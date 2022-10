Nach mehreren Wochen voller Stochern im wort­wört­lich Trüben war Mitte August endlich klar: Für das massen­hafte Fisch­sterben in der Oder, das Ende Juli zum ersten Mal von polni­schen Fischer:innen beob­achtet worden war, war der rasante Wachstum der giftigen Gold­alge verant­wort­lich. Doch woher der dafür notwen­dige erhöhte Salz­ge­halt im Wasser kam, ist bis heute unklar.

Seit Ende August verbes­sert sich aber immerhin die Wasser­qua­lität spürbar wieder. Die Umwelt­ka­ta­strophe, die über Wochen die Öffent­lich­keit in Deutsch­land und Polen in Atem gehalten hatte, verschwand weit­ge­hend aus den Medien. Berichtet und gestritten worden war vor allem um die Suche nach Ursa­chen, fehlendes Moni­to­ring auf der polni­schen Seite und gegen­sei­tige Schuld­zu­wei­sungen zwischen deut­schen und polni­schen Behörden und Politiker:innen. Kaum Beach­tung hat hingegen gefunden, dass sich die poli­ti­sche Debatte in Polen, die sich vor allem um das Versagen von Regie­rung und Behörden drehte, wie auch, dass sich die dabei hervor­ge­ru­fenen Verwer­fungen im deutsch-polnischen Verhältnis in schon älteren Bahnen bewegten. Mit dem Verlust an Vertrauen und gegen­sei­tigen Schuld­zu­wei­sungen, den die größte euro­päi­schen Umwelt­ka­ta­strophe der jüngeren Vergan­gen­heit nach sich zog, endet 2022 auch eine lange zurück­rei­chende post­so­zia­lis­ti­sche Erfolgsstory.

Schwarze Märsche für sauberes Trink­wasser in den 1980er Jahren

Für die poli­ti­schen Trans­for­ma­tion Polens in den 1980er Jahre spielte die Oder eine entschei­dende Rolle. Dass sich gerade Wrocław, das frühere Breslau, im Südwesten des Landes zu einer der Hoch­burgen der polni­schen Oppo­si­tion entwi­ckelte, lag nicht zuletzt an der Oder. Denn seit den ausge­henden 1970er Jahren kursierten in der Stad­t­öf­fent­lich­keit Gerüchte, dass das aus dem Fluss gewon­nene Trink­wasser mit Chrom belastet sei. Die staat­li­chen Behörden versuchten diese zunächst zu unter­drü­cken. Doch mit dem Aufkommen von unab­hän­gigen Umwelt­gruppen – allen voran dem im Kontext der Solidarność-Revolution 1981 gegrün­deten „Polni­schen Ökolo­gi­schen Klub“ (Polski Klub Ekolo­giczny) – gelangten Berichte über die Chrom­be­las­tung zuneh­mend in die Öffent­lich­keit. Als Verur­sa­cher der Verschmut­zungen nannten die Umweltaktivist:innen das Stahl­werk Siech­nice, wenige Kilo­meter von Wrocław fluss­auf­wärts gelegen – eine Indus­trie­an­lage, die eigent­lich schon Anfang der 1980er Jahre hätte geschlossen werden sollen.

Ab Mitte der 1980er Jahre griffen der Polni­sche Ökolo­gi­sche Klub und das eben­falls oppo­si­tio­nelle Umwelt- und Frie­dens­netz­werk „Frei­heit und Frieden“ (Wolność i Pokój, kurz: WiP) das Thema zuneh­mend offen­siver auf. Auf ein erstes Sit-in, orga­ni­siert Ende 1986 von zwanzig WiP-Aktivist:innen, folgten ab 1987 „Schwarze Märsche“ genannte Demons­tra­tionen durch die Wrocławer Innen­stadt, an denen bis zu drei­hun­dert­fünfzig Menschen teil­nahmen – eine hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass Demons­tra­tionen zu diesem Zeit­punkt immer noch verboten waren und mit Geld- und Haft­strafen geahndet wurden. Flan­kiert wurden die Aktionen von Berichten in der oppo­si­tio­nellen Presse, in denen der sozia­lis­ti­sche Staat für die Umwelt­pro­bleme verant­wort­lich gemacht wurde: als Betreiber des Stahl­werks, aber auch als versa­gende Aufsichts­be­hörde: „Zu den drin­gendsten gesell­schaft­li­chen Problemen in Polen gehört aktuell der Schutz der natür­li­chen Umwelt. Ein Beispiel dafür, dass der Staat sich nur dekla­rativ für die Gefahr inter­es­siert, die die Verschmut­zung von Böden, Wasser und Atmo­sphäre mit sich bringt, ist die Erlaubnis, die Hütte Siech­nice weiter zu betreiben.“

Der Konflikt um die Wasser­qua­lität der Oder blieb nicht auf die Region Nieder­schle­sien beschränkt, sondern wurde dank der Proteste und Berichte zum natio­nalen Poli­tikum. Nachdem zunächst die Moder­ni­sie­rung des Stahl­werks verspro­chen (und immer wieder verschoben) worden war, verkün­dete der polni­sche Indus­trie­mi­nister am 4. November 1988 die Schlie­ßung der Hütte. Die oppo­si­tio­nelle Umwelt­be­we­gung hatte einen ersten, offen­kun­digen Erfolg gegen den real­so­zia­lis­ti­schen Staat errungen.

