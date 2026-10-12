Zu Asche, zu Staub: Vor kurzem ist die fünfte und letzte Staffel von Babylon Berlin ange­laufen, das große Finale der bis dato teuersten deut­schen Fern­seh­serie, die sich als einzige hinsicht­lich ihrer „produc­tion values“ mit der inter­na­tio­nalen Konkur­renz messen kann. Sie hat unserer Gegen­wart, so die Absicht der Macher Tom Tykwer, Achim von Borries und Hendrik Hand­loegten und der Konsens der Medien, viel zu sagen. Aber viel­leicht etwas anderes als sie meinen. Als Mahnung zur Erin­ne­rung gedacht, ist sie zugleich ein Zeichen histo­ri­scher Vergesslichkeit.

Die neue Staffel setzt rund zwei Jahre nach dem Ende der voran­ge­gan­genen ein: am 30. Januar 1933. Doch erst einmal gibt es eine Rück­blende ins Jahr 1918. Ein Soldat ist erblindet. Der Mili­tär­arzt Dr. Forster durch­schaut die Erblin­dung als einge­bildet und heilt seinen Pati­enten, indem er an dessen Größen­wahn appel­liert. Dass der Soldat niemand anderer als Adolf Hitler ist, ahnen wir gleich. Zurück im Januar 1933 wird die Akte, die Forster ange­legt hat, brisant, weshalb die Nazis sie unbe­dingt haben wollen. Mit Hilfe von Kommissar Gereon Rath gelingt es Forster, die Akte außer Landes und nach Paris zu schmug­geln. Derweil versucht Kommis­sarin Char­lotte Ritter in Berlin, eine Mord­serie an Vete­ranen aufzu­klären, die im selben Laza­rett lagen wie Hitler.

Höhere Ansprüche

Eigent­lich kein schlechter Plot, könnte man denken. Die Idee dazu haben die Seri­en­ma­cher nicht von Volker Kutscher, auf dessen Romanen Babylon Berlin beruht, sondern von dem Schrift­steller Ernst Weiß. Der Dialog zwischen Soldat und Arzt ist teil­weise wört­lich seinem Roman Der Augen­zeuge entnommen. Und er tritt sogar selbst kurz auf, denn er ist es, dem Forster die Akte über­gibt. Tatsäch­lich sollen sich die beiden 1933 in Paris begegnet sein, wie Walter Mehring über­lie­fert. Forster beging 1933 Selbst­mord, Weiß 1940 nach dem Einmarsch der deut­schen Truppen. Der Augen­zeuge erschien erst posthum, 1963. Was hätte sich aus dem Buch machen lassen.

Aber Der Augen­zeuge ist nun einmal kein Krimi, sondern ein Roman über die Psycho­logie des Anti­se­mi­tismus und Auto­ri­ta­rismus. Hier entscheidet sich der nach NS-Maßstäben „arische“ Arzt dagegen, die Akte zu veröf­fent­li­chen, weil er nicht auf das Niveau der Nazis sinken will. Als er ins KZ verschleppt wird, liefert seine jüdi­sche Frau die Akte aus, um ihn zu befreien. Die Ehe zerbricht an dem, was für sie Notwehr, für ihn Verrat ist.

