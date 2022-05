Geschichte der Gegenwart Über Dikta­toren, Ukrainer und „Garni­sons­staaten“. Einige histo­ri­sche Über­le­gungen zu den Lehren aus den 1930er Jahren Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 16:08 Share Share Link Embed

Ein großes Land mit mäch­tigen Streit­kräften, ange­führt von einem brutalen und skru­pel­losen Diktator, über­fällt ein klei­neres demo­kra­ti­sches Land. Man fühlt sich in die 1930er und 1940er Jahre zurück­ver­setzt. Tatsäch­lich aber schreiben wir das Jahr 2022.

Wie sollten demo­kra­ti­sche Länder auf solche Ereig­nisse reagieren? Diese Frage stellten die Dikta­turen der Zwischen­kriegs­zeit ganz direkt an die Demo­kra­tien jener Zeit. Man kann folg­lich eine Menge lernen, wenn man mit klarem Blick unter­sucht, wie die demo­kra­ti­sche Antwort auf die faschis­ti­sche und nazis­ti­sche Aggres­sion der Zwischen­kriegs­zeit tatsäch­lich aussah. Betrachten wir dazu drei verschie­dene führende Poli­tiker, die auf je unter­schied­liche Weise auf die Bedro­hung durch Nazi-Deutschland (aber auch durch das faschis­ti­sche Italien und das impe­riale Japan) reagierten. Es handelt sich um zwei briti­sche Premier­mi­nister, Neville Cham­ber­lain und Winston Chur­chill, und den ameri­ka­ni­schen Präsi­denten Fran­klin Delano Roosevelt.

Cham­ber­lains reso­luter Realismus

Neville Cham­ber­lain ist jemand, der in der popu­lären Vorstel­lung stets spek­ta­kulär falsch einge­schätzt wird. Nach land­läu­figer Meinung war Cham­ber­lain dumm, feige und schwach in seiner Reak­tion auf die von Hitler ausge­hende Gefahr, vor allem in seiner berüch­tigten „Appease­ment“- bzw. „Beschwich­ti­gungs­po­litik“, die in der Abtre­tung des Sude­ten­landes an Deutsch­land im Jahr 1938 gipfelte. In Wirk­lich­keit aber war Cham­ber­lain das genaue Gegen­teil seines Stereo­typs: Er war hart und mutig, dazu auch arro­gant und dikta­to­risch in seinem Regie­rungs­stil, und in vielerlei Hinsicht ein äußerst kompe­tenter und weit­sich­tiger Politiker.

Cham­ber­lains Politik stützte sich auf drei wesent­liche Impulse. Der erste war die weit verbrei­tete Abscheu, die fast alle Europäer:innen ange­sichts der Schre­cken des Ersten Welt­kriegs empfanden. Cham­ber­lain war entschlossen, eine Wieder­ho­lung dieser Schre­cken zu vermeiden, zumal er (wie die meisten Menschen in den 1930er Jahren) davon ausging, dass der nächste Krieg ange­sichts der zerstö­re­ri­schen Kraft der neuen stra­te­gi­schen Bomber noch schlimmer sein würde.

Der zweite Impuls war der Wunsch, die Ressourcen der briti­schen Regie­rung für höhere Sozi­al­aus­gaben zu nutzen. In den 1920er Jahren war Cham­ber­lain ein reform­ori­en­tierter Gesund­heits­mi­nister; daher wollte er auch jetzt, dass die Regie­rung mehr für die Verbes­se­rung des Lebens der einfa­chen Menschen tat. Dies war jedoch nicht möglich, wenn sie einen großen Teil ihrer Mittel für Mili­tär­aus­gaben bereit­stellen musste. Cham­ber­lains Ziel war es daher, die mili­tä­ri­schen Bedro­hungen zu redu­zieren, damit die Ausgaben für soziale Programme steigen konnten.

