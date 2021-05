Bei den Film­fest­spielen in Cannes begeis­terte 1971 ein Film die Kritiker beson­ders: WR – Myste­rien des Orga­nismus (WR – Misterije orga­nizma) des jugo­sla­wi­schen Regis­seurs Dušan Maka­vejev (1932-2019). Die Sensa­tion kam nicht aus dem Nichts. Die block­freie Sozia­lis­ti­sche Föde­ra­tive Repu­blik Jugo­sla­wien war ange­sagt in den 1960er und 70er Jahren. Ihr Platz zwischen den Groß­mächten des Kalten Krieges versprach einen anderen, freieren Weg des Sozia­lismus, als ihn die Sowjet­union zur glei­chen Zeit beschritt. Und das jugo­sla­wi­sche Autoren­kino versprühte trotz, oder gerade wegen gele­gent­li­cher tech­ni­scher Unge­schlif­fen­heit, einen beson­deren Charme. WR beein­druckte Cine­asten mit seiner gewagten Montage, die Anleihen bei Sergei Eisen­stein nahm, obwohl gerade Monta­ge­ex­pe­ri­mente dem Seh-Trend der 70er Jahre zuwiderliefen.

Doch provo­kant war nicht nur die Machart des Films, sondern vor allem die sexuell expli­ziten Bilder. Maka­vejev widmete sie dem Urvater der sexu­ellen Revo­lu­tion, dem Psych­iater und Marxisten Wilhelm Reich (1897-1957) und poli­ti­sierte ganz in 1968er-Manier Sexua­lität gegen auto­ri­täre und kriegs­lüs­terne Herr­schaft in Ost und West – all dies mit einer gehö­rigen Portion anar­chi­schem Humor. Was passiert, wenn wir WR heute sehen? Ist der Film nur ein histo­ri­sches Doku­ment, oder kann er auch heute noch provo­zieren und inspirieren?

WR – Wilhelm Reichs World Revolution

Das Kürzel WR im Film­titel ist eine doppelte Refe­renz: Abkür­zung für „World Revo­lu­tion“ und Initialen von Wilhelm Reich. Reich, der aufmüp­fige marxis­ti­sche Schüler Freuds, Mitbe­gründer einer prole­ta­ri­schen Bewe­gung für Sexu­al­po­litik, Sexpol, war es, der den Ausdruck „sexu­elle Revo­lu­tion“ in den 1930ern prägte. Er ging davon aus, dass die Sexu­al­un­ter­drü­ckung ein Hindernis auf dem Weg zur kommu­nis­ti­schen Gesell­schaft darstelle, denn sie schaffe ängst­liche, depen­dente und neuro­ti­sche Persön­lich­keiten, die nach auto­ri­tärer Führung verlangten. Im Aufstieg des Natio­nal­so­zia­lismus, vor dem er 1933 aus Deutsch­land flüchten musste, sah Reich seine Über­le­gungen bestä­tigt. Dessen Tyrannei sei in der christlich-bürgerlichen Sexu­al­moral der Weimarer Repu­blik vorbe­reitet worden.

Später dehnte er die Repres­si­ons­hy­po­these dann auch auf die „roten Faschisten“, die Stali­nisten, aus. Reich, der seine Ideen in einer zuneh­mend esote­ri­schen Ener­gie­lehre (des „Orgons“) syste­ma­ti­sierte, entwi­ckelte die einfluss­reiche Theorie, dass verwehrte sexu­elle Befrie­di­gung zu einer Körper­pan­ze­rung führe, weshalb körper­liche Übungen eine Abkür­zung bei der Behand­lung der ‚Sexu­al­neu­rose‘ darstellten.

Postum wurde Reich zum Stich­wort­geber der sexu­ellen Revo­lu­tion von 1968. Ihr Slogan „Make Love, Not War!“, der tatsäch­lich um die ganze Welt ging, war grun­diert von der in einer ober­fläch­li­chen Reich-Lektüre erwor­benen Gewiss­heit, dass, wie es die Histo­ri­kerin Dagmar Herzog auf den Punkt bringt, ein genital befrie­digter Mensch zu nichts Bösem fähig wäre. Beson­ders die west­deut­sche Studen­ten­be­we­gung erklärte die unvor­stell­baren Verbre­chen der Väter­ge­nera­tion mit der repres­siven sexu­ellen Erzie­hung, die diese erfahren habe.

Für den Film begab sich Maka­vejev auf die Suche nach filmisch verwert­baren Spuren aus dem Leben von Reich, dessen Flucht über den Umweg von Däne­mark und Norwegen ihn schließ­lich in die USA geführt hatte. Fast nur dort wurde er fündig – auf dem Anwesen in Rangeley, Maine, wo der Arzt gelebt und geforscht hatte, sowie bei Körperpsychotherapeut:innen, die seine Arbeit fort­setzten. Während seiner Recher­che­reise doku­men­tierte Maka­vejev zudem Begeg­nungen mit Protagonist:innen der ameri­ka­ni­schen Coun­ter­cul­ture und der sexu­ellen Revo­lu­tion von 1968.

