Geschichte der Gegenwart Trans­feind­lich­keit: Radikalisierungs-Pipeline der ameri­ka­ni­schen Rechten

„Eine Bombe ist auf dem Weg zum Kran­ken­haus. Ihr solltet besser alle evaku­ieren, ihr kranken Schweine.” Das war die Nach­richt, die ein Anrufer am 30. August 2022 dem Boston Children’s Hospital hinter­ließ. Es war eine von zahl­rei­chen Drohungen, die das Kran­ken­haus und seine Mitarbeiter*innen erhalten haben, seit es zur Ziel­scheibe einer rechten Kampagne geworden ist. Die Ärzt*innen und das Pfle­ge­per­sonal des Boston Children’s Hospital sind nicht die einzigen Health Care-Arbei­tenden, die Mord­dro­hungen erhalten. Immer wieder hetzen rechte Medi­en­stars wie Tucker Carlson, aber auch Repu­bli­ka­ni­sche Politiker*innen und rechte Troll-Accounts wie „Libs of TikTok“ ihre Anhän­ger­schaft auf einzelne Ärzt*innen, die gender affir­ming Gesund­heits­ver­sor­gung für trans Kinder, Jugend­liche und Erwach­sene anbieten.

Trans­feind­lich­keit ist zu einem der bestim­menden Themen der US-amerikanischen Rechten geworden. In den USA verab­schieden Repu­bli­ka­ni­sche Bundes­staaten gerade immer extre­mere trans­feind­liche Gesetze.

„Toiletten-Gesetze“

Noch vor zehn Jahren sprach die US-amerikanische Rechte nicht über Trans­ge­schlecht­lich­keit, sondern wetterte gegen Homo­se­xua­lität. Doch mit der Einfüh­rung der gleich­ge­schlecht­li­chen Ehe, die in der Bevöl­ke­rung Zustim­mung auf einem Rekord­ni­veau findet, hat die Reli­giöse und Poli­ti­sche Rechte entschieden, sich einer anderen margi­na­li­sierten Gruppe zuzu­wenden: trans Menschen. Das bedeutet nicht, dass die Rechte ihre Ansichten zu Gay Rights geän­dert hätte – keines­wegs. Man ist jedoch prag­ma­tisch genug, um auf ein anderes Pferd zu setzen, wenn das aktu­elle aussichtslos erscheint.

Tatsäch­lich eignen sich trans Menschen perfider Weise viel besser als Sünden­bock als Homo­se­xu­elle: Die Gruppe ist viel kleiner – sprich, viel weniger Menschen haben trans Menschen in ihrem persön­li­chen Umfeld – und das Unwissen zu trans Rights in der Bevöl­ke­rung ist viel höher. Die US-amerikanische Rechte hatte schon einmal versucht, mit Trans­feind­lich­keit zu punkten. Damals ging es um soge­nannte „Bathroom-Bills“ – „Toiletten-Gesetze“ also, die trans Menschen z.B. den Zugang zu Schul­toi­letten, die ihrer Geschlechts­iden­tität entspre­chen, verbieten sollten.

Diese Gesetze waren aller­dings unbe­liebt, denn selbst jemand, der sich nicht mit trans Themen auskennt, bemerkt schnell, dass diese Rege­lungen diskri­mi­nie­rend sind und keinerlei Sinn ergeben, selbst wenn man der Argu­men­ta­tion der Transfeind*innen folgt: In den meisten Fällen ist nicht zu erkennen, wer trans ist und wer nicht. Solche Toiletten-Gesetze hätten zur Folge, dass z.B. trans Männer – in den meisten Fällen optisch deut­lich männ­lich gelesen – eine Damen­toi­lette benutzen, was ja genau das Szenario darstellt, vor dem Transfeind*innen warnen: dass Männer Frau­en­toi­letten benutzen. Die Stra­te­gien verleumdet am meisten trans Frauen, denn die Agita­tion bedient sich zweier Muster: Erstens spricht man trans Frauen ab, weib­lich zu sein, so dass man ihnen die Toilet­ten­be­nut­zung verwehren will. Zwei­tens führt dieses Abspre­chen von Weib­lich­keit dazu, dass sie völlig falsch und diffa­mie­rend darge­stellt werden, als verklei­dete Trieb­täter. Dieses groteske Bedro­hungs­sze­nario sugge­riert, cis Männer würden sich als Frauen verkleiden, um in öffent­li­chen Toiletten Gewalt­taten zu begehen. Dieses Angst­bild geht absur­der­weise davon aus, dass ein cis Mann den schmerz­haften, mit massiven Diskri­mi­nie­rungen und Kosten verbun­denen Weg einschlägt, eine trans Frau zu werden, weil er in einer Toilette Frauen beläs­tigen will. Gewalt­tä­tige cis Männer lassen sich für gewöhn­lich nicht von einem Toilet­ten­schild abhalten.