In der Außen­po­litik schließ­lich war Cham­ber­lain das, was wir heute einen „Realisten“ nennen, d.h. ein Poli­tiker, der versucht, das, was er als natio­nales Inter­esse ansieht, an erste Stelle zu setzen, während er mora­li­sche Erwä­gungen völlig außer Acht lässt. Cham­ber­lain betrach­tete es nicht als briti­sches Inter­esse, in einen großen Krieg zur Vertei­di­gung kleiner Nationen in Mittel- oder Osteu­ropa verwi­ckelt zu werden. So erklärte er dem briti­schen Volk in seiner berühmt gewor­denen Rund­funk­an­sprache am Vorabend der Münchner Konfe­renz: „Wie schreck­lich, fantas­tisch, unglaub­lich wäre es doch, dass wir hier Schüt­zen­gräben ausheben und Gasmasken anpro­bieren sollten wegen eines Streits in einem weit entfernten Land zwischen Menschen, von denen wir nichts wissen.“

Der kommende Krieg

Cham­ber­lain rech­nete damit, dass weder Italien noch Japan es im Allein­gang wagen würden, die briti­schen Inter­essen zu bedrohen, sobald die Bedro­hung durch Nazi-Deutschland gebannt sei. Daher suchte er nach einer Möglich­keit, Hitler mit den bestehenden inter­na­tio­nalen Verein­ba­rungen zu versöhnen. Cham­ber­lain zog es vor, dies auf dem Verhand­lungsweg zu errei­chen; doch falls die Verhand­lungen schei­tern sollten, hatte er ein kluges, realis­ti­sches Gespür dafür, wie Groß­bri­tan­nien einen Krieg führen sollte und welche Art von Krieg sein Land gegen Deutsch­land gewinnen konnte. Er bezog sich dabei auf die Ideen des Stra­tegen Basil Liddell Hart, um einen Krieg zu planen, der auf die wirt­schaft­liche Stärke Groß­bri­tan­niens, seine schlag­kräf­tige Marine und seine zuneh­mend aufge­rüs­tete Luft­waffe gestützt sein sollte und so einen ruinösen Boden­krieg in der Art des Ersten Welt­kriegs vermeiden würde. Cham­ber­lain war der Ansicht, dass Groß­bri­tan­nien, wenn es in der Defen­sive bliebe und sich zwei oder drei Jahre lang auf seine See- und Luft­streit­kräfte verlassen würde, die deut­sche Wirt­schaft durch Sank­tionen und Blockaden soweit schwä­chen könnte, dass Hitlers Regime zusam­men­bre­chen würde. Er wollte keine schwere und verfrühte Aufrüs­tung betreiben, da dies die Wirt­schaft, die eine der Haupt­quellen der briti­schen Stärke war, schä­digen könnte.

Als der Zweite Welt­krieg ausbrach, führte Groß­bri­tan­nien vor allem einen Luft- und Seekrieg, und einer der Haupt­gründe für ein mögli­ches Schei­terns Groß­bri­tan­niens wäre die mangelnde finan­zi­elle Unter­stüt­zung durch die Verei­nigten Staaten gewesen. Man kann also kaum sagen, dass Cham­ber­lains stra­te­gi­sche Einschät­zung der Lage in den Jahren 1938 und 1939 grund­sätz­lich falsch war. Bis auf eines aller­dings: Er erkannte die syste­mi­schen Impli­ka­tionen von Hitlers zuneh­mendem Angriff auf die demo­kra­ti­sche Ordnung der Welt nach dem Ersten Welt­krieg nicht. Dies war ein wesent­li­cher Bestand­teil seiner realis­ti­schen Sicht­weise, die solche Über­le­gungen ganz hinter rein macht­po­li­ti­sche zurück­stellte. Sein konser­va­tiver Rivale Winston Chur­chill aller­dings verstand 1938 dieses Problem sehr gut.

