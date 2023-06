Klima­schutz jetzt! – dies fordern aktuell viele von ihrer Hoch­schule. Die Wunsch­listen sind lang und umfas­send: Hoch­schulen sollen CO2-Bilanzen und -Budgets erstellen, regel­mä­ßige Umwelt­be­richte veröf­fent­li­chen, Emis­sionen aller Art verrin­gern, neue Mobi­li­täts­kon­zepte erar­beiten, mehr vege­ta­ri­sche Gerichte in den Mensen anbieten und das Thema Klima­schutz stärker in Lehre und Forschung veran­kern. Letzt­lich geht es darum, bishe­rige Verhal­tens­weisen und Hand­lungs­pa­ra­meter radikal in Frage zu stellen und neue Maßstäbe zu etablieren. Was dabei oft über­sehen wird: Mit der Umset­zung dieser Ziele gehen weit­rei­chende Verän­de­rungen in Verwal­tung und Steue­rung einher, die unbe­dachte und daher teil­weise auch uner­wünschte Folgen haben können. Dies ist kein Plädoyer dafür, alles beim Alten zu lassen und Klima­schutz­maß­nahmen hint­an­zu­stellen, ganz im Gegen­teil. Ein Blick zurück auf die Anfänge univer­si­tären Umwelt­ma­nage­ments vor gut dreißig Jahren zeigt jedoch eindrück­lich, dass es notwendig ist, sich von vorn­herein Gedanken darüber zu machen, welche Struk­tur­ver­än­de­rungen mit der Defi­ni­tion und Umset­zung von Klima­schutz­zielen einher­gehen können.

Span­nungs­reiche Posi­tion der Hochschulen

Der Begriff des Umwelt­ma­nage­ments trans­por­tiert die Verbin­dung zwischen Umwelt bzw. Klima und Manage­ment bereits im Namen. Er stammt aus den 1990er Jahren, als die EU und die Inter­na­tio­nale Orga­ni­sa­tion für Normung (ISO) erst­mals umwelt­be­zo­gene Zerti­fi­zie­rungs­mög­lich­keiten schufen, um Unter­nehmen zu umwelt­freund­li­cherem Handeln zu animieren. Seit 1993 können sich Unter­nehmen in der EU dem frei­wil­ligen Öko-Audit EMAS (Eco Manage­ment and Audit Scheme) unter­ziehen, 1996 trat die inter­na­tio­nale Umwelt­ma­nage­ment­norm ISO 14001 in Kraft. Dienst­leister und der öffent­liche Dienst griffen das Format des Öko-Audits auf. Auch Hoch­schulen machten sich Ende des Jahr­zehnts verein­zelt daran, die Anfor­de­rungen und Umset­zungs­mög­lich­keiten des Umwelt­ma­nage­ments auf ihre Struk­turen und Bedürf­nisse hin anzu­passen, um das neue Instru­ment für sich nutzbar zu machen.

Bis heute finden sich Hoch­schulen dabei in einer span­nungs­rei­chen Posi­tion. Anders als die meisten Unter­nehmen nahmen und nehmen sie oftmals für sich in Anspruch, Vordenker:innen in Sachen Umwelt­schutz, mitt­ler­weile auch bei Klima­schutz und Nach­hal­tig­keit zu sein. Wissenschaftler:innen und Studie­rende fordern Aufmerk­sam­keit und die Berück­sich­ti­gung ihrer Forschungs­er­geb­nisse in Politik, Wirt­schaft und Gesell­schaft. Sie sehen sich außerdem in einer großen Verant­wor­tung, da Hoch­schulen die künf­tigen Gene­ra­tionen ausbilden, die in der Lage sein sollen, den Klima­wandel zu verstehen und Lösungen zu entwi­ckeln. Gleich­zeitig zeigen sowohl die Diskus­sionen der 1990er Jahre wie auch die gegen­wär­tigen Proteste, dass ein auf die eigene Insti­tu­tion bezo­gener Umwelt- und Klima­schutz an den meisten Hoch­schulen keine Prio­rität hatte und weiterhin nicht hat.

