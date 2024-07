Fragt man nach der Ausein­an­der­set­zung mit Digi­ta­lität im aktu­ellen deutsch­spra­chigen Gedicht­schaffen ergibt sich ein para­doxes Bild, das zwischen hoch­re­flek­tierter Thema­ti­sie­rung einer­seits und einer Gleich­gül­tig­keit gegen­über dem Thema ande­rer­seits chan­giert. So taucht unter den rund 600 in den drei jüngsten Jahr­bü­chern der Lyrik abge­druckten Gedichten das Thema Digi­ta­lität nur in 16 auf, die meist beiläufig durch ein Wort oder Wort­cluster einge­leitet werden (z.B. Handy­foto, Apple Watch, Cam-Cache eines zertrüm­merten Tele­fons, Hashtag, Daten­bank, Compu­ter­spiel, Google Earth, Spotify). Die große Antho­logie Grand Tour. Reisen durch die junge Lyrik Europas ergibt ein noch margi­naleres Resultat: Von den rund 550 Gedichten aus 49 euro­päi­schen Ländern erwähnen nur fünf über­haupt digi­tale Tech­no­lo­gien (z.B. Bild­be­ar­bei­tung, GPS auf dem Smart­phone, eine Yahoo-E-Mail-Adresse), nur zwei davon etwas ausführlicher.

Dieser Befund scheint darauf hinzu­weisen, dass digi­tale Medien als alltäg­li­ches Phänomen wahr­ge­nommen werden und die Mehr­heit der zeit­ge­nös­si­schen Lyriker:innen (und Lyrik-Herausgeber:innen) eine Indif­fe­renz gegen­über der Digi­ta­li­sie­rung an den Tag legt oder das Thema bewusst ausklam­mert. Im Gegen­satz dazu gibt es einige Autor:innen, die in ihren Texten origi­nelle und kriti­sche Perspek­tiven auf die vernetzte Realität einnehmen und diese inter­es­santer Weise nicht primär im digi­talen Raum publi­zieren, sondern im anachro­nis­tisch wirkenden gedruckten Buch. Dies lässt sich als post­di­gi­tale Stra­tegie fassen und steht im Kontext mit einer Haltung, wonach der Umgang mit heutiger Infor­ma­ti­ons­tech­no­logie von Kritik und Distanz geprägt ist. Das Konzept der ‚Post­di­gi­ta­lität‘ verweist außerdem auf die Hybri­di­sie­rung alter und neuer Tech­no­lo­gien und auf eine Phase, in der der Medi­en­ge­brauch in verstärktem Maße selbst­the­ma­tisch wird.

Daniel Falb: Orchidee und Technofossil

Zu den Autor:innen, welche die ubiqui­täre Hyper­ver­net­zung sowie die digi­talen Infra­struk­turen der Gegen­wart kritisch reflek­tieren und sie in einen Zusam­men­hang mit brisanten Themen wie die Ausbeu­tung natür­li­cher Ressourcen und das massive globale Arten­sterben stellen, gehört der Berliner Lyriker und Philo­soph Daniel Falb. Titel und Cover seines Lyrik­bandes Orchidee und Tech­no­fossil (2019) legen einen Zusam­men­hang zwischen Natur im Anthro­pozän und digi­taler Tech­no­logie nahe: Auf dem von Andreas Töpfer anhand eines Entwurfs des Autors gestal­teten Umschlag ist die Zeich­nung einer Hand zu sehen, die ein voll­ständig aufge­la­denes Smart­phone mit zerbro­chenem Display präsen­tiert. Es zeigt das Bild einer Orchidee, jener beson­ders bewun­derten und seit dem Mittel­alter mit wech­selnder Symbolik belegten Blumenart.

