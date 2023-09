Die großen deut­schen Print­me­dien waren sich schnell einig: Mit Martin Walser sei nicht nur ein bedeu­tender Schrift­steller gestorben, sondern auch ein wich­tiger Vertreter Nach­kriegs­deutsch­lands. Als „Chro­nist der deut­schen Seele“ bezeich­nete ihn DER SPIEGEL, für die FAZ war er eine prägende Gestalt der Bundes­re­pu­blik, für DIE ZEIT sogar „der Mann, der Deutsch­land war“.

Um zu verstehen, was „deut­sche Seele“ oder „Deutsch­land“ hier bedeuten, muss ergänzt werden, was Walser auch war: einer der letzten Prot­ago­nisten der Ende der 1920er Jahre Gebo­renen. Der Sozio­loge Helmut Schelsky nannte sie die „skep­ti­sche Gene­ra­tion“. Ihre Vertreter erschienen – das war ihr Spezi­fikum – mit Bezug auf den Natio­nal­so­zia­lismus gleichsam schuldig-unschuldig. Sie waren zu jung für größere Nazi-Verbrechen, waren aber in beson­derem Maße ideo­lo­gisch vom NS-System beein­flusst worden.

Diese Zwischen­stel­lung präde­sti­nierte sie, zwischen Gene­ra­tionen und unter­schied­li­chen Geschichts­ideo­lo­gien in Ost- und West­deutsch­land zu vermit­teln. Zwei ihrer Vertreter stechen beson­ders hervor: Martin Walser und Jürgen Habermas. Walsers Projekt einer Soli­da­rität mit den Täter­vä­tern im Namen einer gemein­samen Schuld schei­terte schon mit dem Durch­bruch der 68er. Dahin­gegen gelang es Habermas, auf der Grund­lage des konse­quenten Ausschlusses der Schuld­leugner und -rela­ti­vierer, die 68er und die nach­fol­genden Gene­ra­tionen in die deut­sche Geschichte zu inte­grieren. Charak­te­ris­tisch für die „skep­ti­sche Gene­ra­tion“ ist eine um die „deut­sche Schuld“ zentrierte Iden­ti­täts­po­litik. Und eben diese Politik gelangt nun, wie die Gene­ra­tion, die sie stif­tete, an ein Ende.

Natio­na­li­sie­rung der Schuld

Die intel­lek­tu­elle Beschäf­ti­gung mit der NS-Schuld begann nicht erst mit Walser. Sie zeigte sich schon unmit­telbar nach dem Ende des Zweiten Welt­kriegs: Beson­ders in der „Stutt­garter Schuld­er­klä­rung“ der Evan­ge­li­schen Kirche in Deutsch­land (EKD) von 1945 und im Buch „Die Schuld­frage“ des Philo­so­phen Karl Jaspers von 1946. In beiden Fällen wurden Schuld und Nation mitein­ander verbunden. So war die EKD-Schrift von pronon­cierten Natio­nal­pro­tes­tanten verfasst worden. Und in seinem Buch vollzog auch Jaspers eine spezi­fi­sche Natio­na­li­sie­rung der Schuld, indem er die von Natio­nal­so­zia­listen „orga­ni­sierte Schuld“, von der seine Schü­lerin Hannah Arendt bereits Anfang 1945 gespro­chen hatte, zu einer „deut­schen Schuld“ transformierte.

Bemer­kens­wer­ter­weise spielte aber weder in der Stutt­garter Schuld­er­klä­rung noch in Jaspers’ Buch „Die Schuld­frage“ die Vernich­tung des euro­päi­schen Juden­tums eine zentrale Rolle. Erst später rückte sie ins Zentrum der öffent­li­chen Aufmerk­sam­keit, ange­stoßen insbe­son­dere durch die Ausch­witz­pro­zesse von 1963 bis 1965. Und hier war es Martin Walser, der früher und konse­quenter als andere den Holo­caust in die Mitte einer nega­tiven deut­schen Iden­ti­täts­po­litik stellte. Das hat er im Grunde schon im Titel seines berühmten Aufsatzes von 1965 arti­ku­liert: „Unser Auschwitz“.

