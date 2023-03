Geschichte der Gegenwart Terra(re)forming. Urba­nis­ti­sche Deutungs­ver­suche eines zukunfts­träch­tigen Begriffs Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 18:52 Share Share Link Embed

Im Licht einer Umge­stal­tung der „ecology of the planet“ (David Abram) verliert der Begriff des Terra­forming zuneh­mend seine techno-futuristische Pointe, die sich seit Jack William­sons Kurz­ge­schichte Colli­sion Orbit (1942) auf die mensch­liche Urbar­ma­chung fremder Planeten bezog. Viel­mehr muss Terra­forming heute, wie Donna Haraway betont hat, als eine grund­le­gende Kate­gorie einer mensch­li­chen und nicht-menschlichen Reform der Erde verstanden werden, die immer schon und erst recht in Zukunft zahl­reiche Akteur:innen bei der aktiven Umge­stal­tung des Planeten Erde zusam­men­führt. Nicht zufällig bezeichnet Haraway Bakte­rien als „the grea­test plane­tary terra­for­mers (and refor­mers) of all“, welche „in inter/intra-action of myriad kinds (inclu­ding with people and their prac­tices, tech­no­lo­gical and other­wise)“ stehen.

Ein solcher Begriff von Terra­forming, der die Bedeu­tung weg vom Extra­ter­res­tri­schen hin zum Terres­tri­schen verschiebt, grenzt sich jedoch auch gegen­über anthro­po­zen­tri­schen Verkür­zungen ab – einem einsei­tigen Tech­nik­glauben, der heute in Form des Geo- oder Climate-Engineering neu auflebt. So soll etwa durch neuar­tige Infra­struk­turen oder Holz­plan­tagen CO2 aus der Atmo­sphäre gebunden werden. Ange­sichts der gleich­zei­tigen Heraus­for­de­rung der Klima­wan­del­an­pas­sung und der Ener­gie­wende kann ökolo­gi­sche Praxis jedoch nicht länger auf rein mensch­liche Akti­vi­täten des Engi­nee­ring oder Designs redu­ziert werden; viel­mehr müsste ein koha­bi­ta­tives Terra-Reforming an deren Stelle treten, um neue Ener­gie­land­schaften und klima­an­ge­passte urbane Terri­to­rien denkbar werden zu lassen. Wie wir heute wissen, bilden extrak­tive Rohstoff­ge­win­nung und inten­sive Plan­ta­gen­wirt­schaft ein längst in Gang befind­li­ches Terra­forming, das die Ökologie mit der Ökonomie kurz­schließt und dessen Wirkungs­feld Haraway im Drei­ge­spann von „Anthropo­cene, Capi­ta­lo­cene, Plan­ta­ti­o­no­cene” zusam­men­fasst. Dieser empi­ri­schen Realität muss ein neues norma­tives Verständnis entge­gen­ge­stellt werden, wie Timothy Morton ange­deutet hat: „We have always been terra­forming, so let’s do it consciously from now on.”

Eine Wissens­geo­gra­phie des Terraforming

Intel­lek­tu­elle Reser­voirs von Terra­forming, die glei­cher­maßen zur Begriffs­schär­fung und zur Anschauung einer zukünf­tigen bewussten Praxis dienen, finden sich im urba­nis­ti­schen Denken des 20. und 21. Jahr­hun­derts. Für den russi­schen Inge­nieur und Schrift­steller Andrej Platonov, den deut­schen Archi­tekten Hermann Sörgel und den US-amerikanischen Künstler-Architekten Peter Fend bezeichnet Terra­forming inte­grierte Tech­niken der Klima­trans­for­ma­tion und Ener­gie­ge­win­nung. Indem die Ideen­welten dieser Autoren, deren Refe­renz­ter­ri­to­rien sich von der Meer­enge von Gibraltar bis in den äußersten Osten Sibi­riens erstre­cken, hier zusammen vorge­stellt werden, soll eine „Wissens­geo­gra­phie” des Terra­forming skiz­ziert werden, die im Anschluss an Ananya Roy auch als eine „new geograph[y] of theory” bezeichnet werden kann.

