Der briti­sche Inves­ti­ga­ti­v­jour­na­list und Best­sel­ler­autor Graham Hancock hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Exis­tenz einer prähis­to­ri­schen Hoch­kultur nach­zu­weisen, deren zivi­li­sa­to­ri­sche Wirkung die jung­stein­zeit­liche Sess­haft­wer­dung des Menschen auslöste. Zuletzt nahm Netflix Geld in die Hand, damit Hancock in der 2022 erst­mals ausge­strahlten acht­tei­ligen Serie „Ancient Apoca­lypse“ (Deutsch: „Unter­ge­gan­genen Zivi­li­sa­tionen auf der Spur“) seine Geschichte mit schönen Bildern und anschau­li­chen Anima­tionen unter­legen kann.

Denn tatsäch­lich ist es eine ‚gute Story‘, die im Zuge einer welt­um­span­nenden Schnit­zel­jagd entwi­ckelt wird, geht es doch um die Aufde­ckung einer verbor­genen Wahr­heit: Block­bus­ter­stoff, wie aus den Indiana Jones-Filmen oder den Film­ad­ap­tionen der Dan Brown-Bestsellerreihe (The Da Vinci Code) bekannt. Im Unter­schied zu diesen soll Hancocks Geschichte auch noch wahr sein. Wahr und publi­kums­taug­lich? Die Wissen­schaft reibt sich verwun­dert und viel­leicht auch ein wenig neid­voll die Augen. Insbe­son­dere, weil Hancocks Wahr­heit auch noch in ekla­tantem Wider­spruch zur Fach­welt steht, was ihrer Popu­la­rität scheinbar keinen Abbruch tut.

Was ist nun seine Story? (Achtung Spoiler.) Es gab eine frühe Hoch­kultur, die in der soge­nannten Jüngeren Dryas, einem klima­ti­schen Kälte­rück­fall von etwa 10.700 bis 9.700 v.u.Z., unter­ging. Über­le­bende dieser Kultur fungierten aller­dings welt­weit als Kulturbringer*innen und machten aus Jäger*innen und Sammler*innen Ackerbau-Betreibende. Der Kälte­rück­fall wird mit Meteo­ri­ten­ein­schlägen erklärt, die neben einschnei­denden klima­ti­schen Verän­de­rungen auch kata­stro­phi­sche Sint­fluten auslösten, die diese frühe Hoch­kultur abrupt zerstörten. Das Wissen um diese Kata­strophe wurde von den Über­le­benden fest­ge­halten und weiter­ver­mit­telt, und nun liegt es an uns, ihre in Mythen und auf bild­li­chen Über­resten kodierte Nach­richt als eine an uns gerich­tete Warnung vor einer Wieder­kehr der Kata­strophe endlich richtig zu verstehen.

Welche (Art von) Wahrheit?

Das Gros der fach­li­chen Kritik an Hancocks Deutung der Früh­ge­schichte konzen­triert sich auf seine höchst selek­tive Deutung insbe­son­dere der archäo­lo­gi­schen Befunde, Hancock wirft aller­dings dasselbe der Wissen­schaft vor. Das Publikum der Serie sieht sich also in dieser Hinsicht mit einem Patt konfron­tiert. Diese Situa­tion lädt ein, auf einer grund­sätz­li­cheren Ebene danach zu fragen, was eine ‚populär‘-, eine ‚pseu­do­wis­sen­schaft­liche‘ oder gar eine verschwö­rungs­theo­re­ti­sche Wahr­heit von einer wissen­schaft­li­chen Wahr­heit unterscheidet.

