Zu Asche, zu Staub: Vor kurzem ist die fünfte und letzte Staffel von Babylon Berlin angelaufen, das große Finale der bis dato teuersten deutschen Fernsehserie, die sich als einzige hinsichtlich ihrer „production values“ mit der internationalen Konkurrenz messen kann. Sie hat unserer Gegenwart, so die Absicht der Macher Tom Tykwer, Achim von Borries und Hendrik Handloegten und der Konsens der Medien, viel zu sagen. Aber vielleicht etwas anderes als sie meinen. Als Mahnung zur Erinnerung gedacht, ist sie zugleich ein Zeichen historischer Vergesslichkeit.
Die neue Staffel setzt rund zwei Jahre nach dem Ende der vorangegangenen ein: am 30. Januar 1933. Doch erst einmal gibt es eine Rückblende ins Jahr 1918. Ein Soldat ist erblindet. Der Militärarzt Dr. Forster durchschaut die Erblindung als eingebildet und heilt seinen Patienten, indem er an dessen Größenwahn appelliert. Dass der Soldat niemand anderer als Adolf Hitler ist, ahnen wir gleich. Zurück im Januar 1933 wird die Akte, die Forster angelegt hat, brisant, weshalb die Nazis sie unbedingt haben wollen. Mit Hilfe von Kommissar Gereon Rath gelingt es Forster, die Akte außer Landes und nach Paris zu schmuggeln. Derweil versucht Kommissarin Charlotte Ritter in Berlin, eine Mordserie an Veteranen aufzuklären, die im selben Lazarett lagen wie Hitler.
Höhere Ansprüche
Eigentlich kein schlechter Plot, könnte man denken. Die Idee dazu haben die Serienmacher nicht von Volker Kutscher, auf dessen Romanen Babylon Berlin beruht, sondern von dem Schriftsteller Ernst Weiß. Der Dialog zwischen Soldat und Arzt ist teilweise wörtlich seinem Roman Der Augenzeuge entnommen. Und er tritt sogar selbst kurz auf, denn er ist es, dem Forster die Akte übergibt. Tatsächlich sollen sich die beiden 1933 in Paris begegnet sein, wie Walter Mehring überliefert. Forster beging 1933 Selbstmord, Weiß 1940 nach dem Einmarsch der deutschen Truppen. Der Augenzeuge erschien erst posthum, 1963. Was hätte sich aus dem Buch machen lassen.
Aber Der Augenzeuge ist nun einmal kein Krimi, sondern ein Roman über die Psychologie des Antisemitismus und Autoritarismus. Hier entscheidet sich der nach NS-Maßstäben „arische“ Arzt dagegen, die Akte zu veröffentlichen, weil er nicht auf das Niveau der Nazis sinken will. Als er ins KZ verschleppt wird, liefert seine jüdische Frau die Akte aus, um ihn zu befreien. Die Ehe zerbricht an dem, was für sie Notwehr, für ihn Verrat ist.
Dass Hitler durch seine Entlarvung als Simulant hätte aufgehalten werden können, das dürften weder Forster noch Weiß ernsthaft gehofft haben (zumal er da schon Reichskanzler war). Die Serie aber will genau das glauben machen: als hätte irgendeine geheime Enthüllung über Hitler die Deutschen zur Vernunft gebracht. Ebenso unglaubwürdig ist die Vorstellung, ein deutscher Kriminalkommissar hätte, statt Karriere zu machen, sich bereits 1933 dem Widerstand angeschlossenen und sich dann sogar an einem Bombenattentat auf Hitler beteiligt. Bis die deutsche Elite dies tatsächlich wagte, brauchte es ein weiteres Jahrzehnt Nazi-Terror und vor allem die kriegsentscheidende Niederlage von Stalingrad. Und warum muss die Serie das unlösbare Rätsel um den Reichstagsbrand lösen, indem sie Marinus van der Lubbe zum Werkzeug einer Nazi-Verschwörung stilisiert? Warum muss sie Hitler als Marionette des Kapitals entlarven, als sei das Braunbuch zum Reichstagsbrand erst gestern erschienen und seither nichts Weiteres? Wozu überhaupt Verschwörungen konstruieren, wo Hitler doch ganz offen verkündete, was er vorhatte und ein guter Teil der Deutschen ihn dennoch – oder gerade deswegen – unterstützte und wählte?
