Im Inneren eines beengten Erdtun­nels sitzen zwei vermummte Personen mit Sonnen­brillen, neben ihnen eine lila Plas­tik­blume und ein alter Fens­ter­rahmen mit stau­bigen Scheiben: „Mach mal das Fenster auf, die Luft wird langsam dünn hier“, sagt einer der beiden und hebt den Fens­ter­rahmen hoch. Die beiden Köpfe verschwinden hinter dem erdver­schmierten Glas.

Mit dieser Szene endet die Video­bot­schaft zweier Klima-Aktivisten, die unter den Pseud­onymen Pinky und Brain drei Tage lange in einem selbst­ge­gra­benen Tunnel­system ausge­harrt haben, um die Räumung des Weilers Lützerath zu verzö­gern. Nachdem der Ener­gie­kon­zern RWE im soge­nannten Kohle­kom­pro­miss die Erlaubnis erhalten hatte, die Braun­kohle unter Lützerath abzu­bag­gern, entstand in den verlas­senen Häusern ein Protest­dorf von Klimaaktivst:innen, das im Januar 2023 unter großer öffent­li­cher Aufmerk­sam­keit geräumt wurde.

Neben den Bildern von zerstörten Baum­häu­sern, im Schlamm versin­kenden Polizist:innen und Aktivst:innen an der Abbruch­kante, fanden auch die Video­bilder aus dem Tunnel große Beach­tung: „Mit gemischten Gefühlen beob­achten wir, wie viel Aufmerk­sam­keit die Medien dem Tunnel geschenkt haben“, schreiben die Aktivist:innen nach dem frei­wil­ligen Ende ihres Tunnel­pro­tests: „Der Tunnel an sich hat keine Bedeu­tung, die entschei­den­dere Frage ist, warum er gebaut und besetzt wurde.“ Wie Baum­häuser, Barri­kaden, Dreibeine oder Lock-Ons sei der Tunnel nur bloßes „Mittel zum Zweck“, um die Räumung aufzu­halten und gegen den Abbau von klima­schäd­li­cher Braun­kohle vorzugehen.

Doch so kurz­sichtig es wäre, den Tunnel von den poli­ti­schen Anliegen seiner Erbauer:innen zu trennen, so ober­fläch­lich wäre es, ihn auf ein bloßes Mittel für akti­vis­ti­sche Zwecke zu redu­zieren. Die Eingra­bung im Erdreich ist im Kontext des Braun­koh­le­ab­baus keine belie­bige Wider­stands­praxis, viel­mehr lenkt sie den Blick auf genau jenen terres­tri­schen Unter­grund, der den Abbau­ar­beiten zum Opfer fallen soll. Wenn die Erde besetzt und bewohnt wird, um ein Stück Erde vor dem Abbau zu bewahren, fallen Mittel und Zweck, Medium und Botschaft tenden­ziell zusammen. Der Tunnel ist daher mehr als nur ein weiteres Hilfs­mittel im Reper­toire der Aktivist:innen, er ist ein eigen­stän­diges Medium, das die Mate­ria­lität der Erde, die in Lützerath und anderswo auf dem Spiel steht, in den Vorder­grund rückt. Man könnte ange­sichts dieses Beispiels von einer terres­tri­schen Protest­form spre­chen, die glei­cher­maßen erdge­bunden wie erdver­bunden agiert, weil sie im Medium Erde situ­iert ist und sich für den Erhalt eben­dieser Erde engagiert.

Der Tunnel von Lützerath ist das vermut­lich jüngste, aber keines­wegs das erste Beispiel einer solchen terres­tri­schen Inter­ven­tion. Wenn man ein wenig in der Geschichte des Umwelt­ak­ti­vismus zu graben beginnt, stößt man schnell auf ein ganzes System aus Gängen, Tunneln, Löchern und Schächten, die den Unter­grund von Lützerath mit anderen Schau­plätzen ökolo­gi­schen Wider­stands verbinden. Im Folgenden soll die Geschichte dieser terres­tri­schen Protest­form mit einigen groben Spaten­sti­chen geschil­dert und ihr stra­te­gi­scher Einsatz frei­ge­legt werden. Damit lässt sich, so der Leit­ge­danke, zugleich ein neuer Blick auf die gegen­wär­tigen poli­ti­schen Kämpfe um das Exis­tenz­recht der Erde und ihrer mensch­li­chen wie nicht-menschlichen Bewohner:innen werfen.

