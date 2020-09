Analo­gien sind in. Memes, Podcasts, Pres­se­kom­men­tare und wissen­schaft­liche Debatten verglei­chen Trump mit Hitler oder Musso­lini. Trump wiederum handelt mit falschen mora­li­schen Äqui­va­lenzen und sieht bei der Demons­tra­tion „Unite the Right“ in Char­lot­tes­ville „sehr gute Leute auf beiden Seiten“. Poli­tiker beziehen sich auf die Konzen­tra­ti­ons­lager der Nazis, um die Haft­an­stalten der Immigrations- und Zoll­be­hörde ICE an der Südgrenze der USA zu beschreiben. Dem wider­spricht das United States Holo­caust Memo­rial Museum ener­gisch mit der Begrün­dung, der Holo­caust sei einzig­artig und unver­gleichbar, während die ICE selbst in ihren Versu­chen, die Analogie zum Faschismus zurück­zu­weisen („Wir sind keine Nazis. Wir befolgen nur Befehle“), unwil­lent­lich genau diesen Punkt beweist.

Das alles ist nicht neu, vor allem nicht im Internet, wo das Godwin-Gesetz die reductio ad hitlerum längst als ein zentrales rheto­ri­sches Muster der Online-Debatten defi­niert hat. Analo­gien bilden oft die Grund­lage poli­ti­scher Argu­mente und laden sie affektiv auf. Sie bauen konzep­tu­elle Brücken zwischen ansonsten unver­bun­denen Struk­turen und Ereig­nissen. Zwar können Analo­gien auch kriti­sches Denken beför­dern und uns vorzu­stellen helfen, was sich in der Zukunft ändern könnte. Sie können Geis­tes­blitze zünden und sie können bedeu­tende diskur­sive Ener­gien für alle mögli­chen poli­ti­schen Zwecke, seien sie heilsam oder destruktiv, bündeln und umlenken. Gleich­zeitig haben zumal histo­ri­sche Vergleiche ihre Grenzen, neigt doch das Denken in Analo­gien dazu, zu dekon­tex­tua­li­sieren. Indem sie komplexe histo­ri­sche Prozesse auf hand­liche Symme­trien redu­zieren, negiert die Analogie das jeweils Spezi­fi­sche und verwischt Unter­schiede. Schnelle Nach­rich­ten­zy­klen und die Sozialen Medien begüns­tigen die Repli­ka­tion ebenso schneller Analo­gien. Diese scheinen zwar unseren gegen­wär­tigen Moment zu defi­nieren, aber sie erklären nur sehr wenig über die Ereig­nisse eines bestimmten Tages, einer Woche oder eines Monats, wenn wir nicht gleich­zeitig deren Mehr­deu­tig­keiten und Wider­sprüche wieder­her­stellen.

Deutschland-Vergleiche

Was uns – zwei weißen Germa­nisten, die während der Trump-Präsidentschaft und nach fast einem Jahr­zehnt Black Lives Matter-Aktivismus in den Verei­nigten Staaten tätig sind – , heute auffällt, ist der zuneh­mende „Analogien-Verkehr“ über den Atlantik hinweg, und zwar in beide Rich­tungen. Dabei geht es nicht mehr nur um die Frage, ob Hitler für Trump ein Vorbild sei oder ob die Situa­tion in Amerika im Jahr 2020 analog zu der in Weimar-Deutschland in den 1920er Jahren wäre. Kommen­ta­toren oder Persön­lich­keiten des öffent­li­chen Lebens verstärken die bereits allge­gen­wär­tigen Nazi-Analogien zusätz­lich noch durch verglei­chende Hinweise auf die in den USA und in Deutsch­land verschie­denen Formen der Vergan­gen­heits­be­wäl­ti­gung, aber auch der Kolo­ni­sie­rung, Verskla­vung, Wieder­gut­ma­chung und Versöh­nung, und schließ­lich auch der Poli­zei­ar­beit in Deutsch­land nach dem Holo­caust einer­seits und nach Aufhe­bung der rassis­ti­schen „Jim Crow“-Gesetze in den Südstaaten der USA ande­rer­seits.

