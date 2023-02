Die USA haben mal wieder ein Geheim­hal­tungs­pro­blem. Doch diesmal schmug­gelten nicht Whist­leb­lower geheime Doku­mente aus Regie­rungs­ge­bäuden, sondern Spitzen der Exeku­tive, die Geheim­pa­piere mit ins Home­of­fice genommen haben. Im Januar berich­teten Medien, dass als geheim einge­stuftes Mate­rial aus Joe Bidens Zeit als Vize­prä­si­dent an Orten aufge­taucht ist, wo es nicht hinge­hört. Anwälte des Präsi­denten fanden sowohl in einem privat genutzten Büro in Washington, DC, als auch in seinem Privat­haus in Wilmington, Dela­ware, mehrere Geheim­do­ku­mente. Dorthin waren sie laut Medi­en­be­richten im Zuge der Auszugs­wirren aus dem Weißen Haus im Januar 2017 geraten. Ein Sonder­be­rater wurde mit der Sache betraut. Das FBI fand nun bei einer Durch­su­chung des Privat­hauses weitere klas­si­fi­zierte Schriftstücke.

Suche nach Geheimdokumenten

Der Vergleich mit dem Verhalten von Bidens Amts­vor­gänger Donald Trump war für die Repu­bli­kaner zu verlo­ckend, um nicht medial ausge­schlachtet zu werden, aber er hinkt natür­lich. Trump hatte Medi­en­be­richten zufolge nach seiner Wahl­nie­der­lage gleich LKW-weise Kisten mit Regie­rungs­in­terna aus dem Weißen Haus auf seinen Privat­sitz Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, verbracht. Nachdem das Natio­nal­ar­chiv fehlende Doku­mente ange­for­dert hatte, begann Trump ein juris­ti­sches Tauziehen mit den Behörden. Irgend­wann hatte das Justiz­mi­nis­te­rium, das die Feder­füh­rung über­nommen hatte, genug.

In der Folge erwirkte das FBI einen Durch­su­chungs­be­schluss gegen Trump, um diese Regie­rungs­do­ku­mente zu sichern. Ein Gericht bestä­tigte den begrün­deten Verdacht, dass im Umgang mit Infor­ma­tionen Straf­taten begangen wurden. Im August letzten Jahres durch­suchten Ermittler Trumps Gemä­cher in Mar-a-Lago. Mit dieser und weiteren Aktionen konnten die Behörden mehrere Tausend Doku­mente sicher­stellen, darunter Hunderte klas­si­fi­zierter. Laut Medi­en­be­richten unter­liegen die Doku­mente teil­weise höchster Geheim­hal­tung und könnten etwa das Nukle­ar­pro­gramm behandeln.

Die Fälle von Trump einer­seits und Biden andrer­seits unter­scheiden sich durch das schiere Ausmaß, aber auch durch die persön­liche Haltung der Poli­tiker. Während Trump auf Konfron­ta­ti­ons­kurs mit den Behörden geht, setzt Biden auf Koope­ra­tion. Bidens Team wandte sich aus freien Stücken an die Behörden, um Doku­mente zu über­geben, infor­mierte jedoch nicht die Öffent­lich­keit darüber. Trump wurde von Behörden zur Heraus­gabe von Doku­menten aufge­for­dert, machte die Ermitt­lungen gegen ihn aber selbst publik. Zuletzt fand ein Anwalt des ehema­ligen Vize­prä­si­denten Mike Pence Geheim­do­ku­mente in dessen Privat­haus in Carmel, Indiana. Auch hier ging die Initia­tive von Pence selbst aus. So unter­schied­lich die Fälle gela­gert sind, müssen sich alle drei Poli­tiker mit dem Vorwurf eines laxen Umgangs mit klas­si­fi­ziertem Mate­rial ausein­an­der­setzen. Die poli­ti­sche Schlamm­schlacht hat längst begonnen.

Archi­vie­rung einer Amtszeit

Eine Seite dieser Geschichte dreht sich um Geheim­hal­tung, um die natio­nale Sicher­heit betref­fende Doku­mente, um Nukle­ar­waffen, den Stoff, aus dem Spio­na­ge­thriller gestrickt sind. Eine andere Seite jedoch betrifft die Trans­pa­renz, das heißt alle mögli­chen Doku­mente aus dem Weißen Haus, auf die sich spätere histo­ri­sche Studien stützen können. Die Frage lautet, auf welche Doku­mente Histo­ri­ke­rinnen und Histo­riker einmal werden zurück­greifen können und auf welchen Quellen Geschichts­schrei­bung folg­lich gründet.