Wäre Babylon Berlin ein bloßer Kostümkrimi, ließe sich darüber hinwegsehen, wie über manche andere Freiheit, die sich die Serie nimmt. Allerdings haben die Macher höhere Ansprüche angemeldet und ihr Werk gibt sich am Ende sogar den Anschein eines Dokudramas. „Was mich ärgert,“ meinte Volker Kutscher deshalb im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, „ist die Art und Weise, wie die letzte Staffel mit den geschichtlichen Fakten umgeht – zumal am Ende der Bogen in die Realität geschlagen wird, indem ein historisch verbürgtes Schicksal wichtiger Serienfiguren kurz skizziert wird. Das suggeriert dem Zuschauer: Genau so war es. Das finde ich unredlich, weil die Staffel einige Dinge als historische Tatsachen behauptet, die mindestens umstritten sind.“
Schlecht kostümierte Gegenwart
Statt Geschichte gibt es schlecht kostümierte Gegenwart. „Noch in 100 Jahren“, prophezeit Anno Schmidt/Rath, Bruder von Gereon und Anführer des Widerstandes, in einer präsidialen Brandrede, „werden die Menschen staunen, was wir in diesen wenigen Jahren nach dem Krieg erreicht haben: die Errungenschaften von Wissenschaft und Medizin, von Psychologie und Pharmakologie, von Film und Literatur, die Rechte der Frauen, die freie Kunst und Presse, die freie Rede, die konstruktive Debatte und nicht zuletzt die unverbrüchliche Haltung gegen den Krieg.“ Hier spricht nicht eine Person von 1933, sondern einer von uns und was er beschreibt, sind die Träume, Wünsche und Ängste, die wir vor dem Hintergrund unserer eigenen Gegenwart auf Weimar projizieren. Worüber aber staunen wir mehr: über die Errungenschaften unserer Altvorderen oder wie bereitwillig sie diese aufgaben – wenn sie sie überhaupt als solche erkannten? Und sind wir ihnen nicht gerade in dieser Ambivalenz am ähnlichsten?
Wer aber waren die Menschen, die damals so viel erreichten in Wissenschaft und Kultur, Kunst und Presse? Die Nazis, die auf diesen Gebieten abseits von „Blut und Boden“-Kitsch, Thing-Spiel-Pomp und seichter Unterhaltung à la Feuerzangenbowle wenig vorzuweisen hatten, ja wohl eher nicht. Die „Deutsche Physik“ warf die Physik in Deutschland um Jahrzehnte zurück. Waren nicht, bei einem jüdischen Bevölkerungsanteil von unter einem Prozent, überproportional viele Menschen in Wissenschaft und Kultur jüdischer Herkunft? Muss man sie wirklich noch einmal aufzählen: die Döblins und Seghers, Tergits und Tucholskys, Blochs und Benjamins, die Liebermanns und Lubitschs, die Einsteins und Noethers, die Luxemburgs und Rathenaus?
Gute Deutsche, fehlende Juden
Wie erklärt sich dann, dass es in Babylon Berlin nicht einmal eine Handvoll jüdischer Figuren gibt und keine davon eine Hauptrolle spielt? Nicht Regierungsrat August Benda, der vor allem als Kirchenorganist in Erinnerung bleibt. Nicht der amerikanische Gangster Abraham „Abe“ Goldstein, den wir immerhin in einer früheren Staffel beim Seder mit seiner Scheunenviertel-Verwandtschaft sehen. Und auch nicht die historische Figur Hans Litten, einem der prominentesten Anwälte der Roten Hilfe, dessen jüdische Herkunft nicht einmal thematisiert wird.
In der letzten Staffel ist von diesen Figuren nur noch Litten übrig, sieht man einmal von dem Kurzauftritt von Ernst Weiß ab. Wer im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst hat, könnte sich leicht fragen, ob dem Holocaust auch Deutsche zum Opfer fielen. Wir hören Hitler gegen Juden hetzen, sehen Verhaftungen, Schläge, Inhaftierungen. Doch dass der Antisemitismus der Kern nationalsozialistischer Ideologie war, dass die Juden die Hauptopfer des Nationalsozialismus waren – davon kein Schimmer. Zwar wird an einer Stelle der Song „An allem sind die Juden schuld“ dargeboten. Doch welche Juden? Gesungen wird er von einer Transperson in einem fiktiven queeren Nachtklub, nicht von der jüdischen Kabarettistin Annemarie Hase im Tingel-Tangel-Theater Friedrich Hollaenders, der auch den Song für sie schrieb.
Während Jüdinnen und Juden kaum vorkommen, gehen die „guten Deutschen“ Rath und Ritter in den Widerstand – warum bleibt unklar. Gilt Ritter unser letzter Blick, gehört Rath das letzte Wort. In einem Brief an sie beschreibt er, wie die Luft in Deutschland zunehmend „giftig und qualmig“ wird. „Aber diese Luft“, so Rath, „kann man bis zu einem gewissen Grad aussperren. Man kann seine Fenster dicht machen und sich in die vier Wände eines ausgesparten Privatlebens zurückziehen. Man kann sich abkapseln, sich Blumen ins Zimmer stellen und sich auf der Straße Ohren und Nase zu halten. Die Versuchung, so zu verfahren, ist groß, auch bei mir.“ Aber natürlich gibt er dieser Versuchung nicht nach.
