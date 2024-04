Anfang 2024 demons­trieren in Deutsch­land Hundert­tau­sende für den Erhalt einer viel­fäl­tigen Gesell­schaft. Anlass dafür war der von der Recher­che­platt­form „correctiv“ aufge­deckte Plan rechter Kreise, die „Remi­gra­tion“ unlieb­samer Menschen zu erzwingen. Nicht wenige erin­nerte dieser Plan an die Depor­ta­tionen im Natio­nal­so­zia­lismus und die völki­sche Ausgren­zung und späterer Vernich­tung rassi­fi­zierter Gruppen, vor allem der Jüdinnen:Juden. Weil all dies nichts mit frei­wil­liger Rück­kehr zu tun hat, mit der der Ausdruck Remi­gra­tion übli­cher­weise verbunden wird, wählte eine Jury von Sprachwissenschaftler:innen den mani­pu­lierten Begriff jüngst zum „Unwort des Jahres“. Nach der Offen­le­gung der Depor­ta­ti­ons­pläne fielen die Umfra­ge­werte der AfD, welche darin nichts Verwerf­li­ches sah. Ihr Vorhaben, Depor­ta­ti­ons­pläne unter dem Label der Remi­gra­tion rheto­risch zu entna­zi­fi­zieren und dadurch gesell­schafts­fähig zu machen, scheint zumin­dest vorerst geschei­tert zu sein.

Doch während die Zivil­ge­sell­schaft schnell durch­schaute, dass Rechte den Remi­gra­ti­ons­be­griff als Troja­ni­sches Pferd zur Einschleu­sung rassis­ti­scher Depor­ta­ti­ons­fan­ta­sien in die Mitte der Gesell­schaft nutzen wollten, erkannten nur wenige den erin­ne­rungs­po­li­ti­schen Hinter­grund dieses Vorha­bens. Der Remi­gra­ti­ons­be­griff ist nämlich schon seit Jahr­zehnten zentraler Bestand­teil einer rechten Erin­ne­rungs­kultur an den Kolo­nia­lismus. Hinter ihm versam­melt sich das gesamte Spek­trum der selbst­er­nannten „Neuen Rechten“, von Rechts­extremen und Iden­ti­tären bis hin zu rechts­po­pu­lis­ti­schen Parteien und rechts­kon­ser­va­tiven Kreisen. Vor allem die südafri­ka­ni­sche Apart­heid mit ihrer Kombi­na­tion aus weißem Sied­lungs­ko­lo­nia­lismus und der Verdrän­gung Schwarzer Menschen durch Remi­gra­ti­ons­pro­jekte bleibt bis heute für die rechte Erin­ne­rungs­kultur anschluss­fähig. Diese Erin­ne­rungs­kultur „von rechts“ ist dabei kein nost­al­gi­scher Rück­blick, sondern zielt auf eine Aktua­li­sie­rung kolo­nialer Prak­tiken ab, die den Sied­lungs­ko­lo­nia­lismus wieder­be­leben und zum Zukunfts­kon­zept machen wollen.

Südafrika: Sied­lungs­ko­lo­nia­lismus und der Mythos vom Völker­mord an den Weißen

Im Oktober 1999 reisten sech­zehn deut­sche Neonazis nach Südafrika, um dort den Beginn des Buren­krieges vor hundert Jahren zu feiern und Schieß­übungen auf einer weißen Sied­ler­farm durch­zu­führen. Sie stammten aus dem Umfeld der rechten Terror­gruppe NSU, die sich nach ihrem Unter­tau­chen im Jahr 1998 in Welt­ge­genden mit sied­lungs­ko­lo­nialer Tradi­tion wie „Südame­rika, Südafrika und Namibia“ absetzen wollten. „Vor allem eine Auswan­de­rung nach Südafrika“ hatten die NSU-Terrorist:innen Uwe Mundlos, Uwe Böhn­hardt und Beate Zschäpe konkret ins Auge gefasst.

Dass es die NSU-Bande nach Südafrika zog, war kein Zufall. Dort hatten sich seit dem 19. Jahr­hun­dert nieder­län­di­sche Siedler:innen (Buren) nieder­ge­lassen und das Land kolo­ni­siert. Wie auch im sied­ler­ko­lo­nialen Amerika des 19. Jahr­hun­derts geschah dies mit der rassis­ti­schen Absicht, solche Gebiete durch vorrangig „germa­ni­sche“ Sied­lungs­ko­lo­ni­sa­tion „weiß“ zu machen und die indi­gene Bevöl­ke­rung zu verdrängen. In Südafrika versuchten die Buren dieses rassis­ti­sche Projekt in der Apart­heid umsetzen, indem sie beispiels­weise Schwarze Afrikaner:innen in erfun­dene „Town­ships“ und „Home­lands“ oder „Bantu­stans“ depor­tierten und dies als Remi­gra­tion in eine ange­stammte Heimat darstellten. Tatsäch­lich war ein Leben dort schwer möglich.