In den letzten Monaten gab es zuneh­mend Memes in sozialen Medien, in denen deut­sche und US-amerikanische Erin­ne­rungs­kul­turen mitein­ander vergli­chen wurden und in denen erklärt wurde, dass die Aufar­bei­tung des Holo­causts durch die Deut­schen der Art und Weise, wie Amerika mit seinem Erbe der Skla­verei umgeht, weit über­legen sei. Diese Memes, die Deutsch­land als Modell für das Denken über ameri­ka­ni­sche Konflikte anbieten, sind grund­sätz­lich darauf ange­wiesen, die beiden Länder, ihre Geschichte, ihre Erin­ne­rungs­kul­turen und ihre Iden­ti­täts­po­litik als analog darzu­stellen. Als ausge­bil­dete Wissen­schaft­lerin wird Merkel zum Vorbild für alles, was Trump nicht ist; Drosten ist der effek­ti­vere Fauci; deut­sche Gedenk­stätten geben vor, wie an Völker­mord und Skla­verei glei­cher­maßen zu erin­nern sei. Die Suche nach Gemein­sam­keiten hat (wenn auch selektiv) die Erin­ne­rungs­kul­turen der beiden Länder erfasst und die Debatten über Politik und Iden­tität auf beiden Seiten des Atlan­tiks geprägt.

Aber um welchen Preis setzen wir poli­ti­sche Analo­gien ein, und was bedeuten solche Analo­gien für das Verhältnis zwischen Deutsch­land und den Verei­nigten Staaten? Wir haben gelernt, Gräuel nicht im Rahmen eines „kompa­ra­tiven Bösen“ gegen­ein­ander aufzu­rechnen. Dürfen wir aber vom Para­digma der „kompa­ra­tiven Erret­tung,“ das die Philo­so­phin Susan Neiman vorschlägt, unver­fäng­li­chere Einsichten erwarten? Wenn Deutsch­land in der Erin­ne­rungs­po­litik eine Vorrei­ter­rolle spielt, können wir dann seine kolo­niale Vergan­gen­heit vergessen? Wenn die deut­sche Vergan­gen­heits­be­wäl­ti­gung jetzt eine Vorlage für die anti­ras­sis­ti­sche Arbeit in den Verei­nigten Staaten liefern soll, wo bleibt dann die Geschichte der ameri­ka­ni­schen Bürger­rechts­be­we­gung? Welchen Stel­len­wert hat im gegen­wär­tigen Diskurs über Analo­gien zwischen Trumps Amerika und Nazi­deutsch­land der expli­zite Bezug auf Paral­lelen zu Faschismus und Genozid durch namhafte anti-rassistische Akti­visten wie Paul Robeson in den 40er Jahren? Was wird, mit anderen Worten, in der Analogie und im Vergleich gewonnen – und was geht verloren?

Neiman hatte diese ganze Diskus­sion mit ihrem provo­kant beti­telten Buch Lear­ning from the Germans (Von den Deut­schen lernen) ange­stossen, um zu zeigen, wie die USA mit ihrer rassis­ti­schen Vergan­gen­heit umgehen könnten. Indem sie ihr Projekt Von den Deut­schen lernen nannte, drehte sie den Begriff der reedu­ca­tion, der „Umer­zie­hung“ der Nach­kriegs­deut­schen durch die Alli­ierten, bewusst um. In jüngster Zeit hat Isabel Wilkerson in ihrem viel disku­tierten Buch Caste: The Lies That Divide Us den Vergleich sogar noch auf das Beispiel Indien ausge­weitet: Das ameri­ka­ni­sche Konzept von „race“, so argu­men­tiert sie, trennt die Afro­ame­ri­kaner ebenso von der Mehr­heits­ge­sell­schaft wie die Dalit im indi­schen Kasten­system oder eben auch wie die Juden in Nazi­deutsch­land.

Diese beiden provo­ka­tiven Inter­ven­tionen von Neiman und Wilkerson haben produk­tive Debatten entfacht. Aber sie haben auch Kritik für ihr analoges Denken auf sich gezogen, das unwei­ger­lich histo­ri­sche Diskre­panzen beschö­nigt und trans­his­to­ri­sche Vergleiche allzu leicht auf ahis­to­ri­sche Glei­chungen redu­ziert. Was jedoch weder Neiman noch Wilkinson hätten vorher­sehen können, ist, wie ihre Vergleichs­rahmen aufge­griffen werden, während die größte Protest­be­we­gung in der Geschichte der Verei­nigten Staaten gleich­zeitig inter­na­tio­nale Aufmerk­sam­keit erregt. Während Graf­fiti die Statue von Robert E. Lee in Rich­mond, Virginia, bede­cken und der umlie­gende Park zum Schau­platz anti­ras­sis­ti­scher Proteste wird, sind die trans­at­lan­ti­schen Paral­lelen, die Wilkerson und Neiman zwischen Rassismus und Erin­ne­rungs­po­litik in Deutsch­land und den USA ziehen, zu einem akzep­tierten Inter­pre­ta­ti­ons­rahmen der Unruhen geworden – und zwar nirgendwo mehr als in den Sozialen Medien.

