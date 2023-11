„Groß­fa­mi­lien“, „Banden“, „Paral­lel­ge­sell­schaften“: Bei der Wahl von Synonymen für Clans zeigen sich nicht nur Boule­vard­me­dien wenig wähle­risch. Oft ist von „Mitglie­dern“ die Rede wie bei einem Verein, mal auch von „Ausstei­gern“ wie bei einer Sekte. Doch das vorherr­schende Bild ist das von mafiösen Netz­werken. Diese hätten von unschein­baren Wett­büros, Shisha-Bars und Kiosken aus in deut­schen Städten bedroh­liche Unter­grun­d­en­klaven jenseits der rechts­staat­li­chen Ordnung errichtet, in denen archai­sche Prin­zi­pien aus fremden Kulturen und über­wunden geglaubten Zeiten wiederaufleben.

Von dieser Rahmen­er­zäh­lung scheint sich inzwi­schen ein ganzer Zweig des Jour­na­lismus zu nähren. Dabei machen Straf­taten, die mal mehr und mal weniger plau­sibel Clans zuge­rechnet werden, weniger als 0,2 Prozent des für 2022 erfassten Krimi­na­li­täts­auf­kom­mens aus. Längst hat die Debatte eine Verlaufs­dy­namik entwi­ckelt, wie sie etwa von der Panik vor angeb­li­chen sata­ni­schen Netz­werken bekannt ist, die in den 1980er Jahren in den Verei­nigten Staaten gras­sierte und jüngst in der Schweiz wieder­auf­zu­kommen scheint. Eine besorgte Öffent­lich­keit, eine aufge­schreckte Politik, eine unter Druck gesetzte Polizei und auf starke Kauf- und Klickan­reize abstel­lende Medien bestärken sich wech­sel­seitig in ihrem Alar­mismus. Der Diskurs löst sich von der Realität und verweist auf sich selbst.

Verfangen im Dauer­streit um Sicherheits-, Zuwanderungs- und Inte­gra­ti­ons­po­litik verleitet die Debatte zu vielen laut­starken, dabei oft kennt­nis­armen Meinungen. Obwohl so viel über Clans gespro­chen wird wie wohl nie zuvor, lässt sich kein substan­zi­eller Zuwachs an Wissen über diese Form sozialer Verwandt­schaft wahrnehmen.

Daran ändert auch die Kritik nicht viel, die sich an der Clan-Panik arti­ku­liert. Sie bean­standet Clan-Reportagen als suggestiv, die poli­zei­liche Kate­gorie der „Clan-Kriminalität“ als stig­ma­ti­sie­rend, Forde­rungen nach repres­siver Verfol­gung als popu­lis­tisch und land­läu­fige Stereo­type als latent rassis­tisch. Diese Kritik trifft zu, löst sich aber ihrer­seits nicht aus dem norma­tiven Debat­ten­rahmen. Sie bleibt daher merk­würdig losge­löst von der wissen­schaft­li­chen Diskus­sion, die mit dem Clan-Begriff andere Probleme verbindet als Stig­ma­ti­sie­rung oder Populismus.

Keine Relikte aus über­kom­menen Zeiten

Gängige Defi­ni­tionen beschreiben Clans als Verwandt­schafts­gruppen, deren Ange­hö­rige annehmen, von gemein­samen Vorfahren abzu­stammen. Ob diese Vorfahren tatsäch­lich gelebt haben oder aber Sagen und Mythen entsprungen sind, lässt sich meist nicht verläss­lich klären. Für die Funk­tio­na­lität eines Clans ist es nicht entschei­dend. Entschei­dend ist, dass sich die Ange­hö­rigen mit ihm identifizieren.