Umwelt­schutz – eine Steue­rungs­größe für Hochschulen?

Die Diskus­sionen über eine Imple­men­tie­rung der neuen Steue­rungs­mittel Audit bzw. Manage­ment­system kurz vor der Jahr­tau­send­wende zeigen eine erste und lang­same Umori­en­tie­rung an den Hoch­schulen. Bereits seit den 1970er Jahren gab es Hoch­schul­gruppen und -initia­tiven, die sich für Umwelt­themen enga­gierten, erste Umwelt­stu­di­en­gänge entstanden am Ende des Jahr­zehnts und dann vermehrt seit den 1990er Jahren. In Politik und Öffent­lich­keit waren Umwelt­fragen damals enorm präsent, u.a. durch die UN-Konferenz für Umwelt und Entwick­lung, die 1992 in Rio de Janeiro statt­fand und das Leit­bild der nach­hal­tigen Entwick­lung etablierte, oder durch das euro­päi­sche Natur­schutz­jahr 1995. Erst zu diesem Zeit­punkt wuchs, wenn auch zunächst nur bei einigen wenigen Hoch­schul­an­ge­hö­rigen, allmäh­lich das Bewusst­sein für die Diskre­panz zwischen den Lehr­in­halten und der gelebten Realität an der eigenen Hochschule.

Vor diesem Hinter­grund rich­tete sich nun an manchen Hoch­schul­stand­orten der Blick nach innen. Die TU Darm­stadt etwa führte 1991/92 als erste deut­sche Hoch­schule ein Semes­ter­ti­cket ein und das Umwelt­re­ferat des Studen­ti­schen Konvents an der Katho­li­schen Univer­sität Eich­stätt beschäf­tigte sich mit der Frage, wie die KU umwelt­freund­li­cher werden konnte. In Bremen erar­bei­tete das univer­si­täre Öko-Referat 1995 „Vorschläge für eine ökolo­gisch effi­zi­ente Univer­sität“. Auch die Hoch­schul­lei­tungen setzten das Thema Umwelt zumin­dest auf die Agenda. 1993 legte die Euro­päi­sche Rekto­ren­kon­fe­renz die Copernicus-Charta für nach­hal­tige Entwick­lung vor, die hunderte euro­päi­sche Hoch­schulen unter­zeich­neten. Ein Jahr später gab die Hoch­schul­rek­to­ren­kon­fe­renz das Hand­buch „Umwelt­schutz an Hoch­schulen“ heraus. Konkrete Verpflich­tungen waren damit nicht verbunden. Doch das Bewusst­sein, Schluss­fol­ge­rungen der Umwelt- und Klima­for­schung auf sich selbst anwenden zu müssen, wuchs. Mancher­orts, zum Beispiel an den Univer­si­täten Bremen und Osna­brück, an der FHW Berlin oder an der FH Furt­wangen entstanden Mitte und Ende der 1990er Jahre Diplom­ar­beiten, die sich mit einer mögli­chen Über­tra­gung von Umwelt­ma­nage­ment­struk­turen auf die eigene Hoch­schule befassten.