.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Chur­chills klarer Blick

Auch über Winston Chur­chill exis­tieren viele popu­läre Mythen. Chur­chill war nie ein so konse­quenter Gegner des Natio­nal­so­zia­lismus, wie er später gern von sich behaup­tete, und seine Einschät­zung der stra­te­gi­schen Lage Groß­bri­tan­niens war nicht annä­hernd so scharf wie die von Cham­ber­lain. Aber es gab eine Sache, die Chur­chill als fast einziger der Poli­tiker des briti­schen Estab­lish­ments sehr gut verstand. Die meisten hoch­ran­gigen briti­schen Poli­tiker sahen in der Bedro­hung durch Nazi-Deutschland eine Bedro­hung, die ihnen mit jener aus dem Deut­schen Kaiser­reich oder dem Frank­reich Napo­leons oder gar dem Abso­lu­tismus von Ludwig XIV vergleichbar erschien. Analo­gien zu diesen vergan­genen Konflikten füllen seiten­weise die briti­schen Kabi­netts­pro­to­kolle jener Zeit. Chur­chill hingegen begriff, dass die Situa­tion in den 1930er Jahren eine völlig andere war. Natür­lich ist er für seine Kriegs­rhe­torik berühmt, vor allem für die wort­ge­wal­tigen und kraft­vollen Reden, mit welchen er die briti­sche Gesell­schaft im Sommer 1940 zur Vertei­di­gung seiner Insel aufrief. Ich würde jedoch behaupten, dass die kraft­vollste und wich­tigste Rede, die er je gehalten hat, seine Ansprache im Anschluss an die Münchner Konfe­renz war, in der er klar darlegte, wie ein demo­kra­ti­scher Staat auf eine auto­ri­täre Bedro­hung reagieren sollte.

In einer Rede vor dem Unter­haus am 5. Oktober 1938 warnte Chur­chill: „Viele Leute glauben, zwei­fellos ehrlich, dass sie nur die Inter­essen der Tsche­cho­slo­wakei aufgeben, während ich fürchte, dass wir fest­stellen werden, dass wir die Sicher­heit und sogar die Unab­hän­gig­keit Groß­bri­tan­niens und Frank­reichs zutiefst gefährdet und viel­leicht sogar tödlich bedroht haben.“ Chur­chill hielt es für uner­läss­lich, „den Charakter der Nazi-Bewegung und die Herr­schaft, die sie mit sich bringt, zu berück­sich­tigen“. Es sei eine Sache, „herz­liche Bezie­hungen“ zum deut­schen Volk zu wollen – „unser Herz schlägt für sie“. Doch zu ihrer Regie­rung „muss man diplo­ma­ti­sche und korrekte Bezie­hungen haben, aber es kann niemals Freund­schaft zwischen der briti­schen Demo­kratie und der Nazi-Macht geben, dieser Macht, die die christ­liche Ethik verschmäht, die ihren Vormarsch durch ein barba­ri­sches Heidentum anfeuert, die sich des Geistes der Aggres­sion und der Erobe­rung rühmt, die aus der Verfol­gung Kraft und perverses Vergnügen schöpft und, wie wir gesehen haben, mit erbar­mungs­loser Bruta­lität von der Andro­hung mörde­ri­scher Gewalt Gebrauch macht. Diese Macht kann niemals der vertrau­ens­wür­dige Freund der briti­schen Demo­kratie sein.“ Eine demo­kra­ti­sche Regie­rung müsse in ihrem eigenen Inter­esse, aber auch im Inter­esse der Aufrecht­erhal­tung einer demo­kra­ti­schen Welt, die syste­mi­schen Auswir­kungen des Angriffs eines großen Landes auf eine kleine Demo­kratie bedenken – und entspre­chend reagieren.

