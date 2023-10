Die Philo­so­phin Susan Neiman hat sich in ihrem jüngst auch auf Deutsch veröf­fent­lichten Buch Links≠woke (Berlin 2023) wort­reich für den Univer­sa­lismus der Aufklä­rung stark gemacht – und die „woke“ Linke dafür gescholten, dass sie ihn zusammen mit dem Anspruch auf die Gleich­heit aller Menschen angeb­lich verachte. Das ist zwar nach­weis­lich falsch, aber es ist Neiman immerhin zugute zu halten, dass ihr vordring­li­ches Motiv für ihre eher hemds­ärm­lige Vertei­di­gung des Univer­sa­lismus die Sorge um gleiche Rechte in Israel/Palästina ist. Dasselbe gilt auch für den weitaus subtiler argu­men­tie­renden israelisch-deutschen Philo­so­phen Omri Boehm, der für eine israelisch-palästinensische Einstaa­ten­lö­sung eintritt, weil er dezi­diert am Begriff des Univer­sa­lismus und am Anspruch fest­hält, gleiche Rechte für alle Menschen zu begründen – eine Haltung, die bis heute nichts von ihrer Aktua­lität und Brisanz einge­büßt hat. Boehm vertritt sogar einen „radi­kalen Univer­sa­lismus“, wie es im Titel seines gleich­na­migen Buches heißt (Berlin 2022). Doch funk­tio­niert auch dessen Begrün­dung? Und falls nicht – gäbe es Alternativen?

„Meta­phy­si­sche Abstraktion“

Boehms Argu­ment lautet, das alle auf bloßem Konsens basie­renden Werte, Wahr­heiten und Gerech­tig­keits­vor­stel­lungen immer nur relativ sein können und daher nicht die Kraft haben, wirk­liche oder gar „abso­lute“ Auto­rität auszu­üben. Gestützt auf Kant behauptet er, dass die aufklä­re­ri­schen Ideen umso besser begründbar und umso valider seien, je abstrakter sie sind – bezie­hungs­weise je weniger anthro­po­lo­gi­sche, histo­ri­sche, psycho­lo­gi­sche oder biolo­gi­sche Bezüge in ihnen steckten. Daher könne auch der an sich bedau­er­liche persön­liche Rassismus Kants diesen abstrakten Ideen nichts anhaben. Viel­mehr trete „para­do­xer­weise die Kraft von Kants abstraktem Begriff der Mensch­heit im Lichte seiner häss­li­chen Kommen­tare über Asiaten, schwarze Menschen und ameri­ka­ni­sche Urein­wohner nur umso deut­li­cher zutage“. Boehm nennt dieses erstaun­liche Verfahren „meta­phy­si­sche Abstrak­tion“ und behauptet: „Ohne die abstrakte Idee vom Menschen ist völlig unklar, was am Rassismus über­haupt falsch sein soll“.

Dieses Verfahren der Abstrak­tion, das die Geltung univer­seller Werte von jeder „welt­li­chen“ Begrün­dung ablöst, findet Boehm sogar – und etwas para­do­xer­weise – im Alten Testa­ment begründet. Es geht dabei um die Figur des Abraham, der seinen zürnenden Gott ange­sichts der drohenden Vernich­tung von Sodom und Gomorra anfleht: „Willst du denn den Gerechten mit dem Gott­losen umbringen? […] Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gott­losen, sodass der Gerechte gleich wäre wie der Gott­lose. Das sei ferne von dir!“ (1. Buch Moses, Kapitel 18) Boehm behauptet nun, dass Abraham sich mit dieser Rede auf eine Gerech­tig­keit bezogen habe, die „noch grösser“ oder „noch univer­seller“ sei als Gott selbst – eine „abso­lute Gerech­tig­keit“, der auch Gott sich beugen müsse und eben auch gebeugt habe.