Dass Hitler durch seine Entlar­vung als Simu­lant hätte aufge­halten werden können, das dürften weder Forster noch Weiß ernst­haft gehofft haben (zumal er da schon Reichs­kanzler war). Die Serie aber will genau das glauben machen: als hätte irgend­eine geheime Enthül­lung über Hitler die Deut­schen zur Vernunft gebracht. Ebenso unglaub­würdig ist die Vorstel­lung, ein deut­scher Krimi­nal­kom­missar hätte, statt Karriere zu machen, sich bereits 1933 dem Wider­stand ange­schlos­senen und sich dann sogar an einem Bomben­at­tentat auf Hitler betei­ligt. Bis die deut­sche Elite dies tatsäch­lich wagte, brauchte es ein weiteres Jahr­zehnt Nazi-Terror und vor allem die kriegs­ent­schei­dende Nieder­lage von Stalin­grad. Und warum muss die Serie das unlös­bare Rätsel um den Reichs­tags­brand lösen, indem sie Marinus van der Lubbe zum Werk­zeug einer Nazi-Verschwörung stili­siert? Warum muss sie Hitler als Mario­nette des Kapi­tals entlarven, als sei das Braun­buch zum Reichs­tags­brand erst gestern erschienen und seither nichts Weiteres? Wozu über­haupt Verschwö­rungen konstru­ieren, wo Hitler doch ganz offen verkün­dete, was er vorhatte und ein guter Teil der Deut­schen ihn dennoch – oder gerade deswegen – unter­stützte und wählte?

Wäre Babylon Berlin ein bloßer Kostüm­krimi, ließe sich darüber hinweg­sehen, wie über manche andere Frei­heit, die sich die Serie nimmt. Aller­dings haben die Macher höhere Ansprüche ange­meldet und ihr Werk gibt sich am Ende sogar den Anschein eines Doku­dramas. „Was mich ärgert,“ meinte Volker Kutscher deshalb im Inter­view mit der Frank­furter Allge­meinen Sonn­tags­zei­tung, „ist die Art und Weise, wie die letzte Staffel mit den geschicht­li­chen Fakten umgeht – zumal am Ende der Bogen in die Realität geschlagen wird, indem ein histo­risch verbürgtes Schicksal wich­tiger Seri­en­fi­guren kurz skiz­ziert wird. Das sugge­riert dem Zuschauer: Genau so war es. Das finde ich unred­lich, weil die Staffel einige Dinge als histo­ri­sche Tatsa­chen behauptet, die mindes­tens umstritten sind.“

Schlecht kostü­mierte Gegenwart

Statt Geschichte gibt es schlecht kostü­mierte Gegen­wart. „Noch in 100 Jahren“, prophe­zeit Anno Schmidt/Rath, Bruder von Gereon und Anführer des Wider­standes, in einer präsi­dialen Brand­rede, „werden die Menschen staunen, was wir in diesen wenigen Jahren nach dem Krieg erreicht haben: die Errun­gen­schaften von Wissen­schaft und Medizin, von Psycho­logie und Phar­ma­ko­logie, von Film und Lite­ratur, die Rechte der Frauen, die freie Kunst und Presse, die freie Rede, die konstruk­tive Debatte und nicht zuletzt die unver­brüch­liche Haltung gegen den Krieg.“ Hier spricht nicht eine Person von 1933, sondern einer von uns und was er beschreibt, sind die Träume, Wünsche und Ängste, die wir vor dem Hinter­grund unserer eigenen Gegen­wart auf Weimar proji­zieren. Worüber aber staunen wir mehr: über die Errun­gen­schaften unserer Altvor­deren oder wie bereit­willig sie diese aufgaben – wenn sie sie über­haupt als solche erkannten? Und sind wir ihnen nicht gerade in dieser Ambi­va­lenz am ähnlichsten?

Wer aber waren die Menschen, die damals so viel erreichten in Wissen­schaft und Kultur, Kunst und Presse? Die Nazis, die auf diesen Gebieten abseits von „Blut und Boden“-Kitsch, Thing-Spiel-Pomp und seichter Unter­hal­tung à la Feuer­zan­gen­bowle wenig vorzu­weisen hatten, ja wohl eher nicht. Die „Deut­sche Physik“ warf die Physik in Deutsch­land um Jahr­zehnte zurück. Waren nicht, bei einem jüdi­schen Bevöl­ke­rungs­an­teil von unter einem Prozent, über­pro­por­tional viele Menschen in Wissen­schaft und Kultur jüdi­scher Herkunft? Muss man sie wirk­lich noch einmal aufzählen: die Döblins und Seghers, Tergits und Tuchol­skys, Blochs und Benja­mins, die Lieber­manns und Lubit­schs, die Einsteins und Noethers, die Luxem­burgs und Rathenaus?

