Wer über ein gutes Erin­ne­rungs­ver­mögen verfügt, dem könnte Putins Vorbe­rei­tungs­rhe­torik vor dem Krieg wie ein Echo desselben Texts erscheinen, den serbi­sche Natio­na­listen als Einstim­mung zum Krieg der 1990er Jahre in den Ruinen des jugo­sla­wi­schen Staates darboten. Die Paral­lelen in der poli­ti­sche Feind­schaft und natio­nalen Hass schü­renden Rede- und Sprech­weise sind so auffal­lend, dass sie für sich spre­chen, auch ohne sich in den – weit­ge­hend dunklen – geschicht­li­chen Hinter­grund zu vertiefen. Eine heraus­ra­gende Posi­tion nimmt in dieser Hass­rhe­torik der Begriff des „Geno­zids“ ein. Er begann seine „Karriere“ als verbaler Totschläger in Serbien Mitte der 1980er Jahre, und zwar – im Unter­schied zum von Anfang an poli­ti­schen Lügen­nar­rativ Putins – zunächst in lite­ra­ri­schen und feuil­le­to­nis­ti­schen Nationalistenkreisen.

Schrift­steller, Mitglieder der serbi­schen Akademie, deren Nimbus schon immer auf Einbil­dung beruhte, selbst­er­nannte Wissen­schaftler, nabel­schau­ende Natio­nal­his­to­riker schäumten vor Wut, weil sie meinten, große Verbre­chen am serbi­schen Volk seien igno­riert, verschwiegen oder verfälscht worden. Beson­ders die bestia­li­schen Verbre­chen im berüch­tigten Ustascha-Lager Jasen­ovac während des Zweiten Welt­krieges in Kroa­tien hielten die serbi­schen Natio­na­listen für allge­mein vernied­licht darge­stellt. Das Entstehen eines solchen Diskurses wurde begüns­tigt durch das tatsäch­liche Ausbleiben einer kriti­schen histo­ri­schen Forschung in der ideo­lo­gi­sierten marxis­ti­schen Histo­rio­gra­phie jener Zeit, doch geleugnet wurde der durch das Ustascha-Regime began­gene Genozid keines­wegs. Die natio­na­lis­ti­schen Serben bestanden aber auf immer größeren serbi­schen Opfer­zahlen (eo ipso eine perverse Idee); einer „errech­nete“ sogar, dass in Jasen­ovac 3 Mio. Serbinnen und Serben umge­bracht worden seien, also etwa fast doppelt so viele wie auf dem dama­ligen Herr­schafts­ge­biet der Usta­scha über­haupt gelebt hatten. Andere Opfer wurden sowieso nie erwähnt.

Mit solchen Sprach­mit­teln wurde die verbale Mobi­li­sie­rung in Belgrad betrieben. Die drama­tisch und pathe­tisch insze­nierte Opfer­rolle diente dem Entfa­chen von Hass, und zwar nicht irgend­wel­chen konkreten Tätern, sondern gleich einem ganzen Volk gegen­über. Wenn auch zunächst auf die Vergan­gen­heit proji­ziert, blieben der Hass auf die Kroaten als Feind­bild und dann als Kriegs­an­trieb bis in die Gegen­wart hinein haften.

Als nächstes erschien den Natio­na­listen in den 1980er Jahren die Abrech­nung an einer anderen Front als drin­gender. Es waren die Albaner in der auto­nomen Provinz Kosovo, die als höchste Bedro­hung präsen­tiert wurden. Warum? Eigent­lich waren es nach­voll­zieh­bare demo­gra­phi­sche Ände­rungen in der Provinz, die dazu führten, dass immer mehr serbi­sche Bewohner die Region verließen und nach Serbien, wo sie eher ein Auskommen finden konnten, über­sie­delten. Die Natio­na­listen erin­nerten sich aber daran, dass der Kosovo als mythi­sche Wiege der Serben gegolten hatte und konstru­ierten eine Geschichte, wonach die Albaner die Serben durch einen Genozid aus der Provinz verdrängen wollten – einer Provinz, in der viele Serben ohnehin nicht leben wollten. Diese Gefahr war so real wie der „Genozid“ der Ukrainer an den Russen in der Putin’schen Saga.