In der rechten oberen Ecke verlässt eine der Blüten die zwei­di­men­sio­nale Bild­fläche und wächst aus dem device heraus, so als würde das Reale die Welt der Simu­la­tion über­wu­chern. Das Smart­phone doku­men­tiert eine bestimmte Uhrzeit („17:00“), viel­leicht den Zeit­punkt des Zerbre­chens, die im Rück­blick als verblie­benes „Tech­no­fossil“ in einer sehr fernen Zukunft von unserer Gegen­wart zeugen könnte. Im ersten Gedicht erfahren wir nämlich, dass das spre­chende Ich zuletzt am „21/06/4.541.736.978“ eine bestimmte Website besucht hat, also zu einem Zeit­punkt, der erst in mehr als vier­ein­halb Milli­arden Jahren kommen wird!

Der Band besteht aus vier Lang­ge­dichten, von denen das erste – „Sval­bard Paem“ – eine Figu­ra­tion der Poesie darstellt (‚Paem‘ ein Wort­spiel für ‚Poem‘). Es geht um den Global Crop Diver­sity Trust in Sval­bard, Norwegen, den der Autor als „ulti­ma­tives Backup aller Saat­gut­bi­blio­theken auf der Erde“ bezeichnet – finan­ziert durch eine Stif­tung zur lang­fris­tigen Erhal­tung der gene­ti­schen Viel­falt von Nutz­pflanzen in der Land­wirt­schaft. Falb „über­blendet“ diesen Spei­cher natür­li­cher ‚Daten‘ mit lyrikline.org, dem „Archiv für Stimmen der Dich­tung“. Auf dieser vom Berliner Haus für Poesie kura­tierten Online-Plattform exis­tiert auch eine von Falb einge­spro­chene Version eben­dieses Gedichts.

Falb amal­ga­miert die Spra­chen der Natur­wis­sen­schaften, der Botantik und der digi­talen Tech­no­logie und schafft eine sowohl komplexe als auch verwir­rende Form des poeti­schen Diskurses. Der dritte Teil des „Sval­bard Paems“ steigt mit irri­tie­renden Fragen ein (dass jeder dieser Verse zwischen Leer­zeilen steht, ist mehr­deutig, man kann es als Refle­xion auf Bild­schirm­texte lesen, die beim Copy & Paste in Text­da­teien aufgrund auto­ma­ti­sierter Zeilen­ab­stände ein derar­tiges Schrift­bild erzeugen):

Wie hast du dieses Gedicht gefunden?

Was hat dich hierher geführt?

Wie hast du es, lebend, gefunden

in der roten Wüste?

[…]

Under der Haube, da, wo auch

die ausge­at­mete warme

Luft des gesprochenen …

und der Geruch eines Apfels



Cis-Heiko Strunk, dieses Gedicht

muss auf lyrikline.org, sonst

muss ich es andau­ernd spre­chen. *Thanks*

lyrikline.org ist DOBES, das VolkswagenStiftung

geför­derte Docu­men­ta­tion of Endan­gered Languages

Project bei meinem durch­nässten Haar.

Die Saaten der Wörter Sorghum, Okra,

Einkorn und Gerste, Hopfen­bu­chen, Tannen­baum etc.

verschwinden ja mit den sterbenden

Spra­chen, in denen sie gela­gert sind.

Heiko Strunk ist am Haus für Poesie für Lyrik­line zuständig (was im Gedicht als Wort­spiel mit einem ‚Apfel­strunk‘, der ja mit den Kernen Saatgut enthält, korre­liert wird; womög­lich handelt es sich auch um eine Anspie­lung auf den berühmten Apfel, den Fried­rich Schiller in seiner Schreib­tisch­schub­lade verwesen ließ, damit ihn der Geruch beständig an Vergäng­lich­keit erinnert!).