Roose­velts Angst um die Demokratie

Fran­klin Delano Roose­velt oder „FDR“ war der rätsel­haf­teste und zugleich der faszi­nie­rendste ameri­ka­ni­sche Präsi­dent. Er führte kein Tage­buch, schrieb keine Memoiren und sagte immer viele verschie­dene Dinge zu vielen verschie­denen Menschen, so dass es fast unmög­lich ist, zu rekon­stru­ieren, was er wirk­lich dachte. Es gibt jedoch eindeu­tige Belege dafür, dass er in einem Maß, das selten aner­kannt wird, ein äußerst scharf­sin­niger stra­te­gi­scher Denker war, der genau wusste, wie sich die Welt der 1930er und frühen 1940er Jahre verän­dert hatte – und was diese Verän­de­rungen für die Vertei­di­gung der Demo­kratie bedeu­teten. Und wie Winston Chur­chill verstand auch Roose­velt die welt­po­li­ti­schen Impli­ka­tionen der von einer aggres­siven Diktatur ausge­henden Bedrohungen.

In den späten 1930er Jahren begann der ameri­ka­ni­sche Poli­tik­wis­sen­schaftler Harold Lass­well, das Konzept des „Garni­sons­staates“ zu entwi­ckeln – das heißt, ein stark regle­men­tierter Staat mit Wehr­pflicht, wenig indi­vi­du­eller Frei­heit, und einer Mili­tär­in­dus­trie, die die zivile Indus­trie verdrängt. Es ist nicht klar, ob Roose­velt Lass­wells Werk jemals gelesen hat, aber er sah das gleiche Problem: Das Problem nämlich, dass die Verei­nigten Staaten nicht in der Lage sein würden, in einer von faschis­ti­schen Dikta­turen beherrschten Welt eine Demo­kratie zu bleiben. Als demo­kra­ti­sche Insel in einer faschis­ti­schen Welt müssten sie aufrüsten und ihre Frei­heit einschränken, so dass auch die Demo­kratie im eigenen Land gefährdet oder gar zerstört würde. Anders ausge­drückt: Die ameri­ka­ni­sche Frei­heit war untrennbar mit der Frei­heit Europas verbunden (und zu seinem großen Verdienst war Roose­velt auch ein entschie­dener Anti­im­pe­ria­list, ein Punkt, an dem es zwischen ihm und Winston Chur­chill häufig zu Reibe­reien kam).

Roose­velt machte dieses Problem zum Haupt­thema seiner Rede zur Lage der Nation 1939: „Wenn eine andere Regie­rungs­form bei ihrem Angriff auf die Demo­kratie eine geschlos­sene Front bilden kann“, sagte er vor dem Kongress, „dann muss dieser Angriff von einer geeinten Demo­kratie beant­wortet werden“. Könnten die USA, fragte Roose­velt, mit den Dikta­turen konkur­rieren und gleich­zeitig „in unserer ameri­ka­ni­schen Lebensart [bleiben], im Rahmen der Bill of Rights und inner­halb der Grenzen dessen, was aus unserer Sicht die Zivi­li­sa­tion selbst ausmacht“? Könnte eine Demo­kratie der Bedro­hung durch die Nazis und mögli­cher­weise einem totalen Krieg gegen diese Bedro­hung stand­halten – und dennoch eine Demo­kratie bleiben?

Dieser Punkt wurde im Sommer 1940 beson­ders akut, nachdem der deut­sche Sieg über Frank­reich das Schreck­ge­spenst einer Inva­sion und Unter­wer­fung Groß­bri­tan­niens und damit der Auslö­schung aller Demo­kratie auf dem euro­päi­schen Konti­nent aufkommen ließ. Roose­velt erkannte, welche Bedro­hung dieses Szenario für die Verei­nigten Staaten und die Welt darstellen würde. Aber er führte auch ein sehr isola­tio­nis­ti­sches Land, dessen öffent­liche Meinung ein bewaff­netes Eingreifen in den euro­päi­schen Krieg nicht unter­stützen würde. Roose­velt erkannte, dass seine Heraus­for­de­rung darin bestand, Groß­bri­tan­nien in einem Krieg gegen Deutsch­land zu halten, ohne direkt mili­tä­risch in den Krieg einzutreten.