Mit seinem Verfahren der asso­zia­tiven Montage (Dina Iord­a­nova) arran­gierte er dieses Mate­rial mit einer Fülle von visu­ellem und akus­ti­schem found footage (Archiv­auf­nahmen von Reich bis Musik von The Fugs) sowie einer Spiel­film­hand­lung. In diesem Plot verliebt sich die Revo­lu­tio­närin Milena – gespielt von der legen­dären Milena Dravić (1940-2018) – in einen sexuell verklemmten russi­schen Eiskunst­läufer, der wie der russi­sche Revo­lu­ti­ons­führer Lenin heißt: Vladimir Il’ič. Der gastie­rende Künstler wird zum Mörder, er enthauptet die Reich-Anhängerin Milena, nachdem sie ihn verführte, mit einem Schlitt­schuh. Ihr rumpf­loser Kopf hält noch eine Rede und bekennt: „Genossen, sogar jetzt schäme ich mich nicht meiner kommu­nis­ti­schen Vergan­gen­heit“. Vladimir Il’ič nennt er einen „echten roten Faschisten“, sprich einen Stali­nisten. Damit war der These Reichs, dass Führer­kult und Auto­ri­ta­rismus auf sexu­eller Unter­drü­ckung grün­deten, plas­tisch genug Ausdruck gegeben.

„Sozia­lismus mit mensch­li­chem Körper“

Auch der provo­kan­teste Schnitt des Films ist eine poli­ti­sche Provo­ka­tion: ein Match Cut ‚von Dildo auf Stalin‘. Er war in den Diskus­sionen um den Film immer präsent – und dies zu Recht, denn er ist entschei­dend für sein Verständnis. Maka­vejev baute eine Gele­gen­heits­auf­nahme ein, in der die Künst­lerin Nancy Godfrey einen Gips­ab­druck des erigierten Glieds von Jim Buckley abnahm, dem Chef­re­dak­teur der kontra­kul­tu­rellen Zeit­schrift Screw. Vom fertig in Gummi gegos­senen und aufge­stellten Phallus wird auf die steife Gestalt Stalins geschnitten, verkör­pert durch den Schau­spieler Micheil Gelo­vani aus Micheil Tschi­au­relis Spiel­film Der Schwur (Kljatwa, UdSSR, 1946). Der Diktator verkündet unter dem Applaus seiner Anhänger, dass die erste Phase des Kommu­nismus reali­siert sei.

In einem Inter­view im Erschei­nungs­jahr von WR bezeichnet Maka­vejev diesen Schnitt als einen „Witz“, und in der Tat lässt sich die Montage gut mit der Freud’schen Witz­theorie erklären: ein über die Technik des Unbe­wussten, hier die Ähnlich­keit der Gestalt, herge­stellter ‚unmög­li­cher Vergleich‘, bei dem schlag­artig der Sinn im Unsinn bewusst wird.

Der Witz ist aller­dings komplex und hat drei Tendenzen. Erstens die aggres­sive: Stalin ist eine leblose, falsche Verkör­pe­rung der Kraft der Revo­lu­tion. Liest man über­dies mit Reich, ist die Führer­figur das Produkt der neuro­tisch fehl­ge­lei­teten eroti­schen Ener­gien der sexuell unter­drückten Massen. Zwei­tens die sexu­elle Tendenz: Der poli­ti­sche Witz legi­ti­miert die exhi­bi­tio­nis­ti­sche Lust an der im jugo­sla­wi­schen Kino bis dato präze­denz­losen Darstel­lung des Mastur­ba­ti­ons­akts (mit dem Godfrey den Gips­ab­druck vorbe­rei­tete). Drit­tens geht es hier jedoch nicht nur um poli­ti­sche Kritik und sexu­ellen Tabu­bruch, sondern auch – wie der Film­his­to­riker Daniel Goul­ding bereits 1986 bemerkte – um eine Satire auf Formen der sexu­ellen Revolte, die Maka­vejev in den USA beob­ach­tete. Im noto­ri­schen Match Cut Dildo–Stalin wird nicht nur Stalin als Fetisch der Revo­lu­tion, sondern – in umge­kehrter Rich­tung gelesen – auch die Feti­schi­sie­rung von Sexua­lität kritisiert.