Klär­an­lagen und grünes Busi­ness in den 1990er Jahren

Die poli­ti­sche Wende 1989 markierte in Polen nicht nur den Über­gang zu Demo­kratie und Kapi­ta­lismus. Auch das Umwelt­pa­ra­digma setzte sich nun durch, frei­lich unter markt­wirt­schaft­li­chen Vorzei­chen. Umwelt­schutz war „modern“ und „west­lich“, einschlä­gige NGO’s wurden zu gefragten, wenn auch zu deren zuneh­mendem Verdruss längst nicht immer umfäng­lich gehörten, Part­nern der Politik. Staaten und zivil­ge­sell­schaft­liche Stif­tungen aus dem west­li­chen Ausland finan­zierten Umwelt­schutz­pro­jekte. In der Region um Wrocław blieb die Oder eines der zentralen Themen für die Umwelt­be­we­gung. Sie nutzte die neuen Möglich­keiten, um für die Einrich­tung von Natur­schutz­ge­bieten und den Bau von Klär­an­lagen nicht nur zu werben, sondern war dank ihres tech­ni­schen Fach­wis­sens und Kontakten zu Förder­mit­tel­ge­bern aus dem Ausland im Zusam­men­spiel mit den häufig noch uner­fah­renen, neuen Kommunalpolitiker:innen in der Rolle des Antreibers.

In diesem Sinne grün­deten ehema­lige Aktivist:innen der Bres­lauer WiP-Gruppe 1993 die „Stif­tung für die Olau und die Glatzer Neiße“. Sie hatte zum Ziel, die an den beiden zentralen Zuflüssen der Oder gele­genen Gemeinden dabei zu unter­stützen, Klär­an­lagen und Kana­li­sa­tionen zu bauen und damit mittelbar die Trink­was­ser­qua­lität für Wrocław zu verbes­sern – durchaus mit Erfolg. Als der Polni­sche Ökolo­gi­sche Klub Mitte der 1990er Jahre sein fünf­zehn­jäh­riges Bestehen feierte, klingt in Arti­keln in dessen lokaler Zeit­schrift Stolz auf das Erreichte durch: „Der Schnee taut jetzt schon zwei Wochen, aber er ist immer noch weiß! […] Und in der Oder, so hört man, kann man schon wieder durchaus essbare Fische angeln.“ Die Nach­wen­de­zeit war aus Sicht der polni­schen Umwelt­be­we­gung eine Zeit wach­sender Erfolge: Das Bewusst­sein für Umwelt­fragen stieg sowohl in der Politik als auch in der Bevöl­ke­rung. Umwelt-NGO’s verfügten über zuneh­mend größere Budgets und konnten ihre Tätig­keit, vor allem im Bildungs­be­reich, ausbauen.

Aus dem eher tech­no­kra­ti­schen Projekt „Stif­tung für die Olau und die Glatzer Neiße“ entwi­ckelte sich im Laufe der 1990er Jahre unter dem Namen „Stif­tung nach­hal­tige Entwick­lung“ eine der dyna­mischsten Umwelt-NGO’s in Polen. Sie besteht bis heute, hat ihre Anfänge aber in den Kämpfen um sauberes Oder(trink)wasser der 1980er und 1990er Jahre. Die Oder ist damit für die polni­sche Umwelt­be­we­gung, vor allem im Südwesten des Landes, ein zentraler Teil der eigenen Geschichte. Sauberes Wasser und intakte Fluss­ufer hatten symbo­li­schen Gehalt: Sie waren Zeichen für den Erfolg der Umwelt­be­we­gung in der Ausein­an­der­set­zung mit dem real­so­zia­lis­ti­schen Staat und standen symbo­lisch für ihre neue Rolle als Teil einer nach­ho­lenden Moder­ni­sie­rung in den 1990er Jahren, zu der auch Umwelt­schutz und -bewusst­sein gehörten.