Gegen den Bruch mit den schul­digen Tätervätern

Das proble­ma­ti­sche Grund­an­liegen dieses Essays kann bis heute leicht über­sehen werden, weil Walsers Inten­tion auf den ersten Blick radikal selbst­kri­tisch zu sein schien:

Ange­sichts dieser zwar syste­ma­tisch vorbe­rei­teten, aber dann doch in glei­ßender Subjek­ti­vität voll­zo­genen Bruta­li­täten verlieren wir den Rest von natio­naler Soli­da­rität mit den Tätern. Wir vergessen, sozu­sagen vom Ergebnis betäubt, daß wir zumin­dest gedul­dige Zeugen waren.“ (Martin Walser)

Mit dieser Zeugen­schaft sprach Walser eine kollek­tive Mitver­ant­wor­tung an und das klang selbst­kri­tisch. Tatsäch­lich aber ging es ihm gerade darum, dass diese Mitver­ant­wor­tung eine Soli­da­ri­sie­rung mit den Tätern erleich­terte. Es ging ihm nicht eigent­lich um Kollektivschuld, sondern um das Kollektiv, das durch die Kollek­tiv­schuld bewahrt blieb, um eine Gemein­schafts­be­wah­rung gegen die durch die Ausch­witz­pro­zesse aufkom­mende Gefahr eines Bruchs mit den schul­digen Täter­vä­tern. „Ausch­witz“ bekam hier erst­mals die Funk­tion, eine deut­sche Einheit (zwischen den Gene­ra­tionen ebenso wie zwischen West- und Ostdeut­schen) aufrecht­zu­er­halten. Walser kann daher als der erste bezeichnet werden, der Ausch­witz für „eine groß­deut­sche Sache“ („Unser Ausch­witz“) zu funk­tio­na­li­sieren versuchte. Das proble­ma­ti­sche Grund­an­liegen seines Essays liegt im Versuch der rest­losen Bewah­rung der deut­schen Volks- als Schuld­ge­mein­schaft einschließ­lich der Täter. Walser ist somit der Dichter einer deut­schen Täter­volks­ge­mein­schaft. Der vor fast genau fünfzig Jahren gestor­bene Max Hork­heimer hatte diese Möglich­keit der Gemein­schafts­kon­sti­tu­tion früh und deut­lich erkannt und benannt. Vermut­lich in direkter Antwort auf Walsers „Unser Ausch­witz“ schrieb er in einer Notiz Mitte der 60er Jahre:

Wir Nazis. — Immer wieder zu formu­lieren: das Schuld­be­kenntnis der Deut­schen nach der Nieder­lage des Natio­nal­so­zia­lismus 1945 war ein famoses Verfahren, das völki­sche Gemein­schafts­emp­finden in die Nach­kriegs­pe­riode hinüber­zu­retten.“ (Max Horkheimer) Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Volks­ge­mein­schaft der Täter

Dieses „famose Verfahren“ zeigte sich bei Walser in aller Deut­lich­keit 1979, als er auf die durch die US-Serie Holo­caust ange­sto­ßene vergan­gen­heits­po­li­ti­sche Debatte reagierte. In seinem Text „Ausch­witz und kein Ende“ sprach er davon, dass „wir zur Volks­ge­mein­schaft der Täter gehören“. Und etwas später nannte er explizit die gemein­schafts­stif­tende Dimen­sion von Ausch­witz: Wie „wir“ auf Ausch­witz reagiert hätten, das zeige uns „eng beiein­ander. Schlimm genug, daß wir nur durch Schlimmstes, durch die Auschwitz-Schuld auf unsere Gemein­sam­keit hinge­wiesen werden können“.

Aller­dings war sein Anliegen im Grunde genommen schon kurz nach seiner ersten Formu­lie­rung mit „Unser Ausch­witz“ geschei­tert. Denn die 68er als die erste nach dem Krieg gebo­rene Gene­ra­tion rebel­lierte gegen die Väter und versuchte, sich den verschränkten Kate­go­rien von Schuld und (deut­scher) Nation gleich­zeitig zu entziehen. So ging ihre Absage an die Väter und an eine gesamt­deut­sche Schuld konse­quenter Weise mit einer Absage an den (deut­schen) Natio­nal­staat und einer Verab­schie­dung des Anlie­gens einer Wieder­ver­ei­ni­gung einher.