Beschleu­ni­gung der Analo­gien in digi­talen Medien

Ein Groß­teil des „Analogien-Verkehrs“ findet auf Face­book und Twitter statt, in Videos, Memes oder persön­li­chen Beiträgen, die algo­rith­misch durch Retweets und Likes verstärkt werden. Verfasser legen es darauf an, dass ihre Beiträge affek­tives Gewicht haben und eine emotio­nale Reak­tion hervor­rufen. Im Zuge des globalen Rechts­rucks hat die Geschwin­dig­keit der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie einen Stil analogen Denkens verstärkt, der auf einer meme-basierten Syntax beruht: Eine Nazi-Flagge erscheint neben einer Flagge der Südstaaten-Konföderation unter der Über­schrift „Flaggen für Verlierer“. In ähnlich einfa­cher Weise impli­ziert ein Foto von der Befreiung der Lager im Jahr 1945 eine Analogie zu den Statuen der Konfö­de­rierten, indem es die Betrachter:innen bzw. Leser:innen ermahnt, „sich an die Geschichte zu erin­nern[:] Das jüdi­sche Volk wollte, dass die Welt sich an den Holo­caust erin­nert. Dafür bauten sie keine Statuen Hitlers und seiner Gefolgs­leute“. Ein viraler Tweet schließ­lich zeichnet dieses Bild: „Stell dir vor, du bist Jude und gehst durch Deutsch­land & siehst eine Hitler-Statue. Du bist verär­gert und willst, dass sie nieder­ge­rissen wird. Und schon sagt jemand: ‚Wie kannst du es wagen? Mein Vorfahre war ein Nazi. Das ist mein Erbe‘ Verrückt, oder? Nun, das ist eine Realität für Schwarze in Amerika, Tag für Tag.“

Die meme­ti­schen Analo­gien, denen zufolge Statuen, die konfö­de­rierte Soldaten verherr­li­chen, „schlechte“ Gedenk­stätten darstellen, die feier­liche Bewah­rung von Konzen­tra­ti­ons­la­gern wie Ausch­witz hingegen eine „gute“ Art des Geden­kens, sind nur eine Form der Anrei­che­rung histo­ri­scher Vergleiche mit starken Emotionen. Eines der Memes, die diesen Sommer im Umlauf sind, stellte der englisch­spra­chigen Gedenk­tafel in Auschwitz-Birkenau, die an den Ort als „Schrei der Verzweif­lung und Warnung an die Mensch­heit“ erin­nert, die Inschrift gegen­über, die auf dem Fame Confe­de­rate Monu­ment in Salis­bury, NC (1909 einge­weiht, 1991 restau­riert, im Juli 2020 entfernt) sich an die Soldaten der Konfö­de­ra­tion richtet: „Der Ruhm hat euch / eine unver­gäng­liche Krone gegeben / Die Geschichte wird berichten / euren kühnen Mut / edle Leiden und / unver­gleich­liche Errun­gen­schaften / zur Ehre und / zum Ruhm unseres Landes.” Die offen­kun­dige visu­elle Paral­lele unter­streicht den Unter­schied zwischen Gedenk­stätten, die sich kritisch mit der Vergan­gen­heit ausein­an­der­setzen, und solchen, die unkri­tisch vergan­gene Gewalt feiern.