Nach der Wahl Nelson Mandelas im Sommer 1991 wurde zwar die Apart­heid nomi­nell abge­schafft, die weißen Siedler:innen blieben aber im Land und hielten oft am Apart­heid­denken mit dem Ziel des Erhalts ihrer weißen „Rassen­rein­heit“ fest. Solche neo-burischen Apartheidverfechter:innen vereinten sich zum Beispiel in der „buri­schen Enklave Balmoral“, einem Dorf, dass sie 1992 zum „Home­land für weiße Afri­ka­aner“ erklärten. Entspre­chend ihres Welt­bildes vom perma­nenten Rassen­kampf schufen sie den Mythos von einem umge­kehrten „Genozid an den Weißen“ durch die neue Schwarze Regie­rung. Das Balmoral-Projekt zog nicht nur Rechtsextremist:innen aus dem NSU-Netzwerk an, sondern wurde auch von inter­na­tio­nalen white supre­macists wie dem US-amerikanischen Holo­caust­leugner David Duke mitfinanziert.

Dem Balmoral-Projekt war auch der deut­sche Rechts­extre­mist Claus Nord­bruch verbunden, der als Kontakt­person für den NSU in Südafrika fungierte; seine Schriften und Visi­ten­karten fanden sich bei dem Terror-Trio. Nord­bruch, der in den 1960er und 1970er Jahren in Deutsch­land und Öster­reich aufge­wachsen war, war 1986 wegen rechts­extremer Umtriebe aus der Bundes­wehr entlassen worden und ging anschlie­ßend nach Südafrika, wo er Anschluss an neo-burische Apartheidverfechter:innen fand. Seine Kontakte nach Deutsch­land blieben eng. Nord­bruch veröf­fent­lichte zahl­reiche Pamphlete im rechts­extremen Grabert-Verlag, schrieb aber auch für bürger­liche Blätter wie die Neue Zürcher Zeitung. Bis zur Enttar­nung des NSU im Jahr 2011 war er in rechts­kon­ser­va­tiven Kreisen ein gern gese­hener Gast.

In seinen Schriften leug­nete Nord­bruch die Shoah genauso wie den Herero-Nama-Genozid; statt­dessen warnte er vor einem Völker­mord an den Weißen. Diese Thesen verbrei­tete er auch bei Treffen des NSU-nahen „Thüringer Heimat­schutzes“ oder im Umfeld des kolo­ni­al­nost­al­gi­schen „Tradi­ti­ons­ver­bandes deut­scher Schutz­truppen“. Er koope­rierte eng mit deutsch­stäm­migen Völker­mord­leug­nern aus weißen Sied­ler­mi­lieus, zum Beispiel mit dem pseu­do­wis­sen­schaft­li­chen Adelaide-Institut in Austra­lien oder mit Vertreter:innen der berüch­tigten Colonia Dignidad in Chile, einer der zahl­rei­chen Kolo­nien Deutsch­stäm­miger in Südame­rika. Nord­bruch arbei­tete also von Südafrika aus für eine inter­na­tio­nale „Soli­da­rität der Revi­sio­nisten“, der auch die „Neue Rechte“ in Deutsch­land zuneigte.