Im Hinter­grund steht hier Maka­vejevs huma­nis­ti­sche Forde­rung, die Goul­ding tref­fend zusam­men­ge­fasst hat als „Sozia­lismus mit mensch­li­chem Körper“ – in Anleh­nung an die Losung des Prager Früh­lings eines „Sozia­lismus mit mensch­li­chem Antlitz“. Maka­vejev war alles andere als ein Reich-Dogmatiker, aber er meinte im Sinne Reichs die Sexua­lität als Angriffs­punkt einer Forde­rung nach indi­vi­du­ellem Glück ansehen zu dürfen, ohne das kollek­tives Glück nicht herstellbar erscheint. Maka­vejevs viel­leicht bester Film, Man is not a Bird (Čovek nije tica, 1965) veran­schau­licht dies als Fusion von sozia­lis­ti­schem Produk­ti­ons­film und Liebesfilm.

Ange­sichts der Ubiquität auto­ri­tärer Führer­fi­guren (Bolso­naro, Erdogan, Putin, Trump), die alle zumin­dest vorder­gründig einer konser­va­tiven, hete­ro­nor­ma­tiven Sexu­al­moral das Wort reden, lässt sich fragen, ob Reichs Thesen nicht wieder an Aktua­lität gewonnen haben? Einer­seits ja – wir wähnen uns noch im Zeit­alter ‚libe­raler Gouver­ne­men­ta­lität‘ (Michel Foucault), das schützt die Menschen jedoch nicht gegen die Wieder­kehr ‚älterer‘ repres­siver Macht­tech­niken. Skep­tisch stimmt ande­rer­seits, dass Reich selbst auf die Ent-Entfremdung ‚der Sexua­lität‘ ausge­richtet scheint, und seiner­seits einen Maßstab einer ‚natür­li­chen‘ geni­talen Sexua­lität anlegt, der viel rigider ist als bei Freud (auch wenn selbst Reich in einer Relek­türe gequeert werden mag). Eine solche (hetero-)normative Ausrich­tung gehört zur sexu­ellen Revo­lu­tion von 1968 ebenso dazu wie die begin­nende Frag­men­tie­rung der Sexua­lität. Diese Norma­ti­vität ist auch in Maka­vejevs Huma­nismus spürbar, etwa in einer milden Abwer­tung einiger Mani­fes­ta­tionen der sexu­ellen Revo­lu­tion (etwa der von Warhol entdeckten, und von WR ‚über­nom­menen‘ Trans­gen­der­frau Jackie Curtis). Naiv hinsicht­lich der Kommer­zia­li­sie­rung der Sexua­lität in der sexu­ellen Revo­lu­tion zeigt sich Maka­vejev jeden­falls nicht, eher ist es so, dass er das eman­zi­pa­tive Poten­zial der 1968 begin­nenden Reha­bi­li­tie­rung der ‚Perver­sionen‘ als sexu­elle Iden­ti­täten unter­schätzt. Ironi­scher­weise wurde er darin von seinen jugo­sla­wi­schen Kriti­kern verkannt: Sie geißelten Maka­vejev als Verfechter aller Emana­tionen sexu­eller Befreiung, die er gefilmt hatte.

Die Skan­da­li­sie­rung

Der Skandal in Jugo­sla­wien begann, noch bevor der Film öffent­lich zum ersten Mal gezeigt wurde. Das Belgrader eroti­sche Unter­hal­tungs­ma­gazin Fleš (Flash) veröf­fent­lichte eine Serie von Foto­gra­phien vom Set von WR, die als kontext­lose Assem­blagen der Elemente ‚Lenin-Poster‘, ‚nackte Frau‘ (Jagoda Kaloper) und ‚Hitler-Photographie‘ scho­ckie­rend wirken mussten. Maka­vejev witterte in Fleš eine aus Russ­land finan­zierte Provo­ka­tion. Das aufge­schreckte serbi­sche Kultur­se­kre­ta­riat reagierte und versuchte, die bereits erteilte Zulas­sung des Films für die Kinos zu annul­lieren. Dagegen oppo­nierte die vojvo­di­sche Kommis­sion für Kine­ma­to­gra­phie in Novi Sad, die im Verbot eine Einschrän­kung ihrer Selbst­ver­wal­tungs­kom­pe­tenz sah. Sie orga­ni­sierte statt­dessen am 5. Juni 1971 in Novi Sad eine öffent­liche Vorfüh­rung und Diskus­sion von WR, die lang und turbu­lent wurde.