Sympto­ma­tisch für diesen Bruch ist das Verhältnis Walsers zum Gene­ra­ti­ons­ge­nossen Jürgen Habermas: Zuvor dessen Wegge­fährte, rückte Habermas 1979 von Walser und seinem Fest­halten an der deut­schen Einheit ab. Wenn­gleich die Geschichte in Bezug auf die Wieder­ver­ei­ni­gung Walser Recht gab, behielt Habermas dadurch jene Tuch­füh­lung mit der Neuen Linken, die Walser verlor. Genau dadurch hatte Habermas Mitte der 80er Jahre die Auto­rität, auf die Neue Linke einzu­wirken. Was Walser mit seiner Täter­volks­ge­mein­schaft nicht gelungen war, nämlich die neuen Nach­schuld­ge­ne­ra­tionen qua deut­scher Schuld im natio­nalen Boot zu halten, gelang Habermas.

Dem war die tragi­sche Ironie voraus gegangen, dass die 68er sich in ihrem Kampf um eine zure­chen­bare Unschuld, die nicht nur qua Gnade der späten Geburt geschenkt worden war, in neue poli­ti­sche Schuld verstrickt hatten. Erst nach dem Abgleiten der Radi­ka­leren der Neuen Linken in Links­ter­ro­rismus und auch der weniger Radi­kalen in linkem Anti­se­mi­tismus war die Neue Linke für die Möglich­keit einer eigenen Schuld sensi­bi­li­siert, was ihre Inte­gra­tion in die deut­sche Schuld­ge­schichte erleichterte.

Diese vollzog sich im Zuge des (ersten) Histo­ri­ker­streits 1986-87. So wie bei Walser ein wenige Jahre zuvor allge­mein einge­bür­gerter Name für den Holo­caust („Ausch­witz“) eine zentrale Rolle gespielt hatte, so war es jetzt der wenige Jahre zuvor in den USA debat­tierte Begriff der Singu­la­rität, der eine zentrale Rolle für die Errich­tung einer deut­schen Gedenk­ge­mein­schaft spielte.

Singu­la­rität

Das Wort Singu­la­rität diente haupt­säch­lich dazu, Ernst Noltes bereits 1980 formu­lierte Rela­ti­vie­rung des Holo­caust abzu­wehren. Nolte hatte ange­sichts des Geno­zids der Roten Khmer die Prio­rität einer linken Vernich­tungs­po­litik vor einer faschis­ti­schen betont, was im Zuge des Histo­ri­ker­streits für seine Kritiker einer Rela­ti­vie­rung des Holo­caust gleichkam und damit ein Auswei­chen vor einer deut­schen histo­ri­schen Verant­wor­tung ermög­lichte. Daneben bot der Begriff genau deswegen die Möglich­keit, eine komplette Diskre­di­tie­rung der linken Geschichte abzu­wehren und machte ihn somit für die verun­si­cherte Linke attraktiv.

In einem zentralen Beitrag zum Histo­ri­ker­streit („Vom öffent­li­chen Gebrauch der Historie“) ging es Habermas wesent­lich um die Frage der Mithaf­tung der Nach­ge­bo­renen. Um eine solche zu begründen, verwen­dete er Begriffe wie „geschicht­li­ches Milieu“, sprach von „unsere[r] nationale[n] Geschichte“ und sogar von einem „kollektive[n] Schicksal“, in das die Nächsten verstrickt gewesen seien, und kam damit Heid­eg­gers Begriff des „Geschicks“ des Volkes aus Sein und Zeit (1927) erstaun­lich nahe. Auch hier war es der Bezug auf die „deut­sche Schuld“, der die Verwen­dung natio­naler Kate­go­rien akzep­tabel erscheinen lassen konnte. Mit dieser Verbin­dung aus Schuld und Nation gelang Habermas, woran Walser geschei­tert war: die Neue Linke in eine natio­nale Verant­wor­tungs­ge­mein­schaft zu integrieren.