Unbe­kannter, aber nicht unver­däch­tiger ist der deutsch-südafrikanische Sicher­heits­experte Stephan Maninger, der an der Bundes­po­li­zei­aka­demie lehrte und nebenbei in seriösen geschichts­wis­sen­schaft­li­chen Werken publi­zierte. Dabei hatte der in Südafrika aufge­wach­sene Maninger einen „Volks­staat“ für Weiße mitsamt einer Tren­nung von „Ethnien“ zur angeb­li­chen Konflikt­ver­mei­dung gefor­dert – ein Argu­ment ganz im Sinne der rassis­ti­schen Apart­heid­logik. In Deutsch­land hatte er den Träger­verein des Insti­tuts für Staats­po­litik mitbe­gründet, welches als rechts­extremer Verdachts­fall gilt und die oben ange­spro­chenen Remi­gra­ti­ons­pläne propa­giert. Maninger selbst warf Euro­päi­schen Regie­rungen vor, Einwan­de­rung zuzu­lassen und damit einen „Ethno­suizid“ oder Selbst­mord an der eigenen „Ethnie“ voran­zu­treiben. Solche Vorstel­lungen vom Rassen­kampf entwi­ckelte er auch aus seiner Faszi­na­tion für den Sied­lungs­ko­lo­nia­lismus in Nord­ame­rika. In revisio­nis­ti­schen Veröf­fent­li­chungen zur Erobe­rung Nord­ame­rikas im 17. Jahr­hun­dert schrieb er den „Urein­woh­nern“ Nord­ame­rikas pauschal einen krie­ge­ri­schen Charakter zu und sugge­rierte, sie hätten durch asym­me­tri­sche Kriegs­füh­rung in Form von „Raub­zügen“ und „Hinter­halten“ ihre Vernich­tung selbst provo­ziert. Die hinter­häl­tige „indi­gene Kriegs­füh­rung“ hätte demnach unwei­ger­lich zu ihrer „Entmensch­li­chung“ geführt und die Siedler:innen veran­lasst, gnadenlos zurück­zu­schlagen. In all diesen Beispielen zeigt sich die rechte Fantas­terei vom „Rassen­kampf“ auf Leben und Tod, der ein geno­zi­dales Vorgehen gegen Schwarze und Indi­gene recht­fer­tigen soll.

Von der Apart­heid zum Ethnopluralismus

Vorstel­lungen von Rassen­tren­nung und Rassen­kampf tauchen in rechten Ideo­lo­gien und Partei­pro­grammen verklau­su­liert unter dem Begriff des „Ethno­plu­ra­lismus“ auf, der ein getrenntes Leben verschie­dener „Ethnien“ zur erstre­bens­werten Norma­lität erklärt. Ideen­ge­schicht­lich geht der „Ethno­plu­ra­lismus“ auf kolo­niale Segre­ga­ti­ons­po­li­tiken zurück, die in der rassis­ti­schen Apart­heid­po­litik ihren Höhe­punkt fanden. Wie beim Konzept des „Ethno­plu­ra­lismus“ gaben sich die kolo­niale Segre­ga­ti­ons­po­litik und selbst die Apart­heid oft unschuldig und vermieden teils sogar das Wort „Rasse“. Étienne Balibar erkannte in dieser Stra­tegie eine Kultu­ra­li­sie­rung des Rassismus und einen „Rassismus ohne Rasse“. Die euro­päi­sche Kolo­ni­al­lobby propa­gierte diesen schon seit den 1890er Jahren im Namen des Kultur­re­la­ti­vismus. Damals hieß es zum Beispiel aus dem Umkreis des „Inter­na­tio­nalen Kolo­ni­al­in­sti­tuts“, in dem sich seit 1893 Hunderte von Kolonialexpert:innen vereinten, dass der Kolo­nia­lismus keines­wegs die Aufgabe hätte, die Indi­genen zu Europäer:innen zu machen, und ihnen gleiche Rechte zu gewähren, weil diese kultu­rell anders und nur in ihrer eigenen Kultur über­le­bens­fähig seien.

Unter Beru­fung auf diesen scheinbar wert­schät­zenden Kultur­re­la­ti­vismus führten zum Beispiel engli­sche Kolo­ni­al­re­gie­rungen eine „Einge­bo­re­nen­po­litik“ (native policy) ein, durch die sie die Verwal­tung von Schwarzen Menschen und weißen Siedler:innen strikt trennten. Diese Tren­nung mani­fes­tierte sich in allen Lebens­be­rei­chen: in unter­schied­li­cher Besteue­rung und Recht­spre­chung genauso wie in der räum­li­chen Segre­ga­tion von schwarzen und weißen Wohn­vier­teln. Buri­sche Apart­heid­theo­re­tiker rassi­fi­zierten diese Tren­nungs­po­litik noch stärker, beschrieben sie aber zynisch als Mittel zur fried­li­chen Koexis­tenz der Kulturen, die auf einer sepe­rate but equal-Logik beruhte – also einer Tren­nung ohne Benach­tei­li­gung einer Seite. In Wirk­lich­keit wurde im Apart­heid­system aber Schwarzen Menschen die Bewe­gungs­frei­heit entzogen und auf Town­ships und Home­lands begrenzt, die ihnen ein würde­volles Leben verun­mög­lichten. Auch Frank­reich führte in seiner Sied­lungs­ko­lonie Alge­rien einen unter­schied­li­chen Rechts­status für euro­päi­sche Siedler:innen und Muslim:innen ein. Durch die so genannte Einge­bo­re­nen­ge­setz­ge­bung (Indi­génat) verhin­derte sie die recht­liche Gleich­stel­lung der Kolo­ni­sierten und vor allem ihren Zugang zur fran­zö­si­schen Staatsbürgerschaft.