Von Tree-Sittern und Cherry-Pickern

Wo die Wurzeln des Tunnel­pro­tests liegen, deuten bereits die Aktivist:innen von Lützerath in ihrem Video an: „Damit ange­fangen im Akti­vismus haben eigent­lich Menschen aus England in den 90ern.“ Tatsäch­lich formiert sich Anfang der 1990er Jahre in England ein vehe­menter Wider­stand gegen das von Margaret That­cher prokla­mierte und von John Major umge­setzte, milli­ar­den­schwere Stra­ßen­bau­pro­gramm Roads for Prospe­rity. Stra­ßen­bau­pro­jekte wie der Ausbau der Auto­bahn M3 in Twyford Down, die M11 Link Road im Osten Londons, der Newbury Bypass und die A30 in Fair­mile werden zu zentralen Schau­plätzen des briti­schen Umwelt­ak­ti­vismus. In den Protest­camps, die sich entlang der geplanten Stra­ßen­ver­läufe bilden, um für den Erhalt von Natur­schutz­ge­bieten und alten Baum­be­ständen zu protes­tieren, wurden neuar­tige Wider­stands­formen erprobt, die inzwi­schen zum festen Reper­toire ökolo­gi­schen Protests gehören. Beson­ders das bislang nur in den USA und in Austra­lien bekannte tree-sitting, also die Beset­zung von Bäumen mit Baum­häu­sern, kam hier erst­mals in Europa zum Einsatz. Die von der Presse bald als tree people bezeich­neten Aktivist:innen errichten zahl­reiche Holz­struk­turen in Baum­kronen, die unter­ein­ander mit Klet­ter­seilen zu einem dichten Gewebe verbunden werden, um den bevor­ste­henden Räumungen zu trotzen.

Zum erbit­terten Gegen­spieler der tree people wurde der soge­nannte cherry-picker, ein Kran mit Hebe­bühne, den die Polizei- und Sicher­heits­kräfte zur Räumung der Baum­häuser aufbieten. Daraufhin verla­gerten einige tree people ihre Akti­vi­täten von den Baum­wip­feln hinab in die Niede­rungen des Erdreichs. Der Protest­tunnel, der erst­mals 1996 in Newbury erprobt und später in Fair­mile und Manchester weiter­ent­wi­ckelt wurde, kann als unmit­tel­bare Antwort auf den Einsatz der cherry-picker betrachtet werden. Er folgt einem simplen, aber effek­tiven Kalkül: solange sich noch Menschen im poten­ziell einsturz­ge­fähr­deten Tunnel aufhalten, können keine schweren Geräte an der Ober­fläche anrü­cken, um die Baum­häuser zu räumen – andern­falls stünde das Leben der Einge­gra­benen auf dem Spiel. Umge­kehrt können die Tunnel nicht geräumt werden, solange noch Aktivist:innen auf Baum­häu­sern ausharren, weil die Tunnelspezialist:innen erst ans Werk gehen dürfen, wenn die Lage ober­ir­disch abge­si­chert ist. Der Protest­tunnel stellt die Behörden somit vor ein Dilemma, bei dem die Räumung von Baum­häu­sern durch Tunnel und die Räumung von Tunneln durch Baum­häuser verhin­dert wird, weil beide Struk­turen als Risiken fürein­ander betrachtet werden. Jeder Schritt zur Fort­set­zung der Räumung kann von den Aktivist:innen als unver­ant­wort­liche Gefähr­dung der einen oder anderen Seite adres­siert und skan­da­li­siert werden, wie die öffent­liche Empö­rung ange­sichts der rabiaten Räumung des Newbury-Protestcamps samt Baum­häu­sern und Tunneln wirkungs­voll gezeigt hat.