Diese Form mensch­li­cher Gemein­schafts­bil­dung exis­tiert seit früh­ge­schicht­li­chen Zeiten. In vielen Lebens­si­tua­tionen bedurften Menschen einer Gruppe, die größer ist als eine Familie oder ein Dorf. Clans boten eine Unter­stüt­zungs­struktur zwischen Personen, die mitunter weit vonein­ander entfernt lebten und ihre sons­tigen Zuge­hö­rig­keiten dafür nicht aufzu­geben brauchten. Archa­isch sind Clans deshalb aber nicht. Jeden­falls nicht mehr oder weniger, als es die Familie oder die Ehe ist. Denn wie diese Insti­tu­tionen, haben sie sich im Laufe der Jahr­hun­derte an verän­derte gesell­schaft­liche, poli­ti­sche und kultu­relle Reali­täten angepasst.

Seit west­liche Gesell­schaften meinen, modern geworden zu sein, verbinden sie Clans vorwie­gend mit nicht­west­li­chen Kulturen. Und weil sie nicht­west­liche Kulturen häufig als zeit­lich stagnie­rend miss­ver­stehen, gelten auch Clans vielen als etwas Rück­stän­diges. Um ein soziales Phänomen zu erklären, ist „rück­ständig“ aller­dings keine belast­bare Beur­tei­lungs­ka­te­gorie. Sie verweist eher auf ein Wahr­neh­mungs­muster, das in kolo­niale Denk­weisen verstrickt ist: „Wir“ leben im Hier und Jetzt, „die Anderen“ im Dort und Damals. Einer bequemen Illu­sion kultu­reller Über­le­gen­heit mag dieser Mythos zuträg­lich sein. Dem Verständnis der Realität ist er es nicht.

Das Eigene im Fremden

Der Begriff geht auf das gäli­sche „Clann“ und das altiri­sche „Cland“ zurück. Reise­be­richte machten ihn in der Frühen Neuzeit in anderen Teilen Europas bekannt. Seine Über­tra­gung auf andere Szena­rien setzte spätes­tens Ende des 18. Jahr­hun­derts ein. Histo­riker beschrieben Ober­schichten in mittel­al­ter­li­chen Hanse­städten als Clans. Ethno­logen iden­ti­fi­zierten Clans in Afrika, Asien, den Amerikas, Austra­lien und Ozea­nien. Sozio­logen verall­ge­mei­nerten Clans zu einem Univer­sal­prinzip gesell­schaft­li­cher Organisation.

Um das Konzept aus dem schottisch-irischen Herkunfts­kon­text zu lösen, hat der US-amerikanische Anthro­po­loge Lewis Henry Morgan in den 1870er Jahren den Begriff „Gens“ als Alter­na­tive einge­führt. Dieser Schritt hat nur wenig Anschluss gefunden, aller­dings großen Einfluss auf die Gesell­schafts­theorie von Fried­rich Engels ausgeübt. Engels machte den Gens-Begriff produktiv, um Gemein­sam­keiten zwischen den Kelten der Eisen­zeit, dem antiken Grie­chen­land und den Irokesen bezie­hungs­weise Haude­no­saunee in Nord­ame­rika zu iden­ti­fi­zieren. So ließen sich Elemente des Eigenen im vermeint­lich Fremden zeigen. Wer von den konsti­tu­tiven Merk­malen ausgeht, die einen Clan bezie­hungs­weise eine Gens ausma­chen, kann Gemein­sam­keiten etwa zwischen den Sieben Adels­häu­sern von Brüssel, den 17 Bemdza­buko der Swazi im südli­chen Afrika oder den fünf Moitie der Omaha in Nord­ame­rika erkennen – und so Grund­le­gendes darüber lernen, wie soziale Systeme funktionierten.

Erzäh­lungen zur sozialen Ortsbestimmung

Jeder Clan tradiert eine Herkunfts­ge­schichte, die von den Grün­dungs­vor­fahren und von bedeu­tenden Ereig­nissen handelt. Es sind Erzäh­lungen, die zum Nach­denken über die Conditio humana einladen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Herkunfts­ge­schichten stellen den beun­ru­hi­genden Unwäg­bar­keiten des Lebens geord­nete Konti­nuität gegen­über. Die Iden­ti­fi­ka­tion mit einer solchen Geschichte kann helfen, den eigenen Ort in einer unüber­sicht­li­chen Welt zu bestimmen.