Mit Audits und Manage­ment­sys­teme standen Instru­mente im Raum, die auf der syste­ma­ti­schen Ebene ansetzten. Es ging nicht länger um Einzel­maß­nahmen wie die Abschaf­fung von Einweg­ge­schirr, attrak­ti­vere Anbin­dungen der Hoch­schule an den Nahver­kehr oder die Einfüh­rung von Abfall­tren­nung auf dem Campus. Statt­dessen gerieten Abläufe in ihrer Gesamt­heit in den Blick. Sie waren nicht auf eine konkrete Ziel­marke ausge­richtet, sondern auf einen Prozess, der als dauer­hafte Aufgabe mit immer neuen Ziel­fest­le­gungen begriffen und häufig – wie auch im Falle von EMAS und ISO 14001 – extern über­prüft und zerti­fi­ziert wurde. Die fest­ge­legten Normen reichten über gesetz­liche Vorschriften hinaus, denn es ging gerade um die Über­nahme von Eigen­ver­ant­wor­tung und Vorsor­ge­maß­nahmen. Wer sich auf ein Zerti­fi­zie­rungs­ver­fahren oder Einfüh­rung eines Umwelt­ma­nage­ment­sys­tems einließ, musste einigen Aufwand betreiben: Der Gesamt­be­trieb musste durch­leuchtet, Ziele und Umset­zungs­stra­te­gien fest­ge­legt, interne Über­zeu­gungs­ar­beit geleistet werden. Die Verfahren waren aufwendig und kosten­in­tensiv. Warum und wie nahmen Hoch­schulen diese Mühe auf sich?

Die gema­nagte Hochschule

Ein Blick auf die Diskus­sionen um Hoch­schul­re­formen der 1990er Jahre zeigt inter­es­sante Paral­lelen des Umwelt­ma­nage­ments zu Prozessen, die gemeinhin unter dem Schlag­wort der (neoli­be­ralen) Ökono­mi­sie­rung der Univer­sität verhan­delt werden. Die Debatten um Umwelt­ma­nage­ment und Öko-Audits begannen zu einem Zeit­punkt, zu dem sich betriebs­wirt­schaft­liche Manage­ment­struk­turen, -instru­mente und -begriffe bereits im Hoch­schul­be­reich zu etablieren begonnen hatten. Geschichts­wis­sen­schaft­liche Studien haben gezeigt, wie sich neue hoch­schul­po­li­ti­sche Leit­bilder, Leitungs­formen und Steue­rungs­in­stru­mente durch­setzten: Die sich als unter­neh­me­risch verste­hende Univer­sität, nach innen und außen ausge­richtet an Vorstel­lungen von Konkur­renz und Wett­be­werb, struk­tu­rell ausge­richtet an Unter­neh­mens­struk­turen und dem Gedanken des New Public Manage­ment. Damit hielten ein neuer betriebs­wirt­schaft­li­cher Jargon sowie betriebs­wirt­schaft­liche Instru­mente Einzug in die Hochschulen.

Diese neue Nähe zwischen Hochschul- und Unter­neh­mens­welt zeigt sich auch in den ersten Umwelt­be­richten, die einige wenige Hoch­schulen Ende seit der 1990er Jahre veröf­fent­lichten, und in den Publi­ka­tionen, die den Austausch zwischen Hoch­schulen zu Umwelt­ma­nage­ment und Öko-Audits doku­men­tierten. Bei der Frage, wie das für Unter­nehmen konzi­pierte Instru­men­ta­rium auf Hoch­schulen über­tragen werden könnte, glichen die betei­ligten Wissenschaftler:innen und Verwaltungsmitarbeiter:innen immer wieder ab, inwie­fern Hoch­schulen Unter­nehmen ähnelten und wo die Verfahren modi­fi­ziert werden mussten. Die Unsi­cher­heit mani­fes­tierte sich auch schrift­bild­lich. Wenn Hoch­schulen als Unter­nehmen oder unter­neh­mens­ähn­lich bezeichnet wurden, war der Begriff „Unter­nehmen“ teils in Anfüh­rungs­zei­chen gesetzt, um eine gewisse Distanz zu signa­li­sieren, teils aber auch nicht.