Gute Deut­sche, fehlende Juden

Wie erklärt sich dann, dass es in Babylon Berlin nicht einmal eine Hand­voll jüdi­scher Figuren gibt und keine davon eine Haupt­rolle spielt? Nicht Regie­rungsrat August Benda, der vor allem als Kirchen­or­ga­nist in Erin­ne­rung bleibt. Nicht der ameri­ka­ni­sche Gangster Abraham „Abe“ Gold­stein, den wir immerhin in einer früheren Staffel beim Seder mit seiner Scheunenviertel-Verwandtschaft sehen. Und auch nicht die histo­ri­sche Figur Hans Litten, einem der promi­nen­testen Anwälte der Roten Hilfe, dessen jüdi­sche Herkunft nicht einmal thema­ti­siert wird.

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In der letzten Staffel ist von diesen Figuren nur noch Litten übrig, sieht man einmal von dem Kurz­auf­tritt von Ernst Weiß ab. Wer im Geschichts­un­ter­richt nicht aufge­passt hat, könnte sich leicht fragen, ob dem Holo­caust auch Deut­sche zum Opfer fielen. Wir hören Hitler gegen Juden hetzen, sehen Verhaf­tungen, Schläge, Inhaf­tie­rungen. Doch dass der Anti­se­mi­tismus der Kern natio­nal­so­zia­lis­ti­scher Ideo­logie war, dass die Juden die Haupt­opfer des Natio­nal­so­zia­lismus waren – davon kein Schimmer. Zwar wird an einer Stelle der Song „An allem sind die Juden schuld“ darge­boten. Doch welche Juden? Gesungen wird er von einer Trans­person in einem fiktiven queeren Nacht­klub, nicht von der jüdi­schen Kaba­ret­tistin Anne­marie Hase im Tingel-Tangel-Theater Fried­rich Hollaen­ders, der auch den Song für sie schrieb.

Während Jüdinnen und Juden kaum vorkommen, gehen die „guten Deut­schen“ Rath und Ritter in den Wider­stand – warum bleibt unklar. Gilt Ritter unser letzter Blick, gehört Rath das letzte Wort. In einem Brief an sie beschreibt er, wie die Luft in Deutsch­land zuneh­mend „giftig und qualmig“ wird. „Aber diese Luft“, so Rath, „kann man bis zu einem gewissen Grad aussperren. Man kann seine Fenster dicht machen und sich in die vier Wände eines ausge­sparten Privat­le­bens zurück­ziehen. Man kann sich abkap­seln, sich Blumen ins Zimmer stellen und sich auf der Straße Ohren und Nase zu halten. Die Versu­chung, so zu verfahren, ist groß, auch bei mir.“ Aber natür­lich gibt er dieser Versu­chung nicht nach.

Sebas­tian Haffner

Wer bis zum Abspann weiter­schaut, erfährt, dass es sich bei Raths Brief um ein nahezu wört­li­ches Zitat aus Sebas­tian Haff­ners auto­bio­gra­fi­schem Bericht Geschichte eines Deut­schen handelt, den er im Exil verfasste, der aber erst posthum im Jahr 2000 erschien. Die Seri­en­ma­cher danken Haff­ners Erben für die Erlaubnis aus dem Buch zu zitieren. Ernst Weiß und sein Augen­zeuge, der doch die Ausgangs­idee lieferte, erwähnt der Abspann nicht.

Und was macht über­haupt das Haffner-Zitat in Babylon Berlin? Offen­sicht­lich ist es ein Appell, sich mit jenen zu soli­da­ri­sieren, die bedroht sind, während man selbst es (noch) nicht ist. Und als solcher ist es alle Ehre wert, genau wie Haffner selbst, der, obwohl er in den Augen der Nazis als „Arier“ galt, 1938 ins engli­sche Exil ging. Haff­ners Geschichte beweist: Wer Augen hatte, konnte sehen, wenn sie oder er es wollte. Tatsäch­lich sah Haffner so scharf, dass beim Erscheinen seines Buchs manche glaubten, es handle sich um eine retro­spek­tive Fälschung. Haffner könnte also ein Stachel im Fleisch deut­scher Schuld­ab­wehr sein – könnte.