Die Vertei­diger des Films – Intel­lek­tu­elle und Film­schaf­fende – führten den inter­na­tio­nalen Erfolg Maka­vejevs und sein befrei­endes filmi­sches Denken ins Feld. Die Kritiker hingegen, die durch und aus dem Verband der Vete­ranen des Volks­be­frei­ungs­kriegs (SUBNOR) rekru­tiert wurden, empörten sich über Unsitt­lich­keit und Anti­kom­mu­nismus. Zwar hatte Tito schon 1948 mit dem sowje­ti­schen Stali­nismus gebro­chen, dennoch erschien der Film vielen Zuschauern als zu aggressiv ‚gegen das sozia­lis­ti­sche Bruder­volk‘. Ihnen miss­fiel auch die von Maka­vejev lustig und lust­voll insze­nierte Reko­die­rung des sozia­lis­ti­schen Sonder­wegs Jugo­sla­wiens als sexu­ellem Befrei­ungs­pro­jekt. Als die salbungs­volle Hymne an die Kommu­nis­ti­sche Partei durch die Aufnahme eines zärt­li­chen Geschlechts­ver­kehrs begleitet wurde, inter­pre­tierten die Gegner die Szene als Miss­brauch patrio­ti­scher Emblematik.

Obwohl die Diskus­sion für den anwe­senden Regis­seur letzt­lich recht gut verlief, behielt der Vete­ra­nen­ver­band dennoch die Über­hand und weitere Auffüh­rungen des Films wurden verboten. Der Bann gegen den Film wird in Serbien noch heute als eines der Ereig­nisse erin­nert, die das Ende der kultu­rellen Libe­ra­li­sie­rung der 1960er Jahre und den Beginn einer Verknö­che­rung des Staats­we­sens markieren, die dem Natio­na­lismus den Weg ebnen sollte.

WR als Doku­ment einer Utopie Jugoslawiens

2019 erschien Goran Rado­va­no­vićs The Maka­vejev Trial, Or Trial in a Movie Theater (2019), ein Doku­men­tar­film über die Debatte in Novi Sad mit Elementen eines Reenact­ments. In seinem director’s state­ment schreibt Rado­va­no­vićs, der Film bringe das größte Trauma des sozia­lis­ti­schen Jugo­sla­wiens zum Vorschein: das Schei­tern des Versuchs, Demo­kratie ohne wirk­liche Frei­heit, und Frei­heit ohne wirk­liche Demo­kratie zu etablieren. Der Film fragt auch, wo der Ort und was die Sprache einer Erin­ne­rung an ein solches Trauma sein könnte in einer Gesell­schaft, die durch die unsäg­lich viel größeren Trau­mata und Verbre­chen der 1990er Jahre von dieser seiner Geschichte abge­schnitten ist.

Auch wenn Maka­vejevs Film wenig in der jugo­sla­wi­schen Wirk­lich­keit situ­iert war – die Spiel­film­hand­lung um Milena war ganz als Satire einer Reich’schen Utopie konzi­piert –, so hatte er doch große eman­zi­pa­tive Kraft. Maka­vejev hatte die Hoff­nung, dass alle Bilder, die er welt­weit sammelte, in seiner Heimat, einem sozia­lis­ti­schen Staat, nicht nur herzeigbar, sondern sogar frei kombi­nierbar mit der Emble­matik des sozia­lis­ti­schen Staates wären. In dieser Möglich­keit des ‚thera­peu­ti­schen‘ Tabu­bruchs – in dem etwa der sexua­li­sierte gegen den poli­tisch ästhe­ti­sierten Körper instru­men­ta­li­siert wird – sollte sich Jugo­sla­wien unter­scheiden von der Sowjet­union. Wie es ein Diskus­si­ons­teil­nehmer 1971 in Novi Sad ausdrückte, solle man stolz sein auf Jugo­sla­wien, dass es diesen Film hervor­bringen konnte, und wenn es ihn aushalten kann. Diese ‚welt­re­vo­lu­tio­näre‘ Utopie zerbrach in Jugo­sla­wien zu Beginn der 1970er Jahre, auch wenn sie nach außen weiter gespielt wurde, etwa indem WR weiter ins Ausland verliehen wurde.

Zwar gibt es erstaun­lich viele Menschen in Serbien, in den jugo­sla­wi­schen Nach­fol­ge­staaten, und welt­weit, die heute passio­niert das filmi­sche Erbe Jugo­sla­wiens bewahren. Es gibt sogar eine eigens Maka­vejev gewid­mete perma­nente Ausstel­lung im neuen Gebäude des Jugo­sla­wi­schen Film­ar­chivs in Belgrad. Jedoch erscheint diese Erin­ne­rung unter der nur schlecht bemän­telten Hege­monie des Natio­na­lismus und den schlechten Lebens­be­din­gungen an der Peri­pherie Europas, gesamt­ge­sell­schaft­lich margi­na­li­siert. Jedoch nicht nur dort, sondern überall in unserer natio­na­lis­ti­schen und turbo­ka­pi­ta­lis­ti­schen Welt hier, lohnt es sich, ohne Nost­algie und ohne Zynismus, an World Revo­lu­tion zu erinnern.