Diese Frage kann anhand des Beispiels der Serie Hancocks mittels zweier Schlag­wörter disku­tiert werden: Eingän­gig­keit und Wissen­schaft­lich­keit. Hancock scheint ein Senso­rium für diese Faktoren bei der Präsen­ta­tion seiner Story zu haben und voll­zieht eine Grat­wan­de­rung: Eine klar propa­gierte Wahr­heit hat in puncto Eingän­gig­keit sicher­lich Vorteile gegen­über der sper­rigen Komple­xität der wissen­schaft­li­chen Diskur­si­vität von Prämissen und Hypo­thesen. Letz­tere muss also vermieden werden bei der Offen­ba­rung seiner Wahr­heit. Dies bedingt aber, dass er sich eines entspre­chenden ‚offen­ba­renden‘, sprich mitunter verschwö­rungs­theo­re­ti­schen Argu­men­ta­riums bedient. Zugleich will er aber vermeiden, komplett in das verschwö­rungs­theo­re­ti­sche Schmud­deleck gestellt zu werden. Deshalb setzt er sich mit der wissen­schaft­li­chen Argu­men­ta­ti­ons­weise ausein­ander, um seine Wahr­heit als seriöse Alter­na­tive zu posi­tio­nieren (sonst wäre seine Serie wohl kaum von Netflix produ­ziert worden).

Zu diesem Zweck muss zunächst das fach­liche Verständnis der mensch­li­chen Früh­ge­schichte desavou­iert werden. Hierzu bemüht Hancock eine Kari­katur von Wissen­schaft und baut ein klares Feind­bild auf: Die Expert*innen („the archaeo­lo­gists“) seien aufgrund der fach­li­chen Scheu­klappen nicht in der Lage, die Wahr­heit zu entde­cken. Der hierfür in Stel­lung gebrachte Schlüs­sel­be­griff ist das durch den Wissen­schafts­his­to­riker Thomas S. Kuhn bekannt gemachte „Para­digma“. Kuhn bezeichnet damit die vorherr­schenden wissen­schaft­li­chen Grund­an­nahmen einer Zeit. Wenn diese verworfen und durch neue ersetzt werden, also ein neues Para­digma entsteht, haben wir es mit einer wissen­schaft­li­chen Revo­lu­tion zu tun. Ein klas­si­sches Beispiel wäre der Wechsel vom geozen­tri­schen zum helio­zen­tri­schen Welt­bild. Hancock baut auf eine andere Einsicht Kuhns: Die „Normal­wis­sen­schaft“, die inner­halb eines para­dig­ma­ti­schen Deutungs­rah­mens operiert, hat die Tendenz diesen Deutungs­rahmen gegen wider­spre­chende Thesen zu vertei­digen. Para­digmen besitzen also eine gewisse Trägheit.

Hancock kann somit „den“ Archäolog*innen vorwerfen, aufgrund ihrer Grund­an­nahmen (etwa: Hoch­kul­turen gab es frühes­tens ab dem 4. Jahr­tau­send v.u.Z.) noto­risch Über­reste, die seine These stützen würden, zu niedrig zu datieren. Hancock kann zudem seine tatsäch­liche Außen­sei­ter­rolle als soli­tären Kampf gegen diese fach­liche Beschränkt­heit deuten – jede gute Geschichte braucht schließ­lich Held*innen: Unwei­ger­lich kommt das Bild des heroi­schen Galileo Galilei ange­sichts der Über­macht des kirch­li­chen Dogmas hoch – und wer im Endef­fekt Recht hatte, ist Allge­meingut. Nach Hancock ist mitt­ler­weile die Wissen­schaft zur Hüterin eines Dogmas verkommen. Ironi­scher­weise ermög­licht ihm aller­dings die wissen­schaft­liche Realität der vielen Unsi­cher­heiten und offenen Fragen, gerade wenn es um die Deutung früh­ge­schicht­li­cher Über­reste geht, Ansatz­punkte um seine Inter­pre­ta­tion anzubieten.

