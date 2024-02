Als Zögling eines katho­li­schen Gymna­siums in Bayern sah ich mich schon früh mit einem mora­li­schen Zwie­spalt konfron­tiert. Da war zum einen die christ­liche Lehre der Nächs­ten­liebe, die prin­zi­pi­elle Hilfe­stel­lungen für schwä­chere Personen forderte, Beistand und Unter­stüt­zung, unbe­grenzt und unter­schiedslos. Dem entgegen stand der schu­li­sche Impe­rativ, Tests und Prüfungen alleine zu bewäl­tigen, sein Wissen ohne Fremd­hilfe zu demons­trieren, ohne Schum­meln, Abschreiben, nach­bar­liche Unterstützung.

Ich habe das Gebot der Nächs­ten­liebe damals über jenes der selbst­ver­fer­tigten Lern- und Leis­tungs­nach­weise gestellt. Meine Bank­nach­barin wollte ich nicht verlieren. Also habe ich Mathe­schul­auf­gaben für zwei geschrieben oder mit Spick­zet­teln ausge­holfen. Was mir scharfe Kritik von Seiten der über­wa­chenden Lehr­kraft eintrug: Abschreiben lassen sei falsch verstan­dene Soli­da­rität. Bei späteren Klas­sen­ar­beiten wurde die Klas­sen­ka­me­radin wegge­setzt, fiel gegen Ende des Schul­jahres durch. Das habe ich den Nonnen nie verziehen.

Sollte das einer der Gründe sein, warum ich heute, 50 Jahre später, den Begriff des Indi­vi­duums kriti­siere? Weil er eben, wie nach fünf Schul­jahren Latein mehr als klar war, nicht nur „Unge­teiltes“ bezeich­nete. Sondern, wie ich im späteren Philo­so­phie­stu­dium lernte, ein Verständnis der Person propa­gierte, das auf Allein­stand, Auto­nomie, also Selbst­ge­setz­ge­bung zielte und darüber den modernen Egozen­triker hervor­ge­bracht hat, der sich bis heute durch ziel­füh­rendes ökono­mi­sches Gewinn­streben auszeichnet. Einer seiner Inbe­griffe ist der moderne Künstler, der vermeint­lich allein aus seiner Einbil­dungs­kraft heraus schafft und mit dem Nimbus des zumeist männ­li­chen Genies die Bewun­de­rung aller auf sich zieht. Für den Prototyp dieses Indi­vi­duums stehen Namen wie Leonardo da Vinci oder Dürer, Erfinder, Inge­nieure und Künstler in einer Person.

Histo­ri­scher Rückblick

Zu unser aller Bewun­de­rung hat es sie tatsäch­lich gegeben, die Vorbilder, die in der Renais­sance nicht nur die Künste, sondern auch die Wissen­schaften revo­lu­tio­nierten und den bis dahin weit­ge­hend unbe­kannten Globus umrun­deten, als Entde­cker à la Columbus oder Vasco da Gama. Dank ihres Aben­teu­er­geists haben sie die Vorstel­lung des Globus nach­haltig verän­dert. Den christ­li­chen Glauben durch neue Erkennt­nisse und ökono­mi­sche Ressourcen erwei­tert, dabei den neuen Menschen­typus des Indi­vi­duums geboren. Der Kunst­his­to­riker Jacob Burck­hardt hat zur Ausbil­dung dieses ›uomo univer­sale‹ die neuar­tige Entde­ckung der Welt, Natur­for­schung und Land­schafts­wahr­neh­mung, aber auch Formen höherer Gesel­lig­keit am Beispiel der Stel­lung der gebil­deten Frau gezählt.

Im deut­schen Sprach­raum inkar­nierte er sich unter anderem in histo­ri­schen Personen wie den Fuggern, denen über die Jahr­hun­derte hinweg der Aufstieg vom Hand­werker über den Kauf­mann zum Adligen gelang. Ab 1367 in Augs­burg ansässig, stiegen sie nach und nach zur führenden Kauf­manns­fa­milie der Reichs­stadt auf. Ab Mitte des 16. Jahr­hun­derts beklei­deten sie sogar kirch­liche und fürst­liche Ämter.

Aus heutiger Sicht erscheinen diese als Ausnah­me­erschei­nungen geprie­senen Exis­tenzen zumin­dest proble­ma­tisch, da sich ihr Wohl­stand mit der Ausbeu­tung von Terri­to­rien in Übersee verbunden erweist. Ohne die Silber- und Gold­schätze, die sie aus den Gruben Latein­ame­rikas heben ließen, hätte es keine Paläste und gold­ge­fassten Pokale in Augs­burg gegeben. Jakob Fugger gelang es, durch Verknüp­fung von Edelmetall-, Waren- und Finanz­ge­schäften als erfolg­reichster Bankier seiner Zeit in die Geschichte einzu­gehen. Er zeigte Inter­esse an der Erobe­rung der Neuen Welt, war, wie wir erst allmäh­lich begreifen, seiner­seits in den Kolo­nia­lismus invol­viert. Bei ihm ging christ­liche Nächs­ten­liebe, wie bei vielen der namhaften Genies, mit der Ausbeu­tung von anderen in eins.