Neben der Herkunfts­ge­schichte wird in Clans Wissen über Abstam­mungs­folgen weiter­ge­geben – häufig unter Ange­hö­rigen verschie­dener Abstam­mungs­li­nien. Viele Clans erweisen sich genau besehen als Cluster solcher Abstam­mungs­li­nien, die sich einst zusam­men­getan haben. Ihre Stamm­bäume helfen, im Ringen um tonan­ge­bende Posi­tionen konkur­rie­rende Ansprüche zu unter­mauern oder zu entkräften.

Mit der mal münd­li­chen, mal schrift­li­chen Tradie­rung betrauen viele Clans offi­zi­elle Geschichts­experten. Denn Genea­lo­gien können kompli­ziert sein, ihre korrekte Darstel­lung ist mühselig. So gab es bei den Haude­no­saunee das Amt eines Erzäh­lers, der bei der Einfüh­rung eines neuen Clano­ber­haupts eine Lobrede auf alle fünfzig Grün­dungs­ahnen des Iroke­sen­bunds vorzu­tragen hatte.

Fiktive Genea­lo­gien

Die Zuge­hö­rig­keit zu einem Clan konnte hand­feste Vorteile mit sich bringen. Auf dem Goldenen Stuhl im Aschanti-Reich durfte nur sitzen, wer dem Oyoko-Clan ange­hörte. Neben solchen Führungs­po­si­tionen konnten sich auch Erbrechte sowie der Zugriff auf begehrte Berufe und mili­tä­ri­sche Elite­ränge aus Clan-Zugehörigkeit ableiten.

Je größer die Vorteile, die sich mit einer heraus­ge­ho­benen Stel­lung in einem Clan verbinden, desto stärker das Inter­esse der Aspi­ranten, sich als legi­time Nach­folger der Grün­dungs­vor­fahren auszu­weisen. Herkunfts­ge­schichten sind daher hoch anfällig für Mani­pu­la­tionen. Durch immer neue Auslas­sungen, Hinzu­fü­gungen und andere Verän­de­rungen wandeln sie sich im Laufe der Zeit zu Mytho­his­to­rien bezie­hungs­weise fiktiven Genea­lo­gien, grob vergleichbar mit der Nibelungensage.

Um Abstam­mungs­folgen auf legale bezie­hungs­weise sozial akzep­tierte Weise zu verän­dern, sind in vielen Clans Adop­tionen gängig. Dabei bedeutet „Adop­tion“ nur selten die Aufnahme verwaister Kinder, sondern meist – wie beim adopt­atio und adro­gatio im Römi­schen Recht – die Herstel­lung von Verwandt­schaft zwischen zuvor nicht verwandten Personen aus stra­te­gi­schen Absichten: eine Allianz stärken, die Gefolg­schaft vergrö­ßern, einen Pakt schließen, die Erbfolge steuern und derglei­chen mehr.

Verän­der­lich sind auch die Verhält­nisse, in die Clans einge­lassen sind und die ihre Bindungs­kraft bestimmen. Parteien und Bewe­gungen, Bruder­schaften und Geheim­ge­sell­schaften, Vereine und Kirchen­chöre und Jugend­or­ga­ni­sa­tionen: Immer gibt es auch andere Optionen, dazu zu gehören. In urbanen Räumen prägen Clans soziale Zuge­hö­rig­keiten tenden­ziell weniger stark als auf dem Land, weil eine Stadt­ge­sell­schaft gewöhn­lich mehr Alter­na­tiven bietet.

Histo­risch haben Prozesse der Natio­nen­bil­dung die Bedeu­tung von Clans in vielen Gesell­schaften abge­schwächt. Doch wo eine Nation ihre zuge­hö­rig­keits­stif­tende Kraft verliert, können Clans auch an Gewicht gewinnen. Sowohl in Syrien als auch in Somalia gingen Staats­zer­fall und Bürger­krieg in der jüngeren Geschichte mit einem Bedeu­tungs­zu­wachs von Clans einher. Und wo Impe­rien als Herr­schafts­technik eine ethni­sche Diffe­ren­zie­rung der Bevöl­ke­rung betrieben haben, wie beispiels­weise die Sowjet­union in Zentral­asien oder Groß­bri­tan­nien in Nigeria, stehen Clans in einem oft kompli­zierten Verhältnis zu ethni­schen Affinitäten.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Konno­ta­tionen von Primi­ti­vität, Rück­stän­dig­keit und Kriminalität