Es gibt also Paral­lelen zwischen den Gene­ra­ti­ons­ge­nossen Walser und Habermas: Wie Walsers Täter­volks­ge­mein­schaft basierte auch die im Histo­ri­ker­streit gestif­tete Gedenk­ge­mein­schaft auf der Aner­ken­nung natio­naler Schuld, genauer: auf der Aner­ken­nung der Singu­la­rität des Holo­caust. Diame­tral anders als zur Täter­volks­ge­mein­schaft gehört zur Gedenk­ge­mein­schaft der Ausschluss all jener, die diese Schuld­an­er­ken­nung (und damit die konse­quente Absage an den Natio­nal­so­zia­lismus) nicht voll­ziehen wollen. Durch die Singu­la­ri­täts­these konnte die Rela­ti­vie­rung des Holo­caust in den Bereich der Verharm­lo­sung und damit der Leug­nung gerückt werden. Und da die sinn­ver­wandten Begriffe „Nega­tio­nismus“ und „Nega­tio­nisten“ über­haupt erst 1987 (vom Histo­riker Henry Rousso) geprägt wurden, kann man auch sagen, dass hier jene Leug­nung als schuld­po­li­tisch rele­vante Kate­gorie wirksam wurde, die seitdem auf immer neue poli­ti­sche und gesell­schaft­liche Bereiche (Klima, Corona) über­tragen wurde und jeweils zur Poli­ti­sie­rung von Debatten beitrug.

Die „deut­sche Schuld“ hat zwar ihre Schul­dig­keit getan, aber…

Vor diesem Hinter­grund wird erkennbar, wie irrig es ist, Walsers 1998 viel disku­tierte Pauls­kir­chen­rede vom frühen Walser abzu­trennen. Denn hier tauchen die glei­chen Grund­mo­tive wieder auf. Noch immer sah sich Walser als Teil einer Täter­volks­ge­mein­schaft, noch immer galt sein Inter­esse der Einheit, wobei sich diese nach Voll­endung der äußeren auf die innere Verfas­sung Gesamt­deutsch­lands richtete.

Spätes­tens hier aber zeigte sich in Walsers ableh­nenden Haltung gegen­über dem Holo­caust­mahnmal („Dauer­prä­sen­ta­tion unserer Schande“) deut­lich ein tiefer Wider­spruch, der entstehen musste, wenn der Holo­caust zum Mittel der Bewah­rung einer deut­schen Volks­ge­mein­schaft instru­men­ta­li­siert würde. Denn jetzt, wo die deut­sche Einheit erreicht war, hatte für Walser die „deut­sche Schuld“ ihre Schul­dig­keit getan. Sie konnte sich in die Inner­lich­keit des jeweils Einzelnen zurück­ziehen. Die Stan­ding Ovations in der Pauls­kirche im Anschluss an seine Rede zeugten davon, wie verbreitet dieser Wunsch auch in gebil­deten Kreisen war.

Man unter­schätzt aber das Problem einer auf Schuld basie­renden Gemein­schaft, wenn man meint, es beschränke sich ledig­lich auf Walsers Täter­volks­ge­mein­schaft. Dass das Problem auch die deut­sche Gedenk­ge­mein­schaft betrifft, zeigte sich gerade anhand jenes Mahn­mals, das diese Gemein­schaft reprä­sen­tiert. Es schließt nämlich nicht nur die Leug­ne­rinnen und Rela­ti­vierer aus, sondern, obwohl es „Denkmal für die ermor­deten Juden Europas“ heißt, auch nicht­deut­sche Nazi­opfer, ebenso wie die einge­bür­gerten Immi­gran­tinnen nach 1945.

Das arti­ku­lierte 1999 kein anderer als Jürgen Habermas in aller Deutlichkeit:

Nicht die jüdi­schen Deut­schen, nicht die hier lebenden Sinti und Roma, nicht die seit dem Ende des Zweiten Welt­krieges einge­bür­gerten Immi­granten können sagen, was dieses Denkmal ausdrü­cken soll. Stifter sind dieje­nigen Bürger, die sich als die unmit­tel­baren Erben einer Kultur, in der das möglich war, vorfinden – in einem Tradi­ti­ons­zu­sam­men­hang, den sie mit der Täter­ge­nera­tion teilen.“ (Jürgen Habermas)

Das Mahnmal reprä­sen­tiert die deut­sche Gedenk­ge­mein­schaft. Und weil diese, wie Walsers Täter­volks­ge­mein­schaft, auf dem Einge­ständnis und der Aner­ken­nung der Verant­wor­tung einer gemein­samen Schuld basiert, schließt sie letzt­lich die Opfer und Zuge­wan­derten, die nicht dieser Schuld­ge­mein­schaft entstammen, aus.