Diese Art der Selbst­er­mäch­ti­gung wurde histo­risch mit dem Lobpreis indi­vi­du­ellen Wirkens belegt. Der Begriff des Indi­vi­duums, von Cicero im 1. Jh. u. Z. als Über­set­zung von grie­chisch ‚atomos‘, „Unge­teiltem“, geprägt, wurde in der Renais­sance auf Einzel­per­sonen über­tragen. Es verband sich mit Zuschrei­bungen von Selbst­be­stim­mung und Einma­lig­keit, mit der Idee, Regent des eigenen Schick­sals zu sein. Aben­teu­er­geist, Erfin­dungs­gabe, Besitz und Eigentum, ja ein Begriff von Sitt­lich­keit wurden mit seiner Aktua­li­sie­rung im ausge­henden 17. Jahr­hun­dert asso­zi­iert. Als Errun­gen­schaft west­li­chen Denkens, die den Einzelnen zuneh­mend von reli­giösen Zwängen und zum eigenen Willen befreit, wird das Indi­vi­duum bis heute gepriesen – dafür, Regent im eigenen Reich zu sein.

Die wach­sende Erkenntnis der an diesen Namen und seine Selbst­herr­lich­keit geknüpften Auswir­kungen lässt die Bezeich­nung ‚Indi­vi­duum‘ heute in philo­so­phi­schen Kontexten frag­würdig erscheinen. Ande­rer­seits wird sie im öffent­li­chen Diskurs unbe­dacht im Munde geführt, sobald von einer Einzel­person gespro­chen wird. Die späte Erkenntnis, dass das mensch­liche Selbst­ver­ständnis als Indi­vi­duum histo­risch nicht nur mit Macht­an­sprü­chen, sondern häufig mit der Diskri­mi­nie­rung ‚anderer‘ Personen verbunden war, führte in der Universal Decla­ra­tion of Human Rights der UNO von 1948 denn auch dazu, diese Bezeich­nung gerade nicht in Einsatz zu bringen. In ihren Para­gra­phen wird die Rechteinhaber:in durch­gängig neutral „ever­yone“ oder „no one“ genannt.

Kritik des Individuums

Heute verweisen zahl­reiche Wissen­schaften auf die Schwie­rig­keit der Isolie­rung von Einzel­phä­no­menen: So betonen etwa Biologen, dass von „Unge­teiltem" nur in klinisch berei­nigten Milieus gespro­chen werden kann, da alle Lebe­wesen etwa von Bakte­rien oder Viren mitbe­wohnt sind. Sozio­logen zeigen auf, dass der kultu­rell vermeint­lich indi­vi­dua­li­sierte Natio­nal­staat nicht nur eine hete­ro­gene Bevöl­ke­rung umfasst, sondern längst über seine Grenzen hinweg lebt. Expor­tiert er doch neben Waren und Dienst­leis­tungen auch Umwelt­ka­ta­stro­phen in andere Länder, die mithin Teil seiner Gesell­schaft sind.

Medi­en­theo­re­tiker machen geltend, dass die digi­tale Erfas­sung und Verrech­nung der Person mit einem Indi­vi­du­ums­ver­ständnis längst nicht mehr zusam­men­gehen. Und Kultur­wis­sen­schaftler bringen vor, dass alle Länder sich von wider­strei­tenden Glau­bens­hal­tungen und riva­li­sie­renden Tradi­tionen geprägt erkennen und zugeben müssen, dass eine indi­vi­dua­li­sierte Natio­nal­kultur eine Wunsch­größe der Vergan­gen­heit ist.

Aus verschie­denen Blick­win­keln wird mithin deut­lich, dass die Grenze von Einzel­er­schei­nungen schwer angebbar ist. Personen erscheinen je nach den Zeit­schnitten, die vorge­nommen werden, und den Genea­lo­gien, die (re)konstruiert werden, von unbe­rück­sich­tigten Faktoren mither­vor­ge­bracht. Sie werden von ihnen mitbe­ein­flusst, sind bei Gefahr des Über­le­bens nicht von diesen abtrennbar.