Beispiel 1: Andrej Plato­novs Dshan

Beginnen möchte ich mit dem intel­lek­tuell wohl anspruchs­vollsten Theo­re­tiker des (erdbe­zo­genen) Terra­forming. Der russi­sche Schrift­steller und Inge­nieur Andrej Platonov (1899–1951) ist ein exem­pla­ri­scher Vertreter eines Terraforming-Utopismus unter sowje­ti­schen Vorzei­chen, dessen visio­näre Schriften in einer heutigen Lesart zahl­reiche Schnitt­mengen mit ökolo­gi­schen Diskursen aufweisen. Was im proto-ökologischen Roman Dshan (1935) kulmi­nierte, wurde von Platonov bereits in den 1920er Jahren in Form von mehreren tech­ni­schen Aufsätzen theo­re­tisch vorweg­ge­nommen. In Über die Verbes­se­rung des Klimas (1923) etwa denkt der Bewäs­se­rungs­in­ge­nieur Platonov über die Anpas­sung von Ökosys­temen in konti­nen­talen Ausmaßen nach. Im Zentrum steht die These von der grund­sätz­li­chen Trans­for­mier­bar­keit geokli­ma­ti­scher Bedin­gungen (die Natur als das Vorge­ge­bene). Dabei nimmt er Bezug auf Fach­dis­kus­sionen unter nord­ame­ri­ka­ni­schen und sowje­ti­schen Inge­nieuren seiner Zeit. Platonov verweist etwa auf die Idee der „Erhö­hung der mitt­leren Jahres­tem­pe­ratur“ auf der Labrador-Halbinsel oder der „Verbes­se­rung des Klimas“ in Ostsi­bi­rien. In Neufund­land, so Platonov, lief das Projekt „im Wesent­li­chen darauf hinaus, durch die Errich­tung eines gewal­tigen Stau­damms in der Meer­enge zwischen der Labrador-Halbinsel und Neufund­land eine bestimmte kalte Meeres­strö­mung zu unter­bre­chen und gleich­zeitig eine warme Strö­mung in die gewünschte Rich­tung zu lenken“. Die Beschrei­bung der dafür nötigen Mecha­nismen erin­nert auf frap­pie­rende Weise an heutige empi­ri­sche Beschrei­bungen des globalen Klima­wan­dels, mit dem Unter­schied aller­dings, dass die verän­derten Meeres­strö­mungen plane­rischindu­ziert wären.

Platonov hebt drei wesent­liche Inter­ven­ti­ons­ebenen für eine Klima­ver­bes­se­rung hervor: die „Hydro­sphäre“, die „Atmo­sphäre“ sowie das „Relief der Erdober­fläche“. Alle drei Ebenen sind hoch­kom­plex, dyna­misch und inter­agie­rend; Platonov erachtet sie als zentrale Hebel, um das Klima bewusst zu verän­dern. Zu konzi­pieren wäre ein neues Profil „der gesamten Erde“, indem neue Gebirgs­sys­teme durch die „Verwen­dung von Spreng­stoff“ in die gewünschte Form gebracht werden. Wie das Wasser lassen sich auch die Luft­ströme „stauen, kana­li­sieren (…) begra­digen usw.“ Das Relief der Erdober­fläche stellt einen „Wider­stand gegen die atmo­sphä­ri­schen Strö­mungen“ dar, der maßgeb­lich das Klima beein­flusst. So könnte etwa die Wüste Gobi durch Terraforming-Maßnahmen in Sibi­rien wieder fruchtbar gemacht werden.

Bemer­kens­wert sind solche Über­le­gungen zum Terra­forming, wie sie in der frühen Sowjet­union ange­stellt wurden, weil sie die Vorge­ge­ben­heit der Ressourcen hinter­fragen und einen engen Konnex zwischen Geologie und Infra­struktur postu­lieren. Im Licht der zu schaf­fenden neuen Gesell­schaft muss auch die Geografie (und die damit zusam­men­hän­genden Ökolo­gien) des Sowjet-Reiches neu kompo­niert werden. Terra­forming erscheint hierfür, neben dem Infra­struk­turbau, als probates Mittel. Noch 1948 präsen­tierte Stalin seinen großen Plan zur „Trans­for­ma­tion der Natur“; ein gigan­ti­sches Netz­werk von Ener­gie­in­fra­struk­turen, das Asien über­ziehen und mit Europa verbinden sollte. Im Unter­schied zur staat­li­chen Politik der Ausbeu­tung der Natur, mit ihrer Fixie­rung auf groß­maß­stäb­liche Infra­struk­turen, war sich Platonov der ökolo­gi­schen Verhee­rungen sehr wohl bewusst. Chan­gie­rend zwischen Mach­bar­keits­glauben und radi­kaler ökolo­gi­scher Kritik zielte er auf die Schaf­fung neuer Ökosys­teme, die den Infra­struk­turbau konzep­tio­nell ergänzen sollten.