Regie­rungs­do­ku­mente des US-Präsidenten, ob klas­si­fi­ziert oder nicht, gehören nach Ablauf einer Amts­zeit ins Natio­nal­ar­chiv. Nur so ergibt sich ein möglichst lücken­loses Bild der Vergan­gen­heit. Eine Ausnahme gilt für private persön­liche Schrift­stücke, die separat zu führen sind. Wie mit Doku­menten aus dem Weißen Haus nach dem Ende einer Präsi­dent­schaft verfahren wird, regelt der Presi­den­tial Records Act von 1978. Bis dahin galt der Nach­lass von Präsi­denten als Privat­sache. Fran­klin D. Roose­velt, Präsi­dent von 1933 bis 1945, begrün­dete zwar die Tradi­tion, diesen Nach­lass frei­willig der Öffent­lich­keit zu über­geben. Das änderte sich aller­dings nach Richard Nixons Rück­tritt in der Watergate-Affäre 1974, als der Gesetz­geber die Gefahr witterte, dass der Ex-Regierungschef Doku­mente oder Band­auf­nahmen verschwinden lassen könnte.

Nixon und die Watergate-Affäre

Schon zu Regie­rungs­zeiten gab sich Nixon eher zuge­knöpft, was die Heraus­gabe von Infor­ma­tionen betraf. Anfragen des Kongresses, wo Nixon nur über eine Minder­heit verfügte, galten als schlechter Stil und Eindringen in die „Familie von Mitar­bei­tern des Präsi­denten“, wie Berater John Ehrlichman im Mai 1969 schrieb. Gleich­wohl versi­cherte Nixon dem Kongress, Akten nur in Ausnah­me­fällen vorzu­ent­halten und persön­lich über dieses „execu­tive privi­lege“ zu entscheiden. So war es Usus. Nixon wollte die volle Kontrolle über Infor­ma­tionen und Kommu­ni­ka­tion bewahren. So ließ er etwa eine auto­ma­ti­sierte Band­an­lage instal­lieren, die sämt­liche Gespräche im Weißen Haus aufzeichnete.

Mitar­beiter im Weißen Haus griffen auch auf ille­gale Tech­niken zurück, um Infor­ma­tionen zu erlangen. Ein promi­nenter Fall betraf Daniel Ells­berg, der als Mitar­beiter des Think­tanks RAND das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium unter der Johnson-Regierung beraten hatte. Im Jahr 1971, bereits in der Regie­rungs­zeit Nixons, gab Ells­berg Auszüge aus einem Geheim­be­richt über den Viet­nam­krieg an die Presse weiter. Obwohl der Bericht das Handeln der Vorgän­ger­re­gie­rung betraf, kannte Nixon kein Pardon. Mitar­beiter aus dem Weißen Haus ließen in das Büro von Ells­bergs Psych­iater einbre­chen, um belas­tendes Mate­rial über Ells­berg zu finden.

Die zwei­fel­haften Prak­tiken des Weißen Hauses gerieten ins Schein­wer­fer­licht, als im September 1972 Einbre­cher in einem Büro der demo­kra­ti­schen Partei im Watergate-Gebäudekomplex in Washington ertappt wurden – bis heute sind diese Vorgänge deshalb als Auslöser der „Watergate-Affäre“ bekannt. Im selben Monat änderten Mitar­bei­tende im Weißen Haus die Akten­füh­rung und sonderten als heikel einge­stufte Doku­mente aus den „Central Files“ in soge­nannte „Special Files“ aus. Geheim­nis­krä­merei wurde zum Ordnungs­prinzip. Es ist unklar, wozu dieses Manöver dienen sollte. Wollte die Regie­rung bestimmte Akten vor der Einsicht durch Dritte, den Kongress oder Ermittler, schützen?