In der Gegen­wart verstärken sich Argu­mente gegen das Indi­vi­du­elle zudem aus (post)kolonialer Perspek­tive: Erkennen wir doch heute, dass das Indi­vi­duum ein west­li­ches Konzept ist, dem in zahl­rei­chen außer­eu­ro­päi­schen Kulturen nichts entspricht. Anthro­po­lo­gi­sche Studien erzählen davon, dass Perso­nen­ver­ständ­nisse dort gemein­schafts­ori­en­tierter und gene­ra­tio­nen­über­grei­fender funktionieren.

Die ersten Aufrufe zum „Umlernen“ antrai­nierten Wissens kamen vom latein­ame­ri­ka­ni­schen Konti­nent. Seit mehr als zwanzig Jahren wird dort eine verän­derte Selbst­wahr­neh­mung gefor­dert: Es sei von denje­nigen zu lernen, die in kolo­nialen Hinter­las­sen­schaften leben und das west­liche Wissen mit lokalen Über­lie­fe­rungen abzu­glei­chen sich bemühen. Neue Weisen der Kultur- und Selbst­kritik seien einzu­üben, nicht-westliche Verständ­nisse gelte es mitein­zu­be­ziehen, u.a. solche zur Person.

Vor allem aus ethi­schen Gründen wird heute gefor­dert, Begriffe der euro­päi­schen Philo­so­phie zu durch­leuchten und durch stärker inklu­die­rende zu ergänzen oder zu ersetzen. Kriti­siert wird in diesem Zusam­men­hang auch die Philo­so­phie von Imma­nuel Kant, der gewisse mensch­liche Fähig­keiten wie etwa die Urteils­kraft als verall­ge­mei­nerbar dekla­riert und im nächsten Schritt doch außer­eu­ro­päi­schen Personen abspricht. Seine Philo­so­phie entpuppt sich wider den eigenen Anspruch als vorur­teils­struk­tu­riert, auch weil er eine hier­ar­chi­sche Rassen­kunde entlang der mensch­li­chen Haut­farben entwirft, welche die soge­nannten Weißen und Roten oben, die Schwarzen und Oliv­gelben unten auf der Wert­schät­zungs­skala plat­ziert .

Auch Hegels Philo­so­phie ist in die Kritik geraten, da sie explizit die „Selbst­an­eig­nung“ des Indi­vi­duums fordert, eine Aussage, mit der sich zwangs­läufig der Gedanke ökono­mi­scher und kolo­nialer Aneig­nung asso­zi­iert. In seinerPhilo­so­phie des Rechts betont Hegel denn auch, dass der freie Geist erst jener sei, der sich die freie Exis­tenz durch „Bildung und (Selbst)Aneignung“ gibt. Zur Person gehöre nämlich das „abso­lute Zueig­nungs­recht des Menschen auf alle Sachen“, denn nichts sei „Selbst­zweck – Leben­diges nicht; Nicht Blut, Juden – nicht Indien, Ägypten“. Da der Wille sich alles zu eigen machen dürfe, könne er sich auch auf andere Menschen erstre­cken. Die bürger­liche Gesell­schaft bestimmt Hegel sogar „zur Kolo­ni­sa­tion getrieben“, um sich einen neuen „Bedarf“ ihres Arbeits­fleißes zu verschaffen. Kein Wunder mithin, dass seine Aussage, der west­liche Impe­ria­lismus sei „ein Gewinn für Afrika“, da es von Europa mit Vernunft, Ethik, Kultur und Sitten ausge­stattet worden sei, bei afri­ka­ni­schen Philosoph:innen auf schroffe Ableh­nung stößt.

Der neue Begriff der Dividuation

Gegen diese herab­las­senden bis rassis­ti­schen Ausfüh­rungen wendet sich die zeit­ge­nös­si­sche Philo­so­phie mit der Auffor­de­rung, erwei­terte Perso­nen­ver­ständ­nisse zu entwi­ckeln und Faktoren zu berück­sich­tigen, die die Person unwis­sent­lich mit ausma­chen und zu ihrer Gesamt­ver­fas­sung beitragen. Aus erwei­tertem Blick­winkel soll sie sich erkennen als durch psychi­sche und physi­sche, soziale, kultu­relle und ökolo­gi­sche Faktoren mit hervor­ge­bracht. Der fran­zö­si­sche Philo­soph Gilbert Simondon fordert sie etwa auf, die ihr aufer­legten Teil­haben, etwa am sozialen Leben oder an kultu­rellen Verpflich­tungen, zu erkennen und möglichst ins Gleich­ge­wicht zu bringen mit Wünschen nach Allein­stel­lung, wobei die Schwie­rig­keit, diese aufein­ander abzu­stimmen, durchaus mitge­dacht wird. Verein­nah­mung, Verflech­tung mit anderen, multi­di­rek­tio­nale Bezug­nahme sind Schlag­worte, die in diesem Zusam­men­hang fallen. Die Person erscheint als Knoten­punkt zahl­loser auf sie einwir­kender Faktoren, weshalb eine Neube­nen­nung überfällig ist. Selbst in Schulen wird heute ja auf Inklu­sion, gemein­sames Lernen und wech­sel­sei­tige Unter­stüt­zung Wert gelegt. Der Satz mit der falsch verstan­denen Soli­da­rität käme vermut­lich nicht mehr daher.