Wenn es im zitierten Auszug heißt, „dieses Gedicht | muss auf lyrikline.org, sonst | muss ich es andau­ernd spre­chen“, werden – unter irri­tie­render Bezug­nahme auf ein ungreif­bares Ich – die Tech­no­lo­gien benannt, mit denen Sprache heute archi­viert wird, nämlich digital und akus­tisch bzw. multi­modal. Denn das ist ja das Merkmal dieser Lyrik­platt­form: dass man Gedichte zugleich hören und lesen, das Original und seine Über­set­zungen parallel konsul­tieren kann. Mittels der Behaup­tung, lyrikline.org diene der „Docu­men­ta­tion of Endan­gered Languages“ wird die aktu­elle Situa­tion der Lyrik ironisch über­zeichnet: als ob diese Ausdrucks­form – wie etwa die Hälfte der welt­weit 6000 bis 7000 Spra­chen – heute bedroht scheint. Dass Falb den Projekt­titel DOBES (Doku­men­ta­tion bedrohter Spra­chen) zwar auf Deutsch nennt, dann aber sofort in die globale lingua franca, das Engli­sche, wech­selt, ist in diesem Zusam­men­hang signifikant.

Der Blick zurück auf die Jetztzeit

Das Gedicht thema­ti­siert aus einer fingierten Gegen­wart den Blick zurück auf die Lyrik der Jetzt­zeit, die einmal irgendwo gespei­chert werden muss, um – genau wie die Saaten und Namen („Sorghum, Okra, | Einkorn und Gerste, Hopfen­bu­chen, Tannen­baum“) lebender und ausster­benden Pflanzen – als ein ‚Gencode‘ einer vergan­genen Zeit zurück­zu­bleiben, als ein ‚Sprach­fossil‘, ähnlich der zukünftig veral­teten Tech­no­logie, die das Cover des Bandes ziert. Der Leser, die Leserin, wird gleich zu Beginn von der Frage über­rum­pelt, wo er oder sie es gefunden habe, „dieses Gedicht“, und sein mögli­cher Fundort in der Erde ist auch der Ort archäo­lo­gi­scher Dinge oder eben des einge­gra­benen Saatguts.

Dem digi­talen Archiv Lyrik­line wiederum steht „ein SUPERZERFLEDDERTES, MIT | GUMMI ZUSAMMENGEHALTENES ODER -GEBUNDENES | BUCH / BRAUNES BLATTKONVOLUT“ gegen­über. Damit ist hier nicht an erster Stelle der (eben­falls braun einge­bun­dene) Gedicht­band gemeint, sondern ein analoges Notiz­buch, das starke Gebrauchs­spuren aufweist, in dem das lyri­sche Subjekt in post­di­gi­taler Manier Papier­aus­drucke von „Wiki Sear­ches“ zum Eintrag „Grimm’sches Wörter­buch“ gesam­melt hat,

[…] ohne die mein Beitrag f

ür KOOK.MONO,

„Sval­bard Paem“,

ganz weiß und leer

geblieben wär.

Es ist dies ein kalau­er­haft sich reimender, auto­re­fle­xiver Verweis auf den Berliner Verlag Kook­books, der mit ‚KOOK.MONO. Schrift spricht‘ kurz vor der Veröf­fent­li­chung von Falbs Gedicht­band ein perfor­ma­tives Veran­stal­tungs­format etabliert hat, auf dem dieser das „Swal­bard Poem“ eben­falls vorge­tragen hat. Kook­books publi­ziert aufwän­dige, indi­vi­duell gestal­tete Bücher, nur sechs pro Jahr, die Wertig­keit und künst­le­ri­schen Anspruch signa­li­sieren und bei denen nicht selten, wie bei Orchidee und Tech­no­fossil, das Layout mit dem Thema verknüpft ist – ein konzep­tu­eller Gegen­im­puls zur Digitalisierung.

In dem zitierten Ausschnitt ist die post­di­gi­tale Verschrän­kung digi­taler Tech­no­logie mit dem analogen Buch beson­ders deut­lich: Das 33-bändige Deut­sche Wörter­buch der Brüder Grimm – erstellt ab 1838 in einem Zeit­raum von weit mehr als hundert Jahren und umfäng­lichstes Spei­cher­me­dium neuhoch­deut­scher Sprache und Lite­ratur – wird als Quelle für das ‚Paem‘ benannt und der heutigen globalen Online-Enzyklopädie Wiki­pedia gegenübergestellt.