Um das Funk­tio­nieren solcher digi­taler Bilder zu verstehen, muss man daran erin­nern, dass white supre­macy dazu geführt hat, dass Weiße chro­nisch verleugnen, worum es im ameri­ka­ni­schen Bürger­krieg eigent­lich ging. Als ich (Schuster-Craig) in den 1990er Jahren in Fayet­teville, Georgia, ins Gymna­sium ging, lernte ich, der wesent­liche Konflikt des Bürger­kriegs sei jener um Souve­rä­ni­täts­rechte der Staaten gewesen. Ich erin­nere mich hingegen nicht, dass dem Leiden der versklavten Menschen je Aufmerk­sam­keit geschenkt worden wäre. Aber es gibt unzäh­lige Lehr­pläne und Kinder­bü­cher über den Holo­caust in ameri­ka­ni­schen Schulen, die die Entmensch­li­chung jüdi­scher Menschen einfühlsam darstellen. Haben Weiße Schwie­rig­keiten, sich in den Schmerz der Schwarzen und Braunen einzu­fühlen, so fällt ihnen der Rekurs auf Holocaust-Analogien wesent­lich leichter – beziehen sich diese doch auf das Leid von Menschen, die im US-Kontext in der Regel als weiß gelten. (Doch sogar noch dieser häufige Rück­griff auf den Holo­caust kann erodieren. Douglas Macgregor, Trumps desi­gnierter Botschafter in Deutsch­land, hat die deut­sche Vergan­gen­heits­be­wäl­ti­gung als „kranke Menta­lität“ ange­pran­gert, ganz im Sinne des Angriffs der Trump-Administration auf Geschichte und Zeit­lich­keit.)

Analo­gien sind formbar. Memes verglei­chen Ausch­witz nicht nur mit Denk­mä­lern der Konfö­de­rierten, sondern auch mit deren Sturz. Das folgende Meme ist eine Vari­ante einer Gegen­über­stel­lung, die Mitte Juni und Anfang Juli 2020 auf Face­book üblich war. Auf der linken Seite ist ein virales Bild der Eisen­bahn­gleise zu sehen, die nach Ausch­witz führen – es ist ein Bild, das in Hunderten von Facebook-Postings zu finden ist und die Über­schrift trägt: „Über 1,1 Millionen Menschen wurden in Ausch­witz ermordet und es steht nach 72 Jahren immer noch“. Auf der rechten Seite sieht man eine zerstörte, nieder­ge­ris­sene Statue der Konfö­de­rierten. Auf beiden Fotos sind im Vorder­grund keine Menschen zu sehen.

Von Schwarzen ange­führte Protest­be­we­gungen haben in den USA jahr­zehn­te­lang aktiv Gedenk­stätten aus Wider­stand gegen Unge­rech­tig­keit iden­ti­fi­ziert und nieder­ge­rissen. In diesem Meme jedoch wird ausge­rechnet Ausch­witz als Warnung vor einem solchen Akti­vismus ange­führt. Memes, die Analo­gien zwischen konfö­de­rierten Statuen und Holocaust-Gedenkstätten ziehen – insbe­son­dere solche wie dieses, das impli­ziert, dass konfö­de­rierte Statuen nicht abge­rissen werden sollten – machen das Leiden der Schwarzen ebenso unsichtbar wie Jahr­zehnte einer von Schwarzen ange­führten Erin­ne­rungs­kultur. Die Zerstö­rung kann eine aktive Form der Erin­ne­rung sein, die die Ausein­an­der­set­zung mit und die Kenntnis der Geschichte erfor­dert: Wer hat was, wo und wann getan? Können wir diese Person und ihre Taten als erin­ne­rungs­würdig erachten? Wollen wir sie immer noch in Erin­ne­rung behalten? Insbe­son­dere im US-amerikanischen Kontext rückt die visu­elle Stra­tegie des obigen Meme offen­kundig ein weißes Subjekt – deutsch, jüdisch oder white American – als denje­nigen in den Mittel­punkt, der entscheidet, was und wie man sich erin­nert. Ein derar­tiges Konstrukt igno­riert zudem die von schwarzen Europäer:innen geprägten, aus diaspo­ri­schen und trans­na­tio­nalen Netz­werken hervor­ge­brachten counter-memory discourses, in denen sich Fatima El-Tayeb zufolge mannig­fal­tige Erin­ne­rungen kreuzen und über­la­gern.