Allein, ist das so? Bei Lichte besehen, scheint doch Abraham in dieser Geschichte Gott gegen­über auf nichts anderem als auf Logik und Konsis­tenz bestanden zu haben. Denn wahl­loses Bestrafen verhält sich inkon­sis­tent zu der im Begriff der Strafe selbst enthal­tenen Norm, dass der Unge­rechte und Frevler bestraft werden müsse, nicht aber der Gerechte – und wäre daher selbst unge­recht, was Gott nicht wollen könne. Der logi­sche Schluss, mit dem Abraham Gott gleichsam in den Arm fällt, ist mit anderen Worten in den Kontext der von Gott und Abraham gemeinsam geteilten Annahme einge­lassen, dass Unge­rechte und Frevler eben die Todes­strafe verdienen. Hätte Abraham behauptet, ab und zu ein wenig Frevel sei doch nur mensch­lich, hätte er seinen Gott kaum über­zeugt. Dass dieser sich aber über­zeugen ließ, hat dieser Geschichte zufolge mit Konsis­tenz­an­for­de­rungen und der zwin­genden Macht eigener Normen zu tun – nicht aber mit einer imagi­nären „abso­luten Gerech­tig­keit“, die „noch univer­seller“ wäre als Gott selbst.

Die Idee der „Mensch­heit“

Univer­selle Werte impli­zieren zunächst einmal Konsistenz-Erwartungen – etwa in moderner Weise: Wenn doch alle Menschen gleich sind, wie du behaup­test, warum behan­delst du dann diese oder jene Gruppe ungleich? Dazu braucht es keine meta­phy­si­sche Begrün­dung. Vor allem aber scheinen Univer­sa­lien nur unter der Voraus­set­zung zu funk­tio­nieren – und das wäre natür­lich genau das libe­rale, konsen­suale Argu­ment, das Boehm erstaun­li­cher­weise mit aller Schärfe ablehnt –, dass die Konsis­tenz­an­for­de­rung auf einem gemeinsam geteilten Refe­renz­system beruht, nach dem Muster „wie du behaup­test und wie ich auch glaube“. Dieses Refe­renz­system aber kann nicht voll­ständig abstrakt sein – es muss viel­mehr zwin­gend irgend­eine von allen Betei­ligten als wahr oder ethisch richtig ange­nom­mene Aussage enthalten (und wenn es die ist, dass Frevler bestraft werden müssen). Boehm scheint dem nur gerade inso­weit zuzu­stimmen, als er auf die Kanti­sche Forde­rung abhebt, ein Mensch dürfe nie nur als Mittel behan­delt werden, sondern immer auch als Zweck an sich. Die so postu­lierte Würde des Menschen könne daher nicht, so Boehm mit Kant, wie etwa in der Skla­verei auf einen Wert oder Preis redu­ziert werden, weil sich sonst „die Grund­vor­aus­set­zung aller Werte und damit das Funda­ment jegli­cher Auto­rität“ auflöst.

Diese angeb­liche Voraus­set­zung von Sitt­lich­keit und Auto­rität über­haupt lässt aller­dings nicht nur Kants eigenen Rassismus seltsam unbe­rührt; die Behaup­tung einer solchen angeb­li­chen Voraus­set­zung schei­tert vor allem ekla­tant an der Realität des vier­hun­dert Jahre währenden trans­at­lan­ti­schen Skla­ven­han­dels, der von euro­päi­schen Mächten genau in der Zeit betrieben wurde, als sie ihre Vorstel­lungen von Sitt­lich­keit zuneh­mend von reli­giös auf philo­so­phisch umstellten, ihre staat­liche Auto­rität und ihre Rechts­sys­teme in natio­nalen Rahmen aufbauten und von der Würde zumin­dest weißer Menschen mehr oder minder feste Über­zeu­gungen hegten. Sitt­lich­keit, Werte und Auto­rität für die einen sind durchaus mit Skla­verei und Ausbeu­tung für die andern kompa­tibel. Kants Idee von der Würde des Menschen und die davon abge­lei­tete Idee der „Mensch­heit“ als solcher sind zwar ohne Frage auch heute noch zu vertei­di­gende norma­tive Leit­planken – aber sie sind schwache mensch­liche Erfin­dungen, keine meta­phy­si­schen Anker­punkte im Himmel der Abstrak­tion. Da sie mensch­liche Erfin­dungen sind, haben sie nicht die Kraft, als Bedin­gung der Möglich­keit von univer­sellen Werten über­haupt und überall auf der Welt zu fungieren. Boehms Himmel der Abstrak­tion ist kalt und die abstrakte Idee der „Mensch­heit“ leer.