Neue Manage­ment­struk­turen – und dazu zählte auch das Umwelt­ma­nage­ment – standen für einen verän­derten Blick auf Hoch­schulen. Ob es um Geld, Energie, Abfall, Wasser oder andere Ressourcen ging: Fakul­täten, Fach­be­reiche, Abtei­lungen, Semi­nare oder Insti­tute standen nicht mehr für sich allein, sondern erschienen als verbrau­chende bzw. erzeu­gende Teil­be­reiche eines großen Ganzen, zusam­men­ge­führt in einer Gesamt­bi­lanz. Kreis­läufe und Zusam­men­hänge rückten in den Vorder­grund, gut abzu­lesen in ihrer Visua­li­sie­rung durch Schau­bilder und Diagramme in Berichten. Sie stellten Hoch­schulen auf eine neue Weise dar, man könnte sagen, sie entwarfen ein neues Bild. Diese Entwick­lung war umso bedeut­samer, als Hoch­schulen sich zuneh­mend in Konkur­renz zuein­ander sahen, nicht zuletzt mit Blick auf Finanz­geber und Studie­rende. Hinweise auf das Image der Hoch­schule prägten sowohl die Diskus­sionen um neue hoch­schul­po­li­ti­sche Leit­bilder wie um die Einfüh­rung von Umweltmanagementstrukturen.

Neues Insti­tu­ti­ons­wissen

Die zentrale Voraus­set­zung für diese neue Sicht­weise auf Hoch­schulen war die Erhe­bung unzäh­liger Daten. Es galt, ein neues Wissen über die eigene Insti­tu­tion zu erwerben und sie neu zu vermessen, um sich einen Über­blick zu verschaffen und Maßnahmen beschließen zu können. Der Daten­hunger der Berichterstatter:innen zeigt sich in den allge­meinen Statis­tiken und Rechen­schafts­be­richten mit bisher unüb­li­chen Berech­nungen von Dritt­mit­tel­quoten, Publi­ka­tionen und Zita­ti­ons­in­dizes, während es in Umwelt­be­richten und in den Über­le­gungen zur Einfüh­rung von Audits bzw. Umwelt­ma­nage­ment­sys­temen um Ressour­cen­ver­brauch und Abfall­mengen ging. Überall war von notwen­digen Erhe­bungen die Rede, um Unbe­kanntes und bisher auch Unwich­tiges sichtbar zu machen. Möglich wurde die Daten­er­he­bung nicht zuletzt durch tech­ni­sche Umrüs­tung, beispiels­weise die massen­hafte Instal­la­tion von Ther­mo­staten und Zählern, die indi­vi­du­elle Verbrauchs­werte erfassten sowie Soft­ware­pro­grammen zu deren Verar­bei­tung. Nicht zuletzt bildete die flächen­de­ckende Ausstat­tung der Hoch­schulen mit Compu­tern seit den 1980er Jahren eine wich­tige Voraus­set­zung für Erfas­sung und Verar­bei­tung der Datenbestände.

Lagen ausrei­chend Daten vor, konnten Indi­ka­toren gebildet, Leis­tungs­ziele fest­ge­legt und Termine für eine Über­prü­fung verein­bart werden. „Öko-Controlling“, wie es in einer der ersten Publi­ka­tionen zur Einfüh­rung von Öko-Audits an Hoch­schulen 1997 hieß, funk­tio­nierte nach den glei­chen Prin­zi­pien wie betriebs­wirt­schaft­li­ches Control­ling, das Leis­tungs­in­di­ka­toren und Ziel­werte fest­legte, die erreicht werden mussten, nicht über- oder unter­schritten werden durften. New Public Manage­ment und Umwelt­ma­nage­ment entsprangen denselben Über­le­gungen und sie führten zur Ausbil­dung paral­leler Mecha­nismen und Instrumente.