Es verwun­dert darum nicht, dass die fran­zö­si­sche „Neue Rechte“ (Nouvelle Droite) erst­mals den Begriff Ethno­plu­ra­lismus verwen­dete, auch wenn die Idee schon lange exis­tierte. Neovöl­ki­sche Propagandist:innen wie Alain de Benoist griffen seit den 1960er Jahren das kultur­re­la­ti­vis­ti­sche Programm auf, weil es eine Möglich­keit bot, biolo­gis­ti­sche Begrün­dungen ihres Rassismus zu umgehen, die der natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Völker­mord diskre­di­tiert hatte. Auch andere Kulturrelativist:innen mussten sich vom NS-Rassismus distan­zieren, wie zum Beispiel Mathilde Luden­dorff. Sie war eine zentrale Figur der deut­schen völki­schen Bewe­gung nach 1945. Im Rahmen ihres Entna­zi­fi­zie­rungs­pro­zesses sagte sie sich von Hitlers biolo­gi­schem Rassismus los und fanta­sierte statt­dessen von einer Ordnung der Welt nach „völki­schen Iden­ti­täten“. Im selben Jahr nannte sich das bereits erwähnte Inter­na­tio­nale Kolo­ni­al­in­stitut in Insti­tute of Diffe­ring Civi­liza­tions um und sprach fortan von der Koexis­tenz unter­schied­li­cher „Zivi­li­sa­tionen“ anstatt von unter­schied­li­chen Rassen. Wie bereits erwähnt entlarvte Étienne Balibar solche Verschleie­rungs­stra­te­gien als „Rassismus ohne Rassen“ und nannte sie „diffe­ren­tia­lis­ti­schen Rassismus“.

Unter dem Vorwand des Kultur­re­la­ti­vismus konnten sich Mitglieder des Insti­tuts sogar als Antirassist:innen darstellen. So hand­habte es auch der Vordenker der fran­zö­si­schen „Neuen Rechten“, Alain de Benoist, indem er behaup­tete, der kultur­re­la­ti­vis­ti­sche Ethno­plu­ra­lismus sei kein Rassismus, weil er nicht von einer Hier­ar­chie zwischen Rassen ausging, sondern diese als gleich­be­rech­tigt neben­ein­an­der­stellte. Zur Verhöh­nung Bali­bars nannte er sich darum später einen „diffe­ren­tia­lis­ti­schen Antirassisten“.

Beim Ethno­plu­ra­lismus handelt es sich also um die völki­sche Vorstel­lung, dass ethnisch defi­nierte und angeb­lich verschie­den­ar­tige Volks­gruppen ihr jeweils eigenes Exis­tenz­recht haben, aber getrennt gehalten werden müssen. Er entstamm dem kolo­ni­al­ras­sis­ti­schen Segre­ga­tio­nismus, dem sich AfD-Politiker:innen und „Iden­ti­täre“ spätes­tens um 2010 anschlossen, als sie program­ma­tisch die Segre­ga­tion und gewalt­same Abschie­bung von „Kultur­fremden“, „Nicht-Integrierbaren“ oder allge­mein „uner­wünschten“ Gruppen forderten, wie es der Iden­ti­täre Martin Sellner formuliert.

Umge­kehrter Kolo­nia­lismus zur Recht­fer­ti­gung von Deportationen

Der kolo­nia­lis­ti­sche Ethno­plu­ra­lismus verstärkte sich in der spät­ko­lo­nialen Periode (1945-1960), als immer mehr Kolo­ni­sierte die Staats­bür­ger­schaft ihrer „Mutter­länder“ einfor­derten, aber mit dem Argu­ment nicht bekamen, sie seien kultu­rell „anders“. Seit der inten­si­vierten Deko­lo­ni­sa­tion ab 1960 verband die „Neue Rechte“ dann ihren Ethno­plu­ra­lismus verstärkt mit Remi­gra­ti­ons­plänen. Die Unab­hän­gig­keit Alge­riens von 1962 war hierfür einschlägig, auch weil eine Million Siedler:innen das Land verließen und nach Europa „remi­grierten“. Die Nouvelle Droite in Frank­reich hieß die Unab­hän­gig­keit Alge­riens nicht gut, führte aber die „Remi­gra­tion“ der Algerienfranzös:innen als Beweis an, dass Massen­reg­mi­gra­tionen möglich und welt­weit akzep­tiert seien.