Man kann Boehms Versuch, die aufklä­re­ri­schen Werte gegen alle Evidenz als „absolut“ zu begründen, an sich löblich finden –, doch dieser Versuch ist in gera­dezu exem­pla­ri­scher Weise geschei­tert. So rettet man die Aufklä­rung nicht, vor allem dann nicht, wenn dieser Rettungs­ver­such wie bei Boehm ganz offen­sicht­lich illi­be­rale Züge annimmt, etwa wenn er „auf dem Vorrang der Wahr­heit vor dem Konsens, der Meta­physik vor der Verfas­sung“ besteht, oder wenn er hinsicht­lich der Geltung dieser Wahr­heiten sagt: „Univer­seller Geltungs­be­reich und univer­selle Auto­rität gehen Hand in Hand“. Man möchte sich kaum von irgendwas wünschen, es habe „univer­selle Auto­rität“. Und es scheint auch klar zu sein, dass es meist dieser Bezug auf „abso­lute“ Werte und „abso­lute“ Wahr­heiten ist, der poli­ti­sche oder reli­giöse Gewalt recht­fer­tigt – und nicht „Werte­re­la­ti­vismus“, „libe­raler Konsens“ oder „die Verfas­sung“. Menschen, die „abso­lute“ Werte prokla­mieren, sind in der Regel ziem­lich schlecht darin, die Werte anderer anzuerkennen.

„Es gibt nur eine Welt“

Spätes­tens an diesem Punkt wünscht man sich eine menschen­freund­li­chere, ja mensch­li­chere Aufklä­rung, als sie Boehm vor Augen steht. Es führt kein Weg daran vorbei, aufklä­re­ri­sche Werte als menschen­ge­machte und histo­risch geprägte, in gehalt­volle Refe­renz­sys­teme einge­las­sene und nicht zuletzt auf die mensch­liche Körper­lich­keit bezo­gene Werte zu vertei­digen. Wie das viel­leicht gehen könnte, zeigen in unter­schied­li­cher, aber auch exem­pla­ri­scher Weise die Vorschläge von Achille Mbembe und Jule Govrin, die ich hier kurz disku­tieren möchte.

Mbembe skiz­ziert seine Idee eines neuen Univer­sa­lismus am Ende von Kritik der schwarzen Vernunft (frz. 2013) unter dem Titel „Es gibt nur eine Welt“. Er fordert, sich an eine, wie er sagt, „unmit­tel­bare und unab­wend­bare Gege­ben­heit zu erin­nern, deren Ursprung zwei­fellos am Beginn der Moderne liegt – nämlich an den unum­kehr­baren Prozess der Verqui­ckung und Verschach­te­lung der Kulturen, Völker und Nationen“. Es waren, mit anderen Worten, die modernen Kräfte des globalen Verkehrs, des Handels und der Kommu­ni­ka­ti­ons­technik, aber auch der Kriegs­züge und ganz beson­ders des Kolo­nia­lismus und des trans­at­lan­ti­schen Drei­eck­han­dels mit Sklaven und Zucker, die seit dem Beginn der Moderne gleichsam die mate­ri­ellen Voraus­set­zungen dafür geschaffen haben, dass es „nur eine Welt gibt“.

Dieses mate­ria­lis­ti­sche Argu­ment, das auf den wirt­schaft­li­chen, tech­ni­schen und mili­tä­ri­schen Vernet­zungen und Verflech­tungen seit dem Beginn der Moderne abhebt, beschreibt die reale Bedin­gung der Möglich­keit einer Idee der „Mensch­heit“. Sie erst bildet, so Mbembe, die Voraus­set­zung dafür, Mensch­lich­keit in einem nicht ausschlie­ßenden, keinen Rassismus oder Kolo­nia­lismus mehr tole­rie­renden, mithin tatsäch­lich univer­sellen Sinne denken zu können. Das bedeutet aber natür­lich nicht, dass sich diese Idee und dieses Bewusst­sein einfach so durch­setzen. Mbembe spricht viel­mehr davon, die Welt der Menschen bedürfe in doppelter Weise der Sorge, der Repa­ratur und der Repa­ra­tion, ja der Entschä­di­gung und Wieder­gut­ma­chung. Zum einen ist das die ökolo­gi­sche Sorge um die ständig notwen­dige Repa­ratur der Natur, wie dies im afri­ka­ni­schen Bild des Samen­korns symbo­li­siert werde, das dank Hege und Pflege immer wieder neues Leben hervorbringt.