Gedächt­nis­kon­kur­renz über den Atlantik

Wie in anderen Ländern der Welt haben die Deut­schen die ameri­ka­ni­schen Stra­ßen­pro­teste unter­stützt, die ein Ende der von der Polizei began­genen Morde und ein nach­hal­tiges und breites Enga­ge­ment für Gerech­tig­keit zwischen den „Rassen“ (racial justice) forderten. Als Ausdruck trans­at­lan­ti­scher Soli­da­rität hatten die deut­schen Proteste im eigenen Land aller­dings ambi­va­lente Auswir­kungen. Obwohl es den Protesten in mancher Hinsicht gelang, die Unter­stüt­zung für BLM mit einer erhöhten Sicht­bar­keit für Schwarze Deut­sche und Orga­ni­sa­tionen wie der Initia­tive Schwarze Menschen in Deutsch­land (ISD) zu verbinden und Aufrufe zum Umdenken über „Rasse“ und das kolo­niale Erbe im heutigen Deutsch­land zu unter­stützen, befürchten wir, dass sie doch einen gegen­tei­ligen Effekt haben könnten: Denn statt neuer, multi­di­rek­tio­naler Enga­ge­ments scheinen die Proteste die Gele­gen­heit geboten zu haben, das falsche Über­le­gen­heits­ge­fühl vieler Euro­päer in Bezug auf Rassismus gegen­über den USA zu erneuern. Verfolgt von den „Gespens­tern des Vergleichs“ kehren die weißen Deut­schen zu leicht zu einem konkur­rie­renden Denken zurück, in dem eine Erin­ne­rung die andere auslöscht – ein Para­digma, das insbe­son­dere der Holocaust-Historiker Michael Roth­berg in umsich­tigen Beiträgen kriti­siert und neu gedacht hat.

Der deut­sche Rechts­rahmen, der das öffent­liche Zeigen von Nazi-Insignien verbietet, soll nun Vorbild für den Umgang mit der Konföderierten-Flagge sein. Denk­mäler, Stra­ßen­namen oder Stol­per­steine in Deutsch­land dienen als Refe­renz für den Abriss von Statuen und die Errich­tung von Gedenk­stätten im ameri­ka­ni­schen Süden; die Schu­lung gegen Vorur­teile bei der Ausbil­dung ameri­ka­ni­scher Poli­zisten soll sich am Geschichts­un­ter­richt orien­tieren, den deut­sche Poli­zei­an­wärter erhalten. Aber diese und andere Paral­lelen verde­cken die spezi­fi­schen Geschichten auf beiden Seiten des Atlan­tiks. Die Konzen­tra­tion auf deut­sche Vorbilder lässt allzu leicht die Geschichte der Bürger­rechts­be­we­gung, die Errun­gen­schaften der kriti­schen race-Forschung und die lange Geschichte anti­ras­sis­ti­scher Arbeit in den Verei­nigten Staaten vergessen, die alle­samt den Boden dafür bereitet haben, dass BLM eine breite Schicht der US-Bevölkerung gegen die ende­mi­sche white supre­macy-Ideo­logie mobi­li­sieren konnte. Es ist noch zu früh, um schon abschätzen zu können, wie BLM die deut­sche Kultur und die öffent­liche Wahr­neh­mung der jahre­langen Bemü­hungen Schwarzer Deut­scher um die Deko­lo­ni­sie­rung der deut­schen Räume beein­flussen wird. Aber auch zum Beispiel die jüngste Ableh­nung der deut­schen Repa­ra­tionen für den Völker­mord an den Nama und Herero durch Namibia zeigt die Grenzen einer deut­schen Erin­ne­rungs­po­litik auf.

Analo­gien über­treiben; sie kodieren Ängste. Aber diese Ängste haben auch eine Geschichte, denn die Morde durch die Polizei gehen weiter, und die Düssel­dorfer Polizei wurde auf Video erwischt, wie sie scheinbar die Taktik der Mörder von George Floyd nach­ahmte, mögli­cher­weise sogar zum Spaß. Poli­ti­sierte Analo­gien – oft in visu­eller Form durch Memes darge­stellt – sind von Natur aus wider­sprüch­lich und absicht­lich redu­zie­rend. Als konzep­tu­elles Werk­zeug ist die Analogie statisch. Sie läuft Gefahr, einen gera­dezu einge­fro­renen Inter­pre­ta­ti­ons­rahmen gegen­über der inhä­renten Mobi­lität und Multi­di­rek­tio­na­lität verfloch­tener Geschichten und Erin­ne­rungen zu privi­le­gieren. Um diese Beweg­lich­keit wieder­her­zu­stellen, bedarf es einer Diffe­ren­zie­rung und einer uner­müd­li­chen Aufmerk­sam­keit für die Prozesse, die die Analogie verdichtet, aber auch verdeckt. Die Analogie funk­tio­niert, um unsere Aufmerk­sam­keit zu erregen und zu bündeln – aber nur, wenn wir unseren Inter­pre­ta­ti­ons­rahmen wieder für Kontexte öffnen.

Über­set­zung: phs.