Beispiel 2: Hermann Sörgels Atlan­tropa

Der deut­sche Archi­tekt Herman Sörgel (1885–1952) hat mit seinem alle Maßstäbe spren­genden Projekt Atlan­tropa eine neue Geografie, mit neuen Land­massen und neuen Ökolo­gien, anvi­siert. Über drei Jahr­zehnte hinweg hat Sörgel an diesem Projekt unter Beizug zahl­rei­cher Experten gear­beitet. Atlan­tropa beruhte auf der Idee einer geolo­gi­schen Trans­for­ma­tion des medi­ter­ranen Meer­be­ckens. Würde dem Mittel­meer der Zufluss aus dem Atlantik (und dem Schwarzen Meer) entzogen, so Sörgels zentrale Idee, so würde es zu einer fort­lau­fenden Verduns­tung und in der Folge zu einer konti­nu­ier­li­chen Absen­kung des Wasser­spie­gels und zu neuen Land­brü­cken, etwa zwischen Sizi­lien und Kala­brien, kommen. Durch die Errich­tung eines neuen Damms zwischen Sizi­lien und Tune­sien würden schließ­lich zwei vonein­ander getrennte Wasser­be­cken entstehen. Durch die Absen­kung des west­li­chen Meeres­spie­gels um 100 Meter und des östli­chen um 200 Meter würden riesige neue Land­flä­chen gewonnen werden. Für die trocken gelegten Terri­to­rien entwarf die Elite des Neuen Bauens futu­ris­tisch anmu­tende Bauten, Infra­struk­turen und Neustädte. Im Kontext der Welt­wirt­schafts­krise erschien Atlan­tropa als ein reali­sier­bares Unter­fangen, das Arbeit in einem bis dahin unbe­kanntem Ausmaß für alle gesell­schaft­li­chen Schichten versprach.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Als „Paneu­ro­päer“, der von der Über­le­gen­heit Europas (und nicht etwa Deutsch­lands) über­zeugt war, verfolgte Sörgel mit rassis­tisch moti­viertem Eifer die Trans­for­ma­tion des Klimas des Konti­nents Afrika. Die riesigen Binnen­ge­wässer, die aus dem Stauen der Meer­enge von Gibraltar und der Darda­nellen resul­tieren würden, sollten die klima­ti­schen und ökolo­gi­schen Verhält­nisse des Mittel­meeres einschnei­dend verän­dern und zur Wolken­bil­dung über den hoch­ariden Gebieten Afrikas anregen. Zudem zielte Sörgel darauf, die tiefer gele­genen Gebiete der Sahara-Wüste mit dem Wasser der beiden Binnen­ge­wässer fruchtbar zu machen. Kanäle sollten die Wüsten­ge­biete bewäs­sern und inter­kon­ti­nen­tale Handels­routen die neuen frucht­baren Ökolo­gien mit Europa verbinden. Atlan­tropa reihte sich inso­fern nahtlos in das kolo­niale Poli­tik­ver­ständnis der dama­ligen Zeit ein.

Infra­struk­turen an den Rändern Europas sollten schließ­lich dessen Ener­gie­be­darf decken. Zusammen mit dem Schweizer Elek­tro­in­ge­nieur Bruno Sieg­wart, Direktor von Siemens & Halske, plante Sörgel bis in alle Details den Gibraltar-Staudamm, welcher 35 Kilo­meter lang, 2,5 Kilo­meter breit und über 300 Meter hoch werden sollte. Sörgel ging davon aus, dass für die Errich­tung des Stau­damms nicht mehr als 15 Jahre benö­tigt würden – unter Einbezug von einer Million Arbeiter:innen. Mit der veran­schlagten Leis­tung aus den Mittel­meer­werken war, wie der Archi­tek­tur­his­to­riker Wolf­gang Voigt ange­merkt hat, „der Strom­be­darf Europas für alle Zeiten gedeckt“ und der Konti­nent „gewappnet für den Tag, an dem die fossilen Ener­gie­träger endgültig erschöpft sein würden.“ Im Kontext heutiger Diskus­sionen zu einem gesamt­eu­ro­päi­schen Netz von erneu­er­baren Ener­gien – mit imagi­nierten Solar­farmen in der Sahara und Wind­farmen in der Nordsee – erscheinen die Plan­spiele Sörgels in einem neuen, das Zukünf­tige anti­zi­pie­renden Licht.