Recht­liche Ausschlüsse und soziale Angriffe

Doch jetzt hat die Rechte zwei Narra­tive gefunden, die zu zünden scheinen – und zwar nicht nur bei den eigenen Anhän­gern, sondern auch in Milieus, die sie sonst schwer erreicht: in libe­ralen, femi­nis­tisch orien­tierten Teilen der Gesell­schaft und in der „bürger­li­chen Mitte“.

Im ersten Narrativ betont sie, dass es ledig­lich um „Fair­ness“ im Mädchen­sport gehe. Wenn es trans Mädchen und jungen Frauen erlaubt werde, am Schul- oder Colle­ge­sport teil­zu­nehmen, würden cis Mädchen und Frauen keinerlei Chance mehr haben. Abge­sehen davon, wie unglaub­würdig es ist, dass die Rechte plötz­lich ihre Begeis­te­rung für den Mädchen- und Frau­en­sport entdeckt hat, zeigt die Präsenz von trans Menschen im Sport, dass es sinn­voll sein könnte, ganz ohne moral panic darüber nach­zu­denken, ob die binäre Geschlech­ter­tren­nung nicht durch andere Krite­rien wie Gewichts­klassen ergänzt oder ersetzt werden müsste.

Das zweite Narrativ, das von rechts gesponnen wird, ist das vom „Schutz der Kinder“. Es gehe nicht um Trans­feind­lich­keit, behaupten ihre Vertreter*innen, sondern darum, unschul­dige und wehr­lose Kinder zu schützen. Damit verbunden ist die Lüge von Trans­ge­schlecht­lich­keit als „sozialer Anste­ckung“. Es ist ein Echo der alten Mär, dass Homo­se­xua­lität „anste­ckend“ und dementspre­chend „heilbar“ sei. Trans­ge­schlecht­liche und homo­se­xu­elle Menschen, so die Rechte, könnten sich nicht selbst fort­pflanzen, deshalb müssten sie Kinder in ihren „Gender-Kult“ oder ihre „trans-Ideologie“ rekru­tieren. Alles, was auch nur annä­hernd mit LGBTQ-Themen zu tun hat, wird als sexuell dege­ne­riert darge­stellt und mit Pädo­philie asso­zi­iert. So hat sich im letzten halben Jahr im US-amerikanischen poli­ti­schen Diskurs die Bezeich­nung „Groomer” für LGBTQ-Menschen etabliert, gemeint sind Erwach­sene, die Kinder mani­pu­lieren, um ihnen gegen­über sexuell über­griffig zu werden. Diese Verleum­dung ist nicht auf die siffigsten rechten Ecken des Inter­nets beschränkt, sondern wird von führenden Republikaner*innen, wie zum Beispiel von der Nummer drei im Reprä­sen­tan­ten­haus, Elise Stefanik, verbreitet.

Es ist eine perfide Taktik, LGBTQ-Menschen in die Nähe von Pädo­philen zu rücken oder sie gar mit ihnen gleich­zu­setzen. Es ist eine Taktik, die als soge­nannter „stochas­ti­scher“ Terro­rismus bezeichnet wird. Stochas­ti­scher Terro­rismus erklärt das Phänomen von gewalt-induzierender Rhetorik durch bekannte Persön­lich­keiten aus Medien und Politik, die die Ziel­gruppe immer weiter radi­ka­li­siert, bis Einzelne – aufge­hetzt von der Stim­mungs­mache gegen eine margi­na­li­sierte Gruppe – zur Gewalttat schreiten. Das „Schützt die Kinder“-Narrativ wird auf Ebene der US-Bundesstaaten benutzt, um vor allem anti-trans, aber auch anti-LGBTQ-Gesetze zu verab­schieden. Die Zahlen sind erschre­ckend: Allein in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 wurde mit 300 anti-LGBTQ Gesetzen der Rekord an einge­reichter Gesetz­ge­bung gebro­chen – 2018 waren es noch 41.