‚Post-internet‘-Lyrik

Neben der Beschäf­ti­gung mit Fragen des Anthro­po­zäns zeichnet sich Falbs lyri­sche und theo­re­ti­sche Arbeit also durch eine dezi­dierte Ausein­an­der­set­zung mit dem ‚Tech­nozän‘ aus. Dafür zeugt exem­pla­risch auch ein Video, das er für das ‚Lyrik­schau­fenster‘ erstellt hat, ein inzwi­schen abge­schlos­senes weiteres Online-Projekt des Hauses für Poesie auf YouTube, in dem Lyriker:innen über ein von ihnen auf lyrikline.org ausge­wähltes fremdes Gedicht spre­chen. Die dabei entstan­denen Videos wurden monat­lich auf kanalfuerpoesie.org veröf­fent­licht. Falb hat sich das von ihm über­setzte „history poem“ des briti­schen Lyri­kers Crispin Best vorge­nommen. Ihm zufolge liegt diesem Gedicht Bests keine Menschheits- oder teleo­lo­gi­sche Fort­schritts­ge­schichte zugrunde, sondern das neue Genre der big history – „vom Urknall bis zum Ende des Universums“.

Anders als seine Dichterkolleg:innen präsen­tiert sich Falb nicht selbst im ‚Schau­fenster‘, sondern hält statt­dessen sein Handy frontal in die Kamera, auf dem er unter anderem Bests Gedicht auf Lyrik­line zeigt.

Beim Spre­chen scrollt er lässig den Text durch, so dass man ihn im ‚Screen im Screen‘ mitlesen kann. Zu Bests „tweet­för­migen Stro­phen“ – wie etwa „before long | it is dark in a language | that we don’t under­stand“ – scrollt Falb, während er sie aus dem Off kommen­tiert, nach­ein­ander zahl­reiche Tabs auf seinem Display durch, um Lite­ra­tur­hin­weise zu geben und theo­re­ti­sche Kontexte zu entwi­ckeln, beispiels­weise auf Sianne Ngais Buch Our Aesthetic Cate­go­ries: Zany, Cute, Inte­res­ting, mit dem er Bests Stil­mittel der ‚nied­li­chen, kleinen Bilder‘ als kultur­kri­ti­sche Inter­ven­tion deutet. Best wird von Falb als „post-internet“ Lyriker vorge­stellt, der in einer Phase der „Natu­ra­li­sie­rung des Inter­nets als Habitat“ schreibe, in der die „Online/Offline-Unterscheidung“ längst zusam­men­ge­bro­chen sei. Eben­dies demons­triert Falb durch seine meta-reflexive Vortrags­form. Man hört seine Stimme und nimmt durch das Gewa­ckel des Handys auch wahr, dass ein Körper im Spiel ist – der eigent­liche Prot­ago­nist des Videos aber ist Falbs Smart­phone, auf dem sich (vermeint­lich) alles Wissen der Welt bündelt.

Wie das Beispiel Falb zeigt, leistet post­di­gi­tale Buch­lyrik der Gegen­wart einen theo­re­tisch und ästhe­tisch avan­cierten Beitrag zur kriti­schen Ausein­an­der­set­zung mit Digi­ta­li­sie­rung und legt dar, wie eng diese mit weiteren viru­lenten Themen, etwa dem drama­ti­schen Arten- und Spra­chensterben, zusam­men­hängt. In Frage steht, was genau das im Titel von Falbs Band genannte „Tech­no­fossil“ in ferner Zukunft sein wird: die deut­sche Sprache, die Gegen­warts­lyrik, die ubiqui­täre digi­tale Tech­no­logie in Form von Smart­phones oder doch viel­leicht der Mensch selbst.