Der Reiz verbor­gener Wahrheiten

An manchen Stellen der Serie kommt der Inves­ti­ga­ti­v­jour­na­list zum Vorschein. Hancock streut immer wieder Hinweise ein, dass die Fach­welt nicht genehme Deutungen unter­drückt. Die Bemü­hung dieses Topos geht jedoch auf Kosten der Konsis­tenz: Entweder kann „die“ Archäo­logie die Wahr­heit nicht sehen, weil sie ein irre­ge­lei­tetes Dogma hütet, oder „sie“ wissen doch mehr, verbergen das aber vor „uns“? Letz­tere Unter­stel­lung ist wichtig für Hancocks Unter­maue­rung seiner These, ermög­licht sie doch das Spiel mit einem wirk­mäch­tigen verschwö­rungs­theo­re­ti­schen Mecha­nismus: Wenn „uns“ etwas – aus welchen Gründen auch immer – vorent­halten wird, erhöht das seinen Appeal, denn eine verbor­gene Wahr­heit ist inter­es­santer als das, was eh alle wissen. Zudem belegen die Mühen der Verschleie­rung indi­rekt diese Wahr­heit. Die in der Serie zele­brierte schritt­weise Enthül­lung ist aller­dings nur vorge­schoben, handelt es sich doch mehr um eine schritt­weise Bestä­ti­gung: Es ist von vorne­herein klar, wofür Belege gesucht werden müssen und wie sie zu inter­pre­tieren sind.

Glei­ches gilt für die zweite früh­ge­schicht­liche Quel­len­gat­tung der sich Hancock bedient: Mythen. Mythen­deu­tung ist eine uralte mensch­liche Okku­pa­tion in vielen Spiel­arten, die um die Frage der Art der mythi­schen Bezug­nahme auf die Realität kreisen. Auch diesen Spiel­raum nutzt Hancock: „Die“ Archäolog*innen würden auf die falsche Karte setzen und Mythen als retro­spek­tive, sinn­ge­bende Erzäh­lungen abtun. Er hingegen lässt sich auf das alte Spiel ein, eine in Mythen verbor­gene Wahr­heit zu „deko­dieren“. Mit diesem Vorsatz stürzt sich Hancock auf Flut- sowie Kulturbringer*innenmythen.

Allge­mein betrachtet, haben beide Genres eine jeweils ganz spezi­fi­sche narra­tive Funk­tion: Flut­my­then dienen der Herstel­lung einer mythi­schen Distanz. Es gab ein Vorher, auf das aufgrund des Katak­lysmus kein Zugriff mehr möglich ist. Dies eröffnet die Möglich­keit der Reflek­tion von sozio­po­li­tisch rele­vanten Themen, ähnlich einer Utopie, die hierfür eben­falls eine raum­zeit­liche Distan­zie­rung benö­tigt. Erzäh­lungen von Kulturbringer*innen adres­sieren das Inter­esse an Ursprüngen: Zeit­ge­nös­sisch rele­vante Aspekt werden über einen ursäch­li­chen Akt erklärt und gerechtfertigt.