Beispiel 3: Peter Fends Ocean Earth

Der zeit­ge­nös­si­sche ameri­ka­ni­sche Künstler Peter Fend (*1950) ist ein Pionier des envi­ron­mental art move­ment. Terra­forming erscheint in seinem Fall als logi­sche Weiter­ent­wick­lung der Land Art, die sich mit begrenzten Inter­ven­tionen in der Land­schaft begnügt hatte. Im Unter­schied zu den fort­schritts­ge­sät­tigten Über­le­gungen von Sörgel und Platonov kreisen die ökolo­gi­schen Projekte von Fend um die nega­tiven Auswir­kungen von Stau­dämmen, Plan­tagen, Abhol­zung etc. auf die lokalen Ökosys­teme sowie die Möglich­keiten, wissen­schaft­lich infor­miert, ein neues Terra-Reforming zur Rege­ne­ra­tion zerstörter Umwelten zu entwi­ckeln. Wie zwei jüngere Ausstel­lungen im Migros­mu­seum in Zürich andeu­teten, führen Fends Über­le­gungen Eco-Fiction, Eco-Facts und Eco-Action zusammen, damit Ansätzen von Donna Haraway folgend.

Ging es in der Früh­phase von Fends Arbeiten noch zentral um urbane Fragen – etwa neue Ener­gie­res­sourcen und ihre faire Vertei­lung in New York, so wurden später immer größere Ökosys­teme unter­sucht, die mit ihren geo-hydrologischen Themen­set­zungen über expli­zite Bezüge zu Terra­forming verfügen. Fends jüngere Arbeiten kreisen etwa um das Kaspi­sche Meer, dessen Wasser immer stärker Verduns­tungs­pro­zessen unter­liegt. Die Frisch­was­ser­zu­fuhr wie sie früher bestand ist unter­bro­chen und ganze Fisch­arten sterben aus. Die Wolga ist kein eigent­li­cher Fluss mehr, sondern bloß eine Reihe von Seen, die jene Nähr­stoffe zurück­halten, die das kaspi­sche Meer so drin­gend benö­tigt. Fend hat verschie­dene Recher­chen unter­nommen und Projekte vorge­schlagen, wie diese Prozesse rück­gängig gemacht werden können. Durch inter­dis­zi­pli­näre Kolla­bo­ra­tionen entwi­ckelt seine Firma Ocean Earth Construc­tion and Deve­lo­p­ment Corpo­ra­tion neue umwelt­be­zo­gene Stra­te­gien. Wich­tiger Bestand­teil seiner Bemü­hungen bildet eine künst­le­ri­sche Karto­grafie, die auf die Sicht­bar­ma­chung des bisher Über­se­henen und das geogra­fi­sche Rear­ran­gieren von Terri­to­rien zielt. Satel­li­ten­auf­nahmen für seine Recher­chen nutzend, nahm Fend foren­si­sche Ansätze in der Kunst vorweg, die heute auch promi­nent durch Forensic Archi­tec­ture vertreten werden. Es kann von einer “Kunst im Welt­mass­stab” oder von einer “Klima­kunst­for­schung” gespro­chen werden, die Projekte und Ideen mit Inter­ven­tionen verbindet.

Der schiere Mach­bar­keits­glaube Sörgels, unter Miss­ach­tung unkal­ku­lier­barer ökolo­gi­scher Effekte, erscheint im Licht von Fends Arbeiten überaus proble­ma­tisch. Die Absen­kung des medi­ter­ranen Meeres­spie­gels würde die Ökologie und damit auch das Klima der ganzen Groß­re­gion in nicht vorher­seh­bare Rich­tungen verän­dern. Gerade solche mögli­chen nega­tiven Effekte waren außer­halb von Sörgels Vorstel­lungs­ver­mögen, während Platonov, als skep­ti­scher kommu­nis­ti­scher Inge­nieur, eine mitt­lere Posi­tion einnimmt. Er schwankte zwischen dem Glauben an die Trans­for­mier­bar­keit vorge­ge­bener Ökolo­gien und den Einsichten in die Unzu­läng­lich­keit groß­tech­ni­scher Systeme. Mehr noch als Platonov zielt Fend in seinen Projekten auf die Repa­ratur des von Menschen verur­sachten ökolo­gi­schen Scha­dens. Künst­le­ri­sche Imagi­na­ti­ons­kraft scheint hierfür unerlässlich.