Weitere Charak­te­ris­tika von Clans ließen sich ergänzen. Doch an der hier umris­senen Weise, den Begriff auf verschie­dene Welt­re­gionen und Epochen anzu­wenden, entzündet sich auch Kritik. Nicht zufällig kam sie um 1960 auf, in der Hoch­phase der Deko­lo­ni­sa­ti­ons­dy­namik. Um Clans als etwas Univer­selles beschreiben zu können, muss der Begriff vergleichs­weise grob defi­niert werden. Doch grobe Defi­ni­tionen lassen Phäno­mene weniger komplex erscheinen, als sie es sind. Da die Forschung über­wie­gend Clans in nicht­west­li­chen Gesell­schaften unter­sucht hat, konnte der Eindruck entstehen, diese seien weniger komplex als west­liche Gesell­schaften. Von diesem Eindruck aus ist es zur Abwer­tung als „primitiv“ nicht weit.

Problem­ver­schär­fend kam hinzu: Seit dem späten 19. Jahr­hun­dert haben Wissen­schaftler wie der genannte Engels oder der irische Anthro­po­loge Henry Sumner Maine den Begriff in evolu­tio­nis­ti­sche Stufen­mo­delle inte­griert. So betrachtet galten Clans als Ausweis einer niederen Entwick­lungs­stufe sozialer Systeme. Dieses Stufen­denken haben weite Teile der Forschung in der zweiten Hälfte des 20. Jahr­hun­derts als Produkt euro­zen­tri­scher Selbst­über­hö­hung verworfen. Manche sahen den Clan-Begriff so tief darin verstrickt, dass sie ihn gleich mit verwerfen wollten. Als Alter­na­tiven einge­führte Umschrei­bungen wie „Gruppe mutmaß­li­cher gemein­samer Abstam­mung“ klangen aller­dings umständ­lich und warfen Abgren­zungs­pro­bleme auf.

Eben­falls in den 1960er Jahren setzte in der west­li­chen Popu­lär­kultur die Verknüp­fung von Clans mit Krimi­na­lität ein. Nach dem Erfolg des Gangs­ter­films Le clan des Sici­liens von 1969 begannen Zeitungen und Zeit­schriften, krimi­nelle Banden als Clans zu umschreiben. „Dynasty“, eine der erfolg­reichsten US-Fernsehserien der 1980er Jahre, lief in der Bundes­re­pu­blik unter dem Titel Der Denver-Clan und handelt von Intrigen und zwei­fel­haften Geschäften einer patri­ar­chal geführten Unter­neh­mer­fa­milie. Compu­ter­spiele wie Clash of Clans präsen­tieren Clans als Krie­ger­gruppen. In der Alltags­sprache haften diese Konno­ta­tionen dem Clan-Begriff stark an.

Kein Clan ist so, wie Theo­rien Clans beschreiben

Für die Fach­sprache ergaben sich zusätz­liche Schwie­rig­keiten. Im Zuge der um 1980 geführten Debatten um eine post­ko­lo­niale Neuaus­rich­tung der Sozial- und Kultur­anthro­po­logie setzte sich der Stand­punkt durch, dass Gesell­schaften am präzi­sesten aus ihren eigenen Begriffen heraus verstanden werden können. Doch häufig gibt es in deren Spra­chen kein Wort für „Clan“. Die Kachin in den Bergen des nörd­li­chen Myan­mars beispiels­weise unter­scheiden soziale Zuge­hö­rig­keiten nach Gruppen, die unter einem Dach leben (htin­ggaw), die dieselbe Feuer­stelle nutzen (dap), die eine Familie bilden (nta masha), die durch gemein­same Herkunft „verbrü­dert“ sind (kahpu­kanau), die zum glei­chen „Zweig“ gehören (lakung) oder die von der glei­chen „Sorte“ sind (amyu). Wer einen dieser Begriffe mit „Clan“ über­setzt, stiftet eher Miss­ver­ständ­nisse als Klarheit.