Die Oder als Symbol der deutsch-polnischen Bezie­hungen nach 1989

Zum Erfolgs­symbol wurde die Oder auch auf dem Feld der deutsch-polnischen Bezie­hungen. In den 1990er und 2000er Jahren entwi­ckelte sich die Oder zu einem symbo­li­schen Kontakt­raum zwischen dem wieder­ver­ei­nigten Deutsch­land und dem demo­kra­tisch gewor­denen Polen. Entlang der Oder wurden mehrere „Euro­pa­re­gionen“ gegründet mit dem Ziel, die grenz­über­schrei­tende Zusam­men­ar­beit von Staat, Wirt­schaft und Zivil­ge­sell­schaft zu fördern. Die nun pass- und visa­frei passier­baren Brücken über Oder und Neiße, allen voran die zwischen Frankfurt/Oder und Słubice, dienten in einschlä­gigen medialen Bericht­erstat­tungen häufig als Sinn­bild für die neue Zeit, in der die oft als Ballast verstan­dene Vergan­gen­heit über­wunden war. Als der Fluss 1997 über die Ufer trat und verhee­rende Schäden anrich­tete, kam Hilfe auch aus Deutsch­land, in Wrocław etwa in Form von Geld­spenden und tech­ni­scher Unter­stüt­zung aus der Part­ner­stadt Dresden. In der Zeit der eupho­ri­schen Annä­he­rung sollte die Oder vom trägen dahin­flie­ßenden Grenz­fluss an der Peri­pherie zum zweiten Rhein werden: einem Strom in der Mitte Europas, der zusam­men­bringt und nicht trennt. Vom Aufbruchs­geist dieser Zeit zeugen Projekte wie die 1999 vom Künstler Michael Kurz­welly gegrün­dete Bürger­initia­tive „Słub­furt“, die Frankfurt/Oder und Słubice zu einer Stadt zusam­men­dachte, oder, mit eher klas­sisch akade­mi­schem Anspruch, die 2006 von den Historiker:innen Karl Schlögel und Beata Halicka orga­ni­sierte Konfe­renz „Europa neu zusam­men­setzen – die Rekon­struk­tion der Oder als ein euro­päi­scher Kulturraum“.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Trotzdem blieb die Oder weiter auch eine Grenze, die trennte. Vor allem das Wohl­stands­ge­fälle ist bis heute sichtbar, trotz einer beacht­li­chen Annä­he­rung. Thema­ti­siert wurde es nicht zuletzt in Filmen wie Hans-Christian Schmids Episo­den­film „Lichter“ aus dem Jahr 2003, in dem das Über­schreiten der Grenze eine zentrale Rolle spielt. Peri­pher und trist ist die Oder auch in Frank Dresens Spiel­film „Halbe Treppe“ aus dem Jahr 2002. Der Fluss und damit die Grenze nach Polen wird hier nur über­quert, weil in Słubice das Hotel billiger ist, in dem zwei der Protagonist:innen ihre außer­ehe­liche Affären ausleben. Beide Filme bildeten, ohne direkt Bezug zu nehmen, ein Korrektiv zum Diskurs der deutsch-polnischen Erfolgs­story und lenkten den Blick auf die Schat­ten­seiten des häufig mehr herbei­ge­schrie­benen denn tatsäch­lich exis­tenten Kontakt­raums Oder.

2022: Zurück in die Vergangenheit

Dass es gerade die Oder ist, der deutsch-polnische Grenz­fluss, auf dem im Sommer 2022 tonnen­weise tote Fische treiben, entbehrt daher nicht einer gewissen poli­ti­schen Symbolik. Die Zeit der eupho­risch beschwo­renen deutsch-polnischen Annä­he­rung ist genauso vorbei wie der Anfang der 1990er Jahre noch viru­lente Hoff­nung auf ein ökolo­gi­sches Zeit­alter. Die aktu­elle Umwelt­krise bringt nicht, wie das Oder­hoch­wasser 1997, Deut­sche und Pol:innen zusammen – im Gegen­teil: Im Sommer 2022 domi­nierten Schuld­zu­wei­sungen. Die deut­sche Umwelt­mi­nis­terin warf der polni­schen Seite vor, viel zu spät über das Fisch­sterben infor­miert zu haben. Polni­sche Umweltaktivist:innen und Oppositionspolitiker:innen attes­tierten der eigenen Regie­rung Versagen beim Umgang mit der Kata­strophe und beklagten das fehlende Moni­to­ring im polni­schen Teil des Flusses. Politiker:innen der regie­renden PiS-Partei und das staat­liche Fern­sehen dagegen spielten die Gescheh­nisse herunter oder streuten gar Zweifel daran, dass die (bis heute nicht iden­ti­fi­zierten) Verur­sa­cher der Gewäs­ser­ver­un­rei­ni­gung auf der polni­schen Seite zu finden seien.

Histo­risch betrachtet erin­nern die Ereig­nisse des Sommers 2022 so auf mehreren Ebenen an vergangen geglaubte Zeiten: In Polen wurde die Umwelt­ka­ta­strophe zu einem weiteren Spiel­feld des Antago­nismus zwischen „Oppo­si­tion“ und „Regime“. Die Erfolge von Umweltschützer:innen der letzten Jahr­zehnte, die mit Antritt der PiS-Regierung sowieso unter Druck gerieten, scheinen inner­halb weniger Wochen zunichte gemacht. Und der in den 1990er Jahren so eupho­risch beschwo­rene deutsch-polnische Kontakt­raum Oder verwan­delte sich über Wochen in eine stin­kende Kloake. Der Gestank ist heute vorbei – doch der Schaden ist angerichtet.