Zum anderen aber gehe es heute darum, „jenen, die in der Geschichte einen Prozess der Abstrak­tion und Verding­li­chung erfahren haben, den ihnen geraubten Teil an Mensch­lich­keit zurück­zu­er­statten“. Dazu seien in einem konkreten, ökono­mi­schen Sinne „Repa­ra­tion, Wieder­gut­ma­chung und Entschä­di­gung“ notwendig, denn diese würden – und es klingt fast so, als spräche Mbembe direkt mit Omri Boehm– „den Kern der Möglich­keit […] zur Herstel­lung univer­seller Gerech­tig­keit bilden“. Die Aner­ken­nung des Anderen, die Aner­ken­nung seiner Mensch­lich­keit seien, so Mbembe durchaus im Sinne von Boehm, unver­zicht­bare Voraus­set­zungen für „die Idee des Selbst, der Gerech­tig­keit, des Rechts oder der Mensch­lich­keit“. Aber, und das ist für Mbembe entschei­dend, diese Voraus­set­zungen hätten ihrer­seits zur Bedin­gung, dass histo­ri­sches Unrecht, Verlet­zungen und Wunden, die die Geschichte hinter­lassen hat, wieder­gut­ge­macht, entschä­digt und repa­riert werden. Sonst blieben sie gleichsam im kalten Himmel der Abstrak­tion hängen.

„Univer­sa­lismus von unten“

Während es also bei Mbembe Wieder­gut­ma­chung, Repa­ra­tion und Entschä­di­gung sind, die den univer­sa­lis­ti­schen Werten der Aufklä­rung ihre Substanz zurück­geben sollen, ist dies bei der Philosoph:in Jule Govrin – und, full disclo­sure, unter anderem auch GdG-Redakteur:in – die Bezie­hung zwischen Körpern. In Govrins Buch Poli­ti­sche Körper. Von Sorge und Soli­da­rität (2022) geht es darum, das scheinbar körper- und geschlechts­lose aufklä­re­ri­sche – und „univer­selle“ – Subjekt wieder auf seine wesens­mä­ßige Verwund­bar­keit und Sorge­be­dürf­tig­keit zurück­zu­führen. Govrin argu­men­tiert aus der Perspek­tive eines „Univer­sa­lismus von unten“, dass es nicht auto­nome Vernunft­sub­jekte seien, denen allein dank eines Verfah­rens der Abstrak­tion, das heißt in Abse­hung von allen konkreten histo­ri­schen, sozialen und körper­li­chen Bedin­gungen, „gleiche Rechte“ zukommen sollen, sondern gerade umge­kehrt, dass man immer von konkreten Menschen in spezi­fi­schen, ja lokalen Situa­tionen und Abhän­gig­keiten ausgehen müsse. Das sind Menschen, so Govrin, mit verletz­li­chen und begeh­renden, aufein­ander ange­wie­senen Körpern, die den Anspruch auf Aner­ken­nung, Rechte und Gleich­heit sei’s erkämpfen, sei’s in Prak­tiken der Sorge und der Soli­da­rität wech­sel­seitig realisieren.

Diese immer nur parti­ku­laren und lokalen Kämpfe oder Bezug­nahmen aufein­ander – also zum Beispiel Stra­ßen­kü­chen für Arme oder Nothilfen für Geflüch­tete – werfen natür­lich die Frage auf, worin denn nun das Allge­meine und Verall­ge­mei­ner­bare, ja das Univer­selle solcher Prak­tiken bestehe. Govrin gibt darauf eine drei­fache Antwort: Erstens würden solche lokalen Prak­tiken von Sorge und Soli­da­rität von der Einsicht getragen, dass wir eben alle glei­cher­maßen vulnerable Menschen sind. Der Bezug auf den Körper ist zentral, weil „Gleich­heit […] von den Körpern kommt“, die „den glei­chen Schutz­an­spruch und das Sorge­be­dürfnis aller Körper“ haben. Gleich­heit also nicht, weil alle Körper „gleich“ wären, sondern Gleich­heit in diesem Aufeinander-Bezogensein.

Zwei­tens argu­men­tiert Govrin, dass in den lokalen Prak­tiken der Sorge und Soli­da­rität hete­ro­gene Netze von soli­da­ri­schen Bezie­hungen entstünden, die anstelle der abstrakten Allge­mein­heit univer­seller Werte so etwas wie Gleich­heit in konkreter, nach­voll­zieh­barer Weise reali­sieren: „An die Stelle von starren univer­sa­lis­ti­schen Normen treten Poli­tiken der Univer­sa­li­sie­rung“. Das bedeute nicht, die aufklä­re­ri­schen Werte und Ideen über Bord zu werfen, viel­mehr folgten auch diese lokalen Poli­tiken „der Idee einer univer­sellen Gleich­heit“. Mit anderen Worten: Die philo­so­phi­sche Frage, die Govrin stellt, lautet nicht, wie man diese Idee „letzt­lich“ begründen könne, sondern wie sie sich reali­sieren lässt, da es sie de facto ja gibt – woher sie auch kommen mag.