Die Ener­gie­land­schaft als Palimpsest

Das intel­lek­tu­elle Erbe der genannten Autoren gilt es heute im Kontext der aus dem Klima­wandel erwach­senden Heraus­for­de­rungen neu zu deuten. Beden­kens­wert sind die Ideen Plato­novs, Sörgels und Fends heute insbe­son­dere deshalb, weil sie die Ener­gie­ver­sor­gung nicht bloß zu einem Infrastruktur-, sondern darüber hinaus zu einem ökolo­gi­schen Problem von konti­nen­talen Ausmaßen gemacht haben. Die Terraforming-Fantasien der drei Autoren eröffnen Einblicke in die über-menschlichen Heraus­for­de­rungen bei der Etablie­rung zeit­ge­nös­si­scher post­kar­bo­ni­scher Ener­gie­land­schaften. Das Terri­to­rium bildet nicht länger neutrale Hinter­grund­fo­lien für Ener­gie­in­fra­struk­turen; viel­mehr treten neuar­tige, der Klima­trans­for­ma­tion geschul­dete Infra-Ökologien in den Austausch mit den Infra­struk­turen. Dabei erscheint Terra­forming als letzt­lich poli­tisch grun­dierte urba­nis­ti­sche Praxis, bei der die Erhö­hung der post­kar­bo­ni­schen Strom­pro­duk­tion mit jener der Biodi­ver­sität einher­zu­gehen hätte.

In Anleh­nung an zwei Schlüs­sel­be­griffe der jüngeren Urba­nis­mus­theorie kann von Amal­gamen aus Mega­formen und Megastruk­turen gespro­chen werden, welche Ener­gie­land­schaften in Zukunft darstellen werden. Während der Begriff der Megastruktur insbe­son­dere aus der tech­no­philen japa­ni­schen Archi­tektur der 1950er und 60er Jahre hervor­ge­gangen ist, war der Begriff der Mega­form Resultat euro­päi­scher Debatten zum Regio­na­lismus in den 1980er und 90er Jahren. Im Gegen­satz zur infra­struk­tu­rell gedachten Megastruktur, entwi­ckelt sich die Mega­form aus topo­gra­fi­schen Gege­ben­heiten, die zu Archi­tek­turen geformt werden.

So verstanden ist das primäre Charak­te­ris­tikum jedweder Ener­gie­land­schaft ihre palim­pses­ti­sche Verfasst­heit, welche Megastruk­turen mit Mega­formen verknüpft. Der Begriff des „Palim­psests“, wie ihn der Genfer Urba­nis­mus­theo­re­tiker und ETH-Professor André Corboz 1983 in seinem Aufsatz Das Terri­to­rium als Palim­psest geprägt hat, kann helfen, den raum-zeitlichen Charakter von Ener­gie­land­schaften zu erfassen. Das Terri­to­rium erscheint bei Corboz als „Ergebnis einer sehr lang­wie­rigen und sehr lang­samen Schich­ten­bil­dung, die man kennen sollte, bevor man in sie eingreift.“ Corboz betont den frag­men­ta­ri­schen Charakter und die Vulnera­bi­lität der Schichten: „Die meisten dieser Schichten sind sehr dünn und zugleich voller Lücken. Vor allem fügt man ihnen nicht nur etwas hinzu, man löscht viel­mehr etwas aus.“ Solche Beschrei­bungen schärfen den Sinn beim ökolo­gi­schen Refor­mieren der Erde. Das Terri­to­rium stellt nicht nur im räum­li­chen, sondern auch im zeit­li­chen Sinn eine komplexe Über­la­ge­rung dar; jeder neue Eingriff ist, folgt man Corboz, ein „Lektüreversuch“ des Terri­to­riums, der das Palim­psest (durchaus gewaltsam) erneut hervor­bringt: „Das ganz mit Spuren und gewaltsam durchgeführten Lektüreversuchen überladene Terri­to­rium ähnelt […] einem Palim­psest.“ Die Ener­gie­wende so verstanden ist keine tech­no­lo­gi­sche Substi­tu­tion, sondern eine Über­la­ge­rung von unter­schied­li­chen Tech­no­lo­gien und terri­to­rialen Forma­tionen. Post­kar­bo­ni­sche Ener­gie­land­schaften können nur dann zu einer wünschens­werten Raum­ent­wick­lung beitragen, wenn diese aus dem histo­ri­schen Erbe des Urba­nismus und des damit zusam­men­hän­genden techno-utopischen Denkens des Terra­forming schöpft und lernt.