Gegen Gleich­be­rech­ti­gung: queer­feind­liche Gesetze

Die LGBTQ-feindlichen Gesetze lassen sich in drei Kate­go­rien einteilen: Erstens Verbote für trans Mädchen und Frauen am Universitäts- oder Schul­sport für Mädchen und Frauen teil­zu­nehmen. Während der Vorwand genannt wird, den Mädchen- und Frau­en­sport „schützen“ zu wollen, leiden unter einem solchen Verbot trans und cis Mädchen. Sie wären gezwungen, sich einer Geni­tal­un­ter­su­chung zu unter­ziehen, sollte jemand behaupten, dass sie trans- oder inter­ge­schlecht­lich seien. Das träfe beson­ders sport­liche Mädchen, solche, die nicht „mädchen­haft“ genug erscheinen – von breiten Schul­tern bis zu Cargo­hosen könnte alles eine womög­lich trau­ma­ti­sie­rende Geni­tal­un­ter­su­chung zur Folge haben. Erst diese Reali­sie­rung sorgte dafür, dass die inva­sive Geni­tal­un­ter­su­chung aus dem Gesetz gestri­chen wurde. Ein DNA-Test wird jedoch immer noch verlangt – was zudem dazu auch führen würde, dass inter­ge­schlecht­liche Menschen unfrei­willig geoutet würden.

Den zweiten Block bilden Gesetze, die die Gesund­heits­ver­sor­gung von trans Kindern und Jugend­li­chen mit der ärzt­lich empfoh­lenen Gesund­heits­ver­sor­gung einschränken oder krimi­na­li­sieren. Das trans würde Kinder und Jugend­liche in eine plötz­liche Detran­si­tion zwingen, mitten in der Pubertät – mit mögli­cher­weise tödli­chen Folgen, da der Einsatz von Hormon­blo­ckern mit einem nied­ri­geren Suizid­ri­siko einher­geht. Die psychi­schen und körper­li­chen Folgen einer erzwun­genen Detran­si­tion bei Heran­wach­senden wären katastrophal.

Die dritte Gruppe von Gesetzen verbietet es Lehrer*innen und Betreuer*innen in Schulen, LGBTQ-Themen anzu­spre­chen oder über­haupt anzu­er­kennen, dass es queere Menschen gibt. Damit sollen queere Menschen unsichtbar gemacht werden. Jetzt zeichnet sich eine vierte Kate­gorie ab: die versuchte Einschrän­kung der medi­zi­ni­schen Versor­gung von trans Erwach­senen. Lange sind die Warnungen von trans Menschen unge­hört geblieben, was dies betrifft. Repu­bli­kaner haben jetzt zudem auf Bundes­ebene Geset­zes­vor­schläge einge­reicht, die eine natio­nale Version von Floridas „Don’t Say Gay“-Gesetz sind. Zudem verbieten sie Insti­tu­tionen, die öffent­liche Gelder erhalten, über LGBTQ-Themen aufzu­klären und trans Menschen in Sport­teams antreten zu lassen. Solche Gesetze würden es zudem Eltern erlauben, Lehrer*innen und Dozent*innen zu verklagen, sollte ihr Kind mit LGBTQ-Themen in Kontakt treten. Noch haben Repu­bli­kaner keine Chance, diese Gesetze zu verab­schieden – sollten sie jedoch in den Midterms beide Kammern des Kongresses zurück­ge­winnen, wäre der Weg frei. Das Ziel dieses Gesetzes ist klar: LGBTQ-Menschen aus der Gesell­schaft zu verdrängen, sie unsichtbar zu machen und schlimms­ten­falls ihren Tod in Kauf zu nehmen.