Es ist offen­sicht­lich, dass diese Konzep­tion eines „Univer­sa­lismus von unten“ eine erkenn­bare Schwäche hat: Die Frage, wie solche Prak­tiken der Sorge und Soli­da­rität ohne formale Gesetze und Insti­tu­tionen, die sie stützen und ihre Ansprüche auf Dauer stellen, über einen lokalen und zeit­lich begrenzten Radius hinaus Geltung bean­spru­chen, bleibt offen. Man könnte sagen, dass dort, wo Omri Boehm zu abstrakt und allge­mein ist, Govrin zu konkret und lokal bleibt. Zur Vertei­di­gung von Mensch­lich­keit, so ließe sich daher einwenden, braucht es auch menschen­ge­machte Gesetze und Verfas­sungen, die erkämpfte Formen von Gleich­heit, wie bruch­stück­haft sie auch sein mögen, auf Dauer stellen und einklagbar machen. Diese sind nicht „absolut“, sondern menschen­ge­macht, aber sie sind auch nicht nur lokal und allein unmit­tel­bare Effekte von lokalen Prak­tiken. Govrin impli­zites Gegen­ar­gu­ment lautet aller­dings, dass unter den Bedin­gungen popu­lis­ti­scher Angriffe auf den Grund­satz mensch­li­cher Gleich­heit, Natio­nal­staaten und ihre Rechts­sys­teme nicht mehr fraglos sichere Garanten solcher Rechte darstellen und daher zuneh­mend Bewe­gungen „von unten“ nötig werden, um diese Rechte immer wieder zu erkämpfen oder zu vertei­digen – wenn auch um den Preis eines lokalen Flickenteppichs.

Dazu kommt aber noch ein Drittes. Govrin argu­men­tiert, dass die Univer­sa­lität der zu vertei­di­genden aufklä­re­ri­schen Werte heute gewis­ser­maßen ihr funda­mentum in re in den jüngsten Erfah­rungen globaler Krisen finde, das heißt in der Corona-Krise und in der Klima­krise. Während Corona zeigte, dass „unsere Abhän­gig­keit auch weit entfernte Körper erfasst“, wurde in der Klima­krise die „Verwo­ben­heit von Körpern und Umwelt“ deut­lich, mithin die „Untrenn­bar­keit von ökolo­gi­scher und mensch­li­cher Verwund­bar­keit und Abhän­gig­keit“. Auch diese Erfah­rungen kann man also – und in ähnli­cher Weise wie bei Mbembe – als die sehr mate­ri­ellen, sehr konkreten Bedin­gungen der Möglich­keit verstehen, die Univer­sa­lität der Idee „Mensch­heit“ neu zu denken.

Die besten Ideen

Die Selbst­si­cher­heit des Univer­sa­lismus der Aufklärer aus dem 18. Jahr­hun­dert ist uns gründ­lich abhan­den­ge­kommen – und deren bloße Beschwö­rung gegen die Geister einer angeb­lich „woken“ Linken wie bei Neiman hilft nicht weiter. Man darf sich schon mit der Histo­ri­kerin Susan Buck-Morss (Hegel und Haiti, 2004) daran erin­nern, dass die Heroen des Siècle des Lumières zwar wort­reich die escla­vage „des“ Menschen kriti­siert haben, für die konkrete Verskla­vung von Millionen von dunkel­häu­tigen Menschen und deren brutale Ausbeu­tung gerade auf den hoch­pro­fi­ta­blen fran­zö­si­schen Zucker­plan­tagen in der Karibik nicht viel mehr als ein Schul­ter­zu­cken übrig­hatten. Dennoch gibt es keinen Grund, auf ihre besten Ideen zu verzichten. Daher könnte Aufklä­rung heute bedeuten, den Begriff der Mensch­heit durch die Entschä­di­gung histo­ri­schen Unrechts zu erneuern – und die Idee der Gleich­heit durch viel­fäl­tige Prak­tiken des Füreinander-Sorgens. Philo­so­phi­sche „Letzt­be­grün­dungen“ braucht es dafür nicht.