Verzö­ge­rung und Verteuerung

Bei späteren Räumungen wie 1997 des Fairmile-Protestcamps gegen den Bau der M30 gingen die Behörden daher gera­dezu osten­tativ sicher­heits­ori­en­tiert, rück­sichts­voll und vorschrifts­mäßig vor. Aller­dings wurden die Zuge­winne an Sicher­heit mit einer immensen Lang­sam­keit erkauft. Die möglichst lang­wie­rige Verzö­ge­rung der Räumung gehört zum zentralen stra­te­gi­schen Kalkül der Tunnel-Aktivist:innen. Als para­dig­ma­ti­sche „Verzö­ge­rungs­ar­chi­tektur“ (Oliver Elser) sind Protest­tunnel zunächst nichts anderes als verräum­lichte Zeit. Jede ihrer Windungen, Biegungen und Gabe­lungen, jede Engstelle und jede Barriere stellt eine genau kalku­lierte zeit­liche Kompli­ka­tion dar, die den Räumungs­teams einen Umweg aufnö­tigt. Als beson­ders zeit­auf­wändig erweist sich die fach­ge­rechte Absi­che­rung des Tunnels durch die Räumungs­teams. Die von den Aktivist:innen verwen­deten provi­so­ri­schen Stütz­balken bewahren den Tunnel zwar vor dem Einsturz, unter­schreiten jedoch – oftmals ganz bewusst – die Sicher­heits­stan­dards des profes­sio­nellen Tunnel­baus: „Don‘t make it too good!“ lautet die Anwei­sung aus einem frühen Hand­buch für Tunnelaktivist:innen. Protest­tunnel sollen gerade sicher genug sein, um sich darin gefahrlos aufhalten zu können, aber nicht zu sicher, um den Räumungs­teams nicht die mühsame Arbeit der Absi­che­rung zu ersparen.

Je länger und aufwän­diger sich die Räumung gestaltet, desto höher steigen auch die Kosten für das geplante Stra­ßen­bau­pro­jekt. In Fair­mile etwa wuchsen die Projekt­kosten durch die Tunnel­räu­mung täglich um Zehn­tau­send Pfund auf insge­samt eine halbe Million Pfund an. Die Verzö­ge­rungs­ar­chi­tektur des Tunnels ist somit immer auch eine Verteue­rungs­ar­chi­tektur. Sie folgt einer umge­kehrten ökono­mi­schen Ratio­na­lität, die den wirt­schaft­li­chen Impe­rativ der Kosten­sen­kung in sein Gegen­teil verkehrt und mit allen Mitteln die Kosten in die Höhe zu treiben versucht, um künf­tige Bauvor­haben unren­tabel, mindes­tens aber unpo­pulär zu machen. In gewissem Sinne handeln Tunnelaktivist:innen somit als kluge ökono­mi­sche Akteure, die die gewon­nene Zeit in verlo­renes Geld der Bauherren konvertieren.

Mensch­liche Maulwürfe

Doch neben einer Ökonomie der Zeit und des Geldes ist der Tunnel­pro­test immer Teil einer medialen Aufmerk­sam­keits­öko­nomie. Die zeit­liche Dehnung der Räumung verlän­gert die screen time des Protests und damit die Möglich­keit einer brei­teren Mobi­li­sie­rung. So fesselte die Fairmile-Räumung eine ganze Woche lang die Aufmerk­sam­keit der briti­schen Medien, die oftmals Sympa­thie für die Tunnelaktivist:innen erkennen ließen. Von der Presse liebe­voll als human moles, also mensch­liche Maul­würfe titu­liert, wurden die Aktivist:innen ausdrück­lich für ihre „down to earth“-Politik gewür­digt, mit der sie sich unter hohem persön­li­chem Risiko für die bedrohten Land­schaften und Lebens­welten einsetzten. Die Tunnelaktivist:innen selbst betonen die Erdver­bun­den­heit ihres Protests mit einpräg­samen Pseud­onymen wie Swampy oder Muddy Slidey, die sich mime­tisch an das lehmige, sump­fige, schlam­mige Milieu des Erdreichs anlehnen.

Es wäre verkürzt, in all diesen Erdbe­zügen nur eine exzen­tri­sche Selbst­sti­li­sie­rung zu sehen. Sie zeigen viel­mehr, dass der Tunnel­pro­test jenseits seiner unmit­telbar stra­te­gi­schen Funk­tionen auch so etwas wie einen terres­tri­schen Existenz- und Poli­tik­stil entwirft, der sich mit der Erde und ihren (nicht-)menschlichen Bewohner:innen gemein macht, um ihre Abtra­gung oder Ausbeu­tung zu verhin­dern. In den Tunneln von Fair­mile wird prak­tisch erprobt, was es heißen könnte, sich in der Erde zu verorten, statt einen erha­benen Stand­punkt außer­halb einzu­nehmen, der einen instru­men­tellen Zugriff auf sie erlauben würde: „As a tunneller you‘re digging and living within mother earth. The dirt should be as much a part of you as your right hand”, heißt es in einem Tunnel­hand­buch. Wenn die Erde zum elemen­taren Teil der eigenen Exis­tenz und der Tunnel zur Erwei­te­rung des eigenen Körpers geworden ist, dann lässt sich der Tunnel nicht länger als bloßes ‚Mittel zum Zweck’ für poli­ti­sche Ziele instru­men­ta­li­sieren: Er erweist sich viel­mehr als Milieu einer bestimmten mensch­li­chen Exis­ten­zweise, die sich als radikal terres­trisch versteht.