In seinen Anmer­kungen zu Hitler von 1978 urteilt er, am meisten hätte Hitler „ganz objektiv betrachtet, Deutsch­land geschä­digt“. Immerhin seien sieben Millionen Deut­sche gestorben, „mehr als die Juden und die Polen“, das Deut­sche Reich sei von der Land­karte verschwunden und die Deut­schen würden sich „seit Hitler nicht mehr trauen, Patrioten zu sein“. In einem Inter­view charak­te­ri­sierte er sein Buch später selbst als „pro-deutsch […] mit dem Tenor, man kann es verstehen, daß ihr damals diesen Versu­chungen erlegen seid“.

Etwas Besseres hätte nicht nur konser­va­tiven Deut­schen gar nicht passieren können, bestä­tigte ihnen hier doch ein Exilant und ausge­wie­sener Nazi-Gegner, was sie schon immer wussten: dass sie die eigent­li­chen Opfer Hitlers und des Zweiten Welt­kriegs waren. Sie dankten es Haffner, indem sie seine Anmer­kungen zu einem der bis heute meist­ge­kauften Bücher zur NS-Diktatur machten. Nun, fast dreißig Jahre nach seinem Tod, kommt der Lieb­ling des Feuil­le­tons auch noch zu Serienehren.

Deut­sche Apologien

Damit ist Babylon Berlin aber noch nicht vorbei. Es folgen: Luft­auf­nahmen des kriegs­zer­störten Berlins zum Seri­enhit „Zu Asche, zu Staub“. Sowas kommt von sowas, soll das wohl heißen. Viel­leicht nicht der schlech­teste Schluss. Wie Theodor W. Adorno 1959 in seinem Vortrag „Was bedeutet: Aufar­bei­tung der Vergan­gen­heit“ betonte, war das beste Mittel gegen die anti­se­mi­ti­schen und faschis­ti­schen Tendenzen der Deut­schen, sie an das „Aller­ein­fachste“ zu erin­nern, nämlich dass „offene oder verkappte faschis­ti­sche Erneue­rungen“ in die Kata­strophe führen mussten oder kurz: an ihr eigenes Leid. Demge­gen­über nütze der „Verweis auf Ideale oder […] das Leid der anderen“ wenig. Es dürfte aber kaum dieses Argu­ment gewesen sein, weshalb Babylon Berlin statt mit befreiten Konzen­tra­ti­ons­la­gern mit ausge­bombten Häusern endet, dem Ursymbol deut­schen Leides.

Viel­leicht ist die Serie gerade darin am zeit­ge­mä­ßesten. Jeden­falls hat keine Bespre­chung von Babylon Berlin Juden­ver­fol­gung und -mord vermisst. Anti­se­mi­tismus sei die „perfi­deste Form der Auslän­der­feind­lich­keit“, erklärte Fried­rich Merz jüngst bei einem Wahl­kampf­auf­tritt in Berlin. Damit erklärte der Kanzler zugleich das Jüdi­sche zu etwas Nicht-Deutschem. Während die CDU bei Anti­se­mi­tismus auf der Linken das feinste Gespür an den Tag legt, verbieten ihre Stadt­räte in Heidenau zusammen mit der AfD das Verlegen von Stol­per­steinen. Wie der Bundes­kanzler und die CDU meint auch Babylon Berlin, auf der Seite des „besseren Deutsch­lands“ zu stehen und über­sieht dabei, wie tief die TV-Produktion selbst in die alte deut­sche Apologie verstrickt ist. Und so müssten die Macher einer Serie, die will, dass wir aus der Geschichte für die Gegen­wart lernen, erst einmal selbst Nach­hilfe nehmen.