Auf die Spuren dieser Zeit treffen Forschende noch heute. Bei Recher­chen im Nixon-Archiv habe ich zum Beispiel einige Doku­mente aus den „White House Special Files, Staff Member and Office Files, Egil Krogh“ gesichtet, darunter einen FBI-Bericht von J. Edgar Hoover über „Black Student Extre­mism“. Hoover, das sei am Rande erwähnt, setzte selbst stark auf Geheim­hal­tung und führte Akten unvoll­ständig, wenn es um zwei­fel­hafte Ermitt­lungs­tech­niken ging. Nach seinem Tod zerstörte seine Sekre­tärin sensible Doku­mente. Egil Krogh, in dessen Akten sich der genannte FBI-Bericht befand, führte eine Spezi­al­ein­heit, die soge­nannten Klempner, die unter anderem den Ellsberg-Einbruch begingen. Der Verdacht liegt nahe, dass diese Papiere mögli­cher­weise gar nicht sämt­lich zur Archi­vie­rung vorge­sehen waren. Doch es sollte anders kommen.

Als Reporter begannen, die Auftrag­geber des Watergate-Einbruchs zurück­zu­ver­folgen, und Spuren ins Weiße Haus fanden, entfal­tete sich allmäh­lich ein Polit­skandal. Obwohl Kongress und Justiz etli­chen Mitar­bei­tern und Bera­tern krimi­nelle Hand­lungen nach­weisen konnten, blieb Nixons Rolle selbst in der Affäre lange unklar. Einen Wende­punkt brachten Tonband­auf­nahmen, von denen der Senat erfuhr. Nixon wehrte sich erbit­tert gegen deren Heraus­gabe und berief sich auf besagtes „execu­tive privi­lege“. Mit seiner Weige­rung schei­terte er vor dem Obersten Gerichtshof der USA im Fall United States v. Nixon. Eines der über­ge­benen Bänder – die soge­nannte smoking gun – legte nahe, dass Nixon zumin­dest von der Vertu­schung der Affäre in Kenntnis war. Im August 1974 trat er unter dem poli­ti­schen Druck eines drohenden Amts­ent­he­bungs­ver­fah­rens zurück.

Die nach­fol­gende Regie­rung unter Gerald Ford hatte Sorge, dass Nixon Infor­ma­tionen beisei­te­schaffen würde. Daher schloss der Ex-Präsident eine Verein­ba­rung mit der General Services Admi­nis­tra­tion, das Nixon-Sampson Agree­ment, das eine Über­gabe der Akten vorsah. Präsi­dent Ford begna­digte Nixon – unter anderem im Gegenzug zur Heraus­gabe der Akten – von allen Vorwürfen. Aller­dings sah die Verein­ba­rung unter anderem die Löschung von Bändern nach bestimmten Fristen vor, so dass der Kongress den Presi­den­tial Record­ings and Mate­rials Preser­va­tion Act von 1974 verab­schie­dete, um den Regie­rungs­nach­lass Nixons zu bewahren.

Nixon unter­nahm juris­ti­sche Schritte gegen das Gesetz und argu­men­tierte unter anderem, dass seine Privat­sphäre verletzt würde. Die Richter am Obersten Gerichtshof erkannten diesen Anspruch im Fall Nixon v. General Services Admi­nis­tra­tion zwar an, glaubten aber, dass das Inter­esse der Öffent­lich­keit über­wiege. Das Gesetz war also verfas­sungs­kon­form; ein allge­mein­gül­tiges Gesetz folgte, wie gesagt, vier Jahre später. Nixon hatte so eine weitere Nieder­lage um Tonbänder und Doku­mente aus seiner Regie­rungs­zeit erlitten. Dennoch hatte das Ringen um Infor­ma­tionen erst begonnen, da sämt­liche Zeug­nisse genau geprüft werden mussten.

Geheim­nisse lüften

Zeug­nisse über die Regie­rungs­tä­tig­keit waren nicht mehr länger Privat­sache. Der Gesetz­geber hatte dafür gesorgt, dass Doku­mente nicht zum Besitz des Präsi­denten bzw. seiner Berater und Mitar­beiter gehören, sondern in öffent­li­cher Obhut liegen. Während Minis­te­rien und Behörden im laufenden Betrieb bestimmte Akten auf Dauer im offi­zi­ellen Gebrauch halten können, werden die präsi­den­ti­ellen Akten samt und sonders archi­viert und, sofern sie nicht klas­si­fi­ziert sind, nach bestimmten Fristen frei­ge­geben. Auch Tonbänder mit Aufzeich­nungen stehen im Besitz der Öffent­lich­keit und nicht des Staats­ober­haupts. Mit gutem Beispiel voran ging das Johnson-Archiv, das sämt­liche Aufnahmen von Tele­fo­naten, die der Präsi­dent geführt und aufge­zeichnet hatte, als Audio­da­teien ins Internet stellte.