Vom sagen­um­wo­benen Atlantis…

Ein Para­de­bei­spiel hierfür ist der Elefant im von Netflix zur Verfü­gung gestellten Raum: Atlantis. Graham Hancock verweist des Öfteren auf Erzäh­lungen zu Atlantis, ohne sich je auf diese Bezeich­nung für die unter­ge­gan­gene Hoch­kultur fest­zu­legen. Man könnte sagen, die Serie tut gut daran, denn die Behaup­tung der Histo­ri­zität von Atlantis würde wohl bei einem Groß­teil des Seri­en­pu­bli­kums Stirn­run­zeln verur­sa­chen. Atlantis wird von Platon in zwei Dialogen, „Timaios“ und „Kritias“, dafür benutzt, seine philo­so­phi­sche Lehre zu exem­pli­fi­zieren. Platon hatte somit kein Inter­esse an einer Geschichts­stunde bezie­hungs­weise der Tradie­rung einer alten Wahr­heit, sondern an einer Präsen­ta­tion idealer gesell­schaft­li­cher Gege­ben­heiten anhand des Beispiels der Atlantid*innen. Hierfür wurde Atlantis in einer fernen Vergan­gen­heit ange­sie­delt, wo es (genau wie ein sich mit ihm im Krieg befind­li­chen Ur-Athen) im Götter­zorn durch Erdbeben und Fluten zerstört wurde. Platon ließ Kritias, der in den Dialogen die Geschichte von Atlantis erzählt, dennoch den Schein von Histo­ri­zität wahren, um zu plau­si­bi­li­sieren, wie dieser trotz der Kata­stro­phen und dem daraus resul­tie­renden Unwissen seiner Zeit­ge­nossen zur Geschichte von Atlantis gekommen sei: Der Groß­vater des Kritias habe die Geschichte von Solon gehört, der sie seiner­seits von einem ägyp­ti­schen Priester aus einer alten Schrift vorge­tragen bekommen haben soll. Ägypten, das bereits 8.000 Jahre früher gegründet worden sein soll, sei also verschont geblieben von der Kata­strophe, der Atlantis zum Opfer fiel, das seiner­seits bereits 1.000 Jahre vor der Grün­dung Ägyp­tens exis­tiert hätte.

Graham Hancock kann nun diese Zahlen aufad­dieren und gelangt ins Jahr 9.600 v.u.Z. (Solon lebte ca. 600 v.u.Z. + 8.000 + 1.000), was tatsäch­lich mit der jüngeren Dryas zusam­men­fällt. Die Indi­zien für abrupte kata­stro­phi­sche Ereig­nisse in dieser Phase ergeben somit einen text-externen Beleg für den wahren Kern des Atlantis-Mythos. Darüber hinaus argu­men­tiert Hancock quan­ti­tativ. Die welt­weite Präsenz von Flut- und Kulturbringer*innenmythen muss bedeuten, dass ein histo­ri­scher Kern dahin­ter­steckt: Wie hätten diese sonst unab­hängig vonein­ander in verschie­denen Kultur­kreisen entstehen sollen? Es müssen somit die global migrie­renden Über­le­benden der frühen Hoch­kultur als die in den Mythen geschil­derten Zivilisationsbringer*innen fungiert haben. Dieses Beispiel zeigt, dass die Suche nach dem histo­ri­schen Kern eines Mythos eine Idee bedingt, worin er bestehen könnte: Erneut dient eine Voran­nahme als Interpretationsmuster.

…bis Göbekli Tepe

Wie histo­ri­sches Wissen einen derart langen trans­kul­tu­rellen Tradi­ti­ons­pro­zess unbe­schadet über­standen haben soll, und das größ­ten­teils ohne Schrift­lich­keit, wird nicht hinter­fragt. Hancock hat zudem noch ein Ass im Ärmel: Die bild­li­chen Darstel­lungen aus den monu­men­talen Stein­an­lagen im türki­schen Göbekli Tepe, die in das 10. Jahr­tau­send v.u.Z. zurück­da­tieren. Die Unwäg­bar­keit langer Tradi­ti­ons­pro­zesse kann somit vernach­läs­sigt werden, die Unwäg­bar­keit der Deutung der meist tieri­schen Darstel­lungen bleibt jedoch. Die für Hancock attrak­tivste Hypo­these ist, dass es sich um alte Ster­nen­karten handle, die auf Meteo­ri­ten­ein­schläge hinweisen. Erneut präde­ter­mi­niert das gewünschte Ergebnis die Wahl der Inter­pre­ta­tion, braucht doch Hancock die Einschläge als Auslöser für seine Flut und den abrupten Klima­wandel. Ironi­scher­weise über­nimmt Hancock im Zuge seiner weiteren Ausle­gung dieses Befundes plötz­lich selbst das von ihm geschol­tene Dogma „der“ Archäo­logie: Er bezwei­felt, dass die für die Bauten verant­wort­li­chen Jäger*innen und Sammler*innen fähig zu dieser Leis­tung im Bereich der Astro­nomie waren. Statt­dessen muss es eine ‚rich­tige‘ Hoch­kultur gegeben haben, die ihr astro­no­mi­sches Wissen an die Erbauer*innen von Göbekli Tepe weiter­gaben. Letz­tere waren nicht hoch­kul­tu­rell genug um die Absender*innen der Wahr­heit zu sein, die Hancock deko­diert. „Die“ Archäo­logie erweist sich hingegen als flexi­bler und hinter­fragt aufgrund Göbekli Tepe bishe­rige Annahmen zur Sesshaftwerdung.