Das Argu­ment lautet daher: Unser Selbst(mis)verständnis als Indi­vi­duum, als Unge­teiltes samt all den damit einher­ge­henden Folgen erken­nend, sollten wir ersetzen durch eine Bezeich­nung, die unsere Vielfach-Verflechtung und Mit-Geteiltheit ansagt und zu bekräf­tigen sucht:

Zusammen mit den Vorden­kern Novalis, Nietz­sche, Deleuze/Guattari schlage ich daher vor, das „In“ des Indi­vi­duums oder der Indi­vi­dua­tion zu strei­chen, da es eine Vernei­nung der unum­gäng­li­chen Teil­haben zum Ausdruck bringt. Es wäre zu ersetzen nicht nur durch den von ihnen gebrauchten Begriff des ‚Divi­du­ellen‘, sondern durch jenen der prozess-betonenden und teilhabe-orientierten ‚Divi­dua­tion‘. Denn Divi­dua­tion will die Vorstel­lung beför­dern, dass wir mit quali­tativ unter­schied­li­chen Vorgängen notwendig verflochten, ja von ihnen mit hervor­ge­bracht und daher tenden­ziell immer Teil­ha­bende sind. Da wir aller­dings – unter Umständen auch unfrei­willig – Prozessen wie etwa jenen der digi­talen Verein­nah­mung und Präemp­tion ausge­setzt sind, sollten wir unsere Teil­haben möglichst bewusst wahr­nehmen und auszu­ta­rieren suchen, um sie nöti­gen­falls auch zu begrenzen.

Das Adjektiv ‚divi­duell‘ wird heute von einzelnen Anthro­po­logen wie Marshall Sahlins oder Marilyn Stra­thern gebraucht, um nicht-westliche Personen- und Verwandtschafts-Verständnisse im globalen Süden zu skiz­zieren. „Divi­duell“ wird aber auch die Ästhetik bestimmter Kunst­werke und Filme genannt, wenn sie sich auf unter­schied­liche kultu­relle Codes beziehen und diese in einem span­nungs­rei­chen Ausdruck zusam­men­führen. Dabei wird häufig betont, dass gerade ihre innere Viel­deu­tig­keit, auch die zeit­be­dingt sich verän­dernde Bild-Ton-Kombination ihren beson­deren Wert ausmacht.

Die Einsicht, dass „Indi­vi­duum“ eine irre­füh­rende Bezeich­nung für Personen, aber auch für Kulturen oder Kunst­werke ist und durch „Divi­dua­tion“ ersetzt werden sollte, bedeutet gleich­wohl nicht, dass Anglei­chung oder unter­schieds­lose Ähnlich­keit ange­strebt wird. Gerade die Einsicht in viel­fäl­tige Teil­haben und deren je beson­dere Kombi­na­tion, die sich zudem zeit­lich verän­dert, lässt jede Person anders erscheinen und nach wie vor jeweils beson­ders sein. Ja, sie ist umso spezi­fi­scher, je besser sie ihre Teil­haben zu einer über­legten und span­nungs­rei­chen Einheit zusam­men­führt. Ich möchte daher die gelin­genden Divi­dua­tionen als wert­volle Erschei­nungen erachten, als zu erfor­schende Figu­ra­tionen der Mit-Teilung und Selbst-Aufteilung, weil affir­mativ nicht-ungeteilt.

Um es noch einmal anders zu sagen: Mit der begriff­li­chen Inwert­set­zung der Divi­dua­tion verbindet sich nicht nur ein Anliegen der Kritik über­lebter Selbst­ver­ständ­nisse, sondern auch das ethi­sche und gesell­schafts­po­li­ti­sche Anliegen, unsere Ange­wie­sen­heit auf andere in über­legte Teil­ha­be­sorge zu über­führen. Persön­liche Findungen und Erfin­dungen sind an der Tages­ord­nung, aller­dings nicht qua iden­ti­tärer Selbst­sti­li­sie­rung, sondern qua Wahl der Aufnahme, Anbin­dung an und Soli­da­ri­sie­rung mit verschie­denen Außen. Ökolo­gi­sche Umsicht erscheint mir hier ein beja­hens­wertes Modell.