Autors Igor Vukic ist ein Beleg für heutige pseu­do­wis­sen­schaft­liche Bemü­hungen, das syste­ma­ti­sche Morden der Usta­scha zu leugnen. So ist auch für den kroa­ti­schen natio­na­lis­ti­schen Diskurs der Film „Jasen­ovac – Die Wahr­heit“ des kroa­ti­schen Regis­seurs Jakov Sedlar bekannt, der die Opfer­zahlen des Konzen­tra­ti­ons­la­gers Jasen­ovac mit 20.000 bis 40 000 angibt, den Charakter des im Lager verbro­chenen Geno­zids an Juden, Roma, christ­lich ortho­doxen Serben und poli­ti­schen Oppo­si­tio­nellen (unter ihnen auch Kommunist:innen) leugnet. Dieses Narrativ hatte anfangs unter der jetzigen Regie­rung von Andrej Plenković in Kroa­tien Unter­stüt­zung gefunden, wobei serbi­sche und jüdi­sche Verbände die alljähr­li­chen Shoah-Gedenkfeierlichkeiten seit 2016 in Jasen­ovac boykot­tieren und erst­mals 2023 wieder eine gemein­same Gedenk­feier aller Verbände möglich wurde.

Daher ist es in diesem Kontext von hoher symbo­li­scher Kraft, dass die serbi­sche Gedenk­stätte dieses Jahr ausge­rechnet am 22. April (und nicht am inter­na­tio­nalen Gedenktag an die Opfer der Shoah am 27. Januar) den Turm mit der bereits bespro­chenen Ausstel­lung einge­weiht hat. Denn an diesem Tag 1944 fand ein Häft­lings­auf­stand und die folgende Befreiung des Jasenovac-Lagers statt.

Jasen­ovac kommt das Allein­stel­lungs­merkmal zu, dass es das einzige Vernich­tungs­lager in Europa war, in dem syste­ma­tisch und zugleich ohne die Betei­li­gung deut­scher Truppen oder der SS die Häft­linge umge­bracht wurden, wie die Poli­tik­wis­sen­schaft­lerin Ljil­jana Radonić schreibt. Im Gegen­satz zu Jasen­ovac, als größtes Konzentrations- und Vernich­tungs­lager auf dem Balkan bekannt, wurde Staro Sajmište von SS-Offizieren und der deut­schen Reichs­ad­mi­nis­tra­tion und nicht vom „Unab­hän­gigen Kroa­ti­schen Staat“ und dem Ustascha-Regime betrieben. Das dezente Auslassen des Deut­schen Reiches und das Betonen des „Unab­hän­gigen Kroa­ti­schen Staats“ in Vučićs Eröff­nungs­rede, die neue Gedenk­tafel, die zwischen dem SS-Lager in Belgrad und dem kroa­ti­schen Ustascha-Lager Jasen­ovac eine struk­tu­relle Zuge­hö­rig­keit sugge­riert, und die Wahl des 22. Aprils als Ausstel­lungs­er­öff­nung sind kleine Anzei­chen für die allum­fas­sende Instru­men­ta­li­sie­rung von Erin­ne­rungs­kultur – in einem großen und komplexen Feld aus Zahlen und Akteuren.

Der Umgang mit diesem ehema­ligen Konzen­tra­ti­ons­lager im Ganzen führt die Grund­an­nahme der heutigen serbi­schen Geschichts­schrei­bung vor: An die Stelle einer die poli­ti­schen Lager im Zweiten Welt­krieg bestim­menden Dicho­tomie zwischen Wider­stand einer­seits und Faschismus/Nationalsozialismus/Kollaboration ande­rer­seits rückt die Unter­schei­dung in serbi­sche Opfer und kroa­ti­sche Täter. Noch immer dürfen die Opfer an der Gedenk­stätte des ehema­ligen Lagers Staro Sajmište nicht ruhen.