Erdich­tung von Genoziden

Diese ersten Schritte des Kriegs­vor­spiels haben die Wirkung einer sprach­li­chen Aggres­sion, die Angst erzeugt, aber nicht selten von der Umge­bung auch herun­ter­ge­spielt wird: Es seien zwar üble Verun­glimp­fungen und Lügen, aber eben doch nur Worte. Bei näherem Hinsehen tritt ein Plan hervor: Das Schwa­dro­nieren über Einver­lei­bung von Teilen der Terri­to­rien der beschimpften Repu­bliken oder Völker zielt immer auf eine Umset­zung dieser Vorhaben. Parallel wird anderen Völkern aberkannt, dass sie über­haupt ein Exis­tenz­recht als Völker bean­spru­chen können: So seien Albaner kein Volk, Kroaten bloß katho­li­sche Serben, Bosniaken eben musli­mi­sche. Die gleiche sprach­liche Stra­tegie verfolgt auch die Putin’sche Leug­nung des Exis­tenz­rechts von Ukrai­nern. Gefan­gene Kroaten und später Bosniaken mussten in Lagern serbi­sche Lieder singen und sich als Serben bekennen. Die russi­schen Besatzer gehen in den von ihnen kontrol­lierten Gebieten sogar noch effek­tiver vor: Sie vernichten einfach alles Ukrai­ni­sche durch Umstel­lung von Schulen aufs Russi­sche, das Austau­schen ukrai­ni­scher Fern­seh­ka­näle durch russi­sche und so weiter. Das Absurde dieses Narra­tivs, dass dann die Serben nicht „angeb­liche“ Kroaten, sondern eben Serben, die Russen nicht „angeb­liche“ Ukrainer, sondern aus ihrer Sicht Russen töten, scheint ihren Produ­zenten noch nie in den Sinn gekommen zu sein. Auch die „These“ über einen drohenden Genozid wird so unhaltbar.

Aber Wider­sprüche sind in diesem Denk­system völlig neben­säch­lich. Die Sprache ist bloß ein Instru­ment, das mal zu einem Zweck und mal zu einem anderen benutzt wird. Lügen ist in dieser Logik ebenso wenig verwerf­lich. Milošević verließ sich auf die in der natio­na­lis­ti­schen Szene etablierten Narra­tive – vom „Genozid“ bis zur Rück­ho­lung „alter serbi­schen Länder“ – und über­nahm das Orga­ni­sa­to­ri­sche der Umset­zung. Milošević sagte: „Serbien ist nicht im Krieg“. Putin sagt: „Wir führen bloß eine mili­tä­ri­sche Spezi­al­ope­ra­tion“ oder „bombar­diert werden nur mili­tä­ri­sche Ziele – mit Präzi­si­ons­waffen!“ oder „die russi­sche Armee greift keine zivilen Ziele an!“. Belgrad bestritt, dass seine Kräfte Dubrovnik bombar­dierten. Die Erklä­rung für die entspre­chenden Fern­seh­bilder: „Die Kroaten verbrennen Auto­reifen.“ Alter­nativ: Dort kämpfen „kurdi­sche Söldner“ gegen die JVA (Jugo­sla­wi­sche Volks­armee). „Auslän­di­sche Söldner“ ist auch eine auch von Russ­land geliebte Insi­nua­tion. Nach der Bombar­die­rung des Regie­rungs­sitzes in Zagreb leug­nete die serbi­sche, fälsch­lich unter dem Namen „jugo­sla­wi­sche“ operie­rende, Luft­waffe, Bomben abge­worfen zu haben, viel­mehr seien es die Kroaten selbst gewesen – auch wenn diese keine Kampf­flug­zeuge hatten. Bosni­sche Serben leug­neten, die Mörser­gra­nate auf den Markt­platz von Sara­jevo, die über 60 Menschen tötete, abge­feuert zu haben, und behaup­teten, es seien die „Moslems“ selbst gewesen, um sich als Opfer zu insze­nieren. Die unwi­der­leg­baren Beweise konterten sie mit einer hane­bü­chenen Version von einem unter dem Pflaster verstecktem Spreng­stoff, doch als dies nicht über­zeugte, hatten sie gleich die nächste ‚Wahr­heit‘ parat.