Gleich­zeitig schürte sie Ängste vor einer drohenden Massen­in­va­sion von Migrant:innen aus einer durch die Deko­lo­ni­sa­tion verarmten „Dritten Welt“ nach Europa. Als Ausdruck dieser Angst vor einer „umge­kehrten Kolo­ni­sie­rung“ gilt der Roman Heer­lager der Heiligen von Jean Raspail (1973). Der rechts­kon­ser­va­tive Autor fanta­sierte darin über die Ankunft zehn­tau­sender Armutsmigrant:innen aus der post­ko­lo­nialen Welt an der Côte d’Azur. In seiner Erzäh­lung nehmen gutmei­nende Französ:innen sie als Asyl­su­chenden auf, während nur Rechst­kon­ser­va­tive sie als Invasor:innen mit kolo­nialen Absichten erkennen. Raspails Schrift rich­tete sich also genauso gegen imagi­nierte „Flücht­lings­horden“ wie gegen deren Helfer:innen im fran­zö­si­schen „Estab­lish­ment“. Von dem Roman wurden zwei Millionen Exem­plare verkauft. Im Jahr 2015 wurde er vom Antaios-Verlag neu ins Deut­sche über­setzt, der dem „Institut für Staats­po­litik“ nahe­steht und auch Martin Sellner Pamphlet zur „Remi­gra­tion“ (2024) im Programm hat.

Der Roman entwirft also ein Bedro­hungs­sze­nario, demzu­folge die Migra­tion nach Europa eine Kolo­ni­sa­ti­ons­be­we­gung sei, die den Austausch von „Einhei­mi­schen“ durch „Fremde“ zum Ziel habe. In iden­ti­tären Kreisen taucht dieses Narrativ heute als „Erset­zungs­mi­gra­tion“ oder „Umvol­kung“ auf. Zum Rassen­kampf auf Leben und Tod stili­siert, diente das Narrativ nichts anderem als der Recht­fer­ti­gung einer gewalt­samen Rück­füh­rung und „Remi­gra­tion“ von Migrant:innen, die als Invasor:innen und Siedlungskolonist:innen darge­stellt wurden. Die These von der drohenden „Kolo­ni­sa­tion“ Europas durch „Kutur­fremde“ rührt einer­seits von der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Verschwö­rungs­er­zäh­lung her, welche Europa vom „inter­na­tio­nalen (Finanz-)Judentum“ kolo­ni­siert sah und dessen Depor­ta­tion als Befreiung darstellte. Ande­rer­seits schließt sie an die rassis­ti­sche Welt­sicht (neo-)burischer Siedler:innen an, die eben­falls von einem Genozid an den Weißen fanta­sieren. Sie führen dabei an, dass schon die Briten in den Buren­kriegen „Konzen­tra­ti­ons­lager“ für die Buren einrich­teten und afri­ka­ni­sche Regie­rungen angeb­lich auch heute noch einen Völker­mord planten. Diese Fanta­sien entspringen einer zutiefst kolo­ni­al­ras­sis­ti­schen Weltsicht.

Falls es noch eines Beweises bedurfte, offen­barten die „Remi­gra­ti­ons­pläne“ die tief­ge­hende Kolo­nia­lität von Theorie und Praxis der „Neuen Rechten“. Diese Kolo­nia­lität entspringt einer histo­ri­schen Symbiose rechten Denkens mit dem Sied­lungs­ko­lo­nia­lismus, welche bis in die Gegen­wart immer wieder aktua­li­siert wird. Dieser Sied­lungs­ko­lo­nia­lismus ist genauso völkisch-rassistisch wie es der Natio­nal­so­zia­lismus war. Er propa­giert und prak­ti­ziert das Weiß­sein als einzig erhal­tens­werte Lebens­form, die vor Nicht-Weißen getrennt oder „segre­giert“ werden müsse und dürfe, um die Konta­mi­na­tion und poten­zi­elle Dege­ne­ra­tion der weißen Rasse zu vermeiden. Diese zutiefst kolo­ni­al­ras­sis­ti­sche Welt­sicht gilt nicht nur Rechts­extremen als normal, sondern auch vielen mode­ra­teren Unterstützer:innen eines „Ethno­plu­ra­lismus“. Auch darum bestand die Hoff­nung unter Rechts­extremen, dass ihr Remi­gra­ti­ons­plan in der deut­schen Gesell­schaft konsens­fä­higer war als eine direkte Bezug­nahme auf die natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Depor­ta­tionen. Bisher ging dieser Plan aber nicht auf.