Offene Gewalt­auf­rufe

Vertreter*innen der Repu­bli­kaner verlangen zudem, man müsse Kinder nicht nur vor LGBTQ-Menschen „schützen“, sondern auch vor Ärzt*innen, die die für trans Kinder und Jugend­liche über­le­bens­wich­tige gender affir­ming Gesund­heits­ver­sor­gung bereit­stellen. Rechte Politiker*innen und Kommentator*innen behaupten, man wolle „die Kinder“ vor den gierigen Händen von Ärzten „schützen“, die sie „verstüm­meln“ wollten. Matt Walsh, der jüngst von der WELT als „konser­va­tiver Michael Moore“ bezeichnet wurde, hat Ärzt*innen, die gender affir­ming care anbieten, als „böse“ bezeichnet – „so böse wie Nazi-Wissenschaftler“.

Tucker Carlson ist in seinen Aufrufen zur Gewalt noch expli­ziter. Er sagte über LGBTQ- Lehrer*innen, die gegen­über ihren Schüler*innen zugeben, eine gleich­ge­schlecht­liche Ehe zu führen: „Bis vor Kurzem war die Regel noch: Wenn du mit meinen minder­jäh­rigen Kindern über ihr Sexleben redest, dann wird dir wehgetan. Und ich glaube, das sollte weiterhin die Regel sein. Ich glaube, dass das wirk­lich so bedroh­lich ist.“

Die Gewalt- und Mord­dro­hungen gegen­über Ärzt*innen, die trans Kinder und Jugend­liche behan­deln, folgt derselben perfiden „Logik“ wie die Anschläge auf Abtrei­bungs­kli­niken. In beiden wird unter dem Motto „Schutz der Kinder“ Gewalt ange­droht und auch verübt. Abtrei­bungs­kli­niken wurden Ziel­scheibe von Brand­an­schlägen, Ärzt*innen wurden ermordet.

In der inter­na­tio­nalen Rechten sind die Erfolge der anti-trans-Bewegung in den USA nicht unbe­merkt geblieben: Vor allem Groß­bri­tan­nien hat sich in Europa als Zentrum der Trans­feind­lich­keit heraus­ge­bildet, doch sie ist längst auch in anderen euro­päi­schen Ländern ange­kommen. In den letzten Jahren sind Millionen von Dollar in die allge­mein als „anti-gender“-Themen bezeich­neten Unter­fangen geflossen, bei denen ähnliche Narra­tive verbreitet werden. Sie stammen aus den Taschen rechter und funda­men­ta­lis­ti­sche Christ*innen, die ein globales Netz­werk aufge­baut haben, wie der Bericht The Tip of the Iceberg des Euro­pean Parlia­men­tary Forum for Sexual & Repro­duc­tive Rights zeigt.

Die Radikalisierungs-Pipeline

Beson­ders besorg­nis­er­re­gend ist der Zusam­men­schluss einiger trans-feindlicher Feminist*innen mit der Poli­ti­schen und Reli­giösen Rechten. Weshalb machen Frauen, die sich als femi­nis­tisch verstehen, gemein­same Sache mit einer dezi­diert frau­en­feind­li­chen, anti-feministischen und queer­feind­li­chen Bewe­gung? Wer in die Geschichte schaut, sieht jedoch, dass es nicht das erste Mal ist, dass „radi­kale Femi­nis­tinnen“ und die Reli­giöse Rechte sich zusam­mentun. Die auf den ersten Blick para­doxe Koali­tion findet ihren gemein­samen Nenner über ihr rein biolo­gis­ti­sches Geschlech­ter­ver­ständnis. Schon früher haben beide Gruppen gemein­same Sache gemacht, wenn man sich über das Ziel einig war: wie beispiels­weise, Sexar­beit oder Porno­gra­phie abzu­schaffen. So lässt sich erklären, dass trans­feind­liche Femi­nis­tinnen auf Panels der rechts­re­li­giösen Heri­tage Foun­da­tion auftreten, und dass J.K. Rowling den trans­feind­li­chen Film des selbst­er­nannten „theo­kra­ti­schen Faschisten“ Matt Walsh lobt. Trans­feind­lich­keit ist eine Radikalisierungs-Pipeline: Der biolo­gis­ti­sche Ansatz bietet poten­zi­ellen Nähr­boden für andere, offen rechte Ideo­lo­gien. So ist es nicht verwun­der­lich, dass Trans­feind­lich­keit oft einher­geht mit anti-muslimischem Rassismus und einer Bewer­bung „tradi­tio­neller“ Geschlech­ter­rollen. Biolo­gis­ti­sche Geschlechts­kon­trollen im Profi­sport führen beispiels­weise in der Praxis vor allem zum Ausschluss Schwarzer Athletinnen.