Nun war Johnson zu Lebzeiten selbst kein Verfechter von Trans­pa­renz und pflegte seine eigenen Geheim­nisse über die Über­wa­chung poli­ti­scher Dissi­denten. Er erwog, ein Veto gegen das Infor­ma­ti­ons­frei­heits­ge­setz FOIA (Freedom of Infor­maton Act) einzu­legen, unter­zeich­nete es aber schließ­lich im Juli 1966. Die anschlie­ßende Reform des Gesetzes war auch der Watergate-Affäre geschuldet. Gerichte sollten etwa unter Ausschluss der Öffent­lich­keit über die Heraus­gabe klas­si­fi­zierter Doku­mente entscheiden dürfen. Nixon dachte über ein Veto nach, sein Nach­folger Ford legte ein Veto ein, das der Kongress aber über­stimmte. Zu exzessiv betrieb die Exeku­tive Geheim­hal­tung, zu zahl­reich waren die Enthül­lungen von frag­wür­digen Geheim­pro­grammen. In kurzer Abfolge hatten Medien über poli­ti­sche Über­wa­chung von Dissi­denten berichtet: das CONUS-Programm der Armee, COIN­TEL­PROs des FBI und die CIA-Operation CHAOS. In dieser Atmo­sphäre der Watergate-Jahre von Spio­nage und Geheim­nissen forderte der Gesetz­geber trans­pa­rentes Regie­rungs­han­deln ein.

Geheim­do­ku­mente sind nicht unbe­dingt für alle Tage geheim. Das regelt eine entspre­chende Verfü­gung des Präsi­denten über Klas­si­fi­zie­rungen, zuletzt von Barack Obama. Etwa trug der oben erwähnte FBI-Bericht über Extre­mismus in der afro­ame­ri­ka­ni­schen Studie­ren­den­schaft einmal den Stempel „geheim“. Die oben genannten „Pentagon-Paper“ von Ells­berg sind mitt­ler­weile auch frei zugäng­lich. Behörden können bei Revi­sionen der Archive Doku­mente frei­geben, und es bestehen Fristen zur Deklas­si­fi­zie­rung. Darüber hinaus können Jour­na­lis­tinnen oder Histo­riker eine FOIA-Anfrage stellen. Dies setzt aller­dings voraus, dass Doku­mente auffindbar sind und ihre Exis­tenz bekannt ist.

In die Obhut des Nationalarchivs

Das primäre Inter­esse der Justiz­be­hörden liegt jetzt natür­lich darin, Geheim­do­ku­mente zu sichern. Aller­dings gehören sämt­liche Regie­rungs­do­ku­mente von ehema­ligen Vize­prä­si­denten und Präsi­denten, ob klas­si­fi­ziert oder nicht, in die Obhut des Natio­nal­ar­chivs, wo sie der Geschichts­for­schung zugäng­lich sind. Viel­leicht sollten Mitar­bei­tende von Biden lieber nochmal in seiner Garage nach­schauen, ob sich dort noch rele­vante Doku­mente befinden, die zwar nicht klas­si­fi­ziert, aber auch nicht privat sind oder bereits zu Amts­zeiten ausge­son­dert wurden. Im Gegen­satz zu Biden und Pence wiederum testet Trump gerade die Grenzen seiner privaten Ansprüche auf bestimmte Schrift­stücke aus. Im September letzten Jahres vermel­dete ein Komitee im Reprä­sen­tan­ten­haus, dass das Natio­nal­ar­chiv immer noch nicht sicher ist, ob es mitt­ler­weile sämt­li­ches Mate­rial aus der Ära Trump erhalten hat. Es bleibt zu hoffen, dass die Geschichts­bü­cher von morgen ein ausge­wo­genes Bild der Vergan­gen­heit auf Grund­lage voll­stän­diger Akten zeichnen können.