Dies zeigt nicht zuletzt der Blick auf die Diskus­sionen über die Frage, wie Leistungs- bzw. Einspa­rungs­ziele erreicht, kontrol­liert und gesi­chert werden konnten. Das Zauber­wort lautete Budge­tie­rung. Sie sollte Einspa­rungen ermög­li­chen, Wett­be­werb fördern und Mittel­zu­wei­sungen legi­ti­mieren. Auch im Umwelt­schutz­be­reich bildeten Kosten­ein­spa­rungen einen starken Anreiz, der Hinweis darauf fehlt in keinem Hoch­schul­do­ku­ment zu diesem Thema. Umwelt­ma­nage­ment­sys­teme fügten sich nahtlos in die allge­meinen und hoch­um­strit­tenen Über­le­gungen zu Budge­tie­rung und zu Reformen nach den Maßgaben des New Public Manage­ment an Hoch­schulen seit den 1990er Jahren ein. Um Ressourcen wie Energie, Wärme, Wasser, Chemi­ka­lien und andere Rohstoffe einzu­sparen, sollten Mittel­ver­gabe, Leis­tungs­an­reize und Sank­tionen anein­an­der­ge­kop­pelt werden. Die Vorschläge reichten von der Einfüh­rung einer dezen­tralen Ressour­cen­ver­wal­tung bis zur indi­vi­du­ellen Zuord­nung von Verbrauchs­werten. Verbraucher:innen wurden damit als einzelnes Fach oder als Fakultät in die Verant­wor­tung genommen. Einige Hoch­schulen über­legten, einge­sparte Mittel anteilig an die Fächer oder Fakul­täten zu geben, um Anreize zur Erfül­lung der Ziel­ver­ein­ba­rungen zu setzen.

Hoch­schul­po­litik zwischen Klima­streik und Managementstrukturen

Die hier beschrie­benen Prozesse verliefen in engen Grenzen. Nur wenige Hoch­schulen entschlossen sich zur Einfüh­rung von Umwelt­ma­nage­ment­sys­temen oder ließen sich zerti­fi­zieren. Zu den Pionieren zählten u.a. die HTWS Zittau/Görlitz, die Univer­sität Lüne­burg sowie die Univer­sität Biele­feld. Trotz der ungleich höheren Dring­lich­keit von Umwelt- und Klima­schutz im öffent­li­chen Diskurs sind auch heute nur etwa zwanzig Hoch­schulen in Deutsch­land EMAS-zertifiziert, einige andere haben andere Formen des Umwelt­ma­nage­ments gewählt.

Doch die Beob­ach­tung, dass die Anstöße zur „unter­neh­me­ri­schen Univer­sität“ und erste Ansätze zu Umwelt­ma­nage­ment­sys­temen auf ähnliche Grund­ideen und Maßnahmen setzten, gibt für die aktu­ellen Debatten zu denken. Liegt in der gewach­senen Aufmerk­sam­keit für die Heraus­for­de­rungen des Umwelt­schutzes ein bisher über­se­hener Erklär­an­satz für die Trans­for­ma­tion der Hoch­schulen seit den 1990er Jahren? Die Impulse kamen zwar aus unter­schied­li­chen Teilen der Hoch­schul­öf­fent­lich­keit und ihnen lagen durchaus unter­schied­liche Vorstel­lungen von der Hoch­schule der Zukunft zu Grunde. Dennoch griffen sie in ihren prak­ti­schen Stoß­rich­tungen oft ineinander.

Auf heute bezogen hieße das: An welchen Zielen sollen sich Hoch­schulen ausrichten, nach welchen Maßgaben und mit welchen Instru­menten sollen sie gesteuert werden? Lassen sich zentrale Forde­rungen des Klima­schutzes nach einer Redu­zie­rung des Ressour­cen­ver­brauchs und klima­neu­tralem Forschen und Lehren mit den dezen­tralen Struk­turen deut­scher Hoch­schulen verein­baren? Dafür ist es notwendig, Umwelt- bzw. Klima­schutz nicht als Einzel­ziel, sondern als Teil gesamt­uni­ver­si­tärer Struk­turen zu denken und beide Teile des in den 1990er Jahren einge­führten Neolo­gismus „Umwelt­ma­nage­ment“ weiter auszu­loten. Wer Klima­schutz will, muss auch über Manage­ment nachdenken.