Russ­land bot auch mehrere Wahr­heiten nach­ein­ander, um die Verant­wor­tung für den Abschuss des malay­si­schen Flug­zeugs mit fast 300 Passa­gieren an Bord über der (besetzten) Ostukraine im Juli 2014 von sich zu weisen. Jetzt im Krieg machen sie sich nicht so viel Mühe und erklären alles, was belas­tend erscheint, zu Lüge, Insze­nie­rung, Propa­ganda und bedienen sich in den Massen­me­dien eben­dieser „Methoden“.

„Beschützen“ von Minder­heiten durch Waffenübermacht

Die bevor­zugte Methode dieses mili­tä­ri­schen „Beschüt­zens“ des „eigenen“ Volkes in einem anderen Staat ist das Beschießen von zivilen Zielen in diesem Staat. Die Aggres­sion beginnt oft mit der Usur­pa­tion von Terri­to­rien und der Souve­rä­nität des Staates durch eben diese zu beschüt­zende Minder­heit. Die beglei­tende Ideo­logie beruht auf einer Ethni­sie­rung der im Grunde poli­ti­schen Gegner. In Kroa­tien 1991 waren dies „die Serben“ und in der Ukraine „die Russen“, deren Rebel­lionen sich haupt­säch­lich gegen eine neue demo­kra­ti­sche poli­ti­sche Ordnung und Orien­tie­rung nach Europa rich­teten. Selbst­ver­ständ­lich wurden diese als Faschisten und Feinde beschimpft: Kroaten seien (alle­samt) Usta­schas, Ukrainer Nazis. Wie absurd diese ethni­sie­rende Ideo­logie ist, bezeugt das Faktum, dass in Zagreb damals, nach der dama­ligen Volks­zäh­lung, zumin­dest doppelt so viele Menschen lebten, die sich als „serbisch“ bezeich­neten, als in den Gebieten der Aufständischen.

Nach den vorpro­gram­mierten Ausein­an­der­set­zungen griff die zentrale Macht, der „Mutter­staat“, ein. In Kroa­tien wurde als erstes ein kleines, wohl als kroa­tisch einge­stuftes Dorf (mit dem bemer­kens­werten Namen Kijevo) platt­ge­bombt. Der einzige vorstell­bare Grund: Es befindet sich in der Nähe der Zone im dalma­ti­ni­schen Hinter­land, wo mehr­heit­lich Serben lebten. Somit war dies das erste Signal für das, was folgen sollte. Danach wurden viele weitere Städte zunächst zerbombt, danach einge­nommen und die Bevöl­ke­rung vertrieben. Die bekann­teste ist wohl Vukovar, die Stadt an der Donau; diese Taktik wurde auch in Bosnien-Herzegowina ange­wendet. Aus den Bergen von Sara­jevo befahl der berüch­tigte Ratko Mladić seinen Truppen: schießt auf Pofa­lići (Stadt­teil), dort gibt es wenig Serben. Nach ähnli­chem Schema geht anschei­nend auch Russ­land in der Ukraine vor, doch alles in einer viel größeren, welt­po­li­ti­schen Dimen­sion: die russi­sche Zerstö­rungs­wucht und -wut ist einmalig.