Zeiten­wende des Erinnerns

Eben dieser Wider­spruch musste sich mit den großen Migra­ti­ons­be­we­gungen der vergan­genen zehn Jahre verschärfen, vor allem ange­sichts einer wach­senden Zahl von Menschen, für die der euro­päi­sche Kolo­nia­lismus eine größere Rolle spielte als der Holo­caust. Genau dieses Problem wurde im (von Dirk Moses in Geschichte der Gegen­wart initi­ierten) Zweiten Histo­ri­ker­streit von 2021 ausge­tragen. Wenn hier die Singu­la­rität des Holo­caust durch Verweis auf die Kolonial- und Rassis­mus­ge­schichte Europas in Frage gestellte wurde, dann ging es gerade um die Frage, inwie­weit eine um den Holo­caust zentrierte deut­sche Gedenk­ge­mein­schaft noch in der Lage ist, eine post­mi­gran­ti­sche deut­sche Gesell­schaft zu inte­grieren. Diese Gedenk­ge­mein­schaft scheint mitt­ler­weile, bei allen Verdiensten, zu einem „Instru­ment der Ausgren­zung geworden“ zu sein.

Dass sich daran aktuell etwas ändert, zeigt sich schon in seman­ti­scher Hinsicht: Nachdem bereits die deut­sche Außen­mi­nis­terin Anna­lena Baer­bock Ende 2022 mit Blick auf den Krieg Russ­lands gegen die Ukraine von einem „Bruch der Zivi­li­sa­tion“ gespro­chen hatte, verwen­dete der Leiter der Münchner Sicher­heits­kon­fe­renz, Chris­toph Heusgen, Anfang des Jahres für den russi­schen Angriff exakt jenen Begriff, der bis dahin dem größten aller Verbre­chen, dem Holo­caust, vorbe­halten war: „Zivi­li­sa­ti­ons­bruch“. Mehr noch als diese jewei­lige Wort­wahl war signi­fi­kant, dass in beiden Fällen kaum öffent­liche Kritik zu vernehmen war.

Der Histo­riker Dan Diner, der den Begriff des „Zivi­li­sa­ti­ons­bruchs“ geprägt hatte, sprach 2022 von der Erosion der Singu­la­rität des Holo­caust. Damit wird auch eine der zentralen Stützen der Gedenk­ge­mein­schaft brüchig und ihre Erosion schreitet seit dem Krieg in der Ukraine und der kurz darauf ausge­ru­fenen „Zeiten­wende“ noch voran. Deckte sich die deut­sche Gedenk­ge­mein­schaft zeit­lich sehr genau mit einer, maßgeb­lich von Michail Gorbat­schow nach 1985 ermög­lichten, Phase der Demi­li­ta­ri­sie­rung und „Frie­dens­di­vi­dende“, scheint die Beto­nung deut­scher Schuld in Zeiten der Remi­li­ta­ri­sie­rung allmäh­lich unzeit­gemäß zu werden.

Martin Walser hat, früher als andere, die ambi­va­lente und eben auch einheits­be­wah­rende Dimen­sion erspürt, die in natio­nalen Schuld­vor­würfen und -bekennt­nissen verborgen war. „Der Mann, der Deutsch­land war“, war deswegen Deutsch­land, weil er, wie kein Zweiter, das deut­sche Nach­kriegs­di­lemma verkör­perte: den inneren Wider­spruch einer nega­tiven, auf Schuld beru­henden natio­nalen Iden­tität, die sich mehr für die Soli­da­rität mit den Tätern als mit den Opfern inter­es­sierte. In ihrem Flucht­punkt stand die Unmög­lich­keit einer natio­nalen Schuld­ge­mein­schaft ohne Schuld.