Nicht nur in diesem Fall findet sich das, was Lehr­bü­cher als „Clans“ beschreiben, in der empi­risch beob­acht­baren Realität nicht eins zu eins wieder. Immer wieder stießen Forsche­rinnen und Forscher anstatt der erwar­teten Clan­struk­turen auf andere Verwandt­schaften, die alltäg­liche Lebens­zu­sam­men­hänge stärker prägen. Um ein dyna­mi­sches Konti­nuum sozialer Verwandt­schaften und Zuge­hö­rig­keiten zu beschreiben, erwies sich der Clan-Begriff als zu starr.

Könnte es sogar sein, dass es in Wirk­lich­keit gar keine Clans gibt? Dass die Wissen­schaften in ihrem Klas­si­fi­zie­rungs­eifer eine abstrakte Kate­gorie erdacht haben, die allein in Theo­rien und Diskursen exis­tieren kann, aber an der Konfron­ta­tion mit der Realität schei­tern muss? Forschungen über Gesell­schaft und Kultur haben schon so manche eins­tigen Gewiss­heiten korri­gieren müssen, etwa über „Menschen­rassen“ oder über „Stämme“ in Afrika, die genau besehen von Kolo­ni­al­be­amten erfunden worden sind.

Wie man verwandt sein kann

Die geballten Probleme werfen die Frage auf, ob es sich über­haupt lohnt, am Clan-Begriff fest­zu­halten. Eine abwä­gende Antwort lautet: Ja – sofern man ihn als Modell begreift und nicht mehr von ihm erwartet, als er leisten kann. Ein Modell redu­ziert die Komple­xität der Wirk­lich­keit, um ihre Grund­züge greifbar zu machen. Weil Modell und Wirk­lich­keit nicht iden­tisch sein können, verhält es sich mit keinem Clan exakt so, wie Theo­rien Clans beschreiben.

So verstanden kann der Clan-Begriff durchaus helfen, sich in den komplexen Land­schaften sozialer Verwandt­schaften, Zuge­hö­rig­keiten und Affi­ni­täten zu orien­tieren. Doch je näher in eine solche Land­schaft hinein­ge­zoomt wird, desto stärker greifen die Vorteile kontext­spe­zi­fi­scher Eigen­be­zeich­nungen. Wie man verwandt sein kann, das lässt sich aus der Binnen­sicht einer Gesell­schaft besser verstehen als mit einem univer­sa­lis­ti­schen Dachkonzept.

Auch aus einem weiteren Grund hat es der Begriff zuneh­mend schwer. Etwa seit der Jahr­tau­send­wende inter­es­siert sich die Wissen­schaft mehr für Prak­tiken und Emotionen, die Verwandt­schaften begründen, als für Orga­ni­sa­ti­ons­prin­zi­pien wie Abstam­mung. Denn das Bewusst­sein, dazu zu gehören, stellt sich nicht einfach beim Betrachten eines Stamm­baums ein. Es geht aus dem Umgang mit vertrauten Menschen in vertrauten Umge­bungen hervor. Um dem auf die Spur zu kommen, beob­achten viele Forsche­rinnen und Forscher Orte, an denen Menschen Zuge­hö­rig­keits­be­zie­hungen eingehen: in der Wohnung oder im Vereins­heim, an der Feuer­stelle oder in der Fankurve, am Arbeits­platz oder im Probe­raum. Für diesen Beob­ach­tungs­modus ist der Clan-Begriff nicht beson­ders produktiv.

Womög­lich bieten sich hier Anknüp­fungs­punkte auch für den Jour­na­lismus. Als Alter­na­tive zur sugges­tiven „Clan-Reportage“ könnten von Neugier gelei­tete Orts­er­kun­dungen etwa in einer Sisha-Bar oder einem Kiosk viel­schich­ti­gere Perspek­tiven auf den urbanen Alltag entwerfen – und dabei auch über­ra­schende Wahl­ver­wandt­schaften zutage fördern.