Und so kommt man zum entschei­denden Unter­schied. Euro­päi­sche Poli­tiker haben sich von Beginn an in den Konflikt zwischen den ex-jugoslawischen Teil­staaten einge­mischt, ohne sich aller­dings ausrei­chend darüber zu infor­mieren, was ihm voraus­ging. Sie versuchten, „neutral“ zu vermit­teln – zwischen allen Seiten. Die Ursache der Konflikte wollten sie nicht erkennen, auch dann nicht, als diese mit Waffen ausge­tragen wurden. D.h. sie wollten nicht zwischen den Angrei­fern und den Ange­grif­fenen unter­scheiden. Diese Taktik wurde auch gegen­über und zulasten der Ukraine nach der russi­schen Aggres­sion von 2014 ange­wendet und wurde bei der soge­nannten „Minsker Verein­ba­rung“ beson­ders stur von der deut­schen Kanz­lerin verfolgt. Gleich­zeitig verdrehten die serbi­schen Medien jedes Kriegs­er­eignis in sein Gegen­teil, verschwiegen alles – Massen­morde, Zerstö­rungen, Inter­nie­rungs­lager, Massen­ver­trei­bungen –, was sich nicht so einfach verfäl­schen ließ, und schwa­dro­nierten statt­dessen über einen Genozid an den Serben. Wie jetzt die Russen, sicherten die Serben damals gele­gent­lich huma­ni­täre Korri­dore aus bela­gerten Städten zu, um sie zu beschießen und die Verlet­zung der Feuer­pause der Gegen­seite in die Schuhe zu schieben. Und diverse inter­na­tio­nale Vermittler und huma­ni­täre Orga­ni­sa­tion vor Ort spra­chen auch in diesem Fall von einer Schuld auf beiden Seiten und wollten den Verant­wort­li­chen nicht benennen.

Das ist der Unter­schied zur Ukraine, einer­seits, und zwar damals mit fatalen Folgen: Frie­dens­ver­hand­lungen zu führen, ohne sich über den Aggressor im Klaren zu sein, kann nicht fruchten, wie man sie jetzt in den Nach­fol­ge­staaten – insbe­son­dere in Bosnien-Herzegowina – sehen kann. Ande­rer­seits konnte Milošević im Unter­schied zu Putin nicht alles machen, was er wollte, und musste sich dem Druck beugen bzw. zuletzt doch in Frie­dens­lö­sungen gemäß west­li­cher, vor allem ameri­ka­ni­scher poli­ti­scher Vorstel­lungen einwil­ligen. Sie erlaubten ihm übri­gens auch eine „Gesichts­wah­rung“. Nie ist von „Gesichts­wah­rung“ die Rede, wenn man von kroa­ti­schen oder bosni­schen Poli­ti­kern spricht. Die Ukrainer haben sich die Hoch­ach­tung erst durch den uner­mess­li­chen Blut­zoll verdient, als man dem Land den EU-Kandidatenstatus versprach. In solche Art Verhand­lungen à la „Dayton“ würde Putin niemals einwil­ligen, weshalb auch eine ähnliche Frie­dens­lö­sung wie jene mit Milošević in Dayton 1995 undenkbar ist. Milošević war eigent­lich mili­tä­risch am Ende; die realis­tisch mögliche Nieder­schla­gung der serbi­schen Streit­kräfte in Bosnien durch alli­ierte kroa­ti­sche und bosnia­ki­sche Armeen hatten die Ameri­kaner geblockt, wie der dama­lige Haupt­ver­hand­lungs­führer Richard Holbrooke selbst zugab.