Der Philo­soph und Faschismus-Experte der Univer­sität Yale, Jason Stanley, erklärt: „Die Kern­er­zäh­lung des Faschismus ist der ‚Große Austausch’, die Angst, dass eine domi­nante Gruppe kultu­rell oder physisch durch eine margi­na­li­sierte Gruppe ersetzt werden soll, die als Sünden­bock benutzt wird. Der Angriff auf trans Frauen folgt dieser Logik; er schürt die Angst, dass Frauen als Klasse ,ersetzt‘ werden sollen.“

In den USA ist die Situa­tion für viele trans Menschen uner­träg­lich geworden. Ich habe Jolene Jones, eine trans Frau aus evan­ge­li­kalem Eltern­haus in Austin, Texas, getroffen. Sie erzählte vom sich verschlim­mernden Klima der Angst für trans Menschen im Land, vor allem in repu­bli­ka­nisch regierten Bundes­staaten, in denen trans-feindliche Gesetze verab­schiedet wurden. „Am liebsten würden wir das Land verlassen,“ sagt sie über sich und ihre Familie. „Aber das ist leider finan­ziell nicht möglich.“ Mitt­ler­weile haben sie immerhin Texas verlassen – wie auch andere Fami­lien, die ihre trans Mitglieder, Kinder und Jugend­liche schützen wollen. Schützen vor Über­griffen auf der Straße, vor erzwun­gener Detran­si­tion, vor einer trans­feind­li­chen Umge­bung in der Schule und dem Sozi­al­leben, vor Straf­ver­fol­gung, Geld­bußen oder gar Gefäng­nis­strafe für die Eltern.

Roxanne Werner, Commu­ni­ca­tions Director für den Staats­an­walt des Harris County District, Chris­tian Menefee, der sich für den Schutz von trans Rights einsetzt, erzählte bei einem Treffen in Austin, dass sie vor kurzem eine befreun­dete Familie verab­schieden musste, die aus Angst um ihr trans Kind den Staat verlassen hat: „Es war furchtbar traurig.“

Die Ängste, die Eltern von trans Kindern ausstehen müssen, sind enorm: In Texas hat die Auffor­de­rung des Gouver­neurs und Gene­ral­staats­an­walts, Fami­lien beim Jugendamt zu melden, falls der Verdacht besteht, dass ein Kind trans sei, Fami­lien mit trans Kindern in eine Art Bela­ge­rungs­men­ta­lität gezwungen. Die Auffor­de­rung war zwar recht­lich nicht bindend, doch trotzdem ging bei den Fami­lien die Angst um, dass das Jugendamt anklopfen könnte. Durch das gene­relle Miss­trauen gegen­über trans Kindern und ihren Fami­lien, das durch die Anord­nung gene­riert wurde, können auch trans Kinder, oder cis Kinder, die optisch nicht ihrem bei der Geburt einge­tra­genen Geschlecht entspre­chen, zur Ziel­scheibe werden.

Für kurze Zeit konnten die Fami­lien von trans Kindern aufatmen, weil ein Bundes­richter die Anord­nung des Gouver­neurs und Gene­ral­staats­an­walts blockiert hatte. Doch der Texas Supreme Court urteilte anschlie­ßend, dass die Blockade aufge­hoben werden müsse – aber auch, dass der Gouver­neur zwar die Leitung des Jugend­amts besetzen, dieser gegen­über aber nicht weisungs­be­fugt sei.

Die, die bleiben können, kämpfen für trans Rights, auch wenn sie das poten­ziell selbst in Gefahr bringt. Remington Johnson, Seel­sor­gerin und selbst trans Frau, die im konser­va­tiven Okla­homa aufwuchs und jetzt für die Rechte von trans Kindern und Jugend­li­chen kämpft, spricht eine eindring­liche Warnung aus: „Wir verlieren. Wir, die trans Commu­nity, wird diese nächste Legis­la­tur­pe­riode nicht über­stehen, wenn es so weiter­geht. Die Commu­nity wird irgendwie über­leben – viel­leicht im Unter­grund. Einige werden den Staat verlassen oder tun es schon. Aber der Preis, den wir zahlen müssen, wird enorm sein.“