Sebastian Haffner
Wer bis zum Abspann weiterschaut, erfährt, dass es sich bei Raths Brief um ein nahezu wörtliches Zitat aus Sebastian Haffners autobiografischem Bericht Geschichte eines Deutschen handelt, den er im Exil verfasste, der aber erst posthum im Jahr 2000 erschien. Die Serienmacher danken Haffners Erben für die Erlaubnis aus dem Buch zu zitieren. Ernst Weiß und sein Augenzeuge, der doch die Ausgangsidee lieferte, erwähnt der Abspann nicht.
Und was macht überhaupt das Haffner-Zitat in Babylon Berlin? Offensichtlich ist es ein Appell, sich mit jenen zu solidarisieren, die bedroht sind, während man selbst es (noch) nicht ist. Und als solcher ist es alle Ehre wert, genau wie Haffner selbst, der, obwohl er in den Augen der Nazis als „Arier“ galt, 1938 ins englische Exil ging. Haffners Geschichte beweist: Wer Augen hatte, konnte sehen, wenn sie oder er es wollte. Tatsächlich sah Haffner so scharf, dass beim Erscheinen seines Buchs manche glaubten, es handle sich um eine retrospektive Fälschung. Haffner könnte also ein Stachel im Fleisch deutscher Schuldabwehr sein – könnte.
In seinen Anmerkungen zu Hitler von 1978 urteilt er, am meisten hätte Hitler „ganz objektiv betrachtet, Deutschland geschädigt“. Immerhin seien sieben Millionen Deutsche gestorben, „mehr als die Juden und die Polen“, das Deutsche Reich sei von der Landkarte verschwunden und die Deutschen würden sich „seit Hitler nicht mehr trauen, Patrioten zu sein“. In einem Interview charakterisierte er sein Buch später selbst als „pro-deutsch […] mit dem Tenor, man kann es verstehen, daß ihr damals diesen Versuchungen erlegen seid“.
Etwas Besseres hätte nicht nur konservativen Deutschen gar nicht passieren können, bestätigte ihnen hier doch ein Exilant und ausgewiesener Nazi-Gegner, was sie schon immer wussten: dass sie die eigentlichen Opfer Hitlers und des Zweiten Weltkriegs waren. Sie dankten es Haffner, indem sie seine Anmerkungen zu einem der bis heute meistgekauften Bücher zur NS-Diktatur machten. Nun, fast dreißig Jahre nach seinem Tod, kommt der Liebling des Feuilletons auch noch zu Serienehren.
Deutsche Apologien
Damit ist Babylon Berlin aber noch nicht vorbei. Es folgen: Luftaufnahmen des kriegszerstörten Berlins zum Serienhit „Zu Asche, zu Staub“. Sowas kommt von sowas, soll das wohl heißen. Vielleicht nicht der schlechteste Schluss. Wie Theodor W. Adorno 1959 in seinem Vortrag „Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit“ betonte, war das beste Mittel gegen die antisemitischen und faschistischen Tendenzen der Deutschen, sie an das „Allereinfachste“ zu erinnern, nämlich dass „offene oder verkappte faschistische Erneuerungen“ in die Katastrophe führen mussten oder kurz: an ihr eigenes Leid. Demgegenüber nütze der „Verweis auf Ideale oder […] das Leid der anderen“ wenig. Es dürfte aber kaum dieses Argument gewesen sein, weshalb Babylon Berlin statt mit befreiten Konzentrationslagern mit ausgebombten Häusern endet, dem Ursymbol deutschen Leides.
Vielleicht ist die Serie gerade darin am zeitgemäßesten. Jedenfalls hat keine Besprechung von Babylon Berlin Judenverfolgung und -mord vermisst. Antisemitismus sei die „perfideste Form der Ausländerfeindlichkeit“, erklärte Friedrich Merz jüngst bei einem Wahlkampfauftritt in Berlin. Damit erklärte der Kanzler zugleich das Jüdische zu etwas Nicht-Deutschem. Während die CDU bei Antisemitismus auf der Linken das feinste Gespür an den Tag legt, verbieten ihre Stadträte in Heidenau zusammen mit der AfD das Verlegen von Stolpersteinen. Wie der Bundeskanzler und die CDU meint auch Babylon Berlin, auf der Seite des „besseren Deutschlands“ zu stehen und übersieht dabei, wie tief die TV-Produktion selbst in die alte deutsche Apologie verstrickt ist. Und so müssten die Macher einer Serie, die will, dass wir aus der Geschichte für die Gegenwart lernen, erst einmal selbst Nachhilfe nehmen.