Russ­land hingegen muss nicht befürchten, dass seine Waffen­ar­se­nale sich bald leeren könnten. Knapp wird es für Putin beim „Menschen­ma­te­rial“, und seine „Teil­mo­bi­li­sie­rung“ vom September scheint ihm keine große Abhilfe zu schaffen. Für alle Fälle erin­nert Putin immer wieder daran, dass er auch über Atom­waffen verfügt. Eine Situa­tion, in der der Westen einen Frieden à la Dayton vermit­telt, ist jeden­falls unvor­stellbar. Milošević hat damals sein Momentum nicht ausnützen können, das er sich durch die Verein­nah­mung der von allen Staats­an­ge­hö­rigen über die Jahre aufge­bauten Armee verschaffte, die trotz immensen mate­ri­ellen Vorteils an Logistik, Ressourcen und Waffen auf heftigen Wider­stand in Slowe­nien und Kroa­tien stieß. Doch immer weniger Serben wollten noch frei­willig in den Krieg ziehen, und eine Mobi­li­sie­rung kam für ihn nicht in Frage. Jeden­falls gab Milošević bei den Verhand­lungen weiterhin den starken Mann und kam damit durch. In darauf­fol­genden vier Jahren baute er aus den brutalsten Krie­gern, Milizen und Killer­truppen neue Spezi­al­ein­heiten bei Armee und bei der Polizei auf; diese sollten 1999 den Kosovo von „zu vielen“ Alba­nern (90%) säubern. Erst dann entschloss man sich im Westen, diesen Mann zu stoppen, bevor er noch einen Genozid verübt. Erst nach vier verlo­renen Kriegen und einem erneuten Versuch Miloše­vićs, Wahl­er­geb­nisse zu mani­pu­lieren, wurde sein Regime am 5. Oktober 2000 gestürzt. Ob einmal etwas Vergleich­bares mit Putin wie damals mit Milošević passieren könnte? Dass ihm vor einem inter­na­tio­nalen Gerichtshof à la Haager ad-hoc-Tribunal der Prozess gemacht werden könnte, bei welchem Ausgang auch immer, erscheint jetzt ausge­schlossen. Übri­gens führt Putin nicht nur einen Krieg gegen die Ukraine, sondern erklär­ter­weise einen gegen den Westen und vor allem gegen die euro­päi­sche Nach­kriegs­ord­nung, gegen ihre Regeln und Insti­tu­tionen, die er alle­samt nicht mehr anerkennt.

Völker­mörder als Volkshelden

Aber auch wenn die Politik eine solche Insti­tu­tion wie ein Kriegs­ver­bre­cher­tri­bunal aner­kennt, muss sich diese Aner­ken­nung nicht zwangs­läufig in den Gesell­schaften nieder­schlagen. Das poli­ti­sche Serbien heute funk­tio­niert seit geraumer Zeit unter dem ehema­ligen, angeb­lich jetzt geläu­terten Kriegs­treiber Alek­sandar Vučić als restau­riertes Milošević-Regime. Wer in der Öffent­lich­keit vom „Genozid in Srebre­nica“ spricht, wird zum Verräter erklärt. Den wegen Völker­mords in Bosnien-Herzegowina durch das Haager Beru­fungs­ge­richt verur­teilten Ratko Mladić sieht man in Serbien nicht als Kriegs­ver­bre­cher an, sondern feiert ihn als Helden. Das entspre­chende Narrativ dazu lautet, er habe die „Serben vor einem Genozid“ bewahrt.

Nach diesem Schema läuft es offenbar auch in Russ­land ab, wenn die Schlächter von Buča als Helden mit Orden ausge­zeichnet werden. Solange Putin die Geschicke des Landes (und darüber hinaus) bestimmt, wird das Verkehren der Wahr­heit in das propa­gan­dis­ti­sche Gegen­teil nicht aufhören. Dasselbe gilt für Alek­sandar Vučić, seinen Verehrer aus Serbien, der seit zehn Jahren eine Fort­set­zung des Systems Milošević samt dazu­ge­hö­rigen Lügen in leicht abge­wan­delter Form betreibt. Aber im Fall Serbien bzw. seinen (angeb­li­chen) EU-Ambitionen, herrscht in der EU noch immer der Wille zur Illu­sion vor, was zu einer merk­wür­digen kontra­fak­ti­schen Politik führt – zum Nach­teil der Nach­bar­länder Serbiens.