Hancock geht es nicht nur darum, den wahren Kern der Mythen nach­zu­weisen, er spielt auch mit einer alle­go­ri­schen Ausle­gung von Mythen. Die Alle­go­rese setzt voraus, dass Mythen eine alte verbor­gene Wahr­heit über­mit­teln, die von Rele­vanz für das zeit­ge­nös­si­sche Dasein ist. Sie geht somit über eine histo­ri­sche Lesart hinaus, da der wahre Kern eine bewusst hinter­las­sene Nach­richt ist. Diese Nach­richt ist: Gefahr von oben! Schaut in den Himmel! Es geht also ans Einge­machte: Den Unter­gang unserer Zivi­li­sa­tion aufgrund von mögli­cher­weise erneut anste­henden Meteo­ri­ten­schauern. Die Frage, warum eine solche doch nicht unwe­sent­liche Nach­richt kodiert worden ist, ist irrele­vant, denn Kodie­rung ist ein inte­graler Teil dieser Logik: Es handelt sich um mehr als eine rekon­stru­ierte Geschichte, viel­mehr ist es eine Wieder­ent­de­ckung oder eine Offenbarung.

Offen­barte Wahrheiten

Dieses Stich­wort bringt uns zurück zu den Faktoren der Eingän­gig­keit und der Wissen­schaft­lich­keit. Hancocks Serie läuft auf die Offen­ba­rung einer bewusst lancierten Wahr­heit hinaus. Die Offen­ba­rung einer Wahr­heit kann auf eine Diskus­sion der Prämissen, also der Bedin­gungen unter denen sie zutrifft, verzichten: Sie ist allge­mein­gültig und alter­na­tivlos. Aus dieser Warte läuft eine wissen­schaft­liche Kritik an der offen­sicht­li­chen Selek­ti­vität von Hancocks Ausle­gungen ins Leere. Hancock kann sich seine Indi­zien zusam­men­su­chen eben weil sie seine Wahr­heit bestä­tigen. Alles andere was nicht dieser Wahr­heit entspricht kann getrost als verblendet igno­riert werden. Über die Kritik an Hancocks Selek­ti­vität hinaus kann somit darauf verwiesen werden, dass sie ein Symptom eines Zugriffs auf die Vergan­gen­heit ist, der inkom­pa­tibel mit der Wissen­schaft ist. Hancock stellt sich bewusst außer­halb des wissen­schaft­li­chen Veri­fi­zie­rungs­dis­kurses. Gerade dies ermög­licht sein freies Spiel mit den unter­schied­li­chen Argu­men­ta­ti­ons­mus­tern und die Entwick­lung einer simplen und somit eingän­gigen Story. Aber: Die Art, wie Hancock diese Story enthüllt, sugge­riert zwar das Ideal der prin­zi­pi­ellen Ergeb­nis­of­fen­heit des wissen­schaft­li­chen Erkennt­nis­pro­zesses, seine Deutungen sind aller­dings alter­na­tivlos, weil auf die zu offen­ba­rende Wahr­heit ausge­richtet – dies entspricht nun tatsäch­lich jener Dogmatik, die Hancock der Wissen­schaft unterstellt.