Politik von Drinnen

Mit den Ereig­nissen von Fair­mile hat sich der Tunnel als eigen­stän­diges Medium des ökolo­gi­schen Protests etabliert. Dies zeigt sich nicht nur an all den Folge­tun­neln, die von Manchester bis Essex gegen viele weitere Infra­struk­tur­pro­jekte gegraben wurden, sondern auch an der zuneh­menden Profes­sio­na­li­sie­rung des Tunnel­bau­wis­sens, das Ende der 1990er Jahre in Hand­bü­chern wie Disco Daves Tunne­ling Guide oder Road Raging aufbe­reitet und durch Diavor­träge, Teach-Ins, Broschüren und Zines über­re­gional verbreitet wird. So gelangte das akti­vis­ti­sche Tunnel­wissen schließ­lich durch den Euro­tunnel auf das euro­päi­sche Fest­land, wo in den Nieder­landen und in Deutsch­land erste Protest­tunnel entstanden, die in Lützerath ihren bislang jüngsten Ausläufer gefunden haben.

In viel­fa­cher Weise erweist sich der Protest­tunnel von Lützerath als Nach­fahre der briti­schen Tunnel­pro­teste. Nicht nur verfolgen die Aktivist:innen ausdrück­lich die in England erprobte Stra­tegie, die Einsturz-Risiken des Tunnels an die Räumungs­kräfte zu dele­gieren, auch die Insze­nie­rung der vermummten Personen mit Sonnen­brillen, die schon äußer­lich eine Art Maulwurf-Werden verkör­pern, schließt an die human moles von Fair­mile an. Mehr jedoch als bei vorhe­rigen Protesten wird der Tunnel in Lützerath als ein bewohn­bares Milieu in Szene gesetzt. Das Innere des Tunnels, den die Akti­visten als ihren „Winterbau“ bezeichnen, ist mit allerlei Attri­buten häus­li­cher Wohn­lich­keit ausge­stattet wie der eingangs erwähnten Plas­tik­blume und dem Fens­ter­rahmen. So bizarr das Inte­rieur auf den ersten Blick scheint, so sehr arti­ku­liert sich darin der Versuch, die Erde als einen Innen­raum zu bewohnen, der nicht auf eine bloß abbau­bare Ressource redu­ziert werden kann. Anders als die Braun­koh­le­bagger verorten sich die Akti­visten nicht außer­halb oder gegen­über jenem Stück Erde, für das sie streiten, sondern inmitten und im Inneren: Sie prak­ti­zieren das Im-Bau-Sein als eine Form des terres­tri­schen Protests.

In seinem kleinen Buch Wo bin ich? hat Bruno Latour die Erde, die wir bewohnen, als einen gigan­ti­schen Bau beschrieben, den Menschen und Nicht-Menschen über Jahr­tau­sende durch ihre uner­müd­liche Grabungs- und Abbau­tä­tig­keit geformt haben. Für eine ökolo­gi­sche Haltung sei es notwendig, nicht länger ein Außen zu imagi­nieren, das uns von den terres­tri­schen Lebens­be­din­gungen trennt, sondern das Drinnen-Sein zu bejahen. Wenn die Lützer­a­ther Akti­visten am Ende ihres Videos durch die stau­bige Fens­ter­scheibe blicken und sich die Erde buch­stäb­lich in ihr Sicht­feld schiebt, bringen sie genau das zum Ausdruck: Es gibt kein unbe­rührtes Außen mehr, auf das wir von Drinnen schauen könnten. Wir sitzen alle im selben Bau – und müssen gemeinsam dafür sorgen, dass er nicht einstürzt.

Ich danke Tom Ullrich für die gemein­samen Grabungen zu diesem Text.