Die poli­ti­schen Ergeb­nisse seiner Schluss­fol­ge­rung sind berühmt. Im Sommer 1940 kam es zu einem Abkommen, durch das die US-Marine 50 alte Zerstörer an Groß­bri­tan­nien schickte und im Gegenzug briti­sche Mari­ne­stütz­punkte in der west­li­chen Hemi­sphäre für 99 Jahre pach­tete. Im Dezember 1940, als Groß­bri­tan­nien vor dem finan­zi­ellen Zusam­men­bruch stand und nicht mehr in der Lage war, die Liefe­rungen aus den Verei­nigten Staaten zu bezahlen, schlug Roose­velt das Lend-Lease-Programm vor, in dessen Rahmen die Verei­nigten Staaten Groß­bri­tan­nien kostenlos eine breite Palette von Waffen und anderen Gütern liefern sollten. Das Gesetz zum Lend-Lease-Programm wurde im März 1941 vom Kongress mit komfor­ta­bler Mehr­heit verab­schiedet, und die US-Marine begann sogar, Handels­schiffe auf halber Strecke über den Ozean nach Groß­bri­tan­nien zu eskor­tieren, um sie vor deut­schen U-Booten zu schützen. Hitler und die natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Führung waren sich also durchaus bewusst – zwei­fellos bewusster als die meisten Ameri­kaner –, wie nahe die Verei­nigten Staaten dem offi­zi­ellen Kriegs­ein­tritt standen. Hitler rech­nete spätes­tens 1942 mit einer direkten mili­tä­ri­schen Betei­li­gung der USA. In Wirk­lich­keit hat er den Prozess kurz­ge­schlossen, indem er den Verei­nigten Staaten nach Pearl Harbor den Krieg erklärt hat.

Von der Zwischen­kriegs­zeit in die Gegenwart

Diese drei Ansätze – der von Cham­ber­lain, Chur­chill und Roose­velt – können uns helfen, über unsere derzei­tige Reak­tion auf die Krise in der Ukraine nach­zu­denken. Aus mensch­li­cher Sicht spricht viel für Cham­ber­lains mini­ma­lis­ti­schen und gradu­ellen Ansatz, seine Bereit­schaft zu verhan­deln, statt zu kämpfen, sowie für seine scharfe Einschät­zung der stra­te­gi­schen Reali­täten. Aber wir müssen uns vor Augen halten, was Chur­chill und Roose­velt in Nazi­deutsch­land sahen. Putins Regime stellt ebenso wie Hitlers Regime eine Bedro­hung für die gesamte globale demo­kra­ti­sche (oder erhoffte demo­kra­ti­sche) Ordnung dar. Da wir in weiten Teilen der Welt, nicht zuletzt in den Verei­nigten Staaten, mit haus­ge­machten auto­ri­tären Heraus­for­de­rungen konfron­tiert sind, wäre eine Nieder­lage in der Ukraine ein ähnli­ches Desaster, wie eine Nieder­lage in der Tsche­cho­slo­wakei vor über achtzig Jahren ein Desaster war. Wenn wir einen direkten mili­tä­ri­schen Konflikt mit Russ­land vermeiden, aber dennoch die ukrai­ni­sche (und welt­weite) Demo­kratie retten wollen, dann besteht die einzig mögliche Antwort in Sank­tionen, um Russ­lands kriegs­trei­bende Kraft zu schwä­chen (à la Cham­ber­lain), und Lend-Lease für die Ukraine à la Roose­velt: Demo­kra­tien in Europa, Amerika und anderswo müssen ihr Möglichstes tun, um den Ukrai­nern mili­tä­ri­sche und andere Hilfe zukommen zu lassen, damit sie die Linie halten können, wie es Groß­bri­tan­nien 1940 getan hat. Ein Zusam­men­bruch der Ukraine würde, wie FDR das genau sah, das Schreck­ge­spenst eines von mili­tä­ri­scher Aufrüs­tung domi­nierten, quasi-autoritären „Garni­sons­staates“ für den Rest von uns heraufbeschwören.

Über­set­zung: Philipp Sarasin